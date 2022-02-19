Главы ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию в республиках

Из ДНР и ЛНР продолжают приходить тревожные сообщения о военной активности украинских силовиков практически вдоль всей линии соприкосновения. Только за минувшие сутки украинские войска более 80 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливались населённые пункты как Донецкой, так и Луганской народных республик. Применялась ствольная артиллерия, вооружения танков и БМП, использовались крупнокалиберные миномёты.
Стало известно о реакции властей ДНР на происходящее после оглашения постановления об эвакуации гражданского населения с республиканской территории.
Глава республики Денис Пушилин объявил в ДНР всеобщую мобилизацию. В обращении к дончанам, Пушилин призвал тех, кто находится в запасе, оперативно прибыть в военкоматы. По словам главы ДНР, обращение касается всех тех жителей республики, которые могут с оружием в руках защитить родную землю, матерей, жён и детей.
Денис Пушилин заявил о том, что совместными усилиями будет добыта столь желанная и необходимая победа.
Пушилин:
Мы защитим Донбасс и всех русских людей.
Глава ДНР отметил, что приказ о всеобщей мобилизации распространяется на всю республиканскую территорию. Приказ касается и поставок оружия и военной техники для мобилизованных сил.
В настоящее время распоряжение главы ДНР внесено на внеочередную сессию Народного совета республики.
Практически одновременно с этим всеобщую мобилизацию объявил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Распоряжение касается и запрета на выезд из ЛНР мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
По состоянию на текущий момент из ЛДНР в Россию эвакуировано около 7,5 тысяч человек. Многие российские регионы предлагают эвакуированным жителям Донбасса помощь.