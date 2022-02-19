Сообщается о взрыве снаряда на территории Ростовской области в километре от украинской границы

Из Ростовской области приходят сообщения о том, что региональные власти приняли решение о введении чрезвычайной ситуации. Объясняется это потоком лиц, эвакуируемых из Донбасса. Напомним, что эвакуация гражданского населения из Луганской и Донецкой народных республик началась вчера вечером после распоряжения главы ЛДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. По состоянию на данный момент в Ростовскую область из республик Донбасса прибыли не менее 8 тысяч человек.Правительство Ростовской области информирует о введении в регионе режима повышенной готовности. Общее число мест для размещения переселенцев будет в ближайшие часы доведено до 10 тысяч. Отмечается, что в местах для размещения эвакуированных дончан и луганчан размещаются пункты медобслуживания и питания.На этом фоне ряд средств массовой информации публикует данные о разрыве снаряда на территории Ростовской области. По последним сведениям, разорвался снаряд примерно в 4 утра в нескольких сотнях метров от населённого пункта Митякинская, прилетев с сопредельной стороны. Это примерно в 1 км от границы с украинской, в Тарасовском районе Ростовской области. Высказаны предположения относительно того, что это снаряд украинских силовиков, который они применили при обстреле территории ЛНР.Напомним, что в ЛНР и ДНР руководители республик объявили всеобщую мобилизацию, призвав всех находящихся в запасе местных жителей, оперативно прийти в военные комиссариаты. Ещё накануне появлялись кадры с возникшей очередью в военкомат Луганска.