Военное обозрение
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Главы ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию в республиках

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Из ДНР и ЛНР продолжают приходить тревожные сообщения о военной активности украинских силовиков практически вдоль всей линии соприкосновения. Только за минувшие сутки украинские войска более 80 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливались населённые пункты как Донецкой, так и Луганской народных республик. Применялась ствольная артиллерия, вооружения танков и БМП, использовались крупнокалиберные миномёты.


Стало известно о реакции властей ДНР на происходящее после оглашения постановления об эвакуации гражданского населения с республиканской территории.

Глава республики Денис Пушилин объявил в ДНР всеобщую мобилизацию. В обращении к дончанам, Пушилин призвал тех, кто находится в запасе, оперативно прибыть в военкоматы. По словам главы ДНР, обращение касается всех тех жителей республики, которые могут с оружием в руках защитить родную землю, матерей, жён и детей.

Денис Пушилин заявил о том, что совместными усилиями будет добыта столь желанная и необходимая победа.

Пушилин:

Мы защитим Донбасс и всех русских людей.

Глава ДНР отметил, что приказ о всеобщей мобилизации распространяется на всю республиканскую территорию. Приказ касается и поставок оружия и военной техники для мобилизованных сил.

В настоящее время распоряжение главы ДНР внесено на внеочередную сессию Народного совета республики.

Практически одновременно с этим всеобщую мобилизацию объявил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

По состоянию на текущий момент из ЛДНР в Россию эвакуировано около 7,5 тысяч человек. Многие российские регионы предлагают эвакуированным жителям Донбасса помощь.
Использованы фотографии:
сайт главы ДНР
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98 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:14
    +5
    А тех, кто выехал в Россию мобилизация касается? Вопрос мой безо всякого подвоха, чисто технический...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:17
      +19
      Цитата: Кот Александрович
      А тех, кто выехал в Россию мобилизация касается? Вопрос мой безо всякого подвоха, чисто технический...

      Чисто технический ответ: да, касается, если у вас паспорт ЛНР или ДНР или украинский паспорт с постоянной регистрацией на этих территориях
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:17
      +26
      Тех, кто выехал в Россию, касается вопрос долга и совести.
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 10:52
        +4
        Украинский снаряд разорвался на территории Ростовской области России - ТАСС
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:55
          +1
          а вот тут и ответить надо было, сразу и всмятку!!
          1. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 10:58
            +2
            Цитата: роман66
            а вот тут и ответить надо было, сразу и всмятку!!

            Это прям свежак, нет ещё доп Инфы.
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 10:59
              -1
              а что, у нас боеготовность на нуле?
              1. sabakina
                sabakina Сегодня, 11:30
                +2
                Цитата: роман66
                а что, у нас боеготовность на нуле?

                Рома, прЮвет! Что за вопрос? Ты думаешь, 150 тыщ штыков у границ окраины картошку пекут на костре? wink
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 11:52
                  +1
                  точно не знаю. что они там делают....но ответка где??? хотя бы и печеной картошкой наше вам hi
            2. sabakina
              sabakina Сегодня, 11:27
              0
              Цитата: LiSiCyn
              Цитата: роман66
              а вот тут и ответить надо было, сразу и всмятку!!

              Это прям свежак, нет ещё доп Инфы.

              Сильно подозреваю, что это был не совсем случайный боеприпас. wink
              1. LiSiCyn
                LiSiCyn Сегодня, 11:50
                +1
                Цитата: sabakina
                Сильно подозреваю, что это был не совсем случайный боеприпас.

                Кто знает..? what Взрыв газопровода "Дружба" этой ночью, тоже не случайно...
                1. p0pulivox
                  p0pulivox Сегодня, 12:25
                  -1
                  Рояль в кустах?!
          2. Чеширский
            Чеширский Сегодня, 11:04
            0
            Цитата: роман66
            а вот тут и ответить надо было, сразу и всмятку!!

            Не согласен, пусть подумают, что мы будем просто смотреть, и осмелеют. Тут и при хлопнуть, с одновременным ударом по штабам.
          3. Бородач
            Бородач Сегодня, 11:04
            -2
            Цитата: роман66
            а вот тут и ответить надо было, сразу и всмятку!!

