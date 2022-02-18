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Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет

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Причиной сегодняшнего кризиса в отношениях России и Запада и обострения ситуации вокруг Украины стало продолжающийся с 90-х годов прошлого века прием в Североатлантический альянс новых членов из числа восточноевропейских государств, состоявших до распада СССР в Варшавском договоре. Поэтому экс-чиновник НАТО Пьер Лелуш, занимавший ранее должность главы его Парламентской ассамблеи, выдвинул идею Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет расширение альянса на восток на двадцать лет.


Его статью на эту тему опубликовала французская газета Le Figaro.

По мнению бывшего председателя Парламентской ассамблеи НАТО, разрешить разногласия между Россией и Западом мирным способом можно только путем заморозки расширения альянса на длительный срок, например, на два десятилетия. Ведь для обеспечения безопасности своей страны, по мнению французского дипломата, Москва пойдет даже на разрушение украинской государственности. Он считает, что на этого нельзя допустить даже ради принципа «открытых дверей», который считается в НАТО одним из основополагающих.

А если альянс официально объявит о временном отказе от приема новых членов, то этот принцип нарушен не будет. В то же время данное решение успокоит россиян, опасающихся за безопасность своего государства.

Конечно, Лелуш не стал упоминать, что расширение альянса служило в первую очередь для удовлетворения имперских амбиций США, которые играют в НАТО решающую роль. И если случится такое, что Соединенные Штаты потеряют интерес к «трансатлантическому единству», то само существование НАТО может оказаться под большим вопросом.

Ранее Владимир Путин уже прокомментировал заявления западных чиновников о том, что «Украину завтра не примут в НАТО»:

Говорят, что «завтра не примут». А когда примут? Послезавтра?
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Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/NATO
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:54
    +1
    Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет расширение альянса на восток на двадцать лет.
    Ха, может себя но "миротворце" поискать, в первых строках ... к бабке не ходи, он там!
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 11:58
      +5
      Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет

      Во-первых Это предложение, как говорится, от Лукавого! Не отведут НАТО свои войска, так закрепятся на достигнутых позициях!
      Во-вторых. НАТО не "замораживать" своё расширение на Восток по требованию России должен, а отвести свои войска на позиции 1997 года!
      .
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 12:04
        +2
        НАТОшка всем прощает, кому должна.
        Пока так и что должно случится, что б стало по другому, представить сложно.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Вчера, 12:57
        +4
        "Причиной сегодняшнего кризиса в отношениях России и Запада и обострения ситуации вокруг Украины стало продолжающийся с 90-х годов прошлого века прием в Североатлантический альянс новых членов из числа восточноевропейских государств, состоявших до распада СССР в Варшавском договоре. ..."
        **************************************************************
        Этот паренёк, - врёт...

        Причиной кризиса, и вовсе не "сегодняшнего", а уже 30-летнего (начиная с т.н. "Победного" сходняка НАТО в Штатах, в апреле 1999-го) стало САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ этого агрессивного военного альянса.

        Который, просто не может существовать, перманентно не измышляя т.н. "новые угрозы и риски" т.н. "демократическому" Западу. И не инициируя затем, новые кризисы по всей планете, для "ликвидации" этих придуманных самим же НАТО и американским режимом "угроз"...

        Ни для т.н. "борьбы" с т.н. "изменениями климата", ни для т.н. "борьбы" с т.г. "глобальным терроризмом" никакие военные альянсы, в принципе не требуются.

        Для последнего, вполне достаточно Совбеза ООН (принятие обязывающих политических решений), Штабного комитета ООН (координация проводимых международных военно-силовых операций), высокоразвитых и мощных Сил специальных опереаций, стран - ПОСТОЯННЫХ членов Совбеза ООН - КНР, России, США, Великобритании и Франции. Ибо их совокупный потенциал, уровень подготовки и оснащения, постоянная готовность и возможность оперативной реализации всех уровней поддержки и обеспечения их действий в назначенных районах (регионах), позволяют быстро и эффективно "стереть в пыль" в ЛЮБОМ РЕГИОНЕ ПЛАНЕТЫ, любую, в т.ч. реальную, "террористическую угрозу". Равно как и любых субъектов с любым статусом, действия направлены на воспрепятствование решению задачи, поставленной Совбезом ООН, международному контингенту ССО стран - ПОСТОЯННЫХ членов Совбеза.

        На своей же национальной территории, постоянные члены Совбеза ООН, решают задачи военного ликвидации террористической угрозы, самостоятельно, без привлечения всякого рода "иностранных" контингентов. Ибо потенциал для решения таких задач более, чем достаточен...

