Военное обозрение
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Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев

93

Американский президент в очередной раз прокомментировал ситуацию на Украине. По словам главы Белого дома, ситуация такова, что российский войска «окружили территорию Украины – от Белоруссии на севере до Чёрного моря на юге».


По словам Джо Байдена, «есть основания полагать, что Россия выберет основной целью для себя – Киев».

Президент США:

Это город, где живут 2,8 млн невинных людей. Россия может начать нападение на него на следующей неделе.

Американский президент заявил, что Владимир Путин «принял решение в отношении Украины».

Байден:

Есть все основания полагать, что он (президент России) решение принял. Но пока этого не совершено, остаются все возможности для дипломатии, для переговоров.

Тем временем в самих США активизировались противники действующего главы государства. Байдена упрекают в нерешительности и отсутствии серьёзных мер. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, анонсировавшего на днях возобновление работы своих аккаунтов в социальных сетях, говорят о том, что «при демократах во власти США Россия взяла Крым, при демократах возьмёт Донбасс и Киев».

Байден:

Я полагаю, что российский президент никак не рассматривает варианты применения ядерного оружия. Думаю, основной его посыл в том, что так он хочет донести свою способность влиять на процессы в Европе.

В самой Европе при этом высказывают критику в адрес президента Зеленского, который на фоне происходящих событий решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Белый дом
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93 комментария
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 06:28
    +10
    Достали эта Ванга уже)))) Ну клоун ей Богу...
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 06:34
      +2
      Цитата: carstorm 11
      Достали эта Ванга уже))))

      Коммент одного нашего форумчанина. Ник не скажу
      Вот смешно будет если нападет, и старый пеpдун Байден окажется более проницательным чем все ВО, не все переживут такой позор
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 06:44
        +20
        Да видел ) Я не отрицаю факт нанесения удара) Просто причину и следствие забывает человек. А причину для такого наши озвучили много раз и давно. Нападение на ЛДНР.
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 07:01
          +7
          События развиваются, люди гибнут. Двуличные жаждут втянуть в войну Россию.
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 07:06
          +2
          Цитата: carstorm 11
          А причину для такого наши озвучили много раз и давно. Нападение на ЛДНР

          Ну "забывают" они про это
          Им ближе бред байдена и блинкина
          Боря джонс кстати тоже не отстаёт
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:34
      +5
      Пусть радуется что у власти в стране суперлибералы, а то давно бы покончили с этим недогосударством, отодвинув границы нато от России.
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 09:32
        0
        Да? Каким это образом? Устроив тотальную войну с соседним государством? Кормить их потгм кто будет?
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 07:59
      +2
      Цитата: carstorm 11
      Достали эта Ванга уже)))) Ну клоун ей Богу...

      Нет для мира ничего хуже, чем старый сумасшедший американский клоун с претензией на способности Ванги.
    4. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: carstorm 11
      Ну клоун ей Богу...

