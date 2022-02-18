На севере Израиля сработали сирены из-за обнаружения расчётами ПВО иностранного беспилотника

Из Израиля приходят сообщения о сработавших сиренах предупреждения о возможном нападении. Обычно такие сирены включаются в израильские населённых пунктах в связи с ракетными или миномётными обстрелами, например, из сектора Газа.На этот раз сирены сработали в приграничных с Сирийской Арабской Республикой районах - на севере страны. Речь идёт о населённом пункте Хацор Ха-Глилит и его окрестностях, откуда дорога ведёт в направлении сирийской провинции Эль-Кунейтра.Как сообщается, срабатывание сирен предупреждения о возможной атаке связано с тем, что сирийские системы противовоздушной обороны определили нарушение воздушных границ Израиля летательным аппаратом в районе Голанских высот. В сводках, приходящих из Израиля, говорится о том, что израильское воздушное пространство нарушил беспилотник. При этом в медиа говорится, что «это вражеский БПЛА, который может принадлежать сирийскому режиму или же проиранским вооружённым формированиям».Ситуация в районе, где израильскими ПВО был замечен, если верить приходящим сводкам, иностранный дрон, крайне сложная. Дело в том, что Израиль и Сирия до сих пор находятся фактически в состоянии войны, не проведя делимитационные и демаркационные мероприятия на границе. Официальный Дамаск считает, что Израиль оккупирует сирийскую часть Голанских высот. В этой связи сложно говорить о том, входил ли беспилотный летательный аппарат в израильское воздушное пространство или, с сирийской точки зрения, находился в воздушном пространстве САР.Как отмечают эксперты, если нарушение границы беспилотником было, то от Израиля уже ближайшей ночью можно ожидать нанесения нового удара по сирийской территории. В этом плане вполне может быть объявлено, что атака проводится в отношении объекта, откуда осуществлялось управление дроном.Напомним, что в феврале израильские войска уже дважды наносили удар по сирийской территории.