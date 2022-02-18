Военное обозрение
Войти Регистрация

ГК «Калашников» вывел на рынок новый травматический пистолет, разработанный на базе ПМ

63

Новый травматический пистолет PM Pro, выполненный на базе пистолета Макарова, поступил в продажу в сети специализированных магазинов. Оружие предлагается российским гражданам, достигшим 21 года. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Калашников".


ГК "Калашников" вывела на рынок новый травматический пистолет PM Pro под патрон 9 мм PA. Пресс-служба объявила о начале продаж пистолета, выполненного на базе ПМ. Как пояснили в компании, кроме своей надежности, пистолет PM Pro обладает возможностью установки различных прицельных приспособлений по стандарту Glock. На пистолет вместо штатного целика можно установить регулируемый спортивный или коллиматорный прицел на поперечный "ласточкин хвост". Затвор фрезерованный, магазин с увеличенной пяткой.

ГК "Калашников" объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM Pro под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надежностью пистолета Макарова

- говорится в сообщении.

Впервые прототип нового травматического пистолета PM PRO под популярный патрон 9 РА был представлен на выставке "Армия-2021". Пистолет могут приобрести граждане России, достигшие возраста 21 год в установленном законом порядке.

Разработчики приводят следующие ТТХ пистолета: масса - 750 грамм, общая длина - 166 мм, длина ствола, в котором установлены два штифта-ограничителя - 93 мм, магазин на 8 патронов, используется патрон 9 мм PA.

Цена травматического пистолета PM Pro указана на официальном сайте ГК "Калашников" и составляет 32900 рублей.
Использованы фотографии:
https://kalashnikov.market/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
63 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 13:16
    +11
    Хорошая игрушка... пальнешь пару раз в гопника и присядешь на 8 лет за превышение самообороны. smile
    1. Илия
      Илия Вчера, 13:19
      +2

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 13:16
      НОВЫЙ
      0
      Хорошая игрушка... пальнешь пару раз в гопника и присядешь на 8 лет за превышение самооброны. smile
      А между тем -
      Депутаты Госдумы направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ предлагает предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

      Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых.

      Ярослав Нилов
      глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 13:33
        +4
        Цитата: Илия
        Документ предлагает предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

        Я ключевое слово выделил. И это только во-первых. А во-вторых это предложение касается только защиты жилища. А для этого больше подходит полноценный охотничий полуавтомат с травматическими патронами, если не разрешат больше. Да и предлагатели (ЛДПР) особого доверия не внушают, они знают что предлагать безопасно - типа мы за вас боремся, да не получается.
    2. ASAD
      ASAD Вчера, 13:25
      +6
      Согласен, знакомый купил такую железяку и решил что можно хамить людям. Сначала побили, а в другой раз стрельнул неправильно. Превышение как раз и вытанцовывается.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 13:41
        +2
        Как в одном анекдоте... В заявлении полиции потерпевших граждан Иванова, Петрова, Сидорова... спросили неизвестного гражданина в темном переулке в час ночи как пройти в библиотеку...
        1. Starover_Z
          Starover_Z Вчера, 14:53
          -1
          Цитата: Леха с Андроида.
          спросили неизвестного гражданина в темном переулке в час ночи как пройти в библиотеку...

          - Стороной пройти и тихо !, - сказал неизвестный гражданин, покачивая стволом травматического ПК.
  2. uav80
    uav80 Вчера, 13:18
    +4
    Вот немного видео
  3. paul3390
    paul3390 Вчера, 13:20
    +8
    Очередное "зубастое" чудовище, что вкупе с ослабленными по последним законам патронами - лишает какого-либо смысла само понятие травматического оружия.. Так - для форсу и самоуспокоения..

