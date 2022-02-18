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Президент Белоруссии: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент

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В Москве состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. Одна из тем, которая была затронута в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко – ситуация на Украине, эскалация на Донбассе.


Александр Лукашенко заявил о том, что ситуация на Донбассе такова, что оттуда уже началась эвакуация населения. Речь идёт о лицах пожилого возраста, женщинах и детях. Некоторое время назад заявления о массовой централизованной эвакуации из республик Донбасса сделали главы ДНР и ЛНР.

Президент Белоруссии:

Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент.

По словам президента Белоруссии, братские республики всеми силами стараются «оторвать друг от друга, развести, посеять между ними вражду». Но, как добавил Александр Лукашенко, ничего не выйдет.

Лукашенко добавил, что война сегодня не нужна ни россиянам, ни белорусам. Однако есть силы, которые нагнетают обстановку, используют Украину как своеобразный таран, как антипод Союзного государства РФ и РБ.

По словам белорусского президента, западные лидеры сегодня «отличаются скудоумием», не понимая, к чему такого рода действия по конфронтации способны привести.

Президент Белоруссии добавил, что, судя по поведению ряда западных политиков и чиновников – лиц из «свободного мира» - они становятся опасны не только для окружающих, но и для своих собственных народов.

Ранее белорусский президент заявлял, что Беларусь не останется в стороне, если Украина попытается решить конфликт на Донбассе силовым путём.

Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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38 комментариев
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  1. PASus
    PASus Вчера, 21:00
    +21
    Думал мозгов хватит у "западных партнёров" ограничиться санкциями и болтологией, но похоже жопа ищет огурец.
    1. Аварийный
      Аварийный Вчера, 21:08
      +7
      Владелец огурца очень хорошо работал над взращиванием европейских "элит". Теперь там только сукдоумные ретрансляторы его бреда направленного на защиту интересов мировых финансовых групп, устроившихся в штатах.
    2. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 21:14
      +1
      Сейчас у наших новый термин имеется "Западные противники"
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 21:32
        +4
        А ведь ещё вчера они были "западными партнёрами"... what
        1. просто экспл
          просто экспл Вчера, 22:42
          +6
          Немецкий журнал Spiegel опубликовал архивный протокол, в котором содержатся высказывания западных политиков о нерасширении НАТО на восток.

          Речь идет о протоколе встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой переговоров была безопасность в Центральной и Восточной Европе.

          «Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции.— «Ъ»), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер.— «Ъ»). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», — заявил политический директор западногерманского МИД Юрген Хробог.

          Аналогичные обещания давали и американские дипломаты.

          «Мы дали понять Советскому Союзу — на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,— что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально», — заявил представитель Соединенных Штатов Раймонд Зайц.
    3. Григорий Матвеев
      Григорий Матвеев Сегодня, 00:01
      0
      вот в точку !
  2. KKND
    KKND Вчера, 21:02
    +15
    Многие в России были недовольны Батькой, его характером. Но, похоже, он наш человек!
    1. Аварийный
      Аварийный Вчера, 21:12
      +5
      А что батька? Батька он и есть батька, хитрый колхозник себе на уме. Белорусский Трамп от сохи.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 21:33
        +12
        Не важно, колхозник батька или нет. Важно что у него в стране- порядок. Пусть он хоть асинизатором будет, лишь бы люди у него жили спокойно и счастливо. И ему это- удаётся. Молодец!
        1. Аварийный
          Аварийный Вчера, 21:35
          +8
          Поэтому и порядок. Мужик дело знает. Не то что тонконогие менеджеры с забугорными дипломами.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 21:38
          +4
          Сейчас смотрю новости.А к мерам военнотехнического характера запад не готов .Так их болото взбурлило.Вот что делает мирный атом животворящий.У них нет единства,когда запахло жареным. hi
    2. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Вчера, 21:13
      +4
      Цитата: KKND
      Многие в России были недовольны Батькой, его характером. Но, похоже, он наш человек!

      Ну после бучи в Белоруссии, он явно прилип к России всем телом, да и возрст уже, пора было куда то прибиться.
    3. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 21:18
      +6
      Ну после того как в нас он нашёл единственное спасение, то соответственно и нашим стал .. куда- ж ещё ему деваться..
    4. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Вчера, 22:03
      -3
      От части, пока этот флюгер, не сломали многовекторные партнёры.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 21:15
    +2
    Главное чтобы слова не расходились с делами, чтобы потом Лукашенко не включил заднюю!Для него сейчас момент истины-сможет ли он реально помочь хоть чем-то республикам в случае войны?
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 23:39
      +1
      Цитата: Бережливый
      Главное чтобы слова не расходились с делами, чтобы потом Лукашенко не включил заднюю!Для него сейчас момент истины-сможет ли он реально помочь хоть чем-то республикам в случае войны?

