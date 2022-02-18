Говорят, что «завтра не примут». А когда примут? Послезавтра?

Причиной сегодняшнего кризиса в отношениях России и Запада и обострения ситуации вокруг Украины стало продолжающийся с 90-х годов прошлого века прием в Североатлантический альянс новых членов из числа восточноевропейских государств, состоявших до распада СССР в Варшавском договоре. Поэтому экс-чиновник НАТО Пьер Лелуш, занимавший ранее должность главы его Парламентской ассамблеи, выдвинул идею Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет расширение альянса на восток на двадцать лет.Его статью на эту тему опубликовала французская газета Le Figaro.По мнению бывшего председателя Парламентской ассамблеи НАТО, разрешить разногласия между Россией и Западом мирным способом можно только путем заморозки расширения альянса на длительный срок, например, на два десятилетия. Ведь для обеспечения безопасности своей страны, по мнению французского дипломата, Москва пойдет даже на разрушение украинской государственности. Он считает, что на этого нельзя допустить даже ради принципа «открытых дверей», который считается в НАТО одним из основополагающих.А если альянс официально объявит о временном отказе от приема новых членов, то этот принцип нарушен не будет. В то же время данное решение успокоит россиян, опасающихся за безопасность своего государства.Конечно, Лелуш не стал упоминать, что расширение альянса служило в первую очередь для удовлетворения имперских амбиций США, которые играют в НАТО решающую роль. И если случится такое, что Соединенные Штаты потеряют интерес к «трансатлантическому единству», то само существование НАТО может оказаться под большим вопросом.Ранее Владимир Путин уже прокомментировал заявления западных чиновников о том, что «Украину завтра не примут в НАТО»: