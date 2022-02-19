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С остатками газа в хранилищах Европы противостоять России в плане принуждения Украины к выполнению Минских соглашений будет непросто

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Европейская ассоциация газотранспортных операторов Gas Infrastructure Europe обнародовала сведения о запасах природного энергоносителя. В соответствии с этими данными, размещённые в хранилищах объёмы «голубого топлива», предназначенного для снабжения населения и функционирования экономики, упали до рекордно низких значений.


К настоящему времени европейские потребители уже израсходовали 45 млрд куб. м или 95% газа, закаченного в хранилища летом прошлого года. При этом, судя по пояснениям в «Газпроме», это не предел падения запасов, так как отбор «голубого топлива» традиционно осуществляется до конца марта – начала апреля. При этом маловероятно, что удастся воспользоваться объёмами, закаченными в украинские хранилища: сейчас здесь находится всего 10,6 млрд куб. м, - около половины от прошлогоднего уровня.

В этих условиях Европе придётся увеличивать поставки газа непосредственно с месторождений. Учитывая, что ближневосточное «голубое топливо» уходит преимущественно на другие мировые рынки ввиду более высокой прибыли, страны ЕС в скором времени окажутся перед выбором – или готовиться к массовым протестам замерзающего населения, и без того уставшего от коронавирусных ограничений, или наращивать поставки газа из России.

Данная ситуация создаёт благоприятные условия для решения Москвой «украинского вопроса». В настоящее время нарастает военная эскалация на Донбассе, руководство народных республик на фоне агрессивных действий ВСУ уже приступило к эвакуации населения. За этими выходками скрывается провокационный курс киевских властей и их кураторов из Вашингтона, который показал упорное нежелание достичь мира в регионе. На этом фоне Кремль имеет право и возможность прибегнуть к силовому сценарию разрешения конфликта, ведь несоблюдение Киевом Минских договорённостей означает фактически объявленную войну не только ДНР и ЛНР, но также и Российской Федерации, выступающей в этих соглашениях гарантом их выполнения.

Несмотря на возможный размах ожидаемой на Западе российской силовой операции на Украине, ни европейским дипломатам, ни генералам нечем будет ответить на действия Москвы: с остатками газа в хранилищах Европы противостоять России в плане принуждения Украины к выполнению Минских соглашений будет непросто. Поэтому в любом случае странам ЕС придётся вести диалог с Кремлём, как бы сильно предпринимаемые им шаги не нравились тамошней аудитории.
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Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны России
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39 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:15
    +1
    или готовиться к массовым протестам замерзающего населения, и без того уставшего от коронавирусных ограничений, или наращивать поставки газа из России.

    Читай запускать СП-2. Сами отморозков воспитали, сами и гребите лопатой. Сейчас они все газопроводы через крайну повзрывают и с гордостью предъявят старушке европе ультиматум. Выбирай, бабушка, стойку ракову.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:24
      +5
      Одно НО. ГЛАВНЫЕ заводилы,англосаксы зти проблемы не сильно ощущают.Тем более,что РФ увеличила поставки энергетического угля в UK.,
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:27
        +2
        Цитата: knn54
        Тем более,что РФ увеличила поставки энергетического угля в UK.,

        На дурачках зарабатывать надо. Если эти недоделки свою угольную промышленность решили прикрыть к 24году окончательно, то почему бы и не заработать? Без нашего угля они не сдохнут, а с ним может где-то и сговорчивей будут.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 14:50
          +1
          Если кобыла удила закусила, то неизвестно, где и как она остановится...может в овраге?
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 14:52
            -6
            Цитата: aleks neym_2
            неизвестно, где и как она остановится...

            Если кобыла чужая, то вангую: Остановится в пределах досигаемости моего СКСа wassat
        2. Толстый
          Толстый Сегодня, 19:14
          0
          hi Артем... Вряд ли Британцы станут сговорчивее...
          Но актуален старый анекдот "Сначала мы будем курить твои сигареты, а когда кончатся... каждый будет курить свои!" Благо с углеводородами в Британии все нормально, и газ, и нефть есть. А уголь так и вообще прекрасный, кардифф долго был именем нарицательным...
          Но импортное - экологичненько и можно не вкладываться в собственную добычу yes
          Пусть их. Пусть в нашу добывающую отрасль средства помещают.
        3. Михаил м
          Михаил м Сегодня, 19:38
          +1
          Цитата: НДР-791
          почему бы и не заработать?

