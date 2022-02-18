Сообщается о прогремевшем у здания правительства ДНР взрыве

Тревожные сводки продолжают приходить с территории Донбасса. Руководство Донецкой народной республики утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский «уже в ближайшее время отдаст приказ к началу силовой операции». Напомним, что несколько часов назад власти и ДНР, и ЛНР объявили о начале централизованной массовой эвакуации. К ней подключен Минтранс, предоставляющий транспорт для вывоза жителей республик в Ростовскую область России. Сообщается об остановке учебного процесса и о начале эвакуации в РФ.
На этом фоне приходит сообщение о мощном взрыве, прогремевшем в центре Донецка. В сводках, приходящих из столицы ДНР, говорится о том, что взрыв прогремел в самом центре города – буквально в нескольких метрах от здания правительства республики.
Информацию о взрыве приводит информационная служба РИА Новости. На административных порталах ДНР этих данных пока нет.
По некоторым данным, в Донецке была взорван автомобиль главы Дениса Синенкова, командующего Народной милицией ДНР. Сам Синенков, по последним данным, остался жив.
Некоторое время назад появились сообщения и о попытке проникновения в ДНР двух украинских диверсионных групп.
Если верить представителю Управления НМ ДНР полковнику Эдуарду Басурину, украинские диверсанты в количестве 22 человек двигались вдоль лесополосы около населённого пункта Железная Балка. Из стрелкового оружия по ним был открыт огонь. Полковник Басурин заявляет, что в итоге завязался бой. Есть погибшие и раненые среди украинских силовиков.
Также в ДНР сообщает о попытке украинских диверсантов атаковать предприятие «Стирол». В частности, были предотвращены действия по обстрелу емкостей с аммиаком.