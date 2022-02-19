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Зарубежное издание: Усиление оси Россия-Китай является для США наихудшим возможным итогом украинского кризиса

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Победа в Холодной войне превратила Соединённые Штаты в гегемона в масштабах всей планеты, однако это господство оказалось кратковременной вспышкой. Возможности, которые однополярный мир дал США, были растрачены впустую на ведение глобальных войн и в итоге доминированию Вашингтона, не проявившему положительного отношения к России, пришёл конец.


Данное мнение высказывается в австралийском издании ASPI Strategist. Со слов автора, США выставляли на показ своё господство в мире, ведя многочисленные войны, сдвигали границы НАТО на восток – «на задний двор России», вместо того, чтобы сотрудничать с ней.

Соединённым Штатам следовало принять РФ в западное лоно подобно тому, как это произошло с Германией и Японией по итогам Второй мировой войны

- отмечается в зарубежном издании об упущенных шансах союза с Россией против Китая.

Перевооружение России на фоне растущих для неё угроз и увеличивающаяся сила Китая, взращённая самим Западом, в итоге привели к банкротству однополярного мира. Доминированию США пришёл конец, оставив после себя лишь множество обязательств Вашингтона перед своими партнёрами, распыляя боевые ресурсы. Как считает автор, их не хватает даже для защиты Украины, несущей опасность для РФ ввиду соседства двух стран.

При этом на горизонте уже маячит союз Москвы и Пекина, к окончательному формированию которого могут подтолкнуть новые масштабные санкции против РФ, обещанные Вашингтон в случае эскалации украинского кризиса. Если Россию отключат от SWIFT, то «её банкиром станет Китай»; блокировка «Северного потока-2» увеличит поставки энергоносителей из РФ в КНР, защитив Пекин от возможной морской блокады.

Усиление оси Россия-Китай является для США наихудшим возможным итогом украинского кризиса. Поэтому следует найти компромисс с Россией уже сейчас

- делается вывод в зарубежной прессе.

Автор:
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57 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:03
    +5
    Соединённым Штатам следовало принять РФ в западное лоно подобно тому, как это произошло с Германией и Японией по итогам Второй мировой войны

    А принималка не треснет? И фотка шикарная к статье, завтра терпилы заорут что это мы так в ДНР входим wassat
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:11
      +10
      -Перевооружение России на фоне растущих для неё угроз и -увеличивающаяся сила Китая, ВЗРАЩЕННАЯ самим Западом, в итоге привели к банкротству однополярного мира.
      Не убавить не прибавить..
      Спасибо Евгений за статью.Плюс.
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:12
      +11
      Так в 90-ые годы нас уже приняли по полной "в западное лоно подобно тому, как это произошло с Германией и Японией по итогам Второй мировой войны" или у кого то память короткая?Помните как "хорошо" было?А какие "реформаторы" у нас были .Один Гайдар чего стоит.Спасибо больше не надо.Дальше мы лучше сами.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:07
        +7
        Цитата: OrangeBigg
        Один Гайдар чего стоит.Спасибо больше не надо.Дальше мы лучше сами.

        И Рыжий "красавец" - Чубайс, неотразимая, но отвратительная личность.
        1. просто экспл
          просто экспл Сегодня, 15:29
          +8
          а чем это чубайс неотразимый?
          или Вы про то что такие как он в зеркале не отражаются?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 18:07
            +3
            Цитата: просто экспл
            а чем это чубайс неотразимый?

            Потому что такую "шайзе", в мире по пальцам посчитать можно.
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: НДР-791
      заорут что это мы так в ДНР входим

      Если входить, то так. (парадная часть для СМИ по крайней мере...)
    4. ultra
      ultra Сегодня, 15:13
      +2
      Это вполне могло быть.Принималка тут не при чём.
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:03
    +4
    Наихудшим возможным итогом украинского кризиса для Запада будет общая по берегу Балтийского моря граница, между Россией и Германией.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      будет общая по берегу Балтийского моря граница, между Россией и Германией.