      У меня у одного складывается впечатление, что этот клоун хочет выступить в роли великого миротворца?
    5. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:32
      -6
      Дело не в том, что клоун.
      Нашему гаранту давным-давно пора вытащить свою голову из пятой точки и начать решать проблему, которую он сам создал.
      Вызвать посла Украины и сказать что бы начинали эвакуацию своего населения в Польшу.
      И если будет еще один выстрел по Донецку и Луганску то Украина получит войну, которую она так хочет. Впоследствии Украина войдет в состав России, а все несогласные могут ... куда хотят и где их ждут.
      И гаранту пора вспомнить Хрущева (какой бы он ни был) с его ботинком в ООН, и пусть вся Америка идет копать себе новые бомбоубежища!
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 09:36
        0
        Ой да хватит этого уже. Мы можем защитить Донбасс и это факт. Так же факт в том что это неизбежно произойдет. Но 404 в состав... спасибо. Не надо. Все остальное вообще мрак. НАТО сильнее нас и это тоже факт. Хотите ядерный конфликт к себе домой?
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 09:42
          -1
          Нато сильнее нас только на бумаге, а подготовка к войне с украиной идет своим чередом.
          С Уважением
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 09:52
            -3
            На какой бумаге?) По всем полностью показателям. Это обьективная реальность и странно ее отрицать.
            1. nobody75
              nobody75 Сегодня, 10:00
              0
              Вы считаете мобилизационный потенциал. А на практике Португалия вместо бригады присылает взвод охраны для участия в "совместной операции". Если Вы посмотрите конфликты 21 века, то увидите, что великие натовские войска собирались годами для участия в полицейских операциях. А без США Нато не боеспособно, что показала операция в Ливии.
              С Уважением
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 10:21
                -2
                Вы забываете тот факт что разговор идет о военном конфликте между нами и НАТО. Там будут совсем другие силы и совсем другая мотивация.
                1. nobody75
                  nobody75 Сегодня, 11:50
                  0
                  Про мотивацию Вы верно заметили...Я не случайно в пример Португалию привел. Допустим, что конфликт Россия - Нато происходит на Польском ТВД.
                  1 Мотивация элит Португалии: "Мы в НАТО вступили, чтобы все забыли про нашу поддержку фашизма и ради плюшек от свободного Европейского Рынка. За это расплатились доступом американцев к нашим портам и авиабазам, которые расположены в стратегически важном регионе. А воевать за Польшу мы не подписывались."
                  2 Мотивация народа. Как известно в Португалии с работой плохо. Поэтому молодые португальцы в поисках работы перебераются на север Европы. Как Вы предлагаете призвать на военную службу португальца, который живет и работает в Швеции?
                  С Уважением
                  1. carstorm 11
                    carstorm 11 Сегодня, 11:52
                    -1
                    Вы меряете все локальным аонфликтом. Я же говорю про глобальный.
                    1. nobody75
                      nobody75 Сегодня, 12:00
                      0
                      Глобальный конфликт может быть с США, без него никакое НАТО конфликтовать не будет.
                      С Уважением
        2. Оби Ван Кеноби
          Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:50
          -1
          Нато сильнее нас ? Вы просто ТРУС!!!!
          Вы серьезно?
          Товарищи армейцы (от рядового до генерала) вы тоже с этим согласны?
          Гитлеру бошку свернули, а тут Нато нужно бояться?!
          Вы говорите за себя, а не за страну!
          Да, и обязательно ... гаранту и его друзьям, он заценит.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 09:57
            +1
            А если пафос выключить и на вещи смотреть реально? Я не говорил их надо бояться. Это надо понимать. И учитывать. У нас есть фактор сдерживания. Это тоже реальность. Это СЯС.
            1. Оби Ван Кеноби
              Оби Ван Кеноби Сегодня, 10:32
              -1
              Нечего тут учитывать.
              Пусть все это американское оружейное лобби учитывает!
              И пусть весь американский народ это знает.
    6. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:39
      0
      Цитата: carstorm 11
      Достали эта Ванга уже)))) Ну клоун ей Богу...

      Почему Ванга? Он рассказывает план действий нездохликов, которыми они руководят. Не стыкуется потому, что они не получив выпрашиваемую ими "конфетку", иногда взбрыкивают, но движутся в нужном для США направлении. Ведь только США единственный выгодоприобретатель от происходящего. Когда США объявляет что будет делать Россия, это значит план действий для Украины, и их действий
  2. Серёга64
    Серёга64 Сегодня, 06:30
    +6
    решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

    Ну да, ему там будет безопаснее чем в куеве из которого он тоже решил слинять laughing
    Комментарий М. Захаровой
    Байден: «Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили»
    Надо было добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО»
  3. одинокий
    одинокий Сегодня, 06:31
    +9
    Шёл 2222-й..американский президент заявил о том,что на следующей неделе Россия нападет на Украину wassat
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 06:35
      +9
      Цитата: одинокий
      Шёл 2222-й..американский президент заявил о том,что на следующей неделе Россия нападет на Украину

      Забыв, что украины давно уже нет wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:31
    +1
    С кем там разговапиватьБайден : В нарушении прекращееия огня виноваты ДНР и ЛНР.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 06:36
      +1
      Цитата: tralflot1832
      В нарушении прекращееия огня виноваты ДНР и ЛНР.

