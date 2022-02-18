Военное обозрение
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На севере Израиля сработали сирены из-за обнаружения расчётами ПВО иностранного беспилотника

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Из Израиля приходят сообщения о сработавших сиренах предупреждения о возможном нападении. Обычно такие сирены включаются в израильские населённых пунктах в связи с ракетными или миномётными обстрелами, например, из сектора Газа.


На этот раз сирены сработали в приграничных с Сирийской Арабской Республикой районах - на севере страны. Речь идёт о населённом пункте Хацор Ха-Глилит и его окрестностях, откуда дорога ведёт в направлении сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщается, срабатывание сирен предупреждения о возможной атаке связано с тем, что сирийские системы противовоздушной обороны определили нарушение воздушных границ Израиля летательным аппаратом в районе Голанских высот. В сводках, приходящих из Израиля, говорится о том, что израильское воздушное пространство нарушил беспилотник. При этом в медиа говорится, что «это вражеский БПЛА, который может принадлежать сирийскому режиму или же проиранским вооружённым формированиям».

Ситуация в районе, где израильскими ПВО был замечен, если верить приходящим сводкам, иностранный дрон, крайне сложная. Дело в том, что Израиль и Сирия до сих пор находятся фактически в состоянии войны, не проведя делимитационные и демаркационные мероприятия на границе. Официальный Дамаск считает, что Израиль оккупирует сирийскую часть Голанских высот. В этой связи сложно говорить о том, входил ли беспилотный летательный аппарат в израильское воздушное пространство или, с сирийской точки зрения, находился в воздушном пространстве САР.

Как отмечают эксперты, если нарушение границы беспилотником было, то от Израиля уже ближайшей ночью можно ожидать нанесения нового удара по сирийской территории. В этом плане вполне может быть объявлено, что атака проводится в отношении объекта, откуда осуществлялось управление дроном.

Напомним, что в феврале израильские войска уже дважды наносили удар по сирийской территории.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВВС Израиля
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54 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:08
    0
    Почему "могут нанести удар "?Нанесут обязательно, это им поможет спать ночью спокойно...а на погибших от этого удара в Сирии им фиолетово am
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 16:44
      -4
      Цитата: Бережливый
      Почему "могут нанести удар "?Нанесут обязательно, это им поможет спать ночью спокойно...а на погибших от этого удара в Сирии им фиолетово am

      Приветствую! hi
      А почему израильтянам должно быть не фиолетово на погибших в стране-агрессоре, объявившей им войну?
      Гражданам приграничных населенных пунктов оказывается на халяву очень дорогостоящая медицинская помощь, оплачиваемая израильскими налогоплательщиками, гуманитарку живущим у границы сирийцам подбрасывают, в т.ч. на средства израильских частных благотворителей. И оружие их ополчению, т.к. официальная власть защитить их от бармалеев не может, по объективным причинам. Насчёт солдат Асада - израильтянам они враги, официально. С какого о них думать вообще?
      1. Бережливый
        Бережливый Вчера, 17:14
        +3
        Краснодар hi честно говоря, вами двойные стандарты иногда шокируют!Могли бы уже через кремль надавить на Асада, и заключить мир с Сирией!Вам же много спокойнее когда у вас тылы прикрыты!Вон, с Египтом мир,а значит, с той стороны вам ничего не угрожает!!!! hi
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 17:46
          +4
          laughing
          Асаду предлагалось и не раз, ещё до Гражданской войны, заключить мир. Как и его папе. Ответом всегда был отказ. После начала ГВ, разговаривать там не с кем, т.к.,контроля там по нулям над страной собственной.
          1. Бережливый
            Бережливый Вчера, 19:02
            +1
            Краснодар, hi звоните в Москву, при желании этот вопрос можно быстро и легко решить, тем более что с нашей помощью Асад контролирует процентов 70 территории Сирии.!
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 19:06
              +1
              А Москве надо вписываться за столь талантливого юношу? ))
              1. Бережливый
                Бережливый Вчера, 19:35
                +2
                Краснодар-мы люди миролюбивые, там в Сирии мирное население жить в мире хочет. А,вариант только один-как не крути,вам придётся с Асадом заключить мирный договор!Рычаги влияния на него в кремле имеются!!! hi
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 22:06
                  +2
                  Асад свою страну целиком не контролирует, а те 70% находятся под его контролем только благодаря русским войнам. Путин не возьмёт на себя ответственности гарантировать безопасность соблюдение мирных соглашений таким нестабильным государством , как Сирия.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:26
        0
        Цитата: Krasnodar
        Гражданам приграничных населенных пунктов оказывается на халяву очень дорогостоящая медицинская помощь, оплачиваемая израильскими налогоплательщиками

        Оказывается помощь.
        Преимущественно, бородатым.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 19:08
          +3
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке

          Оказывается помощь.
          Преимущественно, бородатым.

          Там других нету. включая третьеклассников и восьмиклассниц
  2. 210окв
    210окв Вчера, 16:12
    +1
    Иранцы пробуют на зуб ПВО Израиля. А может и наши.
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:21
      +2
      210окв-может быть, что кто-нибудь из местных детишек квадракоптер или беспилотник "выгуливал "!!! wassat
      1. 210окв
        210окв Вчера, 16:28
        +2
        Да может и вообще ничего не было..
  3. Наводлом
    Наводлом Вчера, 16:28
    +2
    Официальный Дамаск считает, что Израиль оккупирует сирийскую часть Голанских высот

    будто бы ООН считает иначе
    1. Баберметис
      Баберметис Вчера, 16:47
      +2
      Цитата: Наводлом
      Официальный Дамаск считает, что Израиль оккупирует сирийскую часть Голанских высот

      будто бы ООН считает иначе


      По факту, эта территория и близ лежащая ей была куплена на деньги барона Ротшильда и его семьи с участием фонда Керен Каемет Ле Исраэль, "фонд существования Израиля" дословно. Только арабская республика Сирии отказывается разрешать евреям(не говоря об израилитянах) - там селится, обрабатывать землю, использовать ресурсы земли купленной и оформленной по законам Отоманской империи.
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 17:31
        +1
        Цитата: Баберметис
        По факту, эта территория и близ лежащая ей была куплена на деньги барона Ротшильда и его семьи с участием фонда Керен Каемет Ле Исраэль, "фонд существования Израиля" дословно

        Международное сообщество не признаёт купчую его высокородия?
        Так в чём виновата Сирия?
        В том, что Ротшильд покупал землю у турков?
        1. Баберметис
          Баберметис Вчера, 17:42
          +1
          Цитата: Наводлом
          Цитата: Баберметис
          По факту, эта территория и близ лежащая ей была куплена на деньги барона Ротшильда и его семьи с участием фонда Керен Каемет Ле Исраэль, "фонд существования Израиля" дословно

          Международное сообщество не признаёт купчую его высокородия?
          Так в чём виновата Сирия?
          В том, что Ротшильд покупал землю у турков?


          Так в том то и дело! На этой географической территорией жили вполне себе достаточные люди, управляющие пространством в своих интересах, договорившихся с гарантом безопасности - Турецким султаном. Когда его не стало, гарантами (в Сирии) выступила Франция и Английская империя. А у всех сторон - законодательство разное!
          Ну вот как узаконить договор о купчей при одном законодательстве, если приходит другое полт.управление с своим законадателтством. А деньги то вложены!
          Терять то не хочется, да и кровь уже пролита. Но кровь в первую очередь тех - кто продал, получил деньги, а землю матушку - не отдал до сих пор, под разными предлогами.
    2. Iris
      Iris Вчера, 16:54
      +2
      ООН вообще много чего считает - что Россия оккупирует Крым, например, и что Абхазия - территория Грузии. Работа у них такая - "считать".
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 17:35
        +1
        Цитата: Iris
        ООН вообще много чего считает - что Россия оккупирует Крым

        нужно уточнить
        по резолюции ООН по Крыму в 2020г.
        ЗА проголосовали 63 страны
        ПРОТИВ - 23
        и 86 воздержались

        меняет написанную вами картину
        не правда ли?
        1. Iris
          Iris Вчера, 18:48
          0
          Не совсем понимаю, как именно меняет. То, что вовсе не все страны считают Крым оккупированным, я знаю. Но на итогах голосования это, к сожалению, никак не сказалось.
          Результат тот же, так в чем тогда разница ?
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 18:51
            +2
            Цитата: Iris
            Результат тот же, так в чем тогда разница ?

