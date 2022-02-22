Восстание на Правобережье или Колиивщина

В любой истории есть свои причины и очень глубокие корни. Проблемы малоросско-польских отношений тянутся ещё с Андрусова, с 1667 года. По перемирию, заключённому там, Малороссия была разделена по Днепру – то, что западнее, осталось за поляками, то, что восточнее – стало территорией с широкой автономией в составе Русского царства. Как-то так сложилось, что в левобережной Гетманщине было тише, спокойнее, свободнее и сытнее, а на Правобережье... Весь конец 17 и первую половину 18 веков Польша агонизировала, та модель управления, которая там существовала, превратила государство в нечто аморфное и анархическое. К этой территории начали с нездоровым интересом присматриваться соседи, да и сам народ был не в восторге от происходящего. В итоге же королём Польши избрали ставленника России Станислава Августа Понятовского. Это вызвало возмущение у части шляхты и магнатов, и понеслось.
Барская конфедерация
Новый польский король, чувствуя за собой мощь России, решился на страшное – на усиление центральной власти за счёт магнатов и шляхты. Понятно, ответом был бунт, ряд магнатов с частными армиями собрались в городе Бар на Винничине и создали конфедерацию. Бунт довольно странный, по факту против короля, но официально против России, с целью прекращения реформ, но первыми пострадали диссиденты. Так в Речи Посполитой называли тех, кто не был католиком. И первый удар конфедераты обрушили по ним – священников убивали и сажали в тюрьмы, людей пытали, разоряли сёла и городки... На волне бесчинств и родилась Колиивщина, явление не менее жуткое, чем польские карательные действия.
Разные мнения
«Крупнейший специалист по истории памяти Й. Йерушалми отмечает, что все события массовых убийств евреев на Украине в период восстания Б. Хмельницкого и Колиивщины приравниваются в еврейских источниках к аналогичным событиям предшествующих периодов. В частности, к погромам после первого крестового похода.»
И евреи имеют на это право, резня в Умани была страшной. Есть своё мнение и у поляков:
«Для польской традиции Умань тоже стала главным и практически единственным местом памяти, связанным с Колиивщиной. Точно так же, как в еврейской исторической памяти, гайдамацкое восстание для поляков – это прежде всего страшная трагедия, символ мученических страданий.»
И у украинцев, для историков которых это национально-освободительное восстание без всяких полутонов. Реальность была более прозаичной и страшной. Угнетение экономическое, умноженное на угнетение религиозное и национальное, принесли свои плоды – народ был страшно озлоблен, а откровенная резня, которую устроили конфедераты на Правобережье, стала спусковым крючком. Надежду же на успех дало вмешательство России в польские дела, и полыхнуло.
Лидеры
Их было два – Иван Гонта, надворный казак, примкнувший к восставшим в Умани и Максим Зализняк, тоже казак, но запорожский. С 15 лет на Сечи, он собрал небольшой отряд повстанцев-гайдамаков и заявил, что у него есть грамота Екатерины Второй, призывающая к восстанию и истреблению поляков и евреев. Полыхнуло практически мгновенно, и вскоре восставшие подошли к городку Умань. Именно там местные казаки на службе магната Потоцкого перешли на сторону гайдамаков, и город был взят. Дальше начался ужас:
«…когда гайдамаки ворвались в город, то они прежде всего бросились на евреев, метавшихся в ужасе по улицам: их зверски убивали, топтали копытами лошадей, сбрасывали с крыш высоких зданий; детей поднимали на концы пик, женщин мучили. Масса евреев, числом до трёх тысяч человек, заперлась в большой синагоге. Гайдамаки приставили к дверям синагоги пушку, двери были взорваны, разбойники проникли в синагогу и превратили её в бойню... Покончив с евреями, гайдамаки принялись за поляков; многих они перерезали в костёле; губернатор и все прочие паны были убиты. Улицы города были усеяны трупами или изувеченными, недобитыми людьми. Около двадцати тысяч поляков и евреев погибло во время этой уманской резни.»
Справедливости для, ничем не отличающийся от того, что творили чуть раньше конфедераты. По показаниям Зализняка, восстававшие вынуждены были покинуть город из-за обилия трупов. Понятно, что Петербург помогать гайдамакам не хотел и до, а уж после этого не хотел вдвойне. Тем более что разошедшиеся гайдамаки атаковали Османскую империю:
«После взятия Умани Максим Зализняк направил на польско-турецкую границу, на границу с ханским Едисаном к Балте в Палиево Озеро отряд сотника Василия Шило. Там скрывались 500 конфедератов, которые как раз ждали помощи крымских татар. Повстанцы атаковали Палиево Озеро. Убегая, конфедераты перешли реку Кодыму и спрятались в турецком городке Балте. Василий Шило требовал от турецкого коменданта города Якуба-аги выдать поляков, но тот отказал. Гайдамаки атаковали Балту и вырезали неправославное население.»
А их заявления, что они действуют от имени России, вели напрямую к войне. Дальнейшее было предсказать не трудно, русские войска вошли на Правобережье, разогнали гайдамаков и захватили Гонту и Зализняка. Первого, как иностранца, выдали полякам, сам Зализняк был сослан в Сибирь. Кнутом его не били, ноздри не вырывали, в этой части приговор так и не был исполнен. Началась Русско-турецкая война. В Речи Посполитой же воцарился относительный покой, русские полки, как тот лесник, пришли и всех разогнали.
Остался вопрос – что это было? И если искать ответы в национальных мифах, то мы получим что угодно, помимо правды. А правда в том, что полыхнуло крестьянское восстание малограмотных и озлобленных людей, без особых целей, не считая за таковую месть за всё. А в итоге всё окончилось трагедией для поляков и евреев, и для украинцев. Трагедией, которую надо помнить, потому как мир хрупок, а национальные противоречия разрешаются часто большой кровью, и виноватых в итоге нет, у каждого своя правда.