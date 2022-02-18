Военное обозрение
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Опубликованы кадры очереди добровольцев возле военкомата в Луганске

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В Луганской Народной Республике идет запись желающих в Народную милицию ЛНР. Одним из очевидцев было опубликовано видео очереди добровольцев возле центрального военкомата в Луганске.


Об этом сообщает Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

Кадры были сделаны примерно 11 часов дня. Заметно, что около дюжины мужчин по одному заходят в здание, ненадолго задерживаясь возле стоящего на входе военнослужащего. Свидетели утверждают, что к военкомату прибывают как по одному, так и группами по 20-30 человек. Автор видео отмечает, что среди прибывающих некоторые одеты в камуфляжную форму и имеют рюкзаки. Он предполагает, что это местные ополченцы и прибывшие в Луганск добровольцы, воевавшие здесь еще в 2014-1016 годах.

Работа по принятию организованных групп добровольцев все же ведется, что не может ни радовать

- отмечает автор.

Также сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с официальным обращением к жителям республики, посвященным седьмой годовщине Чернухино-Дебальцевской военной операции, закончившейся для украинских военных полным разгромом и котлом под Дебальцево. Глава непризнанного государства заявил, что сегодня, как и тогда, Луганская и Донецкая Народные Республики готовы дать достойный отпор киевским агрессорам.


Правда всегда была на нашей стороне

- сказал Пасечник в своей речи.

Использованы фотографии:
https://twitter.com/glavalnr, https://glava-lnr.info/
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42 комментария
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  1. betta
    betta Вчера, 15:46
    +35
    Стойкости Духа, Воли, Чести и справедливых поступков.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 15:55
      +23
      Удачи воинам. Возвращайтесь с победой.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 16:11
        +21
        Цитата: 210окв
        Удачи воинам

        Идут воевать за свою землю, за свой дом, за свою семью soldier
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Вчера, 16:18
          +11
          Видео с экшен-камеры одного из диверсантов, пытавшихся устроить теракт на территории ДНР.

          Опубликовано МГБ республики.

          В ведомстве пояснили, что на месте боя также нашли средства химзащиты и амуниции зарубежного образца.

          "По всей видимости, с помощью неё боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения задачи", - рассказали в ДНР.

          По информации МГБ, диверсанты ВСУ пытались взорвать ёмкость для хранения аммиака на химзаводе "Стирол" в Горловке.

          В ходе боестолкновений были убиты двое диверсантов и трое ранены.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Вчера, 16:33
            +9
            Цитата: LiSiCyn
            на химзаводе "Стирол" в Горловке.

            Мой однокурсник из Горловки, писал ранее, что диверсия на Стироле унесет очень много жизней ! По заводу не стреляли, а вот послали диверсантов ! Сотворить диверсию и спереть на ДНР ! am
            1. Владимир61
              Владимир61 Вчера, 16:38
              +5
              Цитата: Uncle Lee
              По заводу не стреляли, а вот послали диверсантов ! Сотворить диверсию и спереть на ЛНР !
              Вы не ошиблись? Ведь по вашему получается, что ЛНР устроит диверсию в ДНР, где и расположен "Стирол".
              1. Uncle Lee
                Uncle Lee Вчера, 16:44
                +3
                Цитата: Владимир61
                в ДНР,

                Стирол в ДНР, в Горловке, а диверсию естессно устраивают бандерлоги...Исправил... hi
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:15
      +2
      Не пора ли расставить точки над и, и переименовать народную милицию в Армию?А кремлю принять волевое решение, и поставлять туда официально оружие и боеприпасы!
      1. IlgizL
        IlgizL Вчера, 22:08
        +2
        Слово милиция есть городское вооруженное ополчение для защиты городских поселений чем они и занимаются, так как самостоятельно вести наступательных действий юридически не могут да и не имеют возможности. Предназначены исключено для обороны своей территории.
    3. БедМакс
      БедМакс Вчера, 16:59
      +4
      *Я ухожу туда, где небо веткой бьёт в окно,
      Ты проводи вином и хлебом,
      Все решено.*(с)
      Удачи парни!!!
    4. Маз
      Маз Вчера, 19:18
      +1
      маловата очередь, ох маловата, и съёмка странная, из-за дерева, вроде как враг снимал.
  2. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:51
    +4
    Бывшее здание "Прихват банка" на Челюскинцев. Я там много времени провёл)))
  3. avia12005
    avia12005 Вчера, 15:53
    +26
    Сколько же будет ещё продолжаться эта пытка жителей Донбасса и Русской Украины...
    1. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 16:19
      +5
      Цитата: avia12005
      Сколько же будет ещё продолжаться эта пытка жителей Донбасса и Русской Украины.

