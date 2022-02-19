Военное обозрение
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Немецкий предприниматель: Прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину

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Если в Восточной Европе начнутся полномасштабные военные действия, это помешает осуществлению планов Кремля. Таким образом, прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину.


Это мнение высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt глава компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.

Он утверждает, что главными целями Путина являются недопущение дальнейшего приближение НАТО вплотную к границам России и создание надежной системы безопасности в Европе. Осуществлению этих планов мог бы помещать вооруженный российско-украинский конфликт, поэтому Кремль постарается его избежать. Немецкий предприниматель считает, что Москва хочет созвать большую конференцию для решения общеевропейских проблем, а не развязывать войну против Украины.


Мангольд уверен, что обострение ситуации вокруг украинского вопроса можно и нужно предотвратить. По его мнению, мирный вариант разрешения кризиса существует.

Если вы не верите в добрые намерения Путина, поверьте хотя бы в его прагматизм

- заявил немецкий бизнесмен.

Кроме того, считает Мангольд, среди граждан России идея «вооруженной агрессии» против Украины не встретит поддержки. По мнению предпринимателя из Германии, если Кремль пойдет на этот шаг, его не поддержит в этом даже собственное население.

Похоже, что в «российское вторжения» ни на Западе, ни на Украине уже никто не верит. Истерия не прекращается только потому, что этого хотят в Вашингтоне.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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90 комментариев
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  1. andr327
    andr327 Сегодня, 10:44
    +13
    Ни какой войны - только принуждение к миру! А дальше пусть украинцы разбираются сами!
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:45
      +12
      Цитата: andr327
      А дальше пусть украинцы разбираются сами!

      Увы, но до сих пор у них не очень получалось разобраться самостоятельно.
      И это невозможно пока у власти почитатели Бандеры.
      Нужно расчистить дорогу адекватным политикам.
      Кто это сделает?
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 10:52
        +4
        Интересно, кто там из адекватных политиков на Украине?
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 10:55
          +3
          Цитата: 210окв
          Интересно, кто там из адекватных политиков на Украине?

          я не слежу за украинским политикумом
          давно потерял интерес
          но иногда смотрю Шария и вижу достаточно вменяемых людей
          если немного поискать, то десяток-другой фамилий найду даже я
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 11:03
            +3
            Я тоже не слежу. Все дело в том, что в основном это бывшие "регионалы". А предавший раз...
            1. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 11:11
              +3
              Цитата: 210окв
              Все дело в том, что в основном это бывшие "регионалы". А предавший раз...

              кого предала Бондарева?
              1. 210окв
                210окв Сегодня, 11:20
                +1
                Всегда найдётся "тот, который не стрелял" ©. Позиция этой женщины повлияла на политику "регионов"? Бондарева где сейчас, чем занимается?
                1. Наводлом
                  Наводлом Сегодня, 11:23
                  +1
                  Цитата: 210окв
                  Позиция этой женщины повлияла на политику "регионов"? Бондарева где сейчас, чем занимается?

                  не слишком много вопросов?
                  вы спросили - я ответил
                  причём не разбираясь в этих фамилиях и не копаясь в памяти
                  вас не устроил мой ответ?
                  какие именно у вас претензии к этой фамилии?
                  кого по вашим словам предала Бондарева?
                  предметно и без воды

                  эта женщина имела смелость после разгромной критики майдана и киевской хунты на российских федеральных каналах вернуться в Киев и отстаивать свою точку зрения там.
                  кто из нас способен на такое?
                  1. Сергей Аверченков
                    Сергей Аверченков Сегодня, 13:15
                    -1
                    Простите... а можно на танке?
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 11:09
          -3
          Если целый народ жрет друг- друга,то откуда возьмутся адекватные политики? Майдан,Крым,Донбасс породил ненависть между граждами внутри самой Украины. Они сами себя сожрут,со временем и без " вторжения". Освободившиеся территории поделятся между собой,другие страны. И украинцы превратятся в цыган- народ без государства. Будут жить и кочевать по всему миру. Да и бог с ними. Сами выбрали свою судьбу. Жаль, но уже ничего не поделаешь.
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 11:13
            +4
            Цитата: Андрей Николаевич
            Если целый народ жрет друг- друга,то откуда возьмутся адекватные политики?

            это вы так думаете от нехватки воображения
            вам посчастливилось жить в России
            но если бы в советское время ваших родителей занесло в УССР?
            подумайте, что делали бы вы в таком случае
            выживали бы как и большинство обычных мирных обывателей
            настоящих героев среди нас немного
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 11:22
              +4
              Уже раз двести писал про четырёх моих сокурсниках. Трое, явно укушены укрополитикой. А так, да. У них советское образование и воспитание. И родились они в РСФСР.
              1. Наводлом
                Наводлом Сегодня, 11:25
                0
                Цитата: 210окв
                Уже раз двести писал про четырёх моих сокурсниках. Трое, явно укушены укрополитикой. А так, да. У них советское образование и воспитание. И родились они в РСФСР.

                почитайте ещё раз и попробуйте понять, что имелось в виду
                что легко предъявлять требования к тем, кто живёт во враждебном окружении, если сам находишься в безопасности
                1. 210окв
                  210окв Сегодня, 11:37
                  0
                  Какие требования я предьявляю? Эти люди занимают достаточно высокие посты в энергетике Украины. Четвёртый-предприниматель. У него адекватный взгляд. Понятно, что люди подстраиваются под ту ситуацию в которой живут.
                  1. Наводлом
                    Наводлом Сегодня, 11:49
                    -1
                    Цитата: 210окв
                    Какие требования я предьявляю?

                    я писал гражданину Андрею Николаевичу
                    не вам
                    на что вы вдруг вспомнили своих знакомых
                    я повторяю: ваш пример не имеет отношения к сути моей переписки с Андреем Николаевичем
            2. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич Сегодня, 13:03
              0
              Я же сказа, что мне очень жаль...
        3. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 11:36
          0
          Цитата: 210окв
          Интересно, кто там из адекватных политиков на Украине?

          Ну что выросло то выросло
      2. venik
        venik Сегодня, 11:02
        +9
        Цитата: Наводлом
        это невозможно пока у власти почитатели Бандеры.

        =====
        Вы так думаете? Увы - там у власти отнюдь не "почитатели Бандеры" - там все гораздо хуже! Там у власти те, кто пытается использовать "нациков" в своих корыстных интересах! Т.е. - использовать их как своеобразные "штурмовые отряды" (как в "рейхе") для борьбы с оппозицией!!!
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 11:19
          +1
          Цитата: venik
          Вы так думаете? Увы - там у власти отнюдь не "почитатели Бандеры" - там все гораздо хуже!

          а это уже, знаете ли, сорта гов.на
          без разницы
          лишь бы не воняло
          и не портило воздух на Украине
          1. venik
            venik Сегодня, 11:47
            +2
            Цитата: Наводлом
            а это уже, знаете ли, сорта гов.на
            без разницы лишь бы не воняло
            и не портило воздух на Украине

            ======
            good Как говорила моя бабушка: "не тронь г...но пока не воняет!" - "А если воняет?" - "Бери лопату, и зашвырни подальше!" drinks
            Жаль только Украину: слишком много придется лопатой выгребать!
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 11:38
          +1
          Цитата: venik
          там у власти отнюдь не "почитатели Бандеры" - там все гораздо хуже! Там у власти те, кто пытается использовать "нациков"

          А нацики от бандерлогов сильно отличаются?
          1. venik
            venik Сегодня, 12:12
            0
            Цитата: Серёга64
            А нацики от бандерлогов сильно отличаются?

            =======
            Так это же - ОДНО и ТО ЖЕ! Просто называть можно по-разному, а разницы - НИКАКОЙ!
            Странно, что Вы этого не поняли, Сергей! request
            1. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 12:19
              0
              Цитата: venik
              Так это же - ОДНО и ТО ЖЕ!

              Да неужели? belay
              Тогда почему вы их разделили?
              там у власти отнюдь не "почитатели Бандеры" - там все гораздо хуже! Там у власти те, кто пытается использовать "нациков"

              Ну а вот это и не знаю как комментировать request
              Странно, что Вы этого не поняли, Сергей!

              Да вот такой я бестолковый laughing
      3. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: Наводлом
        Цитата: andr327
        А дальше пусть украинцы разбираются сами!

        Увы, но до сих пор у них не очень получалось разобраться самостоятельно.
        И это невозможно пока у власти почитатели Бандеры.
        Нужно расчистить дорогу адекватным политикам.
        Кто это сделает?

