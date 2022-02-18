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В Луганске назвали наиболее вероятное направление главного удара ВСУ

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Командование ВСУ уже определило направление главного удара по Донбассу, украинская разведка провела рекогносцировку на направлении вероятного наступления. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.


В случае принятия окончательного решения о наступлении и команды из Киева, ВСУ нанесут удар в районе Светлодарской дуги, с ходу попытавшись вклиниться на стыке республик с дальнейшим развитием наступления вглубь территории. Таким образом украинская армия не только рассекает оборону республик, но и нарушает сообщение между ДНР и ЛНР, в том числе транспортное.

Информация о подготовке удара именно в этом направлении поступила от агентурного источника, также она подтверждается данными разведки, сообщающей, что в районе Светлодарской дуги проведена рекогносцировка. По данным разведки, на данном направлении сосредоточены силы 30-й отдельной механизированной бригады, усиленной двумя танковыми батальонами. Поддержку прорыва будет осуществлять 95-я ДШБ при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады.

Вторым эшелоном планируется задействовать 17-ю отдельную танковую бригаду без двух батальонов и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, находящуюся в резерве командующего ООС

- говорится в сообщении НМ ЛНР.

Сообщается, что ВСУ готовы к наступлению и только ждут команды Киева. 17 февраля командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" проверило готовность бронетехники к наступлению, в рамках которой бронетехника, отведенная от линии соприкосновения, после тревоги совершила марши в назначенные районы наступления. Была ли она возвращена к местам хранения не сообщается.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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36 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 12:01
    +6
    Сообщается, что ВСУ готовы к наступлению и только ждут команды Киева.
    Вопрос, кто тот "покойник" который такую команду даст.
    Впрочем, может ведь и самосохранится, бывают и такие казусы.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 12:03
      +16
      Цитата: rocket757
      Впрочем, может ведь и самосохранится, бывают и такие казусы.

      Неа, без вариантов.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 12:08
        +7
        Там такая ... территория, где "чудеса" встречаются на каждом шагу.
        Увы, увы, по нормальному там не будет очень долго, если санацию не проводить.
    2. frruc
      frruc Вчера, 12:19
      +10
      rocket757 : Сообщается, что ВСУ готовы к наступлению и только ждут команды Киева. ...кто тот "покойник" который такую команду даст.

      Вполне может случится так, что Зе & Co даже уведомить забудут, все начнется без их участия и ведома. Отмороженных там хватает .
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 12:26
        +7
        Цитата: frruc
        Вполне может случится так, что Зе & Co даже уведомить забудут, все начнется без их участия и ведома. Отмороженных там хватает .

        Но за всё "огребёт" Зелеман.
      2. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:18
        +2
        Цитата: frruc
        может случится так, что Зе & Co даже уведомить забудут,

        "постреляшки" местечковые, это может и само самбой, дуРней отмороженных хватает.
        что то более глобальное, это нужен приказ сильно сверху ...
        1. Степан S
          Степан S Вчера, 23:07
          +2
          что то более глобальное, это нужен приказ сильно сверху ...

          А может приказ сильно сверху уже поступил "куда надо" и ведется целенаправленная эскалация, чтобы обвинив Россию перевести все в активную фазу.
      3. Ныробский
        Ныробский Вчера, 13:54
        +4
        Цитата: frruc
        rocket757 : Сообщается, что ВСУ готовы к наступлению и только ждут команды Киева. ...кто тот "покойник" который такую команду даст.

        Вполне может случится так, что Зе & Co даже уведомить забудут, все начнется без их участия и ведома. Отмороженных там хватает .

        В том то и дело. Наверное не зря в ноябре 2021года в советники главнокомандующему ВСУ Яроша присунули. Его отморозки правосеки вполне себе смогут устроить провокацию с обстрелом ВСУ, под видом удара со стороны ЛДНР, что бы вызвать "праведный гнев" мировой общественности чьи журнашлюшки уже несколько недель пасутся на передовой, а после этого надавить на Зе что бы он отдал команду ВСУ на "восстановление конституционного порядка" в ЛДНР. Там все ставки сделаны исключительно на провокацию и последующее силовое решение. Есть только один вопрос - когда? winked
    3. knn54
      knn54 Вчера, 12:23
      +7
      Можно "заработать" очередной "котел".
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:25
      +3
      Цитата: rocket757
      Вопрос, кто тот "покойник" который такую команду даст.