            Запустить Калибр в Верховную Раду. Отвечать, так отвечать.
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 11:06
              0
              дельно подмечено good
            2. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 12:05
              -1
              Цитата: Бородач
              Запустить Калибр в Верховную Раду.

              А можно и так
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 12:02
          -3
          Цитата: LiSiCyn
          Украинский снаряд разорвался на территории Ростовской области России - ТАСС

          Ой доиграются...
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:14
        +4
        Цитата: Наводлом
        Тех, кто выехал в Россию, касается вопрос долга и совести.

        Именно поэтому
        Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
        - излишне.
        Из не имеющих долга и совести такой же воин как из чего-то пуля. Они и будучи призванными будут искать способы спрятаться за спины других. hi
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 12:06
          -2
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Они и будучи призванными будут искать способы спрятаться за спины других

          Окопы смогут рыть и ладно
    3. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 10:21
      +4
      Цитата: Кот Александрович
      А тех, кто выехал в Россию мобилизация касается? Вопрос мой безо всякого подвоха, чисто технический...

      Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 10:27
        -15
        Какой запрет, покажите официальный документ?
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 11:48
          -4
          Какой запрет, покажите официальный документ?

          Приезжай в Докучаевск (тут правда второй день СПГ-9 работает), я покажу тебе свои 18 см., провокатор.
          1. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ Сегодня, 12:42
            +3
            Вы мне? И в чем я провокатор??
            1. URAL72
              URAL72 Сегодня, 12:51
              -7
              И в чем я провокатор??

              А кто ВАМ ДОЛЖЕН показать какой-то документ? У каждой страны есть пресс секретарь, и правительственная газета, сайт, где публикуются указы. Не знание закона не освобождает от ответственности. Это ваша проблема, никто вам ничего не должен. Граница для мужчин указанного возраста закрыта. К чему ваш комментарий? Однозначно провокация. Может вы живёте в Аргентине и вам смешно, но тут всё серьёзно.
              1. Андрей ВОВ
                Андрей ВОВ Сегодня, 12:54
                +3
                Не видел я указа о запрете выезда, и не надо орать уважаемый и ж ву я не в Аргентине и я свою Родину защищал и что такое кровь и пот знаю
      2. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 10:32
        -13
        Цитата: Яро Полк
        Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

        Глеб Бобров "Эпоха мертворожденных". what
        Тогда, Луганск сдадут. Перед решающим ударом...
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 11:10
          +2
          Цитата: LiSiCyn

          Сегодня, 10:32

          -8
          Цитата: Яро Полк
          Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

          Глеб Бобров "Эпоха мертворожденных"

          "Не читал, но осуждаю"! Эй, народ, те кто минусом отметились... Книжку читали??? Мне в принципе пофиг на ваши (-), но хоть вникнуть сначала попытайтесь...
        2. vkfriendly
          vkfriendly Сегодня, 12:35
          -2
          А что с четырнадцатого года эпоха прошла, народ сильно изменился или его не стало? Котлы украинцы свои всегда получат не переживай.
          1. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 12:58
            -1
            Цитата: vkfriendly
            А что с четырнадцатого года эпоха прошла, народ сильно изменился или его не стало?

            Книгу читали??? Скорее всего нет... Дальнейший диалог, считаю не уместным...
            Цитата: vkfriendly
            не переживай.

            Не переживайТЕ... Мы с вами, вроде пока близко не знакомы и на ТЫ, не переходили?
          2. Нормаль ок
            Нормаль ок Сегодня, 13:58
            0
            Цитата: vkfriendly
            А что с четырнадцатого года эпоха прошла, народ сильно изменился или его не стало? Котлы украинцы свои всегда получат не переживай.

            С 14-го года изменилось отношение граждан Украины (именно граждан. без указания национальности, ибо 40% здесь русские) к России и войне. Сейчас, по опросам 57% граждан готовы с оружием воевать против России. В 14-м, таковых было около 25%. Вот и фсё...
      3. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 12:07
        -1
        Цитата: Яро Полк
        Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

        Вы вопрос не так поняли
        А тех, кто выехал в Россию
    4. PN
      PN Сегодня, 10:21
      0
      Технически, если паспорт РФ есть, то касается. Ну той, которую Путин подписал.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:23
      +8
      Значит, невзирая на все попытки недопущения войны, киевской власти дали команду "фас"!
      1. Mikle
        Mikle Сегодня, 10:27
        -46
        Это означает что Россия сочла учения своих войск недостаточными для нагнетания обстановки и включила в игру эвакуируемых женщин и детей, мобилизуемых ополченцев. Совершено понятно что никакого военного смысла эта мобилизация не несет - чистой воды пропаганда и картинка для телевизора.
        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Сегодня, 10:41
          +16
          Ты, троль чёртов, шёл бы куда подальше
          1. Mikle
            Mikle Сегодня, 10:59
            -29
            Не могу не признать эффективность ТВ пропаганды. Можно любить Путина и считать спасителем России можно его ненавидеть и считать губителем России, но здравый смысл в осознании того что происходит в реальности должен же быть. Все ведь на поверхности. Собственно Путин открытым текстом говорит - держим (стараемся держать) Запад в напряжении. Хорошо это или плохо для России отдельный вопрос, но то что нагнетаем именно мы ежу понятно.
          2. sabakina
            sabakina Сегодня, 11:42
            -1
            Цитата: Андрей ВОВ
            Ты, троль чёртов, шёл бы куда подальше

            Андрей, спокойнее! Даже на ВО была статья, что Пентагон набирает русскоговорящих. А по поводу данных индивидуумов благодарите беншее, ибо он "разгромил" Орден", который и боролся с подобными, которые сейчас и повылезали из всех щелей!
        2. begemot20091
          begemot20091 Сегодня, 10:49
          +12
          А он из этих товарищей, , которые наложили себе в шаровары.
        3. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 11:29
          +1
          Майкл-примите жаропонижающее, вы явно бредите!!! fool
      2. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 10:34
        0
        Похоже, что это факт, а завтра-послезавтра уже будет очевидно.
      3. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 11:05
        +5
        Ну это смотря кто стремился не допустить войны. России она не нужна. А вот нашим партнёрам очень нужна. Даст Россия ответ, Россия напала. Вводим международные санкции. Не даст ответ, Россия испугалась и можно её давить дальше. Главное отодвинуть её от рынков своей зоны оккупации. Вчера вон еврокомиссия огласила что отдаёт газовый рынок Европы США. Всё как в российском бизнесе. В тендере должны выигрывать только свои. А то что партнёры пойдут на любые меры для продвижения своих интересов мы видели в Сирии. Помните некоторое время назад частный отряд российских рейдеров попытался отжать нефтезаводик в американской зоне оккупации. Так американцы бесцеремонно его разбомбили наглядно показав что это их тёлка и они её пасут. Так и тут. Технично отключив России газ нас пытаются разорить ещё и расходами на войну. Где гарантии что завтра не введут запрет на поставки из России стали, меди, алюминия? И куда тогда девать своё сырьё будем?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:14
          +5
          Россия напала. Вводим международные санкции

          С каких это пор западникам для введения санкций или даже начала войны - стало нужно хоть какое-то реальное обоснование??
    6. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 11:59
      0
      Цитата: Кот Александрович
      А тех, кто выехал в Россию мобилизация касается?

      Мне кажется в первую очередь касается совести
  2. фигвам
    фигвам Сегодня, 10:15
    +2
    Получается драки не избежать.
    Байдунишко сегодня ночью(с 6.50 мин)
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 10:32
      +4
      Не хочу слышать старческий маразм. Вкратце, о чём он?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:35
        +7
        Цитата: 210окв
        Не хочу слышать старческий маразм. Вкратце, о чём он?

