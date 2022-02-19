Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев

Американский президент в очередной раз прокомментировал ситуацию на Украине. По словам главы Белого дома, ситуация такова, что российский войска «окружили территорию Украины – от Белоруссии на севере до Чёрного моря на юге».
По словам Джо Байдена, «есть основания полагать, что Россия выберет основной целью для себя – Киев».
Президент США:
Это город, где живут 2,8 млн невинных людей. Россия может начать нападение на него на следующей неделе.
Американский президент заявил, что Владимир Путин «принял решение в отношении Украины».
Байден:
Есть все основания полагать, что он (президент России) решение принял. Но пока этого не совершено, остаются все возможности для дипломатии, для переговоров.
Тем временем в самих США активизировались противники действующего главы государства. Байдена упрекают в нерешительности и отсутствии серьёзных мер. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, анонсировавшего на днях возобновление работы своих аккаунтов в социальных сетях, говорят о том, что «при демократах во власти США Россия взяла Крым, при демократах возьмёт Донбасс и Киев».
Байден:
Я полагаю, что российский президент никак не рассматривает варианты применения ядерного оружия. Думаю, основной его посыл в том, что так он хочет донести свою способность влиять на процессы в Европе.
В самой Европе при этом высказывают критику в адрес президента Зеленского, который на фоне происходящих событий решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности.