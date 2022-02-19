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Контр-адмирал ВМС США: Конвертопланы новой модификации CMV-22B Osprey должны составить основу транспортного авиакрыла авианосцев будущего

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В ВМС США подтвердили достижение начальной оперативной готовности новой модификацией конвертоплана «Оспри». Это модификация CMV-22B Osprey, которая проходила завершающие испытания 17-18 февраля. Основной задачей, которую командования ставит в плане эксплуатации новей версии конвертопланов, является задача по деятельности в составе авиационного крыла авианосцев.

Контр-адмирал ВМС США Эндрю Луазель:

Состоялось первое развёртывание новой модификации конвертоплана CMV-22B Osprey в сопряжении с авиакрылом авианосца USS Carl Vinson. Это оперативный успех, который лично в меня вселяет уверенность в том плане, чтобы говорить о большом будущем этой техники.

Американский контр-адмирал говорит о том, что новая модификация конвертоплана должна обеспечить более эффективную поддержку экипажей авианосцев, включая оперативную доставку грузов.

Эндрю Луазель:

Эти конвертопланы должны составить основу транспортного авиакрыла авианосцев будущего. В ходе испытаний они подтвердили свои эксплуатационные качества.

Сообщается о том, что новые модификации конвертопланов CMV-22B Osprey заменят тактические палубные транспортные самолёты C-2A Greyhound ВМС США. В сообщениях американских СМИ говорится о том, что конвертопланы CMV-22B Osprey в ходе тестовых полётов осуществляли доставку на борт авианосца «Карл Винсон» полезных грузов. Это провиант, почта, комплектующие. Также на борту конвертоплана на авианосец доставлялись группы военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Теперь конвертопланы CMV-22B Osprey подтвердили получение статуса IOC (начальная оперативная готовность), что позволяет их использовать при выполнении транспортных задач.

Новая модификация известного американского конвертоплана отличается повышенной грузоподъёмностью и увеличенным примерно на 120 км радиусом применения.
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21 комментарий
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:21
    0
    новые модификации конвертопланов CMV-22B Osprey заменят тактические палубные транспортные самолёты C-2A Greyhound ВМС США.

    А пока заменять будут, сколько денежек попилить можно будет! )))
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 09:27
      +4
      Цитата: Егоза
      сколько денежек попилить можно будет! )))

      Сейчас пилить модно...притом везде..США не исключение
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:44
    +2
    Сомневаюсь что такая замена конвертолетом транспортного самолёта будет равноценной. В плюсах у первого только вертикальные взлет и посадка. Но,в условиях плохой погоды это и его минус!Для примера можно взять обычную вертушку, посадка в шторм это почти подвиг с риском для экипажа и техники. Или,янки уверены что когда будут взлетать и садиться окспреи погода будет постоянно хорошей?
    1. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 10:23
      +1
      Есть понятие нелётная погода. и в такую погоду стараются не летать. Правда вот спасателям не позавидуешь. Большинство проишевствий происходит при не лётной погоде. Но как то умудряются летать. А конверты могут и по самолетному взлетать и садится, как и вертолёты. Увеличивается немного грузоподъемность и топливо экономится.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 11:33
        +2
        Вольный ветер-конвертолеты не являются полноценной заменой транспортика!!!
        1. Avior
          Avior Сегодня, 12:37
          0
          Оспреи по ключевым характеристикам не уступают траспортным Грейхаундам.
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 13:58
            0
            С учетом того, что товарищи, не дай Бог конечно, не переживают о стоимости производства и эксплуатации, где Osprey в лидерах - нормальный ход, сплошные плюсы
        2. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 12:43
          +2
          Цитата: Бережливый
          Вольный ветер-конвертолеты не являются полноценной заменой транспортика!!!

          Согласен. Они являются превосходящей заменой.
          V-22 превосходит более чем в 2 раза С-2 по грузоподъёмности, более 9 тонны против 4,5 тонн. По дальности полёта 4100 км против 3700 км. Плюсом возможность взлёта и посадки с пробежкой или вертикально, что даёт возможность доставки грузов вплоть до фрегатов, эсминцев с подходящей вертолетной площадкой; возможность подъема негабаритных грузов на внешней подвеске; более компактное хранение.
          Из минусов только цена и сложность обслуживания. Что не существенно в сравнении с возможностями которые даёт конвертоплан.
  3. Олег-Монино
    Олег-Монино Сегодня, 10:11
    -5
    Какие блин авианосцы? Прошлый век. Состав группы? F-35? Оспрей? Ракеты на подлете 15 мин на все, практически в любой точке мира. Пытаются из говна сделать конфету. (прошу не ставить + или -)
    1. Шлепа
      Шлепа Сегодня, 10:27
      +2
      Это какие ракеты и кто их будет запускать?
      1. Олег-Монино
        Олег-Монино Сегодня, 10:31
        0
        де-факто вы правы что их не будут запускать, пока не возникнет де юре.
  4. Олег-Монино
    Олег-Монино Сегодня, 10:26
    -3
    Теперь подумать нужно как такой "вертолет" будут парковать на авианосце?
    1. Avior
      Avior Сегодня, 10:39
      +3
      Как то вот так будут
      1. Олег-Монино
        Олег-Монино Сегодня, 10:51
        -2
        Я на воде не служил. Но уничтожил штаб - хорошо. Все 10 кораблей прикрытия, АПЛ? Зачем? выдумка для идиотов. "Пришла авианосская группа" - и что? По факту нужно вкладывать деньги. Освоить бюджет. Показуха. Как с политической точки зрения- хорошо. С точки зрения военных действий - далеко не так.
      2. Masaaq
        Masaaq Сегодня, 11:16
        0
        Выглядит все равно очень габаритно. С другой стороны, если вместимость больше чем у нынешних транспортных, то почему бы и нет. В общем, сложно дать конкретную оценку по эффективности данного решения.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 12:38
          +1
          Конвертопланы заменят вот такой самолет.
        2. Avior
          Avior Сегодня, 13:10
          -1
          Длина Оспрея и С-2 Грейхаун, которому он идет на замену, одинаковая - чуть больше 17 метров.
          В сложенном состоянии Оспрей уже почти в полтора раза- у С-2 складываются только концы крыльев.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    -2
    Эти конвертопланы должны составить основу транспортного авиакрыла авианосцев будущего
    Это исключительно их проблема под каким углом смотреть в будущее. Конвертоплан, так конвертоплан. В американских фильмах их массово используют даже в борьбе с инопланетянами, правда долетает до места высадки не более половины, а то и трети.
  6. Avior
    Avior Сегодня, 10:37
    +1
    Причина замены известна- больший грузовой отсек. В Грейхаунд не входит двигатель F-35. Теперь логично заменить и Хокаи на ДРЛО на базе Оспрея из соображений унификации. Тем более что для такого ДРЛО будет большой рынок продаж.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:32
      +2
      И снижаются нагрузки на катапульты. Выбрасывать транспортники
      и самолеты ДРЛО с катапульт - самая тяжелая задача.
      Вертикалки убирают кучу проблем из морской авиации.
      Можно будет вообще начать строить авианосцы меньшего размера.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:33
        +1
        И значительно расширить функции УДК при необходимости