      Сведения точные?
      Источник не укажите?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:56
        +4
        Он даже назначил "сокральную жертву" ,иначе по другому это не назовёшь.Байден: Для Зе плохая идея лететь на Мюнхенскую конференцию,но он пусть сам решает.Грохнут его ,а свалят на наши ССО,трупы наверно уже заготовлены.
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 07:09
          +2
          Цитата: tralflot1832
          ,трупы наверно уже заготовлены

          Ну во первых я нее услышал ответа на свои вопросы. Ещё один.
          Сколько трупов приготовлено и где они хоанятся?
          Кроме какв Мюнхене презиклоуна грохнуть негде? laughing
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 07:12
            +3
            В Киеве конечно.Столпа европейской демократии хлопнули.Эти грохнут и не докажешь.Покойные Кеннеди подтвердят.
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 07:14
          -1
          Забыл спросить

          Цитата: tralflot1832
          Он даже назначил "сокральную жертву"

          Кто " он"?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 07:16
            +1
            Внимательно читайте,кто это сказал.
            1. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 07:17
              0
              Цитата: tralflot1832
              Внимательно читайте,кто это сказал.

              Понятно
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 07:27
                0
                И по вашему вопросу кто виноват в нарушении режима прекращения огня,полно видео с его прескоференции.Там ясно сказано: Виноваты "сепаратисты".Как обычно ,по данным раведки.
                1. Серёга64
                  Серёга64 Сегодня, 07:33
                  +1
                  Андрей извини, я не так всё понимал hi
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Сегодня, 07:37
                    +3
                    Вам хорошо,можно и в магАзин сходить. drinks hi А мне на смену,на сутки.
                    1. Серёга64
                      Серёга64 Сегодня, 07:39
                      +3
                      Цитата: tralflot1832
                      Вам хорошо,можно и в магАзин сходить

                      Завтра. После финала Россия-Финляндия. За нашу победу drinks
                      А мне на смену,на сутки.

                      Удачи hi
                      1. tralflot1832
                        tralflot1832 Сегодня, 07:43
                        +1
                        У меня должен быть этот Дунь Дунь(талисман,без медали) сегодня.Дунь Дуни у сборной должны быть с золотым сиянием.За удачу спасибо.Вам удачи и здоровья.
                      2. Серёга64
                        Серёга64 Сегодня, 07:49
                        +2
                        Цитата: tralflot1832
                        .Вам удачи и здоровья.

                        Всё ух как востребовано laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 06:47
      +11
      Цитата: tralflot1832
      С кем там разговапиватьБайден : В нарушении прекращееия огня виноваты ДНР и ЛНР.

      Пока что УПА/ОУН ведет обстрел Донбасса, а не Россия обстреливае Киев, и это никто "не видит". Все демодерьмо закрыло глаза. Мельник в Германии уже затыкакет рот пресдседателю СДПГ Мютцениха, и немцы молчат:
      Мельник в ответ на критику в свой адрес со стороны Мютцениха призвал прекратить "учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его".
      Борзота, беспардонная наглость вседозволенность разрешенная хозяином, на Украине сейчас мерило демократии.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:46
        -1
        На приказы бандерлогам по усилению обстрелов республик Донбасса старик никак не получает нужного эффекта ,Никак Россия не оправдывает его прогнозы.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 08:30
          +2
          Цитата: Александр 3
          Никак Россия не оправдывает его прогнозы.

          Ну хоть эвакуацию жителей Донбасса поддержала! И это действительно счастье для людей.
          1. Александр 3
            Александр 3 Сегодня, 09:13
            +1
            Бандерлоги наоборот разместили своё оружие в жилых кварталах.
  5. гильза
    гильза Сегодня, 06:35
    +3
    И что будет,если все ограничется блокированием и нейтрализацией группировки ВСУ на Донбассе? Как дедуля выкрутится? Горячий интерес о состоянии ЗАЭС. Загружены ли реакторы?
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 06:35
    +7
    Похоже России всё же придется явиться на войну.
    Безрадостная перспектива.
  7. Комментарий был удален.
  8. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 06:40
    +12
    Ушлепок не хочет вспомнить реальное нападение и бомбардировки Югославии ...Ливии..Ирака...Сирии и Афганистана??? Сколько городов стерли и сколько миллионов невинных жертв убили???
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:44
      +6
      Цитата: Шкипер
      Ушлепок не хочет вспомнить реальное нападение и бомбардировки Югославии ...Ливии..Ирака...Сирии и Афганистана???

