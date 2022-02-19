Западные медиа связали указ о призыве на сборы россиян, пребывающих в запасе, с событиями на Украине

Подписанный президентом России указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в текущем году, вызывает странную реакцию со стороны зарубежных экспертов и медиа. Указ о призыве «запасников» на военные сборы подписывается ежегодно, традиционно, однако подписание его в этом году удостоилось, если можно так выразиться, особых оценок из-за рубежа.Для начала нужно отметить, что призыв граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, осуществляется для сборов в различных силовых структурах. Это не только Вооружённые силы, но также Росгвардия, органы ФСБ и др.На Западе ежегодный указ о проведении военных сборов для российских резервистов решили увязать с событиями, происходящими на Украине.Отмечается, что «теперь с помощью дополнительного числа призванных на сборы россиян будет увеличен состав российской группировки войск у границ Украины».Напомним, что несколько часов назад американский президент заявил о том, что «Владимир Путин, надо полагать, принял решение по Украине».По словам Джо Байдена, уже на следующей неделе «российские войска могут начать наступление на Киев». Сложно сказать, какой это по счёту прогноз со стороны американских властей о «российском наступлении». Однако факт остаётся фактом: вместо того, чтобы добиваться от Киева выполнения взятых им на себя обязательств по деэскалации на Донбассе, Запад делает всё, чтобы ситуация обострялась. В связи с такого рода обострением власти ЛДНР накануне объявили о централизованной эвакуации населения из республик. Первые автобусы с дончанами прибыли в Ростовскую область накануне около 22:00.