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Глава ДНР объявил о централизованной массовой эвакуации населения в Россию в связи с осложнением военной обстановки

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Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о беспрецедентном решении. Оно связано с существенным ростом напряжённости вдоль линии соприкосновения и участившимися обстрелами территории как ДНР, так и ЛНР со стороны украинских военных.

Сегодня, 18 февраля, глава ДНР объявил о централизованной массовой эвакуации населения республики.

По словам Дениса Пушилина, обратившегося к населению ДНР, в первую очередь будут эвакуированы представители старшего поколения, а также женщины с детьми. По заявлению руководителя республики, приём жителей ДНР согласован в российским руководством. Жители республики будут размещаться на территории Ростовской области РФ.

Денис Пушилин отметил, что жители республики (а среди них и внушительное число российских граждан) должны прислушаться к властям и принять правильное решение. По его словам, речь идёт о «временном выезде, который сохранит жизни и здоровье гражданам ДНР».

Денис Пушилин:

Пункты пропуска будут работать в связи с ситуацией в упрощённом режиме.

Эвакуация объявлена в связи с осложнением военной обстановки.

Пушилин:

Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

По словам главы республики, украинские власти готовы к реализации полномасштабной силовой операции против ДНР. Денис Пушилин заявил о том, что вторжение украинских войск планируется не только на территорию Донецкой народной республики, но и на территорию соседней ЛНР. Официальный Луганск о массовой эвакуации населения на данную минуту не объявлял.
Использованы фотографии:
Глава ДНР
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144 комментария
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  1. hroft
    hroft Вчера, 16:49
    -95
    Звучит весьма тревожно,это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина
    1. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 16:54
      +78
      Цитата: hroft
      это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина
      Это будет началом конца украинской вседозволенности.
      1. Аварийный
        Аварийный Вчера, 16:57
        +53
        "Украинская независимость" звучит как, извините, "девственность путаны". hi
        1. alystan
          alystan Вчера, 19:17
          +3
          А где вы откопали упоминание о независимости?
          Владимир61 пишет о начале конца "украинской вседозволенности"!
          1. Аварийный
            Аварийный Вчера, 19:24
            -4
            Вы к нему обратитесь. Он скажет где была "украинская "независимость"" и где она теперь. winked
            1. alystan
              alystan Вчера, 19:25
              +1
              А, ну тогда понятно.
      2. hroft
        hroft Вчера, 16:58
        -65
        Это будет победа Украины,именно этого они и добивались, чтобы жители Донбасса в Россию уехали
        1. kot423
          kot423 Вчера, 17:06
          +33
          Цитата: hroft
          чтобы жители Донбасса в Россию уехали

          Сами поняли, что написали? Или в статье только заголовок осилили?
          Эвакуируют стариков, женщин, детей , что не означает не получение люлей укровермахтом при наступлении.
          1. hroft
            hroft Вчера, 17:13
            -21
            Будем надеяться,что все будет как говорите
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
              2. VSO-396
                VSO-396 Вчера, 17:32
                0
                Цитата: kot423
                Цитата: hroft
                Будем надеяться,что все будет как говорите

                Смешной вы, или недалекий... Достаточно вспомнить котлы для укровермахта в прошлом (без помощи РФ) и как они выли "перемирие", чтобы не писать здесь глупость "будем надеяться"...

                ВСУ сейчас не образца 2014г. Вы бы ещё 41 г. вспомнили.
                1. kot423
                  kot423 Вчера, 17:36
                  +7
                  Цитата: VSO-396
                  ВСУ сейчас не образца 2014г.

                  Не читайте мои посты по диагонали, косоглазие заработаете.
                  Цитата: kot423
                  Достаточно вспомнить котлы для укровермахта в прошлом (без помощи РФ)
                  . Что будет с укровермахтом, при столкновении с ополчением ЛДНР при помощи РФ ?
                2. Vol4ara
                  Vol4ara Вчера, 18:31
                  +1
                  Цитата: VSO-396
                  Цитата: kot423
                  Цитата: hroft
                  Будем надеяться,что все будет как говорите

                  Смешной вы, или недалекий... Достаточно вспомнить котлы для укровермахта в прошлом (без помощи РФ) и как они выли "перемирие", чтобы не писать здесь глупость "будем надеяться"...

                  ВСУ сейчас не образца 2014г. Вы бы ещё 41 г. вспомнили.

                  Так и воевать им не с шахтерами
          2. VSO-396
            VSO-396 Вчера, 17:34
            0
            Цитата: kot423
            Цитата: hroft
            чтобы жители Донбасса в Россию уехали

            Сами поняли, что написали? Или в статье только заголовок осилили?
            Эвакуируют стариков, женщин, детей , что не означает не получение люлей укровермахтом при наступлении.

