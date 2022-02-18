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США начинают серию военных учений рядом с российскими границами

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Соединенные Штаты начинают серию военных учений рядом с российскими границами. Первыми стартуют учения Saber Strike 22, которые пройдут на территории Латвии.


Латвийское министерство обороны сообщило о начале международных военных учений Saber Strike 22, которые пройдут на территории республики под командованием США. Учения, стартовавшие сегодня, 18 февраля, продлятся до 23 марта. К ним будет привлечено, кроме латвийской армии, около 400 военнослужащих США, 100 единиц наземной боевой техники и 22 ударных вертолета AH-64 Apache из состава американской армии.

Кроме того, к концу месяца в Латвию из Литвы должны прибыть еще примерно 800 американских военных и 250 единиц техники, которые примут участие в еще одних международных учениях под названием Crystal Arrow 22. Эти маневры продлятся с 28 февраля по 11 марта, к ним будут привлечены подразделения механизированной пехотной бригады сухопутных войск Латвии, а также латвийское ополчение и военнослужащие из состава многонационального батальона НАТО, всего порядка 2,8 тысяч человек.

Одновременно США перебрасывают в каждую из республик Балтии воздушные топливозаправщики КС-135, которые должны будут обеспечивать топливом переброшенные в Эстонию истребители F-15 ВВС США. Согласно заявлениям командования ВС США в Европе, воздушные танкеры будут находится в Прибалтике до конца марта.

В Министерстве обороны Латвии призвали население соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к неудобствам, причиняемым военными учениями, которые необходимы для защиты от России. Военные предупредили, что длительное время по дорогам общего пользования будет ездить боевая техника, а в небе появятся американские вертолеты.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Latvijas_armija
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45 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Вчера, 10:52
    +4
    США начинают серию военных учений рядом
    Собираются вторгнутся на Украину, инфа 100%!
    1. Анахорет
      Анахорет Вчера, 11:01
      +18
      Нашей прессе на заметку))) нужно на весь мир кричать, что матрасы создают ударную группировку для нападения на Беларусь и провести ядерные учения по защите Кубы))
      1. Trapp1st
        Trapp1st Вчера, 11:02
        +1
        создают ударную группировку для нападения на Беларусь
        В тренде Украина))
        1. Тралл
          Тралл Вчера, 12:52
          +1
          Это еще эстонцы в этом году свой военный парад не проводили. smile
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Вчера, 14:32
            +2
            Кто ответит, когда будет в прессе сообщение такого рода:
            "ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ США НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОВОДЯТ КРУПНОМАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН НАТО (трибалтов в том числе)
      2. Kamarada
        Kamarada Вчера, 11:52
        +1
        Нашу прессу за границами России видели в одном месте. А вот объявить санкции (и главное их исполнять) в отношении агрессивной Латвии Литвы Эстонии вот это был бы удар по тестикулам. Но для этого надо в правильстве иметь с тестикулами из титана. Во что мало верю.
        1. Степан S
          Степан S Вчера, 13:27
          +5
          А вот объявить санкции (и главное их исполнять) в отношении агрессивной Латвии Литвы Эстонии

          Россия прекратила заукупки рыбной и молочной продукции в прибалтике, переориентировала практически весь транзит с портов прибалтики на свои порты. Вот это и есть санкции, без крика шума и пыли.
      3. Венд
        Венд Вчера, 15:20
        +1
        Цитата: Анахорет
        Нашей прессе на заметку))) нужно на весь мир кричать, что матрасы создают ударную группировку для нападения на Беларусь и провести ядерные учения по защите Кубы))

        Вот именно, надо устроить такое же шоу. Пусть попробуют на вкус собственные изобретения в сми laughing
  2. svp67
    svp67 Вчера, 10:52
    +7
    А наш МИД способен потребовать от США и Литвы объяснений по поводу этой повышенной военной активности?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:01
      +6
      Цитата: svp67
      А наш МИД способен потребовать от США и Литвы объяснений по поводу этой повышенной военной активности?

      Вот поэтому США и пользуются тем, что МИД молчит.
      1. frruc
        frruc Вчера, 11:47
        +3
        tihonmarine : США и пользуются тем, что МИД молчит.

        или мычит.
        В Министерстве обороны Латвии призвали население соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к неудобствам,.....длительное время по дорогам общего пользования будет ездить боевая техника, а в небе появятся американские вертолеты.

        Мол, привыкайте господа латыши к нынешней суровой действительности и отчисляйте налоги на закупку вооружений. crying
    2. iouris
      iouris Вчера, 11:03
      0
      Способен. Только "наш МИД" не слушают. Почему?
      1. Kamarada
        Kamarada Вчера, 11:59
        +1
        Потому что наш МИД для них всех как назойливый комар (отмахнулся и дальше делаешь свое дело) А надо чтоб МИД был как СУ - 34 чтоб когда он говорит то волосы встяют на спине и памперы меняешь. Тогда толк будет. А по другому no
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Вчера, 11:05
      +2
      МИД-то способен, да не будет заниматься такими глупостями. Хорошим ответом было бы появление наших подводных лодок вблизи берегов США, разумеется не вторгаясь в американские территориальные воды. Тогда уж настанет очередь Госдепа задавать д.урацкий вопрос, ранее характерный для нашего МИДа, мол, скажите, а против кого направлены эти учения? Они раньше всегда отвечали, не менее д.урацким ответом, мол. против Ирана. МИД может разнообразить, сказать, скажем, против Гондураса. Нам ответят, а Гондурас-то причём? А мы ответим о примеру ответа ФРГ на запрос про Навального: "Сами должны знать"
      1. Аварийный
        Аварийный Вчера, 11:12
        +3
        Подозреваю, что ответ с ПЛ уже дан.
  3. Наводлом
    Наводлом Вчера, 10:54
    +1
    - Русские собрали полуторасоттысячную группировку возле границ с Украиной!
    - Да-да! Мы ожидаем нападения со дня на день!
    - Ох! Что же делать? Мы должны это остановить!
    - А давайте напугаем их батальонными учениями под самым носом! Они точно струхнут от вида такой силищи.
    - Отличное предложение!
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 12:03
      +1
      Наши уже в Белоруссии тренировались.Надо глубже копать и провести учения в Венесуэле и на Кубе.Необходимо ,что бы цели для ракет были на полигонах в соответствующих странах.Вот тогда я думаю у гегемонов случится инсульт.
  4. Novichek)
    Novichek) Вчера, 10:54
    +5
    Помнится гитлеровцы тоже под предлогом "поиска могил павших" по пограничным районам рыскали...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Вчера, 10:59
      +4
      поиска могил павших
      Эти по ходу ищут подходящее себе место для могил.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:05
      +2
      Цитата: Novichek)
      Помнится гитлеровцы тоже под предлогом "поиска могил павших" по пограничным районам рыскали...

      Вот так с гитлеровских провокаций и началась ВОВ. Просто так янки у российских границ, не рыскали бы.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:58
    +1
    "Удар сабли " ежегодные учения с 2010 года.Мы уже привыкли.А вот если бы их не было,былибы вопросы :Что задумали?Шойгу с Милли уже с утра поговорили.Спокойствие и только спокойствие.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:09
      0
      Цитата: tralflot1832
      "Удар сабли " ежегодные учения

      "Блоха в капкане", "Бравый шакал" - ну вот могут же янки названия придумывать для своих пакостей.
      1. frruc
        frruc Вчера, 11:59
        0
        tihonmarine : "Блоха в капкане", "Бравый шакал" ......

        В новом году для них будет актуальнее- "Неумный -2022" ("Durak-2022" or "Fools-2022")
        Кстати, у нас(в РФ) скоро начинаются учения стратегических ядерных сил сдерживания.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 12:18
          +1
          Цитата: frruc
          В новом году для них будет актуальнее- "Неумный -2022"

          Ничему не удивлюсь, что скоро могут появиться учения - "Танкист Трасс".
          1. frruc
            frruc Вчера, 12:24
            +1
            Такие учения будут в тренде. Особенно верхом на танке с голой задницей.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 12:35
              0
              Цитата: frruc
              Такие учения будут в тренде. Особенно верхом на танке с голой задницей.

              Я понимаю Зеленский любит в броне жилете и каске в окопах покрасоваться, да и Петя Порох с пистолетом на попе и в кабинах истребителей и БМП покрасоваться, ну а для бабы в юбке и бронике на танке, да ещё строящей из себя английскую леди, это просто смешно и даже не приятно. Ну куда ты - "чесальщица-мотальщица" залезла !
              1. frruc
                frruc Вчера, 12:38
                +1
                tihonmarine: Ну куда ты - "чесальщица-мотальщица" залезла !

                Она любит фотосессии, мил-селфи называется.
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 12:48
                  0
                  Цитата: frruc
                  Она любит фотосессии, мил-селфи называется.

