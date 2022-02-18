Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-министр обороны Украины: Если бы в 2014 украинские войска оказали сопротивление, то в худшем случае могли сдать только Севастополь

79

Фото ВМС Украины носит иллюстративный характер



По поводу украинских событий образца 8-летней давности высказался бывший министр обороны Украины Виталий Радецкий. Он находился в должности главы украинского военного ведомства в 1993-1994 годах. В интервью Дмитрий Гордону генерал армии в отставке прокомментировал процессы, которые происходили с Крымским полуостровом.

Отставному генералу был задан вопрос о том, как так вышло, что украинские войска без какого-либо сопротивления в феврале-марте 2014 года оставили Крым. Напомним, что тогда многие украинские военнослужащие остались в Крыму, приняв решение местного населения в пользу воссоединения полуострова с Россией. Те, кто на это не пошёл, выехали на украинскую территорию, фактически поддержав антиконституционный переворот в стране.

По словам бывшего министра обороны Украины, в 2014 году украинские войска «могли безо всяких разговоров отстоять Крым».

Радецкий считает, что тогда Россия предпринимала попытку – с прицелом на то, как поведёт себя Украина, как поведут себя украинские войска.

Радецкий:

То были пробы. Был план, как (Крым) отсечь.

Отставной украинский генерал заявил, что если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление, то «в худшем случае могли сдать только Севастополь, но не весь Крымский полуостров».

По мнению украинского экс-министра, нельзя говорить, что тогда со стороны руководства и командования было проявлено «непонимание происходящего». Виталий Радецкий считает, что речь нужно вести о трусости и предательстве, которые должны быть наказаны.

Для справки: на фоне событий, связанных с распадом СССР, Радецкий одним из первых генералов поддержал украинский суверенитет и выступил в поддержку Кравчука. После ухода Кравчука с поста главы украинского государства был снят с поста министра обороны, однако продолжал находиться на высоких должностях, включая должность начальника Национальной украинской академии обороны.
Использованы фотографии:
ВМС Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
79 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andr327
    andr327 Вчера, 19:15
    +21
    Если бы, да кабы
    1. Каяла
      Каяла Вчера, 19:20
      +23
      Вот именно, после драки кулаками махать все герои, а скакуасы так вообще мастера в этом виде спорта!

      П. С. Если то, что началось сегодня не мелкая заварушка, а реальное начало БД, то я посмотрю как этот укрохирой будет вещать откуда нибудь из Варшавы, как бы он москалям бы навалял, правда если успеет добежать до границы...
      1. frruc
        frruc Вчера, 19:49
        +9
        Отставной украинский генерал заявил, что если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление.......

        Что он там еще заявляет...
        -тикай во Львов !
      2. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 20:16
        +5
        Цитата: Каяла
        если успеет добежать до границы...

        Успеет. Такие очень быстро бегают
    2. alystan
      alystan Вчера, 19:37
      +8
      Если бы его бабка в молодости оказала бы ему сопротивление, то до сих пор была бы девкой на выданье...
      Вот не думают над своими словами, а они, что тот бумеранг, могут вернуться ему же в лоб.
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 20:17
        +4
        Цитата: alystan
        Вот не думают над своими словами,

        Они думают, что всё забыто
        1. ЕМММ
          ЕМММ Вчера, 20:22
          +2
          А слово - не воробей...
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 20:53
            +2
            Ну а подругому, лишь бы чирикнуть
    3. knn54
      knn54 Вчера, 19:47
      +5
      "Кабы я была царица,молвит..."
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 20:18
        +5
        Цитата: knn54
        молвит..."

        Да не молвит
        Врёт как сивый мерин
    4. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 20:14
      +4
      Цитата: andr327
      Если бы, да кабы

      Да ещё через 8 лет
    5. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 20:27
      +6
      Цитата: andr327
      Если бы, да кабы

      Ех !!! Мы им бы дали ! Если бы они нас догнали !
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 20:38
        +7
        Цитата: tihonmarine
        Ех !!! Мы им бы дали ! Если бы они нас догнали !

        Что то я не одного шумерского воина с оружием так и не увидел
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 20:58
          +4
          Цитата: Серёга64
          Что то я не одного шумерского воина с оружием так и не увидел

          Ну если украинские генералы из Крыма рванули раньше солдат, то кто будет воевать. Нормальные пиплы остались в Крыму, а нациков кучка вернулась в АТО.
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 21:00
            +4
            Цитата: tihonmarine
            а нациков кучка вернулась в АТО.