        Помимо расчистки дороги, надо чтобы там не было подматрасников со всеми ихними фондами и т.д. Вся зараза зарождается там. Именно они поддерживают всю провластную пену, их спонсируют...
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 11:40
          0
          Цитата: S.K.Vichyakow
          надо чтобы там не было подматрасников со всеми ихними фондами

          Аха. Перефразирую. Отрубить руки печенюшки подающие
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:57
      -2
      andr327 : Ни какой войны - только принуждение к миру!

      По мнению предпринимателя из Германии, если Кремль пойдет на этот шаг, его не поддержит в этом даже собственное население.

      А такая возможность есть, как Грузию в свое время принудили. Только теперь все может случиться дистанционно.
    3. Андрей Град
      Андрей Град Сегодня, 11:16
      0
      Проект Окраина себя дискредитировал полностью, его надо закрывать.
      Разумнее на его месте сделать несколько проектов, по 5-10 млн человек.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:30
      0
      Немцы то думал поадекватнее, но их явно перекусали поляки и украинцы!!! am
  2. 210окв
    210окв Сегодня, 10:44
    +1
    Господи, наконец адекватный нашёлся..Мангольд все верно считает.
  3. Avior
    Avior Сегодня, 10:46
    -1
    Похоже, что в «российское вторжения» ни на Западе, ни на Украине уже никто не верит.

    Как выяснилось, более всего верят в это те, кто близок к российскому руководству .
    Большинство из числа 23 украинских депутатов, сбежавших из страны пере 16 февраля- это люди Медведчука, известного личными близкими контактами с руководством России. Факт говорящий намного больше, чем все заявления политиков:((((
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 10:50
      +4
      Нашли "близких"... Это халявщики, любящие половить рыбку в мутной воде.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 10:55
        -2
        Но к самому надежному источнику информации по ситуации именно они находятся ближе всего. Похоже, решение было уже принято ещё до 14.
        1. Masaaq
          Masaaq Сегодня, 11:12
          0
          Также, как и неминуемое вторжение ВСУ на Донбасс 19 февраля. Сейчас инфополе свелось к тому, что пока кто-то на кого-то не нападет в действительности, с видеопруфами и прочим, никто верить никакому вторжению не собирается.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 12:52
            -1
            Также, как и неминуемое вторжение ВСУ на Донбасс 19 февраля.

            Очень тактично с их стороны, подождать, пока все будет готово к их нападению.
            пока кто-то на кого-то не нападет в действительности, с видеопруфами и прочим

            Вот именно- кто-то на кого-то нападет, обязательно оставив при этом камеру на месте нападения, а уж строка под видео и голос за кадром зрителю растолкует, кто на кого напал. И действительность сразу прояснится
            hi
    2. venik
      venik Сегодня, 11:06
      +3
      Цитата: Avior
      Большинство из числа 23 украинских депутатов, сбежавших из страны пере 16 февраля- это люди Медведчука, известного личными близкими контактами с руководством России.

      =======
      А вы не можете перечислить, КТО конкретно "люди Медведчука"? Очень интересно! Еще более интересно - ОТКУДА вы это знаете? Случайно не из СБУ ("служба безопасности украины")??? bully
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:32
        0
        Большая часть уехавших депутатов - из ОПЗЖ
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:35
        0
        Цитата: venik
        Случайно не из СБУ ("служба безопасности украины")???

        Наконец то дошло.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: venik
        А вы не можете перечислить, КТО конкретно "люди Медведчука"? Очень интересно!
        На Украине некоторые возмущаются тем, что олигархи и их приближенные уехали из страны, хотя люди всего-навсего поехали домой – туда, где у них деньги, где живут их семьи. Украина - это даже не работа. Это место промысла -территория, где можно безнаказанно пограбить.
    3. user
      user Сегодня, 11:34
      -1
      Эти халявщики боятся вдруг закроют границу, нет не Украина, а Европа.
    4. businessv
      businessv Сегодня, 11:36
      -2
      Цитата: Avior
      Большинство из числа 23 украинских депутатов, сбежавших из страны пере 16 февраля- это люди Медведчука, известного личными близкими контактами с руководством России.
      За уши притянутое утверждение, как по мне. Вы лучше назовите тех, кто не имел близких контактов с руководством России! laughing
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:55
        -1
        Не знаю на Украине больше никого, кто был бы кумом Владимира Владимировича. Подскажите пожалуйста, если знаете...
    5. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:18
      0
      Большинство из числа 23 украинских депутатов, сбежавших из страны пере 16 февраля- это люди Медведчука


