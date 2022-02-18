В прессе Индонезии обосновывают возможный отказ от истребителей Rafale торговлей с США

Приобретение оборонной техники американского производства является наиболее реалистичным. Закупка истребителей F15ID за $ 13,9 млрд – это способ сократить разрыв между экспортом и импортом между двумя странами в сжатые сроки

Предпринимаемые США попытки выдавить российское оружие с мирового рынка являются частью глобальной политики доминирования. В соответствии с ней под удар может попасть любое государство, которое вместо покупки американских боевых систем предпочло приобрести иные аналоги, независимо от страны происхождения – «образцовой демократии» или «тирании».Вашингтон имеет большой арсенал средств воздействия на «нерадивых» клиентов, не захотевших обзавестись оружием из США. Так, власти Индонезии, отказавшись от российских истребителей Су-35, сделали выбор в пользу французских машин Rafale, как казалось, избежав санкций и продемонстрировав лояльность Белому дому. Однако, как считают в Соединённых Штатах, «благонадёжной» может быть лишь та страна, которая приобретает исключительно американские самолёты. Поэтому угрозы применения санкций в отношении Джакарты в случае покупки Су-35 сменились на запугивание руководства страны сокращением торговли между двумя странами при выборе в пользу Rafale.Как отмечается в издании CNBC Indonesia, за последние шесть лет за счёт профицита торговли с США в Индонезии «осело» $ 59,9 млрд, или в среднем $ 9,9 млрд в год. При этом, начиная с Дональда Трампа, Соединённые Штаты добиваются выравнивания торгового баланса. Со слов автора, США имеют не так много товаров, которые могут быть востребованы в Индонезии: имеется спрос на пшеницу и сою, но его размер не сможет существенно уменьшить профицит; американским автомобилям местные пользователи предпочитают японские машины.- указывается в прессе Индонезии, обосновывая возможный отказ от истребителей Rafale.