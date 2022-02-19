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Следственный комитет РФ откроет дело о прилёте снаряда с территории Украины в Ростовскую область

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Согласно поручению Александра Бастрыкина, Следственный комитет РФ откроет дело о прилете артиллерийского снаряда с территории Украины в Ростовскую область. По факту его попадания в Российскую Федерацию начнется тщательное расследование.


Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации.

В сообщении говорится, что украинские военные производили массированный обстрел недалеко от граничащей с Украиной Ростовской областью, в результате которого один из снарядов залетел на российскую территорию и взорвался на расстоянии одного километра от границы. В связи с этим, председатель СК РФ поручил сотрудникам Главного следственного управления России открыть уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего.

Боеприпас прилетел с украинской стороны в станицу Митякинскую Тарасовского района около четырех часов утра. И хотя снаряд взорвался в 300 метрах от домовладения, обошлось без жертв и разрушений. Места взрыва на проселочной дороге огородили.

Вчера руководством Донецкой и Луганской республик было объявлено об экстренной эвакуации граждан в Россию. Согласно информации МЧС ДНР, из республики могут эвакуировать около 700 тысяч человек. В первую очередь вывезут детей, пожилых людей и женщин. Такое решение вызвано повышенной угрозой вторжения в ДНР и ЛНР украинских войск. На самой Украине заявили, что так Россия пытается подготовить почву для возможного признания республик Донбасса.
Использованы фотографии:
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112 комментариев
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  1. alesmart
    alesmart Сегодня, 16:16
    -2
    Ну вот, может всё-таки с этого все и начнётся.
    ?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:19
      +5
      Меня удивляет, что дело ЕЩЁ не открыто.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 18:05
        +3
        Цитата: 210окв
        Меня удивляет, что дело ЕЩЁ не открыто.

        не дождавшись материалов от следственной группы?
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:21
      +4
      Бастрыкин, на "особый контроль" взял и взрыв в Донецке..не ?
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:25
      +22
      Цитата: alesmart
      Ну вот, может всё-таки с этого все и начнётся.
      ?

      Желательно на этой неделе допросить подозреваемых yes
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 16:27
        +16
        Цитата: Теренин
        Цитата: alesmart
        Ну вот, может всё-таки с этого все и начнётся.
        ?

        Желательно на этой неделе допросить подозреваемых yes

        Следственный комитет РФ откроет дело

        Или, в крайнем случае, закрыть дело... за смертью виновных winked
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 17:25
          +2
          Я думаю, что спешить нужно медленно, как говорил Гораций...
          С Уважением
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 16:28
        +1
        Завтра воскресенье. Уже. На следующей может быть? А то рванут к поленьям-лови их там..
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:47
          +3
          Цитата: 210окв
          Завтра воскресенье. Уже. На следующей может быть? А то рванут к поленьям-лови их там..

          Хорошо, но тогда лишние расходы на командировку, вылавливать их по "цивилизованному" западу.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 17:11
            +2
            Все это только наши желания. К сожалению.
      3. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 16:43
        +5
        Ну, как я и предположил аж целых четыре часа назад:

        чего по новой печатать
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:50
          +3
          Цитата: НДР-791
          Ну, как я и предположил аж целых четыре часа назад:

          чего по новой печатать

          Тут не столько опыт и предположение, а как факт по УК РФ, совершение преступления на территории России.
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 16:53
            +5
            Цитата: Теренин
            а как факт по УК РФ, совершение преступления на территории России.

            Если бы ещё о продолжении этих дел мы иногда слышали. А так...
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 16:56
              +3
              Цитата: НДР-791
              Цитата: Теренин
              а как факт по УК РФ, совершение преступления на территории России.

              Если бы ещё о продолжении этих дел мы иногда слышали. А так...

              Конечно. Только СК это квалификация преступлений и правое оформление дел направляемых в суд, а розыск преступников задача в России - полиции, а за рубежом - Интерпола.
              1. НДР-791
                НДР-791 Сегодня, 17:00
                +2
                Цитата: Теренин
                а розыск преступников задача в России - полиции, а за рубежом - Интерпола.

                А вот вспомните участие полиции и Интерпола при прихвате "Титаника" и "Шамиля полторы ноги"??? Не помните?Я тоже не помню. Так что тут другие инструменты работают когда воля есть
                1. Теренин
                  Теренин Сегодня, 19:24
                  +1
                  Цитата: НДР-791
                  Цитата: Теренин
                  а розыск преступников задача в России - полиции, а за рубежом - Интерпола.