        Первые 6,5 минут - молчание, остальное - мычание.
        hi
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 11:41
          +3
          Так я и думал. Поэтому и не смотрю подобное.
    2. 1536
      1536 Сегодня, 10:39
      +1
      Директор блошиного цирка сам поверил в тот абсурд, который сам и выдумал.
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:22
      +1
      Верим верим
  3. singless
    singless Сегодня, 10:24
    +2
    держитесь родимые не оставим вас
    1. Wartop
      Wartop Сегодня, 10:36
      +7
      Не оставим конечно,наша помощь уже по-любому там! Конечно не официально... Но Донбасс и Луганск в беде не бросят. Конечно если бы официально наше правительство оказала военную помощь это то быстрее охладило пыл нациков и иностранных инструкторов! Хотя не знаю что наши власти ждут, Россию в любом случае обвинят во всех грехах и санкции введут и всё что угодно.
      1. dimbasic
        dimbasic Сегодня, 10:50
        -1
        Лжец блинкен уже анонсировал химатаку с нашей стороны.
      2. TerraSandera
        TerraSandera Сегодня, 12:08
        +3
        Из показательной эвакуации, и призыва видно, что снова попытаются гибридно отстоять мир, если украинцы полезут. Получится ли? Сильно сомневаюсь. Да если и выйдет, то погибнет куда больше людей, чем могло бы, при полной поддержке. Укро армия уже куда сильнее, обученней и вооруженней образца 14-15гг. К сожалению.
  4. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 10:25
    -6
    По словам главы ДНР, обращение касается всех тех жителей республики, которые могут с оружием в руках защитить родную землю, матерей, жён и детей.

    Аж слёзы наворачиваются...где же Россия... Родина не передавай меня... Не бросай их там одних...
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Михаил Сидоров
      Родина не передавай меня

      ваша Родина на форуме ВО?
      почему вы к ней здесь обращаетесь?
      и почему боитесь, что она вас предаст?
      1. Михаил Сидоров
        Михаил Сидоров Сегодня, 10:49
        -4
        Я комментирую информацию статьи. Родина моя Россия. А предательством будет по моему мнению не оказание реальной военной помощи Россией Донбассу. Что явно станет последним гвоздём в крышку гроба действующей власти.
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 10:51
          -2
          Цитата: Михаил Сидоров
          Я комментирую информацию статьи

          извините, но попробуйте посмотреть на свой комментарий со стороны.
          вытерев слёзы и уняв эмоции.
          причитания - последнее, что сейчас нужно
        2. sabakina
          sabakina Сегодня, 12:09
          +1
          Цитата: Михаил Сидоров
          Я комментирую информацию статьи. Родина моя Россия. А предательством будет по моему мнению не оказание реальной военной помощи Россией Донбассу. Что явно станет последним гвоздём в крышку гроба действующей власти.

          Миша, а ты часом не родственник той козы? laughing
          1. Михаил Сидоров
            Михаил Сидоров Сегодня, 12:20
            0
            Миша, а ты часом не родственник той козы? laughing

            Извините, что то не понимаю ваш юмор...
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 12:22
              +1
              Цитата: Михаил Сидоров
              Миша, а ты часом не родственник той козы? laughing

              Извините, что то не понимаю ваш юмор...

              Ну, тем, кто не рождён в СССР, этого понять не дано.
              1. Михаил Сидоров
                Михаил Сидоров Сегодня, 12:26
                0
                Ну, тем, кто не рождён в СССР, этого понять не дано.

                Хочу вас поправить...скорее не жил так сказать взрослой жизнью. Я 1985г.р.
  5. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 10:26
    +13
    А теперь все становится крайне серьезно. Дай Бог что клоун все таки мозг включит или просто испугается. Крови будет иначе море. Что за недогосударство блин такое?!... Как блин телят на убой гонят а они и рады... 404 и это видимо диагноз уже...
    1. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 10:49
      +3
      Ему дали приказ из дома престарелых, куда он денется с подводной лодки
  6. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:30
    -7
    У меня немного другой вопрос, почему за 8 лет ни днр ни лнр не построили нормальные оьоронительеые рубежи, с долговременными огневыми точками, различные инженерные сооружения на наиболее опасных участках, ведь просто аырытыц окоп или траншея преодолевается просто? Неужели урок Карабаха не пошёл впрок?
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 10:38
      +8
      Цитата: Андрей ВОВ
      У меня немного другой вопрос,

      Сравнивать театр военных действий в Карабахе и на Донбассе было бы неправильно..Степь и горы-разницу объяснять помоему не стоит..
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 10:40
        +1
        Это понятно, но тем не менее. Опять же, линия фрлн а судя по количеству всяких взрывов и терактов как решето, дрг противника ходят туда сюда как хотят, это не дело. Элементарно, самое примитивно колючка, мины, мины ловушки... Тяжело в этот раз будет, если мы реально не поможем, труба
        1. одинокий
          одинокий Сегодня, 10:54
          +1
          Цитата: Андрей ВОВ
          Элементарно, самое примитивно колючка, мины, мины ловушки.

