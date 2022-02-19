Глава фракции СДПГ в Бундестаге: То, что позволяет себе посол Украины, переходит все границы

Украинские власти прекрасно знают, что наше правительства предпринимает все меры и усилия для поиска путей решения проблем Донбасса как в нормандском формате, так и в формате минских соглашений.

В Берлине комментируют череду требований от украинского посла Андрея Мельника. По словам главы диппредставительства Украины в Германии, немецкие власти должны отказаться от запрета на поставки оружия для нужд ВСУ, а также уже в самое ближайшее время созвать встречу в нормандском формате. По словам Мельника, Украина ожидает от канцлера ФРГ Олафа Шольца действий по незамедлительному созыву саммита нормандской четвёрки. Также Мельник потребовал от канцлера Германии предъявления ультиматума Кремлю.Требования украинского посла прокомментировали представители партии, которую Олаф Шольц возглавляет. Это Социал-демократическая партия ФРГ, победившая на выборах в Бундестаг.Руководитель фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених заявил о том, что с уважением относится к Украине, «но то, что позволяет себе украинский посол, переходит все границы». По словам Мютцениха, поведение украинского посла сложно назвать дипломатически полезным.Глава победившей на выборах фракции немецкой партии:По заявлению Рольфа Мютцениха, своими требованиями, в том числе о необходимости предъявления Берлином ультиматума Москве, украинский посол выходит за рамки дипломатии.На этом фоне в Германии прозвучали предложения о том, чтобы выслать Андрея Мельника из страны.В Киеве требования своего посла в Берлине, как и реакцию на них от представителя верхушки одной из правящих в Германии партий, пока не прокомментировали. Зато сделал это сам Мельник, причём в грубой форме, опубликовав твит, где потребовал от Рольфа Мютцениха «прекратить поучать и запугивать посла суверенного государства». По большому счёту, уже явно вскрывается полное отсутствие дипломатического такта со стороны украинского посла в Берлине.