      Пока последний нацик и бандерлог не будет физически уничтожен, не закончится
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 16:38
        +3
        Серега привет ! hi Опять на ВО бандерлоги повылазили ! am
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 16:42
          +6
          Цитата: Uncle Lee
          Серега привет ! Опять на ВО бандерлоги повылазили !

          Привета hi
          Онт сегодня весь день воду мутить будут
          Бандерлоги усилили обстрелы, хозяева врут, чтоРоссия вот вот нарадёт
          Значит готовится грандиозная провокация и они получили свежие методички
      2. Ryaruav
        Ryaruav Вчера, 18:03
        0
        сергей,для их уничтожения нужны действия которых нет и я думаю не будет по крайней мере до 2024
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 18:12
          +2
          Матчасть учите
          ВВП сказал, что ответ будет как только они начнут войну против ЛДНР.
          Войну они покак не развязали
    2. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 19:03
      0
      Цитата: avia12005
      Сколько же будет ещё продолжаться эта пытка жителей Донбасса и Русской Украины...

      Столько, сколько у нас за капитализм голосовать будут.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:12
    +10
    Дело такое ... где то добровольцы в военкомат, а в другой стороне "добровольцы за бугор", на собственных бизнес джетах!
  5. алекс самолетов
    алекс самолетов Вчера, 16:13
    0
    Не потеме-На фото акс 74у с обвесом.где производят данный девайс,для чего менять дульный тормоз?
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:19
      +3
      Эвоно как! recourse А мы их по простоте душевной называли АКСу74!И,похоже что меняли не дульный тормаз, или пламягаситель, а весь ствол, автомат прошёл местный апгрейд...
      1. Doliva63
        Doliva63 Вчера, 19:06
        +1
        Цитата: Бережливый
        Эвоно как! recourse А мы их по простоте душевной называли АКСу74!И,похоже что меняли не дульный тормаз, или пламягаситель, а весь ствол, автомат прошёл местный апгрейд...

        Там от АКСУ только ствольная коробка, да магазин, наверное.
  6. Серёга64
    Серёга64 Вчера, 16:14
    +4
    С Богом парни!!!
    Вы победите!!!
    Россия с вами!
  7. Pytnik
    Pytnik Вчера, 16:28
    +3
    МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об организации массового выезда населения в Россию.
    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ начать наступление в регионе.
    1. salat
      salat Вчера, 16:40
      +5
      Вот ведь собаки неугомонные, сидели бы сало ели спокойно, нет чубатым не терпится в землю!
    2. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 16:44
      +5
      Цитата: Pytnik
      Денис Пушилин объявил об организации массового выезда населения в Россию.

      Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Земляки!
      В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения.
      Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей.
      Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса.
      Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик.
      Обращаюсь ко всем жителям нашего государства.
      Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру.
      Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан.
      Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.
      В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.
      Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.
      По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.
      Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.
      Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим!
    3. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 16:45
      +2
      Цитата: Pytnik
      По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ начать наступление в регионе

      А мне кажется, что они устроят грандиозную провокацию чтобы на весь мир заявить, что напала Россия
    4. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 16:49
      +7
      Цитата: Pytnik
      Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об организации массового выезда населения в Россию.

      И это не прикол и не провокация. Только что его обращение смотрел . Две с чем-то минуты. Просто сюда добавить не получается. Практически полноценная эвакуация гражданского населления с использованием ресурсов предприятий, жкх и др.
    5. инопланетянин
      инопланетянин Вчера, 16:49
      +2
      Цитата: Pytnik
      Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ начать наступление в регионе

      Взял Бандера Киев

      Взял Бандера Киев.
      Мёртвою удавкой.
      Президент трусливой
      Лает где-то шавкой.

      Пацанов подставил,
      Связанных присягой.
      А свою отставил -
      Чтя пустой бумагой.

      Не умеешь править -
      Надо ль было браться!
      Что теперь корявить:
      Выручайте, братцы!

      Поздно! Банды злые
      Требуют отставки…
      Взял Бандера Киев
      Мёртвою удавкой.
      (с)

      Украинцам
      Дорогие земляки!
      Зрите в корень, братья!
      Не такие простаки
      Те, что тянут в НАТО.

      Югославия ещё
      Даже не остыла…
      Не хочу, чтоб горячо
      В Украине было!

      Что им ваша, братья, кровь!
      Кровь питает доллар.
      Им бы - драка вновь и вновь,
      Им бы - чьё-то горе.

      Берегите ваши лбы!
      Вас столкнут, как «югов».
      Недалёко от пальбы
      Вы и так друг в друга.

      Запад, Центр, Крым, Восток -
      Как в Крыловской басне -
      Тянут хлипкий ваш возок,
      А куда - не ясно.

      Ясно только, что - к беде,
      На угоду дяде -
      Сэму, Джону и т.д., -
      Что над вами сядет.

