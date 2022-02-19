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Американские военные эксперты: Отъезд Зеленского в Мюнхен оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент

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Американская пресса пишет о том, что администрация президента США несколько раз пыталась отговорить украинского президента от того, чтобы он покидал страну, отправляясь на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Так, по сообщению информационной службы NBC News, когда в Белом доме узнали о намерении Зеленского лететь в Мюнхен на фоне эскалации конфликта на Донбассе, то были немало удивлены.

В материале CNN говорится о том, что администрация Байдена пыталась отговорить Зеленского от выезда за пределы Украины. Однако, как подчёркивается, Зеленский на эти попытки не отреагировал.

Американские военные эксперты отмечают, что отъезд Зеленского в Германию на фоне наиболее острого кризиса оставляет украинскую армию без верховного главнокомандующего в сложный момент.

В американской администрации, как пишет американская пресса, высказали сожалению по поводу решения украинского президента, однако добавили, что такое решение принимают и готовы поддерживать Украину в любом случае.

Сам Зеленский, комментируя ситуацию, говорит о том, что «нет полновесных оснований считать, что российские войска начнут наступление в ближайшее время». Ту же точку зрения транслирует и глава украинского Минобороны Алексей Резников. По его словам, Украина «уже 7 с лишним лет находится в состоянии войны с Россией, а сейчас российские войска не сконцентрировали достаточных сил и средств у границы для вторжения».

С этим мнением в корне не согласны в Вашингтоне. Там продолжают заявлять, что численность российских БТГ (батальонных тактических групп) превысила 100. И Россия, как считают в администрации США, «способна атаковать с нескольких направлений, включая Чёрное море».
На этом фоне президент Польши Анджей Дуда заявляет, что «сегодня Украина и вся европейская безопасность находятся в критической ситуации».

Украинские СМИ тем временем пишут, что наблюдатели спецмиссии ОБСЕ «массово ушли в отпуск».

А это сообщение офиса президента Украины:

Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности и переговорах, запланированных на месте проведения. Среди встреч главы государства следует отметить следующее: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международной финансовой сферы, друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для укрепления устойчивости Украины. Визит будет динамичным, сегодня же президент планирует вернуться в Киев.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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74 комментария
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 12:31
    +13
    Это - другое! Это - героический отъезд.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:36
      +5
      Не будет путаться под ногами.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 12:37
        +6
        Этот солдат свой манёвр знает туго.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 12:47
          +6
          Этот "солдат" сразу готовит "правительство Ухроины в изгнании". Чтоб два раза не вставать
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 12:47
          +6
          Цитата: iouris
          Этот солдат свой манёвр знает туго.

          В ЛДНР детей эвакуируют, этот "солдат" эвакуирует во Львов всю свою камарилью
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:44
            +2
            Американские военные эксперты: Отъезд Зеленского в Мюнхен оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент

            Это элементарный побег хитропопого клоуна-президента Зеленского из страны, чтобы иметь алиби и не отвечать за начало большой войны из боязни за свою собственную шкуру.
            1. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 13:56
              0
              Цитата: Татьяна
              , чтобы иметь алиби и

              Нацики его везде достанут
              Да и вечно он там сидеть не будет, рано или поздно вернётся
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:08
        +1
        Вот именно. Как только уехал начался обстрел Донецка
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 13:21
          +6
          Цитата: ВАШ
          Вот именно. Как только уехал начался обстрел Донецка

          "А я тут не причем!" - вот и его ответ. Зе хорошо знает, что он все равно ничего не решает. Пофоткался перед вояками и все. Все генералы его ни в грош не ставят. Какой главнокомандующий! Попроббовал бы он приказ отдать - нацики его бы тут же "угомонили"
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 13:39
          0
          Цитата: ВАШ
          Вот именно. Как только уехал начался обстрел Донецка

          ДНР публикует план проведения наступательной операции ВС Украины на Донбассе, полученный, как сообщает НМ ДНР, по разведывательным каналам.

          Сообщается, что на захват территорий самопровозглашенных республик Киевом отведено не более пяти суток.
          1. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 13:49
            0
            Разведка ДНР сообщила о перехвате плана наступательной операции ВСУ.