            А если наступления не будет? А будут только угрозу наступления поддерживать, что-бы люди боялись вернуться?
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. kot423
                  kot423 Вчера, 17:42
                  -3
                  Цитата: VSO-396
                  называется военно-технический ответ

                  Мне фиолетово, как у вас это называется. Куда вам обратиться - я написал выше.
                  1. VSO-396
                    VSO-396 Вчера, 20:13
                    -2
                    Кот, а нас то за что удаляют? Так мило беседовали...
                    1. kot423
                      kot423 Вчера, 20:14
                      0
                      Цитата: VSO-396
                      Кот, а нас то за что удаляют

                      Опять же, не ко мне вопрос.
                      Пы. Сы. И не kot, а Константин, kot - просто ник. Не имею привычки прятаться где либо, и за кого либо.
                2. sabakina
                  sabakina Вчера, 18:40
                  -1
                  Цитата: VSO-396
                  Цитата: kot423
                  Цитата: VSO-396
                  А если

                  Если бы у бабушки был х.е.р - она была бы дедушкой. Подобные вопросы гадалкам задавайте.

                  Э-э, нет, это нынче называется военно-технический ответ!

                  Оно и видно, что тебе этот ответ вставили, не спиливая мушки. laughing
          3. Пленник
            Пленник Вчера, 19:03
            0
            Да мутный он какой-то этот Славик.
        2. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 17:19
          +2
          Цитата: hroft
          Это будет победа Украины,именно этого они и добивались, чтобы жители Донбасса в Россию уехали

          А как насчёт того, что более миллиона гасторбайтеров из шумерии в России плужат?
          1. NKT
            NKT Вчера, 17:29
            +14
            Да пусть работают.
            Нужно нашим объявить эвакуацию посольств из западных стран и попросить начать жечь бумагу, пусть черный дым из труб посольств упорядочит мысли )
            1. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 17:33
              -4
              Цитата: NKT
              Да пусть работают.

              Да я не против
              Я к тому, что из шумерии народу гораздо больше народу убежало в польшу и гейропу
        3. Генерал Песчаных Карьеров
          Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:24
          +20
          Какая к чёрту победа, готовят к эвакуации мирных, чтобы врезать по протошумерам.
        4. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:26
          +28
          Цитата: hroft
          Это будет победа Украины,именно этого они и добивались, чтобы жители Донбасса в Россию уехали

          Ошибаетесь. Они добились того, что с мужиков готовых бодаться с нациками и мстить снята забота о их семьях и близких. Воевать им теперь будет намного легче.
        5. alystan
          alystan Вчера, 19:22
          +1
          А то, что и Израиль всех своих вывозит с недостраны это тоже в ее копилку запишете?
        6. bayard
          bayard Вчера, 20:22
          +5
          Узбогойтесь , никто никуда не едет . Просто приняты превентивные меры - подготовлены службы и все алгоритмы на случай начала активных боевых действий .
          Ниуто из моих соседей в эвакуацию не собирается , а вот с окраин города людей желательно отселять уже сейчас - они в сотнях метров от шумерских окопов живут . Но пока в Донецк - в пустующие гостинницы и общежития .
        7. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 00:29
          0
          Они добивались полной зачистки Донбасса от людей с последующей оккупацией ВСН не позволит оккупировать и зачистить республики так что мимо.
      3. gansales
        gansales Вчера, 17:11
        +5
        Цитата: Владимир61
        Цитата: hroft
        это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина
        Это будет началом конца украинской вседозволенности.

        И конец Украине ,как государственного образования ..Терпение заканчивается !
      4. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 17:21
        +6
        ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ, КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ. Я ТАК ТОЛЬКО -- ЗА.
      5. frruc
        frruc Вчера, 17:32
        0
        В ЛНР тоже объявили массовую эвакуацию мирного населения. Отслеживаем события дальше.
        /РБК. РУ/ «Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска», — заявил Пасечник (цитата по «Луганскинформу»). Жителей эвакуируют в Россию, добавил глава ЛНР.

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/18/02/2022/620fa79c9a7947952c7e0d34
        1. frruc
          frruc Вчера, 18:10
          +1

          Вот заявление главы ЛНР Леонида Пасечника.
      6. aleks700
        aleks700 Вчера, 19:38
        0
        А лучше бы конец государственности
      7. den3080
        den3080 Вчера, 19:42
        +1
        Цитата: Владимир61
        Цитата: hroft
        это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина
        Это будет началом конца украинской вседозволенности.

