Нам нужно быть готовыми ко всему, к любым сценариям развития ситуации на Украине. Для России важно, чтобы Украина была слабой и разделённой.

России важно, чтобы Чехия ослабла, была разделена. Так она смогла бы на нас влиять. Поэтому для нас крайне важно демонстрировать солидарность перед лицом угрозы, а также бескомпромиссность.

Такого развития событий мы не хотим. Поэтому нужно искать пути решения этого кризиса мирным и дипломатическим путём.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил не выбиваться из общего хора натовских политиков, винящих Россию в «росте угрозы для европейской безопасности». В ходе своего выступления председатель чешского правительства заявил о том, что Россия «хочет иметь у своих границ слабые, разделённые страны».Петр Фиала:Судя по всему, г-н Фиала всерьёз считает (или делает вид…), что до последнего времени Украина была сильной и сплочённой.По словам чешского премьера, Россия «хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию». В качестве довода Фиала решил привести в пример тот факт, что Россия с недавних пор внесла Чешскую Республику в список недружественных стран. При этом г-н премьер почему-то ничего не сказал о предпосылках такого решения, принятого Москвой. Ничего не сказал о безосновательных обвинениях в подрывах складов во Врбетице, ничего не сказал о том, как Чехия высылала российских дипломатов, о том, как сносила памятник маршалу Коневу в Праге.Фиала:При этом Петр Фиала отметил, что «война может привести к катастрофическим последствиям, в том числе для Чехии». По заявлению главы чешского кабмина, это как минимум может быть прекращение доступа энергоносителей и многотысячные потоки беженцев.Фиала: