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Западные медиа связали указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, с событиями на Украине

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Подписанный президентом России указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в текущем году, вызывает странную реакцию со стороны зарубежных экспертов и медиа. Указ о призыве «запасников» на военные сборы подписывается ежегодно, традиционно, однако подписание его в этом году удостоилось, если можно так выразиться, особых оценок из-за рубежа.


Для начала нужно отметить, что призыв граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, осуществляется для сборов в различных силовых структурах. Это не только Вооружённые силы, но также Росгвардия, органы ФСБ и др.

На Западе ежегодный указ о проведении военных сборов для российских резервистов решили увязать с событиями, происходящими на Украине.

Отмечается, что «теперь с помощью дополнительного числа призванных на сборы россиян будет увеличен состав российской группировки войск у границ Украины».

Напомним, что несколько часов назад американский президент заявил о том, что «Владимир Путин, надо полагать, принял решение по Украине».

По словам Джо Байдена, уже на следующей неделе «российские войска могут начать наступление на Киев». Сложно сказать, какой это по счёту прогноз со стороны американских властей о «российском наступлении». Однако факт остаётся фактом: вместо того, чтобы добиваться от Киева выполнения взятых им на себя обязательств по деэскалации на Донбассе, Запад делает всё, чтобы ситуация обострялась. В связи с такого рода обострением власти ЛДНР накануне объявили о централизованной эвакуации населения из республик. Первые автобусы с дончанами прибыли в Ростовскую область накануне около 22:00.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны России
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46 комментариев
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 08:11
    +2
    Обычно это 3-5 тысяч человек. Ну это конечно все вопросы решит)
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:15
      0
      Цитата: carstorm 11
      Обычно это 3-5 тысяч человек. Ну это конечно все вопросы решит)

      Напишут 30-50 тысяч
      Для них этообычная практика
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:29
        +14
        Сволочи,прознали всётаки о секретном резерве Путина,"партизаны "называются.
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 08:37
          +1
          Цитата: tralflot1832
          ,"партизаны "называются

          Опыта мало request
        2. фигвам
          фигвам Сегодня, 09:37
          +2
          Обычно приказ был апрель-май...
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 11:48
            +1
            Не совсем так. 19 год 22 февраля. 20 год 29 июня. Прошлый не помню. Нет сейчас четкого времени. Видимо под учения подгадывают что бы время не тратить.
            1. фа2998
              фа2998 Сегодня, 12:26
              +1
              Цитата: carstorm 11
              Видимо под учения подгадывают что бы время не тратить.

              Обычно,подгадывают под теплое время года!Что бы размещать в обычных палатках."Лишних" людей теперь размести в отапливаемом помещении. what hi hi
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 12:31
                0
                Повторю 19 год февраль. Этот год февраль)
                1. фа2998
                  фа2998 Сегодня, 12:36
                  +1
                  Может быть сейчас совсем не те объемы,как в СССР.Да и части Росгвардии и ФСБ не полевые войска Казарм хватает. hi
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:35
      0
      Плохо работает эти самые западные СМИ, всё что происходит в России нужно немедленно привязать к событиям вна ук-роине!Даже тот факт что сегодня плотно позавтракал wassat wassat wassat .
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 11:22
      +1
      Да вроде как до 15 тыс могут призвать. Если площади воинских частей позволят. Максимум на два месяца. Если крайний случай то до 12. Но это уже невероятный случай! Определённых работников не призовут. Типа Росгвардия и пожарники (список есть и немалый).
  2. Серёга64
    Серёга64 Сегодня, 08:14
    +2
    На Западе ежегодный указ о проведении военных сборов для российских резервистов решили увязать с событиями, происходящими на Украине.

    Любое лыко в строку
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:16
    +3
    Почему только в-на Украине? Да за такие "санкции из ада" нужно рассматривать и общую границу с Германией.Как минимум. bully
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:45
      +6
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да за такие "санкции из ада" нужно рассматривать и общую границу с Германией.Как минимум.

      И правильно! Тут вот чего обнаружили...
      немецкое издание Der Spiegel сообщает про сенсационную находку: обнаружен архивный документ, подтверждающий версию Кремля о том, что при объединении Германии Москве было обещано: НАТО не станет расширяться на восток.

      Причем генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг утверждал и утверждает: подобных обещаний Советскому Союзу никто не давал.

      Документ, как уточняет Der Spiegel, обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном.

      Ранее бумага имела гриф «Секретно», но затем была рассекречена.

      Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года, где речь шла о безопасности в Центральной и Восточной Европе.

      Организация Варшавского договора к тому моменту дышала на ладан, и политики стран соцблока сигнализировали западным странам о своем желании вступить в НАТО.

      Однако, как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует: британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО номинантов из Восточной Европы — неприемлемо.

      Согласно записке, политдиректор МИД ФРГ Юрген Хробог аргументировал позицию сильных мира сего так:

      «Мы ясно дали понять на переговорах „2 плюс 4“ (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер. — EADaily). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО».
      По словам Юргена Хробога, мнение было согласовано с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.

      Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился:

      «Мы дали понять Советскому Союзу — на переговорах „2 плюс 4“, а также на других переговорах, что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы… НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 08:52
        +1
        Цитата: Егоза
        НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».

        Тут Захарова метко подметила
        Байден: «Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили»
        Надо было добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО»
      2. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 10:15
        +1
        Цитата: Егоза
        Der Spiegel сообщает


        https://www.spiegel.de/ausland/nato-osterweiterung-aktenfund-stuetzt-russische-version-a-1613d467-bd72-4f02-8e16-2cd6d3285295
      3. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 11:28
        0
        Когда тебе Советский Союз добровольно отдаёт свои зоны оккупации (рынки), свои зоны влияния и свои территории, можно обещать всё что угодно! После развала СССР спросить за неисполнение обязательств будет некому! Почему нельзя расширять НАТО если сами всё отдали и сказали, нам это не надо! Почему нельзя расширять НАТО если карета стала тыквой?
  4. riwas
    riwas Сегодня, 08:17
    +2
    Западные медиа связали указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, с событиями на Украине

    Теперь каждый чих России будет выдаваться Западом за агрессию против Украины.
    1. Комментарий был удален.
    2. Ватный Колорад
      Ватный Колорад Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: riwas
      Западные медиа связали указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, с событиями на Украине

      Теперь каждый чих России будет выдаваться Западом за агрессию против Украины.

      А каждый пук за химатаку laughing
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:28
      +1
      Бога ради, пусть дёргаются. Это их проблемы. "Нам" надо меньше им разъяснять, объяснять и оправдываться. Один раз сказали и забыли. А то мы больше чем они на каждый чих выкладываем оправдания, опровержения и разъяснения. Израиль в этом плане молодцы.
  5. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 08:23
    +4
    ну что? сказал , что призыв на сборы, а как известно язык до Киева доведет!!
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:27
    +2
    Отмечается, что «теперь с помощью дополнительного числа призванных на сборы россиян будет увеличен состав российской группировки войск у границ Украины».

    Бандеровцы начали войну, и решение России правильное. Нужно быть готовыми ко всему.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:47
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Нужно быть готовыми ко всему.

      Ну да. Бредятина косяком прёт
      Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лёд для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.

      Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», .

      К войне со шведами готовимся? request
  7. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 08:28
    +1
    Меня только два раза держали и то "по молодости". Один раз не поехал - сын был маленьким, предоставил документы. А потом, из за мочекаменной болезни, вообще, в разряд частично пригодных перевели.
  8. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 08:34
    +6
    Не знаю как сейчас , но во времена моей молодости назвать партизан воинами мог только очень большой оптимист. Бухали как не в себя. wassat
    1. Виктор Черненко
      Виктор Черненко Сегодня, 08:42
      +2
      И из техники им доверяли лопаты ну и несколько Зилов для перевозки.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:45
      +8
      Цитата: Вольный ветер
      Не знаю как сейчас , но во времена моей молодости назвать партизан воинами мог только очень большой оптимист. Бухали как не в себя. wassat

      Люди отдыхали от трудовой деятельности . Кормят , моют , присматривают , есть где спать . Ещё и по среднему платили ! Мне не повезло ... Был на сборах в бригаде морской пехоты ... Бегали , отжимались , стреляли , орали песни строем .. ни какой особой радости в виде выпивона не было ...
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:54
      +2
      Цитата: Вольный ветер
      но во времена моей молодости назвать партизан воинами мог только очень большой оптимист. Бухали как не в себя.

      Какие там воины, я 7 раз на подготовку ходил, как с моря приходил весной, что бы на всё лето не загнали обратно, шёл на подготовку. Успел за это время двое водительских прав потерять, и всё за употребление "зелёного змия".
  9. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 08:45
    +6
    Так каждый год такой указ подписывается. what
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:58
      +5
      Цитата: Аварийный
      Так каждый год такой указ подписывается.