      Дорогие земляки!
      НАТО - друг обмана,
      Дяди - злы и далеки…
      Не чурайтеся руки
      Братской. Вы ж - славяне!
      Вспомните Богдана!
      (с)
  8. gansales
    gansales Вчера, 16:50
    +6
    Жив Русский дух и чувство справедливости ..Думаю ,если что ,то пол России подымется на защиту Новороссии !
  9. Vintorez
    Vintorez Вчера, 16:50
    -5
    Это не очередь из добровольцев, а граждане вызваны или для прохождения сборов, или уточнения учетных данных в случае мобилизации.
  10. инопланетянин
    инопланетянин Вчера, 17:11
    0


    Друг

    Была бомбежка на земле Донбасса
    Вокруг рвалось всё, загорелся дом,
    С семьёй хозяин, от пожара спасся,
    Котёнка, лишь, спасти не удалось.
    Овчарка на цепи исходит лаем
    Хозяин отцепил ей карабин,
    А та, не побежала за сараи,
    Рванулась в дом через огонь и дым.
    Ведь там пищал малюсенький котёнок
    С которым, подружился этот пёс,
    Пусть голосок, его, был слишком тонок,
    Но жалко было котика, до слёз.
    Тянулось время, зарево пылало
    Не видно пса за огненной стеной,
    Уже и перекрытие упало,
    И вдруг, сквозь дым выходит наш герой.
    Он бережно в зубах несёт котёнка
    Как можно было друга не спасти,
    Так инстинктивно, мужественно, тонко,
    Он показал, – как нам себя вести.

    Андрей Григорьев
  11. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Вчера, 17:12
    +1
    Герои нашего времени
  12. sen
    sen Вчера, 17:19
    +2
    Опубликованы кадры очереди добровольцев возле военкомата в Луганске

    Сами, то сами, но и Россия не должна подвести.
  13. инопланетянин
    инопланетянин Вчера, 17:28
    -1


    Провокация

    О, как же Запад хочет нас стравить!
    Подставить, объегорить, раздавить!
    Пустить под крыши «красных петухов»
    И развести, как конченных лохов!
    Готов своим оружьем завалить,
    Чтоб мы друг в друга начали палить!
    Готов сюда прислать своих солдат,
    Чтоб подгоняли нас пинками в зад!
    От нетерпенья пухнет голова,
    Выплёвывая подлые слова:
    «- Мы правы – предсказание сбылось!
    Alarm! Вторженье русских началось!»
    Сигналом для бандеровских вояк
    Звучат призывы Блинкеных и Псак!
    «- Вы созданы для «праведной борьбы!»
    А мы не поскупимся на гробы!
    - Бойцы, вы не отступите назад!
    Для этого у нас заградотряд!
    Он будет трусов в спину "подгонять".
    Но вам об этом лучше и не знать.
    - Вперёд, «херои»! Блинкен дал приказ!
    Убейте всех! Мы оправдаем вас!
    Весь Запад с вами! Западу хвала!
    Он бьётся до последнего хохла!»
    Казалось, можно выпить и поспать…
    Но что-то не заладилось опять.
    Назло американскому Блину
    Россия не явилась на войну.

    Константин Фролов-Крымский
  14. kriwo.alek
    kriwo.alek Вчера, 19:16
    +1
    Пора Кремлю принимать решение и освободить Украину от бандерлогов.
  15. Fisherman
    Fisherman Вчера, 22:26
    +2
    Парни, держитесь! Северный Ветер с вами!!! Наши дети придут вам на помощь, а, если будет не хватать сил, и мы быстро в военкомат и к вам!!!
  16. bubalik
    bubalik Вчера, 22:40
    -2
    ,, вы ,кто здесь написал,реально хотите войны?
  17. Виталий Петров_3
    Виталий Петров_3 Сегодня, 00:47
    0
    Цитата: salat
    Вот ведь собаки неугомонные, сидели бы сало ели спокойно, нет чубатым не терпится в землю!

    Теперь им только салупа светит. good
  18. Виталий Петров_3
    Виталий Петров_3 Сегодня, 00:51
    0
    Цитата: bubalik
    ,, вы ,кто здесь написал,реально хотите войны?

    Никто не хочет,а по другому не получится. Нет у клоуна мозга! Нацики напрочь отшибли! Дристун клоуняра оказался,это в кино он крут был. feel
  19. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 01:00
    0
    Цитата: gansales
    Думаю ,если что ,то пол России подымется на защиту Новороссии !

    Да, конечно не столько . Но и в Югославии наши ребята против "западенцев" воевали .
    И погибали ... Пусть там не ждут лёгкой победы . У Вермахта не получилось , о чём немцы
    помнят .