Военное обозрение
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ВМС Израиля впервые поучаствовали в учениях с Саудовской Аравией и Пакистаном

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Подошли к концу военно-морские учения, организованные 5-м флотом ВМС США. В них принимали участие и военно-морские силы Израиля. Командующий ВМС Израиля Давид Салам отметил, что израильский флот будет и далее работать с американскими партнерами во имя предотвращения многочисленных угроз на море. Среди этих угроз израильский командующий назвал, в первую очередь, терроризм. Учения приветствовал и командующий 5-м флотом ВМС США адмирал Брэд Купер, который провел встречу с израильским командующим Саламом и министром обороны Израиля Бенни Ганцем.


Как отметил Купер, подобные учения способствуют расширению оперативной совместимости флотов разных государств в контексте укрепления военно-морских связей между странами. Известно, что ВМС Израиля проводили тренировки по обезвреживанию морских мин, отрабатывали навыки проведения надводных и подводных поисково-спасательных операций. От Израиля в учениях участвовала 3-я флотилия ВМС, включая ракетные корабли, 915-я эскадрилья патрульных катеров и подразделение подводного боя, известное под аббревиатурой на иврите «ЯЛТАМ». Всего в учениях участвовали более 9000 военнослужащих.

Что интересно, в этот раз совместно с израильским флотом в учениях участвовали и флоты стран, с которыми у Израиля нет официальных дипломатических отношений. Так, были задействованы моряки Саудовской Аравии, Пакистана, Омана, Сомали, Йемена, Джибути и Коморских островов. Принимали участие в учениях и ВМС ОАЭ и Бахрейна, с которыми Израиль не столь давно нормализовал отношения. В учениях с теми же Саудовской Аравией и Пакистаном ВМС Израиля участвуют впервые.

Подобные учения проводятся раз в два года с 2012 года и являются крупнейшими многонациональными военно-морскими учениями на Ближнем Востоке. Ранее, в ноябре 2021 года, ВМС Израиля участвовали в совместных с ОАЭ и Бахрейном учениях в Красном море. Здесь американские, израильские, бахрейнские военные моряки, а также военнослужащие ВМС Арабских Эмиратов оттачивали ответные действия на случай атак Ирана или хуситов.
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16 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:59
    -1
    Для войны с флотом Ирана слишком большая группа стран собралась. Тем более, что иранцам китайцы могут "под ключ "настроить боевых кораблей!Даже свои старые модернизированные корветы запросто отдадут!
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:41
      0
      Цитата: Бережливый
      иранцам китайцы могут "под ключ "настроить боевых кораблей

      За чей счет?
  2. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:59
    +1
    Подошли к концу военно-морские учения, организованные 5-м флотом ВМС США.

    Правильное название: в американских учениях приняли участие ... в.т.ч израильские, пакистанские и саудовские ВМФ. sad
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 19:03
      +4
      Цитата: Дилетант
      Подошли к концу военно-морские учения, организованные 5-м флотом ВМС США.

      Правильное название: в американских учениях приняли участие ... в.т.ч израильские, пакистанские и саудовские ВМФ. sad

      Очень верное замечание.
      1. Бережливый
        Бережливый Вчера, 19:25
        -5
        Арон ваши внуки доживут до дня, когда вы будете совместные израильско-иранские военные учения проводить против сша wassatНа территории Канады wassat
      2. bovi
        bovi Сегодня, 01:15
        0
        хочется передать пламенный превед этим парням, которые на своем корабле под камеру кладут на маски с пробором потому что на свежем воздухе всякая бацылла - от ума. не то что в наших палестинах на шфиле...
    2. knn54
      knn54 Вчера, 19:42
      -1
      Как мог Йемен принять участие вместе со странами антийеменской коалиции во главе с КСА???
      1. одинокий
        одинокий Вчера, 21:42
        +1
        Цитата: knn54
        Как мог Йемен принять участие вместе со странами антийеменской коалиции во главе с КСА???

        Очень просто..На учениях участвовали силы Йемена,которые ведут боевые действия против хуситов. .Вот и весь сыр-бор.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:01
    0
    Ранее, в ноябре 2021 года, ВМС Израиля участвовали в совместных с ОАЭ и Бахрейном учениях в Красном море.
    Скажем так ... в мире преобладают тенденции "размазывания" некоторых былых противоречий, по мере того, как страны втягиваются в орбиту ... общих, глобальных интересов.
    А вот теперь вопрос, можно ли жить, функционировать всегда и успешно, опираясь на прежние догмы, поддерживая очаги застарелой непримиримой вражды???
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:47
      0
      Цитата: rocket757
      в мире преобладают тенденции "размазывания" некоторых былых противоречий

      Всегда так было, это естественный исторический процесс.
      Многие страны уже и не вспомнят, за что воевали 200 лет назад. А если копнуть на 2000 лет назд, то и большенства стран с тех времен не осталось, какие там конфликты.

