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СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса

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СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса

Украинские власти характеризуют тревожные заявления лидеров ДНР и ЛНР о начале эвакуации мирного населения как подготовку Москвой к возможному признанию республик. При этом никакого вторжения войск РФ и большой «российско-украинской войны» не предвидится.


Об этом источники в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали журналистам издания «Страна.ua».

На Банковой считают, что Киев не стремится к обострению ситуации на Донбассе, хотя последние события в республиках, которые вынудили Донецк и Луганск начать мобилизацию военнообязанных, свидетельствуют об обратном. При этом, считает СМИ Украины, власти страны не собираются ни выполнять Минские соглашения, ни вступать в какие-либо переговоры с руководством ДНР и ЛНР.

Именно поэтому в Офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное официальное признание Россией республик Донбасса. Ведь это, по их мнению, фактически «похоронит» изрядно надоевшие им Минские соглашения, выполнения которых все постоянно требуют.

Есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ЛДНР, и проблема, таким образом, решится сама собой

- охарактеризовал политику киевских властей один из источников.


Нужно отметить, что невыполнение Украиной Минских соглашений фактически является объявлением войны ЛДНР со стороны Киева или же попыткой вытолкнуть эти территории за пределы Украины окончательно. Но если так, то России действительно ничего не остаётся, кроме как признать независимость ЛДНР. Раз уж Украины ими столь отягощена...
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/groups/292480207991552/user/100001925121903
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98 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:34
    +3
    СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса
    Глупенькие.И не надейтесь.Территориальные проблемы чтобы остатки в-на не взяли в НАТО .Будут. yes
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:39
      +9
      Цитата: Наблюдатель2014
      Глупенькие.И не надейтесь.Территориальные проблемы чтобы остатки в-на взяли в НАТО будут.

      Да и, собственно, мы скорее всего признаем не "части", а именно в полных границах областей. И соответственно перекроем эту границу.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 17:02
        -1
        Цитата: НДР-791
        Да и, собственно, мы скорее всего признаем не "части", а именно в полных границах областей. И соответственно перекроем эту границу.

        Даже и так, это будет означать поражение для РФ. РФ необходима вся Украина, если и не в составе РФ, то дружественная или, хотя бы, управляемая из РФ.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 17:14
          +2
          Цитата: aleksejkabanets
          РФ необходима вся Украина

          В личку.
        2. Нормаль ок
          Нормаль ок Сегодня, 21:35
          +1
          Согласен с вами. тут парадигма: "не либо/либо, а или/или". Ну кто помнит, что это))
        3. venik
          venik Сегодня, 22:33
          +1
          Цитата: aleksejkabanets
          РФ необходима вся Украина

          ======
          Насчет ВСЕЙ - позвольте усомниться! Галичина с её бандеровскими "вуйками" - точно НЕ НУЖНА! Ни "в составе", ни в каком-то ином качестве (хай пшеки забирают - у них геморрой будет!).
          Ну а насчет всего остального (прежде всего - Востока и Юга) - ДА! Нужна! Там то люди - ВМЕНЯЕМЫЕ! Это - НАШИ люди!
    2. dzvero
      dzvero Сегодня, 14:43
      -6
      Ага. От Крыма тоже надо отказаться smile
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:16
        +5
        Цитата: dzvero
        От Крыма тоже надо отказаться

        А разве США позволят Украине отказаться от Крыма. Не для этого миллиарды долларов вложены.
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 15:40
          +7
          Верно. Но почему-то ВСУ кошмарят ЛДНР, а не прут через Перекоп и Сиваш...
          1. Слон
            Слон Сегодня, 17:42
            +3
            Цитата: dzvero
            Верно. Но почему-то ВСУ кошмарят ЛДНР, а не прут через Перекоп и Сиваш...

            Просто воевать сразу на 2 фронта им сложно. А пакостят Крыму регулярно: водная, энергетическая блокады, закрыли транзит авиа и грузопассажирские перевозки. Это Россия в 21-м на 20% увеличила торговлю с шумерами, снабжая гсм укровояк, не закрывает транспортные коридоры и др.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 18:09
            +3
            Цитата: dzvero
            Но почему-то ВСУ кошмарят ЛДНР, а не прут через Перекоп и Сиваш..

            2014 год не позабыли. В тот раз выпустили, второго не дадут.
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 14:44
      +6
      А что б быстрее признали, то ВСУ уже " по тихоньку" начало снаряды в Ростовскую область закидывать - не далеко, с 1км, а гейропа молчит, ждёт ответки...
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 15:10
        +1
        Цитата: aleks neym_2
        не далеко, с 1км, а гейропа молчит, ждёт ответки...

        Что бы ответка прилетела, надо не один десяток с жертвами... а бандерлоги не на столько тупы.
      2. борис эпштейн
        борис эпштейн Сегодня, 17:48
        +2
        Тут уже не признанием, а казусом белли пахнет. Доказать, что снаряды прилетели от ВСУ и тогда разгром ВСУ будет не агрессией, а контрнаступлением.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 15:14
      +5
      В вопросе признания ЛДНР есть "подводные камни".
      Конституции ЛНР и ДНР провозглашают их суверенитет ЦЕЛИКОМ над территорией УКРАИНСКИХ Луганской и Донецкой областей. Но контролируют "ЛНР" и "ДНР" сейчас менее половины этих территорий. ЧТО именно рекомендует признать Госдума?
      Получается,что есть повод к войне как минимум за оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей под юрисдикцией Украины....
    5. 210окв
      210окв Сегодня, 15:22
      0
      При чем территориальные проблемы и вступление в НАТО? На это закроют глаз.
      1. Ищущий
        Ищущий Сегодня, 16:41
        +1
        территориальные проблемы-серьезнейшая проблема.для страны.стремящейся в НАТО.
    6. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:23
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса
      Глупенькие.И не надейтесь.Территориальные проблемы чтобы остатки в-на не взяли в НАТО .Будут. yes

      Это не так легко. Противник у РФ сегодня конечно уступает РА и по численности и по вооружению, но совсем не "мальчик для битья".

      1. орцинус
        орцинус Сегодня, 15:33
        +1
        Ссылки на инфографика можете скинуть?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:43
          +1
          Цитата: орцинус
          Ссылки на инфографика можете скинуть?

          На "Отваге" подсмотрел.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 16:11
            +1
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: орцинус
            Ссылки на инфографика можете скинуть?

            На "Отваге" подсмотрел.

            А подсматривать не хорошо.
        2. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:46
          0
          Цитата: орцинус
          Ссылки на инфографика можете скинуть?

          Главное создать много много подразделений и протрубить о перемоге.А на боеспособность этих подразделений всем пофиг.




      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 15:37
        -3
        Да.Противник сурьезный.





        .Без смеха сквозь слёзы невозможно смотреть на странные изображения то ли игры тётенек средних лет в «Зарницу» с картонными автоматами, то ли съёмок фильма про постапокалипсис с разнокалиберным музейным оружием. Немое недоумение: вы там правда хотите создать 25 бригад и 150 батальонов из учительниц и пенсионеров? Дать им оружие, превратить в комбатантов, сделать законными целями для вражеской артиллерии и авиации?! Зачем, какой эффект вы от этого ожидаете? Вы серьёзно думаете, что эта нестройная толпа остановит армию противника – любого противника?


        .
        Умение красиво крутить автоматом при входе в здание – фигня. Основа армии – связь, снабжение, логистика, чёткое распределение обязанностей, ясное знание кто за что отвечает. А уж потом – боевой опыт. А уж потом – само вооружение.

        Итак, вот собрали сто гражданских людей в одну роту – а что дальше? Опыт той же Второй Мировой и того же фольксштурма показал, что да – фольксштурмисты воевать могут. Но при одном условии – если они в достаточной концентрации разбавлены фронтовиками. Эта концентрация колеблется в разных пропорциях, но примерно она должна составлять ну хотя бы один к пяти, а лучше – один к трём. Погуглите весьма успешный кейс применения фольксштурма – оборона Бреслау. Успех там был обеспечен тем, что основу сопротивления немцев составляли кадровые части – хоть какие-то, потрёпанные, но кадровые, боевые. Там, где применяли «чистый» фольксштурм – всё было очень плохо.

        Теперь вопрос: а где набрать столько опытных фронтовиков в эти 20 бригад и 150 батальонов украинской теробороны? Нужны ведь командиры буквально от взводного уровня. Если опытным будет один ротный, а у него будет сто цивильных барашков в подчинении – много он не навоюет. Точнее, не навоюет ничего. Вспомните фильм «А зори здесь тихие» – из пары десятков ополченцев ещё можно что-то сделать одному опытному человеку, а из сотни — уже нет. Вот и посчитайте, сколько нужно взводных на 130 тысяч человек, как планируют максимальную численность в украинском Минобороны – 130 000 делим на 20 получается 6500 человек. Минус три кадровые бригады ВСУ. А там и так сейчас некомплект до 50%.

        Дальше, вооружение. Миф о бесконечных советских складах уже не соответствует действительности – артиллерийские боеприпасы крупного калибра давно закупаются в Восточной Европе, да и со стрелковкой проблемы. Недавно в украинских СМИ был большой материал со сборов теробороны, на которых войсковой оружейник учит будущих фольксштурмистов обращаться с пулемётом ДП-27. Тем самым «Дегтярём», который был принят на вооружение ещё до Великой Отечественной.

        И сам пулемёт – мягко говоря, не шедевр. Но самая интересная деталь другая – слова наставника: «БК, на который вы можете рассчитывать, это 3 диска, это 120 патронов». 120 патронов на пулемёт – при армейской норме в тысячу. Как может воевать отделение, основное огневое средство которого имеет патронов на десяток длинных очередей – даже не спрашивайте. А чем будут вооружены прочие тероборонцы? ППШ и «мосинками»? Про всё прочее – от средств связи до личной защиты – можете додумать сами. Впрочем, каски СШ-40 наверняка выдадут, их точно всем хватит. Будет хоть какое-то единообразие…

        Возможно, когда киевские стратеги придумывали своё преступное детище, они брали за образец американскую Национальную гвардию, которая тоже базируется в своём штате, питается техническими «объедками» от армии и выполняет ограниченные боевые задачи.

        https://jpgazeta.ru/ukrainskaya-territorialnaya-oborona-novyj-folksshturm/
      3. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 16:20
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Наблюдатель2014
        СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса
        Глупенькие.И не надейтесь.Территориальные проблемы чтобы остатки в-на не взяли в НАТО .Будут. yes

        Это не так легко. Противник у РФ сегодня конечно уступает РА и по численности и по вооружению, но совсем не "мальчик для битья".


        Товарищ Арон Заави. hi Всё мы в курсе дела yes Я бы сказал очень хорошо в курсе. И никаких лобовых атак с применением "бурятской конницы" laughing Уж точно не будет.
      4. Albert1988
        Albert1988 Сегодня, 21:30
        0
        Для "Искандеров", "калибров", и прочих "цирконов" с Х-101 - именно что мальчик... Учитывая, что у этого "мальчика" нет ни нормальной ПВО, ни нормальной авиации...
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 21:48
          +1
          Цитата: Albert1988
          Для "Искандеров", "калибров", и прочих "цирконов" с Х-101 - именно что мальчик... Учитывая, что у этого "мальчика" нет ни нормальной ПВО, ни нормальной авиации...

          Позвольте, а что вы собираетесь Искандерами и Калибрами обстреливать? Танковые роты или арт.батареи? Так я вас разочарую б/ч ракет очень плохо для этого преспособлена. Разрушить мост, бункер, здание, астационарный радар, обьект инфраструктуры это пожайлуста, а вот для удара по развернутым линейным частям это не лучший инструмент.
          1. Albert1988
            Albert1988 Сегодня, 22:10
            0
            Цитата: Арон Заави
            Позвольте, а что вы собираетесь Искандерами и Калибрами обстреливать?

            Как это что? Штабы, склады боеприпасов и ГСМ, объекты ПВО, аэродромы...
            А дальше все эти:
            Цитата: Арон Заави
            Танковые роты или арт.батареи

            Уже не имеют никакого смысла - без связи, командования и прикрытия от атак с воздуха они будут просто мишенями для авиации, как бабахи в Сирии. Если раньше не разбегутся, что более вероятно)
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 22:32
              0
              Цитата: Albert1988
              Цитата: Арон Заави
              Позвольте, а что вы собираетесь Искандерами и Калибрами обстреливать?

              Как это что? Штабы, склады боеприпасов и ГСМ, объекты ПВО, аэродромы...
              А дальше все эти:
              Цитата: Арон Заави
              Танковые роты или арт.батареи

              Уже не имеют никакого смысла - без связи, командования и прикрытия от атак с воздуха они будут просто мишенями для авиации, как бабахи в Сирии. Если раньше не разбегутся, что более вероятно)

              Штабы наверняка давно выведены в поле. Склады ГСМ и боеприпасов рассредоточены. Аэродромы, стационарные радары и инфраструктуру ВПК , станции и мосты . Это логично. Вам напомнить сколько времени потратило НАТО для ударов по Югославии и Ираку и какие силы для этого привлекли? Думаете вам потребуется меньший наряд сил?
  2. Avior
    Avior Сегодня, 14:36
    -27
    Смешно читать. Автор не в курсе, что буквально на днях ВВП зарубил идею признания республик, проведённую через Госдуму коммунистами? Или статья готовилась до этого, а потом переделывать ничего не стали?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:40
      +8
      Цитата: Avior
      буквально на днях ВВП зарубил идею признания республик

