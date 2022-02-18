Президент Белоруссии: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент

Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент.

В Москве состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. Одна из тем, которая была затронута в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко – ситуация на Украине, эскалация на Донбассе.Александр Лукашенко заявил о том, что ситуация на Донбассе такова, что оттуда уже началась эвакуация населения. Речь идёт о лицах пожилого возраста, женщинах и детях. Некоторое время назад заявления о массовой централизованной эвакуации из республик Донбасса сделали главы ДНР и ЛНР.Президент Белоруссии:По словам президента Белоруссии, братские республики всеми силами стараются «оторвать друг от друга, развести, посеять между ними вражду». Но, как добавил Александр Лукашенко, ничего не выйдет.Лукашенко добавил, что война сегодня не нужна ни россиянам, ни белорусам. Однако есть силы, которые нагнетают обстановку, используют Украину как своеобразный таран, как антипод Союзного государства РФ и РБ.По словам белорусского президента, западные лидеры сегодня «отличаются скудоумием», не понимая, к чему такого рода действия по конфронтации способны привести.Президент Белоруссии добавил, что, судя по поведению ряда западных политиков и чиновников – лиц из «свободного мира» - они становятся опасны не только для окружающих, но и для своих собственных народов.Ранее белорусский президент заявлял, что Беларусь не останется в стороне, если Украина попытается решить конфликт на Донбассе силовым путём.