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Пентагон заключил контракт на производство первой партии вертолётов CH-53K King Stallion для Израиля

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Армия обороны Израиля в скором времени получит первые американские тяжелые транспортные вертолеты CH-53K King Stallion, контракт на изготовление первой партии вертолетов уже подписан.


Как сообщает пресс-служба Пентагона, компания Sikorsky Aircraft получила дополнительный контракт от командования авиационных систем ВМС США, предусматривающий поставку четырех вертолетов CH-53K King Stallion. Стоимость контракта составила 372 млн. долларов, кроме самих вертолетов Израиль получит логистическую и программную поддержку.

Планируется, что все четыре новых вертолета будут поставлены в Израиль до ноября 2025 года в рамках американской программы зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Ранее предполагалось, что поставки начнутся только в 2026 году.

Всего Израиль планирует получить 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K King Stallion с опционом еще на шесть винтокрылых машин. Соглашение подписано 30 декабря 2021 года, кроме поставки самих вертолетов оно подразумевает техническую поддержку, обучение и поставку услуг, подробности не разглашаются.

Вертолет CH-53K King Stallion должен заменить в израильской армии вертолет CH-53 Yas'ur, поступивший на вооружение в 1970 году.

CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой около 40 т. Машина способна перевозить свыше 12 т грузов на внешней подвеске, а в её грузовом отсеке могут разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость – 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.
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10 комментариев
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  1. gregor6549
    gregor6549 Вчера, 14:45
    0
    Я не мореман, но меня всегда удивляло почему некоторые виды авиатехники, где стараются избавиться от каждого лишнего грамма веса могут иметь бронирование, а надводные корабли, в которых с весом посвободнее, нет. Ведь вполне можно было бы обеспечить бронирование хотя бы важнейших отсеков и систем корабля без существенного ухудшения его ТТХ. Конечно, при этом придётся озаботиться созданием систем вооружения оптимальных для данного класса кораблей, а не тащить на корабли системы, которые были разработаны совсем для других родов войск или кораблей. Причём тащить зачастую без переделки. В качестве примера можно привести атомные крейсера типа «Киров» которых вооружили ПКР «Гранит» разработанных для подводных лодок и ПУ которых нужно было перед стартом заполнять забортной водой. Можно представить сколько тонн ВИ можно было бы сэкономить и пустить на бронирование если бы в то время были созданы ПКР с сухим стартом. Это же относится и к системам ПВО кораблей которые зачастую используются системы разработанные для ПВО страны но которые впихивают на корабли без существенной переработки и снижения веса.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 15:53
      -1
      Вроде хотели конвертопланы Bell Boeing V-22 Osprey?
    2. Alemax
      Alemax Вчера, 19:40
      0
      Какой толщины бронепояс надо загнать в борт, чтобы он выдерживал попадание ПКР с массой б/ч 200-500 кг? Или с тактическим спецзарядом?
      А если не в борт, а сверху, в палубу?
  2. APASUS
    APASUS Вчера, 14:49
    +2
    Походу Израиль реально взялся за тему добычи нефти и газа на шельфе Средиземного моря
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 15:04
      +9
      Цитата: APASUS
      Походу Израиль реально взялся за тему добычи нефти и газа на шельфе Средиземного моря

      Нефти у нас на шельфе нет, а газом мы уже не только себя на 100% обеспечиваем, но и в Египет и Иорданию поставляем.
      1. Alemax
        Alemax Вчера, 19:48
        +1
        Нефти у нас на шельфе нет

        А я вообще не понял, какая связь между "нефть и в/т вертолёты"?
  3. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Вчера, 15:47
    +5
    По офиц. информации производителя, израильские системы РЭБ , связи и навигации будут устанавливаться "на конвейере" в США, остальные, как пишут -"секретные системы", в Израиле, в тч. DIRCM, ("MUSIC", Elbit Systems) для защиты от ракет класса «земля-воздух» с тепловым наведением. Это вызвало доработку документации, пересчёт трудозатрат, сметы и, как следствие, удорожание контракта, но по другому Израилю не подходит...
    1. Alemax
      Alemax Вчера, 19:27
      +3
      У них вся техника дорабатывается "под себя". Даже авионика Ф-35, прочих Ф...
      То, что приходит в Израиль, не совсем "базовый аппарат")), а очень часто совсем "другое" изделие.
  4. singless
    singless Вчера, 17:10
    +1
    Сталин . хорошо назвали
    1. Oleg Olkha
      Oleg Olkha Вчера, 23:14
      +1
      Stallion - "жеребец", чай не кобыла, действительно, уважительно к покойнику...