      Он Вам об этом должил? Или так...надежды вьюношей питают?
      1. Avior
        Avior Сегодня, 14:51
        -7
        Доложил по официальному каналу.
        Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальное признание Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не коррелируется с Минскими договоренностями. 15 февраля Госдума попросила Владимира Путина признать ДНР и ЛНР. Вчера же российский лидер, комментируя обращение, заявил, что в решении проблем Донбасса продолжит исходить из Минских соглашений. «Безусловно, признание не коррелируется с минскими соглашениями. Это действительно так»,— сказал господин Песков. По его словам, президент Владимир Путин заявил о том, что реализация Минских договоренностей является главной задачей.

        Три дня назад.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 14:57
          +3
          Цитата: Avior
          официальное признание Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не коррелируется с Минскими договоренностями.

          Это в том случае если они соблюдаются, а они уже того... в очередной раз приказали долго жить. Да и оговорка Пескова "официальное" дорого стоит. Так что хотите в лоб - пожалуйста, хотите по лбу - отговаривать не будем.
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 15:10
        +8
        Странно что вы этого не знаете.
        О признании ЛДНР от сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве
        Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений

        15 февраля Госдума отправила Владимиру Путину предложение признать независимость двух пророссийских «республик» на востоке Украины. Путин ответил уклончиво: депутаты, считает он, «ориентируются на мнение своих избирателей», которые обеспокоены судьбой Донбасса, но нужно попробовать решить проблему «исходя… из минских договоренностей». При этом он напомнил, что договоренности эти не исполняются Украиной.

        Так что никакого признания пока не будет. Украина целиком и полностью нарушит Минские соглашения, а все идет к тому, вот тогда и будет разговор о признании.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:54
      -9
      буквально на днях ВВП зарубил идею признания республик

      Ну по насчёт конституции и пенсионного возраста тоже было сказано нет. А что в итоге? Или вы думаете спросят мнение кого ни будь из россиян?
      1. одинокий
        одинокий Сегодня, 15:24
        -1
        Цитата: частное лицо
        Или вы думаете спросят мнение кого ни будь из россиян?

        Мнение народа нигде и никогда никого не интересовала.
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 15:32
        0
        Или вы думаете спросят мнение кого ни будь из россиян?

        А кого надо спросить? Вас? Навального? Кадырова? Народ избрал президента, депутатов и т.д. У них есть право решать НЕ спрашивая. Так по закону.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 18:43
          -5
          А кого надо спросить? Вас? Навального? Кадырова? Народ избрал президента, депутатов и т.д.

          Да угомонитесь вы ,суёте всюду навального и кадырова. Ну да народ избрал депутатов а в Думе оказались как вы выразились т.д.

          У них есть право решать НЕ спрашивая.

          Ну да ,ну да они и не спрашивают творя что хотят голосуя единогласно . Только вот людям от этого становится всё труднее жить.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 19:27
            +1
            Ну да ,ну да они и не спрашивают творя что хотят голосуя единогласно . Только вот людям от этого становится всё труднее жить.

            Совершенно верно. И что дальше? Будем спрашивать каждого? Это анархия батенька. Может напомнить басню Крвлова "лебедь рак и щука"? Угомонитесь. Хватит. Давайте революцию сменим на эволюцию. Ещё одну революцию Россия не выдержит.
            1. частное лицо
              частное лицо Сегодня, 21:39
              0
              Хватит. Давайте революцию сменим на эволюцию. Ещё одну революцию Россия не выдержит.

              Э я не призываю к революции ,просто у меня точка зрения на данную ситуацию отличается от вашей. А насчёт спрашивать каждого, почему бы и нет? Провести референдум на повестке которого не один вопрос как было с конституцией а включить туда же в вопрос с пенсионным возрастом ,признанием ЛДНР и т.д.
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:00
      +6
      Цитата: Avior
      Смешно читать. Автор не в курсе, что буквально на днях ВВП зарубил идею признания республик, проведённую через Госдуму коммунистами? Или статья готовилась до этого, а потом переделывать ничего не стали?