        Держу кулаки за Донбасс. Пора рыло начистить бандерлогам!!
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 16:55
      +5
      Жалко в статье видео не выложили. Я уже посмотрел-послушал с телефона, а сюда втавить не получается. Поэтому тут народ и не верит до конца.
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 17:21
        +2
        Цитата: НДР-791
        Поэтому тут народ и не верит до конца.

        Верят. Этого давно ждали и предсказывали
      2. frruc
        frruc Вчера, 17:39
        +7
        НДР-791 :Я уже посмотрел-послушал с телефона, а сюда втавить не получается.

        Вот вставил.
    3. ASAD
      ASAD Вчера, 16:55
      +9
      Можно подумать что Пушилин такие вопросы сам решает.
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 16:57
        +22
        Цитата: ASAD
        Можно подумать что Пушилин такие вопросы сам решает.

        Я сен пень не сам раз в Ростовской области для приёма всё организовано.
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 17:22
          +11
          Цитата: НДР-791
          Я сен пень не сам раз в Ростовской области для приёма всё организовано.

          Значит давно к такому развитию событий готовились
          1. Александр 3
            Александр 3 Вчера, 18:08
            0
            Бандеровцы не просто так эвакуируют свои семьи в Закарпатье и зе перемещает свою кодлу во Львов.
            1. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 18:14
              0
              Они ещё вчера начали
      2. Бережливый
        Бережливый Вчера, 17:09
        +14
        Нам нужно активно помочь республикам, нужно закрыть глаза на возвращение туда добровольцев, тем более, коли они будут идти не с пустыми руками-кто то танк "по случаю "приобрёл, а то и целую роту, кто то "нашёл бесхозный "птрк с полсотней выстрелов к нему... good good
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 17:24
          +4
          Цитата: Бережливый
          коли они будут идти не с пустыми руками-кто то танк "по случаю "приобрёл, а то и целую роту, кто то "нашёл бесхозный "птрк с полсотней выстрелов к нему...

          На этот раз добровольцами дело не ограничится
          Путин прямо сказал, влезут на Донбасс, такого государства как окраина не будет существовать. Одними добровольцами такого не сделаешь
        2. VSO-396
          VSO-396 Вчера, 17:28
          -14
          Цитата: Бережливый
          Нам нужно активно помочь республикам, нужно закрыть глаза на возвращение туда добровольцев, тем более, коли они будут идти не с пустыми руками-кто то танк "по случаю "приобрёл, а то и целую роту, кто то "нашёл бесхозный "птрк с полсотней выстрелов к нему... good good

          Ну так чего Вы ещё тут пишите? Собрали рюкзак и вперед!
        3. frruc
          frruc Вчера, 18:30
          0

          В ДНР засветились две разведывательно-диверсионные группы с участием поляков.
          "По информации, полученной от МГБ ДНР, сегодня, около 04:00 утра в городе Горловка группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе "Стирол". Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов", - цитирует сообщение милиции Донецкое агентство новостей. Также предотвращена попытка подрыва диверсантами ВСУ емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Пресечена попытка проникновения на территорию республики еще двух диверсионных групп под Горловкой, есть потери среди украинских боевиков. Перехвачены переговоры диверсантов, они говорили на польском языке.
          tvc.ru
          1. Кушка
            Кушка Вчера, 18:37
            0
            ....засветились две разведывательно-диверсионные группы с участием поляков.
            от раззявы, видать спички посеяли, по ихнему пописанные ("запалки")...
          2. alexmach
            alexmach Вчера, 18:53
            +1
            В ролике я слышу только украинский.
      3. Piramidon
        Piramidon Вчера, 17:20
        -6
        Цитата: ASAD
        Можно подумать что Пушилин такие вопросы сам решает.

        Не тем местом думаешь. Прочитай статью.
      4. Doliva63
        Doliva63 Вчера, 18:51
        -10
        Цитата: ASAD
        Можно подумать что Пушилин такие вопросы сам решает.

        Равно как и Путин. laughing
    4. Paranoid50
      Paranoid50 Вчера, 16:56
      +6
      Цитата: hroft
      это будет удар

      Не скули, не скули, дорогой, не скули...(с)
      1. hroft
        hroft Вчера, 17:00
        -30
        Таким как ты все божья роса..
    5. 210окв
      210окв Вчера, 16:57
      +6
      Расскажите, как эвакуация ударит по имиджу и Кремлю?Это все кажется было уже прочитано заранее.
      1. hroft
        hroft Вчера, 17:02
        -34
        Разве жители Донбасса не на своей земле живут?Почему они должны эвакуироваться в Россию?
        1. 210окв
          210окв Вчера, 17:04
          +13
          Они на своей земле, но им угрожает опасность. Уже была эвакуация детей в 2014.Вы не ответили на вопрос.
          1. hroft
            hroft Вчера, 17:08
            -29
            Что тут непонятного,Россия раздала паспорта,слова Путина о том,что нападение будет означать конец украинской государственности и ТД. И тп.А сейчас значит решили просто всех эвакуировать..очень сильный ход
            1. 210окв
              210окв Вчера, 17:15
              +8
              Очень сильный ход. Безусловно. Спасать самых не защищённых. Мужики остались защищать свою землю. С российскими паспортами. Пойдёт в атаку ВСУ-юкрейн на этом закончится. Не верите?
              1. Горный стрелок
                Горный стрелок Вчера, 17:36
                +9
                Цитата: 210окв
                Очень сильный ход. Безусловно. Спасать самых не защищённых. Мужики остались защищать свою землю. С российскими паспортами. Пойдёт в атаку ВСУ-юкрейн на этом закончится. Не верите?

                Мирное население из зоны боёв надо выводить - факт. А дальше начнется "Сталинград"... Если ВСУ ворвётся в Донецк. Там и поляжет вся...
                1. Вадим237
                  Вадим237 Вчера, 17:56
                  +2
                  Это если перед этим они артой всё в руины не превратят в том числе Донецк.
                  1. Горный стрелок
                    Горный стрелок Вчера, 18:07
                    -2
                    Цитата: Вадим237
                    Это если перед этим они артой всё в руины не превратят в том числе Донецк

                    У них снарядов нет даже огневые точки подавить на линии соприкосновения. И батареи ополчения. А вы - Донецк разрушить... Они 30 лет деребанили склады, продавая направо и налево. Собственный выпуск не наладили совсем. НАТО мало чем может помочь - не те калибры. И не дай бог, доведут скакуансы до вмешательства ВС России. Удар будет страшен! Просто вдребезги, страшно себе представить удар ВКС по штабам, пунктам снабжения и батареям. Перед этим, естественно, по ПВО, если там хоть что то есть...
                2. Vintorez
                  Vintorez Вчера, 19:48
                  -3
                  Вы там их всех положите или с дивана понаблюдаете?
                  1. Горный стрелок
                    Горный стрелок Вчера, 20:13
                    0
                    Цитата: Vintorez
                    Вы там их всех положите или с дивана понаблюдаете?

                    Позовут - положу... Жаль только, что могут не взять, по возрасту... А так, батареей покомандовать...эх... А с вами, любезный, даже спорить неохота...
                    1. Vintorez
                      Vintorez Вчера, 20:36
                      -5
                      Да мне с командиром батареи тоже неохота, уровень не мой, не доросли еще.
                      1. Горный стрелок
                        Горный стрелок Вчера, 20:54
                        0
                        Цитата: Vintorez
                        Да мне с командиром батареи тоже неохота, уровень не мой, не доросли еще

                        Так на гражданке я, считай, повыше буду... Намного. Уровень у него высокий.
                        Чем измеряем? Званием и должностью в 26 лет? Или ...?
                      2. Vintorez
                        Vintorez Вчера, 20:58
                        -4
                        Ну я не на гражданке, вы научитесь разговаривать нормально, тогда и не будем меряться кто круче.
                      3. Горный стрелок
                        Горный стрелок Вчера, 21:06
                        0
                        Цитата: Vintorez
                        Ну я не на гражданке, вы научитесь разговаривать нормально, тогда и не будем меряться кто круче

                        Неужели полковник? Настоящий?
            2. Piramidon
              Piramidon Вчера, 17:26
              +11
              Цитата: hroft
              А сейчас значит решили просто всех эвакуировать.

              Это значит, что ты прочитал только заголовок. Эвакуируют стариков, женщин и детей. В любой стране при угрозе интенсивных боевых действий эту категорию, по возможности, эвакуируют. Или ты считаешь, что НМ ДНР должна обороняться, прикрываясь стариками и детьми? Не причитай, "гипс не снимают, клиент не уезжает"
            3. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 17:29
              0
              Цитата: hroft
              слова Путина о том,что нападение будет означать конец украинской государственности и ТД.

              Пока не напали, только обстреливают
            4. sabakina
              sabakina Вчера, 19:05
              -2
              Цитата: hroft
              hroft

              hroft, право, не стоить так сильно изображать из себя юродливого. Это и так все видят. wink
          2. НДР-791
            НДР-791 Вчера, 17:09
            +3
            Цитата: 210окв
            Вы не ответили на вопрос.

