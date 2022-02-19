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Чешский премьер: Россия хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил не выбиваться из общего хора натовских политиков, винящих Россию в «росте угрозы для европейской безопасности». В ходе своего выступления председатель чешского правительства заявил о том, что Россия «хочет иметь у своих границ слабые, разделённые страны».


Петр Фиала:

Нам нужно быть готовыми ко всему, к любым сценариям развития ситуации на Украине. Для России важно, чтобы Украина была слабой и разделённой.

Судя по всему, г-н Фиала всерьёз считает (или делает вид…), что до последнего времени Украина была сильной и сплочённой.

По словам чешского премьера, Россия «хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию». В качестве довода Фиала решил привести в пример тот факт, что Россия с недавних пор внесла Чешскую Республику в список недружественных стран. При этом г-н премьер почему-то ничего не сказал о предпосылках такого решения, принятого Москвой. Ничего не сказал о безосновательных обвинениях в подрывах складов во Врбетице, ничего не сказал о том, как Чехия высылала российских дипломатов, о том, как сносила памятник маршалу Коневу в Праге.

Фиала:

России важно, чтобы Чехия ослабла, была разделена. Так она смогла бы на нас влиять. Поэтому для нас крайне важно демонстрировать солидарность перед лицом угрозы, а также бескомпромиссность.

При этом Петр Фиала отметил, что «война может привести к катастрофическим последствиям, в том числе для Чехии». По заявлению главы чешского кабмина, это как минимум может быть прекращение доступа энергоносителей и многотысячные потоки беженцев.

Фиала:

Такого развития событий мы не хотим. Поэтому нужно искать пути решения этого кризиса мирным и дипломатическим путём.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Петр Фиала
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82 комментария
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 18:02
    +14
    А эти каким боком? Или чуют, что приедут русские танки и с них спросят за памятник маршалу? За это не беспокойтесь, обязательно спросим... wassat
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:12
      +16
      Тоже из разряда лакеев, то под нацистов легли, сейчас сше задницу лижут. Вроде как народ, а внутри труха из содержимого...гнилушки,одним словом!
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 18:25
        +12
        Я не понял. Куда там Чехию разделять? Они уже сами разделились. Была Чехословакия-сильное индустриальное государство. И..?
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 18:42
          +2
          после украины прибалтика идёт! пусть очередь занимают,там польша ещё была
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Сегодня, 20:02
            +1
            Вирус "омикрон" точно чехам нюх отбил, если они "мюнхенского" душка не чувствуют.
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 19:12
          +1
          Цитата: 210окв
          Я не понял. Куда там Чехию разделять? Они уже сами разделились. Была Чехословакия-сильное индустриальное государство. И..?

          Это он свои мечты о развале России на свою страну примерил! Видать сильно припекло, что поджилки затряслись.
        3. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 19:14
          +2
          Цитата: 210окв
          Я не понял. Куда там Чехию разделять? Они уже сами разделились. Была Чехословакия-сильное индустриальное государство. И..?

          Каждый судит по себе. Они бы видно поучаствовали в нашем разделе.
        4. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 21:01
          +4
          Теоретически может разделиться на Богемию (Чехию в узком смысле) и Моравию. Но маловероятно, мораванский сепаратизм не пользуется особым влиянием среди жителей Моравии.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 20:16
        +1
        С таким " умным" руководителем, Чехия и есть- слабая и разделенная. Учитывая политические возможности этой маленькой страны, со временем, её ждёт участь Украины. И экономика ей не поможет.
      3. обыватель
        обыватель Сегодня, 20:53
        0
        Цитата: Бережливый
        то под нацистов легли, сейчас сше задницу лижут.