      Над Медведчуком, как и над его людьми висит дамоклов меч. Кто знает от чего они бегут? Может от репрессий? В случае начала войны, не важно кто её начнет, они и их семьи,- смертники.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:57
        -1
        Если бы меч висел- это со всех экраном лилось бы, до этого они никак не молчали, 21 век на дворе. А сейчас исчезли тихо и незаметно.
    6. 30 вис
      30 вис Сегодня, 12:34
      +1
      Цитата: Avior
      Большинство из числа 23 украинских депутатов, сбежавших из страны пере 16 февраля- это люди Медведчука, известного личными близкими контактами с руководством России.

      Ой ли ? Все кто замазан работой с США и англичанами дёрнули с украины . А вы явно передёргиваете в нужном Вам направлении ... Там остался один каламойский , и то потому , что всюду арестуют . Ой ! Ошибочка вышла , всё кроме особенной страны . Есть такая особенная страна Израиль , подбирает всех преступников , лишь был еврей с деньгами ...
      1. Avior
        Avior Сегодня, 13:01
        -1
        Уехало 23 депутата.
        Всего в Верховной раде 400 депутатов- в том числе 44- это фракция Медведчука, ОПЗЖ. Из них уехало 12 человек.
        Из остальных 356 депутатов всех других вместе взятых фракций и внефракционных- уехало всего 11 человек.
        На мой взгляд, комментарии не требуются.
        hi
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 13:21
          0
          Цитата: Avior
          На мой взгляд, комментарии не требуются.

          Это исключительно на Ваш взгляд . Общался вчера с родственниками в Киеве .. Совсем другой взгляд ... Из Киева .
          1. Avior
            Avior Сегодня, 13:31
            0
            Я пишу о конкретном проверяемом факте.
        2. 30 вис
          30 вис Сегодня, 13:23
          0
          Американская пресса пишет о том, что администрация президента США несколько раз пыталась отговорить украинского президента от того, чтобы он покидал страну, отправляясь на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Так, по сообщению информационной службы NBC News, когда в Белом доме узнали о намерении Зеленского лететь в Мюнхен на фоне эскалации конфликта на Донбассе, то были немало удивлены.
        3. 30 вис
          30 вис Сегодня, 13:29
          0
          «В сети появилась запись телефонного разговора, на которой Зеленский просит вывезти из страны своих родителей. Туда, "где потеплее". Упоминает Испанию и Карибы. Жену, говорит, тоже бы вывез, но "конченные журналисты" за ней следят. Разумеется, всё это на чистейшем русском, и это понятно — такие серьезные вопросы на сельском диалекте обсуждать явно не стоит. При том, что запись вполне может быть фейковой, это тот самый случай, когда реальность если и отличается, то не сильно — крысы действительно бегут с украинского корабля, и бегство "капитана" этих самых крыс — это всего лишь вопрос времени».https://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_337456
          1. Avior
            Avior Сегодня, 13:33
            0
            При том, что запись вполне может быть фейковой

            Думаю, что с этой фразы стоило начать...
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 10:47
    +3
    Немецкий предприниматель считает, что Москва хочет созвать большую конференцию для решения общеевропейских проблем, а не развязывать войну против Украины.
    Горестный исторический опыт показывает, что все эти "большие конференции" ничего не дают, поэтому воевать не хотим, но при необходимости принудить Украину к миру сможем.
    среди граждан России идея «вооруженной агрессии» против Украины не встретит поддержки.
    Уничтожение украинских нацистов и сочувствующих им поддержку встретит.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 12:28
      +1
      Цитата: pyagomail.ru
      среди граждан России идея «вооруженной агрессии» против Украины не встретит поддержки.
      Уничтожение украинских нацистов и сочувствующих им поддержку встретит.

