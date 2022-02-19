Военное обозрение
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Сообщается о взрыве снаряда на территории Ростовской области в километре от украинской границы

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Из Ростовской области приходят сообщения о том, что региональные власти приняли решение о введении чрезвычайной ситуации. Объясняется это потоком лиц, эвакуируемых из Донбасса. Напомним, что эвакуация гражданского населения из Луганской и Донецкой народных республик началась вчера вечером после распоряжения главы ЛДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. По состоянию на данный момент в Ростовскую область из республик Донбасса прибыли не менее 8 тысяч человек.


Правительство Ростовской области информирует о введении в регионе режима повышенной готовности. Общее число мест для размещения переселенцев будет в ближайшие часы доведено до 10 тысяч. Отмечается, что в местах для размещения эвакуированных дончан и луганчан размещаются пункты медобслуживания и питания.

На этом фоне ряд средств массовой информации публикует данные о разрыве снаряда на территории Ростовской области. По последним сведениям, разорвался снаряд примерно в 4 утра в нескольких сотнях метров от населённого пункта Митякинская, прилетев с сопредельной стороны. Это примерно в 1 км от границы с украинской, в Тарасовском районе Ростовской области. Высказаны предположения относительно того, что это снаряд украинских силовиков, который они применили при обстреле территории ЛНР.

Напомним, что в ЛНР и ДНР руководители республик объявили всеобщую мобилизацию, призвав всех находящихся в запасе местных жителей, оперативно прийти в военные комиссариаты. Ещё накануне появлялись кадры с возникшей очередью в военкомат Луганска.
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93 комментария
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  1. 210окв
    210окв Сегодня, 11:40
    +30
    Такое уже было в 2014...Официальной реакции на обстрел не было.
    1. Михаил Сидоров
      Михаил Сидоров Сегодня, 11:48
      +28
      В 2014 году погиб мужчина ему если я не ошибаюсь во дворе своего дома в Ростовской области оторвало руку и он скончался от кровопотери.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 11:50
        +13
        Да, точно так и было. Сейчас смотрел информацию по этой трагедии.
        1. Михаил Сидоров
          Михаил Сидоров Сегодня, 11:58
          +14
          А я просто злой и у меня память хорошая.
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 11:53
      -1
      Странно не правда ли?Фактически нападение на РФ,а все молчат.Почему не оказывается военная помощь ДНР и ЛНР,гражданам РФ,находящимся в данный момент времени под обстрелами?Фактически РФ объявили войну,а все делают вид что ничего не произошло.А с Крымом будет так же?Если в ближайшее время ВСУ не получат ответку хорошую,то могут решиться на полномасштабное вторжение,а это уже широкомасштабная война и санкции.Конфликт надо гасить силовыми методами в первоначальной стадии,а не ждать пока из искры образуется пожар.Своим отстранённым поведением РФ негласно разжигает конфликт.У РФ есть все возможности предотвратить конфликт,главное дать понять что возможен удар по ВСУ в случае обострения ситуации,а не говорить что мы воевать не будем,поощряя тем самым ВСУ и подставляя граждан РФ в ДНР и ЛНР.Прямо сейчас надо гасить с территории РФ все точки ВСУ с которых ведутся обстрелы ДНР и ЛНР.Тогда войны не будет.А если сидеть и сопли наматывать на кулак,то хлебнем по полной.Молчание воспримут за слабость,а слабых бьют.Рано начали отвод войск от границ Украины,когда войска не отводили всё было тихо.Отведя войска мы отдали инициативу ,Украину и Запад надо было держать в напряжении и тем самым самим держать под контролем ход противостояния,а не делать глупые жесты доброй воли,которые всё равно воспримут за слабость.А этими заверениями,что с Украиной воевать не будем мы подставили своих же граждан в республиках Донбасса и самих себя,так как если конфликт выйдет из под контроля,то это уже полномасштабная война с Украиной и санкции.Не делай добра не получишь и зла.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 12:05
        +5
        Цитата: OrangeBigg
        Фактически нападение на РФ,а все молчат

        потому что в этой партии играет также НАТО
        ошибочное решение может стоить дорого
        я думаю, задержка реакции связана с осторожностью
        все слова были сказаны ранее
        Цитата: OrangeBigg
        А с Крымом будет так же?

        Крым в составе Российской Федерации
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 12:19
          +10
          потому что в этой партии играет также НАТО
          ошибочное решение может стоить дорого
          я думаю, задержка реакции связана с осторожностью
          все слова были сказаны ранее

          НАТО в этой партии вообще не играет.Байден и все остальные давно сказали,что воевать за Украину не будут.Конфликт с НАТО возможен если мы дойдем до Львова,дальше которого и в который нас не впустят.Не зря же именно во Львов все эвакуируются.Значит Запад дал гарантии по поводу Львова и Зап.Украины. Всю Восточную Украину и Киев,из которого эвакуируются фактически американцы уже сдали нам,если мы конечно пойдем на Киев,что вряд ли.Так что о каком конфликте с НАТО вы говорите,если он возможен только во Львове?На Донбассе НАТО не играет.А только подстрекает.
          . Крым в составе Российсеой Федерации

          Будем вести такую же "осторожную" политику как сейчас,и если не дай Бог сдадим Донбасс,то следующим будет Крым,а после Крыма можно и за Москву взяться,о чём Ярош говорил ещё в 2014 году,озвучивая хотелки своих западных кураторов.Так что рубеж обороны под названием Донбасс сдавать нельзя категорически,если это произойдёт и мы покажем слабость тем самым,то сразу воспрянет и оппозиция и трон под Путиным зашатается по примеру Милошевича после разгрома Сербской Краины и тогда Запад будет близок к тому чтобы поставить своего ставленника на трон в Москве,я уже не говорю про Сирию,Казахстан,Беларусь и что там начнется.Решается не только судьба Донбасса,решается судьба России.Или вы хотите назад в 90-ые под пяту Запада,хотите стать новой ,прости Господи,Украиной?На клубничка в Польшу работать,да ресурсы РФ на Запад бесплатно гнать?
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 12:25
            0
            Цитата: OrangeBigg
            НАТО в этой партии вообще не играет.Байден и все остальные давно сказали,что воевать за Украину не будут.

            ну да
            они раздувают истерию в информационном поле

            накачивают Украину оружием и обучают украинских военнослужащих

            множат контингенты на границе с Россией, не скрывая целей их размещения

            но "НАТО в этой партии не играет"
            1. S.K.Vichyakow
              S.K.Vichyakow Сегодня, 12:31
              +2
              Так они и не будут воевать. Они организаторы и руководители всего этого. Для этих целей нукеры - англичане, а нездохлики пешки.
            2. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 12:35
              0
              .ну да
              они раздувают истерию в информационном поле

              Да на здоровье.Не в первый и не в последний раз.Запад и истерия синонимы.
              .накачивают Украину оружием и обучают украинских военнослужащих

              Разжигают и провацируют конфликт.Так конфликт надо жёстко гасить ещё в зародыше,чтобы и мысли не было у ВСУ начать полномасштабный конфликт.Если ВСУ в очередной раз получат жёсткую ответку то откатятся назад и не решатся на наступление,тем самым мы избавим себя от "удовольствия" участвовать в полномасштабной войне на Украине и защитим свой рубеж Донбасс,защитим своих граждан.Покажем силу и все успокоятся как в феврале 2015 успокоились,покажем слабость будет пожар и беда.
              .множат контингенты на границе с Россией, не скрывая целей их размещения

              Чисто символические контингенты.Боятся что мы чуть ли не на Прибалтику нападем.И поэтому метят таким образом свою территорию,но для России эти контингенты пока что опасности не представляют.Не тот численный состав.
              .но "НАТО в этой партии не играет"

              Подстрекают конечно.
          2. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 12:38
            +4
            Будем вести такую же "осторожную" политику как сейчас

            Умные люди говорили - Торопись медленно.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 12:39
              +4
              Цитата: НДР-791
              Будем вести такую же "осторожную" политику как сейчас

              Умные люди говорили - Торопись медленно.

              Иногда промедление смерти подобно.
              1. НДР-791
                НДР-791 Сегодня, 12:42
                +3
                Цитата: OrangeBigg
                Иногда промедление смерти подобно.

                согласен, с одной стороны. А с другой даже 6 составов по 10 вагонов и все автобусы могут вывести не больше 20тыс человек в сутки. А ведь ещё даже суток не прошло с момента объявления. Рано ещё по зубам давать, даже если очень надо, всё равно рано
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 12:47
                  +5
                  Цитата: НДР-791
                  Цитата: OrangeBigg
                  Иногда промедление смерти подобно.

                  согласен, с одной стороны. А с другой даже 6 составов по 10 вагонов и все автобусы могут вывести не больше 20тыс человек в сутки. А ведь ещё даже суток не прошло с момента объявления. Рано ещё по зубам давать, даже если очень надо, всё равно рано

                  Главное чтобы потом слишком поздно не было.
        2. Комментарий был удален.
        3. Михаил Сидоров
          Михаил Сидоров Сегодня, 12:39
          0
          потому что в этой партии играет также НАТО
          ошибочное решение может стоить дорого
          я думаю, задержка реакции связана с осторожностью

          Что предлагаете? Сдаться? Отдать на растерзание Днр и Лнр?
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 13:00
            +1
            Цитата: Михаил Сидоров
            Что предлагаете? Сдаться? Отдать на растерзание Днр и Лнр?

            Увы, но сейчас придется сидеть и ждать, пока ВСУ не полезет с полномасштабным вторжением. Для РФ сейчас других вариантов нет.
            1. Михаил Сидоров
              Михаил Сидоров Сегодня, 13:07
              +6
              Увы, но сейчас придется сидеть и ждать, пока ВСУ не полезет с полномасштабным вторжением. Для РФ сейчас других вариантов нет.

              Вот это и пугает. Сколько тысяч русских людей погибло, люди которые пошли за Россией поверили нам. Сколько ещё должно погибнуть, сколько ещё литров крови должно пролиться? Где критерий много мало, полномасштабное вторжение или нет? Люди отдали самое ценное что у них было... свои жизни. А Россия как всегда поглядывает на Запад ищет понимания...
              1. Андрей из Челябинска
                Андрей из Челябинска Сегодня, 13:12
                +2
                Цитата: Михаил Сидоров
                А Россия как всегда поглядывает на Запад ищет понимания...

                Михаил, организовать "русскую весну" в 2014-ом было относительно несложно. Мы эту возможность "благополучно" прохлопали ушами. А сейчас вообще непонятно что будет. Я опасаюсь того, что получится так - будет атака на Донбасс, и мы, спустя некоторое время устроим "принуждение к миру", после чего все останется как было - Украина, Донбасс и мы. И русские люди будут умирать и дальше
                1. Михаил Сидоров
                  Михаил Сидоров Сегодня, 13:29
                  0
                  Я опасаюсь того, что получится так - будет атака на Донбасс, и мы, спустя некоторое время устроим "принуждение к миру", после чего все останется как было - Украина, Донбасс и мы. И русские люди будут умирать и дальше

                  Абсолютно с вами согласен. Эх...
            2. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 13:11
              +3
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Цитата: Михаил Сидоров
              Что предлагаете? Сдаться? Отдать на растерзание Днр и Лнр?

              Увы, но сейчас придется сидеть и ждать, пока ВСУ не полезет с полномасштабным вторжением. Для РФ сейчас других вариантов нет.

