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СМИ США: Подлодка «Ясень-М» имеет преимущество перед «лучшей субмариной всех времен» USS Virginia

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Российские атомные подводные лодки класса «Ясень-М» по своим характеристикам можно сравнивать с Virginia Block 5. В США считают свою новейшую субмарину самой мощной в Военно-морском флоте США, а то и во всем мире.


На эту тему рассуждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор отмечает, что новую подлодку ВМС США отличают малая заметность и совершенная система управления, а также мощное вооружение.

Версия Block V больше по размерам и имеет больше оружия, чем предыдущие обновления класса Virginia

- заявляет Иствуд.

Он считает, что последняя версия Block 5 «выглядит доминирующей».


При этом в СМИ США отмечают, что подлодка «Ясень-М» имеет существенное преимущество перед «лучшей субмариной всех времен» USS Virginia. Ведь россияне вооружат свой подводный флот гиперзвуковыми ракетами гораздо раньше американцев. Кроме того, новые «Ясени» ВМФ РФ обладают большим водоизмещением, чем новейшие американские «Вирджинии».

Иствуд утверждает, что Россия лидирует в разработках гиперзвукового оружия, запускаемого с борта субмарин. Россияне уже испытывали ракеты «Циркон» на подводных лодках класса «Ясень-М». Американцы значительно отстают в этом направлении, так как запуск гиперзвуковой ракеты с борта Block 5 может и не состояться в этом десятилетии.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, https://en.wikipedia.org/, U.S. Navy
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32 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 10:17
    +2
    Хвалят??? Не к добру, значит где-то напакостить хотят.
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 10:23
      +3
      Цитата: НДР-791
      Хвалят??? Не к добру, значит где-то напакостить хотят.

      Если все преимущество только в гиперзвуке, то это не преимущество, а изменение в стратегии применения.
      1. 1Alexey
        1Alexey Вчера, 13:50
        +6
        Полностью с Вами согласен!
        Кроме того, в США вообще-то самой лучшей в этом классе АПЛ считалась АПЛ типа «Сивулф», вот с ней и нужно сравнивать Ясень-М.
        И сравнение должно быть по ТТХ АПЛ, а ракеты сегодня одни стоят, завтра - другие.
      2. venik
        venik Вчера, 17:58
        +1
        Цитата: Canecat
        Если все преимущество только в гиперзвуке, то это не преимущество, а изменение в стратегии применения.

        ======
        Прежде всего, должен перед Вами извиниться: случайно поставил "-" хоть и не собирался этого делать! (постараюсь должок вернуть при случае, ну, а если что можете и меня "минуснуть" в качестве компенсации).
        Вы абсолютно правы в смысле, что "гиперзвук" - это может изменить стратегию применения многоцелевых АПЛ! Вот только к "Ясень" и "Ясень-М" - это почти никак не относится, поскольку основная задача этого проекта - прежде всего борьба с АУГ противника (читай - США), а вот борьба с АПЛ противника как бы отходит на второй план.... А вот у "Вирджинии" как раз заточены прежде всего на противолодочную борьбу и тайные спецоперации (разведывательного характера), а задачи борьбы с крупными корабельными группировками (в.т.ч. с АУГ) противника - является вторичной. Прежде всего ввиду крайне малого количества АУГ у потенциальных противников (РФ и КНР).
        Отсюда и различные требования к лодкам: "Ясени" - более быстроходные, имеют гораздо большую рабочую и предельную глубину погружения, более мощное торпедное и ракетное вооружение и более высокий уровень автоматизации. "Вирджинии выигрывают в скрытности (особенно на малых и средних скоростях), они дешевле в постройке и более массовые, вероятно и ГАК там эффективнее и специальные камеры для боевых пловцов там имеются....
        Ну а в целом - это корабли примерно одного класса, в основном отличающиеся "заточкой" на разные задачи!
        1. Canecat
          Canecat Вчера, 19:25
          +1
          Цитата: venik
          Вы абсолютно правы

          Благодарю за развернутый ответ hi
          П.С. На минусы реагирую спокойно. ))
          1. venik
            venik Вчера, 20:00
            0
            Цитата: Canecat
            Благодарю за развернутый ответ hi

            =======
            Не стоит! hi
            --------
            Цитата: Canecat
            П.С. На минусы реагирую спокойно. ))

            ======
            Да я на них вообще не реагирую, кроме тех случаев, когда тебя неправильно поняли- но тут уж как говорится, сам виноват: нужно было более четко мысли формулировать! drinks
            1. Canecat
              Canecat Вчера, 20:30
              0
              Цитата: venik
              нужно было более четко мысли формулировать

              Именно... а еще некоторые тут не знают слово сарказм drinks
    2. mat-vey
      mat-vey Вчера, 10:24
      +8
      Цитата: НДР-791
      Хвалят??? Не к добру, значит где-то напакостить хотят.

