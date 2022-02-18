ГК «Калашников» вывел на рынок новый травматический пистолет, разработанный на базе ПМ

Новый травматический пистолет PM Pro, выполненный на базе пистолета Макарова, поступил в продажу в сети специализированных магазинов. Оружие предлагается российским гражданам, достигшим 21 года. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Калашников".
ГК "Калашников" вывела на рынок новый травматический пистолет PM Pro под патрон 9 мм PA. Пресс-служба объявила о начале продаж пистолета, выполненного на базе ПМ. Как пояснили в компании, кроме своей надежности, пистолет PM Pro обладает возможностью установки различных прицельных приспособлений по стандарту Glock. На пистолет вместо штатного целика можно установить регулируемый спортивный или коллиматорный прицел на поперечный "ласточкин хвост". Затвор фрезерованный, магазин с увеличенной пяткой.
ГК "Калашников" объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM Pro под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надежностью пистолета Макарова
- говорится в сообщении.
Впервые прототип нового травматического пистолета PM PRO под популярный патрон 9 РА был представлен на выставке "Армия-2021". Пистолет могут приобрести граждане России, достигшие возраста 21 год в установленном законом порядке.
Разработчики приводят следующие ТТХ пистолета: масса - 750 грамм, общая длина - 166 мм, длина ствола, в котором установлены два штифта-ограничителя - 93 мм, магазин на 8 патронов, используется патрон 9 мм PA.
Цена травматического пистолета PM Pro указана на официальном сайте ГК "Калашников" и составляет 32900 рублей.