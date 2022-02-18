Танковые подразделения морской пехоты Украины выведены на тренировки по преодолению раскисшего грунта

Постоянная тренировка и совершенствование навыков – признак лучших, так что победа будет за нами. Танки – сила!

Украинское военное командование вывело на тренировки танковые подразделения морской пехоты. Речь в первую очередь идёт о танкистах из состава отдельной бригады морской пехоты, носящей имя контр-адмирала Михаила Белинского – 36 обмп ВСУ.Отмечается, что среди прочего отрабатывались возможности преодоления «естественных препятствий и преград». Под таковыми в данном случае понимается раскисший от подтаявшего снега и осадков в виде дождя грунт.Танкисты морской пехоты проходили по тому, во что превратились грунтовые дороги, для выхода на огневые позиции. При этом танки маскировались в лесопосадках.Командование ВСУ сообщает о том, что «морскими пехотинцами в плане эксплуатации танков в сложных условиях показаны отличные результаты».Из сообщения пресс-службы:Обращает на себя внимание то, что подобного рода тренировки танкисты морской пехоты вооружённых сил Украины проводят буквально через несколько дней после заявлений украинских экспертов о «бесполезности танков на возможном театре военных действий в конце февраля на Украине и у её границ». В пример были приведены несколько танков ВС РФ, увязших в грязи под Ростовом-на-Дону.Тогда же на Украине заявили, что использование танков «не будет в это время эффективным». Но когда тренировки с прохождением участков раскисшего грунта провели украинские военнослужащие, те же эксперты высказали восторженные отзывы, заявляя, что танки были и остаются «в числе приоритетной военной техники как в оборонительных, так и в наступательных операциях».Для справки: Местом базирования 36 обмп ВСУ является Николаевская область Украины. В украинском сегменте Википедии указано, что эта бригада является «участницей российско-украинской войны».