Военное обозрение
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Разведка США назвала отправку российских войск к местам дислокации «преднамеренной уловкой»

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Россия продолжает вынашивать планы по вторжению на Украину, наращивая свои силы рядом с границей. Все заявления Москвы направлены на введение Запада в заблуждение, пишет пресса США со ссылкой на заявления американских политиков и чиновников.


Россия вводит мировое общество в заблуждение мнимым отводом войск от украинской границы. По данным американской разведки, отправка эшелонов с техникой и отправка войск к местам дислокации являются, ни много ни мало, преднамеренной уловкой, примененной российскими властями. На самом деле Кремль готовит операцию по вторжению.

Как заявляют американские чиновники, в свою очередь ссылаясь на данные разведки, наступление начнется в ближайшие дни, об этом же говорит президент США Байден. По их словам, США только тогда поверит, что Россия не намерена нападать на Украину, когда от украинских границ будут отведены все "150 тысяч российских военнослужащих". Как следует из заявлений Вашингтона, американцам нужно, чтобы российские войска были отведены куда-нибудь подальше, желательно за Урал.

А пока все видео о погрузке техники на ж.д. платформы и отправка эшелонов являются попыткой "замаскировать истинные намерения" России. Подчеркивается, что разведка США получила некую "очень важную информацию" о дезинформационной компании России, направленной на введение в заблуждение США и их союзников. Причем доказательств Вашингтон привести опять не смог, что уже стало традицией для США. Как ранее заявили в Госдепе, американским чиновникам необходимо верить на слово, они никогда не врут.

Вторит им и генсек НАТО Йенс Столтенберг, названный в российском МИДе "сбитым натовским летчиком". У Столтенберга тоже все плохо со зрением, он в упор не видит каких-либо признаков отвода российских войск. Впрочем, на заявления генсека НАТО в России больше не обращают внимания, поскольку они не несут какой-либо информации.
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59 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Вчера, 15:58
    +10
    Ничего нового. Что бы Россия не делала, для этих недоумков все равно хреново. Может будем себя вести соответственно, раз мы "плохие"?
    1. knn54
      knn54 Вчера, 16:08
      +4
      Англосаксы с завидным упорством тянут Украину на БОЙню.
      1. gansales
        gansales Вчера, 16:44
        +2
        Цитата: knn54
        Англосаксы с завидным упорством тянут Украину на БОЙню.

        Это точно ,особенно если судить по недавнему обстрелу из крупняка Донбасса
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 16:51
          +4
          Цитата: gansales
          Это точно ,особенно если судить по недавнему обстрелу из крупняка Донбасса

          Они и сейчас обстреливают
          Вроде как началась эвакуация
    2. Подрезчик
      Подрезчик Вчера, 16:08
      +5
      Как следует из заявлений Вашингтона, американцам нужно, чтобы российские войска были отведены куда-нибудь подальше, желательно за Урал.

      У-у-ухх! "Борзометр" реально зашкалил! Так и хочется спросить--а ху-ху не хо-хо? Ну хамло заокеанское...
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Вчера, 16:24
        +3
        Да-да, отступят для вида до Урала и оттуда как нападут! Заманят в западню, в засаду и уничтожат
      2. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 16:28
        +1
        Цитата: Подрезчик
        , желательно за Урал.

        Я сомневаюсь, что он знает где Урал. Услышал где то это словосочетание, вот и вставил
        1. Подрезчик
          Подрезчик Вчера, 16:46
          +3
          Я сомневаюсь, что он знает где Урал.

          Вот, Серега! hi А министр иностранных фекалий Мелкобритании даже не знает, что Воронеж и Ростов-ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ, и она заявила, что Британия не поддерживает протекторат России над этими территориями. Хорошо хоть посол в курсе, поправила д....неразумную fool
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 17:09
            +1
            Цитата: Подрезчик
            А министр иностранных фекалий Мелкобритании

            Она ещё хлеще ляпнула
            Ранее в интервью BBC Трасс, заявляя о возможной «агрессии России» в отношении Украины, пообещала предоставить дополнительную поддержку «балтийским союзникам через Чёрное море». Она добавила, что Лондон поставляет Киеву оборонительные вооружение

            Главе британской дипломатии «надо что-то делать» с географией, добавила она. По словам Захаровой, страшно представить, если Трасс пересядет «с танка на авианосец» и решит пробираться в Прибалтику через Кельтское и Средиземное моря, Босфор, Керченский пролив и Волго-Балтийский канал.


            Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3494898.html
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        2. Каяла
          Каяла Вчера, 17:52
          +3
          Ага, как в сказке у Филатова:
          Увидала та генерала, сиганула аж до Урала
          Но, опомнилась и вернулась, как бы хуже не обернулось... laughing
    3. антивирус
      антивирус Вчера, 16:11
      +4
      я им верю--они знают планы Шойгу --отгрузить 3000 танков и БМП через Иран на Балканы.
      зайти в Бухарест и Софию через Салоники и Эдирне. и вся окраина сразу у нас в тылу будет, покорится.
      сами поедут на Колыму работать. золото мыть. все равно в Цурих продадим.
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 16:34
        0
        Цитата: антивирус
        через Иран на Балканы.
        зайти в Бухарест и Софию через Салоники и Эдирне.

        Ну раз трасска такое мочит
        МОСКВА, 2 февраля 2022, 12:43 — REGNUM Мир нужно спасать от глупости и необразованности англосаксонских политиков, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс о поддержке Украины и «балтийских союзников» Лондона.

        А женька псаки к Минску собиралась к Минску авианосцы послать... request
        1. Подрезчик
          Подрезчик Вчера, 16:51
          +2
          А пусть присылает... волоком!!! Здесь встретим!!! laughing good lol
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 16:52
            0
            Цитата: Подрезчик
            А пусть присылает... волоком!!!

            Недопрёт no
            По дороге бросит lol
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:57
              +1
              Цитата: Серёга64
              Недопрёт
              По дороге бросит

              Можно по дороге отпиливать части и в лом сдавать.
              И полегчает и транспортировку окупит. laughing
              1. Серёга64
                Серёга64 Вчера, 18:09
                0
                Цитата: ДымОк_в_дЫмке
                Можно по дороге отпиливать части и в лом сдавать

                У них там скупок нет laughing
                1. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:18
                  +2
                  Цитата: Серёга64
                  У них там скупок нет

                  Было время когда Эстония(!) выбилась в лидеры по экспорту меди и цветметов.
                  Непосредственно видел, несколько раз ездил в Таллин.
                  Таможенники были лишь с эстонской стороны. Наваривались на этом потоке и они. И даже менты Таллина.
                  1. Серёга64
                    Серёга64 Вчера, 18:23
                    0
                    Цитата: Бережливый
                    Наваривались на этом потоке и они. И даже менты Таллина.

                    И мне кажется паром не просто так утонул
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:12
      -2
      Что меня страшно бесит, так это бессмысленное молчание нашего МИДа!Нужно ЖЕСТКО и в резкой форме ставить лжецов на место!По поводу учений в вымиратах в резкой форме заявить протест, пообещав сжигать технику нато, если она хоть на сантиметр нарушит нашу границу. Если даже тень их самолёта окажется в вашем воздушном пространстве, его надо просто сбить!Молчать тупо сколько будет МИД???
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 16:22
        +2
        Цитата: Бережливый
        Что меня страшно бесит, так это бессмысленное молчание нашего МИДа!

        Только вчера вызывали американского посла в МИД
        1. Бережливый
          Бережливый Вчера, 17:20
          0
          Наводлом hi -ихний посол на пропихачку в наш МИД дАлжОн ходить чаще, чем в туалет!!! am
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:31
        +4
        Цитата: rocket757
        Что меня страшно бесит, так это бессмысленное молчание нашего МИДа!

        Молчит, - правильно делает.
        Ничто не может выдать глупость более, чем лишние слова.
        По данным американской разведки, отправка эшелонов с техникой и отправка войск к местам дислокации являются, ни много ни мало, преднамеренной уловкой, примененной российскими властями. На самом деле Кремль готовит операцию по вторжению.

        Надо признать, доля истины в этом есть.
        Я бы тоже для повышения мобильности войск перед применением их где то погрузил их на плаформы. hi
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 17:04
          +1
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Ничто не может выдать глупость более, чем лишние слова.

          Заштатовская и мелкобритская верхушка это подтверждают
          Каждый день ляпы ляпают
      3. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 17:02
        0
        Цитата: Бережливый
        это бессмысленное молчание нашего МИДа

        Да кто вам сказал, чтог они молчат???
        !Нужно ЖЕСТКО и в резкой форме ставить лжецов на место

        Ставят! Думаете матрасные марионетки их слышат???
        Молчать тупо сколько будет МИД???

        Вы точно знаете что они там говорят????
        МИД это СЛОВА.
        О чём вы говорите ПУтин давным давно озвучил
        сжигать технику нато, если она хоть на сантиметр нарушит нашу границу.

        Много их во нашим улицам катается?
        Если даже тень их самолёта окажется в вашем воздушном пространстве, его надо просто сбить!
        Они стаями тень создают?
        "Ястреб" остепенитесь, не надо думать, со в нашем политическом и военном руководстве сидят некомпетентные люди которые не знаютЧто делать и что говорить
        Вы гн обладаете миллионной части той информации которой они владеют
        Вы даже не знаете этого закулисья
      4. Степан S
        Степан S Вчера, 17:05
        +1
        Молчать тупо сколько будет МИД???

        Ну уж сейчас в молчании наш МИД никак нельзя обвинить. Ежедневно Лавров лично делает разные заявления на пресс конференциях. Ну а доступа к зарубежным СМИ мы не имеем, и на их содержание не влияем, равно как и на нагнетание и дезинформацию политиков разного калибра с Запада.
    5. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 16:26
      0
      Цитата: 210окв
      Ничего нового. Что бы Россия не делала, для этих недоумков все равно хреново

      Ну почему недоумков. Так всё и задумывалось. Не отводят, готовятся. Отводят, врут.
      Это тактика по дескридитации России
      Первая фаза не прошла. Россия не клюнула. началась вторая фаза. Чтобы теперь не делали, перевернут с точностью наоборот
      У них огромноне преимущество, гигантские СМИ. Им верят.
      Мы же не можем достучаться до людей на западе тае еае наш голос просто напросто забивают
    6. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:31
      +1
      Цитата: 210окв
      Что бы Россия не делала, для этих недоумков все равно хреново. Может будем себя вести соответственно, раз мы "плохие"?

      Не вывели - плохо, угроза Украине, вывели - плохо "это уловка". Интересно а когда обратно введут, что будут кричать ?
      Раз всё было плохо, то дальше уж хуже не станет. Пора обратно возвращаться, всё одно свинячий визг как в колхозной свиноферме не остановить. На то и свиньи.
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 17:12
        +1
        Цитата: tihonmarine

        Не вывели - плохо, угроза Украине, вывели - плохо "это уловка". Интересно а когда обратно введут, что будут кричать ?

        Ввели...вывели...ввели...вывели...Ничего не напоминает?
        Ну хорошо скажу. Будут кричать, что окраину насилуют lol
    7. RealPilot
      RealPilot Вчера, 18:59
      0
      Россия коварно отправила их сидеть в засаде... В местах постоянной дислокации! lol

      Ну а эти места были специально так изначально выбраны, чтобы обеспечить войскам боеспособность. Это же понятно каждому школьнику, но американское руководство, видимо, прогуливало уроки - заранее готовилось к выборам.
  2. V1er
    V1er Вчера, 15:59
    0
    Уже нет сил и желания смотреть и комментировать эту клоунаду. Они теперь каждый чих наш будут обсуждать и придумывать свои сказки? Со стороны это уже походит на болезнь.
    1. USV
      USV Вчера, 16:05
      +1
      И заболевание это называется пароноидальная шизофрения.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 16:17
        0
        Цитата: USV
        параноидальная шизофрения.
        И все верят ! Прием с упоением wassat
    2. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 16:38
      0
      Цитата: V1er
      Они теперь каждый чих наш будут обсуждать и придумывать свои сказки?

      Это всё в сценарии. Они только озвучивают свои роли
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:43
      +3
      Цитата: V1er
      Они теперь каждый чих наш будут обсуждать и придумывать свои сказки?

      Да они даже и не смотрят ни на чихи, ни на что. У них весь сценарий расписан по пунктам, и никто не изменяет его ни при какой ситуации, и вся заведенная машина, потому что марионетки приводятся в движение владельцем машины и думать они не могут. Марионетка управляется нитями или штоком из проволоки, прикрепленными к основной форме, либо только нитями, идущими от отдельных сочленений к ваге. Вага — это конструкция, на которую крепятся нити или жилки, идущие от сочленений куклы, посредством которых она приводится в движение.

      Вот всё просто, завели, запустили и всё работает. Любой сбой или поломка, машина станет.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:00
    +2
    Россия продолжает вынашивать планы
    . Мне нДравится эта фраза!
    Будем посмотреть, мож ещё что-то интЭрЭсное придумают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:48
      +2
      Цитата: rocket757
      Россия продолжает вынашивать планы
      . Мне нДравится эта фраза!
      Будем посмотреть, мож ещё что-то интЭрЭсное придумают.