              А вариант предотвращения полномасштабного наступления ВСУ вы не рассматриваете путем нанесения жёсткой ответки прямо сейчас,чтобы неповадно было?Когда начнется широкомасштабное наступление,то поздно будет пить Боржоми.Украинцы должны быть уверены,что ничего у них не получится с силовым вариантом,только так возможно избежать санкций и втягивания РФ в полномасштабный конфликт.Сидеть и ждать это то что хотят от нас американцы,это их план.До полномасштабного конфликта дело доводить никак нельзя.
              1. Андрей из Челябинска
                Андрей из Челябинска Сегодня, 13:15
                +2
                Цитата: OrangeBigg
                А вариант предотвращения полномасштабного наступления ВСУ вы не рассматриваете путем нанесения жёсткой ответки прямо сейчас,чтобы неповадно было?

                Я Вам проще скажу. Мы еще вчера могли ЛЕГКО предотвратить боевые действия. И сегодня можем. Достаточно провести референдум о вхождении ЛНР и ДНР в состав РФ. И все. ВСУ легко полезет на Донбасс, но никогда - на территорию РФ.
                Мы это сделали? Нет.
                Если мы не можем решиться на мирное решение вопроса, с чего Вы взяли, что мы готовы превентивно решать его военной силой?
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 13:18
                  0
                  .Если мы не можем решиться на мирное решение вопроса, с чего Вы взяли, что мы готовы превентивно решать его военной силой?

                  В феврале 2015 года мы разве это уже не делали?
                  1. Андрей из Челябинска
                    Андрей из Челябинска Сегодня, 13:22
                    0
                    Цитата: OrangeBigg
                    В феврале 2015 года мы разве это уже не делали?

                    Каким, простите, образом февраль 2015-го пересекается с сегодняшней ситуацией?
                    1. OrangeBigg
                      OrangeBigg Сегодня, 13:27
                      0
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      Цитата: OrangeBigg
                      В феврале 2015 года мы разве это уже не делали?

                      Каким, простите, образом февраль 2015-го пересекается с сегодняшней ситуацией?

                      Вы аналогии не просматриваете,тогда было сосредоточение группировки ВСУ в Дебальцево для последующего удара по Донецку. Угроза Донецку была в итоге ликвидирована.
                2. Okak Okakiev
                  Okak Okakiev Сегодня, 13:37
                  -1
                  Надо дожать Руину на Минские соглашения это будет полная победа над США и Табаки
                  Сейчас они обломятся понесут жертвы и всё их песня спета
        4. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 13:44
          0
          Наводлом! Как я понял, Вы считаете, что Крым в безопасности, потому что он в составе РФ. Правда Ваша, что снаряд упал не в Крыму а в Ростовской области. Но Ростовская область тоже в составе РФ, но там, по Вашей логике, обстреливать можно. Или Вам запало в душу известное высказывание английской леди-министерши? Она-то как раз Ростовскую область российской не считает.
      2. sniperino
        sniperino Сегодня, 13:10
        +1
        Цитата: OrangeBigg
        Почему не оказывается военная помощь ДНР и ЛНР
        У вас прямая связь с ГУ ГШ ВС РФ или с министрами обороны ЛДНР в диван вмонтирована?
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:14
        +2
        ОrangeBigg-позвоните в кремль, вам скажут "так это другое "!Нежелание помогать в открытую России республикам в итого нам и выйдет боком!!
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 13:23
          0
          Цитата: Бережливый
          ОrangeBigg-позвоните в кремль, вам скажут "так это другое "!Нежелание помогать в открытую России республикам в итого нам и выйдет боком!!

          В случае сдачи Донбасса уже в 2024 году Путин может выехать из Кремля.Кто же за него после этого голосовать то пойдёт?Это политическое самоубийство.Обещал защитить,а сам слил.От имиджа защитника Родина не останется в таком случае и следа.А именно за счёт этого имиджа и дел такой высокий рейтинг.Это уже будет Милошевич 2.0.Кто ему простит такой позор?
      4. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 13:41
        +1
        Цитата: OrangeBigg
        Странно не правда ли?Фактически нападение на РФ,а все молчат.

