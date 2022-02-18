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Танковые подразделения морской пехоты Украины выведены на тренировки по преодолению раскисшего грунта

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Украинское военное командование вывело на тренировки танковые подразделения морской пехоты. Речь в первую очередь идёт о танкистах из состава отдельной бригады морской пехоты, носящей имя контр-адмирала Михаила Белинского – 36 обмп ВСУ.


Отмечается, что среди прочего отрабатывались возможности преодоления «естественных препятствий и преград». Под таковыми в данном случае понимается раскисший от подтаявшего снега и осадков в виде дождя грунт.

Танкисты морской пехоты проходили по тому, во что превратились грунтовые дороги, для выхода на огневые позиции. При этом танки маскировались в лесопосадках.

Командование ВСУ сообщает о том, что «морскими пехотинцами в плане эксплуатации танков в сложных условиях показаны отличные результаты».



Из сообщения пресс-службы:

Постоянная тренировка и совершенствование навыков – признак лучших, так что победа будет за нами. Танки – сила!

Обращает на себя внимание то, что подобного рода тренировки танкисты морской пехоты вооружённых сил Украины проводят буквально через несколько дней после заявлений украинских экспертов о «бесполезности танков на возможном театре военных действий в конце февраля на Украине и у её границ». В пример были приведены несколько танков ВС РФ, увязших в грязи под Ростовом-на-Дону.

Тогда же на Украине заявили, что использование танков «не будет в это время эффективным». Но когда тренировки с прохождением участков раскисшего грунта провели украинские военнослужащие, те же эксперты высказали восторженные отзывы, заявляя, что танки были и остаются «в числе приоритетной военной техники как в оборонительных, так и в наступательных операциях».

Для справки: Местом базирования 36 обмп ВСУ является Николаевская область Украины. В украинском сегменте Википедии указано, что эта бригада является «участницей российско-украинской войны».
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВМС ВСУ
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33 комментария
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  1. bogart047
    bogart047 Вчера, 14:30
    -6
    эксперты могут пояснить, почему нельзя отвалом убрать раскисший грунт? Или инженерной техикой?
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 14:40
      +10
      какой толщины слой необходимо убирать,чтобы добраться до твёрдого грунта перед каждым танком?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:52
      0
      Цитата: bogart047
      эксперты могут пояснить, почему нельзя отвалом убрать раскисший грунт? Или инженерной техикой?

      А зачем? Чтоб обнажить пласты подстилающего раскисшего грунта?
      Или многотонные "железяки" должны лететь по болотам на всей скорости, или же они нафиг не нужны (на данном ТВД).
    3. svp67
      svp67 Вчера, 15:17
      +3
      Цитата: bogart047
      эксперты могут пояснить, почему нельзя отвалом убрать раскисший грунт? Или инженерной техикой?

      Да можно...просто долго. Пока до ядра докопаешься...
    4. akropin
      akropin Вчера, 15:20
      +5
      На раскисшем черноземе это невозможно.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 15:31
        +5
        Оказывается не всё вывезли с украины!Чернозёма ,как грязи.
  2. Servisinzhener
    Servisinzhener Вчера, 14:31
    +3
    Надеюсь они будут достойными продолжателями дела контр-адмирала Михаила Белинского и покончат с собой.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 14:43
      +1
      Отвлекающий(или основной) удар по ЛДНР вдоль побережья Азовского моря?
      1. Servisinzhener
        Servisinzhener Вчера, 14:52
        +3
        Не вижу особого смысла, т.к. снабжение ДНР не связано с морскими перевозками. И захват побережья по моему мнению ничего не даст. Но есть риск стать морской пехотой в самом прямом смысле.
    2. 210окв
      210окв Вчера, 15:28
      +3
      Этот Белинский во главе "морской пехоты УНР", сформирован ной из гуцулов-сплавщиков леса, бывших подданных Австро-Венгрии, воевавших на Адриатике, западенцев, служивших на Черноморском флоте РИ столкнулся с конницей Григория Котовского. Исход ясен-"морские волки" разбежались, их предводитель застрелился.
  3. Кузнец 55
    Кузнец 55 Вчера, 14:38
    +5
    Ну вот и выявилось преимущество украинской армии .
    Русские танки только по замерзшему грунту могут передвигаться , а украинские и по грязи .
    Поэтому русские и ждали морозов , но скоро весна и наступления не может быть .
    1. svp67
      svp67 Вчера, 15:18
      +2
      Цитата: Кузнец 55
      Русские танки только по замерзшему грунту могут передвигаться , а украинские и по грязи .

      Особенно если учесть , что украинцы на русских Т-80БВ...
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 15:29
        +1
        Цитата: svp67
        Особенно если учесть , что украинцы на русских Т-80БВ...