      А как красиво было бы - "Россия продолжает, высиживать (как курица яйца) планы". По моему толлерантненько, и весьма демократично, ну всё как в курятнике..
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 17:46
        +1
        Опять крикливый петушок вернулся ... а на того, который, как бы, зачатки здравомыслия показывает ... кисло ему, дело на него шьют не мелкое, конкретно так может присесть.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 18:15
          +1
          Цитата: rocket757
          Опять крикливый петушок вернулся .

          Все они "суточные петушки" и жизнь у них сутки. Курочек на откорм оставляют, а петушков на комбикорм пускают.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 19:23
            0
            Некоторая часть, "элитная", сохраняется на положеный период ... без них тоже не обходится.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 20:08
              0
              Цитата: rocket757
              Некоторая часть, "элитная", сохраняется на положеный период ... без них тоже не обходится.

              С инкубаторов всех суточных петушков гнали на комбикорм. Пацаном в 9 класс ходил и жил на квартире, средняя школа одна на весь район, ну мы трое парней из деревни подрабатывали после школы на сырзаводе и инкубаторе. Вот как раз нас и заставляли петушков выбраковывать ( на яйце то не написано, что там курка или петушок). Дома мать курок брала в инкубаторе, а петухов и несушек курицы высиживали. Ну эти петухи всем мелких пацанов гоняли как курей.
  4. Керенский
    Керенский Вчера, 16:01
    +1
    По данным американской разведки, отправка эшелонов с техникой и отправка войск к местам дислокации являются, ни много ни мало, преднамеренной уловкой,

    Да это мы нечаянно тепловоз не с той стороны прицепили! Девочки напутали, исправим.
  5. svp67
    svp67 Вчера, 16:11
    +3
    Разведка США назвала отправку российских войск к местам дислокации «преднамеренной уловкой»
    Еще бы, ведь Россия отправляет эту технику из России в Россию wink
    То ли демократичные США, из США в Европу, из США в Азию...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 16:20
      +2
      Цитата: svp67
      из США в Европу, из США в Азию..

      Пора сменить маршрут на обратный! А то расползлись по шарику.... stop
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:15
    +4
    Тут и ни какой разведки не надо.За 5 минут ,в тырнете нашёл.Нападение Украины на Россию.



  7. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 16:25
    +2
    По их словам, США только тогда поверит, что Россия не намерена нападать на Украину, когда от украинских границ будут отведены все "150 тысяч российских военнослужащих".

    Скоро "сумасшедшие янки" заставят отвести все российские войска в Китай, чтобы Украина захватила "свои исконные территории Воронежскую и Ростовские области" ну и ещё чего то. А не пора ли, войска обратно ввести, и сказать просто "Уважаемые не коллеги, и не братья, вот так будет навсегда, даже если вы станете людьми. ВЫ САМИ НАПРОСИЛИСЬ. !!!"
  8. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Вчера, 16:33
    +1
    Ой пора уже войска в Прибалтику отвести, а то реально напрашиваются.... Там же даже выстрела не будет, с цветами опять стоять будут
  9. Аварийный
    Аварийный Вчера, 16:39
    +1
    Да пусть тяфкают. Главное что бы не попытались куснуть. Тогда многие без челюстей останутся. И справедливости ради следует сказать, что и нам придется нелегко. Много гадов.
  10. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 16:48
    +1
    Адик Сталину, в июне 41го, наш рэйх с вами граничит, мы подгоняем свои войска к вашим границам опасаясь вторжения союза в рэйх. Герр Сталин отводите свои войска за урал чтоб нам было спокойнее свой блицкриг к москве устроить, герр Сталин мы очень боимся вашего вторжения, видите мы уже от страха все свои вундервафли подогнали и войск немерено, ну уведи свои войска подальше, будь человеком, рэйху пространство нужно.
  11. ё-моё
    ё-моё Вчера, 16:51
    0
    Все американские "политики и чиновники", похоже родом с юкраины - брешут чаше чем дышат !
  12. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 16:52
    +1
    Даже, если-бы и так, как они пишут, то что, они ждут, что мы их предупредим за две недели вперед? Обращение Госдумы на столе у ВВП, для того чтобы подписать документ и начать проводить комплекс предусмотренных мер, необходимо несколько секунд.
  13. mediumpro
    mediumpro Вчера, 16:52
    -5
    Со времен Горбачева Запад ржет над СССР, над РФ до коликов в животе. Издеваются. И есть над чем. Потому как нет у РФ методов против Кости Сопрыкина. И что самое интересное, как Украина решила сама себя с гордостью убить, тем же самым образом решил сделать СССР, теперь РФ. Запад хочет одного, что бы РФ ПРИШЛА В ЧУВСТВО...... Никак..... Ну что ж они продолжат приводить РФ в чувство пока не очухается.
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 19:48
      0
      Вам бы, батенька, самому прийти в чувство. Я понимаю, пятница, выходные. Но ведь мера, батенька, мера должна быть. И закусывайте, обязательно закусывайте. Конечно, если это у Вас от напитков. winked
  14. Alien From
    Alien From Вчера, 17:04
    +1
    Если слушать матрасные новости, можно поверить в галактические войны.....мимо ушей пропускаем и всё!
  15. sen
    sen Вчера, 17:13
    +1
    Разведка США назвала отправку российских войск к местам дислокации «преднамеренной уловкой»