            Ниже на эту тему я ролик выложил
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 21:01
              +3
              Цитата: Серёга64
              Ниже на эту тему я ролик выложил

              Спасибо, гляну.
            2. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 23:04
              +3
              Цитата: Серёга64
              Ниже на эту тему я ролик выложил

              Глянул, ну которые до Киева пешком рванули, те хоть в АТО, хоть в ИГИЛ.
              1. Серёга64
                Серёга64 Вчера, 23:09
                +2
                Цитата: tihonmarine
                ну которые до Киева пешком рванули,

                Называется, а не послать ли нам гонца... laughing
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 23:21
                  +2
                  Цитата: Серёга64
                  Называется, а не послать ли нам гонца...

                  Сажусь уже, у жены день рождения.
                  1. Серёга64
                    Серёга64 Сегодня, 00:27
                    0
                    Цитата: tihonmarine
                    Сажусь уже, у жены день рождения.

                    Поздравьрт меня smile love
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 21:32
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: andr327
        Если бы, да кабы

        Ех !!! Мы им бы дали ! Если бы они нас догнали !

        Что в общем они и продемонстрировали в посткрымский период, когда на Донбассе из котла в котёл скакали.
    6. RealPilot
      RealPilot Вчера, 20:43
      +5
      Большая часть из них стала военнослужащими РФ. И, кстати, об этом не жалеют!
      А ходить к лысому "изделию #2" - себя не уважать.
      Но этот генерал еще из кравчуковской когорты предателей, ему не стыдно...
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 21:03
        +2
        Цитата: RealPilot
        Большая часть из них стала военнослужащими РФ

      2. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Вчера, 21:38
        +4
        Цитата: RealPilot
        Но этот генерал еще из кравчуковской когорты предателей, ему не стыдно...

        hi Интересная статья была в апреле ‘14, про если бы да кабы https://novayagazeta.ru/articles/2014/04/17/59255-171-vezhlivye-lyudi-187-v-krymu-kak-eto-bylo
    7. Alien From
      Alien From Сегодня, 00:59
      0
      Севастополь- город Русских моряков!!!!!!) Без БОТВЫ!!!!!!!!
  2. paul3390
    paul3390 Вчера, 19:17
    +16
    Ух, как бы мы им дали, если б они нас догнали!!! laughing
    1. 210окв
      210окв Вчера, 20:05
      +5
      После драки(хотя и драки то не было) решили помахать ручонками.
      1. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 20:19
        +5
        Цитата: 210окв
        решили помахать ручонками.

        В дурке связать забыли laughing
      2. Серёга64
        Серёга64 Вчера, 20:42
        +4
        Цитата: 210окв
        После драки(хотя и драки то не было) решили помахать ручонками.

        Ручёнкой они Крыму помохали в 2014 году
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 21:00
          +3
          Цитата: Серёга64
          Ручёнкой они Крыму помохали в 2014 году

          И Крым им тоже помахал ручкой, сказав: "Чтобы духу вашего не было больше в Крыму !"
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 21:04
            +2
            Цитата: tihonmarine
            "Чтобы духу вашего не было больше в Крыму !"

            Они дисциплтнтрованно команду выполнили yes
      3. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 20:49
        +4
        Цитата: 210окв
        После драки(хотя и драки то не было) решили помахать ручонками.

        Как всегда, почитаешь как после ВОВ гитлеровские генералы "ручонками машут" ну прямо как этот генерал.
  3. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 19:18
    +6
    По словам бывшего министра обороны Украины, в 2014 году украинские войска «могли безо всяких разговоров отстоять Крым».