          В Карабахе было аж целых 4 полос на 10 км глубины таких проволок,мирных полей,бункеров, дотов и минных ловушек..Все равно начиная с 2012 го года там тоже действовали ДРГ.Протяженность линии фронта на сотни километров..Нет ЛДНР столько сил чтобы полностью закрыть всю линию..И ещё, не надо забывать и то,что на территориях ЛДНР скорее всего имеется и подполье,которое периодически действует..Я не могу верить в то,что рядом с домом правительства взрывать автомобиль пришли какие то диверсанты..Если это так,значит весь силовой и государственный блок ЛДНР недееспособен. request
    2. Настоящий Вуглускр
      Настоящий Вуглускр Сегодня, 10:41
      -8
      Ну, армяне в Карабахе за 30 лет их построили и что?

      Какие "инжереные сооружения"? Это всё преодолевается с ИМР, ПМУ и/или бронированными армейскими бульдозерами. Типа, САТ D9. Не знаю, что там на этот счет сейчас у укров.

      ЧеПушилы они и есть. Им не московских мартышек нажо было играть, а "украинских патриотов", но с другой точкой зрения. Вернули бы мощную русскую партию в Раду, не давая парламентского большинства нацикам и натофагам. А дома был бы мир и хлеб.
      1. егерь650
        егерь650 Сегодня, 11:15
        -2
        Укропатриоты играют в америкосовских мартышек. С одной стороны РФ. С другой америка)))
  7. gansales
    gansales Сегодня, 10:31
    +4
    Мы защитим Донбасс и всех русских людей.

    Думаю время настало ..У нас в России тоже шевеление началось !
    Все эти политические игры с визгом запада и потом обстрелами массированными Донбасса ...Теперь ход за Русскими !
  8. Настоящий Вуглускр
    Настоящий Вуглускр Сегодня, 10:35
    -16
    ЧеПушила разбушевался. Это война нервов и украинцы ее приняли - бьют врага его же оружием.
    1. Blade3
      Blade3 Сегодня, 10:43
      +4
      Искажать фамилию лидеров и командиров Донбасса, которрых майданутому сброду еще ни одного (!!!) не удалось победить в реальном бою - единственная возможность побыть в минуте славы
    2. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 10:47
      +3
      Конченного ципсошника сразу видно
    3. егерь650
      егерь650 Сегодня, 11:19
      +1
      А зеля обосрался под коксом))) клоун, марионеточный))). Не стыдно вам тут гнать, вы же амерсовские подстилки, вас используют как презики, что бы нам насрать!
  9. andr327
    andr327 Сегодня, 10:41
    +5
    Сегодня стратеги(РВСН, ВМФ, ВВС) должны будут показать мировой общественности возможности России по принуждению к миру!
  10. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 10:45
    -4
    А как они мобилизовывать собрались, если мужчин на машинах спокойно выпускают? Мотивированных людей в свое время по ЧВК разбросали, а некоторых еще и преследовали за участие в незаконных вооруженных формированиях. Из России тоже таких на Украину выдавали. Кто-то, конечно пойдет, но большая часть сбежит. У меня знакомые с Луганска с 2014 года прекрасно время проводили на пляжах Краснодарского края. Потом поспокойнее стало, вернулись - сейчас снова уезжают в Россию, здоровые лбы. Шкурку свою жалко. Тут действительно нужен запрет и обязательства, вплоть до уголовного преследования, тогда может и получится мобилизовать. Народ везде нужен будет, даже для охраны от мародеров, к тому же так проще выявить диверсантов и другие нежелательные элементы, но на добровольной основе это нереально.
    1. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Сегодня, 11:03
      +3
      В настоящих народах (сплочённых одной судьбой и культурой) во время войны запретов на выезд обьявлять не требуется.
      Наоборот, люди возвращяются из за границы что бы защищать свой народ.
      А если это не так то какая разница. Заграннотрядами народ не сделаешь
    2. Крымчанин_2
      Крымчанин_2 Сегодня, 11:54
      0
      Вам же тоже свою шкурку жалко, или вы уже записались добровольцем? Легко, с дивана людей на смерть посылать?
      1. Маки Авелльевич
        Маки Авелльевич Сегодня, 12:45
        +2
        Цитата: Крымчанин_2
        Вам же тоже свою шкурку жалко, или вы уже записались добровольцем? Легко, с дивана людей на смерть посылать?