                  А вот вспомните участие полиции и Интерпола при прихвате "Титаника" и "Шамиля полторы ноги"??? Не помните?Я тоже не помню. Так что тут другие инструменты работают когда воля есть

                  Артем, как Салмана и Шамиля разобрали на запчасти я, могу рассказать более подробно. Поверьте.
                  След Ком РФ, это иная сфера деятельности. Например, кто вам (нам) достоверно и объективно скажет, что та, или иная мразь, совершила противоправные деяния?
                  Безусловно, только материалы уголовного дела, законно установившего их преступный умысел в совершенных действиях.
                  Иначе, Судоплатовы превратятся в бандеровщину.
              2. Ясная
                Ясная Сегодня, 17:03
                +2
                Цитата: Теренин
                Цитата: НДР-791
                Цитата: Теренин
                а как факт по УК РФ, совершение преступления на территории России.

                Если бы ещё о продолжении этих дел мы иногда слышали. А так...

                Конечно. Только СК это квалификация преступлений и правое оформление дел направляемых в суд, а розыск преступников задача в России - полиции, а за рубежом - Интерпола.

                Согласна yes В своём направлении деятельности глава СК реагирует оперативно.
                Даже по истечении большего периода времени, когда страсти поутихнут и боль притупится, эти материалы о преступлениях бандеровцев и прочей сволочи будут актуальны.
                1. Бережливый
                  Бережливый Сегодня, 17:13
                  +3
                  Ясная-это пыль нам в глаза, бессмысленная показуха, и имитация ярости на осколки СНАРЯДОВ, ибо недавно второй упал!!!А в кремле тихо ,как в раю....
                  1. Ясная
                    Ясная Сегодня, 17:30
                    0
                    Цитата: Бережливый
                    Ясная-это пыль нам в глаза, бессмысленная показуха, и имитация ярости на осколки СНАРЯДОВ, ибо недавно второй упал!!!А в кремле тихо ,как в раю....

                    Я, все понимаю не меньше Вашего но тут речь идёт об уголовном деле Как СК может ответить на "Осколки снарядов"?
                    1. Бережливый
                      Бережливый Сегодня, 17:37
                      +2
                      Ясная-ответить ракетным ударом в предпологаемую точку откуда снаряды были выпущены по нашей территории!!!
                      1. Ясная
                        Ясная Сегодня, 19:03
                        +1
                        Цитата: Бережливый
                        Ясная-ответить ракетным ударом в предпологаемую точку откуда снаряды были выпущены по нашей территории!!!

                        В данной теме нет у Бастрыкина кнопки пуска боевой ракеты. request
                        А, судя по всему, зря!
                      2. Бережливый
                        Бережливый Сегодня, 19:12
                        0
                        Ясная-Бастрыкин вместе с Шойгу должны ТРЕБОВАТЬ от Путина жёстких действий, как минимум, активной помощи республиканцам в вооружении, ударами беспилотников по позициям всушников, отправить туда "вежливых людей " для ликвидации тех кто стоит во главе армии и нациков, кто отдаёт приказы, и кто начал обстрелы!!!
                      3. Ясная
                        Ясная Сегодня, 19:31
                        +1
                        Цитата: Бережливый
                        Ясная-Бастрыкин вместе с Шойгу должны ТРЕБОВАТЬ от Путина жёстких действий, как минимум, активной помощи республиканцам в вооружении, ударами беспилотников по позициям всушников, отправить туда "вежливых людей " для ликвидации тех кто стоит во главе армии и нациков, кто отдаёт приказы, и кто начал обстрелы!!!

                        С этим - согласна.
              3. S.K.Vichyakow
                S.K.Vichyakow Сегодня, 17:39
                +6
                Цитата: Теренин
                Цитата: НДР-791
                Цитата: Теренин
                а как факт по УК РФ, совершение преступления на территории России.

                Если бы ещё о продолжении этих дел мы иногда слышали. А так...

                Конечно. Только СК это квалификация преступлений и правое оформление дел направляемых в суд, а розыск преступников задача в России - полиции, а за рубежом - Интерпола.

                Из изъятых у п-ка Захарченко денег, у следователя, занимавшегося этим делом, исчезли 2 млн евро. А обнаружили их исчезновение, когда повезли сдавать в банк, при их приёме и пересчёте. Как ни странно, но виновного не нашли.
              4. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 18:02
                +2
                Цитата: Теренин
                а розыск преступников задача в России - полиции, а за рубежом - Интерпола.