      Это каким же образом? И к чему это ухарство?
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:04
    +4
    А что они хотели? Не будет Россия прогибаться под самоназначенного гегемона. В паре с Китаем Россия явно сильнее и США и НАТО. И не только из-за СЯО, но и по многим другим параметрам.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:10
      +8
      Наблюдателю и Стрелку одновременно.
      Если в эту "ось" ещё и современную Германию вписать, то всё, это будет на много-много десятилетий величайший экономическо-военный союз. И пойдут американы обратно...кукурузу сажать.
      1. одинокий
        одинокий Сегодня, 14:18
        +2
        Цитата: НДР-791
        Если в эту "ось" ещё и современную Германию вписать, то всё, это будет на много-много десятилетий величайший экономическо-военный союз.

        Врядли Германия готова для такого союза..от самой Германии мало что зависит в политическом контексте..
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 14:19
          +4
          Цитата: одинокий
          от самой Германии мало что зависит в политическом контексте..

          Да, понятное дело. Но помечтать-то можно. Вдруг там ещё один Бисмарк подрастает?
          1. Пепел Клааса
            Пепел Клааса Сегодня, 15:00
            0
            Цитата: НДР-791
            Вдруг там ещё один Бисмарк подрастает?

            Забавно. И зачем Германии Бисмарк? Чтобы вернуть ей Пруссию?
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 15:14
              +3
              Цитата: Пепел Клааса
              Забавно. И зачем Германии Бисмарк? Чтобы вернуть ей Пруссию?

              Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
              Это касаемо первой части.
              А по второй: Может быть Померанию или Штеттин?
              1. Пепел Клааса
                Пепел Клааса Сегодня, 15:38
                -4
                Цитата: НДР-791
                Это касаемо первой части.

                Да, я в курсе, что понаплодили массу фейковых "цитат Бисмарка") И продолжают таскать их туда-сюда, к месту и нет.
                Потрудитесь привести источник приведённой цитаты.
                Цитата: НДР-791
                Может быть Померанию или Штеттин?

                Может быть. И Клайпедский край. И Кёнихьсберг)
          2. одинокий
            одинокий Сегодня, 15:17
            +2
            Цитата: НДР-791
            Вдруг там ещё один Бисмарк подрастает?

            what Бисмарк? При нынешней Германии?Врядли дружище...В нынешней Европе (и в Германии) с каждым днем растёт только число ЛГБТ..в таком обществе Бисмаркам делать нечего
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 15:34
              +1
              Цитата: одинокий
              в таком обществе Бисмаркам делать нечего

              Как раз таки и есть чего.
              Я вам расскажу кое-что о Сталине: у Сталина чёрные усы
              Б. Шоу 1931г.
              На этом свете нет человека, ненавидящего коммунизм более чем я. Однако на этом свете нет другого человека, которого я бы уважал больше чем Иосифа Сталина.
              У. Черчилль 1942г.
              А ведь всего 11 лет разницы.
              Вот Германии с 1991 такой нужен был. И сейчас нужен. Не особо принимаю германский менталитет, но то что у них должен привалировать разум это очевидно. Но сейчас разум где-то в загоне. А значит он "выстрелит". И будет очень хорошо чтобы не как в 1933м.
              1. одинокий
                одинокий Сегодня, 15:40
                +2
                Цитата: НДР-791
                А значит он "выстрелит". И будет очень хорошо чтобы не как в 1933м.

                Союзники после ВМВ сделали все возможное ,чтобы в Германии не было таких фигур,как Бисмарк..Потому что ,если в Берлине появится фигура равносильная Бисмарку, то лет через 10 немцы захотят четвёртого Рейха. .
                1. НДР-791
                  НДР-791 Сегодня, 16:17
                  -3
                  Цитата: одинокий
                  если в Берлине появится фигура равносильная Бисмарку, то лет через 10 немцы захотят четвёртого Рейха. .

                  Так такая фигура там уже была - Путин В.В. Вот только не в то время в какое надо. wassat bully hi
                  Ну, шутки шутками, а про 10 лет и появится при таких раскладах как сейчас это так и есть.
                2. Пепел Клааса
                  Пепел Клааса Сегодня, 16:58
                  0
                  Цитата: одинокий
                  Союзники после ВМВ сделали все возможное ,чтобы в Германии не было таких фигур,как Бисмарк.

                  И правильно. Германии нужен был Аденауэр. А он считал, что ошибкой Бисмарка было лавирование между востоком и западом. И он прекрасно отдавал себе отчёт, что может произойти, прими Германия "мирную ноту по Германии" товарища Сталина от 10 марта 1952-го. В историческом плане версальские грабли были довольно свежи. Поэтому и предпочёл не "собирание земель", а сепаратное существование двух Германий.
              2. Пепел Клааса
                Пепел Клааса Сегодня, 16:12
                -3
                Цитата: НДР-791
                Вот Германии с 1991 такой нужен был. И сейчас нужен. Не особо принимаю германский менталитет, но то что у них должен привалировать разум это очевидно.

                А Сталина-то к чему приплели? Он тоже "где-то подрастает"?
                Цитата: НДР-791
                И будет очень хорошо чтобы не как в 1933м.

                Вот как раз в 1933-ем и стало "хорошо" с ЛГБТ, которым Ваш собеседник так озабочен - до прихода наци в Берлине было больше 100 клубов для однополых, а потом - всё, розовый треугольник на робу и в KZ. Так кто надобен - Гитлер или Бисмарк? А вообще, страдания по "крепкой хозяйской руке" - это чисто наш фетиш. Европа как чумы боится пришествия кого-то с диктаторскими амбициями. СтОит уз какого-нибудь её угла кому-то вякнуть про "национальные интересы" и "самостоятельность", так поднимают гвалт всем колхозом. Так что - никаких Бисмарков не будет. Только фейковые цитаты.
          3. Каяла
            Каяла Сегодня, 15:26
            -1
            Бисмарк это не плохо, главное чтобы там новый Адольф не вырос...!!!
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Сегодня, 16:15
              -3
              Цитата: Каяла
              главное чтобы там новый Адольф не вырос...!!!

              А что он сможет предложить немцам? 25 пунктов НСДАП? Вспомните, на каком навозе произрос Адольф - ничего похожего с современной ситуацией в фатерлянде нет и не будет.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 19:19
        +1
        Цитата: НДР-791
        Наблюдателю и Стрелку одновременно.
        Если в эту "ось" ещё и современную Германию вписать, то всё, это будет на много-много десятилетий величайший экономическо-военный союз. И пойдут американы обратно...кукурузу сажать.

        Вот именно развития этого сценария матрасы и испугались, когда ВВП на мюнхенской встрече в 2007 году предложил развивать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, что дало бы мощнейший экономический рост Европы, России и Китая, оставив США за бортом. С тех пор США усердно пытаются изгадить любую возможность улучшить и укрепить отношения Европы и России, вмешиваясь в экономические проекты и пугая европейцев войной, которую сами же и провоцируют. Им проще сжечь Европу в огне, чем дать ей возможность самостоятельно определять свои экономические приоритеты, поскольку они явно будут способствовать снижению зависимости Европы от Вашингтона.
    2. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 14:17
      0
      А под Китай Россия прогибаться будет?
      ....
      Вот то-то и оно.
    3. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 14:36
      -6
      Цитата: Горный стрелок
      В паре с Китаем

      А что, китай ищет себе пару?
      Цитата: Горный стрелок
      явно сильнее и США и НАТО

      Какое Китаю дело до НАТО, а НАТО до ЮВА?
      1. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 18:59
        +1
        а какое дело Ираку и Ливии до НАТО а НАТО до БВ и Африки?
        это ведь чисто европейская организация.
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 19:24
          -2
          Цитата: просто экспл
          а какое дело Ираку и Ливии до НАТО а НАТО до БВ и Африки?

