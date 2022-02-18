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Сообщается о прогремевшем у здания правительства ДНР взрыве

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Тревожные сводки продолжают приходить с территории Донбасса. Руководство Донецкой народной республики утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский «уже в ближайшее время отдаст приказ к началу силовой операции». Напомним, что несколько часов назад власти и ДНР, и ЛНР объявили о начале централизованной массовой эвакуации. К ней подключен Минтранс, предоставляющий транспорт для вывоза жителей республик в Ростовскую область России. Сообщается об остановке учебного процесса и о начале эвакуации в РФ.


На этом фоне приходит сообщение о мощном взрыве, прогремевшем в центре Донецка. В сводках, приходящих из столицы ДНР, говорится о том, что взрыв прогремел в самом центре города – буквально в нескольких метрах от здания правительства республики.

Информацию о взрыве приводит информационная служба РИА Новости. На административных порталах ДНР этих данных пока нет.

По некоторым данным, в Донецке была взорван автомобиль главы Дениса Синенкова, командующего Народной милицией ДНР. Сам Синенков, по последним данным, остался жив.

Некоторое время назад появились сообщения и о попытке проникновения в ДНР двух украинских диверсионных групп.

Если верить представителю Управления НМ ДНР полковнику Эдуарду Басурину, украинские диверсанты в количестве 22 человек двигались вдоль лесополосы около населённого пункта Железная Балка. Из стрелкового оружия по ним был открыт огонь. Полковник Басурин заявляет, что в итоге завязался бой. Есть погибшие и раненые среди украинских силовиков.

Также в ДНР сообщает о попытке украинских диверсантов атаковать предприятие «Стирол». В частности, были предотвращены действия по обстрелу емкостей с аммиаком.
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Денис Пушилин
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103 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Мар.Тира
      Мар.Тира Вчера, 19:40
      +40
      Цитата: ERsytype
      Басурин сказал, что это учения.

      Это не учения взорвалась начиненная взрывчаткой припаркованная машина.Украина начала действовать как боевики ИГил подрывая фугасы в местах скопления людей и административных зданий..Кроме того уже гулает по интернету видео с камеры ГоуПро украинской диверсионной группы пытавшейся совершить прорыв и накрытой из-засады ополченцами.Так что работают братья,а с боевиками подрывниками у России есть опыт борьбы ещё с Чечни а потом Сирии.Их та же участь ждёт.
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Вчера, 19:44
        +4
        Цитата: Мар.Тира
        взорвалась начиненная взрывчаткой припаркованная машина.

        Нет, взорвался уазик начальника народной милиции ДНР.
        Сам Синельников не пострадал.
        1. Моменто
          Моменто Вчера, 21:20
          -29
          молодец - пожертвовал свой уазик на благое дело.
          1. URAL72
            URAL72 Вчера, 22:45
            +10
            молодец - пожертвовал свой уазик на благое дело.

            Можешь пока веселиться. В случае вашего нападения на Донбасс, вы и недели не протянете. Вот тогда-то и повеселимся. Мне предложили выехать из Докучаевска в Зугресс,- я отказался. Полезете,- будем воевать.
            1. Моменто
              Моменто Сегодня, 01:49
              0
              апрелевка воевать с украиной не будет)
      2. Vol4ara
        Vol4ara Вчера, 20:06
        -15
        Цитата: Мар.Тира
        Цитата: ERsytype
        Басурин сказал, что это учения.

        Это не учения взорвалась начиненная взрывчаткой припаркованная машина.Украина начала действовать как боевики ИГил подрывая фугасы в местах скопления людей и административных зданий..Кроме того уже гулает по интернету видео с камеры ГоуПро украинской диверсионной группы пытавшейся совершить прорыв и накрытой из-засады ополченцами.Так что работают братья,а с боевиками подрывниками у России есть опыт борьбы ещё с Чечни а потом Сирии.Их та же участь ждёт.

        Видел это видео, бойца ранят и он падает, приползает другой боец, снимает камеру (зачем?), оставляет её лежать рядом и эвакуирует раненого. Что за бред? Надо было и документы сразу оставлять, паспорт США там...
        1. Himari
          Himari Вчера, 20:21
          -6
          ...и визитку Яроша, да
        2. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 21:08
          +4
          Цитата: Vol4ara
          Надо было и документы сразу оставлять, паспорт США там...

          Тогда зачем зелёнкин срочно запросил у заштатников химзащиту?
          1. Vol4ara
            Vol4ara Вчера, 22:50
            -6
            Цитата: Серёга64
            Цитата: Vol4ara
            Надо было и документы сразу оставлять, паспорт США там...

            Тогда зачем зелёнкин срочно запросил у заштатников химзащиту?

            наверное затем чтобы совершить диверсию на очистных сооружениях в днр, диверсии же ведь совершаются исключительно в хим защите, вот и на видео все разведчики в хим защите. А когда будут совершать диверсии на аэродромах то оденут парашюты и летные шлемы, но сначала срочно их запросят у штатов
            1. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 22:54
              +2
              Химзащиту он запросил ещё вчера.
              Вчера блинкин излогаал,что РФ устроит провокациюс химоружиемУрка ина прекрассно знает, что у РФ нет химоружия
              Осмелюсь ещё раз спросить, зачем презиклоуну потребовалось столько защиты?
              1. Vol4ara
                Vol4ara Вчера, 22:56
                -12
                Цитата: Серёга64
                Химзащиту он запросил ещё вчера.
                Вчера блинкин излогаал,что РФ устроит провокациюс химоружиемУрка ина прекрассно знает, что у РФ нет химоружия
                Осмелюсь ещё раз спросить, зачем презиклоуну потребовалось столько защиты?

                Интересный вопрос, вот и я думаю, зачем России войска рхбз когда у украины нет хим оружия. А Путин то наверное не знает !
                1. Серёга64
                  Серёга64 Вчера, 23:07
                  +4
                  Цитата: Vol4ara
                  когда у украины нет хим оружия. А Путин то наверное не знает !

                  Ржунимагу laughing
                  Так мы не собираемся воевать с Украиной, а против нас нацелена сша, которая так своё химоружие не уничтожили.
                  И войска РХБЗ в учениях участия не принимали,
                  1. Vol4ara
                    Vol4ara Вчера, 23:20
                    -8
                    Цитата: Серёга64
                    Цитата: Vol4ara
                    когда у украины нет хим оружия. А Путин то наверное не знает !

                    Ржунимагу laughing
                    Так мы не собираемся воевать с Украиной, а против нас нацелена сша, которая так своё химоружие не уничтожили.
                    И войска РХБЗ в учениях участия не принимали,

                    А мне кажется, что собираемся. А мне кажется, что Лавров сказал, что если наши требования о безопасности не будут восприняты всерьез, то мы оставляем за собой право действовать как посчитаем нужным, с намеком на возможное применение силы. А мне кажется, что зарубежные СМИ соловьем поют о подготовке Россией провокаций с применением хим оружия, а о том, что у нас его нет расскажите британцам из Солсбери, Навальному, я не говорю, что мы кого то там травили, но среднестатистический европеец посмеется вам в глаза если вы будете доказывать обратное, и мне кажется , что заказ хим защиты , это следствие раздутой шумихи в сми о возможном применением Россией БОВ, "акция-реакция", чтобы европейцы видели какие мы прохие. А вам не кажется ? А вы наверное считаете , что для того чтобы взорвать емкость с хлором нужна хим защита, взрывчатки уже недостаточно ?
                    1. Серёга64
                      Серёга64 Сегодня, 00:26
                      0
                      Цитата: Vol4ara

                      А мне кажется, что собираемся.

                      Да не дёргайтесь на ЛДНР и вы нафиг нам не сдались
                      Нувот что у вас такого есть чего нет у нас?
                      Лавров сказал, что если наши требования о безопасности не будут восприняты всерьез, то мы оставляем за собой право действовать как посчитаем нужным,

                      А мне другой намёк показался
                      А мне кажется, что зарубежные СМИ соловьем поют о подготовке Россией провокаций с применением хим оружия,

                      А мне не кажется, что зарубежные СМИ соловьём назначают дату войны, а Россия не нападает
                      что у нас его нет расскажите британцам из Солсбери, Навальному,

                      Да я не такой чтобы солсбери верить, а темм болееподвальному. Он к гостайнам доступ имеет?
                      но среднестатистический европеец посмеется вам в глаза если вы будете доказывать обратное,

                      Забыли сказать ОБОЛВАНЕНЫЙ гейропеец
                      А вы наверное считаете , что для того чтобы взорвать емкость с хлором нужна хим защита, взрывчатки уже недостаточно ?