                Главный преступник сейчас в Мюнхен, и все знают даже его адрес.
      4. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:09
        -3
        Цитата: Теренин
        Цитата: alesmart
        Ну вот, может всё-таки с этого все и начнётся.
        ?

        Желательно на этой неделе допросить подозреваемых yes

        Надо не дело открывать, а ответный артогонь по территории фашистской Украины. И такой огонь, чтобы жиденько обделались все еврофашики вплоть до самого Чопа. Когда Россия перестанет поставлять фашистам газ, нефть, нефтепродукты, уголь, электроэнергию? Гадину нужно душить.
      5. Wartop
        Wartop Сегодня, 18:43
        -1
        Да, а сначала повестки разослать подозреваемым - желательно крупнокалиберными средствами доставки!
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 16:35
      +1
      Напоминает Майнильский инцидент перед Зимней войной.
      Тогда не обошлось без жертв с советской стороны.
      Стреляли с финской территории,но с советских орудий.
      Ибо финские батареи находились в 20 км от границы.
      Похоже,что тогда уже была "третья сила".
      Тем более,что провокаций на линии разграничения за эти годы было немало-когда обстрел вели сразу по обеим сторонам.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 17:04
        +4
        Цитата: knn54
        Напоминает Майнильский инцидент перед Зимней войной.

        Схемы провокаций меняются редко.
      2. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 17:40
        0
        Цитата: knn54
        Похоже,что тогда уже была "третья сила".

        не было никакой "третьей силы", к чему эта конспирология?)
        1. Avior
          Avior Сегодня, 17:57
          -1
          Согласно докладу К. А. Мерецкова, в результате выстрелов с территории Финляндии в 15:45 26 ноября 1939 года погибло 4 и ранено 9 военнослужащих[5]. Также сообщалось, что начальник оперативного отдела штаба ЛВО полковник П. Г. Тихомиров выехал на место происшествия для проведения расследования. Итоги этого расследования не публиковались. Имена красноармейцев, о которых сообщалось как о погибших, остались неизвестными[6].
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:11
      0
      Во первых, не снаряда, а уже как минимум ДВУХ СНАРЯДОВ!!!И,во вторых-осколки арестуют за нарушение границы???Чё за бред?Вместо конкретной помощи республикам будет только лишь имитация работы следкома страны???
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 19:27
        +1
        Цитата: Бережливый
        Вместо конкретной помощи республикам будет только лишь имитация работы следкома страны???

        При чём тут "республики"? Инцидент касается нас и Украины. Какая помощь?
  2. Кронос
    Кронос Сегодня, 16:16
    0
    Это как с делом на Яценюка будет ?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:46
      +1
      Цитата: Кронос
      Это как с делом на Яценюка будет ?

      Вы святое не трогайте!!! wassat wassat wassat Яценюк он того...основоположник. Щас схема отработана уже - будет всё быстрее закрыто...за истечением срока давности.
  3. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 16:17
    +5
    Час назад ещё об одном сообщили. Предположительно из Града.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:38
      +7
      Цитата: Кеша1980
      Час назад ещё об одном сообщили. Предположительно из Града.

      Ошибиться на 1км с дистанции 4км, - те ещё вояки.
      Или целенаправленно.
      В обоих случаях ответка дешевле расследования. hi
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 16:55
        +1
        Приветствую, коллега. hi
        Проблема в бессмысленности этих расследований. ВСУшники явку с повинной не напишут, а доказательств мы не предоставим.
        В ответку надо просто ликвидировать лиц, принимающих такие решения об обстреле. Выпиливать именно последовательно и следовать этому жёстко. Но мы же "гуманные" - даже своих граждан особо не ценит Кремль, как либеральную показушность. Тямы нет у нас.
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 19:33
          0
          Цитата: Кеша1980
          Проблема в бессмысленности этих расследований

          Есть дипломатический протокол - расследование, вызов посла, вручение ноты, пресс-релиз и т.д. К чему эти профанские бессмысленные стенания "дать ответку"? Так посмотришь - здесь половина присутствующих "прапорщики Казаковы" - всё бы "бахнуть"
      2. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 17:13
        +4
        Уже третий прилетел - прям в крышу хутора. Пока следаки доедут, опрашивать некого будет.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:23
    +6
    И открытое дело ужасть как напугает Еврошумерию... Ну-ну.
    Они тут же перестанут обстреливать ЛДНР. Их давно "макнуть" надо - ибо зарвались. Только янкесы не дадут, к сожалению. .
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 16:35
      +3
      А его не для этого открывают. Во первых это обязательно а во вторых выяснив фигурантов их можно в розыск подать. Без уголовного дела это невозможно. И если допустим фигурант припрется в РФ его просто закроют.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:40
        +5
        Ну если фигуранта найдут, если фигурант приедет в Россию.... Формально то все так, только вот Вы верите что так и будет? Я - очень слабо верю. Будет просто висяк скорее всего.