    США играет с Путиным в покер. Блефует, стараясь его запугать, так как в введя "адские" санкции США обрушит и свою экономику. Пример, Россия может остановить производство процессоров во всем мире.
    https://hi-news.ru/hardware/kak-rossiya-mozhet-ostanovit-proizvodstvo-processorov-vo-vsem-mire.html
    Задача не допустить помощи России при нападении Украины на Донбасс.
    А если Украина захватит Донбасс, ей открыт путь в НАТО.
  16. ALSur
    ALSur Вчера, 17:17
    +1
    Цитата: mediumpro
    Со времен Горбачева Запад ржет над СССР, над РФ до коликов в животе. Издеваются. И есть над чем. Потому как нет у РФ методов против Кости Сопрыкина. И что самое интересное, как Украина решила сама себя с гордостью убить, тем же самым образом решил сделать СССР, теперь РФ. Запад хочет одного, что бы РФ ПРИШЛА В ЧУВСТВО...... Никак..... Ну что ж они продолжат приводить РФ в чувство пока не очухается.

    Историю России можно рассматривать с I века н. э., жила Россия, не тужила, а в 2022 году или даже в XXI закончится. Не дождётесь.
  17. Avarron
    Avarron Вчера, 17:24
    +1
    А кто они есть-то, чтобы вводить их в заблуждение? Даже если Россия и раскошмарит ВСУ, отчитываться перед США и НАТО она не обязана.
  18. gansales
    gansales Вчера, 17:27
    0
    Ну уловка не уловка ...Вернуть в любой момент можно и с "разбегом "
    И скорее всего так и будет ..Бандеровцы начали массированную бомбардировку Донбасса по мирным бьют падлы ..
  19. Однако, Уважаемый
    Однако, Уважаемый Вчера, 18:08
    -1
    В общем, разведка "ультиматумом" закончилась "посланием", большой войны не случилось, днр/лнр в процессе признания - всё, о чем я писал в комментариях 2-3 недели назад и огрёб немеряное количество минусов. Рискну ещё немного пованговать. Если говорят, что войска уезжают, а они на самомом деле приезжают, то, конечно, и то, и другое - "движуха", но спутников в небе не на... - не обманешь, в смысле. Так вот, я полагаю, что если войска реально быстро не уедут, то все обещанные санкции введут превентивно, ибо получается слишком уж дорого выходит весь этот шухер.
  20. Алексей G
    Алексей G Вчера, 23:53
    0
    Полагаю Москва продолжает исповедовать неверную философию! Она старается снова показать себя доброй и миролюбивой, что неверно в принципе. Мы отвели наши войска из ГДР и в результате получили профашистскую Украину и много чего другого, что не уместишь в рамки комментария! Верная философия заключается в том, чтобы держать силы в кулаке На нашей и белорусской сухопутных и морской границе! Только сила способна остановить силу! Только меч и крепкий щит способны остановить другой меч! Побег от границы означает только одно, что американцы отдадут Зеленскому приказ бить по ДНР и ЛНР!!!! Это ведь очень просто! "Русские уходят Зеля! Они нас боятся бей их!" Остальное все болтовня!
    До каких пор наша внешняя политика будет такой трусливой!!!!
    Без яйцевой!
    У нас есть средства помочь уже сейчас республикам и уничтожить укровскую ствольную артиллерию! Пора применить разведывательные средства, барражирующие снаряды и прочие навороты, что у нас есть и прошли обкатку в Сирии!!!!
    Хватит замаливать эту шваль!
    Пора отправить наших молодых и ретивых особистов и навести порядок в самой ДНР, где противник нагло осуществляет диверсии!
    Пора разведать места скопления укровской техники, живой силы для подготовки нанесения ракетных ударов вглубь по их территории!! Чтоб обгадились недоноски!
    Только тогда Европа почувствует в нас мужика и станет нам давать по три раза в день а не лежать под импотентом бейдоном! hi