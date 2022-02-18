В Луганске назвали наиболее вероятное направление главного удара ВСУ

Командование ВСУ уже определило направление главного удара по Донбассу, украинская разведка провела рекогносцировку на направлении вероятного наступления. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В случае принятия окончательного решения о наступлении и команды из Киева, ВСУ нанесут удар в районе Светлодарской дуги, с ходу попытавшись вклиниться на стыке республик с дальнейшим развитием наступления вглубь территории. Таким образом украинская армия не только рассекает оборону республик, но и нарушает сообщение между ДНР и ЛНР, в том числе транспортное.
Информация о подготовке удара именно в этом направлении поступила от агентурного источника, также она подтверждается данными разведки, сообщающей, что в районе Светлодарской дуги проведена рекогносцировка. По данным разведки, на данном направлении сосредоточены силы 30-й отдельной механизированной бригады, усиленной двумя танковыми батальонами. Поддержку прорыва будет осуществлять 95-я ДШБ при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады.
Вторым эшелоном планируется задействовать 17-ю отдельную танковую бригаду без двух батальонов и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, находящуюся в резерве командующего ООС
- говорится в сообщении НМ ЛНР.
Сообщается, что ВСУ готовы к наступлению и только ждут команды Киева. 17 февраля командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" проверило готовность бронетехники к наступлению, в рамках которой бронетехника, отведенная от линии соприкосновения, после тревоги совершила марши в назначенные районы наступления. Была ли она возвращена к местам хранения не сообщается.