                      Лихо крутанулся laughing laughing
                      1. Vol4ara
                        Vol4ara Сегодня, 01:03
                        -2
                        Цитата: Серёга64
                        Да не дёргайтесь на ЛДНР и вы нафиг нам не сдались
                        Нувот что у вас такого есть чего нет у нас?

                        Авиация, флот, танковые армии, современное пво. В общем наверное у нас есть все чего у вас нет.
                        Цитата: Серёга64
                        А мне не кажется, что зарубежные СМИ соловьём назначают дату войны, а Россия не нападает

                        Вот смешно будет если нападет, и старый пеpдун Байден окажется более проницательным чем все ВО, не все переживут такой позор
      3. Vol4ara
        Vol4ara Вчера, 20:13
        -38
        Вангую, что РФ вторгнется на Украину через 3-4 дня. Может я конечно не прав, но скорее всего прав
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 20:39
          +4
          Не через 24 дня вторгнется.
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 23:26
            +2
            Цитата: Вадим237
            Не через 24 дня вторгнется.

            Ещё точнее - 30 февраля what
        2. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 21:09
          +9
          Цитата: Vol4ara
          что РФ вторгнется на Украину через 3-4 дня.

          Зачем?
          1. Vol4ara
            Vol4ara Вчера, 22:43
            -11
            Цитата: Серёга64
            Цитата: Vol4ara
            что РФ вторгнется на Украину через 3-4 дня.

            Зачем?

            я думаю, затем
            1. Серёга64
              Серёга64 Вчера, 22:48
              +2
              Цитата: Vol4ara
              затем

              Зачем затем?
        3. Tusv
          Tusv Вчера, 21:18
          +7
          Цитата: Vol4ara
          Вангую, что РФ вторгнется на Украину через 3-4 дня. Может я конечно не прав, но скорее всего прав

          Вангую, что ВС РФ "Вторжение" не потребуется. Но этого вы не услышите. Будет полная тишина и от этой тишины рагули свихнуться. Схватят чумоданы и бегом в Польшу, а Украинец Нам не враг
          1. Santa Fe
            Santa Fe Вчера, 21:53
            -6
            Будет полная тишина и от этой тишины рагули свихнуться. Схватят чумоданы и бегом

            5+ good
            а Украинец Нам не враг

            Первые предатели и враги

            Недострана с недолюдьми
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 22:28
              +8
              Цитата: Santa Fe
              Первые предатели и враги
              Недострана с недолюдьми

              не стоит помогать врагу рыть пропасть между народами
              враг и сам немалых успехов в этом добился
              а тут ещё добровольцы на помощь бегут со своими совочками
          2. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 21:58
            0
            Цитата: Tusv
            Вангую, что ВС РФ "Вторжение" не потребуется. Н

            Конечно не потребуется. Признать ЛДНР и зайти не как на территорию урка ины, на территории независимых государств ЛНР и ДНР
        4. Моменто
          Моменто Вчера, 21:22
          -10
          согласен. тут все предсказуемо как в осетии.
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 21:59
            +1
            Цитата: Моменто
            согласен. тут все предсказуемо как в осетии.

            А что в Осетии?
            1. Моменто
              Моменто Сегодня, 01:43
              0
              предсказуемо все было. почерк один)
      4. Маз
        Маз Вчера, 20:21
        0
        И тут начинаешь вспоминать, как прощелкали Мотороллу, потом Гиви и Захара, вспоминаешь слова главы ЛНР сказанные сегодня с призывом в конце речи об эвакуации населения в Россию: "Обращаюсь снова ко всем мужчинам способным держать в руках оружие - встать на защиту родной земли!" - и ох нехорошо как-то на душе становится. И опять на шее России этот крест тащить. А сами то, что? По подсчетам, самым скромным, там есть около двухсот тысяч мужиков способных держать в руках оружие, только вот где они?
        1. Canecat
          Canecat Вчера, 20:28
          +8
          Цитата: Маз
          только вот где они?

          Была инфа что на луганском сборном пункте началась движуха, люди прибывают группами и по одиночке. Т.е. процесс идет.
          1. Серёга64
            Серёга64 Вчера, 21:11
            0
            Цитата: Canecat
            Была инфа что на луганском сборном пункте началась движуха, люди прибывают группами и по одиночке. Т.е. процесс идет.

