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Министерство обороны анонсировало проведение учений стратегических сил сдерживания

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Российское Минобороны назвало дату проведения плановых учений стратегических сил сдерживания, которые пройдут под руководством президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Согласно сообщению, военные учения стратегических сил сдерживания пройдут уже завтра, 19 февраля, в субботу. Во время учений будут произведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям привлекаются: Ракетные войска стратегического назначения, ВКС РФ, силы и средства Южного военного округа, а также Черноморского и Северного флотов. Общее руководство учениями будет осуществлять верховный главнокомандующий - президент России Владимир Путин.

19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет

- говорится в сообщении.

В рамках учения будет проверена готовность органов военного управления, а также сил и средств к выполнению поставленных задач. Одновременно будет проведена проверка надежности стратегических неядерных и ядерных сил (СЯС) методом учебно-боевых пусков баллистических и крылатых ракет.

Подчеркивается, что учение плановое и было запланировано ранее, оно не является реакцией руководства России на наращивание военного присутствия США и НАТО рядом с российскими рубежами. Учения стратегических сил сдерживания входит в ряд военных учений, проводимых Минобороны в январе-феврале этого года.
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45 комментариев
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  1. Lontus
    Lontus Вчера, 12:40
    -16
    БЯП в действии. Ничего не меняется в криптоколонии.
    1. фигвам
      фигвам Вчера, 12:52
      +5
      Американские стратегические Б-52 над "нейтральной" Швецией
    2. dorz
      dorz Вчера, 12:57
      -13
      Цитата: Lontus
      БЯП в действии. Ничего не меняется в криптоколонии.

      Кроме ядерной дубины у системы больше нет аргументов. Только перестали они бояться.
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 13:14
        -7
        Цитата: dorz
        Только перестали они бояться

        а вы хотите, чтобы Россию боялись?
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Вчера, 13:18
          +1
          Цитата: Наводлом
          а вы хотите, чтобы Россию боялись?

          А какие ваши варианты?
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 13:23
            -5
            Цитата: Пиджак в запасе
            А какие ваши варианты?

            обязательно отвечу, как только дождусь ответа от вашего товарища
        2. dorz
          dorz Вчера, 14:12
          +2
          Цитата: Наводлом
          Цитата: dorz
          Только перестали они бояться

          а вы хотите, чтобы Россию боялись?

          А вам нравится, что Запад положил "болт" и все улыбаются? Блеф и клоунада.
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 14:30
            -3
            Цитата: dorz
            А вам нравится, что Запад положил "болт" и все улыбаются?

            вы хотите, чтобы я ответил вам?
            так ответьте сперва на мой вопрос

            Хотите ли вы, чтобы Россию боялись?
            1. dorz
              dorz Вчера, 17:46
              -1
              Цитата: Наводлом
              Цитата: dorz
              А вам нравится, что Запад положил "болт" и все улыбаются?

              вы хотите, чтобы я ответил вам?
              так ответьте сперва на мой вопрос

              Хотите ли вы, чтобы Россию боялись?

              Я не желаю, чтобы боялись Россию, а хочу, чтобы враги писали кипятком при одном только упоминании армии и неотвратимости возмездия.
              1. Наводлом
                Наводлом Вчера, 17:53
                0
                Цитата: dorz
                Я не желаю, чтобы боялись Россию, а хочу, чтобы враги писали кипятком при одном только упоминании армии и неотвратимости возмездия.

                Славно.
                Не надо никого Россией пугать.
                Это давно уже излюбленная страшилка западной элиты.
                Просто надо помнить, что Россия всегда может постоять за себя и других. И делала это не раз.
                Пусть уважают, а не боятся.
      2. мерцание
        мерцание Вчера, 13:16
        +3
        Кроме ядерной дубины у системы больше нет аргументов.
        А больше и не надо! yes Так это СУПЕР аргумент, которым мало кто обладает и который есть следствие научно-технического потенциала.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Вчера, 13:20
          +10
          Цитата: мерцание
          А больше и не надо!

