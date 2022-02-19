Немецкий предприниматель: Прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину

Если вы не верите в добрые намерения Путина, поверьте хотя бы в его прагматизм

Если в Восточной Европе начнутся полномасштабные военные действия, это помешает осуществлению планов Кремля. Таким образом, прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину.Это мнение высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt глава компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.Он утверждает, что главными целями Путина являются недопущение дальнейшего приближение НАТО вплотную к границам России и создание надежной системы безопасности в Европе. Осуществлению этих планов мог бы помещать вооруженный российско-украинский конфликт, поэтому Кремль постарается его избежать. Немецкий предприниматель считает, что Москва хочет созвать большую конференцию для решения общеевропейских проблем, а не развязывать войну против Украины.Мангольд уверен, что обострение ситуации вокруг украинского вопроса можно и нужно предотвратить. По его мнению, мирный вариант разрешения кризиса существует.- заявил немецкий бизнесмен.Кроме того, считает Мангольд, среди граждан России идея «вооруженной агрессии» против Украины не встретит поддержки. По мнению предпринимателя из Германии, если Кремль пойдет на этот шаг, его не поддержит в этом даже собственное население.Похоже, что в «российское вторжения» ни на Западе, ни на Украине уже никто не верит. Истерия не прекращается только потому, что этого хотят в Вашингтоне.