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Болгария требует от США компенсации за задержку при поставке истребителей F-16

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Болгарские власти начали переговоры с Пентагоном, требуя выплаты компенсации в связи с задержкой при поставке истребителей F-16, ранее закупленных Софией. Об этом заявил министр обороны Стефан Янев.


Ранее глава правительства К.Петков сообщил, что американские самолёты будут переданы на два года позже сроков, обговоренных в соглашении (2023-2024 годы). В качестве причины нарушения контрактных обязательств был назван сбой в производственных цепочках ВПК США, вызванный эпидемией коронавируса.

Как указал Янев, «слишком рано говорить о возможном отказе от самолётов», хотя «покупатель может отменить договор» или потребовать выплаты возмещения. На данный момент в Пентагон отправляется делегация, чтобы обсудить «возможные компенсации, которые могла бы получить Болгария».

Как отмечается в издании Mediapool, София приобрела F-16 «для замены МиГ-29, обслуживание которых проходит в России». Ремонт советских самолётов сопровождался кампанией в местной прессе, направленной на дискредитацию компетенций РФ в этой области. В итоге, как выяснилось, задержки главным образом были спровоцированы болгарской стороной, упорно не желавшей воспользоваться российскими комплектующими для восстановления истребителей и искавшей запчасти в запасах третьих стран.

Сделка по покупке восьми F-16 обошлась бюджету в $1,2 млрд. При этом планируется приобрести ещё 8 самолётов, однако новое соглашение оценивается уже в $ 1,7 млрд.

Хорошей новостью является то, что эти деньги могут быть выплачены в рассрочку, поскольку Болгария имеет необходимую для этого кредитную историю перед Соединёнными Штатами

- поясняется в издании.

Использованы фотографии:
Сайт Минобороны США
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37 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 15:45
    +11
    Болгария требует от США компенсации
    поржал...хоть что то смешное,за последнее время...
    1. Esso
      Esso Сегодня, 15:49
      +8
      Внезапно Блинкин об отсутствии конструктива и демократии в Болгарии
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:51
      +1
      Тиграм не докладывают мяса? Безобразие. laughing У Украины научились требовать что ли?Так скоро данью обложат Вашингтон. Разорят американский печатный станок.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 16:00
        +3
        Цитата: OrangeBigg
        Так скоро данью обложат Вашингтон.

        В качестве причины нарушения контрактных обязательств был назван сбой в производственных цепочках ВПК США, вызванный эпидемией коронавируса.

        Чё то американы какой-то бред несут. Что бы у них контракт не был застрахован от форсмажора??? НЕ ВЕРЮ!!!! Вот только версию фу-16 для Болгарии не озвучили. Может так неохота такую версию ближе к русским отправлять что "аж кушать не могу"(с).
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:56
      0
      -При этом планируется приобрести ещё 8 самолётов, однако новое соглашение оценивается уже в $ 1,7 млрд.
      "Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию-дешевле будет"( "12 стульев").
    4. Pashhenko Nikolay
      Pashhenko Nikolay Сегодня, 17:35
      +1
      Ну да .Там только турки первые в очереди за компенсацией за ф35 .Правда касса выдачи компенсаций все никак не открывается .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:47
    +1
    Болгары,будете вепендриватся с хозяином ,будете летать на хламе который дадут.И втридорого,замучаетесь болгарским перцем отдавать.И хватит коптить на всю европу,ЕС вас признало самой грязной страной по выбросам СО2.У вас что ещё промышленность осталась,глушите нечего портить воздух над Чёрным морем.Тут и без вас любителей попортить воздух хватает.Только и шастают по европам.Не президент Зе ,а Шастл какой то ,толь ко туды сюды шастает.К вам за помощью не пребегал?Гоните,а то цугундера доведёт.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 17:36
      +1
      Проще с цыган что то стрясти.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:44
        0
        С румын,да не вжисть! hi
  3. Bradley
    Bradley Сегодня, 15:52
    +1
    Ну так-то имеют право за срыв по срокам.
    Может кто-то удивится, но такие моменты обговариваются в контракте. Так что США придется платить за срыв по срокам.
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 16:03
      +3
      Заплатят или нет - не факт. Но факт, что следующая партия станет болгарам на $0,5 млрд дороже. Видимо уже с учётом этих "заплатят".
      Собрались болгары с американцев денег снять. Ну-ну. lol
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 16:29
        0
        Ещё пару лет протянут, глядишь полцены "отобьют".
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:12
      +1
      Формально - да. Реально вряд ли янкесы что дадут болгарам. Отмажутся. Пообещают первое ТО бесплатно за задержку или еще что. Думаю что живых денег болгары не получат за задержку поставки.
      1. Bradley
        Bradley Сегодня, 17:03
        +1
        Формально - да. Реально вряд ли янкесы что дадут болгарам. Отмажутся. Пообещают первое ТО бесплатно за задержку или еще что. Думаю что живых денег болгары не получат за задержку поставки.

        Тут смотря как договорятся. Неустойку могут оплатить и ТО, и комплектом деталей, что опять - будет в контракте, со штрафами по неустойке.
        США тут не отмажутся, чисто юридически правда на стороне Болгарии. И уж лучше потерять немного денег, нежели репутацию.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:10
          +1
          Да, я именно это и имел ввиду. Я так же предполагаю что штрафы США "оплатят " чем нибудь еще, может политическими преференциями. Типа пообещают что нибудь купить у болгар, или списать долг Болгарии перед США. Вариантов много. Но живых денег болгарам не дадут.
          1. Bradley
            Bradley Сегодня, 17:14
            +1
            Да, я именно это и имел ввиду. Я так же предполагаю штрафы США "оплатят " чем нибудь еще, может политическими преференциями. Типа пообещают что нибудь купить у болгар, или списать долг Болгарии перед США. Вариантов много. Но живых денег болгарам не дадут.

            Да, согласен. Живых денег может и не увидят, но профит всё ровно получат.
          2. Геннадий Завалов_2
            Геннадий Завалов_2 Сегодня, 20:21
            -1
            Да придумают какие-нибудь новые европейские ценности, ими и заплатят, можно и стеклянными бусами.
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 18:26
          +1
          Цитата: Bradley
          США тут не отмажутся, чисто юридически правда на стороне Болгарии. И уж лучше потерять немного денег, нежели репутацию.

          Ну-у скажем так, у матрасов дела с репутацией и так обстоят хреновенько.
  4. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:52
    +2
    Сейчас "местный" болгарин подключится и объяснит что это всё другое.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Dizel200
      Сейчас "местный" болгарин подключится и объяснит что это всё другое.
      lol еще интересно как он/они вот это объяснят
      Ремонт советских самолётов сопровождался кампанией в местной прессе, направленной на дискредитацию компетенций РФ в этой области. В итоге, как выяснилось, задержки главным образом были спровоцированы болгарской стороной, упорно не желавшей воспользоваться российскими комплектующими для восстановления истребителей и искавшей запчасти в запасах третьих стран
      вот это я хочу услышать, только орешки с пивом приготовлю feel
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:06
        +1
        да ЩАЗ, признаются они в этом, ага. laughing
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 17:27
          0
          Ну подождем малость
          Цитата: Dizel200
          Сейчас "местный" болгарин подключится и объяснит что это всё другое.
          торопиться то некуда... Ах Моська, знать она...
          1. Комментарий был удален.
  5. sen
    sen Сегодня, 15:53
    +1
    Болгария требует от США компенсации за задержку при поставке истребителей F-16

    Бунт на коленях
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:53
    -1
    "Братушечки" в своем репертуаре. Все то им должны, все то им обязаны. Сначала с нас требовали, в дружбе-любви клялись, чтобы дали им побыстрее, потом переметнулись - думают им там больше обломится. Теперь с "Хозяина" требовать начали. Ну посмотрим чем закончатся их требования.
  7. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 15:53
    +1
    Насмешили. Рабы подняли хвост на хозяев.
  8. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:54
    +1
    Что-то осмелели болгары. Видно вседозволенность и безнаказанность нездохликов, им спокойно жить и спать не даёт. Голос прорезался, решили сами попробовать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:03
      +1
      Ну так еврошумерцы тоже "наехали", на немцев, грубо причем - писали об этом. И ничего, с рук им сошло.
      Дурной пример заразителен.
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 16:33
      0
      Так Украина им, со своим глобусом, в пример. Чем больше вони, воплей, хамства и наглости, тем быстрее и целенаправленнее весь демократический мир вокруг них крутится.
    3. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 16:49
      +3
      Злые вы все - злыдни: они ведь верят в ”демократию”, особенно ес/ната..., а мы тут все так накинулись lol Это они еще самолеты не получили, пусть задумаются что будет когда получат
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:04
        +3
        Тсссс! Что Вы прям всю "демократичность" США им на корню палите? Пусть это будет им приятной неожиданностью.
  9. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 16:02
    +1
    "Денег нет, но вы держитесь."(с) С музыкальным приветом братушкам- болгарам большой полосатый белый братан. winked
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 16:26
    -1
    Болгар в очередной раз кинули....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:31
      0
      Почему в очередной? От СССР они без кидалова все получали. Дотировали их прилично. Да и какой смысл был их кидать тогда и в чем? Время другое было.
  11. tTшка
    tTшка Сегодня, 16:26
    0
    Болгария требует от США... смешно
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:06
    0
    Прикольно))) "шестерка" что - то требует от пахана, попахивает 95 - ым кварталом)))
  13. razved
    razved Сегодня, 19:50
    +1
    Сделка по покупке восьми F-16 обошлась бюджету в $1,2 млрд

    Чё-то F-16 золотые, даже если с допами...
  14. DienBienPhu
    DienBienPhu Сегодня, 20:04
    +1
    Приоритетом линейки F-16 сейчас являются поставки на Тайвань. Причина covid-19, которую США объяснили Болгарии, просто ерунда.