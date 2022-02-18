Военное обозрение
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Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска

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В американской администрации и в пресс-службе британского правительства заявляют о том, что их дипломатические представительства будут находиться во Львове как минимум до начала марта. Напомним, что эвакуация дипломатов целого ряда стран, включая США и Великобританию, была произведена на фоне настоящей волны сообщений от западных политиков и СМИ о якобы подготовке российских войск к наступлению на Украину. Накануне в ЛДНР заявили, что к эвакуации во Львов готовится и офис украинского президента, а также Совет нацбезопасности и обороны. На данный момент информация об эвакуации на запад страны офиса Зеленского и СНБО не подтверждается, зато есть сведения о том, что покинувшие около недели назад Украину депутаты Верховной рады (а это более двух десятков человек) назад в страну так и не вернулись, несмотря на грозные речи Зеленского в ультимативной форме.


В этой связи возникает вопрос: если западные дипломаты эвакуированы во Львов «в связи с опасностью российского наступления на Украину», значит ли это, что на том же Западе на 100 процентов уверены в том, что до Львова войска точно не дойдут? Ведь сами же постоянно заявляют, что предугадать замыслы Кремля «практически невозможно». А если так, то почему же тогда «уважаемые западные прогнозисты» не рассматривают вариант, при котором во Львове может оказаться вовсе не так безопасно, как они предполагают?

Если считают западные регионы Украины «безопасными в плане российского нападения», то причин здесь может быть две.

Причина первая: на Западе точно знают, что никакого российского наступления на Украину не будет ни сейчас, ни завтра, ни через несколько месяцев. А лишь нагнетают обстановку в том числе и в связи с возможностями извлечь прибыль.

Причина вторая: эвакуация диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска – причём даже при учёте того, что никакого российского «вторжения» на украинскую территорию не планируется.

Вторая причина вполне имеет место, ведь неспроста американские, британские, немецкие, французские военнослужащие в течение последних недель перебрасываются в Восточную Европу. Активизируются польские и литовские войска. Наблюдается рост концентрации личного состава натовских контингентов у западных границ Украины.

От польской границы до окружной автодороги Львова менее 70 км. При учёте того, что польские подразделения на фоне переброски в страну очередного американского контингента в последнее время концентрировались в районе Перемышля (Пшемысля), можно говорить, что натовские войска способны достигнуть Львова в течение часа – по обычной автомобильной дороге. Всё это может быть выдано за «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», но и на самой Украине прекрасно понимают, что страна в конечном итоге будет оккупирована западными странами, входящими в блок НАТО.

В такой ситуация Западная Украина рискует превратиться в натовский военно-административный протекторат с фактически марионеточными местными властями. А история о таком статусе украинских регионов многое может рассказать. В годы Великой Отечественной войны оккупация земель советской Украины также осуществлялась под лозунгами об «освобождении украинского народа». Тогда – «от гнёта большевизма». Сегодня – формальный повод другой, но в целом всё то же: подтягивание иностранных войск с одновременными заявлениями о том, что нужно всеми силами противостоять Москве. Информационная накачка - соответствующая. Дошло до того, что уже с трибуны ООН американский постпред объявляет о якобы российском вторжении в Восточную Европу. И это на фоне того, что американское вторжение уже состоялось.
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Использованы фотографии:
Фейсбук/армия США в Европе
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51 комментарий
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  1. knn54
    knn54 Вчера, 09:45
    +7
    -Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том...
    Что Киев перестали считать столицей.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 09:50
      +1
      Моё мнение-Киев сейчас самый безопасный город на Украине для этих. С верхотуры украинской власти.
      1. Татьяна
        Татьяна Вчера, 13:34
        -3
        От польской границы до окружной автодороги Львова менее 70 км. При учёте того, что польские подразделения на фоне переброски в страну очередного американского контингента в последнее время концентрировались в районе Перемышля (Пшемысля), можно говорить, что натовские войска способны достигнуть Львова в течение часа – по обычной автомобильной дороге. Всё это может быть выдано за «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», но и на самой Украине прекрасно понимают, что страна в конечном итоге будет оккупирована западными странами, входящими в блок НАТО.

