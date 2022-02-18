Работа по принятию организованных групп добровольцев все же ведется, что не может ни радовать

Правда всегда была на нашей стороне

В Луганской Народной Республике идет запись желающих в Народную милицию ЛНР. Одним из очевидцев было опубликовано видео очереди добровольцев возле центрального военкомата в Луганске.Об этом сообщает Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».Кадры были сделаны примерно 11 часов дня. Заметно, что около дюжины мужчин по одному заходят в здание, ненадолго задерживаясь возле стоящего на входе военнослужащего. Свидетели утверждают, что к военкомату прибывают как по одному, так и группами по 20-30 человек. Автор видео отмечает, что среди прибывающих некоторые одеты в камуфляжную форму и имеют рюкзаки. Он предполагает, что это местные ополченцы и прибывшие в Луганск добровольцы, воевавшие здесь еще в 2014-1016 годах.- отмечает автор.Также сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с официальным обращением к жителям республики, посвященным седьмой годовщине Чернухино-Дебальцевской военной операции, закончившейся для украинских военных полным разгромом и котлом под Дебальцево. Глава непризнанного государства заявил, что сегодня, как и тогда, Луганская и Донецкая Народные Республики готовы дать достойный отпор киевским агрессорам.- сказал Пасечник в своей речи.