        свою шкурку конечно жалко. но жизнь своих детей, жены, родителей и выживание своего народа всё таки ставлю выше.
        для справки, оружие в руках держал.
        3 года регулярная пехота, 10 лет резерв разведки танкового батальона.
        оружие не только держал но даже использовал по назначению.

        история учит нас: народ мужчины которого не хотят или не могут защитится от агрессора потеряют свою жизнь, их женщины честь а дети станут частью народа агрессора.

        пс. с дивана никого никогда не посылал. у нас слава Б-гу, до сих пор принято в армии больше говорить "за мной" чем "вперёд".
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    +2
    Решение эвакуации женщин и детей из прифронтовой зоны, которая сегодня подвергается интенсивным обстрелам, а завтра возможно начнутся бои, верное. Во-первых сохранить жизнь гражданских, во-вторых руки у ополчения будут не так связаны. В это время западные политики и СМИ продолжают обвинять во всех грехах Россию и сыпят угрозами уже без разбора. В данной ситуации нашей стране терять уже нечего, т.к. виновник он же агрессор объявлен, санкции будут в любом случае, поэтому может действительно пора переходить от слов к делу - принуждению к миру зарвавшуюся бандеровщину?
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 12:11
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Решение эвакуации женщин и детей из прифронтовой зоны, которая сегодня подвергается интенсивным обстрелам, а завтра возможно начнутся бои, верное.

      Возможно. Но что-то мне подсказывает, что Украина квалифицирует это как принудительную депортацию, что является нарушением гуманитарного права и квалифицируется Статутом МУС как военное преступление. Объясню: в ст.49 Четвёртой ЖК сказано:
      воспрещается принудительное индивидуальное или массовое переселение, а также депортация жителей оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или другой страны, по какой бы то ни было причине

      По извращённой логике Киева, в настоящий момент Донбасс - это оккупированная Россией территория. Учитывая высокий градус идиoтизмa украинских властей, я не удивлюсь, если они подадут иск. И их не остановит то, что большинство дончан - гр.России.
      Просто абсурд давно стал нормой. hi
  12. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 10:56
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    А тех, кто выехал в Россию мобилизация касается? Вопрос мой безо всякого подвоха, чисто технический...

    Мужчинам от 18 до 55 лет запретили выезд из ДНР и ЛНР перед началом обострения
  13. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Сегодня, 11:33
    0
    только что прочитал новость- в Ростовской области разорвался снаряд-1 км о границы, жертв и разрушений нет
  14. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Сегодня, 11:37
    -2
    Глава ДНР отметил, что приказ о всеобщей мобилизации распространяется на всю республиканскую территорию.

    Чисто из интереса: насколько понимаю, заявленная территория ДНР лежит в границах бывш. Донецкой области Украины. Всеобщая мобилизация распространяется на "временно неконтролируемую" территорию? Её жители будут объявлены уклонистами?
  15. Zomanus
    Zomanus Сегодня, 11:38
    0
    Думается мне, что из Ростова сейчас выдвигается народ в сторону ЛДНР. Дебальцевский выступ примерно в это же время срезали, если мне память не изменяет.
  16. ВлР
    ВлР Сегодня, 11:42
    +3
    Господи, как подумаешь, что в марте 2014 года достаточно было просто оказать моральную поддержку Донецку, Луганску, Одессе, Харькову... Вот точно так же придвинув войска к границе и четко дав понять, что они пойдут вперёд при первом выстреле со стороны украинских военных или нацистов...
    Обама 2 раза официально заявлял, что США не будут вмешиваться и воевать с Россией за Украину. Это было просто уникальное "окно возможностей". Путин мог войти в историю в одном ряду с объединившим Германию Гельмутом Колем. Олег Царев в 2016 году утверждал, что ни кто иной, как Коломойский, злейший враг Порошенко, подумав, предложил тогда Путину помощь по организации "Русской весны" в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях - и получил отказ! А теперь, видимо, война. Если не сейчас, то в 2024 году, когда попытаются также ещё и ударить Россию изнутри, организовав на фоне выборов протесты по белорусскому образцу.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 12:16
      -1
      Цитата: ВлР
      достаточно было просто оказать моральную поддержку Донецку, Луганску, Одессе, Харькову... Вот точно так же придвинув войска к границе

      "моральная поддержка" - это несколько иное, нежели угроза вторжением. А Вы говорите о вооружённом шантаже.
      Цитата: ВлР
      что они пойдут вперёд при первом выстреле со стороны украинских военных или нацистов...