        зы Савченко помните? Посидела в России, харю наела на казенных харчах, амнистировали. И весь сказ...
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 16:41
          +6
          Может и так. И значит возбуждать его не нужно?) У всех своя работа. СК делает свою. То что делать в таких случаях обязан.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:44
            +2
            Да это понятно.... Просто провокации европитеков притомили и хотелось бы чтобы им реально пришлось ответить а не формальным открытием дела об обстреле. Кстати, ранее когда то тоже прилетало. Там всех установили и наказали? То то и оно....

            зы вовсе не имел ввиду что открывать дело не нужно. просто в свете нынешних событий это дело выглядит бесперспективно
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 17:07
              +2
              Ну скажем так-за прошлые разы там им прилетело и очень сильно. Все как то позабыли что было в 14 году в августе месяце.
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 17:12
                +1
                Ясно. Спасибо что напомнили.
  5. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 16:24
    +9
    может надо чтобы с нашей стороны тоже "случайно" прилетело, полпакета "Урагана"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:37
      +1
      Я бы лично был бы не против. Но формально это уже даст повод орать - вооот, русские обстрел начали, напали! Палка о двух концах, получается...
      Как же задрали эти свидомые провокаторы со своими обстрелами.
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 16:52
        +6
        Ну так это, "Ефрейтор ДроботенКО разгильдяй и нарушитель воинской дисциплины (фамилия обязательно должна заканчиваться на "КО" как бы намекая) стоя помощником дежурного по техтеритории арт полка Энской дивизии (номера у нас есть но вам мы их не сообщим, ну вы поняли) заснул в кабине 9К57 "Ураган", от сотрясения земли вызванного попаданием Украинского снаряда в Ростовскую область внезапно проснулся и случайно большим пальцем левой ноги задел кнопку "пуск". Ефрейтор ДроботенКО понижен в звании, командир взвода младший лейтенант ДонелЕЦ получил Строгач, зампотех старший прапорщик КазаченКО не проверивший машины дивизиона получил НСС, вобщем мы разберемся, а у вас там как, догорает уже, да?"
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:56
          +2
          Мысль - просто во ! good
          Главное чтобы кучно "ошиблись".
        2. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 17:05
          0
          "Женя, Женечка, Катюша", когда Катюша случайно отработала)
          1. Forcecom
            Forcecom Сегодня, 17:08
            +2
            именно так :)
            Я правда вспомнил другую историю из 90-х вроде когда кого-то из наших то-ли журналистов то-ли общественников (не помню уже, старый стал - кого именно) в Чечне "случайно" пристрелили, там сказали что легковая машина проехала блокпост в этот момент кто-то из бойцов спускался в БТР и сапогом задел "спуск" КПВТ в связи с чем было произведено два выстрела из оного в результате которых и погиб данный индивидуум.
  6. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 16:24
    +8
    Там уже второй прилетел, а мы всё думаем. Накрыть позиции и сказать, что так и былО.
    1. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 17:06
      0
      уже третий , Снаряд попал в дом на хуторе под Ростовом вблизи границы с Украиной.

      "Митякинское поселение - крыши нет на доме. Жертв нет, никто не пострадал, - цитирует ТАСС свой источник.

      По его словам, снаряды прилетают со стороны Украины.
  7. двп
    двп Сегодня, 16:25
    -10
    Что-то я не понял,серьезно что ли война начинается? Население эвакуируют из зоны боевых действий перед серьезной войной. С ума посходили,что ли и наши и их генералы.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:27
    +11
    Этим "делом" укронацики вместо туалетной бумаги воспользуются. А вот если бы подавили эту батарею, то в следующий раз уцелевших даже смотреть в сторону РФ будут бояться
    1. Михаил Сидоров
      Михаил Сидоров Сегодня, 16:31
      +4
      Интересно какое количество дел было открыто с 2014 года по обстрелам Донбасса и как продвигается следствие. Бумажная промышленность работает у нас я как посмотрю хорошо.
  9. avia12005
    avia12005 Сегодня, 16:27
    +14
    Не надоело ещё возбуждать дела? Может, пора и по сопатке врезать так, чтоб не прилетело больше?
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:28
    +4
    очередное бла бла бла
  11. Signifer
    Signifer Сегодня, 16:30
    +4
    Да что же это такое! Мне стыдно уже жить в этой стране. Неужели, кроме денег, ничего не осталось в голове у правительства, хоть какая-то гордость и сила. Надо сровнять весь район, откуда был прилет, а потом заводить дела. Что же за слабаки то в кремле сидят... хотя им то что, до них не долетит.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 16:38
      +7
      Диван на парах?) Вы вот нс 100 процентов уверены что это снаряд 404 а не республик выпущенный по ошибке? Ведь есть же такая вероятность правда? Погибших нет. Чего все так повоевать то торопятся? Надо будет и им прилетит как было в 14-15. И хорошо прилетит. Мало не покажется)
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 17:12
        -2
        Цитата: carstorm 11
        Диван на парах?)