            На всю операцию выделяется 5 суток.

            Цель - выдавливание русскоязычного населения ДНР и ЛНР в Россию и получение контроля над всей территорией республик.

            По данным разведки, наступление украинских силовиков планируется с трёх направлений:

            ▪️ Главный удар через Краматорск - Дебальцево, затем к российской границе за 2 суток.

            ▪️ Приазовское направление. Морской десант из Новоазовска и выход к Иловайску за двое суток. Затем в направлении Красного Луча до российской границы

            ▪️ Луганское направление. Атака к Алчевску с выходом к Красному Лучу для соединения с группировкой "Юг"

            В ходе операции планируется блокирование Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска, заявили в ДНР.

            Ранее были сведения о том, что ВС Украины выбрали Светлодарскую дугу в качестве главного направления удара группировки "Север".
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:44
      +6
      Цитата: iouris
      Это - другое! Это - героический отъезд.

      А может хорошо спланированный побег из Украины, с последующей иммиграцией в Австралию.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:51
        +6
        Цитата: tihonmarine
        А может хорошо спланированный побег из Украины, с последующей иммиграцией в Австралию.

        К жинке в Лондонбад. Сразу видно - стойкий деревянный солдатик, не какой-то там лох
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:59
        0
        Это если успел хорошо счета забить где-нибудь в Швейцарии.
        И отъезд во время. Если что не так всегда можно найти ответственного потому как самого Президента на месте не было, они сами решили повоевать. Если победа то его, он же все санкционировал и поехал к западным друзьям получить кредиты на восстановление ... нужное подставить. Если что более вероятно получили по сусалам, виновные в самоуправстве найдутся.
    3. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: iouris
      Это - героический отъез

      В самое безопасное место где состоится конференция по безопасности
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:59
      +3
      Гетман Зеленский- Скоропадский. Надо было его в женское платье переодеть.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:22
        +1
        Цитата: Андрей Николаевич
        Гетман Зеленский- Скоропадский. Надо было его в женское платье переодеть.

        Керенский, Зеленский - любят они женские платья носить.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:26
        +1
        Моя тема ,он бежит от американского ЧВКашника в Киеве одетого в Российскую форму и с СВД в руках.Нужен кролик,а то Россия на войну не является.Байден Зе сказал,Мюнхен для тебя не лучшая идея.Чисто моя версия:Надо пострадать за западные идеалы.А в Киеве ,если что ,шикарные похороны тебе обеспечены,все приедем.Столько слёз на камеры прольём,и уже не надо России выходить на войну.У кролика мозг наверно остался,сейчас его в Мюнхене,за ушки возьмут и обратно на Украину зашвырнут,а помирать так неохота.Как там загнаных кроликов пристреливают.
    5. gansales
      gansales Сегодня, 13:07
      +6
      Цитата: iouris
      Это - другое! Это - героический отъезд.

      Отъезд по еврейски ..Зеля боится жутко ,что его свои и замочат ..
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:23
        +1
        Цитата: gansales
        Зеля боится жутко ,что его свои и замочат ..

        УПА не прощает, и карает жестоко.
        1. gansales
          gansales Сегодня, 13:43
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: gansales
          Зеля боится жутко ,что его свои и замочат ..

          УПА не прощает, и карает жестоко.

          Зеленский ,это не Захарченко ,Гиви ,Моторола ,но вой подымут жуткий в "мировом сообществе" .. Им нужна жертва и Зеля подходит ,вон сбежал и будет бегать зигзагами потрох клоуонады запада ..
          А приказ о бомбардировки Донбасса он отдал падла и убежал от страха ..Жертвы есть и не мало hi
          Ну все хана ему
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:22
      0
      Чего прицепились?Он поехал действовать "по парошенковски"-кусок ржавого металла с дыркой, визги о ,"Российской оккупации ",и требование подарить ук-роине триллион евро на защиту всего мира!!! lol
    7. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:28
      0
      Из клоуна командующий, тем более верховный, как из дерьма артснаряд.
  2. 210окв
    210окв Сегодня, 12:35
    +7
    На Мюнхенской конференции по безопасности он в безопасности. Тем более, что запланировано шоу. На рояле.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:45
      +3
      Не факт. Его именно там его пристрелить удобнее всего (как Бандеру). Потеря небольшая, а информационный повод для введения санкций замечательный.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:45
      +5
      Цитата: 210окв
      На Мюнхенской конференции по безопасности он в безопасности. Тем более, что запланировано шоу.

