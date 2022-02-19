Американские военные эксперты: Отъезд Зеленского в Мюнхен оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент

Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности и переговорах, запланированных на месте проведения. Среди встреч главы государства следует отметить следующее: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международной финансовой сферы, друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для укрепления устойчивости Украины. Визит будет динамичным, сегодня же президент планирует вернуться в Киев.

Американская пресса пишет о том, что администрация президента США несколько раз пыталась отговорить украинского президента от того, чтобы он покидал страну, отправляясь на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Так, по сообщению информационной службы NBC News, когда в Белом доме узнали о намерении Зеленского лететь в Мюнхен на фоне эскалации конфликта на Донбассе, то были немало удивлены.В материале CNN говорится о том, что администрация Байдена пыталась отговорить Зеленского от выезда за пределы Украины. Однако, как подчёркивается, Зеленский на эти попытки не отреагировал.Американские военные эксперты отмечают, что отъезд Зеленского в Германию на фоне наиболее острого кризиса оставляет украинскую армию без верховного главнокомандующего в сложный момент.В американской администрации, как пишет американская пресса, высказали сожалению по поводу решения украинского президента, однако добавили, что такое решение принимают и готовы поддерживать Украину в любом случае.Сам Зеленский, комментируя ситуацию, говорит о том, что «нет полновесных оснований считать, что российские войска начнут наступление в ближайшее время». Ту же точку зрения транслирует и глава украинского Минобороны Алексей Резников. По его словам, Украина «уже 7 с лишним лет находится в состоянии войны с Россией, а сейчас российские войска не сконцентрировали достаточных сил и средств у границы для вторжения».С этим мнением в корне не согласны в Вашингтоне. Там продолжают заявлять, что численность российских БТГ (батальонных тактических групп) превысила 100. И Россия, как считают в администрации США, «способна атаковать с нескольких направлений, включая Чёрное море».На этом фоне президент Польши Анджей Дуда заявляет, что «сегодня Украина и вся европейская безопасность находятся в критической ситуации».Украинские СМИ тем временем пишут, что наблюдатели спецмиссии ОБСЕ «массово ушли в отпуск».А это сообщение офиса президента Украины: