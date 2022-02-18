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Министр обороны Украины высказался по поводу идеи разрешить гражданам страны вооружаться

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Возможность хранения оружия у себя дома делает жизнь украинского гражданина безопаснее. Она способствует снижению преступности, упрощая работу правоохранителей.


Так министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу идеи разрешить гражданам страны вооружаться с целью самозащиты.

По его мнению, наличие оружия у гражданских лиц необходимо легализовать, и он давно выступает за это. Он считает, что Украине не хватает закона, регулирующего оружейное обращение среди населения.

Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь

- считает украинский министр обороны.

На его взгляд, граждане Украины могли бы получить право на хранение короткоствольного огнестрельного оружия, но разрешать им его повсеместное ношение не стоит. Он отмечает, что во многих государствах существует подобная законодательная норма.

Что касается вооружения подразделений территориальной обороны, то оно должно находиться в специально оборудованных для этого оружейных комнатах, а не дома у бойцов.

По данным МВД Украины, на данный момент граждане страны имеют на руках от трех до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, различными путями попавшего к ним. Вполне возможно, что его легализация поможет хотя бы частично выявить лиц, которые им владеют.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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62 комментария
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  1. den3080
    den3080 Вчера, 14:03
    +5
    Резников… вооружишь народ - на улицу можешь не выходить.
    И это, давно замечено, что количество охраны никак не влияет на скорость пули.
    1. sledak
      sledak Вчера, 14:07
      -6
      количество охраны никак не влияет на скорость пули.


      Ага, только пробивная способность с каждым новым охранником на её пути уменьшается, а скорость не, как вылетела из ствола, так и летит с заданной! "Физика", однако! lol
      1. den3080
        den3080 Вчера, 14:19
        +5
        Да делать нефиг охране больше, чем закрывать собой этого шибздика smile Сразу «ложись», как натренировано.
        А он и не среагирует, разве что слегка присесть успеет smile
        1. sledak
          sledak Вчера, 14:24
          0
          Цитата: den3080
          Сразу «ложись», как натренировано.
          А он и не среагирует, разве что слегка присесть успеет smile


          Если с такими поправками, то принято! Я же не знал "на как" они у него натренированы.
      2. Сергей Михайлович Карасёв
        Сергей Михайлович Карасёв Вчера, 14:38
        -3
        Не понял... Если масса пули не меняется, скорость, по Вашему мнению, тоже, то с какого перепугу падает пробивная способность, сиречь, кинетическая энергия пули?
        Или Вы это так пошутили?
        1. sledak
          sledak Вчера, 14:46
          +2
          Цитата: Сергей Михайлович Карасёв

          Или Вы это так пошутили?

          Да, по этому слово "физика" взял в кавычки.
      3. Теренин
        Теренин Вчера, 15:17
        0
        Цитата: sledak
        количество охраны никак не влияет на скорость пули.


        Ага, только пробивная способность с каждым новым охранником на её пути уменьшается, а скорость не, как вылетела из ствола, так и летит с заданной! "Физика", однако! lol

        Стрелять на заказное поражение через охранников? Это что-то новое в мире киллеров winked
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:35
      +1
      Цитата: den3080
      Резников… вооружишь народ - на улицу можешь не выходить.

      Да припизднился, панове Резник. Там на Украине столько стволов бродит, что можно две ВСУ вооружить стрелковкой. Тем более если начнут продавать оружие, то оно будет только зарубежное и под НАТОвский патрон и какие там стандарты, только не под советский. И за каждый патрон нужно будет платить от 0,5 евро до одного евро.
      Да и сейчас "контрабасом" гастеры развозят по бывшему Союзу "макара" за 25 евро.
  2. Серёга64
    Серёга64 Вчера, 14:04
    -2
    По данным МВД Украины, на данный момент граждане страны имеют на руках от трех до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия,

    Будет ещё больше
    Штаты усиленно окраину оружием накачивают
    1. 210окв
      210окв Вчера, 14:22
      +1
      Это разграбленное оружие со складов и вывезенное из зоны АТО. Ну и ещё что то чудаки на букву М привезли из Чечни. Их тогда в Крыму лечили. В конце 90-х,начала 2000-х
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 16:06
        +1
        Цитата: 210окв
        Это разграбленное оружие со складов и вывезенное из зоны АТО. Ну и ещё что то чудаки на букву М привезли из Чечни.

