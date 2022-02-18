В районе поселка Пантелеймоновка вблизи крупного промышленного центра Горловка украинские военные обстрелом нарушили железнодорожное сообщение между ДНР и ЛНР. Они повредили одну из трех колей, а также контактный провод.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН), ссылаясь на источник.
Собеседник отметил, что основной ущерб заключается не в повреждении колеи, которую и так не используют более двух лет, а именно повреждение провода. Из-за этого железнодорожное сообщение между двумя республиками Донбасса на данном участке прервано. Правда, ДНР и ЛНР связывают также железные дороги, проходящие через другие населенные пункты.
ДАН сообщило об интенсивном обстреле украинскими силовиками западных окраин Донецка. В частности, сильно пострадал поселок Старомихайловка, который вооруженные формирования Украины обстреливали более получаса из минометов и гранатометов, выпустив за это время 46 боеприпасов, в том числе запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 мм.
Сегодня обстрелы в республике начались с половины шестого утра. При этом ВСУ применяли вооружение разных видов и калибров.
В связи с разрушением двух жилых домов на западе Донецка Генеральная прокуратора возбудила уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко. Его обвиняют по статье 229 УК республики, то есть в организации теракта.