      Как уничтожать укронацистов собрались, не трогая при этом остальных жителей Украины?
      Хотело бы руководство РФ покончить с нацизмом на Украине, не признавали бы их нацистский режим, после майданного переворота, ввели бы экономические санкции на любую торговлю с Украиной. А так это получается, что "вы холопы убивайте друг друга, а мы как зарабатывали деньги на торговле, так и будем зарабатывать".
  5. gansales
    gansales Сегодня, 10:48
    +1
    Если вы не верите в добрые намерения Путина, поверьте хотя бы в его прагматизм

    Россия вторгаться не будет ,правильно немец подметил ..А вот Донбасс вполне возможно ,мотивация у них прям зашкаливает ..Там столько погибших за эти страшные годы .
    Россия их пока сдерживает ,да еще в России сколько хлопцев отсиживается (млн 5 ..) Это ведь огромная сила ! Просто можно затоптать Киев и западненцев (загнав их опять в горы Альп - Польшу и т.д. ) ))) Пора Решать эту проблему .
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:54
    0
    Именно прагматизм заставляет вторгнутся в Украину. Что такое прагматизм? Это всё отбрасывается в сторону: политика, экономика, идеология. На первом плане выживание, без всякого управления из вне.
    Донбасс это показывает очередями в военкоматами. soldier
    1. Avior
      Avior Сегодня, 11:06
      0
      Прагматизм- это как раз строго наоборот, когда ничего не отбрасывается. Когда все отбрасывается- это эмоции.
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 11:13
        -1
        У каждого прагматизм от менталитета свой- вы уехали в Израиль, а дончане на сборные пункты военкомата. Им некуда уезжать из России.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 13:03
          0
          Немец говорил совсем о другом, если вы статью читали.
          прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:56
    +1
    Рф вот-вот нападет на Украину. РФ вот-вот нападет на Латвию с Эстонией. РФ вот-вот нападет на Польшу.
    Почему на западе никто не задумается ЗАЧЕМ РФ это надо?
    Ответ: России это *(совсем) не нужно. Кормить снова этих ... "С фигой в кармане" не хотим и не будем!
    Поэтому и нападать НЕ БУДЕМ.
  8. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:56
    +5
    Все, вроде, правильно. Однако, сами они не разберутся. Ну, не дано жить без управляющего. Либо решать координально, либо мучатся до бесконечности.
    Может и ошибаюсь.
    1. businessv
      businessv Сегодня, 11:31
      +1
      Цитата: ODERVIT
      Либо решать координально, либо мучатся до бесконечности. Может и ошибаюсь.

      Думаю, не ошибаетесь, коллега. Что незалежная, что Польша никак не могут обходиться без внешнего управления.
  9. одинокий
    одинокий Сегодня, 11:01
    +2
    Думаю мало кто не понимает,что если начнётся война, то она станет катастрофой для всех..
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    +1
    Немецкий предприниматель: Прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину
    . Все правильно, нафига вторгается ... заровнять издали и всех делов.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    +4
    Немецкий предприниматель...
    Немецкий предприниматель рассуждает о прагматизме и поддержке (не поддержки) народа дать отпор зарвавшимся бандеровцам, который (отпор) немец называет "вооруженной агрессией"? Может г-ну Мангольду лучше разобраться куда делся немецкий прагматизм, который был разменен на виртуальную "европейскую солидарность" в ущерб немецкому народу? Почему немцы исторически прочувствовавшие на себе фашистский режим сегодня активно помогают такому же режиму на Украине? И сразу у немца отпадет охота рассуждать на эту тему.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      Почему немцы исторически прочувствовавшие на себе фашистский режим сегодня активно помогают такому же режиму на Украине?

      Фашисты, любых мастей и бандеровцы, они родственные души. И фашизм в мире не истреблён, а разрастается с новой силой. Так что никто из них не будет осуждать фашизм, имеющий место в "шумоландии".
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:15
    -1
    Все верно, кому нужна нищая страна населенная неадекватами? Нападут на ДНР и ЛНР Россия после нескольких погибших краждан России даст Украине по зубам, откинет назад и признает ЛНР-ДНР и далее по утвыержденному сценарию.
  13. businessv
    businessv Сегодня, 11:29
    0
    Истерия не прекращается только потому, что этого хотят в Вашингтоне.
    Как точно сказано, браво! Вот как наглосаксы управляют своими странами - одна (матрасная) без конца истерит, вторая (англичанка) без конца гадит! И обе ресурсы жрут, как не в себя, а всё мало! laughing
  14. Zomanus
    Zomanus Сегодня, 11:34
    0
    А нафига нам война и тем более захват всей Украины? Достаточно вернуть восточные области и Украина схлопнется сама. Хотя текущие события говорят о том. что по шапке дать придется.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: Zomanus
      А нафига нам война и тем более захват всей Украины? Достаточно вернуть восточные области и Украина схлопнется сама.