    Вот это он сейчас печалится что не ОН лично(zig!!!) был министром обороны в 14г? Или он печалится что он уже "экс" и в Ростов его не возьмут?
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:23
    +5
    Это те самые войска, которые националистам и отмарозкам оружие отдавали, боевую технику, боеприпасы, когда ук-роину майданило нехило?Историю они там любят переписывать,только вот история не терпит сослогательного наклонения, она такая, какой они сами её сделали-бессмысленно кровавая для ук-роины. Им с такой историей жить всю их жизнь.
  5. gurzuf
    gurzuf Вчера, 19:23
    +3
    Если такой патриот, если рвется в бой, то почему в отставке во время войны? Только трус может отсиживаться во время войны.
    1. Аварийный
      Аварийный Вчера, 19:32
      +2
      Дедушка старый, дедушка больной. Манной кашки переел вот и несет всякий бред.
  6. tank64rus
    tank64rus Вчера, 19:26
    +5
    История не имеет если бы да кабы. А если бы у нас меньше слушали "друзей" давно пределы Украины были ограничены Львовской областью..
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 19:27
    +2
    Как в анекдоте - если бы они нас догнали, то того да уж бы мы им показали!
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:28
    +3
    "Die Geschichte kennt kein Wenn" история не терпит сослагательного наклонения ... это для особо "одухотворённых" было сказано.
    впрочем, совсем перескакавшим, шо говори, шо не говори, один фиг.
  9. Аварийный
    Аварийный Вчера, 19:30
    +7
    Тогда бы вы и Херсона с Николаевым не досчитались бы.
  10. impostor
    impostor Вчера, 19:39
    +3
    Этот персонаж лично проливать кровь не собирался ни в 1994 ни в 2014, так ведь?
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 22:07
      +2
      Цитата: impostor
      Этот персонаж лично проливать кровь не собирался ни в 1994 ни в 2014, так ведь?

      Проливать кровь он конечно СВОЮ не собирался, но кровь российских военных КЧФ (еще неразделенного) и их семей он вдоволь попил....
      Почитайте периодику тех лет.....
      В Крыму тогда у ВСУ был 32-й АК....
      В 2014-м у ВСУ в части сухопутной и авиационной составляющей был перевес, ВСУ сгубило - территориальный способ комплектования ВСУ, изношенность материальной части В и ВТ, а также бардак и разгильдяйство, что впрочем было нам на руку....
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 19:42
    +4
    Отставной украинский генерал заявил, что если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление, то «в худшем случае могли сдать только Севастополь, но не весь Крымский полуостров».

    Есть у меня предположение, что после официального принятия независимости ЛДНР, при продолжении обстрелов территории Новороссии, украинские войска и «националистические зачухонцы» смогут сдать не только Луганскую и Донецкую республики...Хрен его знает - интуиция...
    1. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 20:47
      +1
      Цитата: ROSS 42
      интуиция...

      А её не обманешь
  12. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 19:48
    +2
    если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление

    Это те которых били безоружные и необученные ополченцы?
  13. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 19:56
    +8
    Отставной украинский генерал заявил, что если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление, то «в худшем случае могли сдать только Севастополь, но не весь Крымский полуостров».

    Пиар в чистом виде. Не было у украинских частей, размещенных в Крыму ни единого шанса что-то там удержать.
    Теоретически там было 17 тыс. военнослужащих, не считая гражданского обслуживающего персонала, но практически это в основной массе были или флотские, которые на земле совсем не очень, служащие разных обучающих центров и ПВО. А из тех, кто мог что-то в общевойсковом ЕМНИП были только мехбригада береговой обороны, пара батальонов морпехов при поддержке бригадной артгруппы и внутренние войска. Но они, естественно, не были готовы, не были развернуты, и пытаться из положения "лежа" что-то сделать против русских ССО, с их опытом войны в Чечне и при поддержке, которую в любой момент могла оказать авиация...
    Я счастлив, что ничего не произошло. Но, рассматривая ситуацию чисто теоретически - боеспособные украинские части были бы разбиты сходу, не успев даже развернуться
    1. dimy44
      dimy44 Вчера, 20:09
      +5
      Андрей, а учитывая, каков процент военнослужащих был крымчан, которые не поддержали незаконный госпереворот, там даже и говорить не о чем.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Вчера, 20:41
        +4
        Цитата: dimy44
        Андрей, а учитывая, каков процент военнослужащих был крымчан, которые не поддержали незаконный госпереворот, там даже и говорить не о чем.