        Было уже такое в 1941: "На провокации не поддаваться."
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:12
      +4
      Ваше мнение ,как снаряд мог там оказаться.
      1. karish
        karish Сегодня, 12:31
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Ваше мнение ,как снаряд мог там оказаться.

        А кого это волнует?
        1. Alemax
          Alemax Сегодня, 13:01
          0
          Ваше мнение...

          А ваше?
          Станица Луганская под контролем ВСУ, если что.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:47
            0
            Орудие было развёрнуто ВСУ на 90 градусов .Воспользоваться ответом народной милиции,а откуда оно прилетело на позиции ВСУ из Донецка или Луганска не столь важно.Особенно про Донецк.
            1. Alemax
              Alemax Сегодня, 13:54
              0
              Если честно, ничего не понял.
              Моя версия:
              а) некоторое время назад хох лы подняли кипешь со своим детсадом в ст. Луганская. Якобы с территории РФ им прилетел снаряд и аккуратно запилил отверстие в комнате.
              б) складывая 2+2 можно определить, что это была либо "ответка" от хох лов, либо встречная провокация. Я склоняюсь к последнему.
      2. TampaRU
        TampaRU Сегодня, 13:14
        0
        Цитата: tralflot1832
        Ваше мнение ,как снаряд мог там оказаться.

        Согласен. Тоже сижу, прикидываю. Я понимаю, что линия разграничения проходит по речке. Получается, что ВСУ стреляла целенаправленно по территории РФ. Что-то не складывается...
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 13:31
          +1
          так вот то ж.. там где 5-7 км от Митякинской до границы и еще до станицы Луганской километров 5-7 от границы.. как то он странно туда попал... по ошибке запулить на 10-14 км.. вряд ли.. хотя с другой стороны- ВСУ это тоже вообще не нужно никак.. странный такой обстрел..
    4. fif21
      fif21 Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: 210окв
      Такое уже было в 2014...Официальной реакции на обстрел не было.

      Так не Москву же обстреливают! Отступать некуда ? Пока в Ростовскую область. А кому то и в Германию чемоданы пора паковать. hi
    5. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:45
      0
      Вспоминается цитата Винстона Черчилля:
      "Если страна при выборе между позором и войной выбирает позор, то она получит и войну, и позор".

      И это менталитет англосаксов, они просто так не отступят. Не рассосется... Действовать придется все равно! А вот как и когда - остается уповать на мудрость нашего руководства. Ругаем или хвалим, но другого у нас сейчас нет...
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 11:43
    +4
    ну скоро чаще будет прилетать
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 11:43
    +4
    населённого пункта Митякинская, прилетев с сопредельной стороны. Это примерно в 1 км от границы с украинской, в Тарасовском районе Ростовской области.
    Да и не далеко от линии фронта. Не нравиться мне это все. Если этот "подарок" действительно от туда, то почему не отслеженно от куда он точно прилетел? Иметь сейчас столько войск в тех районах и не развернуть средства артиллерийской разведки?
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 13:07
      0
      то почему не отслеженно от куда он точно прилетел?

      Потому что задача снаряда - втянуть Россию в полномасштабную войну с Украиной. А Путин хочет избежать войны. Поэтому инцидент будет замят и забыт.
      1. karish
        karish Сегодня, 13:39
        -2
        Цитата: t-12
        то почему не отслеженно от куда он точно прилетел?

        Потому что задача снаряда - втянуть Россию в полномасштабную войну с Украиной. А Путин хочет избежать войны. Поэтому инцидент будет замят и забыт.

