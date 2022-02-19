С остатками газа в хранилищах Европы противостоять России в плане принуждения Украины к выполнению Минских соглашений будет непросто

Европейская ассоциация газотранспортных операторов Gas Infrastructure Europe обнародовала сведения о запасах природного энергоносителя. В соответствии с этими данными, размещённые в хранилищах объёмы «голубого топлива», предназначенного для снабжения населения и функционирования экономики, упали до рекордно низких значений.К настоящему времени европейские потребители уже израсходовали 45 млрд куб. м или 95% газа, закаченного в хранилища летом прошлого года. При этом, судя по пояснениям в «Газпроме», это не предел падения запасов, так как отбор «голубого топлива» традиционно осуществляется до конца марта – начала апреля. При этом маловероятно, что удастся воспользоваться объёмами, закаченными в украинские хранилища: сейчас здесь находится всего 10,6 млрд куб. м, - около половины от прошлогоднего уровня.В этих условиях Европе придётся увеличивать поставки газа непосредственно с месторождений. Учитывая, что ближневосточное «голубое топливо» уходит преимущественно на другие мировые рынки ввиду более высокой прибыли, страны ЕС в скором времени окажутся перед выбором – или готовиться к массовым протестам замерзающего населения, и без того уставшего от коронавирусных ограничений, или наращивать поставки газа из России.Данная ситуация создаёт благоприятные условия для решения Москвой «украинского вопроса». В настоящее время нарастает военная эскалация на Донбассе, руководство народных республик на фоне агрессивных действий ВСУ уже приступило к эвакуации населения. За этими выходками скрывается провокационный курс киевских властей и их кураторов из Вашингтона, который показал упорное нежелание достичь мира в регионе. На этом фоне Кремль имеет право и возможность прибегнуть к силовому сценарию разрешения конфликта, ведь несоблюдение Киевом Минских договорённостей означает фактически объявленную войну не только ДНР и ЛНР, но также и Российской Федерации, выступающей в этих соглашениях гарантом их выполнения.Несмотря на возможный размах ожидаемой на Западе российской силовой операции на Украине, ни европейским дипломатам, ни генералам нечем будет ответить на действия Москвы: с остатками газа в хранилищах Европы противостоять России в плане принуждения Украины к выполнению Минских соглашений будет непросто. Поэтому в любом случае странам ЕС придётся вести диалог с Кремлём, как бы сильно предпринимаемые им шаги не нравились тамошней аудитории.