      Скорее со своих хотят для попила побольше денежек стрясти ...
      1. Тави
        Тави Вчера, 12:28
        0
        Я как понимаю основная их проблема запихнуть "новые" ракеты в существующие (мелковатые) шахты, а точнее сказать создать гиперзвуковую ракету нужных размеров. А заменить шахты то же не вариант - не лезут по высоте, длине и ширине- это уже надо менять весь флот. Суммы получаются такие что о-го-го...тут уже не до попила)
    3. PN
      PN Вчера, 10:26
      +8
      Нет, не хвалит. Иствуд это обозреватель журнала, журналист короче. И как 99,9% журналистов он не имеет доступа ни к лодкам, ни к информации о них. Он может всего лишь перепечатывать уже имеющуюся информацию и высказывать собственное мнение. Кстати говоря это и к нашим обозревателям относится. Толковой информации чуть больше 0.
    4. from Dagorlad
      from Dagorlad Вчера, 10:41
      +1
      либо узнали про уязвимость, вот и хвалят, либо на понт берут
    5. knn54
      knn54 Вчера, 10:52
      +4
      Вопрос в другом-на одного Ясеня приходится несколько Вирджиний.
      Ибо в США делают сколько надо,а в РФ сколько смогут.
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Вчера, 11:00
        +4
        ну вообще то в США Вирджинии делают просто гораздо дольше,с 2004 по 2020 год ввели в строй 19 единиц,в то время как Ясени только с 21го года начинают поставляться в вмф с темпами 1 в год+идут Бореи..
        1. saturn.mmm
          saturn.mmm Вчера, 12:49
          0
          Цитата: Барбарис25
          ну вообще то в США Вирджинии делают просто гораздо дольше

          Как бы "Северодвинск" заложили в конце1993 года. У США от закладки до ввода в строй 2 года а в РФ 8 лет
          1. Барбарис25
            Барбарис25 Вчера, 12:51
            +2
            на столь глупый комментарий даже отвечать не буду
    6. Маз
      Маз Вчера, 20:40
      0
      Это с каких пор Вирджиния Блок Пять- лучшая подводная лодка ВМС США? А? Нашли с чем сравнивать. А "Сиавульф" забыли уже? Вот это лучшая лодка. Правда стоит не дешево.
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 10:22
    0
    А что им ещё остаётся делать? Каждый кулик своё болото хвалит.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Вчера, 10:35
      0
      Так тут то все наоборот. Амepы нахваливают Ясени. Тут же недавно кто то с пеной у рта доказывал что вирджинии меговафля.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:25
    +3
    Опять 25.Впёрлись они в этот гиперзвук.Я всегда считал что главное оружие АПЛ это скрытность,а чтобы весь мир в труху,надо ещё и выйти в район пуска.А для чего тогда Ясеню,ГАС занимающая весь носовой отсек ,случаем он не создан для охраны наших РПКСН .Когда будет много,тогда и можно поговорить об охоте на АУГ.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 11:11
      +1
      ну много их будет лет через 15 не раньше...Я лично делаю ставку на модернизированный проект 09851.Базовая основа-Борей с его водометами,которые считаются более тихими+измещение подводное в районе 10 тыс тонн,что сопоставимо с измещением Щук-Б и Барракуд. убираем Посейдоны и вместо них ставим УВП или 650 мм ТА или ГАС..И получаем небольшую серийную АПЛ-охотник,не удивлюсь что "2 борея",которые заказали это как раз про Хабаровские поделки
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:29
    +2
    Россияне уже испытывали ракеты «Циркон» на подводных лодках класса «Ясень-М». Американцы значительно отстают в этом направлении, так как запуск гиперзвуковой ракеты с борта Block 5 может и не состояться в этом десятилетии.
    Вечное противостояние "соревнование" ... абсолютного лидера во всём и всегда нет. На том мир и держится, пока.
  5. Т.А.В.
    Т.А.В. Вчера, 10:59
    0
    Нет, а что - логично)
    Ясень имеет преимущество, но лучшая всех времён их подлодка.
    Л - логика
  6. dimy44
    dimy44 Вчера, 11:02
    +1
    Ну слава тебе хосспади, Ясень лучше. Теперь хоть спокойно перезимую.
  7. Шкипер
    Шкипер Вчера, 11:10
    -2
    На днях старый советский БПК Адмирал Виноградов возле Курильских островов ОБНАРУЖИЛ и выпнул вторгшуюся на 4 км в территориальные воды России АПЛ типа Вирджиния. американцы молчали в эфире когда их предупредили и потом быстро сдриснули. ЕЩЕ РАЗ - СТАРЫЙ СОВЕСТКИЙ БПК ОБНАРУЖИЛ самую непобедимую и мощную передовую безупречную незаметную лодку в мире. Полосатикам самим не тошно от потоков своей лжи о обмана во всех сферах жизни общества.
  8. Tomcat_Tomcat
    Tomcat_Tomcat Вчера, 11:17
    +3
    Версия Block V больше по размерам и имеет больше оружия, чем предыдущие обновления класса Virginia