            в том, что резолюция принята менее чем 37% голосов.

            де-юре резолюция принята
            де-факто немногим более чем треть голосов
            что сильно обесценивает весомость документа
            1. Iris
              Iris Вчера, 19:23
              +3
              В этом смысле соглашусь : ход голосования говорит о положительной динамике международного мнения по отношению к нашей стране в этом вопросе )
            2. А Нас Рать
              А Нас Рать Сегодня, 00:26
              +2
              Цитата: Наводлом
              обесценивает весомость документа

              Который и так никакого принципиального веса не имеет.
              Поэтому, что резолюция по Голанам, что резолюция по Крыму, весят абсолютно одинаково, как дырка от бублика - никак.

    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:22
      +2
      Цитата: Наводлом
      Официальный Дамаск считает, что Израиль оккупирует сирийскую часть Голанских высот

      будто бы ООН считает иначе

      А толку?
  4. Баберметис
    Баберметис Вчера, 16:39
    +1
    Хасан Насрала говорил на этой неделе, что у Хизбаллы много безпилотников...
    А может безпилотник российский, учения/маневры просто с курса сбился, но кому это надо, этот геморрой?
    1. alystan
      alystan Вчера, 16:48
      +1
      Сирия, Иран и Россия предоставили «Хизбалле» системы противовоздушной обороны, о чем сообщил генсекретарь Ливанского сопротивления в интервью телеканалу «Аль-Алам».

      Издание Аль-Ахбар уточняет, что «Хизбалла» эти системы имее с 8 февраля т.г.
      1. Баберметис
        Баберметис Вчера, 17:21
        -1
        Цитата: alystan
        Сирия, Иран и Россия предоставили «Хизбалле» системы противовоздушной обороны, о чем сообщил генсекретарь Ливанского сопротивления в интервью телеканалу «Аль-Алам».

        Издание Аль-Ахбар уточняет, что «Хизбалла» эти системы имее с 8 февраля т.г.


        Системы замечательно работают, т.к. ПРО Израиля прозевала. Спектрум говорил по русски. В пятницу израйлитосы дома, а не на службе.
        1. alystan
          alystan Вчера, 19:26
          0
          К сожалению, у мусульман пятница тоже нерабочий день, как воскресение у нас.
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 17:23
      +1
      наши ничего хезболе напряму. непоставляют,да и зачем..скорее всего либо местные поделки,либо иранские
      1. Баберметис
        Баберметис Вчера, 17:29
        0
        Цитата: Барбарис25
        наши ничего хезболе напряму. непоставляют,да и зачем..скорее всего либо местные поделки,либо иранские

        Как в это поверить, если "самые самые"(израйлитосы) вдруг оказались не самыми самыми в глазах военно-политической группировки из государства Ливан?
    3. Комментарий был удален.
  5. sledak
    sledak Вчера, 16:41
    +2
    В ДНР началась эвакуация женщин детей и стариков в Ростовскую область... там уже видать не до сирен.
    https://www.kommersant.ru/doc/5226925?from=lenta
    1. 210окв
      210окв Вчера, 16:46
      +1
      "Коммерсант"? Не его тема. Вполне может фейк. Хотя сейчас открыл сообщение Пушилина. Да, эвакуируют.
      1. sledak
        sledak Вчера, 16:47
        0
        Цитата: 210окв
        "Коммерсант"? Не его тема. Вполне может фейк

        Перейдите по ссылке или сами найдите, там видеообращение Пушилина в статье, впрочем, если Вы с незалежной, то не утруждайтесь.
        1. 210окв
          210окв Вчера, 16:54
          +3
          Я увидел, да. Пушилин объявил о эвакуации. Я просто не доверяю медузам, коммерсантам, фонтанкам. И я не с незалежной, слава Богу.
          1. sledak
            sledak Вчера, 17:02
            +1
            Цитата: 210окв
            Я увидел, да. Пушилин объявил о эвакуации. Я просто не доверяю медузам, коммерсантам, фонтанкам. И я не с незалежной, слава Богу.

