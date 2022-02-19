.Канцлер Германии в присутствии Зеленского заявил, что вопроса принятия Украины в НАТО нет на повестке альянса

Вопрос принятия Украины в НАТО не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Никакого консолидированного решения по присоединению Украины к альянсу не было.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, на которую сегодня прибыл и украинский президент Зеленский. В ходе выступления Шольца Украина оказалась одной из центральных тем. При этом зашёл вопрос и украинских перспектив в составе НАТО.По словам Олафа Шольца, которые вызвали разочарование у так называемых элит Украины, вопрос принятия этой страны в состав Североатлантического альянса сегодня не стоит на повестке НАТО.Канцлер ФРГ в присутствии Зеленского:На Украине уже прокомментировали заявления Олафа Шольца, отметив, что «позиция Германии – это ещё не позиция всего НАТО». Это лишний раз говорит о том, что отдельные представители украинских властей то ли не понимают, то ли отказываются понимать механизмы принятия в западный военный блок новых членов. Чтобы такое принятие состоялось, нужно единогласное одобрение от всех стран-участниц. И чем больше стран в составе НАТО, тем больше разночтений в альянса возникает в плане принятия туда новых государств. Украина же откровенно надеется на то, что США буквально продавят её членство в НАТО, видимо, не желая осознать важной детали: для США вообще не принципиально, будет ли Украина в альянсе или нет. И даже, вероятно, принципиально то, чтобы её там не было, так как свою инфраструктуру на Украину США могут перемещать и без членства страны в НАТО, да и воевать при этом в случае чего за Киев не придётся…Поэтому мнение Шольца сегодня может отражать мнение большинства членов Североатлантического военного блока.