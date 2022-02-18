Разведка США назвала отправку российских войск к местам дислокации «преднамеренной уловкой»

Россия продолжает вынашивать планы по вторжению на Украину, наращивая свои силы рядом с границей. Все заявления Москвы направлены на введение Запада в заблуждение, пишет пресса США со ссылкой на заявления американских политиков и чиновников.Россия вводит мировое общество в заблуждение мнимым отводом войск от украинской границы. По данным американской разведки, отправка эшелонов с техникой и отправка войск к местам дислокации являются, ни много ни мало, преднамеренной уловкой, примененной российскими властями. На самом деле Кремль готовит операцию по вторжению.Как заявляют американские чиновники, в свою очередь ссылаясь на данные разведки, наступление начнется в ближайшие дни, об этом же говорит президент США Байден. По их словам, США только тогда поверит, что Россия не намерена нападать на Украину, когда от украинских границ будут отведены все "150 тысяч российских военнослужащих". Как следует из заявлений Вашингтона, американцам нужно, чтобы российские войска были отведены куда-нибудь подальше, желательно за Урал.А пока все видео о погрузке техники на ж.д. платформы и отправка эшелонов являются попыткой "замаскировать истинные намерения" России. Подчеркивается, что разведка США получила некую "очень важную информацию" о дезинформационной компании России, направленной на введение в заблуждение США и их союзников. Причем доказательств Вашингтон привести опять не смог, что уже стало традицией для США. Как ранее заявили в Госдепе, американским чиновникам необходимо верить на слово, они никогда не врут.Вторит им и генсек НАТО Йенс Столтенберг, названный в российском МИДе "сбитым натовским летчиком". У Столтенберга тоже все плохо со зрением, он в упор не видит каких-либо признаков отвода российских войск. Впрочем, на заявления генсека НАТО в России больше не обращают внимания, поскольку они не несут какой-либо информации.