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Глава фракции СДПГ в Бундестаге: То, что позволяет себе посол Украины, переходит все границы

77

В Берлине комментируют череду требований от украинского посла Андрея Мельника. По словам главы диппредставительства Украины в Германии, немецкие власти должны отказаться от запрета на поставки оружия для нужд ВСУ, а также уже в самое ближайшее время созвать встречу в нормандском формате. По словам Мельника, Украина ожидает от канцлера ФРГ Олафа Шольца действий по незамедлительному созыву саммита нормандской четвёрки. Также Мельник потребовал от канцлера Германии предъявления ультиматума Кремлю.


Требования украинского посла прокомментировали представители партии, которую Олаф Шольц возглавляет. Это Социал-демократическая партия ФРГ, победившая на выборах в Бундестаг.

Руководитель фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених заявил о том, что с уважением относится к Украине, «но то, что позволяет себе украинский посол, переходит все границы». По словам Мютцениха, поведение украинского посла сложно назвать дипломатически полезным.

Глава победившей на выборах фракции немецкой партии:

Украинские власти прекрасно знают, что наше правительства предпринимает все меры и усилия для поиска путей решения проблем Донбасса как в нормандском формате, так и в формате минских соглашений.

По заявлению Рольфа Мютцениха, своими требованиями, в том числе о необходимости предъявления Берлином ультиматума Москве, украинский посол выходит за рамки дипломатии.

На этом фоне в Германии прозвучали предложения о том, чтобы выслать Андрея Мельника из страны.

В Киеве требования своего посла в Берлине, как и реакцию на них от представителя верхушки одной из правящих в Германии партий, пока не прокомментировали. Зато сделал это сам Мельник, причём в грубой форме, опубликовав твит, где потребовал от Рольфа Мютцениха «прекратить поучать и запугивать посла суверенного государства». По большому счёту, уже явно вскрывается полное отсутствие дипломатического такта со стороны украинского посла в Берлине.
Использованы фотографии:
Твиттер/Андрей Мельник
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77 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:51
    +42
    Немцы плохо знают все стороны киевского режима нацистов... я полагаю их еще ждет немало сюрпризов.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
      +17
      Немцы плохо знают все стороны киевского режима нацистов... я полагаю их еще ждет немало сюрпризов.

      Таки да, эти потомки бандеровцев ещё покрутят из немчуры верёвки! Или будет какая то развязка, или немчики так и будут терпилами).
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 07:19
        +5
        Цитата: a.s.zzz888
        или немчики так и будут терпилами)

        Сами себя ими назначили
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 08:30
          +7
          В и стояли Германии, не бывает нормальной и разумной внешней политики. Они либо людей жгут,либо кричат " гитлер капут". Вроде нация воинов, а об них ноги вытирают всякие там " вукраины ".
          1. Серёга64
            Серёга64 Сегодня, 08:39
            +4
            Цитата: Андрей Николаевич
            а об них ноги вытирают всякие там " вукраины ".

            Куратор не разрешает ответить
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:25
        +23
        Немцы (нацисты) - очень хорошо знали бандеровцев. Поэтому всегда привлекали их для самых грязных работ.

        А нынешние бандеровцы удивлены, что немцы нынешние - совсем другие... И против нацизма.
        1. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 12:57
          0
          Не знаю как там немцы (думаю им наплевать на все это) но власти у них вовсю бандеровско фашистскую хунту поддерживают.
      3. gansales
        gansales Сегодня, 11:03
        +2
        Цитата: a.s.zzz888
        Немцы плохо знают все стороны киевского режима нацистов... я полагаю их еще ждет немало сюрпризов.

        Таки да, эти потомки бандеровцев ещё покрутят из немчуры верёвки! Или будет какая то развязка, или немчики так и будут терпилами).

        Немцы(во время оккупации Украины) как раз прекрасно понимали ,что из себя представляют бандеровцы -полицаи (их жестокости даже гестаповцы поражались )
        Им власть давать нельзя , только карательные операции (в этом они мастера кровавых дел были )
        Вот почему евреи и бандеровцы объединились в Киеве ,вот в чем вопрос ..У каждых своя цель ,но суть одна , залить кровью Украину и не пустить Россию в Киев ! А мы придем и спросим и факты представим полные .Вот и трясутся мешочники и садисты !
      4. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 13:34
        0
        Давно уже не понимаю долготерпения немцев, по отношению к этому к... персонажу.
        Цитата: Черчиль
        Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать.
        Какая территория, такой и ”дипломат”
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:28
      +20
      Уже писал и повторюсь, что этого посла нужно выдворить из Германии в течение 24часов без права посещать Германию даже как туристом навсегда.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 08:11
        -14
        Вы тоже на ровне с послом знаете, что нужно делать ФРГ лучше самих немцев.
        Печально...
        1. frruc
          frruc Сегодня, 10:40
          +4
          Anarchist : .....что нужно делать ФРГ лучше самих немцев.

          Товарищ высказал свое личное мнение и его надо уважать. Что касается г-на Мельника, это ни в какие рамки дипломатии не входит указывать на действия внутренней и внешней политики ФРГ от посла государства, которое находится под внешним управлением и получает финансовую и др. помощь от международных организаций и фондов, в тч и ФРГ.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:21
        +12
        Цитата: Бережливый
        Уже писал и повторюсь, что этого посла нужно выдворить из Германии в течение 24часов без права посещать Германию даже как туристом навсегда.

        Мельник оскорбил руководителя правящей фракции СДПГ Германии, и этим нанёс оскорбление всей Германии, за такие слова германские власти обязаны выдворить из страны этого разнузданного хама имеющего статус полномочного представителя Украины. Просто позор для Украины, хотя что можно хотеть от правящей клики, которая засела в Киеве.
    3. Hagen
      Hagen Сегодня, 10:04
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Немцы плохо знают все стороны киевского режима нацистов...

      Немцы, те, которые плотно вовлечены в работу с ними, киевских националистов знают прекрасно. Опыт совместной боевой службы с ними у них богатый. Не думаю, что что-то новое они для себя откроют. Просто Мельника крышуют американцы, вот и приходится немцам с ним мириться. Помешанная на "зелени" Бербок еще совсем не полное отражение политикума Германии. К сожалению, скрытых "коричневых" там достаточно много. И они не забыли ни ".... борьбу" от алоизыча, ни наследие Розенберга. Периодически всплывающие скандалы с перепившими тусовками нынешних наследников НСДАП всего лишь верхушка айсберга традиционного для Германии "сумрачного тевтонского крайне правого национализма". Надеяться на то, что это всё перевернутая страница истории - непростительное легкомыслие.
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Немцы плохо знают все стороны киевского режима нацистов... я полагаю их еще ждет немало сюрпризов.

      При таком положении дел, они Германии на шею сядут, и будут их за вожжи дёргать. Сами виноваты, нечего было потакать нездохликам.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:51
    +28
    потребовал от Рольфа Мютцениха «прекратить поучать и запугивать посла суверенного государства».
    Какая-то там Германия смеет тяфкать на ПОСЛА Великой Страны?
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:20
      +7
      Цитата: Victor_B
      Какая-то там Германия смеет тяфкать на ПОСЛА Великой Страны?

      Этого хама ещё позавчера надо было из Берлина вышвырнуть
    2. Александр Камчатка
      Александр Камчатка Сегодня, 07:38
      +1
      ха ха ха laughing не то слово
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +18
    с уважением относится к Украине, «но то, что позволяет себе украинский посол, переходит все границы»
    Что только сейчас обратили внимание на этого "посла"? А вы и дальше продолжайте вылизывать украинскую пятую точку, всячески их поддерживать в ущерб себе, так еще не то услышите. Скоро украинский посол будет вызывать к себе на ковер лидеров партий и фракций для дачи указаний. И судя по всему немцы и это стерпят ради "европейского единства" по украинскому вопросу.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:21
      +4
      Цитата: rotmistr60
      и это стерпят ради "европейского единства" по украинскому вопросу.

      Таков приказ фашингтонского обкома
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 12:59
      0
      Посади свинью за стол она и ноги на стол.
  4. Подрезчик
    Подрезчик Сегодня, 06:53
    +15
    Украинский посол однако редкий наглец и хам!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:56
      +10

      Подрезчик (Александр)
      Сегодня, 06:53
      НОВЫЙ
      0
      Украинский посол однако редкий наглец и хам!
      Оборзел нацист, потому как все вокруг молчат и потакают.
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 07:25
        +7
        Цитата: a.s.zzz888
        Оборзел нацист, потому как все вокруг молчат и потакают.

        Это как в детстве, когда мелкая сявка борзела и прикрывалась "взрослыми ребятами"
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:23
      +4
      Цитата: Подрезчик
      Украинский посол однако редкий наглец и хам!

      Как и вся ихняя политика
      Исключение тон с которым они разговаривают с хозяином
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:11
      +6
      Цитата: Подрезчик
      Украинский посол однако редкий наглец и хам!

      Наглость и хамство, это приобретённое, но Мельник показал Германии и всему миру истинное лицо всей власти Украины, сущность их души и интеллекта. Какое бы не получил он образование и воспитание, но РАГУЛЯ в нём осталась на всю жизнь, и это не исправляется и не лечится. И весь мир это видит, хотя и промолчит.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    +11
    Глава фракции СДПГ в Бундестаге: То, что позволяет себе посол Украины, переходит все границы
    Ну так гоните его той тряпкой, название которой не пропустят на сайте! bully
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:08
      +10
      Напишите "тряпкой, пропитанной уриной", тогда пропустит.
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 07:27
        +4
        Цитата: Кот Александрович
        Напишите "тряпкой, пропитанной уриной", тогда пропустит.

    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:28
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Ну так гоните его той тряпкой, название которой не пропустят на сайте!

    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:38
      0
      той тряпкой, название которой не пропустят на сайте!

  6. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 06:55
    +7
    На этом фоне в Германии прозвучали предложения о том, чтобы выслать Андрея Мельника из страны.

    И правильно! Охамел до полной потери берегов!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:11
      -3
      Уважаемый С.М.Карасёв, а вы заметили, что этот абзац в тексте стоит отдельно. Он не относится к конкретным политическим деятелям. "Прозвучали предложения".... А чьи предложения? Просто где-то от кого-то прозвучали. А прозвучали ли вообще...
      1. Сергей Михайлович Карасёв
        Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 07:18
        +1
        В любом случае, предложения правильные! Или Вы так не считаете?
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 07:42
          -2
          Конечно, правильные. Только прозвучали, если прозвучали вообще, они неизвестно от кого. wink М.б. какой-то учитель из Бремена, например, сказанул. Но не человек, принимющий большие политические решения. Как-то так.
          1. Сергей Михайлович Карасёв
            Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 07:44
            +3
            Конечно м.б.. Но от этого справедливость предложений не меняется. В любом случае, хорошо, что в Германии есть адекватные люди.
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:56
    +3
    Глава фракции СДПГ в Бундестаге: То, что позволяет себе посол Украины, переходит все границы

    Да не обижайтесь вы на этого посла.Этому послу скоро " послить то будет негде.Нет ну если конечно президент Зеленский не начнёт немедленно выполнять минские договорённости.А так конечно...
    з.ы бегите не умные.Ветер с сучками на подходе. bully
  8. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 07:00
    +5
    Ну думаю недолго этому петушку там осталось кукарекать. Суп уже закипает .. Пора ему на бульон туда полезать
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    +6
    Пусть вышлют Мельника в Абхазию или Южную Осетию,а ещё лучше в ЦАР.Всё равно за место него такой же утырок приедет.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:45
      +3
      В Абхазию и Осетию - сомнительно. Украина их ведь не признаёт... А вот в ЦАР - в самый раз. Вдруг его там съедят! Если по вкусу, конечно, тамошним неграм придётся.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:08
    +6
    Безнаказанность рождает вседозволенность. Потакание украинским властям по всем вопросам в угоду американцам со стороны европейцев привело у тому, что те потеряли чувство меры.
    Если у ФРГ хватит политической воли выслать этого хама, то и остальные процессы нормализации обстановки вна пойдут быстрее, в т.ч. И Минские соглашения.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:34
      +1
      Цитата: Дилетант
      в т.ч. И Минские соглашения

      Неа, это к исполнению уже бульдозером не сдвинешь
    2. Керенский
      Керенский Сегодня, 08:24
      +1
      Потакание украинским властям по всем вопросам в угоду американцам со стороны европейцев привело у тому, что те потеряли чувство меры.

