Россия продолжает сужать окно возможностей к диалогу, заявляя между тем, что готова к нему

США и их союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций. Они будут введены, если в Москве не «одумаются».В таком ключе было построено выступление вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности, которая сейчас проходит в Германии.- заявила высокопоставленная американская чиновница. Представляющая на этом международном мероприятии Белый Дом.Харрис отметила, что пакет, подготовленный странами Североатлантического альянса, содержит в себе достаточно жесткие санкции. По ее словам, эти коллективные меры воздействия, если их решат применить, направят на финансовый сектор РФ, промышленность и другие важные сферы российской экономики.Представительница американской администрации также раскритиковала действия Кремля в отношении Украины, назвав их «работой по методичке». По ее словам, с самого начала украинского кризиса президент Байден только тем и занимается, что призывает Москву к переговорам и конструктивному диалогу.С осени прошлого года главной темой публикаций западных и украинских СМИ, а также выступлений политиков в США и Европе стало предстоящее мифическое «вторжение» российской армии на Украину. Кремль в ответ называет данные утверждения пустыми и безосновательными.