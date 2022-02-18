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Украинские военные обстрелом нарушили железнодорожное сообщение между ДНР и ЛНР

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Украинские военные обстрелом нарушили железнодорожное сообщение между ДНР и ЛНР

В районе поселка Пантелеймоновка вблизи крупного промышленного центра Горловка украинские военные обстрелом нарушили железнодорожное сообщение между ДНР и ЛНР. Они повредили одну из трех колей, а также контактный провод.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН), ссылаясь на источник.

Собеседник отметил, что основной ущерб заключается не в повреждении колеи, которую и так не используют более двух лет, а именно повреждение провода. Из-за этого железнодорожное сообщение между двумя республиками Донбасса на данном участке прервано. Правда, ДНР и ЛНР связывают также железные дороги, проходящие через другие населенные пункты.

ДАН сообщило об интенсивном обстреле украинскими силовиками западных окраин Донецка. В частности, сильно пострадал поселок Старомихайловка, который вооруженные формирования Украины обстреливали более получаса из минометов и гранатометов, выпустив за это время 46 боеприпасов, в том числе запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 мм.



Сегодня обстрелы в республике начались с половины шестого утра. При этом ВСУ применяли вооружение разных видов и калибров.

В связи с разрушением двух жилых домов на западе Донецка Генеральная прокуратора возбудила уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко. Его обвиняют по статье 229 УК республики, то есть в организации теракта.
Использованы фотографии:
https://vk.com/club_lzhd, Генпрокуратура ДНР
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79 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Вчера, 17:32
    +12
    Для Майстренко-"ледоруб. Я все же жду решения ВВП.
    1. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 17:40
      +12
      Цитата: 210окв
      Для Майстренко-"ледоруб

      Да сошка больно мелковата для ледоруба
      Снайперской пули за глаза хватит
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:36
        -7
        Цитата: Серёга64
        Да сошка больно мелковата для ледоруба
        Снайперской пули за глаза хватит

        Ещё немного, ещё чуть-чуть и 1й канал предложит скинуться на ледоруб или пулю.
        Ну, как на лечение детишек.
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 18:40
          +4
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Цитата: Серёга64
          Да сошка больно мелковата для ледоруба
          Снайперской пули за глаза хватит

          Ещё немного, ещё чуть-чуть и 1й канал предложит скинуться на ледоруб или пулю.

          Вот этого набора должно хватить в самый раз
        2. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 18:51
          -9
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Ещё немного, ещё чуть-чуть и 1й канал предложит скинуться на ледоруб или пулю.

          Скажи почему унас должна голова болеть как его уничтожить???
          Обстреливают не наши дома
        3. 210окв
          210окв Вчера, 19:09
          0
          Удивлён. Вы ещё смотрите телевизор?
    2. 72jora72
      72jora72 Вчера, 18:11
      0
      Я все же жду решения ВВП.
      А разве Вам Песков не внятно сказал что мы будем придерживаться Минска? Ни какого признания ЛДНР к сожалению не будет (хотя это нужно было делать еще в 14)
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Вчера, 18:31
        +3
        Цитата: 72jora72
        Я все же жду решения ВВП.
        А разве Вам Песков не внятно сказал что мы будем придерживаться Минска? Ни какого признания ЛДНР к сожалению не будет (хотя это нужно было делать еще в 14)

        Если мы взяли на себя миссию ГАРАНТА, так мы и должны были её исполнять, а не рассказывать об этом. Англия была гарантом по украинскому долгу в 3 млрд. И куда их гарантии нам засунуть и чего они стоят, если Украина не возвращает долг?
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 18:57
          -2
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Если мы взяли на себя миссию ГАРАНТА, так мы и должны были её исполнять,

          Вот как только окраина начнёт войну,тем самымнарушив минские соглашения, так мы имеем полное право ввести свои войска
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 19:06
            +5
            Как не кощунственно это звучит от меня,эвакуация это сильный ход.Эвакуируются в отличие от бандертостана не дипломаты а мирное население. hi
            1. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 20:07
              +2
              Цитата: tralflot1832
              Как не кощунственно это звучит от меня,эвакуация это сильный ход.Эвакуируются в отличие от бандертостана не дипломаты а мирное население. hi

              В первую очередь дети
              Первые машины уже пошли. Там уже готовится горячий обед
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 20:08
                +1
                Видел это сообщение только что. hi
                1. Серёга64
                  Серёга64 Вчера, 20:11
                  +2
                  Цитата: tralflot1832
                  Видел это сообщение только что.

