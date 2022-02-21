CSIS о перехвате гиперзвуковых вооружений

Особенности обтекания гиперзвукового объекта

Новые принципы перехвата

Траектории различных вооружений. Гиперзвуковые системы обозначены красным и зеленым

Проблема прохода боевого блока через области с мелкими частицами

Направленная энергия

Модульная противоракета

Головной обтекатель изделия после пролета через область дождя на скорости 10М

Не только перехват

Противоракета и модули боевой нагрузки

Идеи будущего

Маневрирование и изменение кинетической энергии