      выстреле куда и в кого?
  17. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 11:44
    -3
    Вот такая многоходовочка:
    "паника" по агрессии РФ на границах ->
    накачка вооружения ВСУ силами НАТО ->
    отвод войск РФ ->
    начало военных действий против Донбасса.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: DKuznecov
      Вот такая многоходовочка:

      превентивно теперь любое активное реагирование РФ на эскалацию конфликта будет расценено как вторжение. Забавно, что Россия сама создала прецедент с приглашением иностранных войск законным правительством внеблокового государства, подвергшегося агрессии. Гипотетически, в случае чего Зелёнский может обратиться за помощью к третьей силе, как это "сделал" Асад, разве нет?
  18. Igoresha
    Igoresha Сегодня, 11:59
    0
    наблюдения изнутри так сказать.
    в Луганске тишина, народ гуляет, с детьми в т.ч. Эвакуация объявлена, в школьном чате классная скинула сообщение - кто желает автобус в 11-00, мы сидим ровно остальные родители так же.

    связь Лугаком отключена вчера. Украинский Водафон (МТС) - работает. Интырнет, как видите, есть.
    По лугакому утром пришла смс об это самой эвакуации, отсюда делаю вывод -связь отключили по высочайшему повелению.
    В три ночи выходил на улицу, слушал - собачки лают нехотя бабахов не слышно абсолютно. Сообщения на полит навигаторе - в зареве на весь город и двух мощных взрывах в Луганске имхо фейк.

    «Диверсии на химических предприятиях ДНР» – Басурин объяснил причины эвакуации тот же политнавигатор, о войне речь не идет, проговорился? из харькова
    Родственникам в харьков этот заголовок отослал в ответ - а у нас говорят, что возможна химатака со стороны России. они сговорились походу

    видео Славяносербск 7-30 утра с местного паблика https://vk.com/inc_lugansk
    https://vk.com/video-169735211_456241862
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 12:26
      0
      Украинские сми подтверждают взрывы в Луганске.Это не фейк.А вот сказки украинского тролля игореши-чистой воды фейк.
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 12:34
        -1
        Украинские сми подтверждают взрывы
        ты с трудом читаешь? "зареве на весь город " не было его
        https://vk.com/video-169735211_456241860 видео с https://vk.com/inc_lugansk
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 13:09
          0
          Почитай "Страна.УА".Там все есть.Зря трудишься:)))
          1. Igoresha
            Igoresha Сегодня, 13:12
            -1
            а зачем? только паблики ВК и читаю а страна и прочии оттуда ее и тянут, кроме официоза конечно
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 12:34
      +1
      Цитата: Igoresha
      В три ночи выходил на улицу, слушал - собачки лают нехотя бабахов не слышно абсолютно.
      Что забыл здесь, укрпропагандист!
      В 03:20, огонь по Первомайску, в 04:15 - по Металлисту, в 05:05 – по Славяносербску. С вечера от Первомайска до Металлиста!
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 13:08
        -1
        в Краснодоне слышно, вдалеке вдалеке как сказал родич по тф, скорее всего от нас
  19. sen
    sen Сегодня, 12:44
    +2
    Главы ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию в республиках

    Байден заявил, что все происходящее сейчас на Донбасс инсценировка. Так нагло врет, прямо в глаза. Типичная черта англосаксов, пока по физиономии не получить будет врать.
  20. svoit
    svoit Сегодня, 12:55
    +2
    Цитата: carstorm 11
    Что за недогосударство блин такое?!.

    Таковым может было и было в 2014 г, но с помощью России (но и немного других стран) прилично окрепло, можно винить других, но и на зеркало тоже надо посматривать