          ближневосточное «голубое топливо» уходит преимущественно на другие мировые рынки ввиду более высокой прибыли

          Газпром упёрся в Европу и не хочет зарабатывать на премиальных рынках? Интересная позиция. По 300 баксов газ гораздо выгоднее продавать, чем по 1000. Нет ли здесь какого-то противоречия?
      2. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 14:49
        +3
        Вы точно обозначили поставки угля в UК, т.е. United Kingdom а не UA (Украину)?
        Иначе, как говорил Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц, в моем "вульгарном" понимании: воевать надо на сытый желудок...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:16
    +1
    С остатками газа в хранилищах Европы противостоять России в плане принуждения Украины к выполнению Минских соглашений будет непросто
    fool Все дело в акцентах. Непросто противостоять или принуждать. Ответ очевиден, ПРИНУЖДАТЬ! Иначе сопли и слезы всей Европы зальют всю Руину. request
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Ответ очевиден, ПРИНУЖДАТЬ!

      А сами то "принуждать" поедете? Или вы их со своего дивана "принуждать" собираетесь?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:25
    +1
    С остатками газа в хранилищах Европы противостоять России в плане принуждения Украины к выполнению Минских соглашений будет непросто

    С куриными мозгами, с воробьиными территориями и собачьей преданностью заокеанскому хозяину найти приемлемые точки соприкосновения с Россией практически невозможно...Что-то нужно менять в плане общения на равных и проявления русофобии...
  4. wartander
    wartander Сегодня, 14:27
    -5
    Годика 2 им газ нефть и прочее не продавать и наступит каменный век англосаксы с дубинами против лягушатников будут за ресурсы биться и набеги готов на рим возродятся !
    1. ViacheslavS
      ViacheslavS Сегодня, 16:07
      +4
      Это бы имело хоть какой-то смысл если бы Россия была единственным поставщиком нефти и газа.
      1. wartander
        wartander Сегодня, 17:43
        -1
        Поставщиков то много только там дороже и своя клиентура имеется наработанная годами и если все и так продается нафига наращивать мощностя - смысл бизнеса при меньших затратах продать побольше!
        1. ViacheslavS
          ViacheslavS Сегодня, 19:57
          +1
          Ну само собой, что будет и нефть, и газ дороже для Европы, но это даже близко не будет каменным веком, о чем выше писалось. И другие поставщики ресурсов только спасибо скажут России за освобожденный рынок, если СМИ не врут:

          В 2021 году Евросоюз закупил рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) из США - более 22 млрд кубометров на 12 млрд евро, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

          Также Спинант сказала, что в январе 2022 года в ЕС было поставлено американского СПГ на 4,1 млрд евро, и она хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа в Европу.

          Эти рекордные показатели выглядят немного странно. Во-первых, средняя цена американского СПГ для Европы в прошлом году в этом случае составила 545 долларов за тысячу кубометров. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), средняя цена для Европы российского трубопроводного газа составила 273 доллара за тысячу кубометров, то есть в два раза ниже, чем американского СПГ.
          1. wartander
            wartander Сегодня, 21:03
            +1
            Да наши продешевили а могли бы и по 500 долларов продавати!
            Хотя данным этих служб ФТС я сомневаюсь можно ли верить им страна у нас такая что хочешь напишут лиж бы премию урвать и титул получить раньше было все для народу а щяс название погромче и погоны по золотее а на деле Дормоеды!
  5. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 14:38
    +5
    Чего все так в этот Минск-2 уперлись? Придет команда из Вашингтона выполнить Минск - выполнят. Отведут войска, примут своей радой пару законов, проведут выборы. Граница перейдет под контроль Киева и закроется на замок .... И на этом всё.
    А дальше пойдут чистки. Обещайте всё что они хотят, вешать их потом будем....
    Вот это нам надо?
    1. Андрей Град
      Андрей Град Сегодня, 14:57
      +1
      Признавать надо сразу все республики Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Одесскую, Запорожскую, Киевскую, а Окраиной останется западеньщина, если останется.
    2. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 15:00
      +1
      А кто же Вашингтону мешает эту команду отдать уже 7 лет? Кому, где и чего всё ещё не хватает? Чего резину тянут столько времени?
      1. BABAY22
        BABAY22 Сегодня, 15:34
        -1
        Я вам вопросом на вопрос отвечу.
        Вы верите в то, что нам простым обывателям, сообщают все подробности переговоров на высшем уровне между РФ и США, о всех принятых там решениях.
        Я нет.
        Нам специально обученную Псаки подсунут, которая Чёрное море от Белого типа не отличает, по официальной версии Белого дома.
        Иначе почему так на тормозах спущен возврат Крыма. За несчастный МН-17, который не понятно (обывателю не понятно) кто приземлил, больше санкций введено чем за Крым. Сравните КРЫМ и какой-то Boeing 777, при всем уважении к погибшим.
        Значит ЛДНР - сфера влияния России по договоренностям от 2014 года, без Мариуполя, без Харькова, без Николаева...
        А сейчас что-то где-то поменялось и пошло движение тектонических пластов.
  6. Avior
    Avior Сегодня, 15:08
    +10
    И так всю зиму- вот вот все замёрзнет. И зима уже закончилась, плюс везде, и запас газа, оказывается, на Украине 10 млрд кубов, если верить статье- а это именно столько, сколько Украина потребляет в год импортного газа, и в Европе ещегаз в хранилищах остался, и потребление газа на глазах падает, и поставки газовозами наладили- а все продолжается мантра про «замёрзнет все»
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 16:37
      +4
      Зима была теплая, только один вопрос... европейцы пишут откровенно - указывая объемы активного газа - газ который можно поднять, без учета т.н. буферного газа...
      Согласно данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских хранилищах на 21% меньше прошлогоднего уровня, отобрано 95,3% от объема газа, закачанного в летний сезон. https://1prime.ru/gas/20220219/836104207.html
      Так сколько активного газа в ПХГ Украины, без буфера....
      1. Avior
        Avior Сегодня, 17:13
        0
        чё в статье написали, то я и читаю
        объёмами, закаченными в украинские хранилища: сейчас здесь находится всего 10,6 млрд куб. м