  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:42
    +7
    По словам Джо Байдена, «есть основания полагать, что Россия выберет основной целью для себя – Киев».

    После этих слов Байдена есть основания полагать что ВСУ в ближайшее время нападет на ЛДНР с вытекающими последствиями.
    А если Россия попытается защитить от геноцида граждан ЛДНР ее обвинят в агрессии против Украины... прием известный.
    Украину в соответствии с заветами русофоба Бжезинского сделали тараном против России и используют на полную катушку против нее.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:47
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      А если Россия попытается защитить от геноцида граждан ЛДНР ее обвинят в агрессии против Украины... прием известный.

      А тут кстати можно и нужно поступпить очень просто
      Признать независимость ЛНР и ДНР и тогда не о каком вторжении на территорию окраины не может быть и речи
      1. NKT
        NKT Сегодня, 08:54
        +1
        Вопрос, в каких границах? Если в административных, то нужно вышибать оттуда Укровермахт. И вообще, уже можно заявить, что РФ не считает территории ЛНР и ДНР украинскими.
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 09:02
          0
          Цитата: NKT
          Вопрос, в каких границах?

          Пока в существующих.
          Главное легально ввести войска а там по Путину
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +8
    Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев
    А как по поводу 16.02 - точно, 20.02 - ну теперь точно и вот уже на следующей неделе обязательно. А до этого СМИ со ссылкой на "достоверные источники" соревновались кто больше дат назовет. Самому не надоело каждый день трындеть о том чего так хочется. Пакет с санкциями уже залежался на столе, а Россия ни как не хочет нападать. При этом попытался давить на жалость вот только кого?
    Это город, где живут 2,8 млн невинных людей
    Это не те ли "невинные", которые систематически маршируют с факелами и портретами фашистских прихвостней, те кто запрещает русский язык, открыто оскорбляет русских и жаждет крови? Американская крыша полностью поехала набирая скорость.
  11. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:48
    0
    Ну теперь каждый суслик агроном .Вернее вангователь.И военные сборы и эвакуация гражданских из Донбасса.А вот так слабо: Наблюдатель2014 (Не примерный комментатор)

    7 ноября 2021 11:15
    «Россия концентрирует силы»: США предупредили Европу о возможном начале боевых действий на Донбассе
    Ну когда то же должно закончится тяГание кота за известные подробности.В конце концов.После нового года например.В конце января начале февраля

    Уж с датой пардонЬте. Я к планированию уж точно ничего общего не имею.Только исключительно наблюдаю laughing
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:16
      +3
      Сборы проходят каждый год) и количество там мизерное. Вспоминать об этом или притягивать к ситуации ну такое себе...
  12. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 06:51
    +7
    Американский президент заявил, что Владимир Путин «принял решение в отношении Украины».

    Путин с ним лично своими планами поделился? Или Байден умеет его мысли через океан читать? Мессинг нервно курит в сторонке. tongue
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
      +2

      Сергей Михайлович Карасёв (Сергей)
      Сегодня, 06:51
      НОВЫЙ
      0
      Американский президент заявил, что Владимир Путин «принял решение в отношении Украины».

      Путин с ним лично своими планами поделился? Или Байден умеет его мысли через океан читать? Мессинг нервно курит в сторонке.
      Он как встанет на левую ногу с кровати - назначает на чётные числа. Если на правую ногу - на нечётные. Это чтобы не запутаться.
      В гальюне если попадёт в горшок значит "нападение" ждите в феврале. Если промазал, а так у него получается регулярно - когда ни будь, может быть, вероятнее всего.
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:52
      0
      Цитата: Сергей Михайлович Карасёв
      Путин с ним лично своими планами поделился? Или Байден умеет его мысли через океан читать?

      Путин поделился, он перепроверил чтением мыслей, всё просто request
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
    +3
    Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев
    Это маразматическое старьё не помнит имена своих детей и бабы, не то чтобы вспомнить сколько уже раз он назначал "нападение" на ненужную.
  14. Gato
    Gato Сегодня, 07:12
    +7
    То-то над Украиной всю ночь шарится Global Hawk. Причем, судя по Флайтрадару, проходит вдоль границы с РФ и Беларусью и над четырьмя украинскими АЭС .
  15. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:23
    +4
    Все в стиле англосаксов,говорить одно,делать другое,управляемый хаос. И нет у нас тактики противодействия такому поведению
  16. ВлР
    ВлР Сегодня, 07:27
    +2
    За стратегические ошибки конца 2013-начала 2014 гг., рано или поздно придется отвечать, но, к сожалению, не только политическому руководству России, но и рядовым гражданам. Тогда, пытаясь "сохранить" и довести до конца сочинскую Олимпиаду, российские политики и высшие чиновники не оказали своевременной помощи здоровым силам Украины. О том же просили их и близкие к ним олигархи, имеющие бизнес-интересы на Западе и хранящие там свои активы. По утверждению польской стороны, Путин даже отговорил Януковича объявлять военное положение. А потом, стараясь сохранить видимость "нормальных отношений с западными партнерами", по утверждению ген.прокурора Украины Луценко, Путин отказал в помощи легитимному президенту Януковичу, который 1 марта 2014 года обратился с официальной просьбой поддержки со стороны российской армии (это письмо стало одной из причин возбуждения уголовного дела "о гос.измене" против Януковича). Молниеносная военно-полицейская операция привела бы тогда к быстрому разгрому пробандеровских сил и самым минимальным санкциям со стороны Запада. Как в случае с операцией против Грузии в августе 2008 года. Но Украина была спокойно отдана бандеровцам, которые быстро и задешево продали ее Западу.
    Я был уверен, что "горячая" война на Украине начнется, но полагал, что ее приурочат к президентским выборам в России в 2024 году, когда "введут в бой" также "несистемную оппозицию", которая попытается раскачать ситуацию в самой России. Но у западных кураторов и хозяев Украины, видимо, что-то "подгорает". Однако, даже если сейчас как-то обойдется, боюсь, в 2024 году начнется новый виток напряжённости, и тогда уже вероятность войны будет уже близка к 100%. Нужно что-то решать, и хороших решений, в отличие от 2014 года, увы, уже не осталось. Только плохие и очень плохие.
    Помимо Ростовской области, кстати, ещё 4 российских региона уже заявили о готовности принимать беженцев из Донбасса. Видимо, поток прогнозируется очень большим.
    1. ВлР
      ВлР Сегодня, 08:02
      +5
      Калужская область также заявила о готовности принимать беженцев из Донбасса. И, что вы думаете? Немедленно проявились местные навальнята, которые пишут:
      Некий Калуга2:
      "Теперь поняли цель изгнания среднеазиатских соседей?
      На подходе более дешёвая рабсила. Под видом благотворительности"
      Василёк:
      "кому они тут нахр...н (без точек посередине пишет) нужны ? Своих бомжей бы сначала отмыли"
      Справедливости ради, следует сказать: тут же получили "ответки", в которых адекватные калужане, не стесняясь выражений, называют их "гоблинами" и "д...рачками".
      1. ВлР
        ВлР Сегодня, 09:21
        0
        А вот ещё один "заход" калужских навальнят по поводу несчастных беженцев Донбасса - с другой стороны, "о здоровье калужан заботятся":
        Некий "Потрачено:
        "Как данное мероприятие вяжется с коронавирусными ограничительными мерами? Я думаю они все не привиты, начнут массово заболевать, занимать места в калужских больницах".
        Противно сознавать, что такие люди живут рядом с нами.
    2. sniperino
      sniperino Сегодня, 08:55
      -1
      Цитата: ВлР
      По утверждению польской стороны... по утверждению ген.прокурора Украины Луценко...
      Для полноты картинки можно было бы сюда добавить утверждения В.Нуланд, Х.Клинтон, Й.Столтенберга и Б.Джонсона. Кто ещё расскажет всю правду о Путине, о его некомпетентных решениях по Украине, Донбассу.
    3. одинокий
      одинокий Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: ВлР
      Видимо, поток прогнозируется очень большим.