      Шоу собралось, и все ждут главного клоуна.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:47
      +3
      Цитата: 210окв
      На Мюнхенской конференции по безопасности он в безопасности

      Поехал в Мюнхен, а оказался в Аделаиде (дорогу перепутал).
      1. gansales
        gansales Сегодня, 13:09
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Поехал в Мюнхен, а оказался в Аделаиде (дорогу перепутал).


        А потом вдруг в Израиле оказался ,у стены плача ..Вот такие дороги у них .. wink
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:24
          0
          Цитата: gansales
          А потом вдруг в Израиле оказался ,у стены плача ..

          Таких стена плача не спасёт.
    4. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: 210окв
      На рояле.

      В сопровожении камерного оркестра
      Так же он исполнит сольную партию членом на арфе lol
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:17
        +1
        нее, до конца не исполнит - струнами себе быстро натрет
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 13:34
          0
          Цитата: Nexcom
          нее, до конца не исполнит

          А и не надо до конца. Важен сам процесс
  3. Blade3
    Blade3 Сегодня, 12:37
    +2
    Героический плановый выход из котла laughing
  4. sen
    sen Сегодня, 12:37
    +4
    Американские военные эксперты: Отъезд Зеленского в Мюнхен оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент

    Хитрый. Если что, он тут не причем, это другие.
  5. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 12:39
    +4
    Поскольку американцев надо слушать от сказанного ими наоборот, то именно для обострения дальнейших провокаций он и уехал. И как бы Украина будет ни при чём. Это кто-то неизвестный.
  6. dimy44
    dimy44 Сегодня, 12:39
    +5
    Главнокомандующий Зеленский, мэр Киева Кличко... Украинцы знают толк в извращениях.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:01
      +2
      Президент- клоун.
      Министр обороны- адвокат.
      Мэр столицы- боксер с отбитыми мозгами.
      " мудрый украинский народ"..
      1. gansales
        gansales Сегодня, 13:15
        +2
        Цитата: Андрей Николаевич
        Президент- клоун.
        Министр обороны- адвокат.
        Мэр столицы- боксер с отбитыми мозгами.
        " мудрый украинский народ"..

        Это была последняя попытка создать украинскую государственность
        Ленин был не прав ,создавая эти сср в составе СССР(просто расчертив карту карандашом) ..
        Не прошли они свою незалежность ! Вывод делить
        И Сталин был прав уничтожая бандеровщину ..
        А потом Хрущев в вышиванке ,Брежнев -украинец и Вот результат
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:42
    +2
    Американские военные эксперты отмечают, что отъезд Зеленского в Германию на фоне наиболее острого кризиса оставляет украинскую армию без верховного главнокомандующего в сложный момент.

    Вот те раз ! А я всё время думал, что Зеленский это денщик у верховного главнокомандующего.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: tihonmarine
      денщик у верховного главнокомандующего.

      Этот "верховный" в маразм впал, денщик и сбежал подальше
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:04
        +1
        Цитата: Серёга64
        Этот "верховный" в маразм впал, денщик и сбежал подальше

        Он ехал на Мюнхен, а попал в Сингапур !
        1. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 13:27
          +1
          Цитата: tihonmarine
          а попал в Сингапур !

          Кунгуру разврвщать laughing
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:56
            +1
            Цитата: Серёга64
            Кунгуру разврвщать

            Среди китайцев прятаться, там из 6 миллионов.
            1. Серёга64
              Серёга64 Сегодня, 13:58
              0
              Цитата: tihonmarine
              Среди китайцев прятаться, там из 6 миллионов.

              no Глаза зашивать надо Не пойдёт на это
  8. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 12:42
    +4
    Как бы он там в Германии не затерялся среди беженцев. Ищи его потом.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:59
      +2
      Цитата: sanya_sergant
      Как бы он там в Германии не затерялся среди беженцев. Ищи его потом.