          Понятия не имею. Какая связь между НАТО и Ираком? Войск под эгидой НАТО там не было.
          1. просто экспл
            просто экспл Сегодня, 20:09
            +3
            но это были войска НАТО.
            или если они не сказали что они НАТО то они не НАТО?
            в Корее тоже были войска ООН , но умирали американские солдаты (не только они, но по большей части если убрать самих корейцев)
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Сегодня, 21:30
              -1
              Цитата: просто экспл
              но это были войска НАТО.

              Южная Корея, Молдавия, Таиланд, Гондурас, Украина... Ну да, НАТО в чистом виде. yes
              Кстати, там и Армения с Казахстаном присутствовали. Что, неужели ОДКБ тоже...???? laughing
              Цитата: просто экспл
              в Корее тоже были войска ООН , но умирали американские солдаты

              Ну а Корея каким боком к НАТО? Ах да, турки направили контингент, чтобы влезть в блок...Это всё меняет, понимаю.
              1. просто экспл
                просто экспл Сегодня, 23:28
                0
                и какие бои вели войска "Южная Корея, Молдавия, Таиланд, Гондурас, Украина." ?
                если че по сути вторжение сделали 2 государства - СШП и наглия, остальные массовка для создания видимости всемирной поддержки
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:11
    0
    Поэтому следует найти компромисс с Россией уже сейчас
    Поздно пить баржоми, когда почки отвалились. Мы просились в НАТО, но НАТы пришли к нашему порогу, ну что же, мы его будем здесь и хоронить. request
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Mavrikiy
      мы его будем здесь и хоронить.

      Вы с похоронами не поторопились случайно?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:24
        0
        Да запаздываем, но на верхе человеколюбие преобладает. request
    2. одинокий
      одинокий Сегодня, 15:19
      +4
      Цитата: Mavrikiy
      ну что же, мы его будем здесь и хоронить.

      С 1949 го хороним до хороним. Пока собирались их хоронить , собственную страну под названием СССР похоронили..
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 16:19
        0
        Цитата: одинокий
        С 1949 го хороним до хороним. Пока собирались их хоронить , собственную страну под названием СССР похоронили..

        Вот именно. Несколько поколений могильщиков сменилось, а пациент "скорее жив, чем..." laughing
  5. wartander
    wartander Сегодня, 14:21
    -2
    Америкосы хотели с помощью прастетуток зделать все а францыя польша германия и прочие легкого поведения что-то не хотят помирать за господина сша и его нато на украине да и само население америки после ираков афганов как то тоже навоевалось!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:22
    0
    Наихудшая новость для запада сегодня,что ПутинВВ проявил волю плюс характер ,начал учения стратегической составлюющей России ,в угрожаемый период.А по санкциям он еще вчера скаал Лукашенко АГ ,всё равно введут санкции,будем мы что то делать ,не будем .
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 14:45
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Наихудшая новость для запада сегодня,что ПутинВВ проявил волю плюс характер ,начал учения стратегической составлюющей России ,в угрожаемый период

      А что тут "наихудшего"?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:05
        0
        Цель учений нанесение гарантированного поражения противнику.Иэ ядерного,были только Ярс и Синева.До военных быстрее картинки доходят до ума.Счас они тягач Искандера с крылатой ракетой по сантиметрам изучают,судя по всему это севернее кавказкого хребта пуск производился.
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 16:17
          -1
          Цитата: tralflot1832
          Цель учений нанесение гарантированного поражения противнику

          Ну и? А наихудшее-то что?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 16:37
            0
            Видео не для меня и не для вас.
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Сегодня, 17:23
              0
              Цитата: tralflot1832
              Видео не для меня и не для вас.

              какое видео?
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 17:27
                0
                Разве видео пусков не видели?
                1. Пепел Клааса
                  Пепел Клааса Сегодня, 17:36
                  0
                  Цитата: tralflot1832
                  Разве видео пусков не видели?

