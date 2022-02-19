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Польский обозреватель: Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане

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В польских медиа продолжают размышлять о ситуации на Украине и вокруг неё. Основная тема для разговоров – присутствие российских войск на украинских границах.


В крупном польском издании Rzeczpospolita выходит материал, в котором говорится, что Россия сосредоточила у границ Украины такое количество сил и средств, которое позволит нанести поражение украинской армии в течение 2-3 дней.

Польский автор:

В целом это может напоминать современный «блицкриг».

По словам польского обозревателя, ситуация такова, что многие граждане Украины поддерживают Россию или относится к Москве как минимум нейтрально.

Например, по итогам опроса, проведённого среди жителей Одессы, оказалось, что почти 39% опрошенных не могут однозначно ответить на вопрос о том, как поступят в случае «войны России с Украиной». Более четверти заявили, что покинут город, в том числе - уедут за границу. Польские эксперты считают это тревожным звонком для властей Украины, ведь получается, что миллионы украинцев в конечном итоге сами могут поддержать «вхождение российской армии в страну» или же выступить нейтрально.

При этом автор в издании Rzeczpospolita пишет, что победить украинскую армию за 2-3 дня может и не получиться. Издание приводит в пример военные кампании в Афганистане и Чечне, которые для Москвы изрядно затянулись и унесли немало жизней.

Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане.

По словам польского обозревателя, ситуация для самой Украины такова, что многое, если не всё, зависит от того, как происходящее воспринимает украинский народ. А восприятие это нельзя назвать единым. Итоги того же одесского опроса об этом свидетельствуют. При отсутствии существенной поддержки у властей страны ситуация может развиваться «не по тому сценарию, на который украинское руководство рассчитывает».
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62 комментария
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:52
    0
    Далась Нам это Украина. Вернуть Южный Сахалин, который упорно называют Хоккайдо, в лоно природы Наша задача
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 09:57
      +8
      А я то не разумный, думал что Южный Сахалин - это Окинава.. Или Кюсю на худой случай.. belay hiА по сути статьи. Ещё Россия только зашнуровывает берцы, а канализация вовсю гудит.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 10:01
        +2
        Цитата: 210окв
        думал что Южный Сахалин - это Окинава

        Не ну. бон аппетито у меня умеренный. Южного Сахалина вполне достаточно. Амеровкие вояки ясен пень всю инфраструктуру по себя заточили на Окинаве. А Нам это нужно янки с насиженных мест выгонять?
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 11:26
          0
          Цитата: Tusv
          А Нам это нужно янки с насиженных мест выгонять?

          Пусть и дальше там яйца несут?
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 10:09
        -10
        Цитата: 210окв
        Ещё Россия только зашнуровывает берцы, а канализация вовсю гудит

        Санкции
        Санкции
        Светового марта привет
        Санкции
        Санкции
        Целый букет
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:46
          +3
          от этих еврогеев кроме "букетов" и ожидать нечего
          1. Серёга64
            Серёга64 Сегодня, 11:31
            0
            Цитата: роман66
            от этих еврогеев кроме "букетов" и ожидать нечего

            Роману hi
            Можно. Ещё большей грязи вылитой на нас и которую мы как всегда проигнорируем. Отряхнёмся и опять пойдём своей дорогой
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 11:51
              +2
              Серега hi , что-то не получается
              1. Серёга64
                Серёга64 Сегодня, 11:55
                +1
                Цитата: роман66
                что-то не получается

                Получится
          2. Tusv
            Tusv Сегодня, 12:34
            0
            Цитата: Серёга64
            от этих еврогеев кроме "букетов" и ожидать нечего

            А ты послужи в ПВО на границе. Буржуи прямо говорят, что мы этих нарушителей сопровождаем не профессионально hi
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 11:29
          +3
          Цитата: Tusv
          Санкции
          Санкции
          Светового марта привет
          Санкции
          Санкции
          Целый букет

          Ой боюсь, боюсь.
          Это для вас одно слово "санкции" смертельно. Это вы от одного упоминания СП-2 в истерику впадаете.
          А мы и не помним когда без санкций жили. Привыкли уже.
          И кстати, какие вы на нас санкции наложите?
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 12:18
            -2
            Цитата: Серёга64
            то вы от одного упоминания СП-2 в истерику впадаете.

