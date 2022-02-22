«Прощайте, скалистые горы, и звонкий «афгани» – прощай»

Траст, который...
Представители американского политикума продемонстрировали всему миру очередной аттракцион человеческой низости, изощрённого коварства и первобытной жестокости. 11 февраля 2022 года Президент США Джо Байден подписал указ о блокировке хранящихся в американских банках семи миллиардов долларов Центрального банка Афганистана.
Вот что следует из сообщений пока ещё не окончательно растерявшего авторитет и популярность агентства Bloomberg. Хранящиеся на счетах американских банков афганские активы теперь бодро перекочуют в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Половина из этих средств, по информации агентства, будет
«задействована в дальнейшем для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа.»
Но, конечно же, только после решения самого гуманного суда в мире – американского. А как он рассудит – догадаться нетрудно. К тому же известно, что быстро можно только заблокировать деньги. А вот процедура перевода в трастовый фонд займёт несколько месяцев. Ну, правильно – пока все мятые бумажки пересчитаешь... Одной слюны несколько литров уйдёт.
По информации агентства, другая половина ($3,5 млрд) безвозвратно останется в США. Она будет использована
«для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.»
Снимите шляпы. Обнажите головы. Торжественный вынос денег из закрытого ранее сейфа состоялся.
Не тех взорвали?
«Многие жертвы терроризма в США, включая родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, предъявили иски к талибам и добиваются выплат из активов ЦБ Афганистана в федеральном суде», – сообщает американская пресса.
Врут как дышат. Америка, конечно, страна сутяг и адвокатов. Но родственники погибших наверняка слыхом не слыхивали о стране под названием Афганистан. А если и слышали, то понятия не имели, где она находится. А если имели, то точно не знали, что между гор и ущелий есть какой-то банк. Тем более Центральный.
Взрыв башен-близнецов произошёл аккурат накануне рабочего дня, и в зданиях не было ни одного клерка. Там находились только негры-охранники и уборщицы-мексиканки. Та публика, которую сами васпы (белые англосаксы) называют словом staff – расходный материал. Вот его и пустили в расход.
Staffы, как правило, не отягощены излишним интеллектом и юридической грамотностью. И уж точно не сутяги. И свои заявления в суд накатали только потому, что их об этом убедительно попросили «дяди Бакенбарды» из Лэнгли.
«Истцы будут иметь полную возможность изложить свои требования в суде», – сообщает Bloomberg.
Я б тоже изложил. Ну, если есть возможность на халяву нажиться на смерти любимого (или не очень) родственника – кто же против-то? С паршивой овцы – хоть «афгани» пачку.
«Противный случай»
В конце декабря прошлого года Владимир Путин, узнав о заморозке афганских активов, заявил:
«Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объёме афганскому народу. В противном случае там может возникнуть голод и тяжёлые последствия, которые затронут и близлежащие государства.»
А если американцам как раз и нужен этот «противный случай»? Тем более что это полностью укладывается в их менталитет. С тех пор как они индейцев порядком сократили на континенте и в резервации загнали, им постоянно хочется чьей-то кровушки. Во вкус вошли. Остановиться не могут.
С учётом того, что плохо вооруженные афганцы с автоматами китайского производства и в сандалиях на босу ногу опустили американцев на своей территории ниже плинтуса, то к этому ещё примешивается и жажда мести. Весь мир видел, как в августе прошлого года янки улепётывали из страны гор, сбрасывая с колёс на взлётно-посадочную полосу последних своих сторонников.
Ну как после этого у своих победителей деньги не украсть?
Кому – кровь и война, кому – «только бизнес, и ничего личного»
Вообще, главное родовое пятно американского политикума – наживаться на чужом горе. Во время обеих мировых войн в Европе гибли десятки миллионов людей, а американцы за счёт того же ленд-лиза взмыли к невиданным высотам благосостояния.
В Афганистане сейчас – самая настоящая гуманитарная катастрофа. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, свыше 22 млн человек (более половины населения страны) голодают. По оценкам ООН, к середине 2022 года 97 % населения могут рухнуть в нищету. В сентябре 2021 года уровень бедности в Афганистане составлял 72 %.
Самое время нанести удар ниже пояса. Зажать чужие деньги и наблюдать, как миллионы людей умирают от голода – как в блокадном Ленинграде. И что это, если не людоедство? Осталось понять, чем американцы лучше фашистов… Классический капитализм с неандертальской мордой, на который мы в своё время по наивности променяли наш посконный и навязший в зубах «социализм с человеческим лицом».
Минусы и плюсы
«Я считаю, что оценка ООН несколько приукрашена, – убеждён специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИДа РФ Замир Кабулов. – Ситуация на самом деле складывается ещё хуже. На прошлой неделе в Афганистане, по нашим данным, сто тридцать пять детей скончались от голода. Это не вполне точная информация. Просто более полных данных у нас нет.»
Девиз кабульских драпальщиков прост: не удалось сломать афганцев в бою и на войне – задушим их костлявой рукой голода. Заодно направим всю эту голодную многомиллионную ораву на север – в Таджикистан и Центральную Азию. Пусть ещё и там полыхнёт.
А от них, глядишь, искры казахским исламистам полетят. Зря мы их что ли столько лет готовили? А там и Россия недалеко. Давно пора было этим упёртым русским азиатское подбрюшье подпалить. А то – ишь, взяли моду – гиперзвуком стращать!
В общем, куда ни плюнь – сплошные плюсы. Гуманизм и демократия творцов хаоса на бодром марше. В обнимку с голодом, смертью, кровью и растущей горой детских трупов.