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Экс-президент Эстонии: Украина сегодня стоит за всех нас, за всю Европу

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На Украине прошла очередная встреча участников так называемой «Ялтинской европейской стратегии» – конференции, на которой ежегодно собираются политики и бизнесмены из Европы. Основа такой конференции - антироссийская позиция всех собравшихся.


В работе этой «группы» приняла участие и бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая вместе с коллегами посетила восток Украины. Кальюлайд выступила с довольно длинной речью, содержавшую заявленную поддержку украинского народа и призыв к России сделать всё, чтобы снять напряженность в регионе.

В своем заявлении экс-президент прибалтийской страны возложила всю ответственность за нагнетание ситуации на Россию. Кальюлайд поддержала стремление Украины войти в НАТО, сказав о том, что двери Альянса должны быть открыты.

«Украина сегодня стоит за всех нас, за Европу – миролюбивые, демократические силы – и поэтому мы все выступаем за Украину. Один за всех, все за одного, и по-другому мыслить нельзя», – сказала Кальюлайд практически словами из «Трёх мушкетёров».

Керсти Кальюлайд занимала пост президента Эстонии в 2016-2021 гг.

Напомним, что конференция «Ялтинская европейская стратегия» собиралась с 2004 года в городе Ялте. После присоединения Крыма к России участники конференции стали встречаться в украинской столице.

На этот раз европейские политики решили собраться в так называемый День единства Украины на востоке страны - в городе Днепре. Участники конференции отметились постоянными выпадами в адрес России и предложениями о том, как Россию следует наказать.
Автор:
Использованы фотографии:
Фейсбук/Керсти Кальюлайд
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64 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 13:32
      +4
      Она бы это сказала комсомолке Вале Матвиенко. Валя бы ее на куски порвала, ,, с комсомольским задором,,
      1. den3080
        den3080 Вчера, 14:00
        +7
        Готовится женщина занять пост ген.секретаря НАТО. Понимаем smile
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 14:35
          +3
          Цитата: den3080
          Готовится женщина занять пост ген.секретаря НАТО. Понимаем smile

          Просто очередная продавщица русофобии.
          1. Пальмира
            Пальмира Вчера, 14:52
            +6
            Торговка, которая на своей территории воевать бы не хотела.. Но глупого соседа подтолкнуть, всегда пожалуйста..
            1. Теренин
              Теренин Вчера, 14:59
              +3
              Цитата: Пальмира
              Торговка, которая на своей территории воевать бы не хотела.. Но глупого соседа подтолкнуть, всегда пожалуйста..

              Так это их национальная забава.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 15:08
                +1
                Сколько не повторяй на украинском "Ялтинская конференция",от этого Ялта украинской не станет.
                1. Татьяна
                  Татьяна Вчера, 15:49
                  +2
                  Экс-президент Эстонии: Украина сегодня стоит за всех нас, за всю Европу

                  При росте 180 см и весе 70 кг. у Керсти Кальюлайд удивительно маленькая головка! Но цинизма и карьерного прагматизма при этом у неё на все её 70 кг. телесного веса!
                  Керсти Кальюлайд - проамериканский прагматик с "двойным дном" в международной политике. Спалить Украину - при отсидке Эстонии от войны с Россией в стороне - ей точно не жалко!

                  СПРАВКА
                  1. В итоге Керсти Кальюлайд, всерьез рассчитывавшая на поддержку Соединенных Штатов, высказалась об "аннексии" Крыма и осудила его «захват».
                  2. Встретившись с Владимиром Зеленским в Таллине, женщина подтвердила собственную позицию и заметила, что нужно пытаться вернуть территории назад.

                  СПРАВКА
                  Прагма́тик в бытовом смысле — это человек, который цинично выстраивает свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных для себя выгод..
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 14:41
          +1
          Цитата: den3080
          Готовится женщина занять пост ген.секретаря НАТО. Понимаем smile

          На территории Эстонии скапливаются войска НАТО. Растёт напряжённость и вероятность провокации с нападением на Россию. Надо требовать от них гарантий о ненападении.
        3. frruc
          frruc Вчера, 14:51
          0
          Теренин :Просто очередная продавщица русофобии.

          Основа такой конференции - антироссийская позиция всех собравшихся.

