Глава ДНР объявил о централизованной массовой эвакуации населения в Россию в связи с осложнением военной обстановки

Пункты пропуска будут работать в связи с ситуацией в упрощённом режиме.

Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о беспрецедентном решении. Оно связано с существенным ростом напряжённости вдоль линии соприкосновения и участившимися обстрелами территории как ДНР, так и ЛНР со стороны украинских военных.Сегодня, 18 февраля, глава ДНР объявил о централизованной массовой эвакуации населения республики.По словам Дениса Пушилина, обратившегося к населению ДНР, в первую очередь будут эвакуированы представители старшего поколения, а также женщины с детьми. По заявлению руководителя республики, приём жителей ДНР согласован в российским руководством. Жители республики будут размещаться на территории Ростовской области РФ.Денис Пушилин отметил, что жители республики (а среди них и внушительное число российских граждан) должны прислушаться к властям и принять правильное решение. По его словам, речь идёт о «временном выезде, который сохранит жизни и здоровье гражданам ДНР».Денис Пушилин:Эвакуация объявлена в связи с осложнением военной обстановки.Пушилин:По словам главы республики, украинские власти готовы к реализации полномасштабной силовой операции против ДНР. Денис Пушилин заявил о том, что вторжение украинских войск планируется не только на территорию Донецкой народной республики, но и на территорию соседней ЛНР. Официальный Луганск о массовой эвакуации населения на данную минуту не объявлял.