Польский обозреватель: Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане

В целом это может напоминать современный «блицкриг».

Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане.

В польских медиа продолжают размышлять о ситуации на Украине и вокруг неё. Основная тема для разговоров – присутствие российских войск на украинских границах.В крупном польском издании Rzeczpospolita выходит материал, в котором говорится, что Россия сосредоточила у границ Украины такое количество сил и средств, которое позволит нанести поражение украинской армии в течение 2-3 дней.Польский автор:По словам польского обозревателя, ситуация такова, что многие граждане Украины поддерживают Россию или относится к Москве как минимум нейтрально.Например, по итогам опроса, проведённого среди жителей Одессы, оказалось, что почти 39% опрошенных не могут однозначно ответить на вопрос о том, как поступят в случае «войны России с Украиной». Более четверти заявили, что покинут город, в том числе - уедут за границу. Польские эксперты считают это тревожным звонком для властей Украины, ведь получается, что миллионы украинцев в конечном итоге сами могут поддержать «вхождение российской армии в страну» или же выступить нейтрально.При этом автор в издании Rzeczpospolita пишет, что победить украинскую армию за 2-3 дня может и не получиться. Издание приводит в пример военные кампании в Афганистане и Чечне, которые для Москвы изрядно затянулись и унесли немало жизней.По словам польского обозревателя, ситуация для самой Украины такова, что многое, если не всё, зависит от того, как происходящее воспринимает украинский народ. А восприятие это нельзя назвать единым. Итоги того же одесского опроса об этом свидетельствуют. При отсутствии существенной поддержки у властей страны ситуация может развиваться «не по тому сценарию, на который украинское руководство рассчитывает».