Атомно-газовый разворот – неожиданный подарок России от Евросоюза

«Зелёная таксономия» ЕС
Чистая энергетика в прошлом году основательно подвела европейцев. Сначала аномально холодная зима, затем жаркое лето и, наконец, безветренная погода серьёзно снизили генерацию электроэнергии из возобновляемых источников. В итоге Евросоюз вынужден покупать природный газ по рекордным ценам, и уже задумался о целесообразности «зелёной повестки».
До разворота программы обнуления выбросов дело не дошло, но в феврале текущего года ядерная и газовая энергетика объявлены отныне условно чистыми источниками электроэнергии и тепла. Документ фигурирует под наименованием «Зеленая таксономия Европейского союза» – это классификация, призванная направлять финансирование на работы, приближающие вожделенную климатическую нейтральность. Включение АЭС и природного газа в эту таксономию, по словам европейских парламентариев, временная мера, пока в Европе не появится достаточное количество ветряков и солнечных батарей.
«Нет ничего более постоянного, чем временное» – именно эта фраза приходит на ум, когда в Европе декларируют подобные планы. Ведь ещё несколько лет назад, точнее в 2011 году Европу охватил настоящий ужас от последствий аварии на АЭС Фукусима. Германия, некогда один из крупнейших операторов атомных электростанций, в течение последних 10 лет последовательно сворачивала собственные станции. В конце прошлого года немцы выключили три из оставшихся шести АЭС – полностью с мирным атомом в ФРГ будет покончено уже в текущем году. На фоне рекордных цен на газ это выглядит выстрелом в ногу. Вполне понятно и последовавшее вслед за этим увеличение доли бурого и каменного угля в энергобалансе Германии – а это совсем не «по зелёному» получилось.
В компании «антиатомщиков», наряду с немцами, замечены также Италия и Австрия. Последняя, кстати, немалую часть энергии черпает от ГЭС, а это, по мнению экологов, тоже очень спорный актив с точки зрения чистоты. Настоящим бенефициантом ситуации с признанием атомной энергетики экологически чистой выступает Франция, в которой около 71 % внутреннего энергобаланса завязано на АЭС. В стране 58 энергоблоков, генерирующих в общей сложности более 338 тыс. ГВт/ч. Но и здесь по каждому чиху отключают электростанции – в декабре прошлого года из-за ржавчины на трубопроводе остановили два реактора, что на неспокойном энергетическом рынке вызвало скачок цен. Но, несмотря на мелкие недоговорённости, французское правительство уже анонсировало программу «Франция 2030», в соответствии с которой в ядерную энергетику польются гигантские деньги.
Рассмотрим европейский энергобаланс внимательней. Чуть больше 34 % первичной энергии ЕС продуцирует из нефти, около 23 % из природного газа, каменный и бурый уголь с торфом всё ещё занимают 11,6 %, так называемые возобновляемые источники энергии заняли 15,8 %, а АЭС – 13,6 %. Врагом № 1 объявлен уголь с торфом – от него европейцы избавятся в самое ближайшее время. Особенно в этой истории непросто пришлось ирландцам, которые испокон веков отапливаются торфом. К слову, из этих краёв особенно ценится виски, солод которого высушен над тлеющим торфом. Теперь со всем этим придётся распрощаться – в Ирландии вводится запрет на использование торфа в качестве топлива и даже удобрения. Во-первых, сжигание сопровождается немалыми выбросами парниковых газов, а во-вторых, торфяные болота сами по себе отличные адсорбенты углекислого газа из атмосферы. Только вот заменять твёрдое ископаемое топливо ни в Ирландии, ни в самой Европе нечем. Поэтому до поры до времени, точнее до 2050 года заменять будут газом и «мирным атомом». Карты пока портит Олаф Шольц, немецкий канцлер, протестующий против решения Еврокомиссии:
«Как федеральное правительство, мы еще раз четко выражаем наше неприятие включения ядерной энергии в число климатически устойчивых. Это рискованно и дорого.»
