Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев

Это город, где живут 2,8 млн невинных людей. Россия может начать нападение на него на следующей неделе.

Есть все основания полагать, что он (президент России) решение принял. Но пока этого не совершено, остаются все возможности для дипломатии, для переговоров.

Я полагаю, что российский президент никак не рассматривает варианты применения ядерного оружия . Думаю, основной его посыл в том, что так он хочет донести свою способность влиять на процессы в Европе.

Американский президент в очередной раз прокомментировал ситуацию на Украине. По словам главы Белого дома, ситуация такова, что российский войска «окружили территорию Украины – от Белоруссии на севере до Чёрного моря на юге».По словам Джо Байдена, «есть основания полагать, что Россия выберет основной целью для себя – Киев».Президент США:Американский президент заявил, что Владимир Путин «принял решение в отношении Украины».Байден:Тем временем в самих США активизировались противники действующего главы государства. Байдена упрекают в нерешительности и отсутствии серьёзных мер. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, анонсировавшего на днях возобновление работы своих аккаунтов в социальных сетях, говорят о том, что «при демократах во власти США Россия взяла Крым, при демократах возьмёт Донбасс и Киев».Байден:В самой Европе при этом высказывают критику в адрес президента Зеленского, который на фоне происходящих событий решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности.