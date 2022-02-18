Военное обозрение
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Власти Польши заявили, что в случае войны на Украине готовы принять миллион украинских беженцев

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Пока на Западе и в Киеве идут споры о том, начнутся ли боевые действия между Россией и Украиной, польские власти уже готовятся к принятию украинских беженцев. Об этом заявил польский замминистра обороны Войцех Скуркевич.


Скуркевич рассказал, что их страна уже несколько недель ведёт приготовления к возможной волне беженцев с Украины, количество которых может достичь миллиона человек.

Заместитель министра национальной безопасности Польши подробно объяснил, в чем конкретно выражается данная подготовка, это: «обозначенные пункты приема, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и последующее распределение этих лиц в других регионах страны». Скуркевич также подчеркнул, что к принятию потенциальных беженцев готовы все польские воеводства (административно-территориальная единица Польши).

С начала 2022 года на Западе все чаще говорят о якобы возможном вторжении России на Украину. Данная тенденция постоянно поддерживается в западных СМИ. При этом даты "начала наступления" постоянно меняются, что приводит к резкому снижению доверия к подобного рода публикациям.

Если в результате каких-либо провокаций вооруженный конфликт все-таки произойдет, массового потока украинских беженцев не избежать. Они пойдут как во внутренние регионы страны, так и за рубеж. Одна из таких стран - Польша.

Однако эксперты считают, что наибольший потом беженцев в случае украинской провокации на Донбассе всё же пойдёт в сторону России и Белоруссии.
Автор:
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51 комментарий
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 09:50
    +11
    Поляки как всегда- самые хитропопые. Конечно примут,миллион. Чернорабочие им нужны.
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 09:54
      +5
      Цитата: Андрей Николаевич
      Чернорабочие им нужны

      Как бы они не рады и тем что есть. Тут дело не в раб силе, а в дотациях от ЕС... ибо под легальных беженцев выделяют хорошие деньги. Говоря другим языком, нет повода не доить Европу. laughing
      1. 210окв
        210окв Вчера, 09:59
        +3
        А чего не пять, или десять? Или они посчитали только свидомых? Остальные не побегут.
        1. бухач
          бухач Вчера, 14:37
          +1
          В начале 90-ых поленья были не столь великодушны,тогда они перебрасывали войска на восток,мотивируя тем что с развалом СССР по их оценкам от 10 до 15 миллионов человек ломанутся в сытую Европу.Сейчас другое дело,можно быть обходительными с украинцами,чай европейцы,не арабы какие-то .
        2. frruc
          frruc Вчера, 15:59
          +3
          Какие могут быть беженцы в стране с самой сильной армией в Европе. Враг дрожит от ужаса.

      2. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Вчера, 10:09
        +4
        Там только проблемка, что ЕС заморозило все дотации Польше и Венгрии, из-за неподчинения. В Польше провели судебную реформу и приняли закон, что местные законы выше европейских, ЕС требует это отменить. Интересно чем закончится))
        1. Canecat
          Canecat Вчера, 10:15
          +1
          Цитата: Johnson Smithson
          В Польше провели судебную реформу и приняли закон, что местные законы выше европейских, ЕС требует это отменить

          "Это другое", под войну поляки себе вытрясут.
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Вчера, 10:57
          +1
          А я вот слыхал, что НЕ заморозили, а только этим грозят. Давно грозят, и долго ещё будут...
          1. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Вчера, 11:49
            0
            По ограничениям выплат был суд и Польша 2 дня назад его проиграла.

            Скорее-всего ограничение выплат будет, потому что штрафы по миллиону евро в день уже давно идут, уже пол года.
            Европейский суд постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.
      3. Кузнец 55
        Кузнец 55 Вчера, 10:11
        +1
        Ну да , ну да , примут , получат дотации и сплавят соседней Германии .
        Границы то открыты .
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 10:29
      +2
      Да пусть хоть всех заберут!
      1. Грица
        Грица Вчера, 14:38
        +2
        Цитата: Alien From
        Да пусть хоть всех заберут!

        А я за то, чтобы жахнуть! Тем более Польша готова принять всех бандеровцев, которые ломанутся из страны от неминуемой кары русских и нормальных украинцев. Чем больше их свалит, тем проще будет оставшимся мозги на место вставить.
    3. frruc
      frruc Вчера, 12:35
      +2
      Андрей Николаевич : Чернорабочие им нужны.

