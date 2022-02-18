ВМС Израиля впервые поучаствовали в учениях с Саудовской Аравией и Пакистаном

Подошли к концу военно-морские учения, организованные 5-м флотом ВМС США. В них принимали участие и военно-морские силы Израиля. Командующий ВМС Израиля Давид Салам отметил, что израильский флот будет и далее работать с американскими партнерами во имя предотвращения многочисленных угроз на море. Среди этих угроз израильский командующий назвал, в первую очередь, терроризм. Учения приветствовал и командующий 5-м флотом ВМС США адмирал Брэд Купер, который провел встречу с израильским командующим Саламом и министром обороны Израиля Бенни Ганцем.
Как отметил Купер, подобные учения способствуют расширению оперативной совместимости флотов разных государств в контексте укрепления военно-морских связей между странами. Известно, что ВМС Израиля проводили тренировки по обезвреживанию морских мин, отрабатывали навыки проведения надводных и подводных поисково-спасательных операций. От Израиля в учениях участвовала 3-я флотилия ВМС, включая ракетные корабли, 915-я эскадрилья патрульных катеров и подразделение подводного боя, известное под аббревиатурой на иврите «ЯЛТАМ». Всего в учениях участвовали более 9000 военнослужащих.
Что интересно, в этот раз совместно с израильским флотом в учениях участвовали и флоты стран, с которыми у Израиля нет официальных дипломатических отношений. Так, были задействованы моряки Саудовской Аравии, Пакистана, Омана, Сомали, Йемена, Джибути и Коморских островов. Принимали участие в учениях и ВМС ОАЭ и Бахрейна, с которыми Израиль не столь давно нормализовал отношения. В учениях с теми же Саудовской Аравией и Пакистаном ВМС Израиля участвуют впервые.
Подобные учения проводятся раз в два года с 2012 года и являются крупнейшими многонациональными военно-морскими учениями на Ближнем Востоке. Ранее, в ноябре 2021 года, ВМС Израиля участвовали в совместных с ОАЭ и Бахрейном учениях в Красном море. Здесь американские, израильские, бахрейнские военные моряки, а также военнослужащие ВМС Арабских Эмиратов оттачивали ответные действия на случай атак Ирана или хуситов.