        А сколько должно быть, если зима фактически закончилась?
      2. NKT
        NKT Сегодня, 18:17
        +1
        Так называемого буферного - 6.6 млрд.м3. Могут и ниже добывать только дебит будет снижаться и повысится риск «подтянуть воду». Учитывая, что еще 1 млрд - чужой газ, получаем где-то 2.4 млрд.м3 чисто украинского. Вроде должно хватить до конца сезона.
        1. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 19:42
          +1
          Цитата: NKT
          Вроде должно хватить до конца сезона.

          Прогнозы дело неблагодарное ... погодой управляет "небесная канцелярия" и какие там планы... но зимы пока никто не отменял, и какая она будет "канцелярия" не сообщает, а поэтому заполнять ПХГ так и так прийдется и желательно с запасом... если на момент начала отбора газа в ПХГ было около 18,7 млрд, то сейчас осталось 10,6... т.е. отобрали около 8 млрд, но за 2021 год закачка газа в ПХГ Украины составила 3,6 млрд куб. м (в 2020 году – 13,6 млрд куб. м)... они доедают дешевый газ еще 2020 г., но на дворе 2022 и цена на газ... а заполнять надо... а цена газа это...
          генеральный директор объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил о том, что цены на хлеб в январе вырастут на 10% и в дальнейшем могут продолжать увеличиваться. Он обусловил это высокой стоимостью газа для предприятий, которая за год выросла в десять раз. https://tass.ru/ekonomika/13640251
          и удобрения для с/х...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:07
      0
      Бербок по неопытности ,повела как женщина с низкой социальной ответвественностью:Германия не должна страдать сильнее России,из за санкций против России.Раз легла под США,нам она уже не нужна, зачем нам Б/у.
    3. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 18:27
      +6
      Сообщаю из Германии.
      Естественно, никто не замерзает, НО.
      Цены на отопление, электроэнергию, бензин и дизель очень и очень выросли.
      Анналена Бербок громогласно заявила, что в борьбе с агрессией России, Германия готова заплатить большую цену. Народ от этого просто обалдел.
      Но немцы, традиционно громко молчат. Возмущаются тихонько "на кухне", не дай бог, кто-то услышит.
  7. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:11
    -1
    К выше сказанному можно добавить, что Пакистан уже обратился в международные суды, по поводу того, что законтрактованные ним объемы СПГ ушли в Европу. Если Пакистан поменяет своих поставщиков, на более надежных - Россия, остальным будет грустно. Потребности в газе там не малые и продолжают увеличиваться.
  8. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 15:15
    +2
    Они уже обозначились на проходящем саммите по безопасности, - в случае вторжения на Украину, экономические санкции против России не должны затрагивать энергетический сектор ЕС!
    Спрашивается, а Россия что, должна следовать их курсу или обозначить свой, от которого они завоют? И с Окраиной, нужно решать вопрос санкций, еще вчера, - нет поставок газа, топлива, электроэнергии.
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:27
    +3
    Такое впечатление, автор тип кивает на Запад который ждет силовой операции, а в душе сам не дождется когда Россия ее начнет. Ну да , мыщцы силой налились,во дворах полно иномарок из стран НАТО. laughingЭкономика самая пятая в мире.
  10. sen
    sen Сегодня, 15:44
    -1
    Несмотря на возможный размах ожидаемой на Западе российской силовой операции на Украине, ни европейским дипломатам, ни генералам нечем будет ответить на действия Москвы: с остатками газа в хранилищах Европы