      Мне вот больше интересно - а в это время (пока он по Мюнхенам катается) не всплывёт ли "герой и спаситель отечества Порошенко"??? Этот может и команду отдать на "типа почти" прекращение огня, и Зелю военным преступником объявить. И его, блин, послушают. И получится ситуация 2016 - ну, обострение, чего поделать, сняли и жить можно как было. И Порох весь в белом опять на майдане речи толкает, а там глядишь и снова в гаранты краинские. Наш-то неназываемый его даже в Ростов жить приглашал, не Нюрнберг обещал, а вот так - по родственному.
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: НДР-791
        а в это время (пока он по Мюнхенам катается) не всплывёт ли "герой и спаситель отечества Порошенко"???

        Запросто
        Презиклоун покочевряжется, не начнёт войну, американцы его и заменят.
        Своего рода локировка
        1. Комментарий был удален.
        2. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:41
          +1
          Поехал он туда в очередной раз поплакаться чтобы за него вписались.
          1. Серёга64
            Серёга64 Сегодня, 13:54
            +1
            Цитата: НДР-791
            Поехал он туда в очередной раз поплакаться чтобы за него вписались.

            А мне кажется от амеров сбежал
            Достали они его с войной laughing
            Сам Зеленский, комментируя ситуацию, говорит о том, что «нет полновесных оснований считать, что российские войска начнут наступление в ближайшее время».
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: НДР-791
        не всплывёт ли "герой и спаситель отечества Порошенко"?

        А хозяин, добро на гетьманство дал, или опять "петька-самозанец" ?
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: sanya_sergant
      Ищи его потом.

      А он как неуловимый Джо
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:43
    +3
    Похоже, США толкают Зеленского на провокацию или сами спланировали какую-нибудь пакость. Зеленский всеми силами упирается - понимает чем это для него закончится.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: Владимир М
      Похоже, США толкают Зеленского на провокацию или сами спланировали какую-нибудь пакость. Зеленский всеми силами упирается - понимает чем это для него закончится.


      Как вариант объяснения почему американцы против поездки Зе в Германию.

      Например США и бриты зарядили Зе на жёсткую эскалацию в Донбассе.
      Если он приедет в Германию то там ему за закрытыми дверями могут сказать что Украину конечно поддерживают, но хоть официально об этом не хотят говорить, но какого х..... ВСУ творят с обстрелами ЛДНР.
      Это приведёт в итоге к головняку для Германии и 404.

      Зеленский ответит что, вы замучили давать противоречивые указания, Вашингтон и Лондон требуют эскалации, а Берлин требует не создавать проблем и проявить сдержанность ?

      Выйдет не хорошо, Зеленский сдаст Байдена и Зеленского могут перепропагандировать.
      Придётся блинкена в Киев отправлять, что бы снова Зе мозги промывал.
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:49
    0
    Да вернётся к вечеру. Возможно... Столько обещаний привезёт!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: Керенский

      Да вернётся к вечеру.

      Там его уже ждут...


