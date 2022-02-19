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«Задачи стратегического сдерживания выполнены»: Лидеры РФ и Белоруссии наблюдали за пусками ракет, в том числе гиперзвуковых

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Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в присутствии белорусского президента Александра Лукашенко руководил ходом учений по стратегическому сдерживанию. На них проводились пуски крылатых и баллистических ракет в разных концах страны.


Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Среди прочего, на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) произвели запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». Стрельбы гиперзвуковыми «Цирконами» и крылатыми ракетами «Калибр» по целям на море и суше проводили Северный и Черноморский флоты.


А в Баренцевом море атомная субмарина «Карелия» выпустила по полигону «Кура» на Камчатке баллистическую ракету «Синева». Туда же ударили межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», запущенной с космодрома «Плесецк». Военная авиация применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Лидеры РФ и Белоруссии с интересом наблюдали за пусками ракет, в том числе гиперзвуковых. Как сообщила кремлевская пресс-служба, испытания прошли успешно, и все цели были поражены. Таким образом, можно сказать, что в ходе учений задачи стратегического сдерживания потенциального противника были выполнены.


Учения носили плановый характер, а наблюдали за ними высокопоставленные политические деятели из расположенного в Кремле помещения ситуационного центра в режиме онлайн.

Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/, Минобороны РФ
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55 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 17:55
    +3
    Мужики посидели...после коньячка запустили несколько ракет мощных, враг обоср.....ся на год вперёд, день удался. Причём у всех нас! Так держать, Главком!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:00
      +2
      ...а тем временем на нашу территорию прилетает с Украины....
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 18:06
        -1
        не переживайте, скоро отодвинем "стрелков" на дальние рубежи. В этом и был замысел Путина в его ультиматуме Западу. Не хотят по-хорошему, значит будет как всегда.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:09
          +5
          Ваши бы слова до Господу в уши (с)
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 19:09
          +2
          А вот интересно. Вы в курсе замысла Путина? И что будет "как всегда"? Без стеба Серьёзно.
          1. Alemax
            Alemax Сегодня, 20:27
            -8
            А вот интересно. Вы в курсе замысла Путина? И что будет "как всегда"? Без стеба Серьёзно.


            А хоть один замысел осуществился? Или, хотя бы, обещание/заверение?
            1. Fisherman
              Fisherman Сегодня, 23:44
              0
              Крыма за глаза! ВС РФ мощны как никогда!
          2. Fisherman
            Fisherman Сегодня, 23:49
            0
            Слова к Лукашенко "Санкции всё равно введут" и слова к Шольцу "А мы считаем на Донбассе украина осуществляет геноцид" показывают направление его замысла. Расшифрую: 1) санкции неизбежны, так что можно не оглядываться и 2) осенью 2021 стали раскапывать захоронения на Донбассе и формировать уголовные дела, по телеку показывали шкафы в СК и ГП, заваленные по потолок этими делами, сегодня канцлеру Германии отправили материалы по геноциду...по Уставу ООН страна ОБЯЗАНА принимать все меры (в т.ч.военного характера) для борьбы с государством, осуществляющим геноцид, и даже не получая мандата ООН. Вам достаточно информации для обдумывания?
        3. den3080
          den3080 Сегодня, 22:46
          0
          насколько я понимаю оборудованной границы между Россией и Украиной нет. Есть пункты пропуска на трассах, но ни КСП, ни прочих прибамбасов не существует, то есть заехать, а уж тем более зайти при желании может кто угодно и уйти тоже.
          Это не Крым с перешейком.
          Поэтому очень удобно, правильно и по плану проводить учения ядерной триады, а по прилётам… ну г-н Бастрыкин порасследует до пенсии и хорош…
          Но вот раскатать в труху злодеев немедленно, в ответ, как это делает Израиль, например, у России просто нет возможности, желания и сил наличных под рукой. Гораздо проще «Кинжал» запустить, да и полигон Кура место дааавно «пристрелянное».
          Ээхма…
      2. Alemax
        Alemax Сегодня, 20:25
        -2
        а тем временем на нашу территорию прилетает с Украины....

        Главы государств с интересом следят...
    2. frruc
      frruc Сегодня, 19:41
      +6
      Fisherman : Мужики посидели...после коньячка запустили несколько ракет....

      Честно говоря, не очень впечатлило. Если бы мужики закрутили вентиля газовых и топливных трубопроводов в сторону окраины, это было бы существенней. Хочу услышать дружный вой от западных партнеров.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:47
        +1
        Это давно пора было сделать (вентиля перекрыть и не только), особенно в отношении Бандерлянда. Они людей в ЛДНР убивают, провокации устраивают. Нарыв язвенный а не страна.