        Конечно же Украине сейчас самое выгодное ввязать Россию в войну , именно Россию , ВС России как раз к этому сейчас не готовы , поэтому под шумок, пока Россия будет собирать силы ВСУ захватит лднр и продолжит обстреливать территорию России - для кайфа.
        А Путин опять будет ездить по Франциям, Германиям и Англиям- убеждая своих коллег не допустить войны.
        Хотя это ж трудно, бундестаг и парламент Англии уже обратились к главам своих стран включить Украину в НАТО.
        Ну и тд.
  4. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 11:45
    +22
    А израильтяне в подобных случаях поднимают авиацию и бомбят?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 11:52
      +10
      "Минск 2"нельзя нарушать.. am Далее один мат..
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 12:03
        +6
        Согласен, надо по тихому отомстить, по-моссадовски...
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:19
          +1
          Мужики,чтобы нашим под шумок отомстить ,надо чтоб ДНР и ЛНР в ответку стреляло.А об этом из республик информации нет.
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Сегодня, 12:21
            +4
            В этой воронке закопать предлагаю... Можно живьём, как в Тарасе Бульба.
      2. sabakina
        sabakina Сегодня, 12:19
        +1
        Цитата: 210окв
        "Минск 2"нельзя нарушать.. am Далее один мат..

        Дима,а причём тут Минск? Прилетело не Минску, а РФ! Где этот чёртов Профессор и Ко? am
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 11:54
      +2
      а вот и поучиться бы!! Руслан hi
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 12:01
        +16
        Можно, например, ассиметнично выпилить командира, отдавшего приказ, как это делает Моссад? hi
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 12:12
          +4
          дельное предложение good
        2. Михаил Сидоров
          Михаил Сидоров Сегодня, 12:42
          -2
          Ваше предложение хорошее, но оно отстало лет на 7мь.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:08
      +8
      Цитата: Танковый пиджак
      А израильтяне в подобных случаях поднимают авиацию и бомбят?

      За это их только уважать можно. Они "сопли не жуют", а действуют жестоко.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 12:26
        +1
        А израильтяне в подобных случаях поднимают авиацию и бомбят?

        За это их только уважать можно. Они "сопли не жуют", а действуют жестоко.

        Ну "бедных евреев" поддерживает весь коллективный запад. А вот от России только и ждут когда она ответит на выходки убогих чтоб потом атаковать на всех информационных ресурсах обвинив в агрессии.
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 12:34
          0
          Ми согласны, что это провокация и поддаваться эмоциям не следует...
        2. DrRey
          DrRey Сегодня, 12:35
          +3
          Если на все твои ответки "цивилизованное" мировое сообщество смотрит сквозь пальцы, то почему бы и не бомбить, особенно если везде есть еврейское лобби. Но в нашем случае это не прокатит, если только не организовать природный катаклизм - уронить маленький метеорит. С транспортного самолёта сбросить груз камней - и больно, и не бомбы.
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:52
          -3
          Цитата: частное лицо
          Ну "бедных евреев" поддерживает весь коллективный запад.

          А по моему, израильтянам наплевать на Запад и на всех, для них главное безопасность своих граждан, и никто им не указ. И долбают они крепко и серьёзно. Вообщем делают работу основательно.
          Вот так бы основательно поработать с потомками шумеров российскому правительству.
    4. dorz
      dorz Сегодня, 12:21
      +1
      Цитата: Танковый пиджак
      А израильтяне в подобных случаях поднимают авиацию и бомбят?

      Евреи не замечены в проявлении "осторожности".
    5. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 12:35
      +2
      Цитата: Танковый пиджак
      А израильтяне в подобных случаях поднимают авиацию и бомбят?

      А наши , возможно, выскажут ноту озабоченности.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 12:38
        -2
        Кто-то мне подсказывает, что к вечеру ми будем таки знать, фамилию имя отчество того покойного, что решил устроить эту провокацию bully
        Мальчик мы тебя уже ищем... wink
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 12:47
          +2
          Цитата: Танковый пиджак
          Кто-то мне подсказывает, что к вечеру ми будем таки знать, фамилию имя отчество того покойного, что решил устроить эту провокацию

          А мне по опыту видится что прессекретарь СК РФ в телевизоре скажет что на него "Возбуждено уголовное дело, информация проверяется". И как бы я не хотел видеть другое, но...
    6. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: Танковый пиджак
      А израильтяне в подобных случаях поднимают авиацию и бомбят?