                  Аналогично hi
                  Насчёт учений РВСН я не уверен,что запланирпованы были даввно. Что то они как то вовремя начнутся
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Вчера, 20:23
                    +3
                    На февраль они запланированы.Не зря вчера работу СВР хвалили,но на западе нихрена не понимают дипломатический язык.Вот когда будет угроза войны,тогда они поймут.Доллар будет ни что,в США будет править лига стрелкового оружия.
                    1. Серёга64
                      Серёга64 Вчера, 20:55
                      +1
                      Цитата: tralflot1832
                      На февраль они запланированы.

                      Да что то так подозрительно совпали столько учений в одно время laughing
                      1. tralflot1832
                        tralflot1832 Вчера, 21:17
                        +2
                        Пусть для запада будет неожиданно ,у нас ождаемо.Мирный атом головы на западе остудит.
                      2. Серёга64
                        Серёга64 Вчера, 21:37
                        +1
                        Цитата: tralflot1832
                        .Мирный атом головы на западе остудит.

                        Им вот это надо круглые сутки крутить laughing
        2. Наводлом
          Наводлом Вчера, 18:58
          +2
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Англия была гарантом по украинскому долгу в 3 млрд.

          Вы что-то путаете.
          Вы имеете в виду решение Лондонского суда, принятое в 2017г. в пользу России?
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Вчера, 19:06
            0
            Цитата: Наводлом
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Англия была гарантом по украинскому долгу в 3 млрд.

            Вы что-то путаете.
            Вы имеете в виду решение Лондонского суда, принятое в 2017г. в пользу России?

            У нас по решению суда деньги платит не должник, так-как их у него нет, а человек, выступивший его гарантом. Тогда в чём суть гаранта Англии?
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 19:26
              +1
              Цитата: S.K.Vichyakow
              У нас по решению суда деньги платит не должник, так-как их у него нет, а человек, выступивший его гарантом. Тогда в чём суть гаранта Англии?

              обождите
              а кто её назначил гарантом?
              вы решение суда автоматически приравниваете к государственным гарантиям его обеспечения?
              1. S.K.Vichyakow
                S.K.Vichyakow Вчера, 19:56
                -1
                Цитата: Наводлом
                Цитата: S.K.Vichyakow
                У нас по решению суда деньги платит не должник, так-как их у него нет, а человек, выступивший его гарантом. Тогда в чём суть гаранта Англии?

                обождите
                а кто её назначил гарантом?
                вы решение суда автоматически приравниваете к государственным гарантиям его обеспечения?

                Именно те боны, выпущенные Украиной, их возврат гарантировал Лондон. Вы вещаете как украинцы, заявляющие что ЛДНР сами в себя стреляют.
                1. Наводлом
                  Наводлом Вчера, 21:43
                  0
                  Цитата: S.K.Vichyakow
                  Именно те боны, выпущенные Украиной, их возврат гарантировал Лондон

                  какие нормативные документы это подтверждают?
                  Цитата: S.K.Vichyakow
                  Вы вещаете как украинцы, заявляющие что ЛДНР сами в себя стреляют.

                  осторожнее, гражданин
                  я наглость не терплю ни в каком виде
                  не переходите грань дозволенного
      2. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 18:55
        -3
        Цитата: 72jora72
        А разве Вам Песков не внятно сказал что мы будем придерживаться Минска?