            Мине вполне устраивает отбивка от Полувоенной Организации отбивка. Замочат Нас, Младший брат отомстит. СП2 в в военной доктрине AD/AD2 'Энергетичные компании - Так себе. Ну не соперник ни разу hi
            1. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 13:24
              0
              Ну а как насчёт санкций которые вы на нас наложите?
          2. Tusv
            Tusv Сегодня, 13:00
            0
            [quote=Серёга64]Нефиг голову склонять, когда ПВО ужо занесла топор. Какую то фигню пишешь
            1. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 13:25
              0
              Цитата: Tusv
              когда ПВО ужо занесла топор

              Какое ПВО?
      3. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: 210окв
        а канализация вовсю гудит.

        По всей гейропе
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:11
      +1
      Ага, тока без японцев. Айны пушшай остаются!
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:21
      +1
      Очередной полях сморозил чепуху.Утомили эти "провидцы "предсказаниями и прогнозами, лучше бы обсуждали свои внутренние проблемы!!! am fool
    4. Joker62
      Joker62 Сегодня, 10:37
      -1
      А узкоглазых япониюмать куды??? belay Утопить? wassat Т.е. Марианскую впадению??? feel
    5. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:40
      +1
      но почему они так уверены в русских? почему именно мы, должны напасть? толкают нас к войне упорно
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 11:32
        +2
        Цитата: seregatara1969
        почему именно мы, должны напасть?

        Это американцы им в бестолковки намертво вбили
    6. iouris
      iouris Сегодня, 12:54
      0
      С Хоккайдо всё понятно. А где находится эта Украина?
  2. Комментарий был удален.
  3. Волков
    Волков Сегодня, 09:59
    +4
    Странно, что этот самый обозреватель ещё не начал говорить о необходимости защиты "исторических польских земель" от "российской агрессии".
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 10:30
      +3
      Они могут. Начать говорить про Смоленск и Псков. С них станется
  4. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:02
    0
    Польский обозреватель: Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане
    Следил бы лучше этот польский обозреватель за "свими кЭньскими" областями.Особенно которые СССР им подарил возле Балтийского моря.После Второй мировой.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:05
    +3
    Польский обозреватель: Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане
    . Зачем нам их побеждать? Разгромить, заровнять, если обстановка потребует, а дальше они сами себя победю ... да и своих начальников, заодно.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:08
    +6
    Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане.

    Более вероятно, что этот вариант может ожидать Польшу, когда туда рванут бандеровцы. Вот тогда точно получат они "польскуючечню".
  7. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 10:08
    +7
    Признаки приближающейся войны это отзыв персонала посольств и мобилизация и начало крупномасштабных учений вблизи границы с противником, всё это сейчас в наличии, если война начнётся то скорее всего действующий режим на Украине будет демонтирован, украинские ВС сейчас находятся в невыгодном оперативно-стратегическом положении, по ним возможен удар с нескольких направлений, а это предпосылки большушего котла и быстрого драпа, по большому счету украинцам воевать не за что, не за Зеленского же с Байденом и Бориской Джонсоном
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:02
      +2
      Ситуация какая-то неоднозначная и запутанная. Все говорят о том что воевать не хотят. В то же время всеобщая мобилизация в ДЛНР, из них уезжают жители. Обратил внимание на то что с собой практически ничего не берут. Багаж у всех очень маленький. Зеленский исходит паром спасите помогите на нас вот-вот нападет Россия, в то же время ВСУ увеличивает в десятки раз обстрел территорий ДЛНР концентрирует войска. Мы также сосредоточили войска и в стране объявлена мобилизация резервистов на военные сборы.
      Всё указывает на то что война все же будет.
      В связи с этим непонятна позиция руководства Украины, понятно что против нашей армии ВСУ не выстоит, что основные б/д действия закончатся очень быстро. Может кроваво но быстро.
      Вопрос за каким дьяволом им это надо??????
      Они что не понимают что стали разменной монетой? Совсем тупые?
      1. flint
        flint Сегодня, 13:19
        -2
        Там проблема еще в том, что насквозь зомбированное население не дает порой руководству делать правильные шаги. Это как раз тот случай когда хвост рулит собакой.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 13:21
          +1
          Если они насквозь зомбированы зачем они нам нужны. Ради чего?
          1. flint
            flint Сегодня, 13:33
            -1
            Так они все то и не нужны. Для начала уничтожить ВСУ как можно тщательней, восстановить в границах ЛНР и ДНР(налаживая там нормальную жизнь), а там уже смотреть и думать что дальше делать. А дальше в укрошумерию лезть не надо, пущай сами дальше деградируют.
      2. КОМандирДИВана
        КОМандирДИВана Сегодня, 13:22
        -1
        Парадокс ситуации весь в том, что настал момент истины для руководства России, надо принимать решение по режиму в Украине, больше оттягивать нельзя, это вопрос национальной безопасности, поэтому война к сожалению скорее всего будет, но я думаю, что закончится она быстро
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:13
    +1
    Это на бумаге и в тиши кабинета война заканчивается поражением армии. На деле же после 45го еще до 60х гоняли по лесам всяких, с переменным успехом, прежде чем всё успакоилось. Ну эти мелочи кабинетным сиреч диванным экспердам неинтересны.
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: evgen1221
      На деле же после 45го еще до 60х гоняли по лесам всяких, с переменным успехом, прежде чем всё успакоилось.