      Вышел с больнички, но работать все равно не стал. Тогда бугры опять говорят мне: мол, вечером мы тебя снова ждем в сушилке.
      Суд был выездной показательный. В итоге добавили к моим 2 годам еще восемь, итого получилась десятка.
  11. impostor
    impostor Сегодня, 12:51
    0
    А Clown действительно не так прост, скользит, маневрирует...
  12. HAM
    HAM Сегодня, 12:59
    +2
    Можно,конечно,постебаться об отъезде Зе,но он ,фактически,подтвердит что никакого "нападения" не будет,а все эти страхи "оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент" ,указывают ,что "сложные моменты" раздуты именно америкосами...
  13. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:00
    -2
    Американские военные эксперты: Отъезд Зеленского в Мюнхен оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент
    Да прямо можно подумать ВСУ так всё ему подчиняется.Пускай себе место в изгнании готовит. Сейчас будет вам "бурятская конница" laughingОй разозлили вы санкциями российскую элиту.Ой бегите!"Раненых не будет"
  14. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 13:04
    0
    Очередной гавнокомандующий, Мальбрук, блин !
  15. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 13:05
    0
    В Мюнхене их правительство
  16. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 13:08
    0
    Ну что сказать. Скоро ВСУ атакует.
    Отсутствие Зе только придаст "легитимности" - будут орать на весь мир, мол, мы ни сном ни духом, нас спровоцировали, где же это видано, чтобы войну начинать, когда президент в отъезде.
  17. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:10
    0
    Какой же он непрезентабельный, ни на вид, ни на существо.
  18. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:12
    0
    С чего он взял что не поддержит население...это вы...потомки фашистов поддерживаете бандер с Украина...Россия не поддерживает.
  19. ПавелВ
    ПавелВ Сегодня, 13:22
    0
    Новости вечером:
    "Перед вылетом из аэропорта Мюнхена, президент Зеленский отпросился в туалет. Вот уже полчаса охрана пытается выломать заблокированную чем-то дверь уборной, а Президент кричит из глубины помещение:
    " - Ну что вы ломитесь, ломитесь! Нигде покоя от вас нет!"
  20. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 13:23
    0
    ...отъезд Зеленского в Германию на фоне наиболее острого кризиса оставляет украинскую армию без верховного главнокомандующего в сложный момент.

    Ой, не можу! Ой, держите меня семеро, а то с дивана упаду! Да этот "Верховный главнокомандующий" такого наверховнокомандует, при случае! wassat
  21. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 13:28
    0
    Вот и вся суть клоуна, бросить страну на произвол, чтобы потом во Львове или в Варшаве организовать правительство в изгнании, дорогие украинцы (или оболваненные русские) пишушие здесь на сайте, прокомментируйте плиз этот поступок вашего верховного главнокомандующего, за этого товарища и европейские ценности вы воевать собрались?
  22. astronom1973n
    astronom1973n Сегодня, 13:31
    0
    Из него(зеленского) такой полководец и главком-как из слона балерина.
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:34
    0
    В материале CNN говорится о том, что администрация Байдена пыталась отговорить Зеленского от выезда за пределы Украины. Однако, как подчёркивается, Зеленский на эти попытки не отреагировал.
    . МалаСа .... если шо, то и бежать никуда не надо!!!
  24. Avior
    Avior Сегодня, 13:41
    0
    Отъезд Зеленского в Мюнхен оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего в сложный момент

    Подождите, а по плану разве не нападение ВСУ намечалось?
    Американские военные эксперты:

    А что говорят российские военные эксперты по поводу того что он "оставляет ВСУ без верховного главнокомандующего"?
  25. К-50
    К-50 Сегодня, 13:48
    0
    Американская пресса пишет о том, что администрация президента США несколько раз пыталась отговорить украинского президента от того, чтобы он покидал страну, отправляясь на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

    По видимому клоун зе никак не хочет быть причастным к тому, что похоже случится на днях и быстренько слинял из страны, чтобы потом, когда Россия "плюшки" будет раздавать отмазаться, дескать меня в стране не было и что случилось, то без его ведома.
    Пытается соскочить с кукана пин до сиков, да кто же ему позволит. Чувака в кровушке измажут по самую макушку, то судьба всех кто отринет интересы собственного народа и государства в угоду заокеанскому покровителю.
  26. Алексей Ламонов
    Алексей Ламонов Сегодня, 13:49
    0
    Ещё одно приглашение Запада к нападению России на Украину.
  27. Ардален
    Ардален Сегодня, 13:49
    0
    тупые америкашки....у зеленского выступление там ...номер с пианино и два стендапа...
  28. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 13:49
    0
    Укрофюрер поехал осмотреть достопримечательности Мюнхена.
    Бирхаус, где выступал со своими речами Гитлер, волчье логово- загородную резиденцию Шекельгрубера... Всё сходится зеля тоже еврей...
  29. Dikson
    Dikson Сегодня, 13:50
    0
    Очень похоже на договорняк какой-то.. С одной стороны -вроде как без приказа Президента войска не нападают.. а чье-то самоуправство всегда можно списать на нервный срыв или ответ на провокацию.. Вариантов , кстати, масса.. "вероломное нападение России" опять же маячит в глазах у штатовских и британских друзей.. ..