На Украине прошла очередная встреча участников так называемой «Ялтинской европейской стратегии» – конференции, на которой ежегодно собираются политики и бизнесмены из Европы. Основа такой конференции - антироссийская позиция всех собравшихся.В работе этой «группы» приняла участие и бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая вместе с коллегами посетила восток Украины. Кальюлайд выступила с довольно длинной речью, содержавшую заявленную поддержку украинского народа и призыв к России сделать всё, чтобы снять напряженность в регионе.В своем заявлении экс-президент прибалтийской страны возложила всю ответственность за нагнетание ситуации на Россию. Кальюлайд поддержала стремление Украины войти в НАТО, сказав о том, что двери Альянса должны быть открыты.«Украина сегодня стоит за всех нас, за Европу – миролюбивые, демократические силы – и поэтому мы все выступаем за Украину. Один за всех, все за одного, и по-другому мыслить нельзя», – сказала Кальюлайд практически словами из «Трёх мушкетёров».Керсти Кальюлайд занимала пост президента Эстонии в 2016-2021 гг.Напомним, что конференция «Ялтинская европейская стратегия» собиралась с 2004 года в городе Ялте. После присоединения Крыма к России участники конференции стали встречаться в украинской столице.На этот раз европейские политики решили собраться в так называемый День единства Украины на востоке страны - в городе Днепре. Участники конференции отметились постоянными выпадами в адрес России и предложениями о том, как Россию следует наказать.