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Американский Госдеп одобрил поставку Польше 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3

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Польша в скором времени сможет наконец-то закупить американские танки, Госдеп США одобрил поставку Варшаве 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.


Глава польского военного ведомства сделал запись на своей странице в Twitter, в которой сообщил, что госдепартамент США выразил согласие на продажу 250 танков Abrams. Как подчеркнул Блащак, это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности Польши и является одним из самых важных контрактов в ее истории.

Буквально месяц назад группа американских конгрессменов призвала администрацию США к скорейшему принятию решения о поставке танков Польше, аргументируя это якобы существующей "российской угрозой". По мнению конгрессменов, Польша с помощью американских танков не только обеспечит безопасность на правом фланге НАТО, но даже прикроет Украину.

О том, что Польша намерена закупить 250 американских танков M1A2 Abrams, стало известно в июле прошлого года. Сама сделка вызвала много критики в Польше, но Блащак сумел протолкнуть решение о закупке Abrams, заявив, что польская армия получит "самые современные, проверенные в бою танки", созданные специально для противостояния российской "Армате". Аргументы польского министра обороны ничем не отличались от американских, в них фигурировала российская угроза и возможность ее нивелировать, но только с помощью танков M1A2 Abrams.

В Минобороны Польши считают, что американские танки выведут польскую армию на новый уровень. Критики сделки задают сразу несколько вопросов: зачем закупать за огромные деньги американские танки, для которых в Европе нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики; зачем польской армии третий тип танков, если на вооружении уже стоят танки T-72M1/PT-91 и немецкие Leopard 2; и зачем размещать все американские танки рядом с Россией, если их можно накрыть первым ударом.
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53 комментария
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 09:54
    0
    Да. Их ВПК видно основательно затоварился. Уже не знают кому бы спихнуть произведённые ранее, новые ведь клепать пора.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 10:28
      -6
      Авторы новости задают очень простые вопросы, на который легко дать ответ.
      для которых в Европе нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики

      Ложное утверждение. Абрамсы в Европе с момента их поступления на вооружение армии США. Баз, запчастей огромное множество, логистика реализована на отлично. Американские Абрамсы базируются в Польше.
      зачем польской армии третий тип танков, если на вооружении уже стоят танки T-72M1/PT-91 и немецкие Leopard 2;

      Т-72 морально устарели, ресурс их не бесконечный. Леопар 2 кончились на базах хранения, их нужно производить с 0, что дорого и долго. Абрамсы поступят быстро (2-3 года не более) и дешевле альтернатив.
      зачем размещать все американские танки рядом с Россией, если их можно накрыть первым ударом.

      Смешно. Ударом чего? ТЯО? Авиации? Искандеров? Так танк имеет превосходную защиту и огневую мощь их и размещают в зоне наиболее опасной.
      1. Bessik
        Bessik Вчера, 10:38
        +4
        Горят как и все
        1. Аварийный
          Аварийный Вчера, 11:26
          +1
          Даже лучше всех. Американские же. laughing У них всё лучше.
      2. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Вчера, 11:43
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        Авторы новости задают очень простые вопросы, на который легко дать ответ.
        для которых в Европе нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики

        Ложное утверждение. Абрамсы в Европе с момента их поступления на вооружение армии США. Баз, запчастей огромное множество, логистика реализована на отлично. Американские Абрамсы базируются в Польше.
        зачем польской армии третий тип танков, если на вооружении уже стоят танки T-72M1/PT-91 и немецкие Leopard 2;

        Т-72 морально устарели, ресурс их не бесконечный. Леопар 2 кончились на базах хранения, их нужно производить с 0, что дорого и долго. Абрамсы поступят быстро (2-3 года не более) и дешевле альтернатив.
        зачем размещать все американские танки рядом с Россией, если их можно накрыть первым ударом.

        Смешно. Ударом чего? ТЯО? Авиации? Искандеров? Так танк имеет превосходную защиту и огневую мощь их и размещают в зоне наиболее опасной.

