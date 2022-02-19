«Хезболла» заявила, что израильтяне не смогли перехватить её беспилотник

Израильская система противовоздушной обороны не смогла перехватить беспилотный летательный аппарат самолетного типа, проникший с территории Ливана. Дрон «Хасан», принадлежащий движению «Хезболла», углубился на территорию Израиля на 70 километров и проводил там разведку в течение 40 минут. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар», ссылаясь на организаторов разведывательной миссии. Изначально сообщалось, что дрон входил в воздушное пространство Израиля не более чем на 25 км.
Заявлению «Хезболлы» предшествовало сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В нем также говорилось, что силам противовоздушной обороны не удалось осуществить перехват дрона-нарушителя. Совершив облет воздушного пространства сопредельного государства, летательный аппарат вернулся в Ливан. О проникновении БПЛА на израильскую территорию вчера также сообщали в «Военном обозрении» со ссылкой на СМИ этого государства.
Так как средства наблюдения потеряли из вида беспилотник, способный нести боевую нагрузку, около полудня 18 февраля сработали сирены в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи и на оккупированной Израилем части Голанских высот. Помимо этого была поднята в воздух по тревоге боевая авиация ЦАХАЛ. Также израильские военные активировали систему противоракетной обороны «Железный купол».
Предполагается, что БПЛА «Хасан» создан в Иране либо в Ливане с использованием иранских технологий.