      Путин сказал, в своё время, что решать надо с хозяевами.
      Можно намекнуть немцам, что вопросы с ними будут обсуждаться только после консультации с Мельником (ибо он у немцев всё решает), и посмотреть на реакцию....
  11. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 07:20
    +5
    Немцы ещё не поняли с кем дело имеют??? Они скоро вам под порогом,а то и в вашей спальне гадить начнут,немцев в этом же обвинят и будут требовать извинений и денег за ущерб.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:33
      +5
      Не только немцы, а все европейские страны уже давно поняли, что имеют дело с хамами и попрошайками! Но куда деваться? Ведь за этими хамами стоят звездно-полосатики! А Хамы, чувствуя поддержку от них, хамеют еще больше, и все берега попутали. И так будет продолжаться до тех пор, пока им не укажут их место, а место им у параши.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:46
    +9
    Ничего немцы, терпите .
    Вы из великой нации , где были такие великие политики , как Бисмарк , стали нацией "терпил" !
    Терпите и дальше !
    Терпите , когда Америка решает нужен ли вашей экономики "Северный поток 2".
    Терпите мигрантов .
    Терпите и когда селюцкий посол хомит вам !
    negative negative
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:01
      0
      Причем они опять на выборах Сару не выберут терпилы что с них взять. Хотя вряд ли они там что то выберают.
  13. Gato
    Gato Сегодня, 07:48
    +2
    выслать Андрея Мельника из страны

    Да, на Восточный фронт.
  14. riwas
    riwas Сегодня, 07:52
    +5
    Руководитель фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених заявил о том, что с уважением относится к Украине, «но то, что позволяет себе украинский посол, переходит все границы». По словам Мютцениха, поведение украинского посла сложно назвать дипломатически полезным.

    Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Украина так обнаглела из-за беспрецедентной поддержки США.
  15. обыватель
    обыватель Сегодня, 08:15
    +2
    Читал статью, а перед глазами стоял мультфильм "Маугли". Шакал, не помню как его звали, подстилка Шерхана, поучает Волков как им жить и кого слушать. У Киплинга, пришел человеческий детеныш, и надавал по соплям и Шерхану и его шакалу.
  16. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:16
    -2
    Цитата: Серёга64
    Цитата: a.s.zzz888
    Ну так гоните его той тряпкой, название которой не пропустят на сайте!


    Толерастия не только "там", но и здесь. Среди нас.
  17. Bessik
    Bessik Сегодня, 08:16
    +1
    Немецкие терпилы, все что нужно знать про современную Германию
  18. cniza
    cniza Сегодня, 08:22
    0
    На этом фоне в Германии прозвучали предложения о том, чтобы выслать Андрея Мельника из страны.


