Власти Польши заявили, что в случае войны на Украине готовы принять миллион украинских беженцев

Пока на Западе и в Киеве идут споры о том, начнутся ли боевые действия между Россией и Украиной, польские власти уже готовятся к принятию украинских беженцев. Об этом заявил польский замминистра обороны Войцех Скуркевич.Скуркевич рассказал, что их страна уже несколько недель ведёт приготовления к возможной волне беженцев с Украины, количество которых может достичь миллиона человек.Заместитель министра национальной безопасности Польши подробно объяснил, в чем конкретно выражается данная подготовка, это: «обозначенные пункты приема, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и последующее распределение этих лиц в других регионах страны». Скуркевич также подчеркнул, что к принятию потенциальных беженцев готовы все польские воеводства (административно-территориальная единица Польши).С начала 2022 года на Западе все чаще говорят о якобы возможном вторжении России на Украину. Данная тенденция постоянно поддерживается в западных СМИ. При этом даты "начала наступления" постоянно меняются, что приводит к резкому снижению доверия к подобного рода публикациям.Если в результате каких-либо провокаций вооруженный конфликт все-таки произойдет, массового потока украинских беженцев не избежать. Они пойдут как во внутренние регионы страны, так и за рубеж. Одна из таких стран - Польша.Однако эксперты считают, что наибольший потом беженцев в случае украинской провокации на Донбассе всё же пойдёт в сторону России и Белоруссии.