        Конечно. И потому я совершенно не склонен обвинять военнослужащих Крыма в трусости. У тебя в стране - госпереворот, ты сам отлично знаешь, чем живет Крым, и... воевать? За кого? За что?
      2. Wildcat
        Wildcat Вчера, 22:10
        0
        а учитывая, каков процент военнослужащих был крымчан, которые не поддержали незаконный госпереворот
        еще хорошо бы учитывать, какой процент военнослужащих СССР стали военнослужащими ВСУ, потому что:
        "квартиры"
        "семьи"
        "работа"
        "куда мы отсюда поедем, здесь же все!".
        Просто на будущее, хорошо бы учитывать. Потому что вот как оно бывает (художественная реконструкция):
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 20:45
      0
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Пиар в чистом виде.

      Вы уверены что первое слово написано без ошибок? feel
    3. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 20:49
      +2
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Пиар в чистом виде. Не было у украинских частей, размещенных в Крыму ни единого шанса что-то там удержать

      Попытались laughing
    4. Avior
      Avior Вчера, 22:04
      -1
      Причины, по которым тогда не отдали приказ на оказание сопротивления, давно известны, озвучены, рассекречена и выложена стенограмма СНБО. Вот эта стенограмма.
      https://bykvu.com/ua/bukvy/23120-polnaya-stenogramma-zasedaniya-snbo-po-krymu/
      вот она же в переводе на русский
      https://echo.msk.ru/blog/echomsk/1717754-echo/
      Все известно из первых рук, там и гадать нечего.
      Если коротко- войска не готовы не только в Крыму, но и вообще по Украине, полиция Крыма перешла на российскую сторону , американцы и немцы предупреждают, что при попытке активных действий будет полномасштабный ввод войск на материковую часть. Непосредственно во время СНБО звонил Нарышкин с угрозами.
      Рассказы дедушки выглядят как болтовня пожилого скучающего пенсионера.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 23:18
        +2
        Цитата: Avior
        но и вообще по Украине, полиция Крыма перешла на российскую сторону

        Так в Крыму то и всегда была Российская полиция, и никогда не было украинской полиции.
        1. Avior
          Avior Вчера, 23:19
          0
          да, тогда это была еще милиция
  14. svp67
    svp67 Вчера, 20:06
    +3
    Ну, да, оно после драки то, можно так хорошо кулаками махать...
  15. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:13
    +2
    Если бы в 2014 украинские войска оказали сопротивление, то в худшем случае могли сдать только Севастополь


    Если бы, да кабы. На носу росли грибы, и в анусе)))

    История не терпит сослагательного наклонения.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 20:14
    +4
    Если бы дело дошло до боестолкновений армии РФ и Украины то Крымом дело бы не ограничилось.
    1. svd-73
      svd-73 Вчера, 21:19
      +1
      В 2014 весной железная дорога в Брянске была забита составами с военной техникой,Путин почему то не рискнул тогда имея на руках Януковича,действующего президента.И вой из за "лужи"тогда бы был поменьше.
  17. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 20:20
    +3
    Все битые хэнералы, рассказывают одно и тоже))) вот если бы я был министром, то загнал бы русских за Урал)))
  18. iouris
    iouris Вчера, 20:25
    +1
    Экс-министр не знает или не понимает, что воюет не армия, а государство. Если государство развалилось, то боевые действия возможны только в рамках гражданской войны между двумя силами или войны всех против всех за ресурсы. Англия с Америков поставили много оружия именно для такой войны. бУкраина превращается в подобие ИГИЛ (запрещённой в РФ).
  19. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 20:25
    +4
    Отставной украинский генерал заявил, что если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление, то «в худшем случае могли сдать только Севастополь, но не весь Крымский полуостров».

    Солдаты у нас были плохие, а мы генералы, мы только рождены побеждать, а вот солдаты нас предали. Пренеприятнейшая личность, предавшая свою страну СССР, присягнувшая другой стране, и обвинившая в предательстве свою армию.
  20. Denis812
    Denis812 Вчера, 20:40
    +5
    Так это... там как бы не до сопротивления были.
    Злые вежливые люди могли начать стрелять вообще-то!
    Потому доблестные защитники полуострова предприняли беспрецендентную операцию по стратегическому эшелонированному отходу.
    Вот даже фотки есть с места событий.