        ЗЫ Зе с Кулебой уже заверещали что это не их ВСУ в сторону Ростова шмаляли. Ну а что им еще говорорить оставалось....
      2. Azis
        Azis Сегодня, 20:25
        +1
        Цитата: frruc
        Если бы мужики закрутили вентиля газовых и топливных трубопроводов в сторону окраины
        Вы не поняли, это другое (с). Там коммерческие контракты всяких Росгазнефтепромойлов, а их трогать нельзя
        1. frruc
          frruc Сегодня, 20:30
          0
          Azis: а их трогать нельзя.....

          Все можно, имея желание и волю. Если этого мало, то подключить законодательные органы.
      3. Alemax
        Alemax Сегодня, 20:28
        -3
        Так это ж деньги, а не понт.
      4. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 21:29
        +1
        Цитата: frruc
        Если бы мужики закрутили вентиля газовых и топливных трубопроводов в сторону окраины, это было бы существенней.

        Давно бы закрутили, если бы трубопроводы в окраине заканчивались и дальше не шли.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 20:32
      +1
      Вперёд Россия! Всё по плану И Пусть знают всякие трусливые твари и иже с ними привыкшее греть руки на чужой крови - есть чем ответить. И кому это сделать в наличии, и рука не дрогнет.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 18:02
    -2
    Смысл статьи в том,как может быть применено ЯО.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:38
      +1
      knn54 :Смысл статьи в том,как может быть применено ЯО.

      Зачем это вообще озвучивать и показывать по ТВ. Западные партнеры уже давно поняли, что наша ядерная триада-это пугало, а заявление о готовности его применить- сотрясание воздуха. Пока применяли только США на японцах и на сербах (грязные снаряды и бомбы)
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 20:46
        +3
        Василий,добавьте Ирак
  3. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 18:02
    -19
    Даже и не знаю, как назвать это так называемое "выполнение задачи"... " Стратегическое сдерживание", ага... lol
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 20:20
      +6
      Цитата: Улиточник N9
      Даже и не знаю, как назвать это так называемое "выполнение задачи"...

      Так ничего и не говорите.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:05
    -4
    Ага охотно верю ,что морская цель для Кинжала стояла напротив Карских ворот.
  5. Vintorez
    Vintorez Сегодня, 18:07
    +3
    Это называется демонстративные пуски. Обычно проводятся в угрожаемый период, чтобы показать противнику силу своего оружия.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:15
      +1
      А я надеялся что в Средиземке шандарахнут,там и КТОФ и СФ ,с ЧФ.По нагнали авианосцев ,ракету русскому моряку пустить некуда.Обязательно в авианосец попадёшь.
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: Vintorez
      Это называется демонстративные пуски. Обычно проводятся в угрожаемый период, чтобы показать противнику силу своего оружия.

      Противник достаточно в курсе силы и возможностей...Имхо: больше расчитано на внутреннего потребителя.
      Остаётся открытым вопрос о готовности применить,- но, это уже теневая политика(((.
      1. Vintorez
        Vintorez Сегодня, 18:34
        -1
        Конечно на внутреннего. Основные игроки имеют такое же оружие и насмотрелись на учебные пуски, в том числе и у нас.
    3. Alemax
      Alemax Сегодня, 20:30
      -1
      В угрожаемый период выводят КОН на значение близкое к единице, а не игрульками забавляются.
      1. Vintorez
        Vintorez Сегодня, 20:32
        +2
        Это не игрульки, а оперативное искусство и демонстрация силы.
        1. Alemax
          Alemax Сегодня, 21:17
          -1
          Шоб таки вы были в курсе, о таких "демонстрациях силы" потенциальный "союзник" оповещается за месяц со всеми картосхемами, подробно и с присутствием наблюдателей.
          Это показуха зеленая, а не искусство.
          Хотя, таки да. Любые учения, это высокое искусство показухи.
          1. Vintorez
            Vintorez Сегодня, 21:28
            -1
            Я то в курсе. Вы не знаю. Судя по ответу нет.
            1. Alemax
              Alemax Сегодня, 22:24
              -1
              Судя по ответу нет