      Ну если вывести всех женщин,детей и стариков, то это более чем миллион человек как минимум..
  17. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:40
    +3
    В данном случае все зависит от Киева. Все неприятное для него будет в том случае,если будет нападение на Донбасс. Ответ не заржавеет. Говорю это с горечью.Я большой противник войны.
  18. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:51
    +6
    Странно , но создаётся впечатление , что Запад уже поделил Украину , откатившись во Львов .
    Типа это ваше , а это наше .
    Но если это действительно произойдёт виноватым объявят конечно Россию .
  19. riwas
    riwas Сегодня, 07:57
    +3
    Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев

    Перевернул с ног на голову. Это Украина нападет на Донбасс при активной поддержки США. Все действия Украины и США говорят об этом. США прекрасно понимает, что остается одна лишь преграда для вступления Украины в НАТО - это Донбасс.
  20. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 08:13
    +2
    Вся эта уверенность в сроках исходит из одного, - установка от США на войну дана! Перенос сроков связан только с тем, что многие, кто в окопах, с украинской стороны, бояться и потому без энтузиазма выполняют приказы командования, а то и саботируют их. Исключение составляют националисты, которыми усилили практически все подразделения и наемники. Именно поэтому, активизация БД идет на уровне обстрелов и диверсионных действий. Армия, морально не готова, идти на убой.
  21. cniza
    cniza Сегодня, 08:18
    +2
    Американский президент заявил, что Владимир Путин «принял решение в отношении Украины».


    Нет , это ты пихаешь Украину в мясорубку , ради устранения России с энергетического рынка Европы , но не получится...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:43
      +2
      Привет soldier
      Какое решение можно принять против совсем очумелых/сбрендивших???
      Там уговоры давно не помогают, там только полная санация ....
      1. cniza
        cniza Сегодня, 08:50
        +1
        Доброго времени! hi

        У нас мало информации , но убежден что сейчас идут переговоры и торги между США и Россией , что нам расскажут ? пока тяжело предположить...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:08
          +1
          К сожалению, Блинкин и те ястребы которые за ним стоят, НЕ ДОГОВОРОСПОСОБНЫ!
          Ситуация не айс ....
  22. riwas
    riwas Сегодня, 08:24
    +2
    Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев

    Что, опять. И главное зачем. Преподать Украине урок, если она нападет на Донбасс - это да, но не более. Грузию в свое время Россия тоже не оккупировала - только зубы выбила, чтобы не кусалась.
  23. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:30
    0
    Вот и скажи, что Байден маразматик. Он ХИТРОВАН.
    "может начаться на следующей неделе", а может и не начаться. Это не важно.
    В 1990 одна бабулька, без УЗИ и прочих исследований, предсказывала: мальчик родится или девочка.
    Приходят будущие родители к ней. Она после каких-то манипуляций, заявляет :мальчик и на бумажке пишет, а потом в конверт.
    Если рождалась девочка и они приходили с притензий. Бабушка брала конверт, а в конверте написано:"Петровны-девочка".
    Несколько месяцев не могли разобраться с мошенницей.
    Фокус был прост :будущим родителям говорила одно, а на бумаге писала другое.
    Она так гастролировала по Сибири:Омск, Новосибирск Чита, Тюмень.
    Украина :Николаев, Харьков, Полтава, Одесса, Львов. Она выбирала областные центры, где много молодёжи.
    Предпоследний раз она "засветилась" в Харькове. Божилась, что больше не будет мошенничать.
    А теперь Вашингтон. Но бабушка хитрованка ещё та: она в Байден оделась
  24. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39
    +1
    Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев
    . До уха дедули дорвался Блинкин ... дедуля старенький, забыл, что ему нашёптывает Саливан и Клинтону .....
    Вот такие там туда - сюда! А судя по тому, что у Саливана, в отличии от его боссов, бо о ольшие проблемы, это на долго, если не навсегда.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:52
      +1
      Там дедулю толкают воротилы из энергетического сектора США , им надо выдавить Россию из рынков Европы и поднять цены до азиатских ...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:11
        0
        Это понятно, все ради влияния, т.е. ради прибылей!
        Но форма конкуренции/борьбы, может быть разная ... нормальной/ приемлемой, жёсткой, ЭКСТРИМАЛЬНОЙ!
        К сожалению, дрейфуем к самой нежелательной.
  25. ПалБор
    ПалБор Сегодня, 08:56
    0
    А потом на последующей может начать наступление, а затем на после-послеследующей может начать, а следом... Фу, сам запутался, а уж каково бедному Байдену lol
  26. К-50
    К-50 Сегодня, 09:04
    0
    Президент США: Россия на следующей неделе может начать нападение на Киев