            И не ответит, не на то учился.
            1. hroft
              hroft Вчера, 17:19
              -31
              Засунь свой гнилой язык в одно место,сам то сколько классов окончил,умник
              1. НДР-791
                НДР-791 Вчера, 17:38
                +11
                А все классы мои, с Афгана начиная.
            2. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 17:30
              +5
              Цитата: НДР-791
              И не ответит, не на то учился.

              И в методичке ответа нет
        2. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 17:32
          +3
          Цитата: hroft
          Почему они должны эвакуироваться в Россию?

          Потому, что укровермахт их убивает
          . Оно связано с существенным ростом напряжённости вдоль линии соприкосновения и участившимися обстрелами территории как ДНР, так и ЛНР со стороны украинских военных.
        3. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:32
          +13
          Цитата: hroft
          Разве жители Донбасса не на своей земле живут?Почему они должны эвакуироваться в Россию?

          А Вам не доводилось подумать почему и зачем детей и женщин эвакуировали из блокадного Ленинграда на большую землю? Или, извините, до таких мыслей Вы ещё не доросли?
    6. knn54
      knn54 Вчера, 17:00
      +23
      Офис президента Украины Владимира Зеленского, Верховную раду,СНБО,МО и ряд других министерств\ведоств готовятся эвакуировать из Киева во Львов.
      Старики.женщины и дети не предусмотрены.
      1. VSO-396
        VSO-396 Вчера, 17:26
        -8
        Цитата: knn54
        Офис президента Украины Владимира Зеленского, Верховную раду,СНБО,МО и ряд других министерств\ведоств готовятся эвакуировать из Киева во Львов.
        Старики.женщины и дети не предусмотрены.

        А что? Жилые кварталы бомбить будут?
        1. sniperino
          sniperino Вчера, 17:36
          +9
          Цитата: VSO-396
          А что? Жилые кварталы бомбить будут?
          Уже на Украине показали картинку "обстрел детского садика" (на подконтрольной)
          порешали верховные в ставке
          дать прицельной наводкой в детсад,
          обвинив в том шахтёров в отставке
          и российский бурятский десант.

          на свершенье того непотребства
          заключили военный подряд,
          из бюджета начислили средства
          на ружейный расчёт и снаряд.

          но в карманы осела котлета,
          мыслю я очертя, напролом -
          провокации всей этой смета :
          3 бомжа, 2 кувалды и лом.
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 20:16
            0
            Там, в стене, даже ни одного сломаного кирпича. Все целые. bully
            1. sniperino
              sniperino Вчера, 20:20
              0
              Цитата: Alex777
              Там, в стене, даже ни одного сломаного кирпича. Все целые. bully
              Зачем ломать, если их после отъезда прессы надо на место класть, старались аккуратней долбить.
              1. Alex777
                Alex777 Вчера, 20:26
                0
                Так и я ж об этом.
        2. 210окв
          210окв Вчера, 17:37
          +3
          Киев? Это самый безопасный город на Украине. Не раз уже писал.
          1. НДР-791
            НДР-791 Вчера, 18:18
            +1
            Цитата: 210окв
            Киев? Это самый безопасный город на Украине. Не раз уже писал.

            Как тот "Неуловимый Джо". Потому что он не нужен никому. wink
          2. Alex777
            Alex777 Вчера, 20:23
            -1
            Если ВСУ рванут плотину, всем весело будет.
            И в Киеве тоже.
            ИМХО, поэтому во Львов все **** соскочили.
            1. 210окв
              210окв Вчера, 20:26
              -1
              Какую плотину? Днепрогэс? Так он ниже по течению.
              1. Alex777
                Alex777 Вчера, 20:36
                0
                Цитата: 210окв
                Какую плотину? Днепрогэс? Так он ниже по течению.