                  нет, не видел. Что-то сногсшибающее?
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Сегодня, 17:47
                    0
                    Для специалиста особенно по крылатому Искандеру,до которого американцы докапались,всё может быть.Незря они пусковую так не качественно снимали.
  7. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 14:47
    0
    Цитата: Пепел Клааса
    Какое Китаю дело до НАТО, а НАТО до ЮВА?

    НАТО никакого , а вот США кругом лезет, а США это и есть НАТО.
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:48
    -1
    Отнють , этап союза РФ и КНР достаточно желанен Америкой. Хотя такой союз и сулит проблемы ,фактически из за расстояний он будет являться "по аналогии" подросшей и осовремененной версией ОСИ (в представлении США) , где на западном фланге вместо ГГ будем мы , а на восточном вместо Японии будет Китай. Имея такую масштабную и консолидированную угрозу сами США получат возможность еще прочнее объединить западные и восточные демократии под своим лидерством. Так как на западе потенциальные угрозы от РФ ограничены ее демографией , на востоке угрозы КНР ограничены ее географией а транспортно-логистические возможности такого союза уступают западным (использующим водные коммуникации) , в случае реального противостояния результат не был бы столь очевидным , как может показаться многим. А вот в случае "полуреального" - результат был бы весьма выгоден америке, т.к появляется возможность выбить наконец из "нейтрала" Индию а в перспективе и ряд других государств,ныне далеких от американской модели.

    Главной целью америки было есть и будет одно - они хотят мир по своим лекалам и себя во главе "единого человечества" . На пути к этому и к расширению их идей и возможностей всегда стоит сопротивление - и идеальным способом поэтапного слома такового являются глобальные войны с "антагонистом" всего "свободного человечества" . Эта концепция идеально встраивается в их мировосприятие вселенского дуализма ,в котором они сами ,разумеется ,видят себя "хорошим ковбоем".
    1. l7yzo
      l7yzo Сегодня, 22:57
      0
      А Китай не хочет мир по своим лекалам ? Урумчане, вечная вражда с Японией, Индией и Южной Кореей, Тибет ? Читали сколько лимоны повырезали людей ? А читали из-за чего ? Рекомендую ознакомиться.
  9. dimy44
    dimy44 Сегодня, 15:30
    +1
    оставив после себя лишь множество обязательств Вашингтона перед своими партнёрами
    Нуу, мы не сомневаемся, что полосатые всегда выполняют свои обязательства перед многоуважаемыми партнерами.
  10. sen
    sen Сегодня, 15:48
    0
    Зарубежное издание: Усиление оси Россия-Китай является для США наихудшим возможным итогом украинского кризиса

    За что Запад боролся, на то и напоролся. Именно давление США на Китай и Россию привело к их сближению.
  11. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 17:18
    0
    Руина - последствие...мелкое....основная причина - ВЕЧНАЯ ненависть и попытка уничтожить и подмять под себя Россию и Китай англосаксами.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:16
    0
    С таким союзником как Китай, врагов не надо по определению.И вообще, память погибших солдат на Даманском уже ничего не стоит?
  13. brdm
    brdm Сегодня, 18:56
    0
    Да пошли все эти издания н.а.х.р.е.н!!!))) Они все эти партнеры, есть чистыЕ упыри!!! Тобиш БЕСЫ!!!
  14. l7yzo
    l7yzo Сегодня, 22:51
    0
    Статья - солянка. Не зашло. Заголовок - прям в тему, но вот содержание... Порадовало - Австралийское издание )
    Китай будет отсиживаться до последнего - он сейчас ваще счастлив - у него перерыв. Вообще самый выгодо получатель из всего этого - это Китай. Его не раздавали экономически - хотя карточный домик раздутого ВВП на стройках мог рухнуть от маленького дуновения. Я думаю США И Россия это прекрасно понимают.