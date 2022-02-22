Восстание на Правобережье или Колиивщина

Барская конфедерация

Разные мнения

«Крупнейший специалист по истории памяти Й. Йерушалми отмечает, что все события массовых убийств евреев на Украине в период восстания Б. Хмельницкого и Колиивщины приравниваются в еврейских источниках к аналогичным событиям предшествующих периодов. В частности, к погромам после первого крестового похода.»

«Для польской традиции Умань тоже стала главным и практически единственным местом памяти, связанным с Колиивщиной. Точно так же, как в еврейской исторической памяти, гайдамацкое восстание для поляков – это прежде всего страшная трагедия, символ мученических страданий.»

Лидеры

«…когда гайдамаки ворвались в город, то они прежде всего бросились на евреев, метавшихся в ужасе по улицам: их зверски убивали, топтали копытами лошадей, сбрасывали с крыш высоких зданий; детей поднимали на концы пик, женщин мучили. Масса евреев, числом до трёх тысяч человек, заперлась в большой синагоге. Гайдамаки приставили к дверям синагоги пушку, двери были взорваны, разбойники проникли в синагогу и превратили её в бойню... Покончив с евреями, гайдамаки принялись за поляков; многих они перерезали в костёле; губернатор и все прочие паны были убиты. Улицы города были усеяны трупами или изувеченными, недобитыми людьми. Около двадцати тысяч поляков и евреев погибло во время этой уманской резни.»

«После взятия Умани Максим Зализняк направил на польско-турецкую границу, на границу с ханским Едисаном к Балте в Палиево Озеро отряд сотника Василия Шило. Там скрывались 500 конфедератов, которые как раз ждали помощи крымских татар. Повстанцы атаковали Палиево Озеро. Убегая, конфедераты перешли реку Кодыму и спрятались в турецком городке Балте. Василий Шило требовал от турецкого коменданта города Якуба-аги выдать поляков, но тот отказал. Гайдамаки атаковали Балту и вырезали неправославное население.»