        Да это известно.
        Я про то, что и это разворуют
    2. Подрезчик
      Подрезчик Вчера, 15:16
      0
      Она способствует снижению преступности, упрощая работу правоохранителей.

      Ну да, разрешите кастрюлеголовым дома иметь оружие.....и ПРЕСТУПНОСТЬ СРАЗУ СНИЗИТСЯ!!! Господи, ЧТО ОНИ КУРЯТ (ЖУЮТ)??????? belay
      1. Подрезчик
        Подрезчик Вчера, 15:19
        +2
        Какой он министр обороны?????? Просто больной и глупый человек.... fool
        1. 210окв
          210окв Вчера, 16:09
          +1
          Зато юрист. Не гинеколог.
      2. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 16:08
        +1
        Цитата: Подрезчик
        Ну да, разрешите кастрюлеголовым дома иметь оружие.....и ПРЕСТУПНОСТЬ СРАЗУ СНИЗИТСЯ!!! Господи,

        МВД можно уроазднять
      3. VSO-396
        VSO-396 Вчера, 21:02
        -1
        Прикинь, в тех штатах США, где разрешено свободное владение оружием, преступность в два раза ниже.
  3. paul3390
    paul3390 Вчера, 14:05
    +14
    Угу - шаз, все сразу побегут левые стволы легализовывать.. Смысл? Проще смазать, в тряпочку завернуть, и в схрон. Нехай лежит. Да и к тому же - кто ж из владельцев знает, что на этих стволах реально висит? Покупали-то явно с рук. Понесёшь регистрировать, а на нём убийство Кеннеди числится..
    1. den3080
      den3080 Вчера, 14:23
      +1
      Диду, навищо ты квити машинным масло поливаешь? воны ж загинуть…
      Нехай загинуть, аби тильки кулемёт не заржавив!
      laughing
  4. Alien From
    Alien From Вчера, 14:06
    0
    Верное решение, пусть сами с собой воюют good мир чище станет.
  5. Простой
    Простой Вчера, 14:06
    0
    Так министр обороны Украины Алексей Резников ....


    Торговец чужими смертями.

    В правительстве Украины все план по физическому уничтожению своих граждан перевыполнить не могут.
  6. Виктор Черненко
    Виктор Черненко Вчера, 14:06
    -1
    После вооружения граждан, в магазин за хлебом будем ходить с автоматами и в бронежилетах, прекрасная перспектива.
  7. инженер74
    инженер74 Вчера, 14:12
    -1
    Коллективный суицид...
    Всё таки развитие человечества не стоит на месте, раньше вооруженное противостояние могли себе позволить государства, а теперь отдельные граждане! fellow
    Свободный оборот оружия возможен там, где сильные и отмороженные карательные органы (США и Израиль) или вдолбленное веками уважение к законам (Швейцария). Всё остальное - разновидности гражданской войны...
    ИМХО hi
    1. sot
      sot Вчера, 14:25
      +4
      Интересно - к какой группе Вы отнесете Молдавию и Эстонию? Что-то там разрешение на короткоствол не привело к бойне.. скорее наоборот, Эстония стала тихим оазисом для пенсионеров, а Молдавия так и прозябает в бедности, но количество вооруженных грабежей не растет.
      1. инженер74
        инженер74 Вчера, 14:47
        -2
        Я не про грабежи, для этого легального оружия не надо. Я про развитие "гражданского общества", т.е. когда население решает свои (и не только) проблемы без участия властей!wink
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 15:21
        0
        Цитата: sot
        Вы отнесете Молдавию и Эстонию? Что-то там разрешение на короткоствол не привело к бойне.. скорее наоборот,

        Про Молдавию помолчите, что там было мы знаем.А Эстония? Ну так там после отделения от СССР, и сам момент отделения, только одна республика бывшего Союза, где при переходе власти, не убито ни одного человека. И вы не сравнивайте менталитет эстонца и менталитет малоросса, и тем более менталитет украинца.
      3. николай саенко
        николай саенко Вчера, 19:38
        0
        а кого грабить?
    2. синдикалист
      синдикалист Вчера, 14:47
      +1
      Коллективный суицид вызовет скорее полный запрет на владение оружием. Потому что в этом случае у свихнувшихся диктаторов появляется возможность абсолютного контроля над рабами без малейших шансов у последних вырваться из под этого контроля.
    3. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 15:07
      +1
      Цитата: инженер74
      Коллективный суицид...
      Всё таки развитие человечества не стоит на месте, раньше вооруженное противостояние могли себе позволить государства, а теперь отдельные граждане! fellow
      Свободный оборот оружия возможен там, где сильные и отмороженные карательные органы (США и Израиль) или вдолбленное веками уважение к законам (Швейцария). Всё остальное - разновидности гражданской войны...
      ИМХО hi

