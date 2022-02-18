Министр обороны Украины высказался по поводу идеи разрешить гражданам страны вооружаться

Возможность хранения оружия у себя дома делает жизнь украинского гражданина безопаснее. Она способствует снижению преступности, упрощая работу правоохранителей.
Так министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу идеи разрешить гражданам страны вооружаться с целью самозащиты.
По его мнению, наличие оружия у гражданских лиц необходимо легализовать, и он давно выступает за это. Он считает, что Украине не хватает закона, регулирующего оружейное обращение среди населения.
Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь
- считает украинский министр обороны.
На его взгляд, граждане Украины могли бы получить право на хранение короткоствольного огнестрельного оружия, но разрешать им его повсеместное ношение не стоит. Он отмечает, что во многих государствах существует подобная законодательная норма.
Что касается вооружения подразделений территориальной обороны, то оно должно находиться в специально оборудованных для этого оружейных комнатах, а не дома у бойцов.
По данным МВД Украины, на данный момент граждане страны имеют на руках от трех до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, различными путями попавшего к ним. Вполне возможно, что его легализация поможет хотя бы частично выявить лиц, которые им владеют.