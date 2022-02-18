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В прессе Индонезии обосновывают возможный отказ от истребителей Rafale торговлей с США

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Предпринимаемые США попытки выдавить российское оружие с мирового рынка являются частью глобальной политики доминирования. В соответствии с ней под удар может попасть любое государство, которое вместо покупки американских боевых систем предпочло приобрести иные аналоги, независимо от страны происхождения – «образцовой демократии» или «тирании».


Вашингтон имеет большой арсенал средств воздействия на «нерадивых» клиентов, не захотевших обзавестись оружием из США. Так, власти Индонезии, отказавшись от российских истребителей Су-35, сделали выбор в пользу французских машин Rafale, как казалось, избежав санкций и продемонстрировав лояльность Белому дому. Однако, как считают в Соединённых Штатах, «благонадёжной» может быть лишь та страна, которая приобретает исключительно американские самолёты. Поэтому угрозы применения санкций в отношении Джакарты в случае покупки Су-35 сменились на запугивание руководства страны сокращением торговли между двумя странами при выборе в пользу Rafale.

Как отмечается в издании CNBC Indonesia, за последние шесть лет за счёт профицита торговли с США в Индонезии «осело» $ 59,9 млрд, или в среднем $ 9,9 млрд в год. При этом, начиная с Дональда Трампа, Соединённые Штаты добиваются выравнивания торгового баланса. Со слов автора, США имеют не так много товаров, которые могут быть востребованы в Индонезии: имеется спрос на пшеницу и сою, но его размер не сможет существенно уменьшить профицит; американским автомобилям местные пользователи предпочитают японские машины.

Приобретение оборонной техники американского производства является наиболее реалистичным. Закупка истребителей F15ID за $ 13,9 млрд – это способ сократить разрыв между экспортом и импортом между двумя странами в сжатые сроки

- указывается в прессе Индонезии, обосновывая возможный отказ от истребителей Rafale.

Использованы фотографии:
Сайт компании Dassault Aviation
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28 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 13:22
    +3
    Вашингтон имеет большой арсенал средств воздействия на «нерадивых» клиентов, не захотевших обзавестись оружием из США.

    Кто кто, а Индонезия в 80-90-х , по всей схеме испытала на себе, действие" Экономического убийцы".
  2. pytar
    pytar Вчера, 13:28
    0
    Как отмечается в издании CNBC Indonesia, за последние шесть лет за счёт профицита торговли с США в Индонезии «осело» $ 59,9 млрд, или в среднем $ 9,9 млрд в год.

    Внушительная сумма! belay

    При этом, начиная с Дональда Трампа, Соединённые Штаты добиваются выравнивания торгового баланса.

    Логично и нормально. yes
    1. APASUS
      APASUS Вчера, 13:32
      +4
      Цитата: pytar

      При этом, начиная с Дональда Трампа, Соединённые Штаты добиваются выравнивания торгового баланса.

      Логично и нормально.

      Чего нормально ?
      Поэтому угрозы применения санкций в отношении Джакарты в случае покупки Су-35 сменились на запугивание руководства страны сокращением торговли между двумя странами при выборе в пользу Rafale.

      Это так сказать честный рынок по американски !
      Я Вас понимаю Боян ,вы точно в таком же положении находитесь
      1. pytar
        pytar Вчера, 13:54
        +3
        Чего нормально ?

        Что все страный пытаются выравнить своего торгового балланса, а если возможно перейти к профицид!

        Это так сказать честный рынок по американски !

        Рынок никогда не был честным! Каждый исползует все наличные возможности, чтоб заполучить конкурентные премущества! Торговые преференции, торговые рестрикции, демпинг, ворование интелектуальной собствености, дотирование своих производителей, политическое давление, корупция, и многое еще чего, входит в комплекс средств на борьбу за рынках!
        Я Вас понимаю Боян ,вы точно в таком же положении находитесь

        Не понял. У меня все норм. hi
    2. paul3390
      paul3390 Вчера, 13:36
      +5
      Логично и нормально.

      Логично и нормально выравнивать торговый баланс предлагая в ответ какие-то свои качественные товары по приемлемым ценам. А не выкручивая руки, заставляя приобретать то, что партнёр брать не хочет.
      1. pytar
        pytar Вчера, 13:59
        0
        Логично и нормально выравнивать торговый баланс предлагая в ответ какие-то свои качественные товары по приемлемым ценам.

        Я не знаю какие самолеты собираются предложить США Индонезии вместо Рафалях, но у США есть чего предложить качественное и на конкурентная цена. Недавно все тут орали, что Рафаль хоть и хорошь, очень дорогий! Во всякий случай, для Индонезия с ее обширные територии, и острова разбросанные в морских просторах, двухмоторны изтребитель типа Рафаль, F-15, Хорнет, Су-35 действительно выглядят адекватнее.

        А не выкручивая руки, заставляя приобретать то, что партнёр брать не хочет.

        Никто не откажется оказать давлении, если у него есть такая возможность. Все так делают. Это часть борьбу, конкуренция не огранивается в одни технические компонентый.
      2. Белый мужчина
        Белый мужчина Вчера, 14:37
        +4
        paui3390, а ещё хорошо и правильно жить здоровым и богатым; помогать бабушкам переходить дорогу в Европе и осыпать попкорном голодных негритят в Африке... Прямо таки мечта советского пионера или яблочника-вегана
        Вот сколько можно вешать лапшу про благонесущую руку рынка? В Капитале всё давно описано
    3. 30 вис
      30 вис Вчера, 14:16
      0
      Цитата: pytar
      Логично и нормально

      Вы оправдываете закон джунглей ? Отобрать у слабого , сожрать больного ?
      1. Белый мужчина
        Белый мужчина Вчера, 14:43
        +3
        30 вис, у Вас есть пример бескорыстных межгосударственых отношений?
        1. 30 вис
          30 вис Вчера, 17:01
          0
          Вы оправдываете их ?
      2. Ил-18
        Ил-18 Вчера, 14:49
        +1
        Петр на самом деле прав. Не правы американцы. Они что-то блеют о демократии и свободе, когда им выгодно. Но о том же в отношении себя забывают, когда опять им же выгодно. России надо стремиться к тому же. Через три десятка лет должны же мы понять что такое рынок международной торговли. angry
        Можно пожаловаться в ВТО crying
        Какой смайлик более реалистичен? laughing
      3. pytar
        pytar Вчера, 14:53
        +2
        Вы оправдываете закон джунглей ? Отобрать у слабого , сожрать больного ?

        Констатирую существующий факт! request
        1. 30 вис
          30 вис Вчера, 17:08
          +2
          Цитата: pytar
          Вы оправдываете закон джунглей ? Отобрать у слабого , сожрать больного ?

          Констатирую существующий факт! request

          Да , такой факт неопровержим . К сожалению . Интернациональной, дружбы народов более нет ... Есть только поклонение золотому тельцу . Рептилоидный прищур действительности ... Все эти разговаоры о зелёной энергетике , мире во всем мире , слезинке ребёнка для таких как я ... Верящим в доброе и вечное ... Вернее продолжающим пытаться верить из последних сил .
          1. ettore
            ettore Вчера, 19:31
            +3
            Да , такой факт неопровержим . К сожалению . Интернациональной, дружбы народов более нет ...

            Дружбы народов никогда не существовало и не будет, тем более при капитализме когда "все едят всех", дружба возможна между небольшим кругом людей. СССР пытался создать альтернативу джунглям но не довёл дело до завершения, как оказалось быстро человечество не перевоспитать.
          2. pytar
            pytar Вчера, 19:59
            0
            ...таких как я ... Верящим в доброе и вечное ...