            Тогда извините! hi
            Я тоже стараюсь фильтровать, предпочитаю "голые факты", без "ПРО пагандЫ", не важно от кого она исходит.
            1. 210окв
              210окв Вчера, 17:09
              +3
              Ничего страшного. Я тоже ошибаюсь. На Кубани живём, хотя родом из Смоленска. hi
  6. Avior
    Avior Вчера, 16:54
    +2
    Дело в том, что Израиль и Сирия до сих пор находятся фактически в состоянии войны

    Не только фактическом, но и юридическом.
  7. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 16:57
    +2
    А какое "воздушное пространство" Израиля над оккупированными Голландскими высотами?
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 17:00
      0
      Цитата: Владимир61
      А какое "воздушное пространство" Израиля над оккупированными Голландскими высотами?

      Амстердам, например
      1. Бережливый
        Бережливый Вчера, 17:17
        +2
        Краснодар-а над Голанндскими высотами чьё воздушное пространство??? lol hi
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 17:48
          +2
          Голландское fellow
          1. Бережливый
            Бережливый Вчера, 19:05
            +2
            Краснодар-над той территорией что когда-то принадлежала Сирии, над теми высотами чьё воздушное пространство? hi ПС-китайцев не примешивайте к этому вопросу . lol
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 00:53
              0
              Цитата: Бережливый
              Краснодар-над той территорией что когда-то принадлежала Сирии, над теми высотами чьё воздушное пространство

              Сионистское, родное
              Всех при всех люблю здесь я
              Это Родина моя.
              Когда тов. Бланк был маленьким
              С курчавой головой
              Он тоже бегал на берет
              Масу под алункой.
      2. anthonindex
        anthonindex Вчера, 17:45
        +5
        Цитата: Krasnodar
        Амстердам, например

        Нет сионисткой оккупации Нидерландов.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 19:04
          +2
          Цитата: anthonindex
          Нет сионисткой оккупации Нидерландов

          Вернуть высоты району Красных Фонарей!
          1. anthonindex
            anthonindex Вчера, 23:34
            +3
            Цитата: Krasnodar
            Вернуть высоты району Красных Фонарей!

            Требуем заселить Тель-Барух голландками
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 00:06
              +1
              А наших беззубых куда - в Неве-Тирцу?
              1. anthonindex
                anthonindex Сегодня, 00:22
                +1
                Цитата: Krasnodar
                А наших беззубых куда - в Неве-Тирцу?

                передать Газе как гуманитарную помощь
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 00:34
                  0
                  В Газе другая специфика - вьючный домашний скот, суровая мужская дружба, небритая щека любимой и т.п.
    2. Баберметис
      Баберметис Вчера, 17:25
      +2
      Цитата: Владимир61
      А какое "воздушное пространство" Израиля над оккупированными Голландскими высотами?

      Вот действительно, уникальный факт! Частная собственность общественной организации, под юрисдикцией национального госурсдва! При Израиле - на этой территории проживают нацменьшинства, а при САР(сирийской арабской республики) - нет друзам покоя, хоть сама земля куплена евреями.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:35
      0
      Цитата: Владимир61
      оккупированными Голландскими высотами

      Мы проспали оккупацию Нидерландов?! belay
      Где?! Когда?! Кто посмел?! belay
      wassat
  8. мерцание
    мерцание Вчера, 17:19
    0
    Из Израиля приходят сообщения о сработавших сиренах предупреждения о возможном нападении.
    Валерьянка - лучшее средство от работающих сирен. Применяют при повышенной нервной возбудимости и нарушениях сна.
    1. Shahno
      Shahno Вчера, 22:17
      0
      Да,народ кстати в парках нервничал,время такое,много народа отдыхает в циммерах,"шашлык-машлык".
      Пс.БПЛА сбить не удалось в этот раз ..медленный очень.
  9. Paranoid50
    Paranoid50 Сегодня, 01:17
    0
    Попахивает антисемитизьмом. yes laughing