Эвакуация западных диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска

В американской администрации и в пресс-службе британского правительства заявляют о том, что их дипломатические представительства будут находиться во Львове как минимум до начала марта. Напомним, что эвакуация дипломатов целого ряда стран, включая США и Великобританию, была произведена на фоне настоящей волны сообщений от западных политиков и СМИ о якобы подготовке российских войск к наступлению на Украину. Накануне в ЛДНР заявили, что к эвакуации во Львов готовится и офис украинского президента, а также Совет нацбезопасности и обороны. На данный момент информация об эвакуации на запад страны офиса Зеленского и СНБО не подтверждается, зато есть сведения о том, что покинувшие около недели назад Украину депутаты Верховной рады (а это более двух десятков человек) назад в страну так и не вернулись, несмотря на грозные речи Зеленского в ультимативной форме.
В этой связи возникает вопрос: если западные дипломаты эвакуированы во Львов «в связи с опасностью российского наступления на Украину», значит ли это, что на том же Западе на 100 процентов уверены в том, что до Львова войска точно не дойдут? Ведь сами же постоянно заявляют, что предугадать замыслы Кремля «практически невозможно». А если так, то почему же тогда «уважаемые западные прогнозисты» не рассматривают вариант, при котором во Львове может оказаться вовсе не так безопасно, как они предполагают?
Если считают западные регионы Украины «безопасными в плане российского нападения», то причин здесь может быть две.
Причина первая: на Западе точно знают, что никакого российского наступления на Украину не будет ни сейчас, ни завтра, ни через несколько месяцев. А лишь нагнетают обстановку в том числе и в связи с возможностями извлечь прибыль.
Причина вторая: эвакуация диппредставительств из Киева может говорить о том, что НАТО готово ввести во Львов свои войска – причём даже при учёте того, что никакого российского «вторжения» на украинскую территорию не планируется.
Вторая причина вполне имеет место, ведь неспроста американские, британские, немецкие, французские военнослужащие в течение последних недель перебрасываются в Восточную Европу. Активизируются польские и литовские войска. Наблюдается рост концентрации личного состава натовских контингентов у западных границ Украины.
От польской границы до окружной автодороги Львова менее 70 км. При учёте того, что польские подразделения на фоне переброски в страну очередного американского контингента в последнее время концентрировались в районе Перемышля (Пшемысля), можно говорить, что натовские войска способны достигнуть Львова в течение часа – по обычной автомобильной дороге. Всё это может быть выдано за «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», но и на самой Украине прекрасно понимают, что страна в конечном итоге будет оккупирована западными странами, входящими в блок НАТО.
В такой ситуация Западная Украина рискует превратиться в натовский военно-административный протекторат с фактически марионеточными местными властями. А история о таком статусе украинских регионов многое может рассказать. В годы Великой Отечественной войны оккупация земель советской Украины также осуществлялась под лозунгами об «освобождении украинского народа». Тогда – «от гнёта большевизма». Сегодня – формальный повод другой, но в целом всё то же: подтягивание иностранных войск с одновременными заявлениями о том, что нужно всеми силами противостоять Москве. Информационная накачка - соответствующая. Дошло до того, что уже с трибуны ООН американский постпред объявляет о якобы российском вторжении в Восточную Европу. И это на фоне того, что американское вторжение уже состоялось.