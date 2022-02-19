Контр-адмирал ВМС США: Конвертопланы новой модификации CMV-22B Osprey должны составить основу транспортного авиакрыла авианосцев будущего

Состоялось первое развёртывание новой модификации конвертоплана CMV-22B Osprey в сопряжении с авиакрылом авианосца USS Carl Vinson. Это оперативный успех, который лично в меня вселяет уверенность в том плане, чтобы говорить о большом будущем этой техники.

Эти конвертопланы должны составить основу транспортного авиакрыла авианосцев будущего. В ходе испытаний они подтвердили свои эксплуатационные качества.

В ВМС США подтвердили достижение начальной оперативной готовности новой модификацией конвертоплана «Оспри». Это модификация CMV-22B Osprey, которая проходила завершающие испытания 17-18 февраля. Основной задачей, которую командования ставит в плане эксплуатации новей версии конвертопланов, является задача по деятельности в составе авиационного крыла авианосцев.Контр-адмирал ВМС США Эндрю Луазель:Американский контр-адмирал говорит о том, что новая модификация конвертоплана должна обеспечить более эффективную поддержку экипажей авианосцев, включая оперативную доставку грузов.Эндрю Луазель:Сообщается о том, что новые модификации конвертопланов CMV-22B Osprey заменят тактические палубные транспортные самолёты C-2A Greyhound ВМС США. В сообщениях американских СМИ говорится о том, что конвертопланы CMV-22B Osprey в ходе тестовых полётов осуществляли доставку на борт авианосца «Карл Винсон» полезных грузов. Это провиант, почта, комплектующие. Также на борту конвертоплана на авианосец доставлялись группы военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США.Теперь конвертопланы CMV-22B Osprey подтвердили получение статуса IOC (начальная оперативная готовность), что позволяет их использовать при выполнении транспортных задач.Новая модификация известного американского конвертоплана отличается повышенной грузоподъёмностью и увеличенным примерно на 120 км радиусом применения.