Олафу очень легко говорить подобное – у Берлина хорошие связи с Россией и надёжные каналы поставок природного газа. Шансы на отмену решения Еврокомиссии относительно «позеленевших» АЭС и газа невелики, поэтому несогласных ждёт либо принятие ситуации, либо раздробление Европы по принципу «каждый со своим топливом». Возможности России на укрепление своих позиций при любом сценарии развития событий значительно возрастают.
Русский атом
На самом деле открывать шампанское по поводу грядущей тотальной зависимости Европы от российского атома и газа рановато. Во-первых, «Таксономия ЕС» имеет строго рекомендательный характер, а во-вторых, изменения лишь внесены Еврокомиссией, но законодательно пока не утверждены. Ожидается юридическое оформление только к 2023 году. В Брюсселе успеют несколько раз переругаться, прежде чем примут это непростое решение. Но деваться особо некуда – дорогая электроэнергия уже не только разгоняет инфляцию в Евросоюзе, но и вынуждает промышленников закрыть энергозатратные производства.
Какие же перспективы для России содержит европейский поворот к ядерной и газовой энергетике? Прежде всего выиграет «Росатом», который ведёт активную работу за рубежом – к примеру, в Турции, Египте, Индии, Венгрии и Финляндии. Европейцы ожидаемо вложатся в строительство новых АЭС, но самостоятельно с этим вряд ли справятся. Даже Франция, признанный лидер в этой области, уже давно не сооружала новые энергоблоки. До сих пор не могут довести до ума водо-водяной реактор третьего поколения типа EPR. Быстро нарастить компетенции в этой области точно не удастся – часть наработок уже утеряна, а времени на восстановление не хватит. А «Росатом», например, сертифицирован в ЕС как производитель ядерного топлива, и он способен достаточно быстро возводить АЭС мирового уровня. К тому же французские и российские атомщики тесно сотрудничают уже не одно десятилетие. Если «Таксономия» всё-таки вернёт АЭС в европейский энергобаланс, то страны Восточной Европы вынуждены будут обратиться за помощью к России. В Болгарии, Венгрии, Чехии, Румынии и Словакии ещё с советских времён работают атомные станции, которые выгоднее всего обслуживать и модернизировать у «Росатома». К слову, во времена СССР страны Восточного блока получили атомную промышленность фактически даром – Москва тогда распространяла передовые энергетические технологии среди «друзей» с большими финансовыми потерями. Теперь это позволяет бывшим социалистическим странам пользоваться дешёвой электроэнергией, не вспоминая о гигантских капитальных вложениях. Из этой когорты выпала Польша, намеренная развивать советское атомное наследие при помощи американцев.
Дополнительным фактором продвижения атомной энергетики в Европе может стать использование АЭС для электролизного получения водорода, основного топлива европейского «зелёного будущего». Об этом уже высказались представители ядерного лобби из Франции, Словакии, Чехии, Словении, Румынии, Польши и Венгрии в открытом письме в Еврокомиссию:
«Ядерная энергетика обещает стать основным низкоуглеродным и низкозатратным источником водорода и может сыграть важную роль в интеграции энергетического сектора. Она также создает значительное количество постоянных высококвалифицированных рабочих мест, что будет иметь значение для восстановления экономики после пандемии коронавируса.»
Признание природного газа в качестве «зелёного топлива» в Европе, безусловно, в интересах России. «Таксономия ЕС» рекомендует инвесторов вкладывать в отрасли большие деньги, а это значит, что в самом ближайшем будущем будет построено множество ТЭС под природный газ. Конечно, лет через тридцать они должны будут быть утилизированы в связи с переходом на нулевой углеродный баланс, но до этого времени утечёт много воды. Одновременно возврат к газу отвлечёт немалую часть финансирования для разработки и внедрения технологий возобновляемых источников энергии. Проще говоря, в Европе будут меньше строить ветряков и солнечных панелей. Осталось только узнать планы действия «зелёных» во главе с Greenpeace, которые уже подняли настоящую панику из-за решения Еврокомиссии и намерены торпедировать ядерно-газовую инициативу.