            На ВО
            https://topwar.ru/192452-opublikovano-video-ocheredi-dobrovolcev-vozle-voenkomata-v-luganske.html#comment-id-12192292
            1. А Нас Рать
              А Нас Рать Вчера, 22:05
              -6
              Цитата: Серёга64
              https://topwar.ru/192452-opublikovano-video-ocheredi-dobrovolcev-vozle-voenkomata-v-luganske.html#comment-id-12192292

              Полтора десятка разномастных человек, но одной группой. Съемка "из за куста" - какое то кинемотографическое клише. Человек со списком так быстро их пропускат, что не успеть записать ФИО, и не найти в списке на листе А4 обычным шрифтом 12, тогда зачем ему этот планшет вообще?
              Не знаю, мне вся картинка режет глаз, незначительными нестыковками, микроскопическими нюансами, шестым чувством... хотя неподготовленному обывателю наверное нет. what
              1. Серёга64
                Серёга64 Вчера, 22:23
                +1
                Цитата: А Нас Рать
                Не знаю, мне вся картинка режет глаз, незначительными нестыковками

                Только непонятно зачем надо фейк делать,если люди действительно идут защищать свой дом?
                Свидетели утверждают, что к военкомату прибывают как по одному, так и группами по 20-30 человек. Автор видео отмечает, что среди прибывающих некоторые одеты в камуфляжную форму и имеют рюкзаки. Он предполагает, что это местные ополченцы и прибывшие в Луганск добровольцы, воевавшие здесь еще в 2014-1016 годах.
              2. ААК
                ААК Вчера, 22:56
                0
                Согласен, ощущение такое, что люди прибывают по вызову на сборный пункт и человек в форме просто проверяет наличие данных в списке.
        2. Пальмира
          Пальмира Вчера, 20:41
          +28
          А Вы в курсе, что это общая война? Запад пришол за Россией, за её ресурсами, чтобы не утонуть самим. Раз в 100 лет, приходят за пиз..лями. Ничего нового.
          1. mikh-korsakov
            mikh-korsakov Вчера, 21:53
            +5
            Пальмира. Я со всем сердцем хочу надеяться за Ваш прогноз относительно того что Вы посулили западу. Я сам глубокий больной старик, поэтому воздержусь от призывов к республикам встать как один и дать по морде бандерлогам да так чтобы улетели до Карпат, но я не буду этого делать, потому что посылать людей на смерть нечестно, если сам лично не можешь им помочь. Но я не согласен и с теми, кто встал в позу прокурора и принимается рассуждать, что вот опять на РФ повесили беженцев. Но по своему опыту вижу, что в нашем доме поселилась семья из Донбасса. Вполне достойные люди. Отец семейства стал работать участковым врачом в поликлинике, причём работает хорошо. Если мы хотим решить демографическую проблему, то Бог нам в помощь получить 1 млн. самостоятельных семей. А Донбасс порожняк не гонит. Но тошнотворна "работа" нашей пропаганды. Создаётся впечатление, что все усилия нашей внешней политики в течение последних лет состоят в том, чтобы попросить наших зарубежных партнёров, чтобы они повлияли на Киев в плане выполнения минских соглашений. Киев посылает подальше, а наши партнёры говорят, ну вот видите, они не хотят, тогда вы сами выполняйте. И такая дребедень... Это выглядит смешно и воодушевляет Киев нагличать, при том что их танки ездят на нашей солярке. Выглядит, что мы как бы за копейку готовы сами знаете что. Но если мы такие слабые зачем было гундосить о русском мире. Сидели бы ровно, глядишь и Запад инвестиции подбросит на радость Лондонграду.
            1. Пальмира
              Пальмира Вчера, 22:26
              +1
              Времена меняются и люди стали другими.. Думаю тут как нельзя лучше, подходит поговорка, с волками живём, по волчьи поем.. Это когда-то все держалась на патриотизме, теперь к этому добавился бизнес. И ещё, атомное оружие. Видимо все эти факторы, заставляют "играть в шахматы". Махнуть шашкой всегда легче. Не знаю, насколько возможная война будет контролируема, но очень на это надеюсь.
              1. mikh-korsakov
                mikh-korsakov Вчера, 23:04
                +1
                Ну зачем же сразу шашкой. Можно не помахать, а только показать. Когда на человека нападает злобный пёс - мой опыт показывает - достаточно поднять с земли камень, бросать в пса не надо, обычно хватает. Но много лет жевать сопли тоже вредно, потому что подзадоривает оппонента. Стоило заявить, что часть войск отводят как шакал сразу полез на Донбасс, потому что подумал, что его испугались. Но Лавров опять затянул старую песню о безальтернативности. Шакал облегченно вздохнул - опять понесло.
        3. Ватный Колорад
          Ватный Колорад Вчера, 21:32
          -1
          Цитата: Маз
          И тут начинаешь вспоминать, как прощелкали Мотороллу, потом Гиви и Захара, вспоминаешь слова главы ЛНР сказанные сегодня с призывом в конце речи об эвакуации населения в Россию: "Обращаюсь снова ко всем мужчинам способным держать в руках оружие - встать на защиту родной земли!" - и ох нехорошо как-то на душе становится. И опять на шее России этот крест тащить. А сами то, что? По подсчетам, самым скромным, там есть около двухсот тысяч мужиков способных держать в руках оружие, только вот где они?

