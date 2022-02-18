США начинают серию военных учений рядом с российскими границами

Соединенные Штаты начинают серию военных учений рядом с российскими границами. Первыми стартуют учения Saber Strike 22, которые пройдут на территории Латвии.Латвийское министерство обороны сообщило о начале международных военных учений Saber Strike 22, которые пройдут на территории республики под командованием США. Учения, стартовавшие сегодня, 18 февраля, продлятся до 23 марта. К ним будет привлечено, кроме латвийской армии, около 400 военнослужащих США, 100 единиц наземной боевой техники и 22 ударных вертолета AH-64 Apache из состава американской армии.Кроме того, к концу месяца в Латвию из Литвы должны прибыть еще примерно 800 американских военных и 250 единиц техники, которые примут участие в еще одних международных учениях под названием Crystal Arrow 22. Эти маневры продлятся с 28 февраля по 11 марта, к ним будут привлечены подразделения механизированной пехотной бригады сухопутных войск Латвии, а также латвийское ополчение и военнослужащие из состава многонационального батальона НАТО, всего порядка 2,8 тысяч человек.Одновременно США перебрасывают в каждую из республик Балтии воздушные топливозаправщики КС-135, которые должны будут обеспечивать топливом переброшенные в Эстонию истребители F-15 ВВС США. Согласно заявлениям командования ВС США в Европе, воздушные танкеры будут находится в Прибалтике до конца марта.В Министерстве обороны Латвии призвали население соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к неудобствам, причиняемым военными учениями, которые необходимы для защиты от России. Военные предупредили, что длительное время по дорогам общего пользования будет ездить боевая техника, а в небе появятся американские вертолеты.