      Что значит зарубил идею признания?Для признания ДНР и ЛНР недостаёт одной его подписи.Парламент уже одобрил признание ДНР и ЛНР.Будет подходящий момент и подпись будет поставлена.Точку рано или поздно в этом деле всё равно прийдётся ставить и раз Украине столь ненавистны и безразличны украинцы(они же русские) Донецких и Луганских областей,то прийдётся России о них позаботиться.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:11
        +6
        Цитата: OrangeBigg
        Точку рано или поздно в этом деле всё равно прийдётся ставить

        Точку лучше бы поставить после отделения и признания всей Новороссии. hi
      2. Avior
        Avior Сегодня, 15:13
        -3
        Песков прямым текстом сказал, что признание не отвечает Минским соглашениям, а они главное. Смотрите цитату выше
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:18
          +2
          Цитата: Avior
          Песков прямым текстом сказал, что признание не отвечает Минским соглашениям, а они главное. Смотрите цитату выше

          Слово пока ключевое слово в связи с крайними событиями на Донбассе.Пока попробуют по-хорошему договориться,чего украинские власти не хотят.А потом если что можно и подпись поставить.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:27
          +3
          Цитата: Avior
          Песков прямым текстом сказал, что признание не отвечает Минским соглашениям, а они главное.

          Что вы говорите? А конституционные положения главы 4 Конституции РФ не являются главными? Или мы должны жить по предложениям Терешковой и по словам Пескова?
          1. Avior
            Avior Сегодня, 15:46
            -4
            А главы первой, статьи 15 часть 4 Конституции РФ не являются главными? Вы их вычернули?
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 16:00
              +4
              Цитата: Avior
              А главы первой, статьи 15 часть 4 Конституции РФ не являются главными?

              Это основное, только не 15-й статьи, а 3-й:
              1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

              Что касается:
              4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

              Россия в праве выйти из договора, утратившего принцип соблюдения всеми сторонами...Или есть возражения, что российское законодательство пользуется приоритетными правами? Тогда:
              Статья 79
              Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 16:05
                -3
                Или есть возражения, что российское законодательство пользуется приоритетными правами?

                а двумя строчками выше вы процитировали о приоритетных правах
                Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

                hi
                1. ROSS 42
                  ROSS 42 Сегодня, 16:08
                  +4
                  И что из этого? Читать, как:
                  Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора...
                  Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.
                  hi
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 18:43
                    -1
                    Что, главу первую Конституции никак не осилите?
                    Когда сумеете все таки разобраться со статьей 15 переходите к статье 16, так как раз по случаю вашего цитирования 4 главы, которой вы пытаетесь подменить главу 1.
                    Статья 16

                    1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

                    2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.
                    1. ROSS 42
                      ROSS 42 Сегодня, 20:32
                      0
                      Цитата: Avior
                      Что, главу первую Конституции никак не осилите?

                      Вы как-то определитесь, что вы хотите сказать (спросить)? А то я не очень понимаю на иврите...
                      ***
                      Я вам привёл пример того, что Россия не обязана соблюдать минские соглашения, и это оговорено конституцией...Вы тут мне чего доказываете?
                      Вам надо - вы и учите азбуку...
                2. борис эпштейн
                  борис эпштейн Сегодня, 18:04
                  0
                  Наступление ВСУ АВТОМАТИЧЕСКИ является разрывом Минских соглашений именно Украиной. Следовательно, это создает казус белли и освобождает Россию от их соблюдения, тем более, что Россия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ стороной соглашений, а только их гарантом наравне с Германией и Францией.
        3. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 17:20
          +4
          Цитата: Avior
          Песков прямым текстом сказал, что признание не отвечает Минским соглашениям, а они главное. Смотрите цитату выше

          Так в том и цимес... Готовое решение лежит в папочке. Украина виляет хвостом, и отказывается выполнять - моментально подпись и защита ... А начнут выполнять - изнутри трещины пойдут. Даже на этапе изменений в конституции и т.п.
    4. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 15:09
      +5
      Вы как ребенок ей Богу) Как только ВСУ попрут на Донбасс и им вломят у него в руках инструмент для признания. Будет как в 08.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 15:14
        -7
        Сидят и боятся лишний шаг сделать вообще то, куда они попрут?
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 15:27
          +7
          Да кто вас спрашивать то станет?))) Спонсоры прикажут побежите дружной толпой) Ведь оригинального же нет и нового в действиях ВСУ и нацбатов. Все по кругу. Против кого группировку собрали?) Против РФ? Чушь! Это подготовка к наступлению в чистгм виде. Сколько там сил? 150 тысяч? Более 60 процентов всех сил собрали ради посидеть?) Ага. Щаз. Все по фен-шую. Троекратное превосходство на направлении удара. Все признаки подготовки к наступлению.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 15:44
            -4
            ну да. Подождали, пока российские войска сконцентрируются рядом с границей вначале, потом решили- а дадим ка им повод для вторжения...
            1. NKT
              NKT Сегодня, 15:56
              +3
              Так каждый прибывший самолет с вооружением для ВСУ словно банка с red bull - она вас окрыляет, поэтому и стоит ожидать провокации и наступления ВСУ на республики
              1. Avior
                Avior Сегодня, 16:06
                -4
                ну да. строго после того, как только российский войска будут к этому готовы и встанут на границе- вот тогда так сразу и начнется.
                1. NKT
                  NKT Сегодня, 16:21
                  +5
                  Так ВСУ главное начать и спровоцировать РФ, победа в задачи не входит
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 18:45
                    -1
                    Входит задача проиграть, ага. Для этого войны и начинают.
                    1. NKT
                      NKT Сегодня, 19:16
                      +1
                      Это потому что существуют иллюзии. Вон Грузия тоже попалась на это и ударила по Цхинвалу, думая что РФ останется в стороне, как говорили ей кураторы. Вот и Украину сейчас завалили оружием и инструкторами и боюсь, что она опьянела от этого и может попытаться решить, как и Грузия, этот вопрос военным путем.
                      1. Avior
                        Avior Сегодня, 20:18
                        -1
                        думая что РФ останется в стороне

                        То вы считаете, что на Украине уверены, что РФ останется в стороне, если сейчас напасть на ЛДНР?
                        Ничего, что месяц только и разговоров, что Россия вот вот нападет?
                        И время нападения выбрано строго в тот момент когда концентрация российских войск наградите максимальная?
                      2. NKT
                        NKT Сегодня, 20:50
                        +1
                        Ну а вы думаете для чего такая авральная пошла накачка оружием и все это совпало с истерикой в западных сми, которая искусно дирижируется? А эвакуация посольств, наращивание и стягивание войск НАТО и самой Украиной? Украина может и не хочет воевать, но тут она винтик, как скажут так и будет. Уж сколько история знает примеров, когда обстановка не располагает это делать, а все равно делают. Первый раз такое что ли.
                      3. Avior
                        Avior Сегодня, 21:32
                        0
                        Извините, так сложно общаться, когда мы говорим о разном.
                        То есть вы считаете, что на Украине уверены, что Россия не введёт аойска даже в случае полномасштабного вторжения в ЛДНР?
                      4. NKT
                        NKT Сегодня, 22:31
                        0
                        Они не уверены, но опять же, кто их спрашивает? Америка же с ними, это главное. Возможно они получили заверения в купировании, если что, ответной реакции РФ. Иначе зачем посольства во Львов перенесли и подтянули к польской границе силы быстрого реагирования. Может быть их задача своим огнем по населенным пунктам спровоцировать на «неоправданное» применение силы, в дальше у «мировой общественности» все готово. Я думаю, там несколько вариантов подготовлено.
                      5. Avior
                        Avior Сегодня, 23:36
                        0
                        И с какой целью Украина сознательно начнёт боевые действия с Россией?
                        Америка же с ними

                        Где вы видели обещание военного участия?
                        зачем посольства во Львов перенесли и подтянули к польской границе силы быстрого реагирования

                        Очевидно зачем- максимально в тыл. Возможен и вариант, при котором правительство переместится в ту же Польшу, например.
                      6. Albert1988
                        Albert1988 Сегодня, 21:37
                        0
                        Цитата: Avior
                        То вы считаете, что на Украине уверены, что РФ останется в стороне, если сейчас напасть на ЛДНР?

                        В Украине, уважаемый, могут думать что угодно. но делать будут то, что масса Байден, как официальный белый господин, прикажет...
                      7. Avior
                        Avior Сегодня, 23:37
                        0
                        И что Байден прикажет - чтобы Украина России войну проиграла? И с какой целью?
            2. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 16:06
              +3
              Они там каждый год собираются))) Или забыли истерики по учениям типо Запад?))) Но вот группировка в 150 тысяч 404 собралась только сейчас.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 16:22
                -5
                и именно в то время, когда собрались, решили начать? нет чтобы подождать пока разъедутся? Что там говорил покойный Задорнов на этот счет?...
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 Сегодня, 16:31
                  +3
                  Ну с учетом того что страной управляет кто угодно но не клоун и что за каждым движением он бегает по заграницам разрешение спрашивать то их повторю принимают в других местах. А там простите но свои интересы и всех как то мало волнует что хочет 404. Только слепой это не видит каждый Божий день. Напомню что в 08 году такой же герой послал своих солдат убивать наших миротворцев и мирное население. Вот вам вполне конкретный и ооооочень похожий пример.
            3. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 16:12
              +3
              Цитата: Avior
              ну да. Подождали, пока российские войска сконцентрируются рядом с границей вначале, потом решили- а дадим ка им повод для вторжения...

              С системой провокаций Россия ознакомлена в полном объёме...Там и украинский флот однажды решил было прорваться без уведомления... lol
        2. URAL72
          URAL72 Сегодня, 15:36
          +6
          Сидят и боятся лишний шаг сделать вообще то, куда они попрут?

          Спите спокойно,- ваш ИзраИль, нас не интересует. Палестинские территории тоже. Сами разбирайтесь, а с Украиной мы тоже,- САМИ.
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:15
      +4
      Цитата: Avior
      Автор не в курсе, что буквально на днях ВВП зарубил идею признания республик, проведённую через Госдуму коммунистами?

      В вашем заявлении есть одна особенность - ВВП рубит решение своей партии?
      255 депутатов Госдумы от «Единой России» сегодня поддержали внесенный КПРФ проект постановления об обращении Думы к президенту России по поводу признания ЛНР и ДНР. И те же 255 единороссов через несколько минут поддержали аналогичный проект постановления, но уже внесенный ЕР.
      Именно благодаря голосам депутатов «Единой России» (а их в парламенте подавляющее большинство) победу в рейтинговом голосовании получил проект, подготовленный коммунистами.

      https://www.znak.com/2022-02-15/proekt_kprf_o_priznanii_lnr_i_dnr_pobedil_v_dume_blagodarya_golosam_edinorossov
      1. Avior
        Avior Сегодня, 15:40
        0
        В вашем заявлении есть одна особенность

        Не в моем, а Пескова и Путина. Я цитату дал.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:50
          +1
          Цитата: Avior
          Не в моем, а Пескова и Путина. Я цитату дал.

          Ладно...В вашем сообщении...
          1. Avior
            Avior Сегодня, 15:52
            0
            вы цитату не видели выше? Посмотрите....
    6. Rubi0
      Rubi0 Сегодня, 15:18
      +3
      Ну может это ценично прозвучит но просто получить кучу проблем из за признания Донбаса это реально самый плохой вариант для России, ну кроме полного разгрома республик и то не понятно что хуже. Слишком малый приз и большой подарок властям Украины, они тогда с ещё большим усилием будут обиженку строить
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:29
        +6
        Цитата: Rubi0
        Ну может это ценично прозвучит

        А для нас жизнь русских людей не имеет ЦЕНЫ. Цинично - не обращать внимания на волеизъявление народа...
        1. Rubi0
          Rubi0 Сегодня, 16:17
          +2
          Так я ж сам и написал что это цинично. Не нужно меня закидывать кирпичами.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 16:22
            +4
            Цитата: Rubi0
            Так я ж сам и написал что это цинично.

            А я там увидел - ЦЕНИЧНО:
            Цитата: Rubi0
            ценично

            где корень слова - ЦЕНА (???)
      2. Ищущий
        Ищущий Сегодня, 16:54
        +2
        Проблем боитесь? Как бы чего не вышло! А вот даже царская Россия их не боялась. и ради национальных интересов шла на любые конфликты.
  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 14:38
    +3
    Так пусть САМИ от Новороссии откажутся , Россия и признает.
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 14:42
      +4
      Так Россия не будет агрессором. Не подходит.
  4. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 14:51
    -1
    Цитата: НДР-791
    Цитата: Avior
    буквально на днях ВВП зарубил идею признания республик

    Он Вам об этом должил? Или так...надежды вьюношей питают?

    так может высунете голову из ведра и ознакомитесь с официальным заявлением президента?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:36
      +2
      Цитата: Инженер Щукин
      так может высунете голову из ведра и ознакомитесь с официальным заявлением президента?