        Скорее затычка в американской заднице.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 19:56
      +3
      Чехия состоит из 13 краёв (областей) и столицы . Края, в свою очередь, делятся на 77 районов. Районы состоят из муниципалитетов (общин). Оказывается, есть что делить. Петр Фиала отметил, что «война может привести к катастрофическим последствиям, в том числе для Чехии». По заявлению главы чешского кабмина, это как минимум может быть прекращение доступа энергоносителей и многотысячные потоки беженцев, накаркал блин.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 21:03
        +2
        Есть ещё три исторические области: Богемия (она же Чехия в узком смысле), Моравия и Чешская Силезия. Они органов власти и управления не имеют.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:14
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      А эти каким боком? Или чуют, что приедут русские танки и с них спросят за памятник маршалу? За это не беспокойтесь, обязательно спросим... wassat

      И за Колчака спросим, и за золото Российской империи, и за помощь Гитлеру. За все. Будут как макаки голожопые. laughing drinks good
      1. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 20:26
        +1
        Полностью поддерживаю ваши слова !
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 22:16
      +1
      Ух Чехия! Знать она сильна и могуча!
      Прямо распирает Чехию от собственной могучести!
      115-я в мире по площади, ни выхода к морю… да вообще ничего, кроме Шкоды, которую с потрохами и за бесценок скупили немцы(Фольксваген) в своё время.
      ну ещё пиво с колбасками…
      и мутные схемы контрабанды оружия.
  2. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 18:03
    +11
    Тренд известен.

    Психиаторов бы им - неужели электорат верит в эти слова?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:03
    +15
    После развала "великой "Чехословакии на Чехию и Словакию ,они стоят чуть выше Болгарии.И мы тут не причём.Чем меньше страна тем больше гонору.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:18
      +4
      Цитата: tralflot1832
      После развала "великой "Чехословакии на Чехию и Словакию ,они стоят чуть выше Болгарии.И мы тут не причём.

      России важно, чтобы Чехия ослабла, была разделена. Так она смогла бы на нас влиять.

      Лучше бы вспомнил, кто Чехословакию разделил для ослабления и подчинения.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:19
      +3
      Приветствую, земляк! У Чехии- комплекс наполеона. Это не лечится.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 18:04
    +14
    Чехию делить? Уже дальше некуда после Чехословакии! Довыпендривались. Мы будем не Чехию ослаблять, а Сербию усиливать. А Чешское руководство под руководством (каламбурчик) США и так угробит свою страну. Сами, сами...
    1. NKT
      NKT Сегодня, 18:07
      +16
      Он забыл, что Чехию обычно делят Германия, Польша, Венгрия с согласия Великобритании и Франции.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 18:04
    +13
    Свободу Моравии и Богемии.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:11
      +4
      А Судеты счас чьи?
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 21:04
        0
        Чешские, входят в состав Чешской Республики.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 21:46
          0
          Непорядок,не до конца доделили. wassat Спасибо.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:45
      +1
      Моравии отдельно, Богемии отдельно! laughing
    3. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: knn54
      Свободу Моравии и Богемии.

      а я не прочь кусочек Моравии отхватить перед освобождением.
      с виноградником на склоне холма
      1. Моторист
        Моторист Сегодня, 21:24
        0
        Цитата: Наводлом
        с виноградником на склоне холма

        На южном склоне. (Укрощение строптивого) yes
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:13
    +5
    Чешский премьер: Россия хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию
    . Им бы пупок не надорвать ... пыжатся шибко, свою значимость хотят поднять. А на них, ведь, всем пф-е ...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 20:42
      0
      Очень тяжело понять чего они хотят...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:09
        -1
        Чего хотят? Да стать "лубимой женой" хоть для кого то значимого, сильного.
        Вот и стелятся/подстилаются во все стороны.
        Действительно, нам, таких, НЕ ПОНЯТЬ.
    2. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 22:03
      0
      А чего бы этому ...хм...Как бы мягче сказать - можете поставить любое слово из тех что пишут на заборе - не пыжыться? Небось пива нажрался до соплей - ну и " Остапа понесло" .. laughing
  7. brdm
    brdm Сегодня, 18:15
    +3
    ПОЗДНО пить, даже воду! Будет вам и дутка, будет и свисток.
  8. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 18:19
    +2
    Разделить Чехию? Так вы же имели Чехословакию и сами ее разодрали.Никто вас не трогал, так вы вспомнили взрывы восьмилетней давности, обвинили в этом Россию и полезли с Россией на рожон. А теперь еще и документ расследования взрывов "потеряли".
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:22
    +3
    Так это Россия Чехословакию развалила... вот оно чо... bully
    Нет товарищи... все сами, все сами... и помогать не надо...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 20:41
      +1
      Угу , нас ещё и в развале Югославии обвинят...
  10. бaшкир
    бaшкир Сегодня, 18:22
    +3
    Чхать на эту Чехию, десять раз!!!! Раньше думали, что в Чехии живут люди нормальные. Может люди и нормальные, но правительство! Я призываю не ездить в Чехию и не пить их пиво. Ну или любой демаршь!
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 18:25
    +4
    Чешский премьер: Россия хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию
    Прямо спим и видим... А главное, это после их рассказов о том, что Россия слишком большая, и ей надо бы разделиться...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 19:11
      +1
      .Россия слишком большая, и ей надо бы разделиться...

      Чехам- то ничего и недостанется... без них желающих полно...negative
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:31
        0
        Цитата: Mouse
        Чехам- то ничего и недостанется... без них желающих полно.

        Как то им ранее здорово повезло при похожем событии, видимо и сейчас надежду лелеют...
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 19:35
          0
          Хоть крохи? recourse трохи... wassat
  12. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 18:26
    +4
    что Россия с недавних пор внесла Чешскую Республику в список недружественных стран

    Список явно неполный - состоит всего лишь из двух стран: Чехии и США. Лично по мне,так туда прям выносят двери с целью дополнить его Великобритания и три маленьких,но вонючих шакала в лице Литвы,Латвии и Эстонии по одному только по признаку героизации фашизма.Я уже молчу про оголтелую русофобию. Англичанка всегда гадит - именно англоговорящая парочка с упоминавшимися выше СШАявляются основными мутителями спокойствия на планете, и рассадниками лжи. Вот тогда можно будет спокойной строить свою политику держа в уме полный список недругов. Опять же -это лишь мое личное мнение request feel
  13. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 18:31
    +3
    Да нафиг вы здались??? Вы сами со словаками развалились или вам Петров с Башировым страну раздолбали?
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:33
    +4
    Чешский премьер: Россия хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию

    Анекдот...Кто ещё не плюнул в колодец сторону России?
    - Комар, ты чего смеешься? – спрашивает кузнечик.
    - Да там за поворотом слона били, я его тоже два раза пнул. Беги, ещё успеешь.
  15. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 18:36
    +6
    России важно, чтобы Чехия ослабла, была разделена.
    Первый раз Диладье, Чемберлен для Гитлера поделили Чехословакию в 1938. В 1945 СССР её собрал. Но только в 1991 году СССР не стало как в 1993 году опять поделилась эта страна-по просьбе демократического общества. laughing Убогие куда вас ещё делить-то?
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:40
    +2
    России важно, чтобы Чехия ослабла, была разделена. Так она смогла бы на нас влиять.

    Ну а кому вы нужны, жертвы неудачных родов Версальского договора. Не было бы СССР, так до сих пор как всю свою историю, были бы под немцами.
  17. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:40
    +1
    "Чешский премьер: Россия хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию"

    - Все они слабаки, в этой Чехослабакии. с.
  18. Bad Свин (Окорок)
    Bad Свин (Окорок) Сегодня, 18:42
    0
    судетскую волость на базу...
  19. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:44
    +1
    Ой, куды НАТА котится! Эдак скоро и Люксембург заявит, что Россия хочет видеть его слабым и разделённым!
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:55
      0
      Сомневаюсь в Люксембурге есть на столько же тупые политики как это заявитель из Чехии.
  20. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:45
    +3
    Все это внутриполитические заявления западных политиков с целью выбивания денег на оборону и тому подобное.
    Предположим 1940 год. Сталин деньги государства хранит в Бундесбанке, золото из СССР вывозится в Германию, ДнепроГЭС принадлежит Германии , все расчеты внешней торговли СССР ведет в рейсмарках , перевооружением ВВС РККА заведует некий мебельщик Сундуков...

    Понятно что я написал бред, то сейчас в стране очень погожая ситуация если не хуже. Она совершенно не готова к серьезному конфликту!
    У нас катастрофически мало населения способного работать и воевать;
    Очень маленькая численность Сухопутных войск;
    Слишком мало кораблей , подлодок , самолетов.
    Но самое главное это отторжение власти больше частью общества.
    Это и ориентированная на Запад олигархическая элита что отговорила руководство страны в 2014 году от
    решительный действий на Украине по просьбе ее законного президента.
    Так никто не воюет! И никто не воевал никогда.
    Почти нет производства , некомпетентность, семейственность власти и дикая коррупция на местах.

    Запад прекрасно проанализировал все слабые места и будет бить санкциями именно по ним.
    Потому не ультиматумы Западу надо ставить , а внутри страны порядок наводить и повышать доверие
    народа к власти.
  21. Тестов
    Тестов Сегодня, 18:46
    +1
    tralflot1832 (Андрей С.), уважаемый, Судеты сегодня то ли Германии, то ли РФ. Газель (газопровод), что Германию с Германией соединяет по территории Чехии и Трансгаз (газопровод), что Германию и Словакию соединяет по территории Чехии, качают только газ от Газпрома, как раз через Судеты. А если вспомнить, что у чехов с электроэнергией и теплом не всё хорошо, а они - следуя курсу ЕС, отмели КНР и РФ от участия в конкурсе на строительство 5 -го энергоблока на АЭС "Дукованы" (построил АЭС СССР) и вместо 4 энергоблоков дали "Росатому" домучить только 2 блока на АЭС Темелин...И нафига нам слабая и разделённая Чехия? Большая и сильная Чехия не могла вовремя по контрактам расплатиться с "Росатомом", а раздели её...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:37
      0
      Чехи наступили на грабли из Украины.экспорт в Китай у них был не значительный ,а вот импорт где то 15 млрд.Роттердам и Гамбург радостно потирают свои потные ручки,они посредники.Деньги на ровном месте.Чехи богатые ,теперь свой гонор голландцам и немцам оплачивают.
  22. бaшкир
    бaшкир Сегодня, 18:47
    0
    Как приятно видеть такое единение среди Российского народа! Забвение Чехии! Я бы сказал более радикально, но терпеть не могу Чешские власти)))
  23. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:49
    0
    Нынешние премьеры и/или президенты б.соцстран похоже отбираются по минимальному IQ . Непонятно только тест на профпригодность включает только целование американской задницы или еще и лизание их ануса. feel
  24. iouris
    iouris Сегодня, 18:52
    +1
    Чешский премьер, Россия оставила единую Чехословакию, а она разделилась. Сама! Процесс пошёл.
  25. gla172
    gla172 Сегодня, 18:54
    +5
    ... Мы вам вторую мировую ещё вспомним.... Подстилки()))...
  26. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 18:55
    +2
    Объединённая Европа – это палата № 6 из дурдома под названием «европейские ценности».
    С одной из коек палаты с табличкой «чехия» раздался крик: «Русские идут»!

    Но в этом дурдоме лечащими врачами и санитарами со смирительными рубашками в руках работают американцы. Так что ничего в этих выкриках неожиданного нет: какие «лекарства» врачи колют пациентами, такие у них и «симптомы выздоровления»…
  27. север 2
    север 2 Сегодня, 19:05
    +1
    если быть честным , то слава Богу , что во время существования блока Варшавского договора не случился военный конфликт между СССР и НАТО . Видя ,как все эти чехи , поляки , словаки , румыны, болгары переобулись в воздухе , вывернули свои шкуры от соблазнов США и выставили свои рога против России с первых дней распада Варшавского блока , подозреваю , что они то же самое сделали бы и в случаи военного конфликта будучи членами блока Варшавского договора . Да , либерасты в России больше всего способствовали развалу Варшавского блока . Но вед Россия потом была нежна ко всем бывшим участникам Варшавского блока , а те сразу стали врагами России и легли под Америку . Сербии это не относиться , хотя там до недавних пор был парадокс - при проамериканской власти прорусское население . Хорошо что сейчас и власть Сербии становятся прорусской .
    Чехи то особые "кадры" и Россию готовы были предать ещё в 1968 году будучи членами блока Варшавского договора.
  28. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:09
    +3
    А что там делить? Чехия это колония Германии и США и так ее разделили господа.
  29. К-50
    К-50 Сегодня, 19:11
    +2
    Чешский премьер: Россия хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию

    Взял чувак и в лужу пузыри пустил, а то вдруг про чехию забыли, а так взял и напомнил. fellow fellow lol
  30. tarakan
    tarakan Сегодня, 19:14
    +2
    Новый бизнес,мы боимся Россию,дайте денег
  31. brdm
    brdm Сегодня, 19:21
    0
    Не даст никто и не когда, Славянам стать Едиными. Славяне как Свята вода. Для иродов постылых! Все они Твари!
  32. alesmart
    alesmart Сегодня, 19:24
    +2
    Прям спим и видим, как это Чехия хорошо живёт, надо бы ей репутацию подпортить ))
  33. Altmann
    Altmann Сегодня, 19:25
    +1
    Господа, Чехия уже разделена. Большинство не пойдет ни на какую войну с Россией, мы только делаем вид. Мистер Фиала — очень слабый премьер-министр.
    Здесь много таких людей, как президент Земан. Мы твои друзья, и нам нелегко. Молодежи промыли мозги, но вы это знаете, потому что и вам от этого не лучше. Если армия двинется на запад, напишите, что я подниму красный флаг. am
  34. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 19:27
    +2
    Ещё один "белый, белый, совсем горячий".
  35. Altmann
    Altmann Сегодня, 19:28
    +1
    sever 2 (Vidas)
    Nejsme všichni stejní, mnozí jsme přísahali jen jednou!
  36. 1536
    1536 Сегодня, 19:35
    +2
    Так вроде бы Чехия уже разделилась и стала слабой. Чехам не в первой делиться путем образования "поперечной перегородки" со Словакией. Так сегодняшнюю Чехию и воспринимают во всем мире, в том числе и в России.
  37. пищак
    пищак Сегодня, 19:48
    +3
    Мелкое еврошакальё взахлёб "честно отрабатывает" хозяйскую команду "Фас!" fool
    Каждый из шелудивых "табаки" стремится продемонстрировать свою лояльность Фашингтону, "украшая" антироссийские наветы собственными небылицами!
    Теперь Россия обвиняется амеромарионеточными "фиалами" в якобы "разделе и ослаблении"-"бархатном распаде( осуществлённом, как и у нас в СССР, зажравшимися местными "элитками", вопреки воле большинства населения)" их собственной страны-бывшей Чехословакии, ну не идиотизм ли?! wassat
  38. Klingon
    Klingon Сегодня, 19:56
    +2
    Чего он пургу несёт? Их страна уже разделена. То бишь раньше то была Чехословакия. laughing
  39. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:57
    0
    Россия хочет видеть Чехию?
    Без очков?
    Кстати, на днях видел прикольный ролик, где губастую блонду спрашивали, на какие страны раскололась Чехословакия.
    Ответ был неожиданным: на Чечню, Украину и ... Египет!
    Вот последнего я никак не ожидал!
  40. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 19:58
    +1
    Странно. Я- русский. И я был очень расстроен, когда какие-то европейские гавнюки разделили гордую Чехословакию на какие-то Чехию и Словакию. Думаю разделить её сейчас больше мечтают те, кто там сейчас у власти. На личные удельные княжества.
  41. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 20:18
    0
    Да блин, всех бы вас разделил , и Сша и Канаду и Японию и Британию, и языки ваши бы в задницу всем позасовывал, может тогда гавкать перестанете...
  42. cniza
    cniza Сегодня, 20:40
    0
    России важно, чтобы Чехия ослабла, была разделена.


    А зачем нам это?...
  43. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 20:40
    0
    А кого Россия должна хотеть видеть слабой? Ну не себя же ) Логично, что всех оппонентов. Как и все прочие государства.
  44. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 20:53
    0
    Чехия налево. С вами всё ясно и не путайтесь под ногами.
  45. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 21:11
    0
    Россия «хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию», да точно Солнце вращается вокруг Польши и Чехии...
  46. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА
    ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА Сегодня, 21:30
    0
    А сейчас Украина и Чехия мощные державы ?
  47. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 21:55
    0
    нужно искать пути решения этого кризиса мирным и дипломатическим путём

    Ну, так ищи.
    Хотя вряд ли тебя будет кто-то слушать.
  48. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 22:11
    0
    России больше занятся не чем, как думать день и ночь, как бы чехию ослабить.
  49. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 22:15
    +1
    Еще один евродятел отбил себе голову! Иди и лучше ищи портфель с доказательствами про причастность к взрывам "петровых и башировых" !
  50. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 22:48
    0
    Смех один..Чехия и так уже раздробилась ,дальше ее некуда дробить , да и угрозы в каком-либо плане из себя она для нас не несет. Такую дичь нынче несут вроде взрослые люди ..