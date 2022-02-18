Пентагон заключил контракт на производство первой партии вертолётов CH-53K King Stallion для Израиля

Армия обороны Израиля в скором времени получит первые американские тяжелые транспортные вертолеты CH-53K King Stallion, контракт на изготовление первой партии вертолетов уже подписан.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, компания Sikorsky Aircraft получила дополнительный контракт от командования авиационных систем ВМС США, предусматривающий поставку четырех вертолетов CH-53K King Stallion. Стоимость контракта составила 372 млн. долларов, кроме самих вертолетов Израиль получит логистическую и программную поддержку.
Планируется, что все четыре новых вертолета будут поставлены в Израиль до ноября 2025 года в рамках американской программы зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Ранее предполагалось, что поставки начнутся только в 2026 году.
Всего Израиль планирует получить 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K King Stallion с опционом еще на шесть винтокрылых машин. Соглашение подписано 30 декабря 2021 года, кроме поставки самих вертолетов оно подразумевает техническую поддержку, обучение и поставку услуг, подробности не разглашаются.
Вертолет CH-53K King Stallion должен заменить в израильской армии вертолет CH-53 Yas'ur, поступивший на вооружение в 1970 году.
CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой около 40 т. Машина способна перевозить свыше 12 т грузов на внешней подвеске, а в её грузовом отсеке могут разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.
Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость – 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.