        И там не слова нет о признании
        Это раз. Начало военных действий против ЛДНР нарушение минских соглашений со стороны куева
        Имеем полное право ввести войска
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 18:54
      +1
      Для фашистов лучшие вещи - молот и клещи)))
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:55
      -2
      По позициям всушников ударить с убпла, и как в Сирии дронами-камикадзе!Войска наши могут не переходить границу, вот ракеты и дроны ударные запросто её перелетят!!! sad
  2. gansales
    gansales Вчера, 17:38
    +8
    Ну что у бандеровцев нервы первыми не выдержали ..Или вернее госдеп кнута дал и пригрозил прекратить финансирование ..
    Неужели война ?
    1. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 17:42
      +7
      Цитата: gansales
      Неужели война ?

      Не дай Богконечно, но и терпеть больше нельзя
      1. gansales
        gansales Вчера, 17:48
        +8
        Цитата: Серёга64
        Цитата: gansales
        Неужели война ?

        Не дай Богконечно, но и терпеть больше нельзя

        Нельзя ни в коем случае ...Теперь это уже называется агрессия и геноцид против граждан России проживающих на территории Донбасса ..Решение о признании Новороссии Госдума одобрила ,слово за нашим Главой ! Ждем ..
        1. 210окв
          210окв Вчера, 17:52
          +4
          Пока от ВВП призыв к киевской банде сесть за стол переговоров с ЛДНР
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 18:04
            +2
            Цитата: 210окв
            Пока от ВВП призыв к киевской банде сесть за стол переговоров с ЛДНР

            Призыв будет работать до первого укровояки на территории ЛДНР
            Потом слова закончатся
          2. gansales
            gansales Вчера, 18:11
            +3
            Цитата: 210окв
            Пока от ВВП призыв к киевской банде сесть за стол переговоров с ЛДНР

            Китайские предупреждения пока ..А скоро думаю будет ,что то резкое и молча .А потом пусть визжат ,но уже поздно будет ..Пора кончать уже со всем этим кровавым бандеровским цирком .
        2. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 18:02
          0
          Цитата: gansales
          .Решение о признании Новороссии Госдума одобрила ,слово за нашим Главой ! Ждем ..

          Мне кажется признание последует как тодько укровермахт зайдёт на территорию ЛДНР
          А там уже и армия в дело вступит
  3. Руслан Аникин
    Руслан Аникин Вчера, 17:38
    +1
    Целенаправленно били.
    1. gansales
      gansales Вчера, 17:52
      +1
      Цитата: Руслан Аникин
      Целенаправленно били.

      И самое мерзкое артточки размещали возле жилых домов
      1. Paranoid50
        Paranoid50 Вчера, 21:15
        0
        Цитата: gansales
        артточки размещали возле жилых домов

        Испытанная тактика всу, о нацбатах даже речи не идёт - эти упыри ничем не гнушаются.
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 17:55
      +1
      Цитата: Руслан Аникин
      Целенаправленно били.

      Оно, конечно, да. Но если что, то по нашей стороне рокада есть, ещё в 14м построили. Да и провод не великая потеря для железки, тепловозами перекрывается.
    3. Кушка
      Кушка Вчера, 18:25
      0
      В провод, что ли? Из гаубицы?
      Видать заграничные инструкторы научили...
  4. Серёга64
    Серёга64 Вчера, 17:38
    +2
    В связи с разрушением двух жилых домов на западе Донецка Генеральная прокуратора возбудила уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко. Его обвиняют по статье 229 УК республики, то есть в организации теракта.

    Это очень хорошо,что знают поимённо
    Значит разведка не спит
    1. Слон
      Слон Вчера, 17:54
      0
      Разведка это одно, а исполнители какой год все спят...!
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 18:07
        -1
        Цитата: Слон
        а исполнители какой год все спят...!

        Исполнители не спят
        Спят тот кто должен дать команду, а именно руководство ДНР
        1. Слон
          Слон Вчера, 18:31
          +1
          Руководство ДНР может было бы и радо дать отмашку, но ограничено в принятии решений, а также силах и средствах
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 18:40
            -2
            Цитата: Слон
            но ограничено в принятии решений,

            Путин должен дать команду на уничтожение какого то офицера?
            Может ещё будут спрашивать разрешения на каждый выстрел?
            1. Слон
              Слон Вчера, 19:04
              +2
              Дело не в разрешении. Майстренко ведь не сидит на передовой высунув свой зад из окопа... А что касается ВВП, то он давно мог запретить поставки стратегически важных товаров, включая ГСМ на военные цели бандерлогам.
              1. Серёга64
                Серёга64 Вчера, 20:05
                -1
                Цитата: Слон
                Дело не в разрешении.