    Вальтер Модель в гробу переворачивался видя такие эффективные отступательные действия.
  21. xomaNN
    xomaNN Вчера, 20:41
    +2
    Вот любят отставные вояки "кулаками после драки махать". wassat
    А в реале никто не рискнул из у-кр.- начальников разного уровня в Крыму даже из АКМ стрельнуть drinks
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 20:44
    +3
    Отставной украинский генерал заявил, что если бы ...
  23. Drugov
    Drugov Вчера, 20:52
    +5
    Их было семеро, нас только сто
    Всю ночь бились дрались к утру поравнялись
    Мы бы им дали, если бы они нас догнали
  24. Степан S
    Степан S Вчера, 20:59
    +4
    Ну теперь там все херои, куда не плюнь. И во всех котлах они победили. Да что тут говорить - самая сильная армия Европы.
  25. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 21:39
    +1
    С дивана всяко виднее.
  26. Avior
    Avior Вчера, 21:44
    +1
    находился в должности главы украинского военного ведомства в 1993-1994 годах

    Дедушке скучно на пенсии, не с кем поговорить, подчиненных не осталось...
  27. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 22:11
    +2
    При развале Союза в армию хохлопитеков ушли в основном те, кому в ВС РФ ничего не светило. По комсоставу ЧФ , например, 100%! А теперь debil,ы рассказывают за мнение.
    Хрень это все, очень грамотно было организовано, никто не шамаркал, кто пробовал - по зубам получали быстро и качественно, без огласки. И всем участвующим по обе стороны все было понятно
  28. Blackgrifon
    Blackgrifon Вчера, 22:15
    +1
    Им бы горилку с коксом перестать мешать... Да и грибы галлюциногенные кушать...
  29. Fisherman
    Fisherman Вчера, 22:19
    +1
    Если бы еще эта задняя мысль была разумной...а она во всех смыслах - задняя!
  30. cheburator
    cheburator Вчера, 23:10
    +3
    Если бы рыпнулись, то в худшем случае всех бы кончили!
  31. Maks Winter
    Maks Winter Вчера, 23:43
    +2
    если бы в 2014 - ом оказали сопротивление, то и Одесса, и вся ,,Укра,, до Львова стали бы Россией
  32. blackcat
    blackcat Сегодня, 00:08
    +2
    Если бы украинские войска оказали бы сопротивление то может и страны такой бы уже не было ? И проблем с Донецком и Луганском ?
  33. Виталий Петров_3
    Виталий Петров_3 Сегодня, 01:00
    0
    У тех воинов были нормальные мозги , неиспорченные обоПаскиными печенюшками! А что вот у других произошло заражение мозга,по другому и не понять! fool
  34. Виталий Петров_3
    Виталий Петров_3 Сегодня, 01:03
    -1
    Цитата: svd-73
    В 2014 весной железная дорога в Брянске была забита составами с военной техникой,Путин почему то не рискнул тогда имея на руках Януковича,действующего президента.И вой из за "лужи"тогда бы был поменьше.

    100500 drinks
  35. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 01:44
    0
    По словам бывшего министра обороны Украины, в 2014 году украинские войска «могли безо всяких разговоров отстоять Крым».
    Могли, не могли... Если бы могли то сделали бы, а не бегали бы по аэродрому с криками - Америка с нами! Тот кто смог ,тот сделал. Крым из под бандеровской оккупации освободил. А кто-то только и мог что языком болтать- ну и результат...
  36. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 01:48
    0
    Нашли авторитета. Ниже чем нулевого.
    Радецкий - трус и предатель.
    На през.выборах-1994 на Украине, Радецкий, тогда министр обороны, послал по командирам в\ч секретную телеграмму с ПРИКАЗОМ обеспечить голосование ЗА кравчука и не допускать в части никаких агитаторов от кандидата в президенты кучмы.

    Всяких гаджетов тогда не было, но честные офицеры скопировали этот шедевр служебного идиотизма и накануне 2-го тура передали кучме, которого считали "красным директором", а не такой предательской нечистью, как главидеолух КПУ кравчук. Ну. и этот обманул.
    НО после победы на выборах кучмы, радецкого сразу же ушли. Но мягко
    радецкий в армии запомнился и тем, что лично для себя ввёл в форму одежды...шикарное кожаное пальто. Только для себя, как северокорейский КимЧен Ын, и за счёт МО, бедному денег на кожан не хватало, но очень хотелось...
  37. Keer
    Keer Сегодня, 01:57
    0
    А если бы под Бродами выстояли? Сейчас бы золоченые шёлковые шаровары все, б, носили laughing