      Мы леса, брать не будем... Поля возьмём. wink Основные леса это зап. укроина, а она нам нафиг не нужна.
      1. СВД68
        СВД68 Сегодня, 10:31
        +3
        Цитата: LiSiCyn
        Цитата: evgen1221
        На деле же после 45го еще до 60х гоняли по лесам всяких, с переменным успехом, прежде чем всё успакоилось.

        Мы леса, брать не будем... Поля возьмём. wink Основные леса это зап. укроина, а она нам нафиг не нужна.

        Леса западной Украины спешно вырубают последние годы. Готовятся. :)
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 10:35
          +2
          Временщики... negative
          О будущем, вообще не задумывались. laughing
      2. максим1987
        максим1987 Сегодня, 10:33
        +1
        Цитата: LiSiCyn
        Цитата: evgen1221
        На деле же после 45го еще до 60х гоняли по лесам всяких, с переменным успехом, прежде чем всё успакоилось.

        Мы леса, брать не будем... Поля возьмём. wink Основные леса это зап. укроина, а она нам нафиг не нужна.

        точно. Дальше восточной границы Житомирской и Винницкой областей делать нечего, хоть и в СССР "Жигулевское" варилось из житомирского зерна drinks
      3. роман66
        роман66 Сегодня, 10:50
        +3
        Стас hi не проканает, в спину стрелять будут
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 10:57
          +3
          Роман, приветствую! hi
          Цитата: роман66
          в спину стрелять будут

          Будут. Нам везде в спину стреляют, куда бы не вошли. Но в поле, это сделать сложнее. Река Днепр, очень хорошая естественная преграда.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 10:58
            +1
            так они и с нашей стороны останутся, а у современного оружия есть такая неприятная черта, как дальнобойность
            1. LiSiCyn
              LiSiCyn Сегодня, 11:03
              +2
              Цитата: роман66
              так они и с нашей стороны останутся, а у современного оружия есть такая неприятная черта, как дальнобойность