        За сим, - никаких "заморозок" НАТО. Только полная и ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ликвидация (самороспуск) этого военного альянса. Необратимый демонтаж всей созданной для сил этого альянса инфраструктуры. И начало международных переговоров о ЗАПРЕЩЕНИИ создания любых военных альянсов в будущем. Все потенциальные "альянсы", - только под эгидой Совбеза ООН и только для решения конкретных задач...
    2. антивирус
      антивирус Вчера, 12:47
      0
      таких говорильщиков просто мимо пропускать ...в сад.
      только Сша реально решения принимают и
    3. knn54
      knn54 Вчера, 13:17
      0
      Предложение больше звучит как "Не торопиться".
  2. iouris
    iouris Вчера, 12:04
    0
    Против кого создавался "альянс"? Если против СССР, то его уже победили ("Идол коммунизЬма повержен!" (из доклада ЕБН конгрессу)). Кто остался на трубе?
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 12:12
      0
      Такая здравая мысль должна прозвучать от США.Да и вернуть свои войска домой ,но это из раздела фантастики.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 12:11
    +1
    НАТО создано американцами с целью иметь гарантированный рынок сбыта оружия, производство которого - весьма выгодный бизнес. Несогласных или строптивых США просто гнобит (пытается гнобить).
    Никакой защиты никому эта организация не обеспечила...Мало того, именно она является инициатором разрушения многих суверенных государств.
  4. Аварийный
    Аварийный Вчера, 12:11
    +3
    Начинают пробные шарики пускать. Похоже наши "убедили" "партнеров", что расширение нато до добра не доведет.
    1. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 16:05
      +1
      Цитата: Аварийный
      Похоже наши "убедили" "партнеров", что расширение нато до добра не доведет.
      Или нас, усыпили!
  5. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 12:15
    0
    Конечно, Лелуш не стал упоминать, что расширение альянса служило в первую очередь для удовлетворения имперских амбиций США, которые играют в НАТО решающую роль.

    Вот в этом и удовлетворении амбиций США, вся "собака зарыта".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:20
    0
    идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет
    Нынешние чиновники от НАТО во главе с Сша даже не воспримут эту идею, как что-то заслуживающие внимания. Не для того все последние годы расширялись, чтобы взять и заморозить такое мероприятие. Да и ВПК Сша будет против потери возможной выгоды. Пока не почувствуют, что вот еще один шаг и "сливайте воду" голову по предназначению не включат.
  7. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 12:27
    +1
    США никогда добровольно не идут на уступки. Понимают только силу.
  8. Denis812
    Denis812 Вчера, 12:33
    0
    Абсолютно правильное предложение.
    Только не на 20, а на 200.
    Тогда вообще норм :)
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 12:53
      0
      Только не на 20, а на 200.

      Только не на 200 лет, а вообще НАТО не должно раширяться на восток.
      Тогда вообще норм :) smile
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 12:35
    0
    Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет
    Решил попиарится. Может бабок заодно срубить. request
  10. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 12:51
    +1
    Выдвигаю идею, заморозить их нахрен и полностью.
    1. sen
      sen Вчера, 14:30
      +1
      Выдвигаю идею, заморозить их нахрен и полностью.

      Мы можем не только заморозить, но остановить производство процессоров во всем мире.
      90% неона для их изготовления добывается в России, а также львиная доля палладия. Кроме палладия Россия также может перестать поставлять гелий, фтор и скандий. В результате это может стать серьезным ударом по производству смартфонов, автомобильных запчастей и даже ракет. С учетом того, что на рынке полупроводниковой продукции и так наблюдается дефицит, выпуск данной продукции может быть поставлен под угрозу. Таким образом без высокотехнологичной продукции может остаться не только Россия, но и весь мир.
      https://hi-news.ru/hardware/kak-rossiya-mozhet-ostanovit-proizvodstvo-processorov-vo-vsem-mire.html
  11. Комментарий был удален.
  12. sen
    sen Вчера, 14:25
    +1
    Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет

    Так маховик войны уже запущен, Запад в эту компанию уже вложился хорошо деньгами. США решили уничтожить Донбасс, чтобы не было больше препятствий для вступления Украины в НАТО.
  13. venik
    venik Вчера, 15:09
    0
    "...экс-чиновник НАТО Пьер Лелуш, занимавший ранее должность главы его Парламентской ассамблеи, выдвинул идею Экс-чиновник НАТО выдвинул идею «заморозить» расширение альянса на двадцать лет расширение альянса на восток на двадцать лет....."
    =======
    Ну и хитрая бестия этот Лелуш! Принцип давно известен и сформулирован еще Хаджой Насреддином: "За 20 лет или ишак сдохнет или падишах умрет!...". А там мол и начнем реализовать "основополагающий принцип ("открытых дверей")...", если конечно НАТО сохранится.....
  14. alystan
    alystan Вчера, 15:35
    0
    А ведь лукавят как всегда, гниды. Когда горбатого "устными" сказками-обещаниями убаюкивали, разговор ведь шел о взаимном демонтаже ВД и НАТО, как пережитков прошлого.
    ВД честно и благополучно почил в бозе, а пережитки "меченный + нато" живее всех живых...