Проект Snakehead. Новый американский АНПА выходит на испытания

Церемония крещения первого Snakehead, 2 февраля 2022 г.
ВМС США и их подрядчики продолжают работы по перспективному проекту автономного необитаемого подводного аппарата Snakehead. Недавно завершилось строительство первого опытного образца, и теперь он выходит на испытания. Аппарату предстоит подтвердить расчетные характеристики и продемонстрировать способность к решению широкого круга задач при работе с надводных и подводных платформ.
Тяжелый класс
Еще в первой половине десятых годов Командование военно-морских систем ВМС США начало проработку темы подводных аппаратов большого водоизмещения (Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle – LDUUV). На ранних этапах изучались общие возможности и доступные технологии. Кроме того, строились и испытывались макетные образцы с теми или иными особенностями.
После этого стартовала разработка нового проекта LDUUV под названием Snakehead («Змееголов» – американская пресноводная рыба). Общее руководство работами поручили Центру подводных боевых действий Naval Undersea Warfare Center Division Newport; на правах поставщиков технологий и оборудования привлекли несколько коммерческих организаций.
На ближайшие годы была запланирована т.н. 1 фаза проекта. Ее целью являлась практическая проверка основных идей и решений программы при помощи опытных образцов. Согласно изначальным планам, первый АНПА типа Snakehead должен был появиться и выйти в море в 2019 г. Позже график программы пересмотрели и спуск на воду перенесли на 2021 г. Как теперь выяснилось, программу ждали и другие задержки.
АНПА и его создатели
Первый опытный «Снейкхед» спустили на воду только 2 февраля 2022 г. На базе NAVSEA в Ньюпорте состоялась торжественная церемония, в ходе которой об аппарат разбили бутылку шампанского, а затем при помощи крана его спустили на воду. В ближайшее время планировалось провести оставшиеся подготовительные работы и начать испытания. Первый этап проверок пройдет у берегов Ньюпорта.
Планы на будущее
В декабре 2020 г. NAVSEA выпустило запрос предложений по 2 фазе программы LDUUV. Целью этого этапа проекта является дальнейшее совершенствование имеющейся конструкции «Змееголова» с прицелом на будущее развертывание и применение в ВМС.
Технические предложения подрядчиков по 2 фазе принимались в начале 2021 г. Осенью ВМС изучили поступившие документы и выбрали наиболее удачные проекты. По всей видимости, теперь выбранные подрядчики занимаются разработкой Snakehead Phase 2. При этом сроки завершения таких работ пока не уточняются.
Следует отметить, что будущее программы LDUUV остается туманным. Первый опытный Snakehead уже выходит на испытания, но разработчики не могут назвать сроки их проведения и завершения. От результатов и завершения этих испытаний зависят сроки появления второй версии АНПА. «Змееголов» второй фазы тоже должен пройти проверку и доводку – и только после этого ВМС сможет получить боеготовый подводный комплекс.
Спуск на воду
Цели и технологии
Автономный аппарат Snakehead создается в качестве многоцелевой подводной платформы, способной нести широкий круг целевых нагрузок и предназначенной для базирования на разных носителях. При помощи тех или иных приборов такой АНПА сможет решать разнообразные задачи, оказывая необходимую поддержку подлодкам или флоту в целом.
Первое опытное изделие Snakehead имеет достаточно простой внешний вид. Оно построено в цилиндрическом корпусе длиной несколько метров и диаметром порядка 1,5 м. На сужающейся хвостовой части расположены гребной винт в кольцевом канале и рули. Корпус аппарата имеет многочисленные лючки, разъемы, крепления и т.д., необходимые для работы с носителем и полезной нагрузкой.
Аппарат сделан полностью электрическим. Источником энергии являются литий-ионные батареи типа LiFT от компании General Atomics. За счет ряда нововведений такие батареи показывают высокую емкость и мощность, а также отличаются улучшенными эксплуатационными параметрами и оптимизированы к применению под водой. Бортовая батарея полностью обеспечивает энергией штатные системы АНПА, а также имеет запас характеристик для установки той или иной целевой аппаратуры.
Движение обеспечивается кормовым электродвигателем с винтом. Подруливающие устройства, по всей видимости, отсутствуют. Ходовые характеристики пока не сообщались. Упоминалась только высокая автономность, соответствующая возлагаемым задачам.
С использованием имеющихся и новых наработок и компонентов разработан перспективный автономный комплекс управления, навигации и связи. Он может самостоятельно осуществлять передвижение по маршруту, вести патрулирование и использовать полезную нагрузку. Также будет обеспечена организация сеансов связи для передачи собранной информации.
В зависимости от сменной нагрузки, АНПА «Змееголов» сможет решать разные задачи. Прежде всего, аппарат предлагается оснащать гидроакустическими средствами. Они позволят вести разведку разного рода и выявлять различные объекты. Также предлагается разработать набор средств для противоминной борьбы. Кроме того, аппарат может нести радиотехнические средства для разведки или подавления.
Аппарат и его носители
В ходе испытаний прототип «Снейкхеда» будет базироваться на суше, а спуск в воду будет осуществляться при помощи подъемного крана. В теории, похожим образом его смогут использовать и надводные корабли и суда разных классов, имеющие необходимое оборудование.
Тем не менее, основными носителями Snakehead LDUUV в будущем станут атомные подлодки. Сообщалось, что для использования нового АНПА субмарина должна иметь внешний отсек для специального оснащения типа Dry Deck Shelter (DDS), имеющий подходящие размеры. По известным данным, такие устройства могут применяться на нескольких АПЛ типа Ohio и на лодках проекта Virginia – суммарно не менее десятка вымпелов.
Проектный облик "Змееголова"
Также потенциальным носителем Snakehead и других подводных аппаратов является лодка USS Jimmy Carter (SSN-23), построенная по доработанному проекту Seawolf. Она отличается наличием дополнительной секции корпуса, в которой размещается и перевозится специальное оснащение. Предполагается, что эта АПЛ может нести АНПА разных типов, и в будущем их дополнят серийными изделиями LDUUV.
Перспективные АНПА помогут подлодкам в решении самых разных задач. Прежде всего, их будут использовать в качестве дополнительного средства разведки и освещения обстановки. С его помощью можно будет получать более полную картину и снижать риски для подлодки-носителя. Все эти возможности будут полезны как при обычном боевом патрулировании, так и при проведении разведки либо при работе с боевыми пловцами.
Проект Snakehead предусматривает использование сменных полезных нагрузок в модульном исполнении. Вполне возможно, что замена аппаратуры сможет осуществляться прямо на носителе. Это дополнительно повысит потенциал АНПА и сделает его более полезным для флота.
Требуется доработка
На программу LDUUV и обе фазы проекта Snakehead возлагаются большие надежды – так же, как и на все направление автономных необитаемых подводных аппаратов. Однако все желаемые возможности и преимущества будут получены далеко не сразу, и для этого авторам проекта предстоит продолжать работу и выполнять стоящие задачи.
Пока речь идет только о начале испытаний первой версии «Змееголова». С ее помощью планируется отработать и довести до требуемого уровня как весь комплекс, так и некоторые новые технологии. И только после того можно будет начать работы второй фазы, итогом которой станет подводный аппарат для поставок флоту. Как скоро удастся провести все необходимые работы и получится ли решить поставленные задачи – покажет время.