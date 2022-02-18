СМИ США: Подлодка «Ясень-М» имеет преимущество перед «лучшей субмариной всех времен» USS Virginia

Российские атомные подводные лодки класса «Ясень-М» по своим характеристикам можно сравнивать с Virginia Block 5. В США считают свою новейшую субмарину самой мощной в Военно-морском флоте США, а то и во всем мире.
На эту тему рассуждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.
Автор отмечает, что новую подлодку ВМС США отличают малая заметность и совершенная система управления, а также мощное вооружение.
Версия Block V больше по размерам и имеет больше оружия, чем предыдущие обновления класса Virginia
- заявляет Иствуд.
Он считает, что последняя версия Block 5 «выглядит доминирующей».
При этом в СМИ США отмечают, что подлодка «Ясень-М» имеет существенное преимущество перед «лучшей субмариной всех времен» USS Virginia. Ведь россияне вооружат свой подводный флот гиперзвуковыми ракетами гораздо раньше американцев. Кроме того, новые «Ясени» ВМФ РФ обладают большим водоизмещением, чем новейшие американские «Вирджинии».
Иствуд утверждает, что Россия лидирует в разработках гиперзвукового оружия, запускаемого с борта субмарин. Россияне уже испытывали ракеты «Циркон» на подводных лодках класса «Ясень-М». Американцы значительно отстают в этом направлении, так как запуск гиперзвуковой ракеты с борта Block 5 может и не состояться в этом десятилетии.