          Лучше помогли бы незалежной материально.
        4. alekc73
          alekc73 Вчера, 15:26
          0
          Понятно тетенька выслуживается перед западными хозяевами.Людям кто застал СССР обидно смотреть на этих русофобов.В советской Прибалтике построили столько дорог,портов,заводов,больниц,школ.Они жили лучше русских областей и краев.Сытней и комфортней.И вот итог - такие тети "низкой социальной ответственности" в политике.
    2. RealPilot
      RealPilot Вчера, 13:48
      +7
      ...и призыв к России сделать всё, чтобы снять напряженность в регионе...
      Россия и так занимается миротворчеством, а этим все мало.
      Она России предлагает что, самораспуститься и поделиться территориями? Плавали - знаем, спасибо, не надо!

      Украина сегодня стоит за всех нас, за Европу – миролюбивые, демократические силы
      Да, в коленно-локтевой позе. Оскаленным лицом к России, задом к толерантным и любвиобильным...
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 15:08
        +1
        Цитата: RealPilot
        Да, в коленно-локтевой позе. Оскаленным лицом к России, задом к толерантным и любвиобильным...

        Ну, России на эти оскалы наплевать, а вот что будут с ними делать любви-толерантные когда, получившие по морде повернуться к ним?
    3. knn54
      knn54 Вчера, 13:57
      +9
      -Украина сегодня стоит за всех НАС, за всю Европу.
      Только за СВОЙ народ не стоит.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Вчера, 14:36
        0
        «Украина сегодня стоит за всех нас, за Европу – миролюбивые, демократические силы

        миротворцы, югославия где? фсем миром сожрали страну!дерьмократы!
  2. paul3390
    paul3390 Вчера, 13:26
    +10
    Ну да - галантерейщик и кардинал это сила.. Как же эти тявкающие пигмеи остамонели..
    1. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 13:30
      +4
      Цитата: paul3390
      Ну да - галантерейщик и кардинал это сила.. Как же эти тявкающие пигмеи остамонели..

      И ведь не усиают тяфкать. И пасть им нечего кинуть чтобы заткнулись
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 13:39
      +2
      Деньги надо отрабатывать! Сделали Украину "буфером" и используют в любой позиции...Хотя за собой предпочитают не замечать, что трибалтов имеют в том же положении...им одинаково, к этому они привыкли.
  3. Серёга64
    Серёга64 Вчера, 13:28
    +2

    «Украина сегодня стоит за всех нас, за Европу – миролюбивые, демократические силы – и поэтому мы все выступаем за Украину. Один за всех, все за одного, и по-другому мыслить нельзя», – сказала Кальюлайд

    Очередная бредятина по методичке фашингтонского обкома
  4. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 13:28
    +7
    Напомнило как фашистская Германия так же за весь фашистский запад против Союза стояла. laughing
  5. dedBoroded
    dedBoroded Вчера, 13:30
    +2
    В Ялте слабО было собраться? Стратеги...
  6. Alien From
    Alien From Вчера, 13:31
    +3
    Ну острие собственного идиотизма они стоят!
  7. Андрей Град
    Андрей Град Вчера, 13:32
    +1
    Нацистка правду говорит - "Украина сегодня стоит за всех нас".
    Они то все понимают, что их недостраны искусственно созданы на исконно русской земле, населенной русскими людьми и если самая сильная из недостран сейчас развалится, то у остальных шансов не развалится будет очень мало.
  8. AlexVas44
    AlexVas44 Вчера, 13:32
    +3
    ...Украина сегодня стоит за всех нас...

    У дамы с акцентом трудно определить, или Украина стоИт, или стОит всю Европу... laughing
  9. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 13:34
    +5
    «Украина сегодня стоит за всех нас, за Европу-У меня вопрос .Как она стоит?
    1. Околоточный
      Околоточный Вчера, 13:39
      +2
      Экс-президент Эстонии: Украина сегодня стоит за всех нас, за всю Европу

      У меня вопрос .Как она стоит?

      Правильнее спросить Каким Местом???
      1. владимир 290
        владимир 290 Вчера, 13:47
        +3
        видимо именно тем, о котором Вы подумали
    2. SanichSan
      SanichSan Вчера, 13:45
      +3
      Цитата: Александр 3
      У меня вопрос .Как она стоит?

      как как... раком стоит. всем же видно. bully вот такой гэнг-бэнг получился wassat
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 14:04
      +2
      Цитата: Александр 3
      Как она стоит?

