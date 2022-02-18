Американский Госдеп одобрил поставку Польше 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3

Польша в скором времени сможет наконец-то закупить американские танки, Госдеп США одобрил поставку Варшаве 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.
Глава польского военного ведомства сделал запись на своей странице в Twitter, в которой сообщил, что госдепартамент США выразил согласие на продажу 250 танков Abrams. Как подчеркнул Блащак, это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности Польши и является одним из самых важных контрактов в ее истории.
Буквально месяц назад группа американских конгрессменов призвала администрацию США к скорейшему принятию решения о поставке танков Польше, аргументируя это якобы существующей "российской угрозой". По мнению конгрессменов, Польша с помощью американских танков не только обеспечит безопасность на правом фланге НАТО, но даже прикроет Украину.
О том, что Польша намерена закупить 250 американских танков M1A2 Abrams, стало известно в июле прошлого года. Сама сделка вызвала много критики в Польше, но Блащак сумел протолкнуть решение о закупке Abrams, заявив, что польская армия получит "самые современные, проверенные в бою танки", созданные специально для противостояния российской "Армате". Аргументы польского министра обороны ничем не отличались от американских, в них фигурировала российская угроза и возможность ее нивелировать, но только с помощью танков M1A2 Abrams.
В Минобороны Польши считают, что американские танки выведут польскую армию на новый уровень. Критики сделки задают сразу несколько вопросов: зачем закупать за огромные деньги американские танки, для которых в Европе нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики; зачем польской армии третий тип танков, если на вооружении уже стоят танки T-72M1/PT-91 и немецкие Leopard 2; и зачем размещать все американские танки рядом с Россией, если их можно накрыть первым ударом.