        А мы что, собираемся нападать на Польшу???
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 14:35
          0
          Можно предположить что собираются напасть на Россию. Должны дать России железные гарантии о ненападении.
        2. bamsik
          bamsik Вчера, 19:47
          +1
          нет, просто вдруг опять её делить придется
      3. ВАШ
        ВАШ Вчера, 12:41
        -1
        Можно предположить что готовятся принять на вооружение новый танк. Старые распродают союзникам.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 12:53
          +1
          Новых ОБТ\тяжелых танков в ближайшей перспективе нет.
          В США только на хранении ~3700 Абрамсов, ещё в КМП 447 штуки недавно списали. Более 4000 принципе не нужных танков. Вот и продают всем желающим.
          На вооружении в Армии США стоит 2509 штук Абрамсов, у нас в армии, морской пехоте и ВДВ ~3300 разных модификаций Т-72/80/90.
      4. Аварийный
        Аварийный Вчера, 21:30
        0
        Как на счет герметичности? Иначе ведь накроет "Солнцепек", никакая броня не поможет.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 10:29
      +3
      Танки ФОРМАЛЬНО сменили владельца.Ибо без приказа янкесов ни один Абрамс не сдвинется с места.
      А учитывая инфраструктуру Польши.Прибалтики,западных регионов РБ и РФ вообще становится непонятно,как их использовать.
      Тем более,что версия SEPv3 ну очень дорогая.И предназначена для боев в городских условия( не для обороны),где из каждой форточки можно получить неслабый сюрприз
    3. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 11:41
      0
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Да. Их ВПК видно основательно затоварился. Уже не знают кому бы спихнуть произведённые ранее, новые ведь клепать пора.

      В том то и дело что Абрамсы в Штатах уже не клепают. Единственный производитель находится в Египте.
  2. сергей забелин
    сергей забелин Вчера, 10:01
    +14
    M1A2 SEPv3 серьёзный аппарат, не стоит недооценивать
    1. PN
      PN Вчера, 10:13
      +2
      Как сказал Эйнштейн: всё относительно. Для атаки в лоб, да, танк серьёзный. А если рвы противотанковые и поля минные? Как говорится на каждую гайку с хитрой резьбой, есть свой хитрый болт...
      1. сергей забелин
        сергей забелин Вчера, 10:17
        +1
        Цитата: PN
        Как говорится на каждую гайку с хитрой резьбой, есть свой хитрый болт...

        В этом нет никаких сомнений
      2. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 10:31
        0
        У Абрамса очень хорошо с противоминной защитой, война в Ираке и Афгане заставили конструкторов многократно её улучшать на всё более совершенные и мощные мины противника. Да и размер позволяет преодолевать многие рвы, а что ещё больше тут уже есть техника для наведения переправ.
        1. алексей сидяйкин
          алексей сидяйкин Вчера, 11:18
          0
          Цитата: BlackMokona
          У Абрамса очень хорошо с противоминной защитой, война в Ираке и Афгане заставили конструкторов многократно её улучшать на всё более совершенные и мощные мины противника. Да и размер позволяет преодолевать многие рвы, а что ещё больше тут уже есть техника для наведения переправ.

          Не знаю как рвы но вот припорошенный снегом бугор оказался для Абраши непреодолимым препятствием.
      3. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Вчера, 11:20
        0
        Цитата: PN
        Как сказал Эйнштейн: всё относительно. Для атаки в лоб, да, танк серьёзный. А если рвы противотанковые и поля минные? Как говорится на каждую гайку с хитрой резьбой, есть свой хитрый болт...

        Зачем рвы да мины... Абраша запросто может застрять в небольшой речушке где воробью по колено.
      4. ВАШ
        ВАШ Вчера, 12:43
        +3
        Для противотанковых рвов есть взрывчатка, всякие там землеройные машины и быстровозводимые мосты. Для минных полей имеются тралы.
        Не стоит считать противника тупым.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 10:34
      +1
      Цитата: сергей забелин
      M1A2 SEPv3 серьёзный аппарат, не стоит недооценивать

      Это да. Усиленная защита, обновленные СУО и связь делают этот танк серьезный угрозой в умелых руках.
      1. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Вчера, 11:16
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: сергей забелин
        M1A2 SEPv3 серьёзный аппарат, не стоит недооценивать

        Это да. Усиленная защита, обновленные СУО и связь делают этот танк серьезный угрозой в умелых руках.