          В Ростове, работу работают laughing
        4. URAL72
          URAL72 Вчера, 22:53
          +6
          там есть около двухсот тысяч мужиков способных держать в руках оружие, только вот где они?

          не знаю кто где, но я на месте. Пока на диване, и не собираюсь в окопы. Но если начнется (а от меня до укровермахта 1-1,5 км),- на базе буду за 15 минут. Рюкзак собран, я одет, так и буду спать если получится.
      5. VSO-396
        VSO-396 Вчера, 20:46
        -28
        Да все уже договоренно: ВВП сливает Донбасс в обмен на отказ НАТО для Украины. Сейчас главное красивое шоу, что-бы народ поверил в победу.
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 21:12
          +8
          Цитата: VSO-396
          Да все уже договоренно

          Лично присктствовал при договоре, или блумберг рассказал?
          1. VSO-396
            VSO-396 Вчера, 23:17
            -7
            Сорян, лично присутствовать ни умом, ни рожей не вышел, а так поживем-увидим. Складно как-то получается; тут и на Западе (да и на самой Украине) заикнулись о невхождении Украины в НАТО, и людей из ЛДНР вывозят, а потом скажут что российских граждан там уже нет, и защищать-то некого.
        2. Моменто
          Моменто Сегодня, 01:46
          0
          вряд ли это так.
      6. Korax71
        Korax71 Вчера, 23:59
        0
        Ага.диверсанты и с трассерами.вас ничего не смущает?
      7. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 00:18
        +1
        Цитата: Мар.Тира
        Басурин сказал, что это учения.

        Это не учения взорвалась начиненная взрывчаткой припаркованная машина.

        Это уже война, горячая фаза, курок спущен бандеровцами, все это приведет к третьей мировой войны. Хотя демократический мир этого не видет.
        1. Моменто
          Моменто Сегодня, 01:47
          0
          вот бандеровцы гады - сами себе в ногу стреляют) погодите где то это было! ах да навальный сам себя отравил)
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 19:44
      +12
      Цитата: ERsytype
      Басурин сказал, что это учения.

      Не надо врать.
    3. Комментарий был удален.
  2. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 19:32
    +24
    Террористическое государство Украина по другому действовать не умеет.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 20:01
      +1
      Значит с этим "государством" надо и поступать соответствующе.Где там мочить? В сортире, кажется.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 21:42
        0
        Где там мочить? В сортире, кажется.

        Свидомиты в сортиры не ходят, всё по лопухам больше. В этом трудность.
    2. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 22:18
      +4
      Цитата: Михаил Сидоров
      Террористическое государство Украина


  3. палестинец
    палестинец Вчера, 19:33
    +13
    гады !!!.....ну ничего земли для всех хватит
    1. Vol4ara
      Vol4ara Вчера, 20:09
      -15
      Цитата: палестинец
      гады !!!.....ну ничего земли для всех хватит

      Вообще не факт, земля очень дорогая, весь похороненный бизнес под чёрными, своих русских престарелых родственников похоронить проблема...
    2. Добрый
      Добрый Вчера, 20:43
      +11
      Цитата: палестинец
      гады !!!.....ну ничего земли для всех хватит

  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:33
    +12
    Блинкин сказал, скакуасы завибрировали в ударном ритме ... увы, именно полосатики там рулят, наглы на подруливании!
  5. paul3390
    paul3390 Вчера, 19:34
    +23
    Я вот чего не очень понимаю - восьмой год войны, а бандерложьи ДРГ так шляются по ЛДНР как по ридному вишнёвому садочку... belay Причём - ни одной ответной акции как не было, так и нет.. what Что за игра в поддавки-то? am
    1. salat
      salat Вчера, 19:40
      -1
      Так вроде пару лет назад в куеве каких-то полковников взрывали
    2. Korgot
      Korgot Вчера, 19:42
      +3
      Ну так по другую линию фронда те-же жители Донецкой\Луганской обл.
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 19:42
      +8
      Пауль3390-а как вы их отличите от мирного населения?Там часть из них как гражданские в гражданке пройдут в условную точку,подождут тех, кто в форме всу, и совместно что-то подорвут, заминируют, сожгут...А,насчёт ответной акции, сил у республик маловато,только свои земли охранять едва хватает!
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 20:02
        -1
        Ну -как-то же с таким борются? Опыт СМЕРШа отчётливо говорит, что это возможно, даже если диверсанты одной с тобой национальности.. Просто надо этим плотно заниматься.
        1. dimy44
          dimy44 Вчера, 20:23
          +1
          Занимаются, иначе бы несравненно больше было бы диверсий. Но невозможно быть эффективным на 100%, да и готовят диверсантов инструктора не на тяп-ляп.
        2. PSih2097
          PSih2097 Вчера, 20:33
          +2
          Цитата: paul3390
          Опыт СМЕРШа отчётливо говорит,

          там участвовало аж три серьезных контор - НКВД, особые отделы армии и флота, причем там такие "зубры" сидели, что нынешним даже не снилось...
    4. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:11
      +2
      Вы так действительно думаете, что мы в поддавки играем? laughing
  6. Комментарий был удален.
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 19:38
    +1
    Нагнетается напряжение. Прям в воздухе висит, хоть ножом режь. Ночью пойдут? Думают, это им поможет?
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Вчера, 20:46
      -11
      Нагнетается напряжение. Прям в воздухе висит, хоть ножом режь. Ночью пойдут? Думают, это им поможет?
      А если не пойдут!? Сам пойдёшь под нож? bully winked lol Или об...ся. В смысле обескуражить смеете?
    2. Demon_is_ada
      Demon_is_ada Вчера, 22:38
      +1
      Если пошли дрг то через пару тройку дней могут полезть. Смысл работы групп отвлечь ресурсы и внимание на гражданку, панику среди населения спровоцировать
  8. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:45
    -5
    Похоже, всё начнётся с провокаций, потом натовщина устроит всушникам заслон, введя свои войска за их спины. Тогда сложно будет не попасть именно в каких-нибудь поляхских или американских вояк, ибо всушники будут неподалёку...
    1. ser-pov
      ser-pov Вчера, 20:03
      +5
      Цитата: Бережливый
      Похоже, всё начнётся с провокаций, потом натовщина устроит всушникам заслон, введя свои войска за их спины. Тогда сложно будет не попасть именно в каких-нибудь поляхских или американских вояк, ибо всушники будут неподалёку...

      Да и хр.ен с ними... Кто не спрятался- мы не виноваты...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:16
      +4
      Цитата: Бережливый
      Тогда сложно будет не попасть именно в каких-нибудь поляхских или американских вояк,

      В этих "ихтамнет"ов желательно как раз в первую очередь и попадать.
  9. николай саенко
    николай саенко Вчера, 19:45
    +21
    надеюсь минска три не будет!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 20:23
      +4
      Нашим руководителям надо было ещё на Минске-1 думать головой и брать шароварников за гениталии, крепко. А не в ,, миротворцев,, играть.
    2. Третий район
      Третий район Вчера, 22:43
      -1
      Цитата: николай саенко
      надеюсь минска три не будет!

      Возможно будет Киев-1.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:49
    +2
    Правительство эвакуируемым выделяет по 10 тыс рублей.Оперативно сработали.Сегодня ночью дипломатам придётся не спать.Европа будет очень сильно беспокоится им не перепадёт,если что..Да и старый маразматик из за лужи может спичку поднести чтоб полыхнуло.Сейчас ляпнет по Украине.Ждем.
    1. Vintorez
      Vintorez Вчера, 19:58
      -38
      Никого не эвакуируют и не собираются, откуда вы эту ерунду собираете?
      1. agoran
        agoran Вчера, 20:04
        +10
        У вас ручки в гипсе?
        Р24 включите, в прямом эфире репортаж.
        1. Vintorez
          Vintorez Вчера, 20:07
          -26
          Правда правительство Ростовской области узнало об этом в новостях, а так да. Ну и Пушилин заявил, что это учения. Так что неизвестно у кого что в гипсе.
          1. agoran
            agoran Вчера, 20:12
            +8
            "Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса,"
            Здесь:https://ria.ru/20220218/bezhentsy-1773652805.html
            1. Vintorez
              Vintorez Вчера, 20:41
              +3
              Просмотрел очередные новости, извините.
              1. agoran
                agoran Вчера, 20:48
                +9
                Извинения приняты. Приятно общаться с адекватным человеком.
    2. spirit
      spirit Вчера, 20:14
      +1
      Да и старый маразматик из за лужи может спичку поднести чтоб