    Так Япония обещала, что спасет Европу поставками своего газа laughing
  11. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 16:08
    0
    Цитата: sen
    Так Япония обещала, что спасет Европу поставками своего газа

    А более близкого соседа спасти не хочет...
    В ноябре и декабре Пакистан остался без трех законтрактованных грузов СПГ от трейдеров Gunvor и Eni. Еще одного не будет в январе... Ситуацию ухудшает то, что пакистанская PLL проводила дополнительный тендер на четыре груза с поставкой в первые два месяца зимы, но он не увенчался успехом, сообщает The International News.
    https://eadaily.com/ru/news/2021/12/30/evropa-ostavila-pakistan-bez-spg
    В первом месяце зимы в страну должны прибыть три танкера СПГ, но придет только один — по пятнадцатилетнему контракту из Катара... Пакистан испытывает нехватку газа, и планировалось, что во второй половине февраля газозаправочные станции снова начнут получать топливо. Однако на заседании в Минэнерго страны решили оставить станции закрытыми из-за того, что в марте Пакистан не получит два груза СПГ (около 180 млн кубометров)... eadaily.com/ru/news/2022/02/17/v-azii-poyavilis-zhertvy-perenapravleniya-spg-v-evropu
    А главный вопрос во сколько обойдется европейцам это спасение
    В этом году Европа столкнется с самым большим счетом за электроэнергию в последнем десятилетии. По подсчетам Citigroup, основываясь на сегодняшних форвардных ценах, общий счет в регионе составит около $1 трлн. Сопоставьте это с примерно $300 млрд в прошлом году и $500 млрд в 2019-м. https://iz.ru/1292449/nataliia-portiakova/evropa-stolknetsia-s-samym-bolshim-schetom-za-elektroenergiiu-v-desiatiletii
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:54
      +2
      Отличный ответ,для оптимистов мы перезимовали!А сколько пало производственных выскоэнергетических производств?На следующий год на компенсацию жкх по энергопотреблению может и не хватить.Хотят отказываться,флаг им в руки.Сначала пусть перестроят нефтеперегонные заводы ,заточенные под нашу нефть.А от поставок газа от Газпрома,могут прям завтра отказываться.29 СПГ терминалов на европу хватит.Да и надо всего зафрахтавать 1120 газовозов в год ,если фрахтавать сейчас всего 130000$ в сутки(правда это сейчас из за переизбытка тоннажа,судовладельцы в убытке)В начале декабря было 230 000 - 250 000$ в сутки.И самое главное как только,в европе цена газа упадёт 300 - 400 $ по сравнению с ЮВА ,европеиские политики могут предлагать себя в качестве оплаты,но газовозов с газом они не увидят.ЮВА быстрее востанавливается после ковида.
    2. Avior
      Avior Сегодня, 17:16
      0
      В этом году Европа столкнется

      опять "новость из будущего".
      Осенью, понится, ВО был забит рассказами о веерных отключениях и о том как вот вот все замернут без газа.
      Зима закончилась- а что то пошло не так.
  12. clou
    clou Сегодня, 16:50
    +1
    А что мешало руководству РФ ввести санкции против украины за срыв минских соглашений, преступления против человечности, сбитие боинга и прочее лет 7 назад?
    По продаже ГСМ, закрыть рынки сбыта в РФ того, что сами производим, да много чего еще можно было придумать. Или это мешало бизнесу уважаемых людей в РФ?
    В бизнесе и политике ценятся последовательность шагов, а не жоповерчение то хунта, потом признаем, потом снова укробандеры
  13. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 20:00
    +1
    или готовиться к массовым протестам замерзающего населения,

    Меня просто изумляет етот наивный опыт чукотской журналистики. Автору предлагаю припомнить себе стандарты качественой журналистики, а не писать агитпроповский шлак.
  14. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 20:35
    -1
    Холуйство перед США заставит немцев да и всех овропейцев смириться с эксплуататорами, каковыми являются США. Ну нет силы воли у немцев осознать, что свою независимость нужно отстаивать, они привыкли к тому, что всегда находились за стеной НАТО ( руководство которого всегда осуществлялось США) Ну а наш газ нужно сжижать и продавать на спотовых рынках как США.
  15. Vavilov
    Vavilov Сегодня, 21:41
    +2
    что за чушь я прочитал?- о нехватки газа для жителей гейропы и заботой об их здоровье , разве кто то серьезно рассматривает сценарий того, что кто то в европе на полном серьезе будет принуждать украину к выполнению минских договоренностей! Высасывают из пальца и на этом строят свои фантазии , лишь бы что нибудь ляпнуть
  16. gsivbytw
    gsivbytw Сегодня, 22:34
    -1
    Газпром проводит абсолютно верную политику на газовом рынке ! Минимизация поставок вполне оправдана .