                Это ваши слова?
                Руководство ДНР может было бы и радо дать отмашку,

                А вот этот пассаж я вообще не пойму
                А что касается ВВП, то он давно мог запретить поставки стратегически важных товаров, включая ГСМ на военные цели бандерлогам.

                Какое это имеет отношение к теме
                Руководство ДНР может было бы и радо дать отмашку, но ограничено в принятии решений, а также силах и средствах

                request
  5. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 17:41
    +5
    Лицензию на ликвидацию этого Майстренко уже выдали?
    1. Слон
      Слон Вчера, 17:56
      +6
      В Израиле давно бы выдали, а у нас с этим проблемы
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 18:49
        0
        Цитата: Слон
        а у нас с этим проблемы

        Почему у нас? Обстреливают территорию РФ?
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:43
    +3
    Теперь только один вопрос ... когда полыхнет по максимуму?
    1. cniza
      cniza Вчера, 17:49
      +3
      Может удастся утихомирить , убежден это нацики...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 17:53
        +7
        Можно игнорировать, но судя по заверениям Блинкина, на пусковой крючке уже нажали ... пойдет по нарастающей.
        В принципе, уже всё понятно, придется бить, ровнять раз и навсегда, иначе этот ужас будет продолжаться бесконечно.
        1. cniza
          cniza Вчера, 17:59
          +3
          Вот согласен если раз и навсегда , но если опять полумеры...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 19:17
            +2
            Приходится опять и снова повторять ... "жираф большой, ему видней!"
            Не успокаивает, это, никого, но как по другому то?
            1. cniza
              cniza Вчера, 20:33
              0
              Шее жирафа ничего не угрожает , а простые люди гибнут...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 22:30
                0
                Простые люди, т.е. МЫ САМИ, понавыбирали "слуг народа" таких, что теперь у нас и шея болит и хребты трещат.
                Увы и ах, само оно не происходит, что б там не говорили.
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 18:02
      +2
      Цитата: rocket757
      Теперь только один вопрос ... когда полыхнет по максимуму?

      Вот послушал обрашения глав ДНР и ЛНР, пишу "туда". В Лисичанске спокойно, народ сидит на попе ровно, в самом Луганске тихо, полно машин в городе. Отвечают вот так:
  7. cniza
    cniza Вчера, 17:48
    +2
    Сегодня обстрелы в республике начались с половины шестого утра. При этом ВСУ применяли вооружение разных видов и калибров.