      Им можно, они под крышей Госдепа. request
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 11:45
    0
    Да. Не Израиль. Те бы через пару часов разбомбили бы все, что находится в примерно радиусе от взрыва.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:55
      +12
      не от взрыва, а от огневой позиции, себя-то зачем бомбить
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 11:57
        +5
        Вы правы. Так разозлился, что неправильно сформулировал.
    2. PN
      PN Сегодня, 12:05
      0
      Может не то, что находится в радиусе взрыва (это как никак своя территория), а сопредельную территорию, откуда снаряд прилетел?
  6. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 11:45
    0
    Провоцируют сволочи. Никак не уймутся. Без "стимула" видно делов не будет.
  7. котпит
    котпит Сегодня, 11:49
    -3
    Формальный повод на ответку, была бы воля...
    1. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 12:11
      +2
      воли скорее всего не будет. мы к сожаленнию ни когда не отвечаем. ни за сбитые самолеты и вертолеты, ни за похищенного офицера СЦКК (жив ли еще). сплошное бла бла бла...
  8. Mikle
    Mikle Сегодня, 11:49
    -5
    Прям как финны в 1939. Тоже обстреливали СССР предварительно дождавшись концентрации войск РККА у своей границы.
    Боюсь что дождемся попадания снарядов в школу или больничку, прежде чем начнется принуждение к миру.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 11:57
      +4
      А чего так слабо? Раз уж гнобить Путина, так уж приплетите инцидент с немецкой радиостанций в августе 1939..
      1. Atrix
        Atrix Сегодня, 12:15
        -11
        Так ты включи голову и подумай. Зачем Украине что-то начинать когда возле границы стоит 30-40% всей российской армии. Допустим Украина захватит Донбасс силой что делать дальше с этим донбасом, туда денег на восстановления нужно столько что не хватит всего бюджета, а с людьми что делать ? Я конечно понимаю что тут апеллировать к логике бесполезно но все же.....
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 12:33
          +4
          Тыкающим-неотвечаю. На брудершафт не пили. Тем более совсем не в ладах с головой.
        2. karish
          karish Сегодня, 12:42
          +2
          Цитата: Atrix
          Так ты включи голову и подумай. Зачем Украине что-то начинать когда возле границы стоит 30-40% всей российской армии. Допустим Украина захватит Донбасс силой что делать дальше с этим донбасом, туда денег на восстановления нужно столько что не хватит всего бюджета, а с людьми что делать ? Я конечно понимаю что тут апеллировать к логике бесполезно но все же.....

          А кто тут думать вообще собирается ?
          на границе Украины стоит в районе 140 батальонный ударных групп.
          Развернуты полевые госпиталя , вся техника выдвинута на позиции , ЛДНР начала всеобщую мобилизацию итд итп.
          Кто то вообще задумывается в этих условиях , каким надо быть долбоящером, что бы идти на провокации ?
          Ткм более обстреливать Российскую территорию.
          Неужели не понятно , кому это выгодно и на что вас выводят ?
  9. Испанец45
    Испанец45 Сегодня, 12:04
    +2
    Si, mataron al Ciudadano de la Federación Rusa y la Federación Rusa devolvió el grupo de Guardafronteras de Banderostan que se refugiaron allí huyendo de la Milicia Popular. Lo peor que había Ciudadanos Rusos en Prisiones de Bandera y no los intercambiaron.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: Испанец45
      Si, mataron al Ciudadano de la Federación Rusa y la Federación Rusa devolvió el grupo de Guardafronteras de Banderostan que se refugiaron allí huyendo de la Milicia Popular. Lo peor que había Ciudadanos Rusos en Prisiones de Bandera y no los intercambiaron.

      ...поэтому своих надо освобождать любыми путями в т.ч. и военными.
  10. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 12:05
    +4
    нужно вводить израильский принцип-прилетел снаряд-раздолбать все ближайшие части ВСУ
  11. Циник
    Циник Сегодня, 12:06
    +2
    Тут резко заговорили о 2014-м, а вспомнить 2008-й никто не хочет?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Циник
      Тут резко заговорили о 2014-м, а вспомнить 2008-й никто не хочет?