        Ну, почему? Это, нормальная реакция нормальных мужчин.

        Цитата: carstorm 11
        Чего все так повоевать то торопятся? Надо будет и им прилетит как было в 14-15.

        И эта мысль не лишена оснований. Умелый воин не бывает гневен.
        Главное... "не забыть бы тогда, не простить бы, и не потерять..."
      2. Signifer
        Signifer Сегодня, 17:55
        0
        Повестку пока не приносили, но если уж совсем без меня не справятся, то поеду, уже давно в запасе)))
        Но уверен, на месте достаточно Специалистов, которые все сделают четко и быстро. Лишь бы нашелся достойный человек в кремле, который отдаст приказ.
        И чем раньше он будет, тем меньше будет жертв и разрушений.
      3. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 18:41
        0
        Построй дом, и получай удовольствие, когда его разрушают
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:31
    +9
    И какова перспектива этого уголовного дела? Очередной пшик.
  13. Третий район
    Третий район Сегодня, 16:34
    +7
    о прилете артиллерийского снаряда с территории Украины в Ростовскую область. По факту его попадания в Российскую Федерацию начнется тщательное расследование

    Да , да , именно это уголовное дело приведёт в дикий ужас ВСУ . Бежать будут до польской границы а может дальше. А их западные кураторы из НАТО , вообще уйдут в подполье и скроются в Бразилии среди диких обезьян. yes
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:40
    +15
    А израиль не дело открывает а заранее предупреждает всех соседей, любой снаряд прилетевщий изза границы=минус орудие его выпустивщее. Всё четко, предельно честно и понятно. Предупреждали, не следите за своими, не обижайтесь. И ведь без всяких озабоченностей, прилетело, орудие уничтожено, дело закрыто. От того и не колония что защищает себя в отличии от некоторых кто больше свои карманы за бугром защищает.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:13
      +4
      Цитата: evgen1221
      От того и не колония что защищает себя в отличии от некоторых кто больше свои карманы за бугром защищает.

      И никто в этом не сомневается... yes
  15. Испанец45
    Испанец45 Сегодня, 16:48
    +2
    La Federación Rusa, debería evacuar la Frontera con Banderostan, solo unos 50 km, sería la única forma de defender a la población de la Federación Rusa.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:11
      +3
      Цитата: Испанец45
      La Federación Rusa, debería evacuar la Frontera con Banderostan, solo unos 50 km, sería la única forma de defender a la población de la Federación Rusa.

      Перевод вашего сообщения выглядит так:
      Российская Федерация, должна эвакуировать границу с Бандеростаном, всего около 50 км, была бы единственным способом защитить население РФ.

      Предполагаю, что это:
      Российская Федерация должна провести эвакуацию граждан на границе с Бандеростаном на глубину около 50 км. Это было бы единственным способом защитить население РФ.
      La Federación de Rusia debe evacuar a los ciudadanos en la frontera con Banderostan a una profundidad de aproximadamente 50 Km.. Esta sería la única forma de proteger a la población rusa.

      Там наверняка уже ведутся организационные мероприятия. Если нечто подобное повторится. то ВС РФ проведут нужные действия по защите граждан... yes
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:18
        0
        Цитата: ROSS 42
        Предполагаю, что это:

        запрещено правилами сайта...
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:20
      +2
      Цитата: Испанец45
      La Federación Rusa, debería evacuar la Frontera con Banderostan, solo unos 50 km, sería la única forma de defender a la población de la Federación Rusa.

