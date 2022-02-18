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Индия провела очередное испытание усовершенствованной версии противокорабельной ракеты BrahMos

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Индия продолжает испытания улучшенной версии противокорабельной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Как сообщает пресс-служба Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), очередное испытание завершилось успешно.


Согласно сообщению, испытания морской версии ракеты прошло в пятницу, 18 февраля у западного побережья страны и признано успешным. Подробности испытаний не приводятся, ПКР была запущена с борта новейшего эсминца ВМС Индии Visakhapatnam. Это уже третье испытание ракеты BrahMos, проводимое с борта этого корабля. Первое состоялось в декабре прошлого года, второе в январе этого и вот третье. Усовершенствованная версия сверхзвуковой ПКР BrahMos создается в интересах индийского флота.

Как сообщили в DRDO, в настоящее время идет разработка версии BrahMos с подводным стартом, которую Индия намерена предложить на экспорт. Будет ли приниматься данная ракета на вооружение подводных лодок ВМС Индии пока информации нет.

Вообще же Индия ранее сообщала о планах разработать версии ракет BrahMos для сухопутных войск, авиации и флота, чем вполне успешно и занимается уже довольно продолжительное время. Уже создана авиационная и противокорабельные версии ракеты, а наземный вариант уже давно стоит на вооружении индийской армии.

Одновременно индийские разработчики создают гиперзвуковую ракету на основе российско-индийской "BrahMos", но как считают американские аналитики, успехов они смогут добиться не раньше 2025 года. Разработка ракеты BrahMos II, которая сможет достигнуть скорости 8 Махов и будет иметь дальность до 1 тысячи километров, ведется уже довольно длительное время. Первоначально планировалось, что она полетит уже в 2017 году, но впоследствии сроки были сдвинуты вправо по техническим причинам.
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15 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 11:37
    +1
    "Уже созданы авиационная и противокорабельные версии ракеты"
    Это как понять?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 12:51
      -4
      Цитата: Андрей Москвин
      Это как понять?

      Вот так:

      Быстрый ответ
      "Брамос" -это доработанная воздушного базирования вариант ракеты с дальностью от 500 км, которая может быть запущена с истребителя Су-30МКИ в качестве оружия, противостояние. по сокращению ракет весом до 2,55 тонн было изготовлено множество модификаций, как с помощью небольшой ракеты-носителя, добавляя плавники для Воздушно-десантных стабильности после запуска, а также перенос разъем.
      ***

      Быстрый ответ
      PJ-10 «БраМос» («BrahMos») - противокорабельная ракета. Предназначена для эффективного поражения надводных кораблей всех классов в условиях активного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Ракета «БраМос» осуществляет старт из транспортно-пускового контейнера.
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Вчера, 13:02
        +4
        Цитата: ROSS 42
        Вот так

        Сами то читали?
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 13:04
          +1
          Цитата: Пиджак в запасе
          Сами то читали?

          А то...
          Велик могучим русский языка в переводе с хинди... lol
    2. Чарик
      Чарик Вчера, 12:57
      0
      это тоже самое как:Одновременно индийские разработчики создают гиперзвуковую ракету на основе российско-индийской "BrahMos", но как считают американские аналитики, успехов они смогут добиться не раньше 2025 года.
  2. APASUS
    APASUS Вчера, 11:39
    -2
    Хороший угол отражения .Корабль наверно на локаторе светиться ,а не просто виден
  3. сергей забелин
    сергей забелин Вчера, 11:40
    +2
    Уже создана авиационная и противокорабельные версии ракеты
    Модераторы поправьте, авиационная и корабельнго базирования, вроде брамос только ПКР
    1. Tomcat_Tomcat
      Tomcat_Tomcat Вчера, 16:42
      +1
      Цитата: сергей забелин
      вроде брамос только ПКР

      Есть авиационный вариант ракеты, ранее назывался BrahMos-A, ныне BrahMos ALCM, создан для применения с истребителей Су-30МКИ

      Первый практический испытательный пуск сверхзвуковой ракеты BrahMos-A с истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, 22.11.2017 (с) ВВС Индии



      Индия готовится серийно производить BrahMos ALCM

      Индия завершила испытания ракет BrahMos воздушного базирования. Вчера, 8 декабря (2021 года - прим.), пресс-служба Минобороны Индии сообщила о том, что последний этап испытаний открыл дорогу для серийного производства боеприпаса на территории страны.

      Ракета BrahMos Air Launched Cruise Missile (ALCM) является одной из модификаций боеприпасов семейства BrahMos. Разработчики называют ракеты BrahMos воздушного базирования «самыми быстрыми сверхзвуковыми крылатыми ракетами в мире». BrahMos ALCM имеет боеголовку массой около 300 кг и может поражать цели на расстоянии до 290 км, развивая скорость до 3500 км/ч.
    2. Tomcat_Tomcat
      Tomcat_Tomcat Вчера, 16:49
      +1
      Цитата: сергей забелин
      вроде брамос только ПКР

      ПКР. Корабельного, авиационного и наземного базирования. Вот BrahMos наземного базирования на шасси Tatra
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 11:50
    +2
    Использовать "морскую" (противокорабельную) ракету против наземных целей- неплохая идея,хотя и не новая ! Было дело,что на учениях "наземная" "БраМос" ,,нашла,, и поразила в горах гостиничный домик с "террористами"... Для поражения таких целей желательна активная радиолокационная ГСН Ка-диапазона...и неплохо дополнить её тепловизионной ГСН!
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 12:54
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      Для поражения таких целей желательна активная радиолокационная ГСН Ка-диапазона...и неплохо дополнить её тепловизионной ГСН!

      Или просто точная навигация.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 14:51
        +1
        Цитата: Пиджак в запасе
        Или просто точная навигация.

        Как говорил Абдула,нож хорош ,когда он есть ...и плохо,когда его нет !Так и со спутниковой навигацией !Вон французы,когда разрабатывали свой "SCALP",то отказались от использования GPS... !
    2. сергей забелин
      сергей забелин Вчера, 12:56
      0
      Ещё наши в Сирии бастионы (ониксы) по наземным целям применяли
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 14:36
        +1
        Применяли наши,в том числе и в Сирии,в основном Х-35 !
  5. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Вчера, 11:51
    0
    Меня один в Интернете уверял, что гиперзвуковой Брамос уже 3 года летает.......................... laughing