      Все начнут валить на друг друга, "а я тут не причём".
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:21
        0
        Каков у них уровень бардака, это и у них не все представляют, но всё ж глобальное событие организовать, на то бумажка может потребоваться, с подписью и печатью, номерная.
        В общем, фиг её знает, наверняка сказать не можно.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 14:12
          +1
          Цитата: rocket757
          но всё ж глобальное событие организовать, на то бумажка может потребоваться, с подписью и печатью, номерная.

          Не то время, тем более в незалежной, там большинство приказов, отдают по телефону.
    5. venik
      venik Вчера, 18:09
      +2
      Цитата: rocket757
      Вопрос, кто тот "покойник" который такую команду даст.
      Впрочем, может ведь и самосохранится, бывают и такие казусы.

      =======
      Да были уже! Когда возникла угроза "котла" под Дебальцево - первым сдристнул из Дебальцево в Светлодарск, тогдашний командующий "операцией" Муженко, бросив войска в "котле"! "Героический" однако поступок! bully Думаете другие "полководцы" у них лучше???
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:20
        0
        Дурное дело не хитрое, а когда дуРней с избытком, предсказывать, что будет ... разумения, на то, не хватит.
  2. Теренин
    Теренин Вчера, 12:03
    0
    украинская разведка провела рекогносцировку на направлении вероятного наступления.

    Не забудьте правильно замерить глубину оврагов. Может пригодится отлежаться winked
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 12:03
    +6
    А меня не отпускает мысль - если могут, почему не делают? Тут недавно была заметка, что Народная милиция полностью деградировала и ни к чему не способна, Бронетехника вросла в землю в местах хранения, экипажей нет, приходи и бери голыми руками. Почему не взяли? В миролюбие ВСУ не верю, простите, ни на волосок...
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 12:13
      +2
      Не полностью, но подвижек там действительно мало, как я понял из разговоров. А ВСУ ждут завершения развертывания Альянса на границах РФ и РБ. Им должны пообещать поддержку. Зе не просто так гарантий вмешательства НАТЫ для себя просит.
      По срокам это около недели, если мы эту НАТУ не осадим.
    2. paul3390
      paul3390 Вчера, 12:19
      +2
      Потому что пока ещё работают остатки инстинкта самосохранения.. Ибо наш гарант - ни при каких обстоятельствах не может позволить военного разгрома Донбасса.. Его рейтинг и так стремится под плинтус, на фоне эпических провалов в экономике и социалке, единственно что его пока удерживает - слава возвращения Крыма. Убери её - и всё рухнет окончательно. А Донбасса - ему ни за что не просят. Так что - нет выбора, вписаться придётся. И все это понимают..

      Понимают и потомки шумеров, потому пока и брыкаются. Но кому интересно их мнение - пинками погонят. Так что ИМХО - война неизбежна. Потому что Цэгабония - уже никому не нужна, даже Западу. Но отдать просто так он не может, ни имидж, ни хватательные рефлексы не позволят. Да и мы явно не стремимся взять. Осознавая, почём это обойдётся.. Но как-то спихнуть это счастье России надо, значит - только капитуляция после очередной проигранной войны. Значит - рано или поздно погонят на Донбасс.. Со всеми вытекающими..
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 12:29
        0
        Цитата: paul3390
        Понимают и потомки шумеров, потому пока и брыкаются. Но кому интересно их мнение - пинками погонят.

        Если позади стоят заград отряды, то с пинками и с матюгами, но пойдут.
      2. мазута
        мазута Вчера, 12:33
        -9
        Всё верно.Всеми способами гонят людей убивать друг друга.У меня лично нет вообще желания умирать за :(власть,олигархов,чиновников и т.д)Жить мне если даже сяду за рычаги танка минуты,а может и меньше...Детей жалко.
        1. NKT
          NKT Вчера, 13:02
          0
          Умирают за Родину.
          Как сказал один древнегреческий полководец: "Мы погибли бы, если бы мы не погибали".
    3. bk316
      bk316 Вчера, 12:29
      +6
      если могут, почему не делают?