    Вот моя старая Гроза прежними патронами АКБС Магнум советскую люминиевую кастрюлю пробивала.. А подобные изделия - даже против приличной зимней куртки бесполезны.. В репу же шмалять УК не разрешает.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 13:27
      +1
      поэтому лучше или Осу со спец.патронами 2 газовых+2 светошумовых или перцовый балончик
      1. kot423
        kot423 Вчера, 13:43
        +1
        Цитата: Барбарис25
        или перцовый балончик

        Спорный выбор. На улице - погоду на 10-15сек. не предскажешь, сам можешь огрести, при нападении на машину, кв - тоже самое, от собак - бесполезен. Тоже и с газовыми патронами, лучше 2 - резина, 2 СШ.
        1. предки с Дона
          предки с Дона Вчера, 13:48
          +2
          Берите струйный "боец", фактор погоды практически пофигу, ну в минус 25 по куртку прячте, действует безотказно как против гопоты, так и блохастых шавок. Однажды он может спасти вам жизнь, лучше иметь, и не нуждаться, чем нуждаться, и не иметь.
          1. kot423
            kot423 Вчера, 13:55
            +2
            Цитата: предки с Дона
            Берите струйный "боец

            Цитата: предки с Дона
            блохастых шавок

            Брал разные и этот тоже для дочери (собак боится). Хня, не на всех собаках работает, благо сам рядом был. Купил шокер Молния (телескоп). В сумку в сложеном состоянии влазит, в раздвинутом - 50см + по балде типа биты огреть можно, ходит теперь довольная))
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Вчера, 13:58
              +1
              Дожили...
              представляю перст судьбы... Молния попала в голову. what
              1. kot423
                kot423 Вчера, 14:01
                +1
                Цитата: Леха с Андроида.
                Молния попала в голову

                laughing Фигня, спокойствие дочери дороже. Вот такой:
                https://obninsk.shopshoker.ru/product/elektroshoker-teleskopicheskiy-molniya-yb-1120
                только брал дороже.
                1. Барбарис25
                  Барбарис25 Вчера, 14:17
                  0
                  вот за эту молнию вам как раз срок и будет у дочери
                  1. Леха с Андроида.
                    Леха с Андроида. Вчера, 14:20
                    0
                    Если шокер более 3 ватт, у карательных органов будут вопросы к владельцу... будьте осторожны... наличие оружия самообороны это повод для органов посадить его владельца за неправомерное его применение. hi
                  2. kot423
                    kot423 Вчера, 14:23
                    0
                    Цитата: Барбарис25
                    вот за эту молнию вам как раз срок и будет у дочери

                    С какого перепугу?
                    "Согласно статье №37 УК РФ применение электрошокера не должно превышать допустимой самообороны. Использовать оружие можно только в случае реальной опасности для здоровья и жизни. Нейтрализовав противника, нельзя «добивать» его дополнительными разрядами. Превышение разрешенной самообороны карается по закону. Если у вас есть фонарик-электрошокер, то для начала можно попробовать ослепить злоумышленника и привлечь внимание. В случае неизбежности стычки фонарь-шокер можно использовать по прямому назначению."
                    А то, что это дубинка шокер - в сложенном состоянии (а он и так работает) ни разу не подходит под это определение. Пепосы же не будут на себя головняк брать, экспертизу и т.д. заказывать.
                    1. Барбарис25
                      Барбарис25 Вчера, 14:26
                      0
                      потому что размахивая таким шокером можно и голову проломить.а это уже статья.не говоря уже о том,что у нас например можно легко купить телескопическую дубинку на любом рынке,а вот если с ней задержит полиция,то это статья..и вот такой электрошокер может легко попасть под понятие дробящего оружия.
                      1. kot423
                        kot423 Вчера, 14:29
                        0
                        Цитата: Барбарис25
                        вот такой электрошокер может легко попасть под понятие дробящего оружия.

                        Чушь полная. Вы либо законов не знаете и с умным видом тут рассуждать пытаетесь, либо просто не понимаете определения изделия, данное заводом изготовителем. Это - фонарик/шокер, а тыкву проломить можно и палкой и камнем, однако я не вижу полицию, усиленно убирающую эти вещи с улиц.
                      2. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 14:50
                        -1
                        ну они и магазины не шерстят-хотя там продаются боевые ножи по факту..повторюсь-дело не в том,что это "фонарик/шокер",а в том что с точки зрения суда-это оружие дробящего типа..Ну и не говоря уже о том,что против гопоты шокер не вариант
                      3. kot423
                        kot423 Вчера, 15:07
                        0
                        Цитата: Барбарис25
                        с точки зрения суда-это оружие дробящего типа