      У вокзальной дамы спросили - "Вы стоите ?" она изрекла не думая -"Если вы про то сколько я стою, то 10 долларов за час? А если о положении моего тела, то моё рабочее положение, не стоящее, а лежачее."
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 14:08
        +2
        Ну получается зе у них там сутенёр.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 15:53
          +1
          Цитата: Александр 3
          Ну получается зе у них там сутенёр.

          Сутенёр дедушка, а мальчонка "дама которая стоит".
          1. Александр 3
            Александр 3 Вчера, 17:44
            0
            Согласен,правда сутенёр далеко сидит.На удалёнке работает.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 18:11
              0
              Цитата: Александр 3
              Согласен,правда сутенёр далеко сидит.На удалёнке работает.

              Зато мальчонка недалеко работает.
              1. Александр 3
                Александр 3 Вчера, 18:31
                +1
                Мальчёнке ндо пробки вставить во все места , и на суд.Вот чего эти боятся.
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 19:08
                  +1
                  Цитата: Александр 3
                  Мальчёнке ндо пробки вставить во все места , и на суд.Вот чего эти боятся.

                  В трибунал, вернее будет. Военных преступников карает только трибунал или народ, без суда и следствия.
                  1. Александр 3
                    Александр 3 Вчера, 19:12
                    +1
                    На кол эту .....
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:40
    +2
    В своем заявлении экс-президент прибалтийской страны возложила всю ответственность
    Наши их бортанули капитально ... можно посмотреть, как их поддержат их настоящие союзнички\партнёры.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 19:35
      +1
      Цитата: rocket757
      Наши их бортанули капитально ... можно посмотреть, как их поддержат их настоящие союзнички\партнёры.

      Можно вспомнить, одного партнёра/союзника и друга про которого в Прибалтике стараются молчать, но продолжают почитать. Это несостоявшийся художник из Браунау под Линцем. И партнёр был даже не чета штатовцам и натовцам. И опять же об этом молчат, а везде воют и кричат: "Пакт Молотова-Риббентропа? лишил нас свободы и независимости !" Но всё проще когда видим что Латвия и Эстония тоже подписали договора с Риббентропом.
      7 июня 1939 г. министры иностранных дел Латвии и Эстонии подписали в Берлине договоры о ненападении с Германией, известные как пакт Мунтерса-Риббентропа и пакт Сельтера-Риббентропа.
      Раньше чем СССР, Москва заключила аналогичное соглашение с Берлином 23 августа 1939 г. – только после того, как стало окончательно понятно, что усилия СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе потерпели неудачу из-за противодействия западных стран.  Еще в апреле 1939 г. советское руководство обращалось к Великобритании и Франции с предложением заключить с ними договор о взаимопомощи. Лондон и Париж всячески затягивали начало переговоров. Они начались в Москве только 12 августа и вскоре зашли в тупик.
      А что сделал парень из Браунау со своими партнёрами ? Да в пользу своей выгоды в 1939 году он, отдал Сталину Прибалтику, а себе забрал ту часть Польши от которой отказался Сталин.
      Чётко видно, что разменной монетой в большой игре, "большие дяди" всегда используют лимитрофы, которые и созданы для таких сделок.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:58
        0
        История, это такая сложная наука .... у многих с ней очень странные отношения " тут помню, там не помню"!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 20:13
          0
          Цитата: rocket757
          История, это такая сложная наука .... у многих с ней очень странные отношения " тут помню, там не помню"!

          Ну да, что мне надо, что мне выгодно, то и помню, а остальное "забыл". Ну забыл, это неплохо, сиди и молчи, но вот когда начинают себя любимого жалеть, а других обвинять, то запах нехороший появляется.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 13:41
    +4
    Экс-президент Эстонии: Украина сегодня стоит за всех нас, за всю Европу
    Уже тошно слушать этот бред несущейся с польско-прибалтийско-украинских просторов. Коль Бог не наделил умишком, то уж сидели бы по своим хуторам, сопели в две дырочки и получали дотации от ЕС. Так нет, недобитые фашистские прихвостни, националисты всех мастей вырастившие "достойную" смену постоянно подают свой мерзкий голос в "просвещенной и демократической" Европе.
    1. 30 вис
      30 вис Вчера, 14:12
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Уже тошно слушать этот бред несущейся с польско-прибалтийско-украинских просторов.