        Ага, видос этого года когда Абраша безуспешно пытается взгромаздится на припорошенный снегом бугорок мы не рассматриваем? Или танки отдельно и местность по которой танки передвигаются отдельно... "Гладко было на бумаге да забыли про овраги а по ним ходить... в данном случае ездить. laughing
    3. URAL72
      URAL72 Вчера, 10:38
      +3
      M1A2 SEPv3 серьёзный аппарат, не стоит недооценивать

      Согласен с вами. Хорошая, защищенность, прицелы, лучше наших особенно в ночное время, эффективные противотанковые снаряды (если поставят). Но очень дорог,- в закупке, эксплуатации. Сложен в ремонте. В случае войны, поляки быстро исчерпают запасы дорогущих снарядов, производство которых им не передадут, а смогут ли подвезти, как и запчасти? Тыловики после Т-72/РТ-91 повесятся от такого "счастья". После 2-3х лет эксплуатации, скупые поляки доремонтируют их до того, что эффективность машин резко снизится, а многие выведут на хранение. Двигатель Абрамса,- его слабое место. Может самовоспламениться, прожорлив, требует сложного обслуживания, дорог, фильтры быстро забивает пыль. Разумнее было делать ставку на Леопард. Да и своя танковая промышленность у них имеется. Могли бы замутить совместную разработку. Производство Абрамса давно прекращено. Это похоже на то как америка предлагала Тайваню ДЭПЛ по цене АПЛ,- ведь они в США не производятся, а за чужие деньги создать производство практически с нуля,- высший пилотаж для барыги!
    4. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 11:21
      -1
      Цитата: сергей забелин
      M1A2 SEPv3 серьёзный аппарат, не стоит недооценивать

      Серьёзный это если в обороне стоит. А вот как танк прорыва совсем не айс.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 11:48
        +7
        Совершенно верно. Абрамс был задуман, как
        противотанковое средство. С максимально усиленной лобовой броней.
        При этом, со слабыми бортами корпуса.
        Его движок способен давать мощные скоростные рывки в бою
        (как и Т-80), но нехорош для долгих маршей.
        Наиболее подходит для Абрамса встречный бой танк-против-танка.
        Особенно ночной бой.
        Последние модификации Абрамс оснащены КАЗ Трофи, что
        сделало его подходящим для боев в насыщенных ПТУР зонах.
        1. алексей сидяйкин
          алексей сидяйкин Вчера, 11:55
          -1
          Цитата: voyaka uh
          Совершенно верно. Абрамс был задуман, как
          противотанковое средство. С максимально усиленной лобовой броней.
          При этом, со слабыми бортами корпуса.
          Его движок способен давать мощные скоростные рывки в бою
          (как и Т-80), но нехорош для долгих маршей.
          Наиболее подходит для Абрамса встречный бой танк-против-танка.
          Особенно ночной бой.
          Последние модификации Абрамс оснащены КАЗ Трофи, что
          сделало его подходящим для боев в насыщенных ПТУР зонах.

          Это всё понятно... а вот насколько он будет хорош в бою на пересечённой местности да при неблагоприятных погодных условиях вопрос интересный.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 14:21
            +2
            В Польше равнинная и болотистая местность. Если не заставлять Абрамсы делать длинные переброски своим ходом, то в обороне, на танко-опасных направлениях он будет эффективен. А большее им и не нужно.
            1. алексей сидяйкин
              алексей сидяйкин Вчера, 14:47
              0
              Цитата: voyaka uh
              В Польше равнинная и болотистая местность. Если не заставлять Абрамсы делать длинные переброски своим ходом, то в обороне, на танко-опасных направлениях он будет эффективен. А большее им и не нужно.
              Так Лео в этом случае намного лучше и дешевле... Хотя кому они нужны чтоб на них нападать. И да болотистая местность это самое то для Абраши laughing
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 18:01
                +3
                "Так Лео в этом случае намного лучше и дешевле"///
                ----
                Лео-2, возможно, был более универсален до установки на Абрамс КАЗ Трофи.
                В Турции пара Лео-2 сгорела при пробитии ПТУРами передне-боковой части башни.
                1. алексей сидяйкин
                  алексей сидяйкин Вчера, 21:03
                  0
                  Цитата: voyaka uh
                  "Так Лео в этом случае намного лучше и дешевле"///
                  ----
                  Лео-2, возможно, был более универсален до установки на Абрамс КАЗ Трофи.
                  В Турции пара Лео-2 сгорела при пробитии ПТУРами передне-боковой части башни.

                  Ага, а Абраши прям "терминаторы" неуязвимые...
          2. Bradley
            Bradley Вчера, 17:11
            +1
            Это всё понятно... а вот насколько он будет хорош в бою на пересечённой местности да при неблагоприятных погодных условиях вопрос интересный.