      Упорное непризнание им российского Крыма - настораживает в искренности.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 21:22
    +1
    А сколько у батьки дивизий?
    1. lot
      lot Вчера, 21:28
      -6

      Считай! все как на подбор.
      1. Григорий Матвеев
        Григорий Матвеев Сегодня, 00:05
        +2
        даже на фото пример хороший для общества
    2. paul3390
      paul3390 Вчера, 21:34
      +6
      А это имеет значение? Вообще-то - Батьке достаточно просто перекрыть ГСМ через свою границу.. И через неделю принять капитуляцию укровоинства.. Почему это до сих пор не сделано, как впрочем и с нашей стороны - однако загадка.. Причём с нехорошим душком..
    3. Аварийный
      Аварийный Вчера, 21:39
      +8
      У него 103-я гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 60-летия СССР! А это вам не манная каша в детском садике.
      1. 210окв
        210окв Вчера, 21:44
        +2
        Знаменитая Витебская. Но насчёт боевого опыта... Увы. Это не 80-е в Афгане. Вот там у них был ОПЫТ.
    4. sabakina
      sabakina Вчера, 21:41
      +4
      Цитата: Андрей Москвин
      А сколько у батьки дивизий?

      Спросил Петлюра и скромно отошёл в сторонку, услышав ответ. wink
  5. tatarin1972
    tatarin1972 Вчера, 21:25
    +4
    Может закончиться мировым масштабом, а не только Европейским театром.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 22:00
      -3
      Поэтому Лукашенко так осторожен.
      Одно дело - совместные учения, другое дело - совместная война.
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Вчера, 23:23
        +3
        Если начнётся даже на Украине, то Лукашенко отсидеться не получится.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 23:40
          -4
          Если с территории Беларуси не будет атак территории Украины,
          и военнослужащие Беларуси не будут принимать участие в
          военных действиях, то юридически Лукашенко чист.
          А для него это важно.
        2. Ясная
          Ясная Вчера, 23:42
          +2
          Цитата: tatarin1972
          Если начнётся даже на Украине, то Лукашенко отсидеться не получится.

          Вот и я говорю, опытный товарищ, а еще надеется с западом подружиться request
  6. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:26
    +1
    Интересно, у Батьки на тумбочке нет ни флага, ни герба)))
    1. Аварийный
      Аварийный Вчера, 21:45
      +10
      Флаги за спинами, а герб только у принимающей стороны. Макрон стоял без герба, Шольц тоже. Будет Путин в Минске герб будет у Лукашенко, а он без. Порядок такой, в смысле протокол.
  7. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:32
    -3
    "Лукашенко добавил, что война сегодня не нужна ни россиянам, ни белорусам. Однако есть силы, которые нагнетают обстановку, используют Украину как своеобразный таран, как антипод Союзного государства РФ и РБ."
    Батька прямо глаза мне открыл!
    "А раньше я ведь этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час..."
  8. Сергей Z.
    Сергей Z. Вчера, 21:49
    +2
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    на тумбочке нет ни флага, ни герба

    Это двусторонняя встреча. Флаги за спиной, Путин справа.
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 22:22
    +6
    Президент Белоруссии: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент
    .
    ВОЙНЫ НИКТО НЕ ХОТЕЛ. ВОЙНА БЫЛА НЕИЗБЕЖНА
    Впрочем, всегда есть КОМУ ВЫГОДНО!
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 23:44
      +2
      Цитата: rocket757
      Президент Белоруссии: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент
      .
      ВОЙНЫ НИКТО НЕ ХОТЕЛ. ВОЙНА БЫЛА НЕИЗБЕЖНА
      Впрочем, всегда есть КОМУ ВЫГОДНО!

      Вот, я даже знаю - кому! yes
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 00:01
        +1
        Ржу не могу,нас хотят сделать изгоями на планете.США ,что на другой планете живут? lol
    2. URAL72
      URAL72 Вчера, 23:59
      +2
      ВОЙНЫ НИКТО НЕ ХОТЕЛ. ВОЙНА БЫЛА НЕИЗБЕЖНА

      Вот тут я с вами согласен. Ситуация не простая, особенно глазами из прифронтового города. Успею ли добежать до своих, - не охота помирать без оружия в руках...
  10. dimasan
    dimasan Вчера, 23:08
    0
    Если вернуть в Щучин и Быхов авиацию- может быть по спокойнее было бы
  11. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 00:04
    0
    Полагаю Москва продолжает исповедовать неверную философию! Она старается снова показать себя доброй и миролюбивой, что неверно в принципе. Мы отвели наши войска из ГДР и в результате получили профашистскую Украину и много чего другого, что не уместишь в рамки комментария! Верная философия заключается в том, чтобы держать силы в кулаке На нашей и белорусской сухопутных и морской границе! Только сила способна остановить силу! Только меч и крепкий щит способны остановить другой меч! Побег от границы означает только одно, что американцы отдадут Зеленскому приказ бить по ДНР и ЛНР!!!! Это ведь очень просто! "Русские уходят Зеля! Они нас боятся бей их!" Остальное все болтовня!
    До каких пор наша внешняя политика будет такой трусливой!!!!
    Без яйцевой!
    У нас есть средства помочь уже сейчас республикам и уничтожить укровскую ствольную артиллерию! Пора применить разведывательные средства, барражирующие снаряды и прочие навороты, что у нас есть и прошли обкатку в Сирии!!!!
    Хватит замаливать эту шваль!
    Пора отправить наших молодых и ретивых особистов и навести порядок в самой ДНР, где противник нагло осуществляет диверсии!
    Пора разведать места скопления укровской техники, живой силы для подготовки нанесения ракетных ударов вглубь по их территории!! Чтоб обгадились недоноски!
    Только тогда Европа почувствует в нас мужика и станет нам давать по три раза в день а не лежать под импотентом бейдоном! hi