      И каждый год мы читаем такую "новость" с ихней озабоченностью.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:58
        +1
        Цитата: НДР-791
        И каждый год мы читаем такую "новость" с ихней озабоченностью.

        В советское время, что то они по этому поводу, озабоченностью не страдали. Особливо когда Хрущёв заявил: "Если рот разинете, то маршал Неделин, вас глобальными ракетами забросает".
  10. HAM
    HAM Сегодня, 08:47
    +2
    ".....американский президент заявил о том, что «Владимир Путин, надо полагать, принял решение по Украине».""


    Всё таки Бидон дожмёт пана Зе: вчера была "тренировка" и проверка реакции республик,а на следующей неделе можно ожидать полноценного нападения всу.. "американский президент заявил о том, что «Я,надо полагать, принял решение по Украине».---вот так точнее будет....
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:50
    +2
    Западные медиа связали указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, с событиями на Украине
    . Да пусть связывают, что хотят, как хотят ... нам пофиг.
  12. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 09:14
    +1
    Указ о призыве «запасников» на военные сборы подписывается ежегодно, традиционно, однако подписание его в этом году удостоилось, если можно так выразиться, особых оценок из-за рубежа.

    Этот указ каждый год удостаивается и связывается с чем-то. Ничего нового.
  13. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 09:15
    -1
    Цитирую "факт остаётся фактом: вместо того, чтобы добиваться от Киева выполнения взятых им на себя обязательств по деэскалации на Донбассе, Запад делает всё, чтобы ситуация обострялась." Почему я считаю, что эта фраза является мягко говоря неумной. Во-первых, потому что я хоть и простой обыватель слышал подобное миллион раз . Но каждое высказывание должно таить в себе смысл, а это высказывание смысла не имеет. Потому что, во-вторых, автор спросил себя, а запад хочет добиваться выполнения, и в третьих, а есть ли у нас рычаги чтобы заставить запад добиваться... Пора переходить от риторических вопросов к делу. Риторические вопросы вызывают смех и не более того.
  14. singless
    singless Сегодня, 09:34
    +1
    до пенсии не до живу в армию на сборы не возьмут по возрасту. не нужен не кому
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 10:49
      0
      Не отчаивайтесь. Один знакомый рассказывал, что видел у одного непростого деда MG-42 в заводской таре. Плюс "расходники" smile Чем не пример для подражания?
  15. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 09:38
    0
    Может ВО все-таки меньше обращать внимание на то, что на наши внутренние указы написали западные СМИ?
    Или новости должны быть непрерывным потоком в любом случае, даже если эта "новость" о тараканах, главное, чтоб западных?
  16. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:39
    +2
    Подписанный президентом России указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в текущем году, вызывает странную реакцию со стороны зарубежных экспертов и медиа.

    Так так так. Партизанские войска это способ за гос счет отдохнуть по человечески от семейных скрепов. Байки потравить и вернуться отдохнувшим к генералу в юбке, которая со скалкой. Не более того.
    Хотя не только для это. Весь Запад будет признан ЛГБТ. Что по Русски означает. Ну все уже поняли, что это означает
  17. gansales
    gansales Сегодня, 09:48
    0
    связали указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, с событиями на Украине

    Все правильно связали ...После обстрелов Донбасса ,пора с окраиной что то делать ..
    Как ? Думаю будет ,что то не шаблонное ..
    "Водолазов-спасателей " думаю тоже призвали на сборы .. hi
  18. 1536
    1536 Сегодня, 09:53
    0
    Ждать от байденовцев другой информации не приходится. Ложь и дезинформация стала для байденовских СМИ нормой жизни.
  19. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:08
    0
    *однако подписание его в этом году удостоилось, если можно так выразиться, особых оценок*

    Пуганая ворона и куста боится... lol
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    Западные медиа связали указ о призыве на сборы...
    Сейчас западные СМИ каждое плановое событие в России будут подгонять к событиям на Донбассе. Учения, передвижения войск и даже погоду старательно притягивают с ноября прошлого года. Ну а военные сборы тем более грех не натянуть на украинский глобус.
  21. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 12:54
    0
    Страшно подумать что будет, когда выйдет весенний указ о призыве граждан Российской Федерации на военную службу по призыву ...
  22. razved
    razved Сегодня, 13:39
    0
    Подтягивать муде к бороде там мастаки...
  23. Konstantin3
    Konstantin3 Сегодня, 13:47
    0
    "Пусть ещё понапрягаются!" (В. Путин)