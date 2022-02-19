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Канцлер Германии в присутствии Зеленского заявил, что вопроса принятия Украины в НАТО нет на повестке альянса

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, на которую сегодня прибыл и украинский президент Зеленский. В ходе выступления Шольца Украина оказалась одной из центральных тем. При этом зашёл вопрос и украинских перспектив в составе НАТО.


По словам Олафа Шольца, которые вызвали разочарование у так называемых элит Украины, вопрос принятия этой страны в состав Североатлантического альянса сегодня не стоит на повестке НАТО.

Канцлер ФРГ в присутствии Зеленского:

Вопрос принятия Украины в НАТО не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Никакого консолидированного решения по присоединению Украины к альянсу не было.

На Украине уже прокомментировали заявления Олафа Шольца, отметив, что «позиция Германии – это ещё не позиция всего НАТО». Это лишний раз говорит о том, что отдельные представители украинских властей то ли не понимают, то ли отказываются понимать механизмы принятия в западный военный блок новых членов. Чтобы такое принятие состоялось, нужно единогласное одобрение от всех стран-участниц. И чем больше стран в составе НАТО, тем больше разночтений в альянса возникает в плане принятия туда новых государств. Украина же откровенно надеется на то, что США буквально продавят её членство в НАТО, видимо, не желая осознать важной детали: для США вообще не принципиально, будет ли Украина в альянсе или нет. И даже, вероятно, принципиально то, чтобы её там не было, так как свою инфраструктуру на Украину США могут перемещать и без членства страны в НАТО, да и воевать при этом в случае чего за Киев не придётся…

Поэтому мнение Шольца сегодня может отражать мнение большинства членов Североатлантического военного блока.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Олаф Шольц
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57 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 16:02
    +4
    И правильно что помните, товарищ канцлер.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 16:06
      +6
      Примечательно то, что Шольц обозначил слова Путина о геноциде русских на Донбассе: "Это смешно!". Так что какой же он товарищ?
      То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

      Тасс
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: Кеша1980
        Примечательно то, что Шольц обозначил слова Путина о геноциде русских на Донбассе: "Это смешно!". Так что какой же он товарищ?

        Думаю сейчас у нас с канцлерами германскими такой разговор - или ты товарищ или ты нам совсем не товарищ, другого найдём. Ну а то что Штольц "местами не понимает" так это всего лишь политическая молодость
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 16:45
          +3
          Да какая молодость. Его даже Зеля обманул ("будем принимать законы, будут следовать Минск2") и начали долбить по инфраструктуре ЛДНР. Просто Шольц это макнутый. Его даже Украина уже макнула. Про США даже молчу. Так что н а х е р нам такие "товарищи". А нам он явно не товарищ. Скоро (после очередных санкций) нас обяжут ещё трубы СП2 убирать из-за простоя и "нанесения экологического ущерба" какой-нибудь балтийское кильки в местах природного ареала. Я почти уверен в этом. А ы будут отвечать за газ и нефть Европы отвечать. Конечно со своей маржой. Европейские терпилы согласятся и будут говорить спасибо. Сорос не зря же плотно раздавал "стипендии" - та же Бербок, Макрон и т. д.
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 16:54
            +2
            Цитата: Кеша1980
            Просто Шольц это макнутый. Его даже Украина уже макнула.

            Как при Кучме - маемо шо маемо
      2. SSR
        SSR Сегодня, 20:50
        0
        Цитата: Кеша1980
        Примечательно то, что Шольц обозначил слова Путина о геноциде русских на Донбассе: "Это смешно!".

        Для западноевропейцев, юто реально смешно.
        Один народ раскололи так, что колики от смеха.
        Киевская Русь млин, это как теперь как?
        Эти упыри тельманы всякие, в 18 годах.......
        Нате "дорогие россияне", воюйте между собой.
      3. Нормаль ок
        Нормаль ок Сегодня, 21:24
        0
        Цитата: Кеша1980
        Примечательно то, что Шольц обозначил слова Путина о геноциде русских на Донбассе: "Это смешно!". Так что какой же он товарищ?
        То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

        Тасс

        "обогнал меня на третьий круг... так какой же он нам друг, - гвинейский друг..."
        Высоцкий
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:06
      +1
      -в присутствии Зеленского заявил,
      Хорошо,что детей рядом не было...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:09
        +2
        Канцлер Германии в присутствии Зеленского заявил, что вопроса принятия Украины в НАТО нет на повестке альянса
        это же...это же...ссаными тряпками по морде...
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 17:09
          0
          Этот клоун со своей шароварной страной, вывел из терпения даже Шольца. Теперь, максимум на что может рассчитывать украина- на один крематорий для воинов ВСУ.
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 16:12
      +2
      Цитата: НДР-791
      И правильно что помните, товарищ канцлер.

      Они-то это помнят, но нездохлики его при любом удобном и неудобном случае задают. Решили брать измором.
    4. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 16:35
      +3
      Цитата: НДР-791
      И правильно что помните, товарищ канцлер.

      Это он про холокост.

      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 17:20
        0
        Понятно что про холокост, не удивлён, давнишняя картинка. Надо ещё в сеть эту же самую картинку запустить на фоне Рейхстага. Чтобы совсем помнили.
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 18:07
          +5
          Цитата: НДР-791
          Надо ещё в сеть эту же самую картинку запустить на фоне Рейхстага.

          банально.
          Лучше как-нибудь так:
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:17
      +1
      Зелёный, бегом к сумасшедшему маразматику что в белом доме, поскули в жилетку, что немцы от рук отбились lol ,авось конфетку-б/у,правда, -получишь wassat
    6. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:02
      +1
      Одно общение с Путиным Шольца,попытка подискутировать на тему геноцида.И всё бобик сдох.Он для нас изгой.Договорился.
  2. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 16:02
    -1
    .Канцлер Германии в присутствии Зеленского заявил, что вопроса принятия Украины в НАТО нет на повестке альянса

    Бедный Шольц.Украинцы его там наверно в угол поставили, матом облажили.Зеленский привязал его наверно к стулу и начал показывать все серии своего 95 квартала.
  3. 210окв
    210окв Сегодня, 16:02
    +9
    Ну что же.. Макнул, так макнул. Зеленский ехал что бы это услышать..
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 16:18
      +4
      Цитата: 210окв
      Ну что же.. Макнул, так макнул. Зеленский ехал что бы это услышать..


      Да Шольца его украинский друг Зеленский тоже макнул неоднакратно.

      Когда Щольц в Киев ездил то даже перед прессой прозвучало что Щольц настаивает на реализации Минских соглашений, Зеленский ему пообещал что внесут изменения в конституцию. Щольц с этими обещаниями съездил в Москву, наверное поручился, что типа вот теперь Киев начнёт реализовывать.

      В итоге: все официальные лица в 404 заявили что ничего по Минску делать не будут, войска и технику от ЛДНР не отвели, начали обстрелы населенных пунктов.

      Вместо того что бы сделать публичную выволочку Зеленскому, что то там про вступление в НАТО промямлил.

      Шольцу надо было плакат с другими словами держать
      "мы обтекаем".

      Щольц тряпка, Зеленский его обманул и подставил, от Шольца ноль реакции.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 16:26
        +1
        Все дело в том, что на Украине врут как дышат. Просто время не пришло предъявлять счёт. Но часики тикают. Понятно, что соглашение выполнять не собираются-нацики порвут на тряпки. Так что никуда Зеля Шольца не макнул.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 19:00
        0
        Цитата: Pandiurin
        Щольц тряпка, Зеленский его обманул и подставил, от Шольца ноль реакции.

        Ну дык вот Шольц ему и сказал - "Овощ украине, а не НАТО", а это по сути почти приговор т.к. позиция Германии в этом вопросе значительно весомее, чем позиция той же Румынии или Венгрии.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:57
      +2
      Цитата: 210окв
      Зеленский ехал что бы это услышать..

      Он что думал, что его куда то примут, кроме помойки, да ещё денег дадут. Хорошо хоть немцы, пинком под зад не выперли, за проделки Мельника.
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:03
    +9
    Канцлер ФРГ:

    Вопрос принятия Украины в НАТО не стоит на повестке дня в обозримом будущем.

    Похоже, Шольц не читал конституцию Украины
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:06
      +3
      А ещё он не смотрел мультик.. "Про собаку Розку" Там все сказано про "Хочу!"
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:06
      +4
      Цитата: Теренин
      Канцлер ФРГ:

      Вопрос принятия Украины в НАТО не стоит на повестке дня в обозримом будущем.

      Похоже, Шольц не читал конституцию Украины

      Сейчас у посла Украины в Германии Мельника кое что закипит... ниже ватер-линии lol
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:08
        +3
        Цитата: Ясная
        Цитата: Теренин
        Канцлер ФРГ:

        Вопрос принятия Украины в НАТО не стоит на повестке дня в обозримом будущем.

        Похоже, Шольц не читал конституцию Украины

        Сейчас у посла Украины в Германии Мельника кое что закипит... ниже ватер-линии lol

        Нет сомнения, что все это почувтв... унюхают yes
    3. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:08
      +2
      Цитата: Теренин
      Похоже Шольц не читал конституции Украины

      Он же мовы не знает, как же он прочитает? И вообще, как его допустили к Великому Зе?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:15
        +4
        Цитата: НДР-791
        Цитата: Теренин
        Похоже Шольц не читал конституции Украины

        Он же мовы не знает, как же он прочитает? И вообще, как его допустили к Великому Зе?

        Шольц ещё и мовы не знает??? belay
        Это тянет, минимум, на немедленный импичмент am
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 16:22
          +1
          Цитата: Теренин
          Это тянет, минимум, на немедленный импичмент

          У них там теперь всё проще - на гиляку и весь разговор.
    4. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Теренин
      Похоже, Шольц не читал конституцию Украины

      laughing
      Отличный коммент))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:50
        0
        Нет не так :Я не признаю геноцид русского народа!Можно ему усики прирысовывать и ставить в один ряд с Зе.С геноцидом он лоханулся конкретно.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    +4
    Сегодня нет ,завтра да.А сегодняшнюю речь ,о том что он спорит с Путиным о понятии геноцид(задело однако) его можно легко подогнать под понятие фашиста.Надеюсь это не корректный перевод его речи.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: tralflot1832
      сегодняшнюю речь ,о том что он спорит с Путиным о понятии геноцид(задело однако) его можно легко подогнать под понятие фашиста

      Пусть Зе потренируется, в судебном заседании, при последнем слове, может пригодится.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:34
        +1
        На днях попадалось видео ,казнь пособников фашистов в Краснодаре.Очень позновательное видео.Одна неприятная вещь ,при казни через повешение ,казнёный не произвольно испаражняется.Криманилистический факт.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:39
          +4
          Цитата: tralflot1832
          Одна неприятная вещь ,при казни через повешение ,казнёный не произвольно испаражняется.

          Вон, коллеги пишут, что эти бандерлоги (например, Мельник) непроизвольно испражняются будучи живыми.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 16:59
            +1
            Заранее чуствуют конец. hi
          2. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 17:13
            +2
            Испражняется с криками " хероям сала". Так- патриотичней)
    2. Простой
      Простой Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь это не корректный перевод его речи.

      Еще раз прослушал его речь на мюнхенской конференции.
      В рамках ответа на вопросы корреспондентам, одному из них,обясняя различия принятия решения в Югославии членами НАТО, и аргументирования президента России по Донбасу что там имет место быть геноцид, " что несерьезно" ( слова Олафа Шольца).
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:20
        +2
        Ляп конкретный,русские люди второго сорта для них.Надеюсь МИД выводы сделает.Как бабушка Меркель бесилась ,когда ей усики приририсовывали.
        1. Простой
          Простой Сегодня, 17:28
          0
          Дело в заложеном ( пренебрежительном) смысле , "геноцида русских" не существует в природе - это все выдумки Путина.
          Это линия политики Запада.


          Потому что если будут выкладываться документы ( почему Россия этого не делает?) - многим на западе (в высших эшелонах власти) можно приписать пособничиство в военных преступлениях.
          Вспомним о деньгах с Запада на постройку "лагерей по перевоспитанию" на Украине.

          Кстати, президента России официально стали называть только по фамилии. Я давно не встечал обращения по Фамилии и имени.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 17:43
            0
            МИД уже отреагировал,культурно отмутузил одним предложением.Надеюсь отношение к нему и Бербок изменится.
      2. инопланетянин
        инопланетянин Сегодня, 17:28
        +1
        Цитата: Простой
        решения в Югославии членами НАТО, и аргументирования президента России по Донбасу что там имет место быть геноцид, " что несерьезно" ( слова Олафа Шольца).

        Шольц похож на немецкую овчарку с американским ошейником…

        «В настоящий момент в ФРГ размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих»
        https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11133069

        Рисунки сербских детей

        http://synod.chat.ru/child.htm

        Донбасс

        "13 августа 2014 года в городе Зугрэсе по людям, отдыхающим в жаркий летний день на берегу водоема, которые пришли искупаться целыми семьями, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удар кассетными бомбами. 13 человек, в том числе 2 детей, погибли на месте, 4 человека погибло в городе, 2 человека скончалось в больнице от полученных ран, в том числе один ребенок, еще 40 получили ранения."
        https://eadaily.com/ru/news/2021/01/26/vladimir-maski-hroniki-donbassa-voyna-eto-prestuplenie
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:20
    +2
    Канцлер Германии в присутствии Зеленского заявил, что вопроса принятия Украины в НАТО нет на повестке альянса

    Противно всё это притворство в свете последнего сообщения:
    Der Spiegel нашел документальное подтверждение обещаний нерасширения НАТО на восток. Издание ссылается на архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Эксперты в Германии полагают, что они являются подлинными.

    https://www.gazeta.ru/politics/2022/02/19/14554111.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:20
    +3
    позиция Германии – это ещё не позиция всего НАТО». Это лишний раз говорит о том, что отдельные представители украинских властей то ли не понимают,

    Украинские власти как раз понимают, "кто в НАТО хозяин". И если по СП-2 американцы смогли Германию нагнуть, хотя без российского газа промышленность ФРГ снижает рентабельность, то по НАТО только так "нагнут", если Россия слабину даст.
    С другой стороны что то них ждать. Оккупированная страна.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: Дилетант
      С другой стороны что то них ждать. Оккупированная страна.

      Поэтому ждать придётся не долго, когда "... фраер сдаст назад" winked
  8. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 16:21
    +1
    На сегодня это первый кандидат в "миротворец"
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 16:27
    0
    Зеля "Красавица" попёрся на конференцию надеясь , что умилит всех своей холёной мордашкой , сладкими и пафосными речами , блеснёт своими артистическими талантами , а тут такой облом .
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: Ретвизан 8
      Зеля "Красавица" попёрся на конференцию надеясь , что умилит всех своей холёной мордашкой , сладкими и пафосными речами , блеснёт своими артистическими талантами , а тут такой облом .


      Про НАТО и 404 уже запад сформировал мнение, что такого вопроса на сегодня нет, гарантий давать не будем. Для США вступление 404 тоже вряд-ли был вопрос они в НАТО не нужны. Это была просто морковка для 404 перед мордой, что бы они все выполняли что от них требуют, обучение и перевооружение по стандартам НАТО, английский язык, взаимодействие с НАТО, восприятие России как врага всеми военными в ВСУ. Строительство аэродромов, складов, портовой инфраструктуры, береговой связи и навигации. В НАТО реально брать Украину никто не собирался.

      На этой мюнхенской конференции вопрос о вступлении 404 в НАТО он 10 или 20.

      Самое главное что там обсуждали это "продолжающеся" вторжение России на Украину и всеобъемлющие, единые санкции против агрессии России.

      В данном контексте на этом русофобскм мюнхенском шабаше присутствие главного клоуна из 404 было актуально.
  10. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 16:34
    +1
    Можно попробовать вариант развала НАТО изнутри. Так сказать воспользоваться передовым Западным опытом по развалу России.
    Принимать в НАТО всех! От Исландии до Лесото. И пусть потом этот Кинг-Конг попробует принять хоть одно консолидированное решение.
  11. Слон
    Слон Сегодня, 17:16
    +2
    Да, для Зели с НАТО это не приятно, но не критично! Ничто не мешает заключению военных союзов с поляками, прибалтами, румынами. А вообще иностранцы в незалежной итак как у себя дома, строятся военные базы, поставляются вооружения, разведданные и др.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: Слон
      Да, для Зели с НАТО это не приятно, но не критично! Ничто не мешает заключению военных союзов с поляками, прибалтами, румынами. А вообще иностранцы в незалежной итак как у себя дома, строятся военные базы, поставляются вооружения, разведданные и др.

      Если бы все было так просто...Никто не хочет нечаянно за компанию со страной 404 пострадать...
  12. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 17:26
    0
    Шольц не считает уничтожение Югославии геноцидом-дайте мне Шольца на час, будет считать иначе.
  13. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:41
    0
    Чтобы Шольц и иже с ним, не говорил, всё считывает с одной методички.
    Вот прямой перевод, того, что пишет пресса:
    "...Шольц пояснил, что речь Путина о том, что на Донбассе был «геноцид», была «смехотворной» — «если выразиться предельно ясно». Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. «В ближайшем будущем этого не произойдет, и Путин это знает». Президент России оспаривает потенциальный риск и поэтому считает, что имеет право «поступать так, как действует. И я думаю, что он здесь совершенно неправ, и мы должны настаивать на этом.
    В отношении поставок оружия. Он ссылается на правила экспорта оружия в Германии, которые очень строгие. Если принять это во внимание, «никогда не было возможности осуществлять такие поставки из Германии», — говорит он, имея в виду вопрос о том, не должна ли Германия поставлять оборонительное вооружение, возможно, в долгосрочной перспективе. Несмотря на это, Украина смогла приобрести оружие. «Многие поддержали их», — Шольц еще раз подчеркнул финансовую поддержку Украине стороны Германии."
  14. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 17:45
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    То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

    И далее добавил: "А вот то, что мы, немцы, устроили на Украине в 1941-1943 годах - это был настоящий геноцид, без дураков! Учитесь, унтерменши!".
  15. iouris
    iouris Сегодня, 18:53
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    А на баланс примете? Надо убрать за собой.
  16. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 19:20
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    «…Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности…».

    Задача «европейских шольцев», являющихся марионетками на верёвочках в руках «дяди Сэма», дурачить гейропейцев мнимой русской угрозой, отвлекая их внимание от реальной угрозы превращения Европы в исламский халифат усилиями иммигрантов. С одной стороны. С другой стороны очередная война гейропы с русскими под любым предлогом, в данной ситуации по предлогом украинским – одинаково ослабляет двух геополитических для США конкурентов. Ничего личного – просто бизнес по-американски. Без всякой безопасности...
    1. iouris
      iouris Сегодня, 23:08
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      Надеюсь, что Шольц подставляется для того, чтобы Путин мог водить "партнёров" фейсом об тэйбл. Вот такая рокировочка, панимашь!