          Не правы вы.
          Надо, ой как надо. Экономическая мощь ,например.
          1. мерцание
            мерцание Вчера, 15:03
            +1
            А у нас что экономической мощи не хватает? И это несмотря на санкции, под которые мы потому и попали, что начала расти наша экономическая мощь.
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Вчера, 17:33
              -1
              Цитата: мерцание
              А у нас что экономической мощи не хватает?

              Нет, не хватает.
              Вот если бы не нам, а мы могли всем, кому вздумается санкции объявлять, тогда да.
              А так мы даже с украиной торгуем. И в Крыму наши фирмы/банки боятся работать, ибо накажут.
              1. мерцание
                мерцание Вчера, 19:46
                0
                мы могли всем, кому вздумается санкции объявлять
                Санкции вещь обоюдная - ущерб получают обе стороны.
                даже с украиной торгуем
                "Торгуем" сильно сказано, в основном продаем энергоносители. Но мы успешно заместили продукцию 53 украинских заводов, которые производили комплектующие, приборы, двигатели. Т.е. мощь нашей экономики только в этом направлении приросла на продукцию 53 предприятий.

                Кроме того, торговля как таковая не в полном объеме характеризует мощь экономики - мощь экономики это количество и качество производимых внутри страны товаров, а не сколько мы наторговали.
                Банки занимаются накоплением и перераспределением денежных средств - т.е. это не столько экономика, сколько финансы, которые они, во многом, пополняют через торги на различных биржах через спекуляции.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 14:49
          0
          Батька заявил ,что он будет вместе с Путиным на учениях.Поляки и прибалтийские тигры ,должны счас заверещать.А вдруг он выпросит поруководить? bully
    3. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 16:21
      +1
      Цитата: Lontus
      Ничего не меняется в криптоколонии.
      Криптовалюта, в России, внесена в уголовный кодекс. Не понятно, почему вас, "успешных и счастливых", так сюда тянет. Наверное беситесь от жира, или наоборот, от его недостатка!
  2. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 12:45
    +2
    К учениям привлекаются: Ракетные войска стратегического назначения, ВКС РФ, силы и средства Южного военного округа, а также Черноморского и Северного флотов.

    Вот такие вот вам клещи господа "невероятные партнёры" angry
    А я то удивлялся что это "Лента" мне с утра рекламу прислала со скидкой на крепкий алкоголь и при этом с лозунгом "Верим в победу". Я аж на календарь посмотрел, думал проспал пару лишних месяцев.
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 12:51
      0
      про алхоголь:лишь бы " прапорщик" правильно болванку вместо боевой БЧ проверил и не смутился, запустил на полигон,...
      ошибка может стоить неск партнеров по переговорам.
      что и с кем Лаврову делать?
      пеплом Вашингтона голову посыпать? чью голову --Йенса и Бориски?
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 13:18
        +4
        Цитата: антивирус
        про алхоголь:лишь бы " прапорщик" правильно болванку вместо боевой БЧ проверил и не смутился, запустил на полигон,...

        Спокуха, рука тверда!!!
      2. владимир 290
        владимир 290 Вчера, 13:41
        +2
        Это совсем не "прапорщики" делают
        1. антивирус
          антивирус Вчера, 14:08
          0
          "прапорщики" делают

          -может прапорщики ?

          и майджоры?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:57
      -1
      Цитата: НДР-791
      Я аж на календарь посмотрел, думал проспал пару лишних месяцев.

      Правильно прислали, заранее, пока всё не разобрали, а 23 февраля, может не достаться, но скидки точно не будет.
    3. Илия
      Илия Вчера, 13:01
      0

      НДР-791 (Артём)
      Сегодня, 12:45
      +2
      К учениям привлекаются: Ракетные войска стратегического назначения, ВКС РФ, силы и средства Южного военного округа, а также Черноморского и Северного флотов.

      Вот такие вот вам клещи господа "невероятные партнёры" angry
      А я то удивлялся что это "Лента" мне с утра рекламу прислала со скидкой на крепкий алкоголь и при этом с лозунгом "Верим в победу". Я аж на календарь посмотрел, думал проспал пару лишних месяцев.
      Возможно предвидят) 23 февраля?
  3. ccsr
    ccsr Вчера, 12:48
    -6
    Ну все свидомые, одевайте памперсы сегодня вечером и ходите в них пока наш Верховный не даст команду "Отбой".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 12:48
    0
    Вот и причина разговора Милли и Шойгу.Куда в Средиземке стрелять то будем болванками?Устроим маленькую "ядерную"войну ,можно и повторить советский опыт,время пришло.
  5. Altmann
    Altmann Вчера, 12:52
    -15
    Важно показать силу. Англосса может иметь смысл. Россияне давно унижены. Я доверяю тебе.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 12:54
    +1
    В рамках учения будет проверена готовность органов военного управления, а также сил и средств к выполнению поставленных задач.

    С указанием координат пунктов управления вероятного противника, мест базирования и сосредоточения.
  7. Илия
    Илия Вчера, 12:54
    -2
    Во время учений будут произведены пуски баллистических и крылатых ракет.
    Мишени поставить по всей америки. Ну, ещё можно установить некоторым табаки.
  8. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 13:02
    +10
    Подчеркивается, что учение плановое и было запланировано ранее, оно не является реакцией руководства России на наращивание военного присутствия США и НАТО рядом с российскими рубежами

    Конечно, не является. Да как Вы могли подумать иное? laughing
  9. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 13:09
    0
    Я чёт пропустил?
    Тихий океан не участвует?
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 19:35
      0
      Цитата: Пиджак в запасе
      Я чёт пропустил?
      Тихий океан не участвует?

      Вы как в старом анекдоте чего-то пропустили drinks
      Зарубился Брежнев с Картером. Пульнули ракеты по полной.
      Звонит Джим Лёне:
      - Сдавайся, у меня ещё одна ракета есть в запасе
      - Дай подумать пять минут
      - Ну думай
      Звонок в ЗКП
      - Тварш Хенеальный Секкррр, дакладваю - Тихоокеанский флот, ИК, к бою готов!!!!
  10. мерцание
    мерцание Вчера, 13:11
    -2
    Может Лондон выступит в качестве новой Хиросимы или Нагасаки ?
    Типа, здесь еще несколько минут назад был Лондон crying
    а стал натурный пейзаж для очередного мега блокбастера под названием : "Был ... " bully
    1. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 13:14
      -2
      вообще то,задолбала эта "игра"... доиграется мир.чего там трясти мускулами,выпуливая астрономические суммы ? заняться нечем ? проблем нет ? все и так в курсе " ядерной дубины"... и " танковой армады".
      1. мерцание
        мерцание Вчера, 13:23
        -3
        Кац предлагает сдаться?
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Вчера, 13:36
        +6
        Цитата: Аэродромный
        вообще то,задолбала эта "игра"... доиграется мир.чего там трясти мускулами,выпуливая астрономические суммы ?

        Учения во всяком случае надо проводить. Так что насчет сумм - Вы зря. Но время учений тоже надо подбирать правильно, чтобы помимо собственно военного значения (рост боевой и политической) имело место быть также и политическое значение.
    2. Наводлом
      Наводлом Вчера, 13:22
      0
      Цитата: мерцание
      Может Лондон выступит в качестве новой Хиросимы или Нагасаки ?

      в чём провинились миллионы мирных людей?
      уж лучше отсыпьте Новичка в пакетик и прокрадитесь в аппартаменты к Борису.
      в этом будет больше смысла.
      1. мерцание
        мерцание Вчера, 14:57
        0
        в чём провинились миллионы мирных людей?
        А чем провинились миллионы мирных людей в России и на Украине?
        Мы с украинцами должны воевать друг с другом (понятно же кто этот конфликт провоцирует), а лондонцы должны при этом ухмыляться и пить пиво в пабах, так что ли?
        Эти "мирные лондонцы" привели к власти в Германии Гитлера, направили на нас и пока мы истекали кровью с любопытством наблюдали за этим.
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 15:01
          0
          Цитата: мерцание
          А чем провинились миллионы мирных людей в России и на Украине?

          в развале великой державы?