      Если только, на этот раз Путин играет в долгую, то понять нашу неторопливую движуху можно.
      Кстати, в понедельник (после церемонии закрытия Олимпиады) ждём заявление Китая о м/н обстановке.
  12. pavlov viahislav
    pavlov viahislav Сегодня, 12:06
    +3
    Обстрел территории одного государства другим формально попадает под классический казус белли... Другое дело, что на фоне эвакуации и мобилизации в республиках можно предположить желание повторить ситуацию 14 - 15 годов, с эпическим противостоянием за Волноваху и Авдеевку, с последующим выходом на минск - 3.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 12:22
      +5
      Цитата: pavlov viahislav
      с последующим выходом на минск - 3.

      С Минсками - всё. yes Причём, даже в буквальном смысле, ибо нынче Бацька уже не многополярный добрый миротворец на нейтралке, и укропов в Минск он пустит разве что на подписание их капитуляции. yes
      1. pavlov viahislav
        pavlov viahislav Сегодня, 12:47
        -1
        "Минск" условное обозначение переговоров с попыткой договориться с врагом до факта его полного военного разгрома подобного 45 году. Естественно географически они могут проходить в любой точке - хоть в Монтевидео. Пока общий фон событий и официальных заявлений - конфликт ограничен Донбассом, а Киев должен соблюдать минские.
  13. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:11
    -1
    Чот все вот прям очень "удачно" идет нос-к-спине прямо. И снаряд очень "к месту" пришелся, как будто украинская дальнобойная артиллерия за 8 лет вообще не научилась стрелять по вполне себе пристреленным целям. Со стороны может показаться что ситуацию целенаправленно "надувают" - а вот кто и ради чего, это уже другой вопрос..
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 12:13
    0
    Сколько мы уже сиськи то мять будем????????
  15. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 12:25
    +2
    По последним сведениям, разорвался снаряд примерно в 4 утра в нескольких сотнях метров от населённого пункта Митякинская, прилетев с сопредельной стороны. Это примерно в 1 км от границы с украинской, в Тарасовском районе Ростовской области. Высказаны предположения относительно того, что это снаряд украинских силовиков, который они применили при обстреле территории ЛНР.

    Израильские шестёрки Вашингтона крайне подло, с территории ЛЛНР, разнесли бы выпустившую снаряд батарею к чертям собачим, обнажая свою мерзкую сущность.
  16. sen
    sen Сегодня, 12:28
    +2
    Сообщается о взрыве снаряда на территории Ростовской области в километре от украинской границы

    Может быть и не случайный, Украина обнаглела от безнаказанности.
  17. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 12:39
    +1
    И чего молчим? Россию из пушек обстреливают, а мы молчим.
    Или это снаряд того-кого-нада снаряд?
  18. impostor
    impostor Сегодня, 12:42
    +2
    У них там в СБУ есть этажик один очень режимный, туда с запахом сала не пускают. Так вот, было бы вполне адекватно в одну из форточек этого этажика аккуратненько уложить 152 мм Краснополь.
  19. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 13:21
    0
    Пора и нам собираться.
  20. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 13:29
    0
    А контрбатарейного противодействия у нас нет, как у Израиля? Шлепнули бы их из воздушного пространства Молдавии.
  21. Бадабум
    Бадабум Сегодня, 13:34
    +2
    Россию перестали бояться, в этом мире ценится сила, все наши вежливые разговоры и призывы к миру считают слабостью.
    Россия все больше отстаёт в технологиях от США и Китая, наша армия застряла на уровне СССР, наши истребители уже не покупают, потому что говно мамонта - это всё слабость, а слабых бьют и убивают.
  22. svoit
    svoit Сегодня, 13:51
    0
    Цитата: t-12
    Поэтому инцидент будет замят и забыт.

    Ну пошуметь, показать кто агрессор, создать комиссию для расследования , персонально предупредить местных командиров ВСК- это вполне даже можно