            Только такие люди могут изменить мир! good Плохо другое! Чаще, добрые намерения приводят к плохой резултат! И возникают вопросы - доросли ли мы достаточно до необходимого уровня осознания, и какие цели у Господа? hi
            1. 30 вис
              30 вис Вчера, 20:28
              +1
              "Благими намерениями вымощена дорога в ад, а благими делами-дорога в рай." Как говорил мой дед прошедший Великую Отечественную и сталинский лагерь -
              " Вот разрушили тебе дом , вырубили сад . А ты вставай и иди строй новый дом , Высаживай деревья, новый сад . .. Живи и строй свой мир . " hi
  3. knn54
    knn54 Вчера, 13:29
    +1
    Пришлось отказаться и от закупки китайских кораблей,
    Индонезия вполне может получить "Майдан"..Все таки 300 этносов и 370 языков и диалектов на 13000 островах.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 15:30
      +1
      Но из этих 300 этносов есть несколько крупных, которые и составляют основную часть населения. Также львиную долю
      площади составляет десяток островов.
  4. Alien From
    Alien From Вчера, 13:34
    +4
    С кольтом у виска.....вот это называется свободная торговля и демократия bully
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:37
    +4
    Предпринимаемые США попытки выдавить российское оружие с мирового рынка являются частью глобальной политики доминирования. В соответствии с ней под удар может попасть любое государство,
    Судя по фактам, полосатики гнут ВСЕХ!
    Макрон особенно рад этому ... а шо, нечего говорить против вашингтонского обкома am
  6. Т.А.В.
    Т.А.В. Вчера, 13:47
    -1
    Вот как выглядит честная конкуренция.
  7. Кonstanty
    Кonstanty Вчера, 13:55
    +4
    Вашингтон имеет большой арсенал средств воздействия на «нерадивых» клиентов, не захотевших обзавестись оружием из США



    Черчилль, наверное, говорил, что у государства нет ни врагов, ни друзей. У государства есть свои интересы.
    Все экспортеры оружия, кроме денег, преследуют интересы своей страны, иногда, как видите, страны преследуют интересы своих заводов.
  8. sen
    sen Вчера, 13:59
    0
    В прессе Индонезии обосновывают возможный отказ от истребителей Rafale торговлей с США

    США ведет политику разбойника с большой дороги, отбросив маску "демократии" и все приличия.
  9. Роман1970_1
    Роман1970_1 Вчера, 14:37
    +1
    США имеют не так много товаров, которые могут быть востребованы в Индонезии: имеется спрос на пшеницу и сою,

    Как можно так невнимательно копировать чей то текст или писать свой.
    США поставляют сою в Индонезию ?
    1. hohol95
      hohol95 Вчера, 14:47
      +2
      Разве Индонезия не может импортировать сою?
      Сахар на 2млрд. долларов они импортируют.
      В 2020 году Индонезия экспортировала в США товаров на 18 млрд. "гринов", а импортировала из США товаров на 8,64 млрд "гринов"!
  10. eehnie
    eehnie Вчера, 19:49
    +1
    Очевидно, что Соединенные Штаты разрушили европейскую военную промышленность за последние 30 лет, и они продолжают нападать на те немногие компании, которые еще уцелели, включая военную судостроительную промышленность.

    Это неудивительно.

    (Автоматический перевод с английского. Ниже приведен оригинальный комментарий на английском языке)

    It is clear that the United States destroyed the European military industry in the last 30 years, and they continue attacking the few companies that still survived, including the military shipbuilding industry.

    It is not a surprise.
  11. V значит В
    V значит В Вчера, 20:23
    +1
    "Вот вам и демократия", " Как бандит с большой дороги" , а чего такого с их стороны то, кто мешает нам также!?
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 20:30
    +1
    Если ты не будешь со мной дружить, я возьму дубину потяжелее и как шарахну по башке))) - вот вся матрасная демократия, равноправие и открытый рынок)))