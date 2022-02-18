Министерство обороны анонсировало проведение учений стратегических сил сдерживания

19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет

Российское Минобороны назвало дату проведения плановых учений стратегических сил сдерживания, которые пройдут под руководством президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Согласно сообщению, военные учения стратегических сил сдерживания пройдут уже завтра, 19 февраля, в субботу. Во время учений будут произведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям привлекаются: Ракетные войска стратегического назначения, ВКС РФ, силы и средства Южного военного округа, а также Черноморского и Северного флотов. Общее руководство учениями будет осуществлять верховный главнокомандующий - президент России Владимир Путин.- говорится в сообщении.В рамках учения будет проверена готовность органов военного управления, а также сил и средств к выполнению поставленных задач. Одновременно будет проведена проверка надежности стратегических неядерных и ядерных сил (СЯС) методом учебно-боевых пусков баллистических и крылатых ракет.Подчеркивается, что учение плановое и было запланировано ранее, оно не является реакцией руководства России на наращивание военного присутствия США и НАТО рядом с российскими рубежами. Учения стратегических сил сдерживания входит в ряд военных учений, проводимых Минобороны в январе-феврале этого года.