Экс-министр обороны Украины: Если бы в 2014 украинские войска оказали сопротивление, то в худшем случае могли сдать только Севастополь

Фото ВМС Украины носит иллюстративный характер

То были пробы. Был план, как (Крым) отсечь.

По поводу украинских событий образца 8-летней давности высказался бывший министр обороны Украины Виталий Радецкий. Он находился в должности главы украинского военного ведомства в 1993-1994 годах. В интервью Дмитрий Гордону генерал армии в отставке прокомментировал процессы, которые происходили с Крымским полуостровом.Отставному генералу был задан вопрос о том, как так вышло, что украинские войска без какого-либо сопротивления в феврале-марте 2014 года оставили Крым. Напомним, что тогда многие украинские военнослужащие остались в Крыму, приняв решение местного населения в пользу воссоединения полуострова с Россией. Те, кто на это не пошёл, выехали на украинскую территорию, фактически поддержав антиконституционный переворот в стране.По словам бывшего министра обороны Украины, в 2014 году украинские войска «могли безо всяких разговоров отстоять Крым».Радецкий считает, что тогда Россия предпринимала попытку – с прицелом на то, как поведёт себя Украина, как поведут себя украинские войска.Радецкий:Отставной украинский генерал заявил, что если бы в феврале 2014 года украинские войска оказали сопротивление, то «в худшем случае могли сдать только Севастополь, но не весь Крымский полуостров».По мнению украинского экс-министра, нельзя говорить, что тогда со стороны руководства и командования было проявлено «непонимание происходящего». Виталий Радецкий считает, что речь нужно вести о трусости и предательстве, которые должны быть наказаны.Для справки: на фоне событий, связанных с распадом СССР, Радецкий одним из первых генералов поддержал украинский суверенитет и выступил в поддержку Кравчука. После ухода Кравчука с поста главы украинского государства был снят с поста министра обороны, однако продолжал находиться на высоких должностях, включая должность начальника Национальной украинской академии обороны.