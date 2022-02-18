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Польские ВМС официально ввели в строй тральщик Kormoran после четырех лет опытной эксплуатации

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Польские ВМС официально ввели в строй тральщик Kormoran после четырех лет опытной эксплуатации

Польские ВМС официально пополнились головным тральщиком-искателем мин Kormoran проекта 258, корабль четыре года находился в опытной эксплуатации. Об этом сообщает портал Defence24.


Kormoran был построен польской верфью Remontowa Shipbuilding (официальное название Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J. Pilsudskiego S.A.) в Гданьске. Заложен в апреле 2014 года, спущен на воду 4 апреля 2015 года и вышел на заводские ходовые испытания 13 июля 2016 года. В связи с неоднократными доработками тральщик был сдан только 28 ноября 2017 года и вошел в состав 13-го дивизиона тральщиков 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши.

Однако в боевой состав польского флота корабль так и не был принят, все это время он находился в опытной эксплуатации. На нем были отработаны решения, которые в итоге будут применены на первом и втором серийных тральщиках проекта. Опытная эксплуатация привела к тому, что на тральщике были заменены некоторые системы и вооружение. В частности, доработан гидролокатор и системы управления, в оснащение корабля ввели подводные аппараты, также были заменены 23-мм зенитные пушки на установки OSU-35K калибра 35 мм.

Как пояснили в командовании ВМС Польши, тральщику Kormoran предстоит сдать в марте еще одну задачу, после чего он окончательно войдет в состав флота.

Тральщики типа Kormoran имеют корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.
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10 комментариев
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  1. Наводлом
    Наводлом Вчера, 15:33
    -2
    дальность плавания на полном ходу – 2500 миль

    скорее всего крейсерским ходом
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 15:46
      +1
      октябрь 2019
      церемония спуска второго тральщика типа Kormoran II (первого серийного) "Albatros" и закладки третьего "Mewa" (Чайка)

    2. knn54
      knn54 Вчера, 16:01
      +1
      В целом корабль получился довольно неплохой.Особенно дизеля впечатляют
  2. Дилетант
    Дилетант Вчера, 15:44
    0
    Корморан- это в честь немецкого рейдера? feel
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 15:50
      +1
      Цитата: Дилетант
      Корморан- это в честь немецкого рейдера? feel

      Кораблям серии дают имена морских птиц
      Kormoran - баклан (польск.)
      1. URAL72
        URAL72 Вчера, 16:41
        +2
        КОРМОРАН. (фр. cormoran, образовалось из лат. corvus - ворон, и нижне-британск. morvran - морской ворон).

        Также ещё во времена холодной войны называлась немецкая противокорабельная ракета.
  3. Стас1973
    Стас1973 Вчера, 16:08
    0
    Изящный корабель. Только зачем корму черным выкрасили? Ему же пуски ракет не проводить.
    1. Avior
      Avior Вчера, 17:18
      +2
      Возможно, выхлоп там, чтобы следы сажи в глаза не бросались
  4. Кушка
    Кушка Вчера, 23:48
    0
    Цитата: knn54
    В целом корабль получился довольно неплохой.Особенно дизеля впечатляют

    А бортовой номер впечатляет еще больше.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 00:05
      0
      Первая цифра соответсвует типу корабля. Подлодки, фрегаты, корветы и некоторые другие- 2, ракетные катера- 4, тральщики- 6, транспорты- 8.