    Все таки нацики решились...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:50
    +6
    Что то тревожно,оба Главнокомандующих вместе.Некдобру всё это.Ждут выдвижения нациков?Но решение принимать надо,а то будет ещё хуже.
  9. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 17:53
    +9
    Это пока ещё не артподготовка. Интенсивность не та, уж простите старого артиллериста. Средняя интенсивность артподготовки - 30 выстрелов в минуту на 6-ти ствольную батарею. При начале реальной артподготовки будет настоящий ад!!! Да нет у скакуансов столько боеприпасов. Вот и пуляют, с малой интенсивностью. Да и целятся не пойми куда.
    Контактный провод перебить, послав несколько снарядов на станцию...ИМХО, это первое, что пострадает. Ударной волной порвет, при близком подрыве.
  10. Alien From
    Alien From Вчера, 17:59
    0
    А вот это уже серьёзно!
  11. Есаул
    Есаул Вчера, 18:00
    0
    По замыслу НАТО подтолкнуло власти окраины к началу боевых действий как это было с грузией в 2008. Однако в этот раз эти действия согласованы с РФ, поскольку в НАТО ясно понимают что окраина обречена. И чтобы хоть как-то сохранить лицо после её поражения пошли на компромисс с Россией о разделе окраины на небольшую западную часть и другую часть с Киевом и всего что юго-восточнее от него (из Киева уже заранее все эвакуировались). Зеленский он же шут, этого не понимает, Байден ему лапши навешал что НАТО его поддержит, спасёт и пригреет. А Россия вернёт под свой контроль бОльшую часть территории бывшей окраины.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:12
      -3
      Запад Украину ещё не до такой степени оружием накачал - что бы она войну развязывала.
      1. Есаул
        Есаул Вчера, 18:16
        0
        Ну да, всё логично, западу не нужна война, они согласились на раздел окраины, "накачали" оружием ровно на столько, чтобы у нациков было с чем идти на верную смерть.
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 18:20
          -3
          Западу нужно Украину оружием накачивать БУшкой за их бабки у нациков сил столько нет что бы масштабные боевые действия вести ни авиации ни ПВО нормального артснарядов то же не хватает да и всего остального.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 18:40
      -1
      В Киев - Азарова, он наиболее адекватный мужик, клоуна- квээнщика - в московский зоопарк, в обезьянник (если обезьяны не будут против).
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 18:05
    +12
    Три с половиной миллиона человек живут на пороховой бочке почти 8 лет...
    Я считаю Российской власти уже пора принять окончательное решение. Давно было пора.
  13. Osipov9391
    Osipov9391 Вчера, 18:11
    +5
    А что в России ? Численность Сухопутных войск примерно 280 тысяч человек.
    На всю страны ВКС вытягивают более менее 300-350 тактических самолетов!
    Тех, что свежих годов выпуска. Остальные числятся лишь формально - там выбивает
    прицелы , навигационное оборудование и отсутствуют системы РЭБ. Толк от такой
    техники не более чем учебный.

    Но самое плохое что Армия РФ вообще не имеет никаких резервов в плане авиационной техники
    и кораблей/подлодок!!!
    Все что есть и как-то может выполнять задачи находится в строю и максимально используется.
    И если оно будет потеряно в боях то закрыть образовавшиеся бреши и нехватки техники будет нечем.
    Потому в такой ситуации много не навоюешь.
    А что касается возможностей стран НАТО, то воевать с Россией они смогут даже не считаясь
    с людскими потерями если до этого дойдет - там миллионы безработных и мигрантов что запросто
    смогут стать солдатами.
    1. spirit
      spirit Вчера, 18:59
      +2
      А что касается возможностей стран НАТО, то воевать с Россией они смогут даже не считаясь
      с людскими потерями если до этого дойдет - там миллионы безработных и мигрантов что запросто
      смогут стать солдатами.

      Это верят-ли. Многие эти эмигранты даже свою собственную родину бросили, не став защищать по примеру Иракцев, Сирийцев и.тд. Они там исключительно ради пособий и халявы.Я сомневаюсь что даже дубинками их можно выгнать из анклавов hi
      1. ALARI
        ALARI Вчера, 19:57
        -1
        Все зависит от мотивации, зря вы считаете европейцев мягкотелыми, кровь мертвых гуннов стучит в серцах. Децимацию не мы придумали, да и заград отряды не мы первые применили.
        1. Osipov9391
          Osipov9391 Сегодня, 00:01
          0
          За деньги (печатный станок Евро находится там) и за гражданство стран Западной Европы думаю пойдут и значительно.
          В России же всего порядка 12-13 миллионов молодых парней в возрасте 18-30 лет.
          А еще другие факты посчитаем - прослезимся.
    2. VSO-396
      VSO-396 Вчера, 20:09
      -1
      Вы кому это, ура-патриотам, доказываете? Так они убеждены: только наш Ваня с автоматом появится, так все Нато сразу разбегутся, а про укров и говорить нечего.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Вчера, 23:47
        0
        Предположим Су-27П или МиГ-29 выпуска начала 90-х годов. Они еще (первые что не прошли перевоплощение в СМ/СМ3) числятся в составе ВКС и МА ВМФ.
        Как многие другие числятся.
        Но по сути они ничего из себя не представляют. Более менее летать как учебные могут, и все.
        Просто за 30 лет в электронике потухли многие полупроводники, или потеряли свойства.
        Потому радарные комплекты Н001 и Н019 уже могут некорректно работать, ЦВМ греются, долго думают.
        И гировертикали могут отказать в полете как любое другое электронное оборудование.
        Потому прок от такой авиатехники не более чем учебно-показательный.