      Дворняжки-Собачий вальс .... Более добавить не чего .
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 19:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Коль Бог не наделил умишком, то уж сидели бы по своим хуторам, сопели в две дырочки и получали дотации от ЕС

      Даже хуторяне больше понимают намного чем эти "очумевшие тётки", простой хуторянин как до Союза, так и после развала Союза жил своим горбом и никто ему ни дотаций ни помощи не давал. А хуторская работа на эстонской земле, это борьба за выживание. И много ли их осталось хуторян, но сколько сломалось. Мои соседи хуторяне Оли и Антс погибли.
  12. Аварийный
    Аварийный Вчера, 13:44
    +2
    А Украина разве стоит? Она давно уже лежит, так же как Эстония и даже хуже.
  13. Комментарий был удален.
  14. мазута
    мазута Вчера, 13:49
    +3
    Один во всех и трое в одного!Вот их лозунг.
    1. 30 вис
      30 вис Вчера, 14:13
      +2
      Ещё хотят , что бы их уважали ..
      Цитата: мазута
      Один во всех и трое в одного!Вот их лозунг.
    2. Влад69
      Влад69 Вчера, 16:15
      0
      У нее и сынок такое же . Ей сына не жалко, а украинцев и подавно.
  15. sen
    sen Вчера, 13:56
    +2
    Экс-президент Эстонии: Украина сегодня стоит за всех нас, за всю Европу

    А кто Европе угрожает? США. Может спровоцировать Третью мировую войну придумав и раскручивая конфликт на пустом месте. А также угрожает санкциями от которых пострадает прежде всего Европа.
  16. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 13:57
    +2
    Керсти Кальюлайд занимала пост президента Эстонии в 2016-2021 гг.
    И в народе получила имя - "Госпожа ни о чём".
  17. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 14:00
    +2
    По состоянию на 12.00, со стороны ВФУ СЦКК зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня.
    ЛНР
    в 05.55 н.п. Кряковка – Пришиб: миномет 120мм (11 мин);
    в 06.50 н.п. Причепиловка - Желобок: миномет 120мм (14 мин);
    в 07.35 н.п.Станица Лугаская - Зеленая Роща: миномет 120мм (9 мин);
    в 07.40 н.п. Светлодарск - Молочный: миномет 82мм(4 мины);
    в 08.10 н.п. Станица Луганская - Веселенькое: СПГ-9 (3 выстрела);
    в 09.00 н.п. Луганское – Калиновка: миномет 120мм (10 мин);
    в 09.25 н.п. Луганское – Санжаровка: миномет 120мм (6 мин);
    в 09.45 н.п. Троицкое - Калиново: миномет 120мм (5 мин);
    в 10.23 н.п. Новотошковское – Голубовское: РПГ-7 (3 выстрела);
    в 10.14 н.п. Луганское – Калиновка: АГС-17 (29 выстрелов), крупнокалиберный пулемет, стрелковое оружие;
    в 11.05 н.п. Крымское – Сокольники: РПГ-7 (2 выстрела), крупнокалиберный пулемет;
    ДНР
    05:30 - н.п. Николаевка - н.п. Петровское: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.
    06:15 - н.п. Старогнотовка - н.п. Новоласпа: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм;
    06:45 - н.п. Чермалык - н.п. Набережное: выпущено 5 гранат из СПГ;
    06:55 - н.п. Николаевка - н.п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов из БМП-2;
    07:20 - н.п. Заможное - н.п. Набережное: выпущена 1 ракета из ПТРК;
    07:25 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (шахта им. Изотова): выпущено 2 мины калибром 120 мм.
    08:00 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 6 гранат из СПГ, 8 гранат из РПГ, 29 гранат из АГС;
    08:00 - н.п. Богдановка - н.п. Новоласпа: выпущено 12 мин калибром 120 мм;
    08:10 - н.п. Водяное - н.п. Дзержинское: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, 16 мин калибром 120 мм.
    08:25 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибром 120 мм.
    08:50 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 5 мин калибром 82 мм.
    09:00 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 10 мин калибром 120 мм.
    07:00 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка: выпущено 20 гранат из АГС.
    09:40 - н.п. Чермалык - н.п. Николаевка: выпущено 6 гранат из СПГ.
    09:45 - н.п. Чигири - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 16 мин калибром 120 мм;
    09:45 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. Шахты 6/7): выпущено 12 мин калибром 120 мм;
    09:50 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая балка: выпущено 9 гранат из СПГ, 25 гранат из АГС;
    09:50 - н.п. Новоселовка - н.п. Широкая балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, 4 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие.
    10:10 - н.п. Павлополь - н.п.Сосновское: выпущено 16 мин калибром 120 мм;
    10:10 - н.п. Гнутово - н.п. Октябрь: выпущено 10 мин калибром 82 мм;
    10:20 - н.п. Николаевка - н.п. Стыла: применялся крупнокалиберный пулемет.
    10:25 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
    10:28 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): произведено 4 выстрела из танка;
    10:40 - н.п. Невельское - н.п. Старомихайловка: выпущено 10 гранат из РПГ;
    10:48 - н.п. Старогнатовка - н.п. Белая Каменка: выпущено 25 мин калибром 120 мм;
    11:10 - н.п. Славное - н.п. Еленовка: выпущено 10 мин калибром 120 мм.
  18. PVV66
    PVV66 Вчера, 14:06
    +3
    Сборище садомитов за гейропейские ценности.
  19. 1536
    1536 Вчера, 14:21
    0
    Ну, да, хорошо известен этот призыв: "Вперед, орлы, а я за вами! Я грудью постою за вашими спинАми!
    Одни "миротворцы" бомбят мирный Белград, другие каждый час обстреливают своих же сограждан. А что было бы в этой Эстляндии, если бы там русские взялись за оружие на самом деле? На этот вопрос эта виртуальная тетка вряд ли даст прямой ответ.
  20. Fisherman
    Fisherman Вчера, 14:23
    +3
    Ни у кого не стоит в ЕС...
  21. APASUS
    APASUS Вчера, 14:35
    0
    Что то давно не слышно криков ,что русские нападут на Эстонию .Вот вот уже, стоят у ворот !
  22. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 14:40
    0
    Ваше мнение очень важно для нас. Оставайтесь пожалуйста на линии.
  23. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 14:47
    0
    Такое г.гнать по трубам становиться дурным тоном. Фи.
  24. wolf46
    wolf46 Вчера, 15:04
    0
    Экс-президент Эстонии Кальюлайд пытается переплюнуть свой же прошлогодний конфуз laughing на форуме "Крымская платформа": «В какой-то момент трехлетний ребенок стал убегать от своих родителей и побежал по заминированному полю. Дорогие друзья, это было очень глубокое негативное переживание для меня». (впечатления от посещения КПП «Чонгар», с его украинской стороны - возле Крыма)
  25. Керенский
    Керенский Вчера, 15:14
    0
    На Украине прошла очередная встреча участников так называемой «Ялтинской европейской стратегии» – конференции, на которой ежегодно собираются политики и бизнесмены из Европы.