      А может лучше, для безопасности, чтобы Бандеростан эвакуировал своих на глубину в 50 км. от границ ЛДНР?
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:58
    +4
    Следственный комитет РФ откроет дело о прилёте снаряда с территории Украины в Ростовскую область

    Надо-надо-надо...Там фрагменты остались...
    Если не нападение, то стопроцентный акт провокации (агрессии)...Там рядом и терроризм, и экстремизм...Не надо стесняться...Некоторым за меньшее пять лет дают...
    Покажите, на что способен СК РФ...На страже чьих интересов и какой-законности он стоит...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:21
      +5
      А чей закон в 90е был более существенен в стране и какой закон соблюдался неукоснительно, кто и из какой среды и окружения во власть сегодня пришёл и с каким мировозрением? Воровской закон и понятия , только сейчас их армией и яо с другими структурами законодательными защищают. Один закон для плебса и совсем другой для тех кого надо, и это очевиднее с каждым годом.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:26
        +1
        Цитата: evgen1221
        А чей закон

        Смотрим:
        Цитата: ROSS 42
        Некоторым за меньшее пять лет дают...

        Сарказм, если что... yes
        Нам хватало сведений о падении снарядов семь-восемь лет назад...Тут уже пора действовать спецназу или ВКС, с высокоточным «Ланцетом»...А тут опять щёки раздувают...
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 19:44
          0
          Времени станций контрбатарейных натыкать по своей границе с украми полно было, как и предупредить их, глядишь после одного второго снаряда были бы поосмотрительнее,
  17. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:07
    +1
    Интересно, чем стреляли и от куда, если долетело аж Ростовской области?
  18. Artur Loginov
    Artur Loginov Сегодня, 17:08
    +5
    Что там с нашим вертолётом сбитым Азербайджаном? Ни чего, ну вот и здесь так же будет. Просто воздух сотрясают.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: Artur Loginov
      Что там с нашим вертолётом сбитым Азербайджаном? Ни чего, ну вот и здесь так же будет. Просто воздух сотрясают.

      провокацию в словах ваших вижу я,аналогия сия уместна едва ли.(Мр. Йода)
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:27
      +5
      Цитата: Artur Loginov
      Что там с нашим вертолётом сбитым Азербайджаном? Ни чего, ну вот и здесь так же будет. Просто воздух сотрясают.

      За эту беззубость нашего государства просто стыдно.
      Для чего тогда военные училища со льготами в службе и 20 -летним стажем на пенсию? Чтобы не отвечать на обиды? Тоже мне, военные с арбатских военных округов.
      Если боитесь тогда идите учится в... техникумы мясной и молочной продукции.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:28
        +5
        РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области на границе с Украиной. Пострадавших нет, однако повреждена крыша дома, сообщили ТАСС в администрации Тарасовского района.
      2. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 19:32
        0
        Для чего тогда военные училища со льготами в службе и 20 -летним стажем на пенсию?

        Один из способов устроиться в жизни

        Мои родители-военные, оба. В семье не было никаких сомнений, что дети должны поступить в военное училище. Самый легкий путь к безбедной и сытой жизни, по мнению родителей
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:47
          +1
          Цитата: Santa Fe
          Мои родители-военные, оба. В семье не было никаких сомнений, что дети должны

          Родители, есть родители. Это святое!

          Цитата: Santa Fe
          Самый легкий путь к безбедной и сытой жизни,

          Я и говорю
          Цитата: Ясная
          учится в... техникумы мясной и молочной продукции.
  19. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:15
    +6
    Терпилы, однако...
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:29
      +5
      Цитата: dnestr74
      Терпилы, однако...

      наше всё.
  20. demo
    demo Сегодня, 17:17
    +6
    Согласно поручению Александра Бастрыкина, Следственный комитет РФ откроет дело о прилете артиллерийского снаряда с территории Украины в Ростовскую область. По факту его попадания в Российскую Федерацию начнется тщательное расследование.
    Ну да!
    Сейчас выяснять кто снаряд выпустил, в каком году, документацию на снаряд поднимут, представителей завода опросят (кто живой), локомотивную бригаду, что везла боеприпасы, вызовут на допрос, снимут отпечатки пальцев со снаряда.
    Потом выяснят откуда прилетел. какая в/ч его запустила, потом Ф.И.О. командира.
    И все заглохнет.
    Ибо кишка тонка ответить, как надо.
    А надо как Израиль!
    Прилетел камень - в ответ резиновой пулей между глаз.
    Прилетел "Касам" - звено истребителей в воздух.
    Но не дано нам Богом достойного не трусливого руководителя.
  21. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 17:19
    +4
    задолбал это СК, они разнесчасного навального посадить кучу лет не могли... дело о погибших вертолетчиках в армении уже расследовали? результаты по делу похищенного офицера СЦКК (гражданина РФ) как? движется? а в 2014 году что с делом по погибшему от ранений мужику в результате прилетов что? зла нехватает.
  22. jeka424
    jeka424 Сегодня, 17:20
    +3
    РБК
    РБК
    26 минут назад
    ⚡Снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области вблизи границы с Украиной — ТАСС со ссылкой на местные власти.
  23. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 17:20
    +3
    Однако вовремя клоун смазал лыжи
  24. Комментарий был удален.
  25. Комментарий был удален.
  26. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 17:32
    +6
    Позорники!!! Не следствие нужно открывать, а требовать сатисфакции. Казус белли, вроде.
  27. север 2
    север 2 Сегодня, 17:33
    -2
    Путин обязан всё решить окончательно с Малороссией , поскольку все предварительные работы всеми выполнены и выполнены по Путинскому плану .
    1 . До Олимпиады в Пекине Государственная дума вынесла проект закона об признании республик Донбасса.
    2. Путин съездил в Китай и с Си Цзиньпин договорились что признание Донбасса это не аналогия признания Тайваня , а аналогия есть присоединение Донбасса к России и Тайваня к Китаю . И что Россия и Китай с этим должны покончить именно сейчас, после Олимпиады .
    3. Дума приняла закон об признании республик Донбасса и направила на утверждение Путину . Путин не отклонил закон , а его , дескать , изучает , сказав что в первую очередь выполнение Украиной Минских соглашений .
    4. Киевская власть и зарубежные дипломаты бежали из Киева во Львов , а ВСУ начали провокации против Донбасса , словно доказательства и так ясные Путину , что Минские соглашения никогда Киев выполнять не будет и что бы Путин закончил уж эту процедуру признания Донбасса скорее .
    5. Эвакуация жителей из Донбасса в Ростовскую область только для наивных преподнесена как срочная , неожиданная - утром проснулись тревоги не было , а после обеда уже надо эвакуировать детей и стариков в Ростов, в Ростовской области подготовленные места в прекрасных санаториях и в домах отдыха . Столько мест за пару часов даже аврально не освободить и не подготовить. Всё там уже было подготовлено заранее и людей ждали.
    6.В Пекине завтра заканчивается Олимпиада и Путин признание республик Донбасса может объявить уже послезавтра , возможно такая договорённость была достигнута с Си , что после Олимпиады в Пекине .
    7.Возможно , Россия сейчас будет спасать только Донбасс в границах не нынешних Республик , но в границах Луганской и Донецкой областей . А зачем России нужен этот Киев , из за Лавры , что ли ? Тем более что бандеровцы сами передерутся -что главнее-Киев или Львов и от Киева может остаться только руины из за бандеровских войн между собой . Чей атаман главнее- киевский или Львовский . Луганская и Донецкие области так русских освободителей встретят с цветами !
    8. Не верю ,что чекист и разведчик Путин не имеет российских агентов в руководстве ВСУ . Так что войны не будет , после признания Россией республик Донбасса .
    9. А Бастрыкину , скорей всего , и не узнать кто выстрелил в сторону России . Это может быть и люди из руководства ВСУ на службе России в качестве агентов-разведчиков , и про них узнаем только через много лет , когда СВР рассекретят их имена.
  28. singless
    singless Сегодня, 17:42
    +1
    больше украинских погранцов жалеть не надо ежели что
  29. Алексей 34091
    Алексей 34091 Сегодня, 17:43
    +7
    Если снаряды ВСУ рвутся на нашей территории, нужно действовать, как Израиль, замесить несколько артиллерийских позиций {батарей} ВСУ. Желательно дистанционно. Для первого урока будет достаточно.
  30. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:44
    +10
    да не дела открывать надо, а подавить ответным огнем как это делают евреи
  31. синдикалист
    синдикалист Сегодня, 17:49
    0
    Слабовато как то для казус белле. Рязанский сахар закончился что ли?
  32. Radikal
    Radikal Сегодня, 18:40
    +1
    Согласно поручению Александра Бастрыкина, Следственный комитет РФ откроет дело о прилете артиллерийского снаряда с территории Украины в Ростовскую область. По факту его попадания в Российскую Федерацию начнется тщательное расследование.
    Смешно. Вот израильтяне тащатся... . sad
  33. Region39KGD
    Region39KGD Сегодня, 18:44
    -1
    Война идет, они дело шьют. fool
  34. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 18:46
    +3
    Да да да, конечно, состряпать дело номер стопятьсот тысячное и весь ответ на обстрел территории своей страны - это и есть та самая власть, которая чего то там требует от НАТО и США, из серии пострелять из отстающего катера ПСКР в другую сторону от нарушителя - английского эсминца, так, чтобы тот не дай бог даже не понял, что это по его душу.... Слабая власть сильна только разгонять демонстрации. А с реальным противником сразу в лужу.
  35. Rumen5252
    Rumen5252 Сегодня, 19:17
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=nZIMXdbe12I
    Главы ДНР и ЛНР записали свои обращения об эвакуации еще в среду — об этом свидетельствуют метаданные видео