                        Это ваша точка зрения. Еще раз: есть четкое определение завода изготовителя, а натянуть сову на на глобус можно по любой надуманной причине. Вот только любой грамотный адвокат с успехом разобьет это натягивание в апелляции в вышестоящий, + причинив этим несбалый гемор судье, который эту сову натягивал.
                        Для примера: купил новую тачку, у которой изначально с завода была тонировка (синеватая). При прохождении тех. осмотра инспектор встал в позу, типа нарушена светопропускаемость, на что ему ответил "не мои проблемы, обращайтесь с этим вопросом на завод изготовитель, машина прошла 25км". Тех. осмотр зарубили, на следующий день при разбирательстве с начальником МРЭО - выдали, при этом лишив этого инспектора премии (может и еще чего, не интересовался).
                      4. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 16:25
                        -2
                        изготовитель не есть закон-максимум что изготовитель может сделать приложить копию сертификата что данное изделие не является конкретным видом оружия,например такое бывает у рабочих ножей,но это не означает что суд не признает рабочий нож холодным оружием в случае судебного разбирательства..И да,любой грамотный адвокат посоветовал бы в принципе не иметь при себе чего-либо похожего на оружие и не вступать в конфликт даже с целью самообороны..Не путайте теплое и мягкое
                      5. kot423
                        kot423 Вчера, 16:35
                        -1
                        Цитата: Барбарис25
                        любой грамотный адвокат посоветовал бы в принципе не иметь при себе чего-либо похожего на оружие и не вступать в конфликт даже с целью самообороны..

                        С таким же успехом можете приписать свои слова и к перцовкам, т.к. если у гопника аллергия на компоненты этого баллона (вы же у него справку не спрашиваете) - то вы сядете.
                        Пы сы. Не вижу смысла продолжать дискуссию, т.к. вы совершенно не разбираетесь в законодательстве РФ, особенностях работы судов и адвокатов и рассуждаете на уровне бульварных детективов, сериалов про ментов и желтой прессы. Оставайтесь при своей точке зрения, никто думаю не против.
                      6. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 16:43
                        0
                        ну да,это может считаться убийством по неосторожности..И да,это вы как раз не разбирайтесь,Если считаете ваш срач с инспектором МРЭО великим познанием законов
                      7. Lykases1
                        Lykases1 Вчера, 18:32
                        +1
                        С боевым ножом вы не правы. Чтобы стать боевым ножу нужно соответствовать определённым критериям. Их достаточно много. Хоть один пункт не совпадёт- значит не боевой
                      8. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 22:36
                        0
                        что не мешает нож,даже не боевой как ХО назвать и как оттягчающее использовать в суду
            2. предки с Дона
              предки с Дона Вчера, 13:59
              +1
              Вы точно "боец" брали ? или газовый распылитель ? "Боец" с 5 метров заливает приличное пятно и ни одна собака в прямом смысле дальше не интересуется вами, проверяно на разных. Хотя у меня для особо одаренных есть устройство с "Гром"
              1. kot423
                kot423 Вчера, 14:11
                0
                Цитата: предки с Дона
                Вы точно "боец" брали

                Вот такой, только в нашем оружейном
                https://pnevmat24.ru/gazovyy-ballonchik-boec-struynyy-100-ml/
                Не помог (вожак свары помесь какая то, здоровый был). Допускаю, что может брак, протухший продали, но раньше за этим магазом такого не водилось.
        2. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 14:16
          0
          это с каких пор перцовый спрей против собак стал бесполезен?с тем же пулями по вашему по другому?
          1. kot423
            kot423 Вчера, 14:18
            0
            Цитата: Барбарис25
            это с каких пор перцовый спрей против собак стал бесполезен?

            Я не зоолог и не производитель этих баллонов. Просто рассказал историю из опыта, и свои дальнейшие действия.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Вчера, 14:24
              0
              ну если перцовка была просрочена или на последнем издыхании или чисто газовый-оптимльный вариант аэрозольно-струйный..А вот дубинку-шокер ещё достать нужно и пользоваться уметь..против собак сгодится,а вот против гопоты-нет
              1. kot423
                kot423 Вчера, 14:26
                0
                Цитата: Барбарис25
                А вот дубинку-шокер ещё достать нужно и пользоваться уметь.

