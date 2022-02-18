Индия провела очередное испытание усовершенствованной версии противокорабельной ракеты BrahMos

Индия продолжает испытания улучшенной версии противокорабельной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Как сообщает пресс-служба Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), очередное испытание завершилось успешно.
Согласно сообщению, испытания морской версии ракеты прошло в пятницу, 18 февраля у западного побережья страны и признано успешным. Подробности испытаний не приводятся, ПКР была запущена с борта новейшего эсминца ВМС Индии Visakhapatnam. Это уже третье испытание ракеты BrahMos, проводимое с борта этого корабля. Первое состоялось в декабре прошлого года, второе в январе этого и вот третье. Усовершенствованная версия сверхзвуковой ПКР BrahMos создается в интересах индийского флота.
Как сообщили в DRDO, в настоящее время идет разработка версии BrahMos с подводным стартом, которую Индия намерена предложить на экспорт. Будет ли приниматься данная ракета на вооружение подводных лодок ВМС Индии пока информации нет.
Вообще же Индия ранее сообщала о планах разработать версии ракет BrahMos для сухопутных войск, авиации и флота, чем вполне успешно и занимается уже довольно продолжительное время. Уже создана авиационная и противокорабельные версии ракеты, а наземный вариант уже давно стоит на вооружении индийской армии.
Одновременно индийские разработчики создают гиперзвуковую ракету на основе российско-индийской "BrahMos", но как считают американские аналитики, успехов они смогут добиться не раньше 2025 года. Разработка ракеты BrahMos II, которая сможет достигнуть скорости 8 Махов и будет иметь дальность до 1 тысячи километров, ведется уже довольно длительное время. Первоначально планировалось, что она полетит уже в 2017 году, но впоследствии сроки были сдвинуты вправо по техническим причинам.