            За счет тепловизора второго поколения и УВН - он будет более эффективен на пересеченной местности, чем тот же Т-72/90.
            Орудие у него опускается до -10 градусов, а значит он не так чувствителен к холмам, как наши танки, с УВН -5 градусов.
            А за счет хорошей АКП он и позиции менять быстро сможет, как переднем ходом, так и задним.
      2. вадим dok
        вадим dok Вчера, 18:54
        0
        Конечно,куда уж им до "Арматы"?
  3. riwas
    riwas Вчера, 10:06
    +5
    В Минобороны Польши считают, что американские танки выведут польскую армию на новый уровень. Критики сделки задают сразу несколько вопросов: зачем закупать за огромные деньги американские танки, для которых в Европе нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики; зачем польской армии третий тип танков, если на вооружении уже стоят танки T-72M1/PT-91 и немецкие Leopard 2;

    Лучший способ выразить свою преданность хозяину - купить у него дорогую военную технику.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:08
    +2
    Глава польского военного ведомства сделал запись на своей странице в Twitter, в которой сообщил, что госдепартамент США выразил согласие на продажу 250 танков Abrams. Как подчеркнул Блащак, это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности Польши и является одним из самых важных контрактов в ее истории.
    Платите ваши денежки!!! или "любимая жонка" надеется на халяву, что то получить?
  5. Piligrim iz Irkutska
    Piligrim iz Irkutska Вчера, 10:10
    +8
    Не так страшен танк, как желание США в очередной раз развязать войну и обогатиться, вдали от своей территории. А Польша? Её история, увы, так ничему и не научила.
  6. AAC
    AAC Вчера, 10:11
    +4
    Да любой танк серьезный. Но если завтра война, то стоять им брошенными вдоль дорог. Без матбазы любая поломка будет превращать его в кучу железа. Понятно, что к 250 танкам подтянут мобильные мастерские и ЗИПы, но когда у тебя три абсолютно разных типа танков...
    Это как имея на вооружении стрелковые АК, докупить G36 и под предлогом агрессии закупить AR15. У них даже магазины разные...
    Представляю ремонтников с ЗИПом от Лео, которые приехали чинить Абрамса)))
    1. танк66
      танк66 Вчера, 11:04
      -1
      А если ещё казарму с заряжающими ОДАБами накрыло laughing
    2. алекс самолетов
      алекс самолетов Вчера, 11:08
      +4
      Забыли какой типаж был в СА в конце 80 годов? Т 55/62/64/72/80 да ещё и т 10 и пт 76.как то эксплуатировали.чем натовское тыловое обеспечение хуже?
    3. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 11:11
      0
      Цитата: AAC
      Да любой танк серьезный. Но если завтра война, то стоять им брошенными вдоль дорог. Без матбазы любая поломка будет превращать его в кучу железа. Понятно, что к 250 танкам подтянут мобильные мастерские и ЗИПы, но когда у тебя три абсолютно разных типа танков...
      Это как имея на вооружении стрелковые АК, докупить G36 и под предлогом агрессии закупить AR15. У них даже магазины разные...
      Представляю ремонтников с ЗИПом от Лео, которые приехали чинить Абрамса)))

      Серьёзный... но не для Восточной Европы с её сложным рельефом... даже небольшая речка может стать большооой проблемой для Абраши.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:15
    0
    поставку Варшаве 250 танков Abrams
    С "барского плеча" даже пообещали Украину прикрыть. А экипажи наберутся на 250 танков, т.к. на Т-72 и Leopard 2 свои нужны? Американский ВПК опять на подъеме за счет страшилок вокруг Украины.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 10:59
      0
      Цитата: rotmistr60
      поставку Варшаве 250 танков Abrams
      С "барского плеча" даже пообещали Украину прикрыть. А экипажи наберутся на 250 танков, т.к. на Т-72 и Leopard 2 свои нужны? Американский ВПК опять на подъеме за счет страшилок вокруг Украины.