      Зачем им столько сантехников и дворников ...
  2. alexniko77
    alexniko77 Вчера, 09:53
    +1
    ну, да. сортиры чистить, кУлубнику полоть и прочий "высококвалифицированный" труд и, главное, ДАРОМ. Велкам!!!
    1. Керенский
      Керенский Вчера, 11:53
      0
      ну, да. сортиры чистить, кУлубнику полоть и прочий "высококвалифицированный" труд

      Вроде любой труд почётен, не?
      1. Demon_is_ada
        Demon_is_ada Вчера, 13:04
        +2
        hi товарищ Керенский.
        Это лозунг из социализма, а сейчас за койкоместо и еду очень почетен lol Я бы от пяти душ то же бы не отказался на огород. Я б им в день по три раза рассказывал о почетности их труда! Узбеки у нас ломят по 3000 в день их уже почти никто не нанимает, и преступность среди них растёт, воровство, грабежи
        1. Керенский
          Керенский Вчера, 13:20
          +1
          Узбеки у нас ломят по 3000 в день их уже почти никто не нанимает,

          Узбеки смогли организоваться на чужбине, вопросы работы - оплаты решают через своих баев - диспетчеров (профсоюз?).
      2. Грица
        Грица Вчера, 14:41
        +1
        Цитата: Керенский
        Вроде любой труд почётен, не?

        Чем больше беженцев, тем дешевле рабочая сила. И тогда эти почетные труженики будут готовы пахать на полях и унитазах за миску похлебки
        1. Керенский
          Керенский Вчера, 14:57
          +1
          Чем больше беженцев, тем дешевле рабочая сила.

          Ничего подобного! Современные беженцы не готовы "пахать", они готовы выбивать всяческие пособия и преференции. И вот тут Польше надо подготовиться, чтобы максимально быстро переправить их на границу Германии.
          По закону, заботится о беженцах должна та страна ЕС, куда они первыми попали. Так что полякам придётся выкручиваться. Понятно, что "беженцы" будут молчать, что были в Польше, ибо размеры пособий несравнимы. Скорее всего МКК возьмёт в аренду автобусы, которые и вывалят миллион беженцев под дверь немецкого КПП.
  3. akropin
    akropin Вчера, 09:55
    0
    Зачем ждать?
    1. 1976AG
      1976AG Вчера, 09:59
      +2
      Цитата: akropin
      Зачем ждать?


      Под таким лозунгом наверно уже сейчас немало желающих рвануть в гостеприимную Европу.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:58
    +3
    готовы принять миллион украинских беженцев
    Ох поспешили поляки. Здесь украинцы их обыграют в свою пользу. ЕС еще не выделил средств под это (размещение и содержание), а украинцы уже прочухали, как получить вид на жительство прикинувшись беженцем.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 10:10
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Ох поспешили поляки.

      Не, не поспешили. Схитропопили в очередной раз. Они же не уточнили что готовы встретить беженцев на своей территории в славном граде Лемберге.
    2. sniperino
      sniperino Вчера, 11:05
      +1
      Цитата: rotmistr60
      украинцы их обыграют в свою пользу.
      В случае возникновения боевых действий между Россией и НАТО, украинские пограничники будут стрелять в их беженцев, как поляки на границе с РБ.
    3. Nexcom
      Nexcom Вчера, 12:09
      0
      ЕС еще не выделил средств под это (размещение и содержание)


      Вот вот - ключевой момент. Поляки просто опять денег хотят от ЕС.
  5. Дилетант
    Дилетант Вчера, 09:58
    +4
    Обещать можно что угодно. К тому же будучи уверенным, что никаких беженцев "из-за агрессии"России не будет.
    Почему бы им не заняться реальными беженцами, которые пытаются проникнуть в польшу со стороны Белоруссии?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 10:04
      +6
      Цитата: Дилетант
      Почему бы им не заняться реальными беженцами, которые пытаются проникнуть в польшу со стороны Белоруссии?

      А те беженцы не той "расцветки". А когдда их много, могут и по шее накостылять. Германия - яркий примет. То ли дело украинцы! Голову нагнут, слова не скажут, лишь бы не выгнали из "Эуропы"
    2. svp67
      svp67 Вчера, 10:56
      +1
      Цитата: Дилетант
      Почему бы им не заняться реальными беженцами, которые пытаются проникнуть в польшу со стороны Белоруссии?

      Это беженцы, не те беженцы... А те беженцы которые не правильные, они ж в Германию хотят
  6. HAM
    HAM Вчера, 09:59
    +7
    Поляки уже показали как они принимают беженцев.....собаками, газом и пулемётами... сортировка по нужности беженцев сразу на границе..... добро пожаловать в рай....
    1. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 13:40
      0
      Скоро еще нашивки будут давать.
  7. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 10:04
    +4
    Власти Польши заявили, что в случае войны на Украине готовы принять миллион украинских беженцев


    Миллион украинских рабов, ммм wassat
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:06
    +1
    Власти Польши заявили, что в случае войны на Украине готовы принять миллион украинских беженцев
    Панам хлопов сколько угодно подгони, им всё мало будет ...
    Кстати, а как вопрос со своими фермерами порешали? у них как, всё нормально? радуются?
  9. riwas
    riwas Вчера, 10:08
    +3
    Власти Польши заявили, что в случае войны на Украине готовы принять миллион украинских беженцев

    Причем вместе с территорией Украины.
  10. rusich
    rusich Вчера, 10:21
    +2
    Как раз к уборке клубники и сбору яблок будет дармовая рабочая сила
  11. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:22
    +1
    Скуркевич также подчеркнул, что к принятию потенциальных беженцев готовы все польские воеводства (административно-территориальная единица Польши).

    Я считал поляков хитрыми, наглыми, но не глупыми людьми, но вот Скуркевич меня удивил, пунктами перехода, лагерями беженцев и т.д. Ну раз они побегут, так зачем этот огород городить, а сразу занять Восточные Кресы, пока англосаксы не захватили (России они не нужны даже в страшном сне), там как раз около 5 миллионов потенциальных гастарбайтеров, так что надолго хватит.
    А по Скуркевичу, и бюджет Евросоюза не выдержит ( не за свои деньги Польша будет принимать укров). Но кто же бросит родную хату, и свою землю ? Только те, кому придётся за злодеяния над своим народом отвечать.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 10:23
    0
    Скуркевич рассказал, что их страна уже несколько недель ведёт приготовления к возможной волне беженцев с Украины, количество которых может достичь миллиона человек.

    Им даже приготовили лагеря для беженцев «Гросс-Розен», «Аушвиц», «Освенцим»...
    Гипотетически (!!!) российские ВС могут выступить на защиту жителей ЛДНР, при проведении ВСУ и разными нацформированиями боевых действий против мирного населения...
    Откуда там миллион беженцев, пожелавших схорониться в Польше?
    Просто галиматья...
  13. Александр Х
    Александр Х Вчера, 10:27
    0
    Батраки на поля, дворники-конечно нужны...
  14. akims
    akims Вчера, 10:32
    0
    Чего-бы не принять?. У них пункты приема со времен дяди Адди готовы.
  15. sagitovich
    sagitovich Вчера, 10:38
    0
    (Основная масса пойдет вРосси и Белоруссию) Где это видано, чтобы с "оккупированных" территорий добровольно к "агрессору" бежали... 21 век. - "Все перемешалось, люди, кони"..
  16. iouris
    iouris Вчера, 10:51
    0
    Трогательная фотография, называется "Прощание хероев с державой".
  17. svp67
    svp67 Вчера, 10:53
    0
    Власти Польши заявили, что в случае войны на Украине готовы принять миллион украинских беженцев
    Ой зря они это...еще ни какой войны то и не будет, а беженцы сейчас прибегут. Как то странно, значить мигрантов из Ирака и Сирии они даже пропускать не будут, а тут...
  18. ё-моё
    ё-моё Вчера, 10:57
    0
    Холопы нынче в цене !
  19. DiViZ
    DiViZ Вчера, 11:02
    0
    Одних уже приняли- в лесу заблудились.
  20. gorgo
    gorgo Вчера, 11:06
    +1
    А можно их принять до войны?
  21. APASUS
    APASUS Вчера, 11:43
    0
    Кастрюли быстро поляков обучат любить Бандеру и сало .................... laughing laughing laughing
  22. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 12:38
    0
    Ежели ты не бандеровец, то и боятся нечего
  23. Karos
    Karos Вчера, 12:43
    0
    Подло, лучше бы сказали - давайте жить дружно.... А они из за угла... не бойтесь давайте режете друг друга а мы беженцев примем.
  24. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 13:37
    +1
    Почему бы украинец.ам сразу не свалить туда с русских земель? Смысл их существования как раз мытье польских сортиров...
  25. Солдатов В.
    Солдатов В. Вчера, 13:47
    +2
    Это хорошо что Польша готова принять беженцев. А кто по составу будут беженцы? Всякие Фарионы, Гордоны, члены семей бойцов нацбатальонов, сами бойцы, начальники полиции, тюремщики, бандеровцы и все кто яро их поддерживал, и т.д. Будет очищение Украины. bully
  26. 1536
    1536 Вчера, 14:11
    +2
    В IT сфере есть хороша традиция прибавлять букву i к названию того или иного гаджета или системы. Наверное, пора эту традицию применять и в международной политике, экономике и праве. Коль война виртуальная, вторжения фэйковые, то и участники всего этого процесса также должны обозначаться первой буквой i. Так что будет, например, iUSA, iUK, iPolandia, iGermany и т.д. Разумеется, и руководители этих i-стран должны также носить литеру i. Планету Земля можно переименовать в iEarh, а человечество в iHumanity. И можно не только воевать в зоне "i", но и соревноваться в iСпорте на iОлимпиаде, ходить в iКино, iРеторан и т.д. Самое главное, что каждый человек может почувствовать себя настоящим Gi, или лучше сразу iPresident iUSA, а то и, бери выше, iKing of iUK.
    Возможно, через несколько лет оставшиеся без приставки i люди поймут, что произошло и возьмутся за ум. Если, конечно, к тому времени человеческий ум не станет iУм, пообщавшись с iГражданами такой вот "страны" как iPolandia.
  27. Романенко
    Романенко Вчера, 14:32
    0
    Да ладно, неужто весь аппарат управления и правый сектор приютят?
    Эти то им на кой ляд?
    Больше то в Польшу бежать некому