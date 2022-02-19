Зарубежное издание: Усиление оси Россия-Китай является для США наихудшим возможным итогом украинского кризиса

Соединённым Штатам следовало принять РФ в западное лоно подобно тому, как это произошло с Германией и Японией по итогам Второй мировой войны

Усиление оси Россия-Китай является для США наихудшим возможным итогом украинского кризиса. Поэтому следует найти компромисс с Россией уже сейчас

Победа в Холодной войне превратила Соединённые Штаты в гегемона в масштабах всей планеты, однако это господство оказалось кратковременной вспышкой. Возможности, которые однополярный мир дал США, были растрачены впустую на ведение глобальных войн и в итоге доминированию Вашингтона, не проявившему положительного отношения к России, пришёл конец.Данное мнение высказывается в австралийском издании ASPI Strategist. Со слов автора, США выставляли на показ своё господство в мире, ведя многочисленные войны, сдвигали границы НАТО на восток – «на задний двор России», вместо того, чтобы сотрудничать с ней.- отмечается в зарубежном издании об упущенных шансах союза с Россией против Китая.Перевооружение России на фоне растущих для неё угроз и увеличивающаяся сила Китая, взращённая самим Западом, в итоге привели к банкротству однополярного мира. Доминированию США пришёл конец, оставив после себя лишь множество обязательств Вашингтона перед своими партнёрами, распыляя боевые ресурсы. Как считает автор, их не хватает даже для защиты Украины, несущей опасность для РФ ввиду соседства двух стран.При этом на горизонте уже маячит союз Москвы и Пекина, к окончательному формированию которого могут подтолкнуть новые масштабные санкции против РФ, обещанные Вашингтон в случае эскалации украинского кризиса. Если Россию отключат от SWIFT, то «её банкиром станет Китай»; блокировка «Северного потока-2» увеличит поставки энергоносителей из РФ в КНР, защитив Пекин от возможной морской блокады.- делается вывод в зарубежной прессе.