      Если восточные области отсоединятся от Украины, то нам наступит "мир, тишь и божья благодать, москали исчезнут, останутся одни свидомые и не с кем будет воевать (или может это мне приснилось).
  15. meandr51
    meandr51 Сегодня, 11:41
    +2
    Пора перестать бездумно пользоваться терминологией противника. Вторжение осуществляет только США и НАТО. Россия принуждает к миру и освобождает свои незаконно оккупированные территории и население.
  16. svp67
    svp67 Сегодня, 11:45
    +1
    Немецкий предприниматель: Прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину
    И это говорят люди, чей прагматизм до сих пор не может победить популизм..
  17. comradChe
    comradChe Сегодня, 11:47
    -1
    Какое страшное РАБОЛЕПИЕ просматривается в комментариях завсегдателей сайта. Для них мнение немецкого "прагматика" это руководство к действию российской верхушки и обоснование поведения "простого люда". Мне кажется что ПРАГМАТИЗМ ==== МЕЩАНСТВО. Элиту это ведёт к прямому или завуалированному предательству (впрочем обычному в нашей истории) , а вот народ, ТЕПЕРЬ, уже к полному уничтожению своих корней и растворению в общей обезличенной биомассе. Процесс необратим?
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:07
    0
    Технически, как страна основательница оон, рф в праве это сделать. В отместку непосильно стыренные деньги заблокируют и яхты. Ну желеть их много не станет население, ибо свои деньги в своем огороде хранить надо а не в соседском.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 12:33
      +1
      как страна основательница оон, рф в праве это сделать
      Это когда ж враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,и создавшие из неё своё Государство РФ , основали ООН ?
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 13:21
        0
        Тогда же и на том же основании, на каком вы дочь своей матери.
  19. GREG68
    GREG68 Сегодня, 12:08
    -1
    Воевать с Украиной мы и не собираемся. Но вписаться за граждан России и просто русских людей, находящихся в ЛНР и ДНР, просто обязаны. Думаю так и будет. И вот это на Западе и воспримут, скорей всего, за вторжение.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:17
      0
      Цитата: GREG68
      И вот это на Западе и воспримут, скорей всего, за вторжение.

      Запад всё думает, со своей колокольни, помнит как их любимый хозяин, начал ВМВ с захвата Чехословакии.
  20. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 12:12
    -2
    ну а этот клоун здесь зачем?скоро уборщиц спрашивать будут..
  21. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:13
    0
    Немецкий предприниматель считает, что Москва хочет созвать большую конференцию для решения общеевропейских проблем, а не развязывать войну против Украины.

    Какой может быть разговор, с глухонемыми.
  22. p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 12:33
    0
    Мангольд уверен, что обострение ситуации вокруг украинского вопроса можно и нужно предотвратить. По его мнению, мирный вариант разрешения кризиса существует.

    Если вы не верите в добрые намерения Путина, поверьте хотя бы в его прагматизм
    - заявил немецкий бизнесмен.
    ...
    Похоже, что в «российское вторжения» ни на Западе, ни на Украине уже никто не верит. Истерия не прекращается только потому, что этого хотят в Вашингтоне.
    Вполне возможно, что повышение градуса напряжённости объясняется желанием российского руководства вынудить США (в частности) и НАТО (в целом) пойти на учёт законных интересов безопасности РФ. Такое вот своеобразное продолжение "ультиматума" или приложение к нему...
  23. sen
    sen Сегодня, 12:34
    +1
    Немецкий предприниматель: Прагматизм заставит Россию не вторгаться на Украину

    Так Россия об этом сколько уже говорила, но защитить Донбасс надо и украинских нацистов так проучить надо, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнили.
  24. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 12:46
    -1
    Попрёт укровермахт на Донбасс - будет война, не попрёт - не будет. Всё ясно, как Божиё день.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:52
      0
      Вопрос не в этом. Вопрос - каков будет характер боевых действий. Белые начинают и выигрывают.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:38
        0
        Цитата: iouris
        Белые начинают и выигрывают.