      Цитата: rocket757
      А вот теперь вопрос, можно ли жить, функционировать всегда и успешно, опираясь на прежние догмы, поддерживая очаги застарелой непримиримой вражды???

      Нет, догма - синоним неизменности, а неизменность - это стагнация, а любая стагнация ведет к упадку и замещению чем-то более конкурентоспособным. То есть изменения все равно происходят, вопрос лишь - по хорошему или по плохому.
      Народы, общества и страны, которые не смогли отказаться от догм, сгинули вместе с этими догмами.
    2. bovi
      bovi Сегодня, 01:02
      0
      ... общих, глобальных интересов
      тут что ни слово, то - вопрос. Общее возникает в процессе взаимодействия, пусть даже на границе рабов перепродаем друг другу в обмен на чай. Глобализм сойдет на нет, вернется нормальный горизонт геополитики продиктованный географией. Как только, так сразу обнаружится, что арабы кормятся с одной морской калитки и это общая задача - противодействие нестабильности. А вот интересантами нестабильности в новом мире могут оказаться самые неожиданные "партнеры". Хотя, что тут гадать, торговлю с Китаем будут стараться обложить "налогом безопасности" руками третьих стран (кто сказал Сомали?! да и Йемен там же..).
      Ну и самое занятное и непредсказуемое - это интересы, которые в голове у поколений элиты. Кто останется при делах в странах большого Ближнего Востока - это еще один ребус с рисками в ближайшее время. Тот же Беннет от Израиля, честно говоря, буй с горы, которого еще до 2012-13 года и лепить не начали (в США) и можно ждать "отдачи" от пальцев в чужом пироге. А что там от монархий останется, когда кушать будет совсем по-другому можно себе позволить вокруг да около...
      Пока самый непонятный вектор у Индии, которая уже сейчас "вместе с Ираном" делает глазки ОДКБ. Возвращаюсь к тезису о политической географии, как естественном факторе форматирования интересов. "Против Ирана" тут некому дружить кроме временных формирований, типа эмиратов и аравий... которым придется проявить свое право на существование чуть больше, чем "зато у нас деньги американские из земли растут". И, конечно, британские агенты... ну это отдельная плесень и "глобализм" работает против них - слишком ярко видны кровавые намерения.
  4. alystan
    alystan Вчера, 19:13
    +5
    Что значит в русском языке такое понятие, как "поучаствовали в учениях"? Почему не приняли участие?
    Как началась с Горбачева эта отсебятина, так поныне и продолжается. Но он то говорил что-то типа "я вот сейчас порассуждаю". А то получается "поучаствовал" по смыслу близкое к "попрыгал" - какое-то незавершенное действие получается...
    Извиняюсь, что не по теме. Но не смог пропустить такое извращение над русским языком.
  5. просто экспл
    просто экспл Вчера, 19:52
    0
    а сейчас арабы будут доказывать что они настощие мусульмане, чем больше дружишь с иудеями и больше готовишься к большой войне с другими мусульманами , тем больше ты мусульманин.
  6. Alemax
    Alemax Вчера, 20:00
    -2
    Походу, "демонстрирует свой ответ на ультиматум" пока что блок НАТО, а не РФ. Прямо духом воспряли, объединяются и консолидируются... Даже со всякими Оманами, Сомали и Коморскими островами...
  7. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Вчера, 20:06
    +3
    (С иврита через английский, так адекватнее спец. терминология) "В ходе учений моряки-подводники, подразделения сил подводной флотилии, тренировались вместе со своими коллегами из Пятого флота, обнаруживая и нейтрализуя морские угрозы и отрабатывали подводные спасательные операции. (Возможно Оманский залив, о подводниках- никогда ничего...) В то же время на севере Красного моря и в Эйлатском заливе группа ракетных кораблей и 915 военно-морское подразделение (פלגה 915 Эйлат) отработали аварийно-спасательные и медицинские сценарии совместно с силами береговой охраны Пятого флота. (видео)
  8. Avior
    Avior Сегодня, 00:25
    +3
    Мир перевернулся. Пока Израиль проводит совместные учения с арабами, между русскими и украинцами на глазах начинается война:(((