                Вышгород.
                1. 210окв
                  210окв Вчера, 20:43
                  0
                  Ну, если утырки с катушек совсем сьедут.. То возможно.Лишь бы с АЭС ничего не учудили. Вот тогда точно мало всем не покажется
    7. 30 вис
      30 вис Вчера, 17:09
      +5
      Цитата: hroft
      будет удар по имиджу Кремля и лично Путина

      Будет удар по мирным городам Донбасса ... Гибель людей .
    8. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 17:17
      +1
      Цитата: hroft
      ,это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина

      Каким образом? belay
    9. frruc
      frruc Вчера, 17:45
      +7
      hroft :это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина

      Нет, это будет удар по укровермахту, надеюсь, быстрый и сокрушительный. С годовщиной Дебальцево !!!
    10. Маз
      Маз Вчера, 20:32
      0
      хороший разбор грамотный
  2. 210окв
    210окв Вчера, 16:56
    +9
    Я надеюсь что в Ростовской области есть где размещать. И хочется верить что это ненадолго
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 17:25
      +8
      210окв-у нас народ в области добрый, и домой к себе брать будут!Так что ,постараемся людям помочь!!! hi
      1. 210окв
        210окв Вчера, 17:26
        +9
        Если что и мы, соседи поможем. Кубань рядом. hi
        1. 210окв
          210окв Вчера, 17:39
          +4
          Видите-есть персонажи, которые против, что бы мы приняли эвакуируемых. Хохлобанда в действии
          1. Бережливый
            Бережливый Вчера, 19:32
            0
            201окв-мы переживем таких персонажей!В 2014-15 годах принимали массово беженцев, помогали, и сейчас не отвернемся от них-,действительно, чужого горя на свете нет! hi
  3. BISMARCK94
    BISMARCK94 Вчера, 17:00
    -16
    Благородно конечно со стороны нашего руководства, а точно временно?
    1. BISMARCK94
      BISMARCK94 Вчера, 21:15
      -1
      Ох уж эти минусаторы. Сейчас беженцам по 10к еще отсыпят, оказывается вот что имели ввиду депутаты из гд о том, что "люди готовы отказаться от 13й зарплаты". Ну и по хате еще им пусть выдадут, только из личного кармана.
      Минусы я переживу, а растущий доллар переживем ли?
  4. Аварийный
    Аварийный Вчера, 17:02
    +3
    Зря начали войска до дому возвращать. Похоже бандерву хозяева додавили на войну. Мол не писайте кругами, видите отводят войска, самое время показать, кто на Украине хозяин.
    1. Hog
      Hog Вчера, 17:09
      +6
      Ну тут как раз начинаются военные учения стратегических сил сдерживания.
      https://topwar.ru/192445-ministerstvo-oborony-anonsirovalo-provedenie-uchenij-strategicheskih-sil-sderzhivanija.html
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 17:12
      +2
      Цитата: Аварийный
      Зря начали войска до дому возвращать.

      Кручу-верчу-запутать хочу. Бацька и то в Москве. С единого пункта управления каааак angry angry negative soldier
    3. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 17:13
      -1
      Это мы говорим что их возвращаем. Как говорили что в Крыму никаких войск наших нет, и там всё ополчение на новейшей Российской боевой технике по всему Крыму раскатывает.
      1. frruc
        frruc Вчера, 18:21
        0
        BlackMokona
        Как говорили что в Крыму никаких войск наших нет, и там всё ополчение на новейшей Российской боевой технике по всему Крыму раскатывает.

        Кто говорил, что в Крыму войск нет ? Там уже столько войск, что их уже разворачивать негде.
      2. alexmach
        alexmach Вчера, 18:33
        +1
        Это мы говорим что их возвращаем

        Нет, их на самом деле возвращали в расположения. Войска западного и Южного ВО. У некоторых расположение и так само по себе в сотни км от границы...
  5. alesmart
    alesmart Вчера, 17:05
    0
    Ну всё, теперь точно началось.
    1. Pytnik
      Pytnik Вчера, 17:27
      +1
      В ДОНЕЦКЕ ВКЛЮЧИЛИ СИРЕНУ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
      РИА Новости
    2. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 17:58
      +2
      Ещё не началось.
  6. Керенский
    Керенский Вчера, 17:06
    +1
    Задача та ещё. Надеюсь подготовились, - время было.
    1. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 17:17
      +3
      Цитата: Керенский
      Задача та ещё.
      Они уже кошмаряться в своих соцсетях, хотя у нас ответку, на направлениях, дают всего несколько гаубиц. Надеюсь, что после выхода артбригад и танковых батальонов НМ, которые пока не задействованы, для них начнется настоящий АД.
    2. Степан S
      Степан S Вчера, 17:19
      +1
      Время зимнее, много санаториев, домов отдыха пустует. Да и эвакуация будет не "все вдруг", а постепенно, разместят, опыт имеется, и страна большая.
      1. 210окв
        210окв Вчера, 17:59
        +2
        Не знаю как в Ростовской, но по Кубани круглый год занято. Зимой правда местные отдыхают по льготным путёвкам.
  7. cniza
    cniza Вчера, 17:11
    +1
    Эвакуация объявлена в связи с осложнением военной обстановки.


