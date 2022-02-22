Атомно-газовый разворот – неожиданный подарок России от Евросоюза



АЭС Сиво. Франция. Источник: wikipedia.org

«Зелёная таксономия» ЕС

«Как федеральное правительство, мы еще раз четко выражаем наше неприятие включения ядерной энергии в число климатически устойчивых. Это рискованно и дорого.»

Русский атом

«Ядерная энергетика обещает стать основным низкоуглеродным и низкозатратным источником водорода и может сыграть важную роль в интеграции энергетического сектора. Она также создает значительное количество постоянных высококвалифицированных рабочих мест, что будет иметь значение для восстановления экономики после пандемии коронавируса.»