              Да всё это понятно, но если других вариантов не осталось... request
              Вы же понимаете, что если украинцы попытаются реализовать "хорватский" сценарий, нам ничего другого не остаётся.
              1. роман66
                роман66 Сегодня, 11:05
                +2
                да, и может, раньше надо было...
    2. lelik613
      lelik613 Сегодня, 11:18
      0
      Возможности "всяких" были обусловлены лицемерными ограничениями политиков.
    3. flint
      flint Сегодня, 13:48
      0
      С 45 года люди очень сильно изменились. Не думаю, что люди привыкшие к теплым унитазам будут годами в лесах жить. Одно дело позировать в камуфляже с АК в фейсбуке и совсем другое дело партизанить.
  9. Okak Okakiev
    Okak Okakiev Сегодня, 10:20
    +2
    Насколько Украина оскотинилась они собираются втянуть нас в войну. Никогда это не прощу буду детям рассказывать кто они.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:21
    +4
    Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане.
    Помнится тот же вариант англосаксы и их шакалята прогнозировали по Сирии и даже совсем недавно по Казахстану. Хватит уже мечтать о том, что Россия в чем-то погрязнет, истощит свои силы и вот тогда... Может полякам лучше опять задуматься о Сувалкском коридоре и начать принимать успокоительные?
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:38
      +1
      И Сувалкский коридор должен полностью покрыть оную,чтобы ничего не "выглядывало" и не оттопыривалось.
  11. singless
    singless Сегодня, 10:26
    +3
    какая связь афганистана и чечни вы о чем. свиньи только хрюкают
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:51
      +1
      боевые организации у бандеровцев весьма неплохо подготовлены и вооружены
  12. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:32
    +3
    Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане.

    Ага. Спят поляки и видят подобные варианты. Да и вообще - весь "просвещённый" мир (америГа и еврОпа) мечтает воевать с Россией до последнего украинца... А небратья и рады. request
  13. gansales
    gansales Сегодня, 10:41
    +2
    В целом это может напоминать современный «блицкриг».

    Без танковых колонн (как мечтает запад))))
    Все будет проще и на Украине есть ,кто это все сделает быстро и без шума за пару дней ...Ну а потом конечно начнется самое главное ..Рутина "свой-чужой" отбор ,кто скакал и кто стрелял ..И самое главное ,украины уже не будет ,будет Киевский федеральный округ . Надеюсь так и будет иначе ,кровь и вечные обстрелы пьяные и т.д.
    Что о так думаю будет .
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:46
    +2
    Поляков надо слушать. Поляки знают толк в сроках ведения войн.
    В 1939 году польскому правительству потребовалось целых 17 суток чтобы сбежать. Времена меняются. Возможно вукраинское правительство сможет сбежать и за 2 суток.
  15. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:55
    +3
    Ржу нимагу))) а пшеки были в Афгане или в Чечне? Они знают что это такое? Экспердов развелось как собак невежливых)))
  16. Klingon
    Klingon Сегодня, 11:07
    -1
    Опять Шляхтич чушь порет. Не надо чубатых сравнивать с афганцами или чеченцами. Совсем маз и менталитет другой. И те и те до последнего бодались а чубатые снова в котёл попадут с мокрыми штанами
  17. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:13
    +1
    Польский обозреватель: Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней
    Польский обозреватель лучше бы озаботился судьбой Польши - уж слишком много у Польши немецких земель.
  18. Zomanus
    Zomanus Сегодня, 11:40
    +1
    Да то что на границе-это видно и понятно. А вот сколько наших спецов готовы действовать вна Украине...
  19. toha124
    toha124 Сегодня, 12:07
    0
    Какой бред. В тех случаях, когда боевики (душманы) соединялись в некое подобие регулярных формирований и пытались дать "правильный" бой, они бывали быстро разгромлены. Т. е. это те случаи, для которых армия и предназначена.
  20. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 12:15
    0
    Поляку этому наверное 150 лет и он помнит войны с саблями и шашками наголо, конные атаки...Не будут россияне даже заходить на территорию Украины, ракетами раздолбят базы и центры сосредоточения ВСУ и все базы, предназначенные для НАТО... Дальше ЛДНР все сами сделают в лучшем виде, оставив Зелибобе только Западную Украину))) Кстати, его там быстренько сплавят...
  21. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 12:49
    0
    Вот бараны рогатые, уже ставки делают, управится ли Россия за два дня или нет...
  22. sen
    sen Сегодня, 12:50
    0
    Польский обозреватель: Если ВС РФ не удастся победить армию Украины за пару дней, то всё может свестись к варианту военных кампаний в Чечне и Афганистане

    Гор на Украине нет, фанатиков не так много, а армия у России уже другая. Так что проблем не будет, если Украина нападет на Донбасс.
  23. ЭКО как
    ЭКО как Сегодня, 13:25
    -1
    Поляки,надо за свою,армию переживать,а то вы же только с мигрантами,можете воевать и то через,колючую проводку,газоводометами,ки.