                  Нормальные и привлекательные дамы фотосессии делают, в купальниках и показывают свои прелести, но не в бронежилете и каске.
                  1. frruc
                    frruc Вчера, 12:50
                    0
                    Видимо там показывать нечего, вызывает рвотный рефлекс мужской аудитории.
                    1. tihonmarine
                      tihonmarine Вчера, 13:10
                      +2
                      Цитата: frruc

                      Видимо там показывать нечего, вызывает рвотный рефлекс мужской аудитории.

                      Ну на рвоту я крепкий, "нет некрасивых женщин, есть мало водки". Но водки я столько не выпью, хотя и "стакан держу".
  6. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:59
    +3
    В Министерстве обороны Латвии призвали население соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к неудобствам, причиняемым военными учениями, которые необходимы для защиты от России.

    Где Америка и где Россия ? Но когда Россия начинает учения на СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, то ей "табу" проводить учения по защите своей страны от НАТО, это не позволительно, а США могут у границ России на чужой территории, и это всё в порядке вещей. Ну а когда Россия проводит учения в Белоруссии, то вопли и виз поднимаются на весь мир.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 11:01
    +3
    По данным разведки Зимбабве 20 февраля Латвия нападет на Россию и Белоруссию, стягиваются войска.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:56
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      По данным разведки Зимбабве 20 февраля Латвия нападет на Россию и Белоруссию, стягиваются войска.

      Ну если уже Эстония выдаёт "на гора" начало наступления России на Украину, то Зимбабве сам бог велел.
  8. iouris
    iouris Вчера, 11:07
    0
    Учения проводят, чтобы латышей зашугать окончательно. Так, в (пророссийском) Даугавпилсе (он же Двинск, он же Борисоглебск Витебской губернии) они уже устраивали панику, когда "голубь мира" покружил над городом на малой высоте.
  9. dimy44
    dimy44 Вчера, 11:15
    0
    призвали население соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к неудобствам
    Ну да, снова натовцы все клумбы пообсцыкают и обрыгают, а местные в очередной раз сглотнут.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 11:31
    +1
    призвали население соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к неудобствам, причиняемым военными учениями, которые необходимы для защиты от России
    Латыши скоро перестанут понимать кого больше опасаться - "вторжения" России неизвестно когда или сегодня НАТОвцев не дающих спокойно жить на своем хуторке или городе, в котором бегают и стреляют какие-то вооруженные люди. Зато детям веселуха
    по дорогам общего пользования будет ездить боевая техника, а в небе появятся американские вертолеты
  11. Степан S
    Степан S Вчера, 11:35
    0
    Одновременно США перебрасывают в каждую из республик Балтии воздушные топливозаправщики КС-135, которые должны будут обеспечивать топливом переброшенные в Эстонию истребители F-15 ВВС США

    Заправщики то там зачем? Размеры стран таковы, что самолету как раз места для взлета и посадки хватает. Я даже не предствляю, каковы размеры полигонов в странах Балтии, они могут провести учения крупнее батальонного уровня?
    1. Андрей Град
      Андрей Град Вчера, 12:57
      0
      Цитата: Степан S
      Одновременно США перебрасывают в каждую из республик Балтии воздушные топливозаправщики КС-135, которые должны будут обеспечивать топливом переброшенные в Эстонию истребители F-15 ВВС США

      Заправщики то там зачем? Размеры стран таковы, что самолету как раз места для взлета и посадки хватает. Я даже не предствляю, каковы размеры полигонов в странах Балтии, они могут провести учения крупнее батальонного уровня?

      поиск: военный полигон адажи латвия
  12. APASUS
    APASUS Вчера, 11:38
    +1
    Попытка запугать русских
  13. Novichek)
    Novichek) Вчера, 11:40
    -1
    А как бы поступил в подобной ситуации Сталин? Не-е-е,
    до Сталина нам теперь как до луны... Теперь если только с Николая II пример брать, а может даже с Александра Невского? Или с Минина и Пожарского? До чего мы ещё докатимся?
  14. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 12:35
    0
    Одновременно США перебрасывают в каждую из республик Балтии воздушные топливозаправщики КС-135, которые должны будут обеспечивать топливом переброшенные в Эстонию истребители F-15 ВВС США

    F-15 ли?
    Зачем F-15 топливозаправщик, если до границы 100 км?
    Тут скорее заправщик потребуется для подмоги, взлетающей из Германии, Британии ... а уж F-15 это будет или что другое не столь важно.
  15. Есаул
    Есаул Вчера, 18:14
    0
    Они проследят чтобы по договорённости Россия не вернула себе всё что западнее Киева
  16. Spkrdctr
    Spkrdctr Вчера, 21:11
    0
    Военные учения настолько малы, что ничего не значат. Это просто шутка. Здесь не на что смотреть. Просто несколько мужчин играют в игрушки.