Следственный комитет РФ откроет дело о прилёте снаряда с территории Украины в Ростовскую область

Согласно поручению Александра Бастрыкина, Следственный комитет РФ откроет дело о прилете артиллерийского снаряда с территории Украины в Ростовскую область. По факту его попадания в Российскую Федерацию начнется тщательное расследование.Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации.В сообщении говорится, что украинские военные производили массированный обстрел недалеко от граничащей с Украиной Ростовской областью, в результате которого один из снарядов залетел на российскую территорию и взорвался на расстоянии одного километра от границы. В связи с этим, председатель СК РФ поручил сотрудникам Главного следственного управления России открыть уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего.Боеприпас прилетел с украинской стороны в станицу Митякинскую Тарасовского района около четырех часов утра. И хотя снаряд взорвался в 300 метрах от домовладения, обошлось без жертв и разрушений. Места взрыва на проселочной дороге огородили.Вчера руководством Донецкой и Луганской республик было объявлено об экстренной эвакуации граждан в Россию. Согласно информации МЧС ДНР, из республики могут эвакуировать около 700 тысяч человек. В первую очередь вывезут детей, пожилых людей и женщин. Такое решение вызвано повышенной угрозой вторжения в ДНР и ЛНР украинских войск. На самой Украине заявили, что так Россия пытается подготовить почву для возможного признания республик Донбасса.