        Так это в шахматах...
        В шашках выигрывает тот, чья шашка крепче и острее. yes
  25. iouris
    iouris Сегодня, 12:50
    +1
    Прагматизм заставил Россию признать переворот на Украине. Прагматизм заставляет торговать и поставлять газ, нефтепродукты, солярку "коллегам".
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: iouris
      Прагматизм заставил Россию признать переворот на Украине. Прагматизм заставляет торговать и поставлять газ, нефтепродукты, солярку "коллегам".

      это не прагматизм. Это звериная суть, описанная в:
      «Капитал», — говорит «Quarterly Reviewer», — «избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.»
  26. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 13:25
    0
    Капитан очевидность!
    Зачем нам нужен (Х) Куев в частности и Украина в отдельности, у нас и без них проблем вагон, а восстанавливает их экономику пускай Запад, он сломал пусть и делает, а ещё им компенсирует 30 лет без дохода с СССР.
    Я думаю Запад им несколько триллионов бакинских задолжал, вот (Х) Куев с них бабло и требует, тогда заживут как хотели!
  27. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:32
    0
    Кроме того, считает Мангольд, среди граждан России идея «вооруженной агрессии» против Украины не встретит поддержки. По мнению предпринимателя из Германии, если Кремль пойдет на этот шаг, его не поддержит в этом даже собственное население.

    Какие, однако, аналитические размышления и глубокие выводы... what Даже при обстреле ВСУ российской территории? Даже при потоке беженцев (граждан РФ) с территории ЛДНР?
    Тут один пользователь написал:
    Цитата: andr327
    Ни какой войны - только принуждение к миру!

    Вот оно и будет - принуждение к миру. Причём, при полном обоюдном согласии...Как в Крыму...
    yes
  28. Виктор Дубовицкий
    Виктор Дубовицкий Сегодня, 13:36
    0
    Это прагматизм немцев заставляет поддерживать националистов. Они думают, что таким образом заставят нас отдавать свои товары почти бесплатно. Ошибаются. Это не нам выгодно продавать газ и прочее по низким ценам в Европу, это им выгодно покупать товары по таким ценам. Но нам никто не запретит перекрыть эту лавочку там, открыв её в другом месте.
  29. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:37
    0
    Прагматизм заставляет Запад вызвать к разуму России так же как "во время оно" Запад смиренно уповал на разум индейцев и проч безумных дикарей. И жутко "боялся" их агрессивных намерений.

    Прагматизм Запада требует сначала. создать нужный образ врага, а затем с чистой душой его укокошить. Полдела они уже сделали. Насколько же они изощренее и мудрее нас !

    Как вспомню Бориса Николаевича, писающего под самолётик и пляшущего "калинку" в Берлине после ухода наших войск .... Так просто нет слов.
  30. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 13:57
    0
    Он утверждает, что главными целями Путина являются недопущение дальнейшего приближение НАТО вплотную к границам России и создание надежной системы безопасности в Европе. Осуществлению этих планов мог бы помещать вооруженный российско-украинский конфликт, поэтому Кремль постарается его избежать.


    кто то ещё реально верит что приближение НАТО к нашим границам можно остановить без военного столкновения только болтологией на различных встречах с Западом в виде разнообразных форматов ?

    Мангольд уверен, что обострение ситуации вокруг украинского вопроса можно и нужно предотвратить. По его мнению, мирный вариант разрешения кризиса существует.


    ну так беги скорей в НАТО и требуй от них прекратить поставки оружия на Украину и пусть заставят Киев выполнить минские соглашения под которыми Киев сам подписался и не выполняет уже 7 лет.Это и есть тот самый единственный мирный вариант разрешения кризиса который существует и предложил его не Запад (хоть на Западе его называют "формулой Штанмаера") а именно тот самый Путин.

    Кроме того, считает Мангольд, среди граждан России идея «вооруженной агрессии» против Украины не встретит поддержки.


    Россия испокон веков лишь отвечала на чужую военную агрессию против себя и в данном случае на Украине уже 8-лет происходит военная агрессия НАТО против России.
    Что касается граждан России то уже давно подавляющее их большинство просто требует от российской власти принудить Украину к миру военным путем и тех самым остановить наконец 8-летний геноцид русских живущих на Украине.