      Да и Штатам карательная полиция не шибко помогает. А у Израиля совсем другая картина, их сдерживает противостояние с арабами.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:26
      0
      Цитата: инженер74
      Свободный оборот оружия возможен там, где сильные и отмороженные карательные органы (США и Израиль) или вдолбленное веками уважение к законам (Швейцария).

      Не знаю, но у меня официально, не один и не два ствола, и у всех так, кто хочет тот и имеет. Есть и другие страны, кроме выше перечисленных.
      1. инженер74
        инженер74 Вчера, 16:41
        0
        Если Вас не затруднит, назовите, пожалуйста, страну, вашу цель приобретения арсенала и, если возможно, порог его применения, лично Ваш?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 17:17
          +1
          Цитата: инженер74
          Если Вас не затруднит, назовите, пожалуйста, страну, вашу цель приобретения арсенала и, если возможно, порог его применения, лично Ваш?

          Извините, мы не на даче вдвоём сидим за рюмкой водки, где можно говорить, тут много пиплов. На по простому, все берут и я беру, заперто в сейфе, есть пить не просит, всё зависит от средств. И пороги, всё как в штатах.
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:17
    0
    Министр обороны Украины высказался по поводу идеи разрешить гражданам страны вооружаться
    Ну да, торговцы "смертью" ему памятник поставят, нерукотворный.
  9. Керенский
    Керенский Вчера, 14:19
    +1
    Мысль здравая (и не только для Украины), но как только начинаются детали, - всё!
    Моё мнение: Надо разрешать не короткоствол скрытого ношения, а винтовки Мосина - Нагана со специальным "гражданским" патроном (снижающим вероятность рикошетов).
    Быстро надоест в магазин таскать...
    А легализовывать припрятанное никто не будет, надо открывать склады.
  10. Fisherman
    Fisherman Вчера, 14:22
    +3
    Янки накидывают на будущую освобождаемую территорию побольше стволом и взрыввеществ, чтобы территорию погрузит в хаос бандитизма и терроризма.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 14:51
      0
      Цитата: Fisherman
      Янки накидывают на будущую освобождаемую территорию побольше стволом и взрыввеществ, чтобы территорию погрузит в хаос бандитизма и терроризма.

      Именно так yes
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:15
      +1
      Цитата: Fisherman
      чтобы территорию погрузит в хаос бандитизма и терроризма.

      Олесь Бузина это описал в своей книге "Тайная история Украины-Руси", про то что творилось по Малороссии с 1918 по 1922 года.
  11. dimy44
    dimy44 Вчера, 14:24
    +1
    Какой д... пойдет легализовать левый ствол, даже если и оформят, ты уже под колпаком у правоохранителей, и первый подозреваемый, где бы что не произошло.
  12. 1536
    1536 Вчера, 14:31
    0
    Вооружайтесь и самостоятельно добывайте себе на пропитание и прожитие? Грамотно придумано.
    Глядишь, так и "освоение дикого Запада" начнется.
  13. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Вчера, 14:32
    0
    А зачем легализовывать именно короткоствол, логичнее легализовать охотничьи ружья?
  14. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 14:38
    +3
    18 февраля.
    В Киеве пасмурно, ветер северо-западный.
    Вероятность вторжения Путина 5-10%
    Ощущается как 85-90%
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:10
      0
      Цитата: Incvizitor
      Вероятность вторжения Путина 5-10%
      Ощущается как 85-90%

      Вероятность попасть в плен, до конца недели равно 1, 01%
  15. APASUS
    APASUS Вчера, 14:40
    +3
    Нормальная тема .Это в неустоявшемся обществе стволы разрешить,я предлагаю сразу гранаты раздавать
    1. инженер74
      инженер74 Вчера, 16:56
      0
      Там на АЭС уже готовы "Последний Приказ" выполнить, правда, только с топливом Вестингауз... request
      Так что гранаты им уже выдали, ядерные... sad
  16. Аварийный
    Аварийный Вчера, 14:42
    +2
    Вот тваRь хитрозадая. Собралась оружием торгануть. Видать лишка подкинули европейские и американские "братья".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:07
      +1
      Цитата: Аварийный
      . Собралась оружием торгануть.

      Так сколько их было министров обороны до него, да ещё МВД и целых 5 президентов. То что хорошо лежало, покрали, а этот "из тех ребят", ушлый, и понял как можно "срубить бабла" на пустом не занятом поле.
      1. Аварийный
        Аварийный Вчера, 16:15
        +1
        А шо такого? winked Это же про их соплеменников прапорщиков в войсках анекдот ходил, мол таскает всё, что плохо лежит, а что лежит хорошо, переложит плохо и тоже утащит.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 17:18
          +1
          Цитата: Аварийный
          Это же про их соплеменников прапорщиков в войсках анекдот ходил

          Да что прапорщик, что министр, воруют все, только возможности разные.
  17. Троль
    Троль Вчера, 14:45
    +1
    Разрешение на владение оружием по американскому типу, когда у себя на участке можно устроить пострелялки, хотят во всём старом свете. Хотят и в России и на Украине. И этого хочется не только пострелялки для. Иногда это пригодилось бы для защиты своего дома и посягательст на жизнь. Но традиции и неверие в свой народ не позволяют этого сделать.
    А Резник только озвучил эти хотелки на вышем уровне. Когда же и в Росси это озвучит кто нибудь из парламента. Или в Германии.
    1. Комментарий был удален.
    2. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 15:12
      -2
      Цитата: Троль
      Когда же и в Росси это озвучит кто нибудь из парламента. Или в Германии.


      Ага... плножовщины и разборок с примегением травмата вам мало хотите и с применением огнестрела?
  18. viktortarianik
    viktortarianik Вчера, 14:47
    +1
    Министр нашел еще один способ сэкономить на бюджетных тратах. МВД разогнать, каждый житель защищается сам.
  19. iouris
    iouris Вчера, 14:49
    0
    Когда офис и то, что называется МО, перебазируются во Львов и Ровно, то начнутся грабёж и стрельба на улицах. Это будет представлено как "вторжение".
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 14:52
      +1
      Цитата: iouris
      начнутся грабёж и стрельба на улицах

      Это с чего бы это?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 14:59
        0
        Цитата: Репеллент
        Это с чего бы это?

        Это сынку Окраина, а не Европа.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 15:10
          0
          Цитата: tihonmarine
          Это сынку Окраина

          Не понял.
        2. VSO-396
          VSO-396 Вчера, 21:20
          -3
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Репеллент
          Это с чего бы это?

          Это сынку Окраина, а не Европа.

          Вот именно, Украина, а не Забайкалье. Если чё, погуглите кол. осужденных на 100 тыс. населения, и в Европе, и в РФ и на "Окраине".
  20. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 14:59
    0
    Возможность хранения оружия у себя дома делает жизнь украинского гражданина безопаснее. Она способствует снижению преступности, упрощая работу правоохранителей.

    Сколько раз я говорил - "Не выпускайте из стационара, психически больных людей, их место в стационаре".
  21. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:02
    +2
    А чего у него рожа такая довольная на фото?
    Если у народа будет оружие, его первым и шлёпнут laughing
    1. iouris
      iouris Вчера, 15:13
      +1
      Выражение морды лица такое, что он уже это глубоко понимает. Но, как говорится, "ноблес оближе" (положение военного министра).
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:18
        +1
        Ага, из него такой же "ноблесс", как из меня китайская балерина laughing

        Типичный львовский яврей, с польскими корнями. Свалит при малейшем шухере laughing
  22. HAM
    HAM Вчера, 15:17
    +1
    В Америке был "дикий" Запад,а в Европе хотят сделать "дикий" Восток....хотя,а чего его делать....
  23. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 15:45
    +1
    Правильно, раздать всем стволы и пусть перестреляют друг друга
  24. gansales
    gansales Вчера, 18:06
    +1
    Украина и так напичкана оружием ...Сколько Советских складов разворовано ,да и бандеровцы приторговывают..Джавелины думаю уже не проблема купить !