          а если серьёзнее, то за народом Украины есть небольшой косячок

          а если совсем серьёзно, то кроме вас никто не призывает ядёрные боеголовки на головы мирных людей

          Цитата: мерцание
          Мы с украинцами должны воевать друг с другом (понятно же кто этот конфликт провоцирует), а лондонцы должны при этом ухмыляться и пить пиво в пабах, так что ли?

          раз уж плохо нам, то пусть будет плохо всем?
          в этом есть определённая логика
          но русский солдат не воюет с женщинами и детьми
  11. Баберметис
    Баберметис Вчера, 13:15
    -3
    Круто! Вот бы посидеть рядом с Владимир Владимировичом посмотреть и послушать что происходит на таких учениях! Завидую чистой завистью!!!!
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 13:32
    +1
    19 февраля 2022 года
    Теперь понятно почему англосаксы перенесли дату "вторжения" на 20 февраля. Под прикрытием учений стратегических ядерных сил Россия просто обязана вторгнуться. А вот это пояснение не обязательно было давать
    не является реакцией руководства России на наращивание военного присутствия США и НАТО рядом с российскими рубежами
    А почему бы и нет? Их стратегические бомбардировщики летают вдоль наших границ и отрабатывают учебные (пока) удары по нашей территории, а мы (или автор?) стеснительно что-то им поясняем.
    1. Баберметис
      Баберметис Вчера, 14:14
      -2
      Цитата: rotmistr60
      19 февраля 2022 года
      Теперь понятно почему англосаксы перенесли дату "вторжения" на 20 февраля. Под прикрытием учений стратегических ядерных сил Россия просто обязана вторгнуться. А вот это пояснение не обязательно было давать
      не является реакцией руководства России на наращивание военного присутствия США и НАТО рядом с российскими рубежами
      А почему бы и нет? Их стратегические бомбардировщики летают вдоль наших границ и отрабатывают учебные (пока) удары по нашей территории, а мы (или автор?) стеснительно что-то им поясняем.


      Не согласен на счёт 20!
      Учения до 22 февраля. 23 февраля - мужской праздник. 24 похмелье, 25 отходники, 26 и 27 выходные, 28 Понедельник, ктож войну в понедельник начинает!?

      В конце Марта, начало Апреля войнушка будет.
  13. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 15:52
    0
    Бандеровцы, трибалтийские тигры и прочие поляки могут пока не говорить, СЯС - это не по их душу.
  14. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 16:42
    -2
    Цитата: антивирус
    про алхоголь:лишь бы " прапорщик" правильно болванку вместо боевой БЧ проверил и не смутился, запустил на полигон,...
    ошибка может стоить неск партнеров по переговорам.
    что и с кем Лаврову делать?
    пеплом Вашингтона голову посыпать? чью голову --Йенса и Бориски?

    Цитата: ccsr
    Ну все свидомые, одевайте памперсы сегодня вечером и ходите в них пока наш Верховный не даст команду "Отбой".

    Цитата: tralflot1832
    Вот и причина разговора Милли и Шойгу.Куда в Средиземке стрелять то будем болванками?Устроим маленькую "ядерную"войну ,можно и повторить советский опыт,время пришло.

    Цитата: Илия
    Во время учений будут произведены пуски баллистических и крылатых ракет.
    Мишени поставить по всей америки. Ну, ещё можно установить некоторым табаки.

    Цитата: мерцание
    Может Лондон выступит в качестве новой Хиросимы или Нагасаки ?
    Типа, здесь еще несколько минут назад был Лондон crying
    а стал натурный пейзаж для очередного мега блокбастера под названием : "Был ... " bully

    Это наглядное свидетельство интеллектуального и нравственного уровня комментариев на совсем не шуточную тему... fool
  15. venik
    venik Вчера, 21:16
    0
    "...Подчеркивается, что учение плановое и было запланировано ранее, оно не является реакцией руководства России на наращивание военного присутствия США и НАТО рядом с российскими рубежами...."
    ======
    Оно конечно так - плановое.... Но как-то уж очень ВОВРЕМЯ! Вывод: УМЕЕМ планировать! good