    Россия может всё, даже напасть на фша, но не будет этого делать, просто в лом и не за чем, а может просто лень. fellow fellow lol lol
  27. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:06
    +2
    Значит у куыви живут люди ? А на Донбасе кто живёт ? Этот американский гражданин подз.. надоел , как и его политика ... Вот она правда - Дети , старики , женщины ..... Люди бегут от войны , политики омэриганьского президента и свидобандеровцев , из своих домов . 19.02.22. Заметка от журналистов. https://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_337424
  28. трамп
    трамп Сегодня, 09:09
    +2
    америкосные твари прикрывают наступление бендеровских войск.своей болтовней.
  29. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 09:29
    -1
    Деменция где-то рядом.
  30. Алекс Козырев
    Алекс Козырев Сегодня, 09:33
    -1
    Статья хорошая. Я вот хочу вопросик вам задать- насколько вы демократичны, в самом-то деле? Мне лично это не нужно. Мне интересно ВАШЕ мнение по этому вопросу.А то, знаете ли, разные у вас авторы Вроде все правильно, а чувство, как будто дерьмом облили.Не втом дело, что неправда. В том, что этим наслаждаются.((((
  31. German A
    German A Сегодня, 09:34
    0
    А я сделаю рекламу Ищенко:-) Отличное получилось интервью на Спутнике:
  32. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 09:43
    0
    Это город, где живут 2,8 млн невинных людей. Россия может начать нападение на него на следующей неделе.

    Т.е. полосатые твapи, нападая на Ирак, 8 с лишним миллионов невинных багдадцев не учитывали, сопутствующие потери, а тут другое??? Причем Ирак безопасности святого пиндocтана не угрожал
  33. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 09:50
    -1
    Ага, как раз оттепель началась снег тает... а вот бандерлоги могут провокацию устроить.
  34. Юрий Малышко
    Юрий Малышко Сегодня, 09:53
    -2
    Обидно, что ДЕЙСТВИЯ (!) РФ напоминают поведение громко лающей шавки, подзавшей хвост. Да признайте же вы наконец ЛНР и ДНР! И сразу станет тише. Или, как гарант Минских соглашений, сделайте так, чтобы заткнулись навеки батареи, обстреливающие Донбасс.
    1. German A
      German A Сегодня, 10:02
      0
      Нельзя пока. Смотри Ищенко, там всё он объяснил простым языком.
  35. 1536
    1536 Сегодня, 11:01
    -1
    Вероятно, в учебники по психиатрии войдет понятие "синдром Байдена" в рамках парамнезии, когда маниакальное расстройство у человека, обличенного властью, характеризуется тем, что он сначала выдумывает череду каких-то событий, а затем сам начинает в них верить. Впрочем, похожее состояние у обычных людей называется "истерическим фантазмом", проявляющимся при истерическом расстройстве личности.
    А говоря простым языком -- это обычная "фашистская байденовщина" и больше ничего, если, конечно, не учитывать, что психически неуравновешенные люди в правительстве США имеют возможность применить ядерное оружие...
  36. Алекс Козырев
    Алекс Козырев Сегодня, 11:01
    0
    Человек в масочке что то там заявил это выслушали, покивали головой
    и сказали( внутри) вали ты нахрен отсюда .Потом такие испугалиссь своих слов. Ведь так оно и бывает верно? И потом мы сожалеем о своих поступках....
  37. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:31
    0
    Ну это он загнул! Из 2.8 млн."невинных людей" тысяч 100 -точно плачет тюрьма или психбольница. laughing
  38. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 13:10
    0
    Скорее решение побомбить "город, где живут 2,8 млн невинных людей" принял президент США, руками русских, ему не впервой такое делать. А русские никак не ведутся на этот "развод".