    h ttps://theins.ru/news/248676

    Видеообращения главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника, в которых они говорят о необходимости эвакуировать население из-за угрозы со стороны Киева, были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации. Об этом свидетельствуют метаданные роликов.

    При этом Пушилин в своей речи акцентировал на том, что он говорит ее «сегодня, 18 февраля»...

    Ложь и россия стали синонимами.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: Rumen5252
      Ложь и россия стали синонимами.

      болезный, а пояснить в чем ложь можете?!
  36. Rumen5252
    Rumen5252 Сегодня, 19:20
    -3
    Достижения Путина (НЕ в порядке значимости):
    1. Сплочение всего мира вокруг Украины, рост узнаваемости и популярности бренда "Украина";
    2. Понимание Западом экзистенциальной угрозы, исходящей от России;
    3. Осознание миром крайнего волюнтаризма как движущей силы России; редукция политологии до гадания "с какой ноги встанет Путин";
    4. Огромные имиджевые потери России;
    5. Укрепление империализма, милитаризма и великодержавного шовинизма как основы политики РФ;
    6. Консолидация народа Украины против РФ, взлет антирусских настроений;
    7. Осознание безальтернативности НАТО как основы безопасности в сознании украинской нации;
    8. Придание мощного импульса развитию и усилению НАТО;
    9. Рост уверенности в Центрально-Восточной Европе в реальной опасности со стороны РФ;
    10. Увеличение военного присутствия НАТО в Центрально-Восточной Европе;
    11. Вооружение Украины Западом и военно-экономическая помощь ей;
    12. Ускорение вступления в НАТО Швеции (и Финляндии);
    13. Подтверждение использования Россией нефти и газа в качестве оружия;
    14. Ускорение перехода Запада на альтернативную энергетику;
    15. Утрата Россией места в кругу мировых демократий;
    16. Демифологизация мифа о миролюбии русских ("Хотят ли русские войны?...");
    17. Показано, что война русских против украинцев и славян - это реальность;
    18. Подтвержден тезис С.Бандеры, что русская нация, "зараженyая бесами империализма", не может быть дружественной Украине;
    19. Признание Россией однополярности мира.
    20. Подтвержден цивилизационный статус России как Восточной (Ориентальной) Деспотии.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:44
      +1
      а слабо свой 18 пункт повторить с указанием своего имени и адреса?!
  37. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 19:27
    +1
    В войнах врага окружали, обстреливали, бомбили, брали в плен

    Но никогда на войне не заводили уголовного дела на противника
  38. Sloboda0
    Sloboda0 Сегодня, 19:27
    0
    Какой удобный снарядик. Если бы его не было, то стоило бы придумать.
  39. Rumen5252
    Rumen5252 Сегодня, 19:29
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=nZIMXdbe12I
    Путинский гениальный план рухнул. БЕЖЕНЦЫ САМИ РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:43
      0
      и тут Остапа понесло
      "уважаемый" вам погладить?!!!
      так вы ошиблись адресом сортир по адресу https://gordonua.com/news.html
  40. Iskazi
    Iskazi Сегодня, 19:33
    0
    как откроет , так и закроет...., было бы о чем переживать. Не в состоянии нынешний режим защитить страну, продать -- это да.
  41. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 20:00
    +1

    Народ на Донбассе точно знает, кто на самом деле обстреливает их дома. Видео из контролируемой Украины территории: "какие россияне? это ж вы сюда **** (долбанули)". В ответ - от военных, что-то невнятное про Путина.
  42. Karabin
    Karabin Сегодня, 21:05
    0
    Следственный комитет РФ откроет дело о прилёте снаряда

    Ну хоть кто то из официалов отреагировал. РФ держава или сообщество озабоченных терпил?
  43. Vavilov
    Vavilov Сегодня, 21:46
    0
    виновные найдены?
  44. garik77
    garik77 Сегодня, 23:02
    +1
    Ну откроет. А дальше что? "Озабоченно" сопли жевать будем?