        Ага...Учли...Это российский танк Т-80БВ, на мове это:
        Тю-ВісімдесятБеВе...
  4. Alien From
    Alien From Вчера, 14:39
    +4
    Как известно, танки грязи не боятся, а вот моторесурс ещё как) пущай вырабатывают.....
  5. Простой
    Простой Вчера, 14:44
    0
    А танк подпадает под графу "огнестрельное оружие"?
    1. Простой
      Простой Вчера, 14:56
      +1
      Где оформить незарегестрированный танк?
      1. Starover_Z
        Starover_Z Вчера, 15:33
        +1
        Цитата: Простой
        Где оформить незарегестрированный танк?

        Наверно в ГАИ. Ну наверно и пересдать вождение уже на этом аппарате, по пробкам.
  6. Наводлом
    Наводлом Вчера, 14:44
    +7
    из состава отдельной бригады морской пехоты, носящей имя контр-адмирала Михаила Белинского

    имя заинтересовало, заглянул в интернет
    герои у совр. Украины весьма специфические, соответствуют

    "На императорском флоте Белинский дослужится до мичмана, т. е. фактически первого чина из младших офицерских чинов (в Российском империи эта категория называлась «обер-офицеры»).
    После Февральской революции Белинский активно включился в политическую борьбу и подбил экипажи нескольких кораблей Балтфлота — крейсер «Светлана», эскадренные миноносцы «Украйна» и «Гайдамак» на поднятие украинского сине-желтого флага. Впрочем, удержать корабли украинствующим морякам не удалось, они остались в Петрограде, а экипажи отбыли на ставшую тогда почти независимой Украину. Белинский тоже отправился на Украину, где начал работать в Центральной Раде. После — интриговал против гетмана Павла Скоропадского. Министром морских дел Белинский стал уже при Симоне Петлюре, который и присвоил бывшему мичману царского флота звание контр-адмирала."

    сообщает "Рамблер"
    1. владимир 290
      владимир 290 Вчера, 15:33
      +1
      Вот интересно за что минусы ставят - за цитату? то есть он в РИ не был мичманом или как?
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 15:35
        +2
        Цитата: владимир 290
        Вот интересно за что минусы ставят - за цитату?

        не ищите ответа на этот вопрос
        его нет
        1. sniperino
          sniperino Вчера, 16:07
          +1
          Цитата: Наводлом
          Цитата: владимир 290
          Вот интересно за что минусы ставят - за цитату?

          не ищите ответа на этот вопрос
          его нет
          Некоторые тут регистрируются, чтобы минусы ставить за правду, будь то цитата или прямая речь.
          1. Громобой
            Громобой Вчера, 19:53
            0
            Цитата: владимир 290
            Вот интересно за что минусы ставят - за цитату?

            _-ставят. за принадлежность к воющему государству,за несггласием с линией партитии
  7. sen
    sen Вчера, 14:45
    0
    Танковые подразделения морской пехоты Украины выведены на тренировки по преодолению раскисшего грунта

    Так на ВО статья была, что Украина готовит морской десант, как дополнительный удар для захвата Донбасса. Вот только, если наши с тыла по ним ударят, то будет весело.
    1. Servisinzhener
      Servisinzhener Вчера, 14:59
      +2
      Разве что пеший десант. Т.к. морскими десантными кораблями у Украины всё плохо.
      1. sniperino
        sniperino Вчера, 16:10
        0
        Цитата: Servisinzhener
        Разве что пеший десант. Т.к. морскими десантными кораблями у Украины всё плохо.
        В чешуе как жар горя?
  8. dimy44
    dimy44 Вчера, 14:54
    +1
    что эта бригада является «участницей российско-украинской войны».
    Вон оно как. Неплохо устроились, и опасности никакой, и на войне!
  9. aries2200
    aries2200 Вчера, 15:29
    0
    хохлики ,вы там не поубивайте друг друга...
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:31
    0
    Судя по виду это Т-80. Но даже он застрянет в чернозёме так, что и не выковыряешь laughing
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 15:35
    +1
    Танковые подразделения морской пехоты Украины выведены на тренировки по преодолению раскисшего грунта. Военные катера мотострелковых частей поставлены на якоря в поймах рек и руслах ручьёв...
    И всем чего-то хочется, но пока не могут понять чего...Не объявили...
    1. ПавелВ
      ПавелВ Вчера, 18:18
      0
      вот тут Вашего сарказма не понял.
      У нас в Морскую пехоту тоже возвращают танковые части - роты и батальоны. Без них на суше воевать грустно. А Украине, в любом случае, морские десанты не светят, значит, если что, будет использовать морпехов как обычную (ну ок - "элитную") мотопехоту, таким же образом, которым наши использовали МП и ВДВ в Чечне.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 19:34
        0
        Цитата: ПавелВ
        вот тут Вашего сарказма не понял.

        Понять его просто - флот отсутствует, но танки...
  12. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 15:43
    +1
    Я всё понял!
    Демократические Т-80 в грязи не вязнут, а агрессорские Т-80 - по самые уши.
    Тут всё от принадлежности зависит, а не от выучки экипажей. laughing
    1. Fachmann
      Fachmann Вчера, 17:19
      0
      lol Так это же танки МОРСКОЙ пехоты. Они по грязи плывут.