    Если фото оттуда, то на конференции не протолкнуться. В буфете смотрели?
  26. faterdom
    faterdom Вчера, 15:14
    0
    Похоже эта Керсти не очень отличает "стоит" от "висит".
    Есть тут кто из Эстонии - ну покажите даме отличия!
  27. Ардален
    Ардален Вчера, 15:18
    0
    Керсти Кальюлайд как то к Путину приезжала...просила транзит и сопутствующие плюшки вернуть...вот и обиделась)))
  28. Александр Х
    Александр Х Вчера, 15:23
    0
    Палата N6... Вот интересно: это у них такое оглупление центрального головного мозха или они на столько лицемерны?
  29. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:39
    +1
    Выглядит как стареющая проститутка laughing
    Собственно, она ей является, у нее сын в женском платье расхаживает wassat
  30. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 15:45
    +1
    Почему Россия не объявляет тупых русофобов, вне зависимости от занимаемого положения, нежелательными для приема и диалога персонами. Что, боимся, что не с кем будет разговаривать? Но, о чем с ними можно говорить, о погоде....
    Приезжают, что-то мямлят, а по возвращению к себе, изливают тонны лжи. Лучше понятная самоизоляция от таких стран, чем самоуспокоенность. Нам санкции, а мы в ответ о торговле, нас оскорбляют,а мы в ответ о старой дружбе, нас унижают в спорте, СМИ, а мы только вытираемся. В основной массе, мы вырастим поколение, которое будет чувствовать себя серым и униженным, а не гражданами большой и могучей страны.
  31. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 16:47
    -1
    За всех страшных баб с уродливой душой. За эту "Европу" на Донбассе убивают женщин, детей и стариков, в Одессе сожгли людей, разрушили экономику. Что это за "Европа" если за нее нужно творить такое? Фашисты.
  32. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Сегодня, 01:31
    0
    Разумеется, она права.