      Не готовы . Еще надо перевезти администрацию президента, раду ,министерства во Львов
    4. ВАШ
      ВАШ Вчера, 12:38
      +3
      Вчера сегодня обстрелы из 152 мм орудий в районе донецкого аэропорта. По линии соприкосновения всего было 30 обстрелов. Причем обстрелы такие. выпущено более 60 мин калибром 120 мм. Не укладывается в понятие случайный выстрел. Это только в одном случае. Стреляют из всего что есть. Артиллерия, минометы, АГС, СПГ умудрились даже из крупнокалиберных пулеметов обстреливать.
      По спутниковому ТВ наткнулся на хохлоновости показывают атаку 50 танков при поддержке БМП, пехоты, стреляют орудия это по звуку слышно и радостный голос что ВСУ перешли в наступление в районе донецкого аэропорта.
      У нас молчок. Что за ерунду показали? Было это или я просто наткнулся по средине какого-то ролика.
  4. sledak
    sledak Вчера, 12:05
    +1
    [/quote] Вопрос, кто тот "покойник" который такую команду даст.
    Впрочем, может ведь и самосохранится, бывают и такие казусы.[/quote]

    Я так понимаю команда уже дана (буду счастлив ошибиться), просто она ещё не дошла - у Зе "в зобу дыханье спёрло".
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 12:10
      +2
      Цитата: sledak
      Зе "в зобу дыханье спёрло".

      Он ещё свой "последний бамбук" не вкурил ... для восстановления дыхания и поправки других, жизненно важных функций организЬмУ!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:28
    +6
    ВСУ готовы к наступлению и только ждут команды Киева
    На ликвидацию своей государственности? Если действительно такое случится очень хочется надеяться, что при принуждении Киева к миру команда "Стой" не прозвучит раньше времени и ни каких "минсков" больше не будет. В этом случае бандеровщину просто необходимо ради своей безопасности уничтожать до основания.
    1. Rubi0
      Rubi0 Вчера, 12:39
      +4
      Тогда и принуждение к миру не нужно, капитуляция одной из сторон и договор с признанием новых границ. Армения с Азербайджаном разобрались за месяц весь мир признал новые границы, не нужно сопли минские размазываться 10 лет
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 12:33
    +9
    По данным разведки, на данном направлении сосредоточены силы 30-й отдельной механизированной бригады, усиленной двумя танковыми батальонами. Поддержку прорыва будет осуществлять 95-я ДШБ при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады.
    А на чьей соляре эта техника работает, если своей в ненужной нет?
  7. Nychego
    Nychego Вчера, 13:42
    -1
    Троллинг Байдена и помоечного таблоида "Солнышко"?
  8. Простой
    Простой Вчера, 13:55
    0
    Рано США свой бандеровский проект "Антироссия" сливают.

    Но деньги для противостояния Китаю на море видимо нужнее.
  9. sen
    sen Вчера, 14:20
    +1
    В Луганске назвали наиболее вероятное направление главного удара ВСУ

    Подготовка к захвату ЛДНР идет полным ходом. Вопрос лишь в том, хватить ли у России смелости защитить своих граждан от украинского геноцида или США в результате проведенной пропагандистской компании сломило дух у нашего руководства.
    1. Есаул
      Есаул Вчера, 18:11
      0
      Всё уже согласовано, решено и поделено с США и НАТО, сейчас по-другому никак. Мы не СССР, который мог делать всё без оглядки на кого-то, но и НАТО не могут с нами не считаться.
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:42
    -1
    Как наступят, так и отгребут soldier
  11. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 16:14
    0
    По агентурным разведданным, после проверки, всегда предполагается разработка конкретных мер противодействия, а не вывешивают объявление на столбе.
  12. Есаул
    Есаул Вчера, 18:09
    +1
    Главное чтобы мирное население ЛНР и ДНР успели эвакуировать, а потом уж после нападения нациков по ВСУ русский каток пройдётся это точно, прямо до Киева.
  13. vindigo
    vindigo Вчера, 22:08
    0
    Надеюсь, артиллерия ЛДНР не спит, ведет ответный огонь.