                Свой опыт озвучили? Инструкция не просто так в комплекте идет, + если рассуждать как вы - то "бойца" в минус тоже еще из под куртки выковырять надо.
                1. Барбарис25
                  Барбарис25 Вчера, 14:31
                  0
                  ну например тем что боец гораздо короче-это небольшой баллончик,а Молния-длинная труба..сколько он в сложенном состоянии?
                  1. kot423
                    kot423 Вчера, 14:34
                    0
                    Цитата: Барбарис25
                    .сколько он в сложенном состоянии

                    Выше ссылка есть, + такой шокер не носится в карманах Из сумки его достать не проблема от слова совсем, едва ли не быстрей, чем вы баллон из под куртки выковыряете
                    1. Барбарис25
                      Барбарис25 Вчера, 15:05
                      0
                      т.е. достать даже из сумки 42 сантиметровый дрын это быстро,а из той же сумки или кармана 15 см баллончик-это ооочень долго?
                      1. kot423
                        kot423 Вчера, 15:10
                        0
                        Цитата: Барбарис25
                        а из той же сумки или кармана

                        Вы ответы на свои посты по диагонали читаете? В минус , = вы минимум его во внутреннем кармане таскать будете во избежание потери работоспособности, что не грозит шокеру (хоть 1,5м - можно как трость использовать)
                      2. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 16:26
                        0
                        ну это вы уже попытку теплое с мягким путать я уже выше писал-с тем же успехом можете ребенку предложить оглоблю таскать
      2. paul3390
        paul3390 Вчера, 13:46
        +1
        Волчатка рулит..
        1. предки с Дона
          предки с Дона Вчера, 13:55
          +2
          Согласен, хорошая вещь и разрешения не надо скажите, что вы в клубе любителей лошадей состоите, один недостаток надо быстро орудовать в ближнем бою и вырубать с первого раза. Сам прикупил со свинцовым утяжелителем в Златоусте.
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 13:59
            +1
            Я ей ради эксперимента лобовуху Жигулей пробил.. Сам был поражён.. Так что насчёт вырубить - думаю всё в порядке, главное - не переборщить..

            А насчёт лошадей - народ советует на темляк карабин повесить и нагло утверждать что это поводок для собаки.. laughing
    2. uav80
      uav80 Вчера, 15:34
      0
      тогда уж можно совсем не париться с разрешениями на ООП и взять себе дробовика в калибре 17,33 мм HDS 68 или револьвер HDS 50 из серии T4E Umarex...
      Стрелять можно как резиновыми шарами так и перцовыми.

  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Вчера, 13:20
    +6
    Цена просто зашкаливает за эту резинострелялку.да плюс ещё разрешение и т.д.годитса разве что свору бродячих псов попугать.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 13:30
      +4
      Цена просто зашкаливает
      За 24500 в Латвии можно боевого бразильца Taurus взять.
      https://zommers.lv/lv/produkti/ieroci/pistoles/1/3118/taurus-pt92-cal.-9x19
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 13:33
      +1
      За 32 900 рубликов конечно дороговато... проще парочку газовых балончиков по 200 рублей купить и держать в кармане на всякий случай.
      Сейчас палить из пистолетов себе дороже... За каждый выстрел следаки и прокуратура три шкуры снимут.
    3. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 14:13
      0
      Ну почему? Кому-то и душу греет. laughing
  5. предки с Дона
    предки с Дона Вчера, 13:45
    +11
    абсолютно бесполезная железка, ничего вы с ней не защитите, а статья превышение самообороны продается вместе и лежит в коробке.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 14:10
      +3
      , а статья превышение самообороны продается вместе и лежит в коробке.

      Не в бровь, а в глаз good и добавить нечего.
  6. Avior
    Avior Вчера, 13:52
    +5
    можно установить регулируемый спортивный или коллиматорный прицел

    И что им там делать?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 14:00
      +4
      И что им там делать?

      Для понту можно глушитель и приклад с сошками приделать.
      Патроны кончатся отбиваться легче будет.
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 14:11
      +4
      можно установить регулируемый спортивный или коллиматорный прицел
      И что им там делать?

      Олицетворять "крутость" владельца. laughing
  7. sledak
    sledak Вчера, 13:56
    +2
    Цитата: алекс самолетов
    Цена просто зашкаливает за эту резинострелялку.да плюс ещё разрешение и т.д.годитса разве что свору бродячих псов попугать.