      Так Бидон уже анонсировал свое выступление в полночь по Москве, видимо опять грозить будет санкциями и 101 десантно-штурмовой которая в Польше hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 20:19
        +2
        Дык мы на их санкции можем и Тополь положить,если в невмоготу будет. hi
  11. Bradley
    Bradley Вчера, 19:54
    -10
    По некоторым данным, в Донецке была взорван автомобиль главы Дениса Синенкова, командующего Народной милицией ДНР. Сам Синенков, по последним данным, остался жив.

    И зачем украинцам взрывать Дениса Синенкова? Тем более сейчас, когда наши войска на границе стоят и нам нужен только повод...
    Есть куда более эффективные средства убрать человека, да и не такие палевные.
    Нет логики в том, чтобы подрывать автомобиль некого командующего НМДНР. Мешал бы, убрали бы давно, когда всё тихо было.
    Сейчас много чего происходить будет, где понятное дело - будет украинский след.
    Эхх, не люблю я пропаганду и манипуляцию...
    1. Испанец45
      Испанец45 Вчера, 20:06
      +5
      Hijo puta agente yanky, con ese nick asqueroso
    2. karish
      karish Вчера, 20:23
      -8
      Цитата: Bradley
      По некоторым данным, в Донецке была взорван автомобиль главы Дениса Синенкова, командующего Народной милицией ДНР. Сам Синенков, по последним данным, остался жив.

      И зачем украинцам взрывать Дениса Синенкова? Тем более сейчас, когда наши войска на границе стоят и нам нужен только повод...
      Есть куда более эффективные средства убрать человека, да и не такие палевные.
      Нет логики в том, чтобы подрывать автомобиль некого командующего НМДНР. Мешал бы, убрали бы давно, когда всё тихо было.
      Сейчас много чего происходить будет, где понятное дело - будет украинский след.
      Эхх, не люблю я пропаганду и манипуляцию...

      Да не смешите как положено.
      Именно в тот момент , когда все войска России провели учения , выдвинуты на позиции вокруг Украины , когда г.д. обратилась к президенту насчёт лднр, когда все визиты глав Франции, Германии, Англии (мид) по поводу снятия напряжения закончились безрезультатно вот именно сейчас всу типа начала б.д.и провокации.
      В момент который не просто хуже не придумаешь, а просто самоубийственный со всех точек зрения.
      Ну нет .
      Не верю,
      Как то уж очень вовремя для ЛДНР все это началось, не для Украины.
      Все это смахивает на очень дешовую постановку.
      1. Bradley
        Bradley Вчера, 20:39
        -7

        Все это смахивает на очень дешовую постановку.

        Это и есть постановка.
        1. dimy44
          dimy44 Вчера, 20:48
          +2
          Можно много спекулировать на тему постановка или нет (что и будет), но только узкий круг людей знает реальное положение дел.
        2. Испанец45
          Испанец45 Вчера, 20:57
          +4
          Bradley, agente de la CIA, VETE A LA MIERDA!!!
      2. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 20:45
        +7
        Да и обстрелы ВСУ Донбасса которые проходят последние сутки весьма активно - то же постанова.
      3. Tusv
        Tusv Вчера, 21:08
        0
        Цитата: karish
        Все это смахивает на очень дешовую постановку.

        Все это смахивает на дешевую подставу, чтобы говорить: "Где я буду столоваться" - и - "На семи аршинах сижу и буду сидеть"
      4. Santa Fe
        Santa Fe Вчера, 21:46
        +2
        Все это смахивает на очень дешовую постановку.

        Попытка обезглавить наше командование
    3. Santa Fe
      Santa Fe Вчера, 21:49
      -3
      Эхх, не люблю я пропаганду и манипуляцию...