      Вот оно:
      Президент Владимир Путин заявил, что у минских соглашений по урегулированию на востоке Украины еще есть потенциал, он комментировал обращение Госдумы о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/620bba399a794790a44eb566

      Вряд ли это поднимет его рейтинг, и никто не вспомнит это в 2024 году, когда придётся выбирать между конституцией и поправками в неё.
      И совершенно понятно, чьи интересы лоббирует это заявление...
      Явно, что общественное мнение при этом на крайнем месте...
      1. Avior
        Avior Сегодня, 16:26
        -3
        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/620bba399a794790a44eb566

        смотрим подробнее
        Россия должна сделать все для решения проблемы Донбасса, но в рамках минских соглашений, сказал Путин.... «Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», — заявил он
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 16:39
          -1
          Цитата: Avior
          смотрим подробнее

          Вы хотите услышать моё мнение по поводу заявления ВВП?
          Оно аналогично реакции на его просьбу отнестись к этому с пониманием. Мало того, я вижу, что в данной ситуации нарушены права и свободы граждан России - жителей ЛДНР, имеющих российское гражданство.
          Его противопоставление решению ГД выглядит весьма нелицеприятно. Именно поэтому я и написал:
          Цитата: ROSS 42
          И совершенно понятно, чьи интересы лоббирует это заявление...

          hi
          1. Avior
            Avior Сегодня, 18:47
            -2
            Вы хотите услышать моё мнение по поводу заявления ВВП?

            Думаю, навряд ли для него имеет значение лично ваше мнение.
            Я смотрю на его мнение
        2. борис эпштейн
          борис эпштейн Сегодня, 18:13
          0
          «Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», — заявил он
          Как вы любите, чтобы соглашения соблюдала ТОЛЬКО Россия !
          Наступление ВСУ АВТОМАТИЧЕСКИ является разрывом Минских соглашений именно Украиной. Следовательно, это создает казус белли и освобождает Россию от их соблюдения, тем более, что Россия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ стороной соглашений, а только их гарантом наравне с Германией и Францией.
  5. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 14:55
    +4
    Если смотреть по цепочке событий, то
    Намеченный западом ввод Российских войск не произошёл 16 февраля
    После по нарастающей увеличивается обстрел со стороны Украины
    Следствие - начинается вывод мирных жителей из республик ДНР и ЛНР
    И образуется территория, на которой остаётся боеспособное мужское население.
    Ситуация накаляется однако

    Кстати, у Украины к Олимпийским зимним играм негативное отношение. В 14-ом произошел передел власти. На этих тоже обстановка предвоенная
  6. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:59
    +2
    Впервые, за последние семь лет, мнение Окраины совпадает с желанием Донбасса!
  7. ERsytype
    ERsytype Сегодня, 15:19
    +5
    Цитата: Наблюдатель2014
    СМИ Украины: В офисе Зеленского считают «хорошей идеей» возможное признание Россией республик Донбасса
    Глупенькие.И не надейтесь.Территориальные проблемы чтобы остатки в-на не взяли в НАТО .Будут. yes

    То есть ради того, чтобы Украину не взяли в нато, вы допускаете болтание несчастных жителей лднр в непонятном статусе, с мизерными зарплатами на непонятный срок. Сами небось сидите на удобном диванчике где нибудь? Плюнуть бы вам в лицо, да где ж вас найти.
  8. sen
    sen Сегодня, 15:36
    +2
    Нужно отметить, что невыполнение Украиной Минских соглашений фактически является .... попыткой вытолкнуть эти территории за пределы Украины окончательно.

    Если это было бы так Киев давно бы признал независимость ЛДНР, но ему нужны земля и недра Донбасса. Украине нужен был повод отказаться от Минских соглашений и начала силового захвата Донбасса, но последние события говорят, что Киев собрался идти напролом.
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:45
    0
    Сразу столько ништяков свалится:на Минске-крест,пенсии и соцгарантии-крест! Лепота!
    Можно подумать кинутся войну заканчивать.Одна печалька,если Россия и признает ЛДНР,то только в границах областей!
    Таким образом Киев из терпилы автоматически превращается в оккупанта и агрессора,что,собственно,и есть на самом деле,а это предпосылка к далеко идущим последствиям.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:48
    0
    Их вполне устроит даже если от Укрии останутся только Крыжополь и Жмеринка. Если уж и признавать ЛДНР то только в административных границах областей.
  11. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 17:14
    -1
    Какие-такие ДНР+ЛНР? Ничего не знаем! Есть восточные части украины, которые скоро освободят оккупированные США ( в результате вооружённого переворота, организованного СШ)А западные части украины и решат сами, ВСЕЙ украиной, что надо присоединиться к России. Никакого "признания" частей нашей земли не будет! На Родину вернётся всё русское!
  12. Okak Okakiev
    Okak Okakiev Сегодня, 17:39
    0
    Размечтались. Если мы пойдём до конца, то первые выдохнутся они. Вряд ли они нас пересидят по выполнению минских.
    Это их голубая мечта признание республик. Ведь в минских написано очень много неприемлимого для украинцев.