      Т-72 будут сниматься с вооружения. Не исключено, что их продадут Украине.
  8. wandlitz
    wandlitz Вчера, 10:15
    0
    госдепартамент США выразил согласие на продажу 250 танков Abrams, это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности Польши
    И более того чрезвычайно важно, весьма весомый доход для ВПК США.
  9. rotfuks
    rotfuks Вчера, 10:17
    0
    Сами по себе покупка американских танков большой роли не сыграет. Танки «Абрамс» поляки должны покупать в одном пакете с инфраструктурой. С мостами. С тяжелыми трейлерами для перевозки этих танков и с тягачами под эти трейлеры. С усиленными железнодорожными вагонами для перевозки танков. Возможно даже с бетонными автострадами. Небольшой нефтеперерабатывающий завод для производства моторного масла и топлива для этих танков. Без всего этого использование «Абрамс» в условиях западной Европы малоэффективно.
  10. Дилетант
    Дилетант Вчера, 10:42
    +1
    А миллиард с хвостиком на танки полякам дадут немцы или евросоюз? recourse
  11. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Вчера, 11:01
    -5
    Пускай берут, всё одно они не поворотливые... Абрамс это последнее чего можно опасаться. Вся эта грозная техника до первой речушки и первого оврага...
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 14:31
      0
      Для наших танков это то же проблема. "Абрамс это последнее чего можно опасаться" Вот что реально стоит опасаться так это выстрелы его пушки - его новый выстрел БОПС с большой вероятностью при попадании пробьют Т 72Б3 Т 80 БВМ и Т 90 в лоб.
      1. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Вчера, 14:50
        0
        Цитата: Вадим237
        Для наших танков это то же проблема. "Абрамс это последнее чего можно опасаться" Вот что реально стоит опасаться так это выстрелы его пушки - его новый выстрел БОПС с большой вероятностью при попадании пробьют Т 72Б3 Т 80 БВМ и Т 90 в лоб.

        Чего проблема? Пересечённая местность? Посмотрите танковый биатлон. А скорость и манёвренность наших танков намного выше.
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 15:02
          +1
          У Абрамса оптические приборы намного лучше наших да и система управления огнём то же соответственно вероятность попадания выше в европейской части России на границах Прибалтики Украины и Белоруссии местность в основном равнинная - ни кто не будет использовать бронетехнику при наступлении по ручьям оврагам и болотам. Плохо что у наших танков против лобовой брони Абрамса последней модификации ничего нет самый современный БОПС Манго и Лекало пробивают до 600 мм брони кумулятив до 900 мм -а Свинца 1 на вооружении как не было так и нет. Против него реально эффективной будет только ПТРК Хризантема которые придётся встраивать в танковые подразделения.
          1. алексей сидяйкин
            алексей сидяйкин Вчера, 15:16
            0
            Цитата: Вадим237
            ни кто не будет использовать бронетехнику при наступлении по ручьям оврагам и болотам.

            Ага, передвижение исключительно по асфальтированным дорогам... А учитывая конфигурацию наших дорог то кирдык всей колонне. laughing
  12. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 12:36
    +2
    Госдеп всё одобрит, что во вред России
  13. Романенко
    Романенко Вчера, 14:29
    0
    Цитата: "В Минобороны Польши считают, что американские танки выведут польскую армию на новый уровень."
    И не только армию, а все государство в целом, ведь за танки денежки платить придется и конечно добрые матрасники ляхам кредиты выдадут под свои неликвиды, а Польша, да ей, похоже независимость противопоказана.
    При всей своей несгибаемой гордыне, возглавлять что-либо она не привыкла, всегда идет строго ориентируясь на "задние ходовые огни" то ли английские, то ли пин-до-совские, неважно, лишь бы не включать свою голову.
    Так сытнее и спокойнее
    До поры....
    1. Кушка
      Кушка Вчера, 14:58
      0
      ориентируясь на "задние ходовые огни" то ли английские, то ли пин-до-совские, неважно, лишь бы
      Вы очень правильно подчеркнули -НЕВАЖНО!
      Была бы Польша в ОДКБ и что бы поменялось?
      Да абсолютно было бы точно так же, только наоборот-
      танки российские, ракеты российские, самолеты российские
      учения совместные, политика "в русле", цель НАТОвская...
      Ан нет, беру свои слова обратно - ДЕНЕГ У ПОЛЬШИ НЕ БЫЛО БЫ!
  14. Кушка
    Кушка Вчера, 14:51
    0
    "Абрамс это последнее чего можно опасаться"
    Одни бравые вояки про топор тоже так думали
    "    Выходя из машины, германский офицер скомандовал красноармейцу Овчаренко поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку, начал учинять ему допрос. У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармеец Овчаренко отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали.
  15. Spkrdctr
    Spkrdctr Вчера, 21:04
    0
    Как американец я могу сказать, что у нас большой избыток танков. Если Польша возьмет 250, то США не придется их обслуживать. У нас в избытке F-16, A-10, M1A2+, Javelin, ракеты TOW, винтовки M-16 и некоторые другие. В ближайшие пару десятилетий вооруженные силы Америки станут меньше. Военный бюджет США приближается к 1 триллиону долларов, если добавить сюда секретные проекты. Это просто слишком дорого.