Военное обозрение
Войти Регистрация

«Хезболла» заявила, что израильтяне не смогли перехватить её беспилотник

28
«Хезболла» заявила, что израильтяне не смогли перехватить её беспилотник

Израильская система противовоздушной обороны не смогла перехватить беспилотный летательный аппарат самолетного типа, проникший с территории Ливана. Дрон «Хасан», принадлежащий движению «Хезболла», углубился на территорию Израиля на 70 километров и проводил там разведку в течение 40 минут. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар», ссылаясь на организаторов разведывательной миссии. Изначально сообщалось, что дрон входил в воздушное пространство Израиля не более чем на 25 км.


Заявлению «Хезболлы» предшествовало сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В нем также говорилось, что силам противовоздушной обороны не удалось осуществить перехват дрона-нарушителя. Совершив облет воздушного пространства сопредельного государства, летательный аппарат вернулся в Ливан. О проникновении БПЛА на израильскую территорию вчера также сообщали в «Военном обозрении» со ссылкой на СМИ этого государства.

Так как средства наблюдения потеряли из вида беспилотник, способный нести боевую нагрузку, около полудня 18 февраля сработали сирены в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи и на оккупированной Израилем части Голанских высот. Помимо этого была поднята в воздух по тревоге боевая авиация ЦАХАЛ. Также израильские военные активировали систему противоракетной обороны «Железный купол».

Предполагается, что БПЛА «Хасан» создан в Иране либо в Ливане с использованием иранских технологий.
Автор:
Использованы фотографии:
Армия обороны Израиля
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:12
    +1
    А Израилю просто нечем сбивать БПЛА малого размера, ЖК для этого не годится. В следующий раз полетит сотня малышей и какое то число будет с зарядом.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:15
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      ЖК для этого не годится

      Но они готовились к прилету чего то более весомого, вслед за ним. Нормальная реакция.
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:32
      -1
      Пока нечем, потом купят или сделают что-то вроде зенитной 30-мм пушки с дистанционным подрывом или вообще бесплатно получат от США или Германии.

      Израиль быстро учится, в отличии от России. Россия потеряла сотни танков в конфликтах от Чечни до Украины и до сих пор не поставила ни КАЗ на танки, ни сетку противокумулятивную. Вот где стыд и позор!!!
      1. Moskovit
        Moskovit Сегодня, 12:47
        +5
        Не сотни, а тысячи потеряла. Мало того, решили вообще к Т-34 вернуться
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:46
      -1
      Сегодня "Хезболла"и Израиль.КТО даст гарантию,что завтра не будет ИГ и Сирия,в т.ч российские базы?
      В первую очередь,напрашиваются БПЛА-перехватчики.
      Не соколов/коршунов же обучать.
    4. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:58
      +1
      "А Израилю просто нечем сбивать БПЛА малого размера, "///
      -----
      Около Газы разместили системы, которые отслеживают и перехватывают
      малые дроны.
      Но там проще - плоская местность.
      На севере Израиля, на ливанской границе - холмы и горы.
      БПЛА легче прикрыться от радаров складками местности
      и проникнуть по долинам.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:17
        0
        Алексей, а что вы конкретно можете использовать против таких дронов из оружия?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:13
    0
    Стелс технологии освоили?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:19
      -1
      а зачем? низенько так и с огибанием - кто заметит?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:21
        0
        Не может в Израиле быть такого,от слова совсем.Надо поискать в тырнете ,что за дрон такой.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:32
        0
        Ничесе себе самоделка из Ливана(если правда) и озеро с синим кружочком,северный берег, куда он по палестинской версии долетел.

        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:52
          +1
          Не всё израильтянам в радиолакационной тени гор прятаться.Освоили супостаты.Можно сказать пробный полёт и мимо у ПВО,дыра нарисовалась.У Ирана много чего есть из этой серии,ищут безпрепятственный маршрут.Но это не наша проблема.
        2. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 13:05
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Ничесе себе самоделка из Ливана

          ну, уже не шарик с гранатой из Газы)
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:13
            -1
            Дык у Ирана в 2014 - 2015 годах уже были почти что копии американскей Придейторов.А уже 8 лет прошло.По моим подсчётам 400 тонн водопроводных труб ,которые палестинцы запускали в последний раз это для них накладно.Палестинцы переходят на новый уровеньМы в Хмеймиме похожее лохматим ,как отче наш.Как у Израиля получится?
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 12:20
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Стелс технологии освоили?

      Не, малыш на малой высоте - все логично
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: tralflot1832
      Стелс технологии освоили

      В общем, да. Там отражать лучи радара практически нечем. Дерево, пластик планера. Один двигатель и приборный отсек можно на радаре увидеть. Это малоразмерная цель. Не скоростная.
      Вот и получилось, что не могут отслеживать, и сбивать. Опасное знание теперь есть у врагов Израиля. Вот этот тип летательного аппарата может залететь куда угодно. Запустят таких несколько десятков, зарядив взрывчаткой, много бед наделать смогут.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:44
        +1
        Израиль уже ответил,Ф16 преодолелели звуковой барьер на малой высоте над шиитским кварталом Бейрута.Дразнят друг друга.Джентельмены однако.
      2. мушкетон64
        мушкетон64 Сегодня, 13:07
        0
        Интересно, а как стаи птиц за тысячи километров обнаруживают. А помню еще военные хвалились, что своими РЛС могут теннисный мяч на околоземной орбите отследить. Да и " Панцирь" с в передаче " Военная приемка" то же дрон обнаружил и ракетой завалил.
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 13:32
          0
          Цитата: мушкетон64
          Интересно, а как стаи птиц за тысячи километров обнаруживают. А помню еще военные хвалились, что своими РЛС могут теннисный мяч на околоземной орбите отследить. Да и " Панцирь" с в передаче " Военная приемка" то же дрон обнаружил и ракетой завалил

          У птички тушка проводящая. Как и кровь... И радар видит не отдельную птичку, а стаю!
          Дрон дрону рознь, может и разводку электрическую в "крестообразном теле" ДРОНа радар видит. У "Панциря" есть ещё оптоэлектронные система наведения.
  3. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 12:14
    -2
    Сейчас нам расскажут, что 1) его не было там, это фсё пропаганда.
    2) он просто не представлял опасности, и его решили не сбивать, чтобы не тратить "самые дешёвые" ракеты. (По аналогии с "высчитывает траекторию и если ракета летит мимо, противоракеты на неё не реагируют). П. С Сейчас увидим сколько минусов против правды.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:22
      +9
      Почему?
      ЦАХАЛ признал, что не смог сбить беспилотник, хотя
      и пытались.
      И это опубликовано в израильской прессе.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:24
      +8
      Цитата: TerraSandera
      Сейчас нам расскажут, что 1) его не было там, это фсё пропаганда.
      2) он просто не представлял опасности, и его решили не сбивать, чтобы не тратить "самые дешёвые" ракеты. (По аналогии с "высчитывает траекторию и если ракета летит мимо, противоракеты на неё не реагируют). П. С Сейчас увидим сколько минусов против правды.

      Зачем же глупости рассказыаать? Наше ПВО оказалось плохо готово к борьбе с мАлоразмерными БЛА. Ну что есть то есть . Видимо какие то выводы из этого сделают, но вот когда прорехи залатают этого не знает никто.
    3. sniperino
      sniperino Сегодня, 12:49
      +2
      Цитата: TerraSandera
      Сейчас увидим сколько минусов против правды.
      Минус мой. Не против правды, а за прогноз, который основан на скорочтении и малоосмыслении:
      Заявлению «Хезболлы» предшествовало сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В нем также говорилось, что силам противовоздушной обороны не удалось осуществить перехват дрона-нарушителя.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 13:03
        +3
        Цитата: sniperino
        Минус мой.

        и мой.
        Не понимаю этого мелочного подзуживания - евреи признали свой факап, к чему пукать в лужу?
        1. sniperino
          sniperino Сегодня, 13:27
          0
          Цитата: Пепел Клааса
          к чему пукать в лужу?
          Дабы наблюдать круги на воде, образуемые сим действием, иначе такое действие будет пустою забавою. Круги в данном случае - это мы с вами. hi
  4. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 13:21
    0
    В.О выпустило статью о пролете беспилотника над Израилем. При этом доказательства , это статья на В.О днем ранее. Бред какой то.
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 13:48
      0
      пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильским ВВС и ПВО не удалось перехватить самолет, вторгшийся сегодня в израильское воздушное пространство из Ливана.
  5. gansales
    gansales Сегодня, 13:36
    -2
    Предполагается, что БПЛА «Хасан» создан в Иране либо в Ливане с использованием иранских технологий.

    А может Российских ? Про Израиль как то все подзабыли вдруг, Россию травят и гнобят в "мировых сми"
    .А ведь в Киеве их адепты работают вместе с бандеровцами ..
    Никто этим вопросом не задавался ?
    Я бы активировал действия на границах Израиля ! Этот рычаг очень мощный ..
    Иран думаю с Россией бы согласился ! hi
    P.S. И где то тысячи жизней сохранили, в том же Донбассе .