    Всё идет к этому ? похоже там решают другие силы...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:48
      +1
      Ну вышлют этого, пришлют другого, такого же ...
      Ситуация страусов, засунувших голов/К/у кое куда ....
      1. cniza
        cniza Сегодня, 08:53
        +2
        Немцы все понимают , но что то изменить пока не в силах...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:13
          0
          Нам от того не легче ...
          Не легче будет и всей гейропе, да и многим, в мире, тоже.
  19. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 08:44
    +4
    немцы немало сил приложили к созданию этой помойки. ну так пусть и нюхают.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:46
    +1
    Глава фракции СДПГ в Бундестаге: То, что позволяет себе посол Украины, переходит все границы
    . Ну да, типа, убрать одного очумелого и всё в порядке будет?!?!?!
    Так то там вся власть из таких и состоит ... уберут этого, пришлют такого же, а то и похлеще!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:55
      +1
      Они хотели бы поменять , но могут прислать ещё более неадекватного...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:14
        +1
        Гнездо кулебы ... там всё травмированные на голову!
  21. pafegosoff
    pafegosoff Сегодня, 09:02
    0
    И ботинки! Ботинки целовать хохлу! Презренные либеральные ерманцы! УЛМ, а не БЛМ!
  22. impostor
    impostor Сегодня, 09:19
    0
    Мельник так себя ведет, поскольку прекрасно осведомлен, что из себя в реальности представляет немецкий суверенитет, КТО его ограничивает и для чего нужен канцлеракт.
  23. Владимир Масловский
    Владимир Масловский Сегодня, 09:20
    +1
    Вот уже руководитель фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених понимает, что фашизм на украине распоясался и что пора его остановить. Неужели Россию ничему не научила история и Великая Отечественная война? Фашизм понимает только силу и пора украинский фашизм остановить! А мы господин президент Путин В.В., даже когда говорят пушки ВСУ, обстреливая ДНР и ЛНР где гибнут, в том числе и граждане России, проживающие в этих республиках, все еще продолжаем говорильню, отбиваясь от нападок США и НАТО. И если мы действительно не хотим, чтобы снаряды ВСУ полетели в сторону России, то пора резко ответить на фашисткие обстрелы ДНР и ЛНР и подавить огневые точки ВСУ, как это сделали Вы в Сирии. И тогда, надеюсь, народ ДНР, ЛНР и всей Украины поймет, что Россия больше не будет мириться с фашизмом и нацизмом Украины, скинет эту фашисткую власть. После такого ответа России мировой капитал (мировое правительство 300) поймет, что не будет больших барышей, а возможность погибнуть у них будет, и остановит войну.
  24. singless
    singless Сегодня, 09:37
    -1
    ой снимут мюуслюю как пить дать договориться
  25. Klingon
    Klingon Сегодня, 09:37
    0
    Цитата: Бережливый
    Уже писал и повторюсь, что этого посла нужно выдворить из Германии в течение 24часов без права посещать Германию даже как туристом навсегда.

    Были бы в Бундестаге у руля леваки или АДГ, так оно бы и было
  26. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 09:41
    0
    Руководитель фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених заявил о том, что с уважением относится к Украине, «но то, что позволяет себе украинский посол, переходит все границы».

    То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!
    Терпите, немчики... wassat
  27. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:07
    0
    Да снимут его не раньше, чем он потребует "права первой ночи". И то, "снимут" мигранты, ибо они уверены, что это их право.
  28. 1536
    1536 Сегодня, 10:29
    -1
    Немцы в своем амплуа. Как обычно, они корчат из себя чистоплюев. Но именно политика правительства ФРГ, направляемая и контролируемая байденовцами, является той основой, на которой готовится нападение сначала на Донбасс, а затем и на Россию. Ничего нового.
  29. wachmann
    wachmann Сегодня, 10:32
    0
    этот "посол суверенной страны" напоминает хамоватого бомжа,выпрашивающего мелочь на опохмел ;)
  30. Keer
    Keer Сегодня, 10:59
    0
    что с уважением относится к Украине, «но то, что позволяет себе украинский посол
    Есть поговорка " Посади свинью за стол, она и ноги на стол" Относитесь и дальше "с уважением" laughing
  31. Zomanus
    Zomanus Сегодня, 11:44
    0
    Европейцам стоило бы тщательнее узнать украинский менталитет.
    Хоть бы анекдоты про украинцев почитали...
  32. ВлР
    ВлР Сегодня, 11:57
    0
    Да, этот абсолютно неадекватный отморозок уже давно ведёт себя в Германии, будто он посол США, а не Украины. И немцы только сейчас начинают хоть как-то реагировать. Но, безусловно, "осадок" уже накопился и германцы, когда придет время, украм выходки Мельника припомнят. Но отвечать за его хамство придется другим людям.
  33. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:16
    0
    Глава фракции СДПГ в Бундестаге: То, что позволяет себе посол Украины, переходит все границы

    Это не Мельник себе позволяет ,это вы разрешаете так себя вести. Пусть Мельник скажет что то против США и результат будет моментальный
  34. iouris
    iouris Сегодня, 12:47
    0
    Что себе позволяют некоторые германские политики?! Совсем наглость потеряли.
  35. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:54
    0
    Суверенного laughing государства lol похоже он для смелости литр закинул как еще такие перлы обьяснить непонятно...
  36. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 12:57
    0
    Зато сделал это сам Мельник, причём в грубой форме, опубликовав твит, где потребовал от Рольфа Мютцениха ..

    А может его стукнуть?
  37. razved
    razved Сегодня, 13:42
    0
    Долго же немцы терпели хамство этого существа sad