        Фашингтон не нытьём, так катаньем с помощью НАТО готовит окончательн4ую американскую оккупацию Украины!
        Не надо забывать, что альянсом руководит Пентагон, т.е. решение в НАТО в конечном счёте принимают США.

        СПРАВКА
        Даже Макрон впервые - в ноябре 2019 года - не просто так поставил НАТО диагноз "смерть мозга" !
        В интервью журналу "Экономист" он заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри союза, особенно между США и другими партнерами.
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 10:00
      +2
      Цитата: knn54
      Что Киев перестали считать столицей.

      Да еще при "советах" во Львове говорил: "Киев - столица Восточной Украины, а Львов - столица Западной". Так что возвращаемся к довоенным границам.
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 10:04
      -1
      Просто украину перестали считать, государством.
    4. Венд
      Венд Вчера, 15:23
      0
      Во Львов, а вот это уже интересно. Вероятно теория раздела Украины на Западенщину и остальное имеет место быть. Значит западенщину отдадут Польше, Закарпатье будет свободной экономической зоной Венгрии и России и остальная территория отходит России. Ну посмотрим, что будет дальше.
    5. ботан.su
      ботан.su Вчера, 19:03
      0
      Цитата: knn54
      -Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том...
      Что Киев перестали считать столицей

      Думаю, что акцент делается не на том. Столица Украины давно Вашингтон, ну, или Пентагон.
      Вопрос - зачем им сдавать свою территорию? Можно просто не педалировать тему вступления в НАТО. Ответ - американцы не ждут нападения на Украину. Тогда вопрос - зачем они раздувают шумиху? Тут основные ответы будут вокруг ДНР и ЛНР... Но интересно посмотреть на сроки.
      В американской администрации и в пресс-службе британского правительства заявляют о том, что их дипломатические представительства будут находиться во Львове как минимум до начала марта.

      то есть все действо затянется до конца отопительного сезона в Европе. Нет лучших специалистов по манипулированию биржевыми ценами, чем американцы с англичанами. А у Газпрома по многим контрактам цена фиксированная, так что вряд ли Россия много приобретет...
  2. Дилетант
    Дилетант Вчера, 09:46
    0
    Украинский город Лемберг. Смешно.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 10:02
      +1
      Цитата: Дилетант
      Украинский город Лемберг. Смешно.

      Мне вспомнился один эпизод из одного фильма...
      1. iouris
        iouris Вчера, 11:01
        +1
        Какое интересное кино! Человечество не развивается.
        1. APASUS
          APASUS Вчера, 12:27
          0
          Цитата: iouris
          Человечество не развивается.

          Человечество потеряло свой облик и деградирует до уровня улитки ! Яркие представители ,наше будущее
  3. 210окв
    210окв Вчера, 09:48
    +1
    Наименее интересно, что там со Львовом. Вопрос в том, как долго может держаться это напряжение на востоке Украины. Впрочем, все эти телодвижения явно не на пользу экономики. Скоро посевнвя. Чем начнут сеять? Может быть минами?
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 10:36
      0
      Цитата: 210окв
      Скоро посевнвя. Чем начнут сеять? Может быть минами?

      Провал посевной из-за "угрозы вторжения" - ещё один повод просить денег у ЕК и МВФ. Ну, или как-то реструктурировать долги, что ли. Типа - Голодомор 2.0. Надо всячески педалировать беспомощность UA перед "паровым катком Путина" (вычитал этот перл у какого-то недоблогера), называть себя "последним бастионом Европы" и т.д.
  4. Наводлом
    Наводлом Вчера, 09:48
    +4
    Возможный сценарий - деление Украины на территорию подконтрольную и территорию буферную, которая и будет служить Западу очагом напряжённости у границ России.
    И на которой будут отрабатываться все дестабилизирующие действия.
    1. Dym71
      Dym71 Вчера, 10:32
      0
      Цитата: Наводлом
      территорию буферную, которая и будет служить Западу очагом напряжённости у границ России.
      И на которой будут отрабатываться все дестабилизирующие действия.

      Планируют православных на перегной перерабатывать, штырь им в забрало! am
    2. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 11:03
      +2
      Цитата: Наводлом
      Возможный сценарий - деление Украины на территорию подконтрольную и территорию буферную

      А сейчас она какая?
      Цитата: Наводлом
      и будет служить Западу очагом напряжённости у границ России.

      Разве этот очаг не наша креатура? Поставить конфликт на заморозку - идея циничная и не особо удачная, как оказалось.
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 11:11
        -3
        Цитата: Пепел Клааса
        А сейчас она какая?

        целиком подконтрольна Западу
        Цитата: Пепел Клааса
        Разве этот очаг не наша креатура? Поставить конфликт на заморозку - идея циничная и не особо удачная, как оказалось.

        конфликт пока локален (ЛНР, ДНР)
        более того не создаёт угроз для РФ. наоборот, ЛНР и ДНР лояльны России
        держать всю Украину на ушах в пику России длительное время возможно, но хлопотно и обременительно
        вариант: перенести в западную её часть проект "проевропейская мирная Украина".
        в восточной части организовать буферное милитаризованное образование, которое и будет постоянным нарывом у российских границ
        при этом в случае действительной военной российской угрозы, в которой Запад убеждает сам себя, сладкая проевропейская часть останется при своих.
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Вчера, 15:04
          -2
          Цитата: Наводлом
          целиком подконтрольна Западу

          И что? Это их выбор. А Вам что желательно?
          Цитата: Наводлом
          конфликт пока локален

          Что значит "пока"? Это внутриукраинский конфликт, как справедливо считают в Кремле. Любой перевод его в иной формат грозит известно чем. Считаете, что перевод нашей экономики, у которой дела и так не блестящи, в режим выживания - это благо для нас всех? Или думаете, что государство, у которого мошна вполне себе набита, расщедрится на вспомоществование гражданам в условиях новых санкций, когда уровень жизни упадёт?
          Цитата: Наводлом
          в восточной части организовать буферное милитаризованное образование, которое и будет постоянным нарывом у российских границ

          Бросьте, мы сами уже этот нарыв скреативили и преподнесли Западу, а теперь никто не знает, как вырулить ситуацию.
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 15:08
            0
            Цитата: Пепел Клааса
            И что? Это их выбор.

            это был ваш вопрос
            Цитата: Пепел Клааса
            А сейчас она какая?

            я вам ответил
            но что-то пошло не так
            Цитата: Пепел Клааса
            А Вам что желательно?

            чтобы оппонент вёл себя корректно
            Цитата: Пепел Клааса
            Что значит "пока"? Это внутриукраинский конфликт, как справедливо считают в Кремле.

            вы только что писали иное
            Цитата: Пепел Клааса
            Разве этот очаг не наша креатура?

            договоритесь со своим альтер эго.
            я не могу спорить с вами по очереди.
            Цитата: Пепел Клааса
            Бросьте, мы сами уже этот нарыв скреативили и преподнесли Западу, а теперь никто не знает, как вырулить ситуацию.
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Вчера, 16:41
              -1
              Цитата: Наводлом
              вы только что писали иное

              Ничего подобного. Весь цинизм в том и заключается, что Кремль кривыми руками своего туповатого выскочки Суркова заварил кашу, но кокетливо называет её "внутриукраинской". И она таковая и есть, несмотря на её очевидную внешнюю инспирацию. При этом для плебса у власти есть милая удобоваримая химера "русского мира". Её полная несостоятельность очевидна власти, поэтому власть дистанцируется от этой бесплодной идеи, но и не мешает низам её пережёвывать. Недавний тизер коммуняк про "признание" - это морковка перед носом из той же оперы.
              1. Наводлом
                Наводлом Вчера, 17:27
                0
                Цитата: Пепел Клааса
                Ничего подобного

                я правильно понял вашу мысль: инспирированный Кремлём внутриукраинский конфликт?
                1. Пепел Клааса
                  Пепел Клааса Вчера, 20:45
                  -2
                  Цитата: Наводлом
                  инспирированный Кремлём внутриукраинский конфликт?

                  А что именно смущает?
                  1. Наводлом
                    Наводлом Вчера, 21:44
                    -1
                    Цитата: Пепел Клааса
                    А что именно смущает?

                    просто ответьте прямо и ясно на вопрос
                    без увиливаний
              2. tank64rus
                tank64rus Вчера, 20:08
                +1
                Прямо вспомнилась мадам Новодворская. Та тоже во всём коммуняк винила. Только то что натворили либерасты за эти годы требует не только суда. А писать про людей подобное может или тролль или "дочь крымского офицера."
                1. Пепел Клааса
                  Пепел Клааса Вчера, 20:58
                  +1
                  Цитата: tank64rus
                  Та тоже во всём коммуняк винила.

                  "Во всём" винить коммуняк? Да ни боже мой. Эти вырожденцы полностью аффилированы и жрут с руки власти. Им сыто, тепло и уютно. Просто им доверили сделать популистский вбpoc про "признание" "республик" - я говорил ровно об этом. Едросне такое заявление делать не с руки - партия власти даже не называет "республики" "республиками", уважаемый. Всё подчинено видению перспектив из Кремля и унылым тупиковым реалиям. А они таковы, что никакие "независимости", "республики", "признания", "вхождения" и "принуждения Украины к миру" не планируются. Торг, декорируемый под "ультиматумы", лежит в старой еврейской парадигме "проси больше - получишь половину от желаемого". У Путина были хорошие учителя. Жаль, что лавочники.
  5. 1536
    1536 Вчера, 09:54
    +7
    Вывод напрашивается сам собой: нельзя разрушать собственную страну, где родился, вырос и живешь, какая бы ситуация не возникла, какие бы люди, что ни говорили о ней. Иначе твои права растопчут, твою землю захватят, а тебя сделают рабом или заложником ситуации.
    Но самое главное, нельзя допускать до власти тех, кто использует эту власть не во благо обществу и каждому гражданину, а себе на усладу, наживаясь и разворовывая все, что было создано, завоевано, полито кровью миллионов граждан государства, многими поколениями. Как правило, эти люди могут придти к власти или на волне всеобщего недовольства, или благодаря обману, сладким речам, на которые они большие мастера.
    Бойтесь данайцев, дары приносящих, говорили древние.
  6. 30 вис
    30 вис Вчера, 09:59
    0
    Кстати , вчера тоже подумал о подобном . Ну и боятся , что из Киева убежать не смогут , там тоже час по дороге от республики Беларусь . . и в Киеве не сильно то их любят . Западенский Львов цитадель бандеровская .. , гнойник на теле Украины . И если освобождать Украину от омэриганцев и англичан , то полностью со Львовом и Чопом . Раковую опухоль удалять необходимо полностью .Ибо не фиг оставлять недобитых бандеровцев . Снова полезут . нельзя делать дело наполовину .
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Вчера, 10:14
      -4
      Пусть сами и удаляют. Спасибо. Наудалялись после войны.
  7. riwas
    riwas Вчера, 09:59
    -1
    Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска

    Не сколько НАТО, а Польша, чтобы оккупировать, давно хотят.
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:03
    -3
    Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска
    Проблема ... чья конкретно, это, проблема, это пусть "жираф" разбирается ... он высоченный, ему сверху лучше видно.
  9. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Вчера, 10:08
    +3
    Накануне в ЛДНР заявили, что к эвакуации во Львов готовится и офис украинского президента, а также Совет нацбезопасности и обороны. На данный момент информация об эвакуации на запад страны офиса Зеленского и СНБО не подтверждается

    ))
    какая неожиданность - "не подтверждается"...Вообще, у всех отношение к таким институтам "республик" как МИД, СМИ, разведка - скорее ироничное. Никто не воспринимает всерьёз, давайте уж честно.
    Причина вторая: эвакуация диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска

    Правильно - смелее в своих предположениях, товарищ Володин! "Хотите, чтоб там были солдаты НАТО?"(с) - просто пофантазируйте.
    1. Володин
      Володин Вчера, 10:24
      0
      Цитата: Пепел Клааса
      Правильно - смелее в своих предположениях, товарищ Володин! "Хотите, чтоб там были солдаты НАТО?"(с) - просто пофантазируйте.


      А мне фантазировать ни к чему. Есть факты, от которых можно сколько угодно отмахиваться, но фактами от этого они быть не перестают. Яворовский полигон - это не под Львовом? Там не было и нет солдатов и офицеров НАТО? Воооот...
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 10:53
        +4
        Цитата: Володин
        Там не было и нет солдатов и офицеров НАТО? Воооот...

        Алексей, я бы не ставил знак равенства между отправкой инструкторов и вводом войск.
        1. Володин
          Володин Вчера, 10:57
          +3
          К сожалению, не знаю вашего имени... Я знак равенства и не ставлю. Моё мнение изложено в материале. Вы сами прекрасно понимаете, что если американские военные куда-то вошли, то это может оказаться надолго - тем более на щедром "харчевании", и любое новое военное присутствие всегда будет выдаваться то за инструкторскую помощь, то за "защиту свободы и демократии"
      2. Avior
        Avior Вчера, 11:08
        +2
        Извините, как думаете, есть ли в России иностранные военные?
  10. Avior
    Avior Вчера, 10:23
    +2
    покинувшие около недели назад Украину депутаты Верховной рады (а это более двух десятков человек) назад в страну так и не вернулись

    Только сейчас с подачи автора статьи посмотрел список безвременно покинувших Украину депутатов.
    Его анализ говорит о том, что предупреждения о возможном вторжении достаточно серьезны. В списке есть внефракционные депутаты, и депутаты от разных фракций. Но есть важный и пугающий момент.
    Из 23 депутатов , покинувших Украину, большинство- это депутаты от фракции Медведчука- "Опозиционная платформа- за жизнь" (ОПЗЖ)
    А если кто и знает на Украине о реальности угрозы вторжения- то это в первую очередь именно Медведчук в силу предельно близких контактов с руководством России на самом верхнем уровне.
    Вот список покинувших оппозиционных депутатов.
    Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
    Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
    Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
    Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
    Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
    Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
    Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
    Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
    Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
    Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
    Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
    Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

    https://korrespondent.net/ukraine/4447235-smy-uznaly-ymena-nardepov-kotorye-pokynuly-ukraynu
    Пожалуй, этот список говорит о серьезности ситуации больше всех заявлений политиков вместе взятых:((((
    Так чтобы понятно была ситуация- из 44 депутатов ОПЗЖ Медведчука уехало 12 (самому Медведчуку запрещен выезд, он под следствием), а изо всех остальных 356 депутатов всех фракций- всего 11.
    1. vadi64
      vadi64 Вчера, 10:44
      -2
      А в голову не приходило, что на ОПЗЖ усилилось политическое (и не только) давление? Или скажете, что Медведчук сам себе меру пресечения выбрал?
      1. Avior
        Avior Вчера, 10:51
        +3
        ни слова об усилении давления. Просто молча и не афишируя собрались и уехали за три дня до предположительной даты вторжения.
        А Медведчук под следствием давно уже. Вместе с Порошенко, по одному делу, если не ошибаюсь.
    2. Андрей Град
      Андрей Град Вчера, 12:27
      -1
      Оппозиционные депутаты улетели, спасаясь от сбу/цру, которое может их нейтрализовать или ликвидировать по-тихому в период военного положения.
      1. Avior
        Avior Вчера, 12:28
        +2
        нет никакого военного положения.
        и сами они ничего подобного не заявляли
        1. Андрей Град
          Андрей Град Вчера, 12:36
          0
          Цитата: Avior
          нет никакого военного положения.
          и сами они ничего подобного не заявляли

          После тесного общения с представителями спецслужб, полагаю и вам не захочется делать заявления, а побыстрее обезопасить себя.
          Англосаксы везде действуют одинаково, запугивают оппозицию и заставляют уехать.
          1. Avior
            Avior Вчера, 12:47
            +1
            После тесного общения с представителями спецслужб, полагаю и вам не захочется делать заявления

            Мне нет, а любой оппозиционный политик сделает это немедленно.
            Да еще и во всех подробностях.
            К тому же они давно находятся за пределами Украины.
            А никаких заявлений как не было, так и нет.
            1. Андрей Град
              Андрей Град Вчера, 13:21
              -1
              Ну да, любой оппозиционный политик бессмертен, бездетен и сирота.
              1. Avior
                Avior Вчера, 13:29
                +2
                Почитайте заявления на разные темы, например, Рабиновича. Непосредственно на Украине, а не за ее пределами.
                Не буду мешать больше полету вашей фантазии.
                hi
  11. parusnik
    parusnik Вчера, 13:44
    +2
    Слава богу, хотя бы на Прибалтику не нападаем. laughing
  12. sen
    sen Вчера, 14:04
    0
    Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска

    Это говорит прежде всего о том, что к захвату Донбасса все готово и они думают, что запугали Путина настолько, что не посмеет выступить в защиту Донбасса. США надо проблему Донбасса решить, чтобы Украину можно было в НАТО принять, иначе никак.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 14:43
      -1
      Цитата: sen
      что не посмеет выступить в защиту Донбасса.

      а он "посмеет"? Это и было бы пресловутым "вторжением", которого все ждут.
      Цитата: sen
      США надо проблему Донбасса решить, чтобы Украину можно было в НАТО принять, иначе никак.

      С чего это? Есть такой пункт в Уставе НАТО, что "нельзя" при нерешённых территориальных спорах? Именно после намёков из Брюсселя, что "можно", и началась суета с ультиматумами, угрозами "признать" и ползанием войск у границ. Вдруг в Кремле отчётливо поняли, что устроенный ими бардак на Донбассе не может стопроцентно гарантировать "невступление".
  13. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 14:29
    -3
    Ната займет западную краину, Россия - восточную! Все! И не було никакой окраины!
  14. Fisherman
    Fisherman Вчера, 14:38
    +1
    Одно движение выполняет 2 задачи:
    1) посольство США уничтожило все документы и файлы, указывающие на семью Байдена и их коррупцию в руине...так что следующие выборы в США будут без укрокомпромата
    2) создаётся буферное псевдогосудартсво как в Сирии - Заефратье с курдами для расположения своих баз.
  15. faterdom
    faterdom Вчера, 15:31
    0
    А почему не более напрашивающийся вариант: рукотворная катастрофа на Запорожской АЭС? В которой "по данным британской разведки виноват Путин"?
    Предотвратить это можно угрозой ядерной катастрофой на Гудзоне и в Чикаго, а также в Солсбери. Где будет виноват Джонсон и Блинкин.
  16. tank64rus
    tank64rus Вчера, 19:57
    -1
    Польша уже спит и видит исполняются её мечты о возвращении "восточных кресов." Ну теперь запад Украины добился своего он войдёт и в ЕС и НАТО, правда не как Украина,а как колония Польши. Всё идёт к логическому концу.