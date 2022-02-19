«Задачи стратегического сдерживания выполнены»: Лидеры РФ и Белоруссии наблюдали за пусками ракет, в том числе гиперзвуковых

Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в присутствии белорусского президента Александра Лукашенко руководил ходом учений по стратегическому сдерживанию. На них проводились пуски крылатых и баллистических ракет в разных концах страны.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Среди прочего, на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) произвели запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». Стрельбы гиперзвуковыми «Цирконами» и крылатыми ракетами «Калибр» по целям на море и суше проводили Северный и Черноморский флоты.
А в Баренцевом море атомная субмарина «Карелия» выпустила по полигону «Кура» на Камчатке баллистическую ракету «Синева». Туда же ударили межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», запущенной с космодрома «Плесецк». Военная авиация применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Лидеры РФ и Белоруссии с интересом наблюдали за пусками ракет, в том числе гиперзвуковых. Как сообщила кремлевская пресс-служба, испытания прошли успешно, и все цели были поражены. Таким образом, можно сказать, что в ходе учений задачи стратегического сдерживания потенциального противника были выполнены.
Учения носили плановый характер, а наблюдали за ними высокопоставленные политические деятели из расположенного в Кремле помещения ситуационного центра в режиме онлайн.
Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования в рамках планового учения сил стратегического сдерживания, проведенного под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.Путина#Минобороны #АрмияРоссии #Учение #Циркон pic.twitter.com/1A8yoYBFyd— Минобороны России (@mod_russia) February 19, 2022