    При этом в СМИ США отмечают, что подлодка «Ясень-М» имеет существенное преимущество перед «лучшей субмариной всех времен» USS Virginia. Ведь россияне вооружат свой подводный флот гиперзвуковыми ракетами гораздо раньше американцев. Кроме того, новые «Ясени» ВМФ РФ обладают большим водоизмещением

    аналитика высшего уровня) Ни параметры скрытности, ни параметры ГАС и БИУС, оказывается, не важны. Американский обозреватель ничего не знает и знать не может ни о "Вирджинии", ни тем более о российской АПЛ, чтобы написать что-то серьезное и достойное внимания.
  9. Petrik66
    Petrik66 Вчера, 11:25
    -2
    Ну так пусть гоняет их виргинии из наших территориальных вод, а лучше, в Сан франциско наведается и у набережной всплывет, раз такая крутая.
  10. Denis812
    Denis812 Вчера, 12:26
    +4
    Какая великолепная статья, потрясающая по своей глубине.
    Напомнило старый анекдот.
    Армянское радио спрашивают:
    - Что лучше Армения или Азербайджан
    - Конечно Армения!
    - А чем лучше?
    - Чем Азербайджан!

    :))))
  11. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 13:35
    +1
    Сравнивать засекреченные характеристики новых подлодок это сильно, наверное он много знает.
    1. agond
      agond Вчера, 19:08
      0
      Если автор предлагает сравнить Ясень-М с Virginia Block 5. то пускай предоставит хоть какие то данные по обеим лодкам обобщенные в одной таблице, хотя одно то , что обычный Ясень в 1.74 раза больше означает, что он по любому много хуже Виржинии , по Ясень-М известно ,что он короче на 9м , но это не меняет сути и тот и другой имеют двухкорпусную конструкцию и поэтому содержат много воды ,первый 5200т,37% второй неизвестно , у Вирджинии водоизмещение - надводное 7300т. подводное 7925т. воды всего 625т или 7%, а нашей на 4.5 тыс тонн больше, и как известно чем больше в лодке доля воды тем меньше места остается например для оружия. , если кто не знает лодки строят для размещения на них именно оружия , а не для того, что бы возить в них воду по океанам ,. Средства обнаружения любых лодок (и больших и малых) непрерывно увеличиваются количественно и качественно , и все это в условиях явного доминирования чужих флотов поэтому наши подводные дирижабли водовозы находятся в очень серьезной опасности. и самих лодок у нас не много , а баз их размещения вообще единицы..
  12. knor
    knor Вчера, 18:25
    0
    Цитата: tralflot1832
    Опять 25.Впёрлись они в этот гиперзвук.Я всегда считал что главное оружие АПЛ это скрытность,а чтобы весь мир в труху,надо ещё и выйти в район пуска.А для чего тогда Ясеню,ГАС занимающая весь носовой отсек ,случаем он не создан для охраны наших РПКСН .Когда будет много,тогда и можно поговорить об охоте на АУГ.


    Ну как бы наличие гиперзвукового оружия, уже так или иначе работавшего с подводной лодки, это очень серьезный фактор и достижение. Американцы вообще крайне болезненно и агрессивно реагируют на малейшие факторы своего отставания/нелидерства в той или иной сфере.

    Скрытность-это главное тактическое свойство ПЛ, а оружие с учётом общих возможностей влияния на обстановку, скорее да, именно ракетное есть главное. Ясени как известно созданы в качестве универсальных кораблей способных решать любые задачи. Только вот массовость большой увы вряд-ли будет.
  13. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Вчера, 18:29
    0
    Если хвалят , надо остерегаться . Если поносят , значит техника хороша
  14. Spkrdctr
    Spkrdctr Вчера, 21:15
    0
    Подлодка "Вирджиния" сейчас занимает второе место после российской подлодки. Пентагон уже заговорил о замене "Вирджинии" в 2040 году. Наш ВМФ знает, что она устаревает, поскольку ее малые размеры сильно ограничивают ее возможности.