    Да это уже не игрушки...
    1. alesmart
      alesmart Вчера, 17:57
      0
      Да, но народ не спешит пока.
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 17:15
    -1
    А Пушилин дату нападения не озвучил?
  9. Степан S
    Степан S Вчера, 17:15
    +4
    Ждем начала эвакуации населения на подконтрольной стороне Украины. Или Зеленского будут жрать "патриоты", что он свое население оставляет в опасной зоне. Эскалация продолжается. Кто то должен моргнуть первым. Или кто то должен кому то выбить глаз, чтобы моргать не чем было.
  10. sen
    sen Вчера, 17:16
    +3
    Глава ДНР объявил о централизованной массовой эвакуации населения в Россию в связи с осложнением военной обстановки

    Правильно мужик делает, все разведданые говорят, что война на пороге.
  11. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Вчера, 17:18
    +1
    Цитата: hroft
    Звучит весьма тревожно,это будет удар по имиджу Кремля и лично Путина

    Это будет укреплять имидж России и Президента. Это означает, что Россией принимаются ВСЕ возможные варианты спасения людей, и ещё пока не военное решение проблемы. Война- это то состояние. от которого отказаться уже нельзя. Только победа, и, неизбежные потери.
  12. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:21
    +1
    Да, беспрецедентно, но правильно.
  13. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Вчера, 17:22
    -3
    Цитата: hroft
    Разве жители Донбасса не на своей земле живут?Почему они должны эвакуироваться в Россию?

    А кто их ОБЯЗЫВАЕТ? Баран бестолковый. Им ПРЕДЛАГАЕТСЯ, а выбор- за каждым.
    1. Комментарий был удален.
      1. 30 вис
        30 вис Вчера, 17:44
        +4
        Цитата: hroft
        Фильтруй слова старый nердун

        Славик . ты чего раздухарился ? Это не цензор ... Здесь хамить не принято . На ВО взрослые , серьёзные мужчины беседуют ... Брысь отсюда на цензор нет .! Потрох блинский
        1. Комментарий был удален.
          1. 30 вис
            30 вис Вчера, 18:12
            0
            Цитата: hroft
            мое хамство исключительно ответное, и свои советы при себе оставь ,я в них не нуждаюсь

            Лишний совет не помешает .. Учись жизни сынок . Учись хладнокровию и выдержке . Без и истерик и соплей .
  14. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:22
    +5
    Я бы на месте шумеров заволновался, когда с ДНР мирных эвакуируют.
  15. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Вчера, 17:26
    0
    Цитата: hroft
    Это будет победа Украины,именно этого они и добивались, чтобы жители Донбасса в Россию уехали

    Дебил. После этого, даже таким, как ты в зарубежье говорить об оккупации Россией говорить будет уже западло.
    1. Комментарий был удален.
  16. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 17:29
    -8
    Цитата: Серёга64
    Цитата: Бережливый
    коли они будут идти не с пустыми руками-кто то танк "по случаю "приобрёл, а то и целую роту, кто то "нашёл бесхозный "птрк с полсотней выстрелов к нему...

    На этот раз добровольцами дело не ограничится
    Путин прямо сказал, влезут на Донбасс, такого государства как окраина не будет существовать. Одними добровольцами такого не сделаешь