        Су-35С, Су-34 и Су-30СМ - вот то что может воевать реально. Но его очень мало на такую
        огромную территорию страны.
        У Японии и Южной Кореи тактических самолетов больше будет.
  14. Igoresha
    Igoresha Вчера, 18:17
    0
    "привет" Путину от ВСУ зная же что ничего в ответ не будет
  15. Кушка
    Кушка Вчера, 18:22
    -1
    ....."Да и целятся не пойми куда...."
    Ага, аж в Португалию попали....
    "Felicity Ace вышел из немецкого порта Эмден 10 февраля и следовал в порт Девисвилл (Род-Айленд, США). На борту корабля – автомобили концерна Volkswagen: Audi, Porsche, Lamborghini и Bugatti. Сигнал бедствия судно подало, находясь в 90 милях от Азорских островов (Португалия). Из-за пожара в трюме Felicity Ace потерял управление, 22 члена экипажа покинули корабль".
  16. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 18:28
    +1
    Нужна прямая военная поддержка от России, нужны авиационные и ракетные удары. Ребят жалко сколько можно пехотой воевать.
  17. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Вчера, 19:56
    +4
    Все что сейчас происходит - от жалобных требований России к США и НАТО до эскалации и начинающего силового наступления Украины на ЛДНР - все это результат позорных, трусливых решений Кремля во время вооруженного переворота в Киеве, во время войны на Донбассе, когда не поодержали ополченцев, а остановили, когда позволяли выгонять своих дипломатов из западных стран, когда услужливо кланялись Америке ради продажи газа и нефти и складывания миллиардов долларов в корманы алигархов. Сейчас Россия пожинает плоды той трусливой политики власти 2003-2021 года.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 20:34
      +1
      Так оно и есть в 2014ом наши показали крайнюю бесхребетность - вот и последствия.
  18. pexotinec
    pexotinec Вчера, 20:24
    -1
    Тонкая шейка наших правителей затянута зарубежными партнёрами. Детки то все за бугром. Какой нафиг им лднр. Не верю я уже что поддержка будет наша силовая.
  19. nikon7717
    nikon7717 Вчера, 23:20
    0
    А МИД Украины и всу, как всегда про мир говорят и про то что они не собираются на ДНР и лнр наступать.
    Меня удивляет, почему до сих пор не начали активно инфовойну против власти Украины, с учётом того что они все время обвинения нам кидают. Им то тоже надо в ответ
  20. Бшкаус
    Бшкаус Сегодня, 00:18
    0
    Собеседник отметил, что основной ущерб заключается не в повреждении колеи, которую и так не используют более двух лет, а именно повреждение провода. Из-за этого железнодорожное сообщение между двумя республиками Донбасса на данном участке прервано. 


    Дичь какая то, точней конкретная исудя по всему не отражающая реальной ситуации, а переиначиная журналюгами

    Во-первых трехпутка на перегоне- это что-то новенькое. Может речь о разъезде, обгонном пункте или маневровой вытяжке?

    Во-вторых, любая многопутка делется на участки со стрелочным пересечением, благодаря чему выведение одной колеи не прирывает магистрального движения, а лишь уплотняет график и приводит к задержке.

    В-третьих, автар новости понимает разницу между тепловозом и электровозом?

    В-четвертых, внимательный человек мог наблюдать что у электровоза всегда поднят задний пантограф, а почему? Да просто он может разрушиться сам и разрушить контактную сеть, но если слетает передний пантограф и наматывает провода - то он сносит все крышевое оборудование в т.ч и задний пантограф, а если слетает задний, то разрушений экипажной части не происходит и после восстановления проводов (что на самом деле обыденное, хоть и не ежедневное дело), спокойно едит дальше

    Может автор имел в виду движение электричек для местных дачников, тогда согласен,неприятно, хотя и тут нормальная практика на второстепенных не электрофицированных участках тепловозом тянуть электричку:/