«Прощайте, скалистые горы, и звонкий «афгани» – прощай»

Траст, который...

«задействована в дальнейшем для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа.»

«для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.»

Не тех взорвали?

«Многие жертвы терроризма в США, включая родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, предъявили иски к талибам и добиваются выплат из активов ЦБ Афганистана в федеральном суде», – сообщает американская пресса.

«Истцы будут иметь полную возможность изложить свои требования в суде», – сообщает Bloomberg.

«Противный случай»

«Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объёме афганскому народу. В противном случае там может возникнуть голод и тяжёлые последствия, которые затронут и близлежащие государства.»

Кому – кровь и война, кому – «только бизнес, и ничего личного»

Минусы и плюсы

«Я считаю, что оценка ООН несколько приукрашена, – убеждён специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИДа РФ Замир Кабулов. – Ситуация на самом деле складывается ещё хуже. На прошлой неделе в Афганистане, по нашим данным, сто тридцать пять детей скончались от голода. Это не вполне точная информация. Просто более полных данных у нас нет.»

Представители американского политикума продемонстрировали всему миру очередной аттракцион человеческой низости, изощрённого коварства и первобытной жестокости. 11 февраля 2022 года Президент США Джо Байден подписал указ о блокировке хранящихся в американских банках семи миллиардов долларов Центрального банка Афганистана.Вот что следует из сообщений пока ещё не окончательно растерявшего авторитет и популярность агентства Bloomberg. Хранящиеся на счетах американских банков афганские активы теперь бодро перекочуют в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Половина из этих средств, по информации агентства, будетНо, конечно же, только после решения самого гуманного суда в мире – американского. А как он рассудит – догадаться нетрудно. К тому же известно, что быстро можно только заблокировать деньги. А вот процедура перевода в трастовый фонд займёт несколько месяцев. Ну, правильно – пока все мятые бумажки пересчитаешь... Одной слюны несколько литров уйдёт.По информации агентства, другая половина ($3,5 млрд) безвозвратно останется в США. Она будет использованаСнимите шляпы. Обнажите головы. Торжественный вынос денег из закрытого ранее сейфа состоялся.Врут как дышат. Америка, конечно, страна сутяг и адвокатов. Но родственники погибших наверняка слыхом не слыхивали о стране под названием Афганистан. А если и слышали, то понятия не имели, где она находится. А если имели, то точно не знали, что между гор и ущелий есть какой-то банк. Тем более Центральный.Взрыв башен-близнецов произошёл аккурат накануне рабочего дня, и в зданиях не было ни одного клерка. Там находились только негры-охранники и уборщицы-мексиканки. Та публика, которую сами васпы (белые англосаксы) называют словом staff – расходный материал. Вот его и пустили в расход.Staffы, как правило, не отягощены излишним интеллектом и юридической грамотностью. И уж точно не сутяги. И свои заявления в суд накатали только потому, что их об этом убедительно попросили «дяди Бакенбарды» из Лэнгли.Я б тоже изложил. Ну, если есть возможность на халяву нажиться на смерти любимого (или не очень) родственника – кто же против-то? С паршивой овцы – хоть «афгани» пачку.В конце декабря прошлого года Владимир Путин, узнав о заморозке афганских активов, заявил:А если американцам как раз и нужен этот «противный случай»? Тем более что это полностью укладывается в их менталитет. С тех пор как они индейцев порядком сократили на континенте и в резервации загнали, им постоянно хочется чьей-то кровушки. Во вкус вошли. Остановиться не могут.С учётом того, что плохо вооруженные афганцы с автоматами китайского производства и в сандалиях на босу ногу опустили американцев на своей территории ниже плинтуса, то к этому ещё примешивается и жажда мести. Весь мир видел, как в августе прошлого года янки улепётывали из страны гор, сбрасывая с колёс на взлётно-посадочную полосу последних своих сторонников.Ну как после этого у своих победителей деньги не украсть?Вообще, главное родовое пятно американского политикума – наживаться на чужом горе. Во время обеих мировых войн в Европе гибли десятки миллионов людей, а американцы за счёт того же ленд-лиза взмыли к невиданным высотам благосостояния.В Афганистане сейчас – самая настоящая гуманитарная катастрофа. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, свыше 22 млн человек (более половины населения страны) голодают. По оценкам ООН, к середине 2022 года 97 % населения могут рухнуть в нищету. В сентябре 2021 года уровень бедности в Афганистане составлял 72 %.Самое время нанести удар ниже пояса. Зажать чужие деньги и наблюдать, как миллионы людей умирают от голода – как в блокадном Ленинграде. И что это, если не людоедство? Осталось понять, чем американцы лучше фашистов… Классический капитализм с неандертальской мордой, на который мы в своё время по наивности променяли наш посконный и навязший в зубах «социализм с человеческим лицом».Девиз кабульских драпальщиков прост: не удалось сломать афганцев в бою и на войне – задушим их костлявой рукой голода. Заодно направим всю эту голодную многомиллионную ораву на север – в Таджикистан и Центральную Азию. Пусть ещё и там полыхнёт.А от них, глядишь, искры казахским исламистам полетят. Зря мы их что ли столько лет готовили? А там и Россия недалеко. Давно пора было этим упёртым русским азиатское подбрюшье подпалить. А то – ишь, взяли моду – гиперзвуком стращать!В общем, куда ни плюнь – сплошные плюсы. Гуманизм и демократия творцов хаоса на бодром марше. В обнимку с голодом, смертью, кровью и растущей горой детских трупов.