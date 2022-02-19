Болгария требует от США компенсации за задержку при поставке истребителей F-16

Хорошей новостью является то, что эти деньги могут быть выплачены в рассрочку, поскольку Болгария имеет необходимую для этого кредитную историю перед Соединёнными Штатами

Болгарские власти начали переговоры с Пентагоном, требуя выплаты компенсации в связи с задержкой при поставке истребителей F-16, ранее закупленных Софией. Об этом заявил министр обороны Стефан Янев.Ранее глава правительства К.Петков сообщил, что американские самолёты будут переданы на два года позже сроков, обговоренных в соглашении (2023-2024 годы). В качестве причины нарушения контрактных обязательств был назван сбой в производственных цепочках ВПК США, вызванный эпидемией коронавируса.Как указал Янев, «слишком рано говорить о возможном отказе от самолётов», хотя «покупатель может отменить договор» или потребовать выплаты возмещения. На данный момент в Пентагон отправляется делегация, чтобы обсудить «возможные компенсации, которые могла бы получить Болгария».Как отмечается в издании Mediapool, София приобрела F-16 «для замены МиГ-29, обслуживание которых проходит в России». Ремонт советских самолётов сопровождался кампанией в местной прессе, направленной на дискредитацию компетенций РФ в этой области. В итоге, как выяснилось, задержки главным образом были спровоцированы болгарской стороной, упорно не желавшей воспользоваться российскими комплектующими для восстановления истребителей и искавшей запчасти в запасах третьих стран.Сделка по покупке восьми F-16 обошлась бюджету в $1,2 млрд. При этом планируется приобрести ещё 8 самолётов, однако новое соглашение оценивается уже в $ 1,7 млрд.- поясняется в издании.