      Нравится - ненравица, терпи красавица laughing

      Бить будем больно, но аккуратно. Главно чтобы такие как вы не мешали, своими доводами и сомнениями
  12. Lykases1
    Lykases1 Вчера, 19:59
    +9
    Похоже начинается. Черт бы их побрал.
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 21:00
      +5
      Цитата: Lykases1
      Похоже начинается. Черт бы их побрал.

      Работаю рядом с военным аэродромом. С утра все забито машинами. Пешеходу не куда вступить. Столько летунов в одном месте не видел ни когда.Днем выла привычная уху ПВОшника сирена. Вечером машин стало меньше, а летуны штурмуют кафешки. Взлетело пару бортов МЧС(ТУшек). Про началось как то не похоже. Парковки были бы забиты как утром и военные праздно не прогуливались на глазах у гражданского обывателя. Тут похоже общий сбор всего летного состава. "Вторжение" отменено, но остается усиленная дежурная смена. Остальные по домам. Вот такие у меня впечатления очевидца
  13. Викторио
    Викторио Вчера, 20:48
    -5
    что несколько часов назад власти и ДНР, и ЛНР объявили о начале централизованной массовой эвакуации.
    ===
    ? ну вот пошло нагнетание и со стороны лднр. а ведь их заверили в поддержке
  14. kostavit
    kostavit Вчера, 20:59
    -2
    Жаль матерей и жен...
    1. Livonetc
      Livonetc Вчера, 22:13
      +4
      Они будут в безопасности и обеспечены всем необходимым.
      Что еще мужчине надо, что бы спокойно и методично бить врага.
  15. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 21:43
    -21
    ДНР, и ЛНР объявили о начале централизованной массовой эвакуации. К ней подключен Минтранс, предоставляющий транспорт для вывоза жителей республик в Ростовскую область России.

    Зря эвакуируют население

    Их стоило использовать в качестве живого щита, при развертывании наших войск. Территория республик - отличный плацдарм

    1. Santa Fe
      Santa Fe Вчера, 22:51
      -6
      Если от живых жителей Донбасса нам выгоды нет, так может будет польза от мертвых
  16. well
    well Вчера, 23:16
    -6
    Видимо руководство России решило всё-таки слить Донбасс. А эвакуацию людей затеяли, чтобы выглядеть не предателями, а спасителями населения Донбасса.
    1. VSO-396
      VSO-396 Вчера, 23:24
      -5
      Вот, здравомышлящий появился. А потом заявят, что рос. граждан там уже нет, и защищать некого!
  17. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 00:01
    0
    Полагаю Москва продолжает исповедовать неверную философию! Она старается снова показать себя доброй и миролюбивой, что неверно в принципе. Мы отвели наши войска из ГДР и в результате получили профашистскую Украину и много чего другого, что не уместишь в рамки комментария! Верная философия заключается в том, чтобы держать силы в кулаке На нашей и белорусской сухопутных и морской границе! Только сила способна остановить силу! Только меч и крепкий щит способны остановить другой меч! Побег от границы означает только одно, что американцы отдадут Зеленскому приказ бить по ДНР и ЛНР!!!! Это ведь очень просто! "Русские уходят Зеля! Они нас боятся бей их!" Остальное все болтовня!
    До каких пор наша внешняя политика будет такой трусливой!!!!
    Без яйцевой!
    У нас есть средства помочь уже сейчас республикам и уничтожить укровскую ствольную артиллерию! Пора применить разведывательные средства, барражирующие снаряды и прочие навороты, что у нас есть и прошли обкатку в Сирии!!!!
    Хватит замаливать эту шваль!
    Пора отправить наших молодых и ретивых особистов и навести порядок в самой ДНР, где противник нагло осуществляет диверсии!
    Пора разведать места скопления укровской техники, живой силы для подготовки нанесения ракетных ударов вглубь по их территории!! Чтоб обгадились недоноски!
    Только тогда Европа почувствует в нас мужика и станет нам давать по три раза в день а не лежать под импотентом бейдоном! hi
  18. Keer
    Keer Сегодня, 00:24
    +1
    Мне нравится Израильский подход к таким вещам. На каждый обстрел поднимать авиацию и давить стрелявших на позиции, на отходе, на подходе, или в месте их постоянной дислокации. А сначала выбить всё ПВО противника способное достать зоны присутствия нашего ВВС. Безо всякого "вторжения". Через неделю желающих пулять по Донецку и Луганску станет на два порядка меньше.