    Вы кстати уже на фронт выехали или по телеку будете наблюдать?
    1. 210окв
      210окв Вчера, 18:04
      +2
      Тут подавляющее большинство свое на фронте отвоевало. Ещё с конца 70-х.С Афгана, а кто и раньше. Так что не надо, мы свое отслужили.Можем помочь добрым словом и советом.
  17. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 17:34
    -8
    Чего Куев(х) и добивался.
    Лишь бы СП-2 запустить, вот и вся игра.
  18. Наглый_Школьник
    Наглый_Школьник Вчера, 17:35
    0
    Если речь идёт о такой масштабной эвакуации, то тогда что-то может начаться в ближайшие дни. Песков сказал что инфы про эвакуацию у него нет. Блефует?
    1. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 17:40
      -2
      Не начнется, видео выторгавали за запуск СП-2.
      С СП-2 началось, им и закончится.
  19. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:41
    +4
    Глава ДНР объявил о централизованной массовой эвакуации населения в Россию в связи с осложнением военной обстановки
    . Жить в таких условиях ... в общем, это не жизнь.
  20. Житель Урала
    Житель Урала Вчера, 17:46
    +5
    Ну это уже серьезно звучит. Пасечник тоже сказал об эвакуации всех жителей на территорию РФ. Сначала послышалось, что приграничных, но нет - всех. Сказано что ВСУ готовы осуществлять глубокий прорыв. Вместе с ДНР это огромное количество людей. И правильно. Хунта готова ровнять города артиллерией и РСЗО. Видимо в ЛДНР останутся только военные. Надеюсь, ответят "....." за все беды русских людей на Украине, сожженных в Одессе и замученных героев Русской Весны.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 18:05
      +3
      Да, земляк, согласен с Вами.
      Пришло похоже время еврошумерцам ответить за их пакостные деяния
  21. Есаул
    Есаул Вчера, 17:54
    +1
    Разделение окраины начато по плану, видимо руководство России всё-таки нашло компромисс с НАТО. Судя по тому, что из Киева всё и всех вывезли, то он и всё к юго-востоку от него отойдёт России, а НАТО достанутся только западные области с нацистами.
  22. Mikle
    Mikle Вчера, 17:58
    -4
    Помнится Финляндия зимой 1939 тоже сначала дождалась концентрации РККА на своей границе и только потом начала обстрелы советской территории. На кого рассчитаны такие приемчики?
  23. Alex Justice
    Alex Justice Вчера, 18:06
    +1
    Путин ясно сказал в ответе Америке и НАТО, что проблема будет решена включая военные методы. Похоже началось.
  24. salat
    salat Вчера, 18:28
    +3
    Тревожно братцы!!
  25. Маз
    Маз Вчера, 19:12
    -1
    Цитата: frruc

    Вот заявление главы ЛНР Леонида Пасечника.

    Последние слова Пасечника навевают не очень приятные мысли: "Ещё раз обращаюсь к мужчинам способных держать в руках оружие - встать на защиту своей земли!" - вот это вот звучит очень тревожно, даже ещё более чем то, что сформирован ударный кулак ВСУ. Получается не один раз призывает, а вот желающих не достаточно.
    1. Mikle
      Mikle Вчера, 19:35
      -2
      Это всего лишь означает, что население не настолько глупо, чтобы своей кровью оплачивать хотелки и достаток этих наглых руководителей.
  26. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Вчера, 19:34
    -1
    Мы давно этого ждали,если пошли на этот крайний шаг значит либо укровермахту хана,либо они всё-таки выбьют всех с Донбасса ( это вполне им посильно благодаря мычанию сами знаете кого ,про партнёров,про контрпродуктивно и давайте жить дружно господа Леопольды).
    Но всё таки надеюсь на окончательную точку в этом вопросе в пользу народа Донбасса.
    Но шаг этот действительно предвоенный.
  27. Vintorez
    Vintorez Вчера, 19:46
    -4
    Руководство Ростовской области узнало об этом из средств массовой информации.
  28. aleks700
    aleks700 Вчера, 19:50
    0
    украинец вывозят министерства, лднр женщин, детей, стариков. Символично.
  29. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Вчера, 21:07
    -2
    Цитата: Инженер Щукин
    Вы кстати уже на фронт выехали или по телеку будете наблюдать?

    Пока вы не промыли глаза от мыла, и стоите голышом на лестничной клетке вас оформим и вручим.... Там разберётесь.
  30. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Вчера, 21:08
    -1
    Цитата: Vintorez
    Руководство Ростовской области узнало об этом из средств массовой информации.

    А ты какой портфель чиновника этой области носишь? Или за тобой, твои нукеры носят?
  31. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Вчера, 21:12
    -3
    Цитата: 75Сергей
    Не начнется, видео выторгавали за запуск СП-2.
    С СП-2 началось, им и закончится.

    Ошибся. Для тебя закончится плитой на могиле. Остальные будут жить.
  32. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 21:58
    +2
    Цитата: 210окв
    Тут подавляющее большинство свое на фронте отвоевало. Ещё с конца 70-х.С Афгана, а кто и раньше. Так что не надо, мы свое отслужили.Можем помочь добрым словом и советом.

    Вот за себя и отвечайте. Вы тут горлопаните о необходимости войны, но хотите чтоб другие умирали, пока вы на кухне будете отсиживаться. Как так?
    1. vindigo
      vindigo Сегодня, 00:51
      0
      Судя по предлагаемой помощи народ в местном доме престарелых из политработников.
  33. bovi
    bovi Сегодня, 01:20
    0
    Нужно больше очевидных оборонительных действий. Я не про "ответный огонь", который как-раз будет глупостью _сейчас_. РФ нужно выдержкой и организованностью противостоять нахрапу и произвольному толкованию через СМИ. Это война мнений. Необходимо очистить себе руки от вторых и третьих толкований. А потом бить в печень и далее по списку.