    За такие деньги? И геморы с разрешениями и сейфами, экзаменами (проходил, переоформлять по-новой не стал, сдал и забыл)?
    Если что, то обычный за 30 к.р. купить не проблема (а то и дешевле, чем дальше от мск), ещё пол цинка маслят к нему дадут, он нужен-то один раз, в ту минуту, что роковая, а потом выкинул и новый купил.
    Денег жалко - тогда вилкой в глаз, зато сам живой, а посодют всёравно, хоть ты за детей заступался, ведь террорист отвлёкся (увидел подъезжающий ОМОН), оружие на тебя не направлял, а ты вилку схватил, нехороший человек, значит превысил пределы необходимой обороны, садись 5 (не оценка, лет). - это в порядке стёба о грустном.

    P.s. никого ни к чему незаконному не призываю, но, что называется экономика вопроса, "цифры", говорят сами за себя.
  8. Undecim
    Undecim Вчера, 13:56
    +6
    Цена травматического пистолета PM Pro указана на официальном сайте ГК "Калашников" и составляет 32900 рублей.

    Это фантастика. Травматическая пукалка пугать собак, которая типа "обладает возможностью установки различных прицельных приспособлений по стандарту Glock" стоит 435 долларов.
    В то время, как на "the-armory.com" можно купить полноценный Glock G17 Gen4 9mm за 499 долларов.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 14:15
      +3
      Добрый день, Вик. hi
      Такое ощущение, что у нас не только Госдума мозгами съехала, но и оружейный концерн тоже. Они что, совершенно не понимают в каком мире живут?
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 14:37
        +3
        Как раз оружейный концерн очень хорошо понимает, в каком мире он живет и функционирует, поэтому выставляет цену, за которую "среднестатистический гражданин", особенно с учетом всех формальностей, никогда эту пукалку не купит.
        Очевидно население России по мнению ее (России) руководства, настолько неблагонадежно, что даже такие пугачи должны быть крайне труднодоступны. Исключение составляют регионы, дающие Родине "верных пехотинцев".
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 15:22
          +1
          Вик, вот за что Вы мне нравитесь, так это за откровенную непредвзятость. laughing
          Какое оружие можно доверять народу, который ногой сморкается и ложку проносит мимо рта! good Да исключением, конечно звероватых "пехотинцев" кавказского князя, который без "Стечкина" и в сортир не ходит.
          laughing drinks За наше здоровье.
  9. sen
    sen Вчера, 14:14
    +1
    ГК «Калашников» вывел на рынок новый травматический пистолет, разработанный на базе ПМ

    На настоящий похож. Полиция увидит, сразу пристрелит, а потом, может быть, разбираться будет.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 14:26
      +1
      Полиция увидит, сразу пристрелит, а потом, может быть, разбираться будет.

      Ну смотря какая полиция... what
      если парочка граждан с южным темпераментом навтыкала патрулю и еще сумела отобрать у полицейских палочку выручалочку belay... сомнения у меня появились к способности уличных полицейских к серьезной схватке с правонарушителями.
      1. sen
        sen Вчера, 14:34
        +1
        Ну смотря какая полиция

        В том то и дело, что они боятся, и со страха сразу огонь могут открыть.
        У нас Новосибирске полицейские своего в штатском убили, увидели пистолет и застрелили.
  10. lot
    lot Вчера, 14:27
    +1
    400+ баксов. цена космос. вообще космос. 100 баксов в базарный день.
  11. saygon66
    saygon66 Вчера, 16:20
    0
    Раз по "травмату" соревнования проводят - должен быть и "спортивный" травмат!
    - Вот только штифты тогда не к месту - повреждают "пулю"... и на выходе из ствола ее часто рвет на части! Или серьезно дефомирует... И для чего тогда спортивный прицел и прочее?
  12. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 16:30
    +2
    Я, за травматику, но против подделок с внешним видом боевого оружия. Найдется кто-то, кто окажется шустрее и завалит такого владельца. А потом отмывайся по судам, что это травматик и летальным исходом тебе не грозил. Да и полиции, некогда рассматривать, что там у тебя в руках, шлепнут и все, нет в семье отца или брата.
  13. Demon_is_ada
    Demon_is_ada Вчера, 20:21
    0
    Бредятина полная как "травмат" и за такие деньги. Осу ещё можно назвать травматом и то с серией выстрелов по мишени. Настоящий травмат у полиции в Америке, гранатомет с резинкой вот это останавливает и минимум повреждения. Ну или охотничье оружие максимального калибра с резиной свинцовой
  14. Drugov
    Drugov Вчера, 20:40
    0
    Боже, кому надо еще что то устанавливать на это недоразумение?