СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса

Есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ЛДНР, и проблема, таким образом, решится сама собой

Украинские власти характеризуют тревожные заявления лидеров ДНР и ЛНР о начале эвакуации мирного населения как подготовку Москвой к возможному признанию республик. При этом никакого вторжения войск РФ и большой «российско-украинской войны» не предвидится.Об этом источники в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали журналистам издания «Страна.ua».На Банковой считают, что Киев не стремится к обострению ситуации на Донбассе, хотя последние события в республиках, которые вынудили Донецк и Луганск начать мобилизацию военнообязанных, свидетельствуют об обратном. При этом, считает СМИ Украины, власти страны не собираются ни выполнять Минские соглашения, ни вступать в какие-либо переговоры с руководством ДНР и ЛНР.Именно поэтому в Офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное официальное признание Россией республик Донбасса. Ведь это, по их мнению, фактически «похоронит» изрядно надоевшие им Минские соглашения, выполнения которых все постоянно требуют.- охарактеризовал политику киевских властей один из источников.Нужно отметить, что невыполнение Украиной Минских соглашений фактически является объявлением войны ЛДНР со стороны Киева или же попыткой вытолкнуть эти территории за пределы Украины окончательно. Но если так, то России действительно ничего не остаётся, кроме как признать независимость ЛДНР. Раз уж Украины ими столь отягощена...