              Чего "нет"? Вы, извиняюсь, хоть на одних учениях были? В курсе как там и чего происходит? Заранее получали вводные "где и как надо", чтобы Ништяк был?
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 18:13
    +3
    А прикольные комментарии в Твиттере . laughing Уж пардоньте посмотрел.Почитал .Сейчас удалят из статьи судя по всему Твиттер. От Мин. обороны.Ну честное слово вы как дети малые.Где то такие бдительные.А где то на ровном месте в "твиттер"вляпаетесь аж до слёз. lol
  7. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 18:27
    -1
    Цель групповая морская аугообразная...
  8. Комментарий был удален.
    1. Oden280
      Oden280 Сегодня, 18:48
      +5
      Вроде весна ещё не началась, а у вас уже тяжёлое обострение.
    2. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 19:13
      +1
      На забудь трезубец протереть laughing
    3. nobody75
      nobody75 Сегодня, 19:23
      -1
      Вы этим словоблудем границу прикрыть хотите? Пока Ваши войска Донбасс зачищают?
      С Уважением
  9. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 18:37
    -4
    У границы на территории Ростовской области уже падают украинские снаряды. А они о сдерживании каком то говорят. В реале сдерживание - это в ответ на прилетевшие снаряды открывать очередное стопятьсотое уголовное дело следственным комитетом..... Соплежуи в Кремле уже заколебали, позорят страну.
    1. сергей забелин
      сергей забелин Сегодня, 18:50
      -5
      Думаю всё начнётся с окончанием олимпиады, наверное с товарищем СИ договорённость
    2. БастаКарапузикИ
      БастаКарапузикИ Сегодня, 18:55
      0
      будет открыто дело, Вы че?
  10. Flogger_C
    Flogger_C Сегодня, 18:38
    -4
    А что за крылатый Искандер?
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 19:18
      +1
      Цитата: Flogger_C
      А что за крылатый Искандер?

      Искандер-К https://topwar.ru/151497-pochemu-opasen-iskander.html
  11. czes
    czes Сегодня, 18:55
    -1
    Весь шум-гам - чтобы поторговаться.
  12. Тестов
    Тестов Сегодня, 19:01
    0
    Rumen5252 (Rumen Ivanov Tsonchev), голубчик, С. Бандера - это философ или террорист против Польши агент абвера?
  13. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 19:04
    +1
    «…Задачи стратегического сдерживания выполнены…».

    Да, выполнены.
    Однако стратегически никто на Россию и не покушается.

    А вот события на Донбассе стремительно развиваются на ТАКТИЧЕСКОМ уровне противостоянии с западом. И на этом уровне инициатива в исполнении «братского народа» – на стороне запада.
  14. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:16
    -3
    . Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в присутствии белорусского президента Александра Лукашенко руководил ходом учений по стратегическому сдерживанию.

    Всё сам, всё сам.....
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:17
    +2
    Цитата: Rumen5252
    Достижения Путина (НЕ в порядке значимости):
    1. Сплочение всего мира вокруг Украины, рост узнаваемости и популярности бренда "Украина"...

    Бренда "Украина"... Прелестно!)))
    Так и представились брендированые украинские чуваки на польских плантациях. Поляки ну очень горды за вас))
  16. Комментарий был удален.
  17. nobody75
    nobody75 Сегодня, 19:20
    0
    А почему кр с Капяра запустили? Там полигон еще действует?
    С Уважением
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 21:30
      0
      В пресс-релизе Кремля написали, что оттуда запуск был. Получается, действует.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 21:46
        0
        Значит телеметрию снимали... Капяр - "Малая Родина" РСМД!
        С Уважением
  18. Klingon
    Klingon Сегодня, 19:48
    0
    Разве Искандер ( 9М729) крылатая ракета? Я всегда думал что это тактическая баллистическая ракета
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 20:02
      +4
      Цитата: Klingon
      Разве Искандер ( 9М729) крылатая ракета? Я всегда думал что это тактическая баллистическая ракета

      баллистическая (квазибаллистическая) ракета 9М723

      крылатая ракета 9К728 (Р-500)
      1. Klingon
        Klingon Сегодня, 21:40
        +1
        Спасибо что пояснили, что то я сам в этих номенклатурах запутался, сейчас перечитал, ПУ одна а ракеты могут запускаться разные
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 22:33
          +1
          я сам такой же спец
          просто интернет сегодня был добр ко мне wink
        2. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 23:46
          0
          То, что две принципиально разные ракеты имеют одно
          и то же название вызывает дикую путаницу.
          Баллистическая ракета Искандер летит на 500-600 км,
          а крылатая ракета Искандер - на несколько тысяч.
          Тем не менее опасна именно баллистическая из-за своей высокой
          скорости и высокой траектории 50 км.
          Крылатая похожа на Калибр или Томагавк.