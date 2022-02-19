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Белый Дом: США и союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций

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США и их союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций. Они будут введены, если в Москве не «одумаются».


В таком ключе было построено выступление вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности, которая сейчас проходит в Германии.

Россия продолжает сужать окно возможностей к диалогу, заявляя между тем, что готова к нему

- заявила высокопоставленная американская чиновница. Представляющая на этом международном мероприятии Белый Дом.

Харрис отметила, что пакет, подготовленный странами Североатлантического альянса, содержит в себе достаточно жесткие санкции. По ее словам, эти коллективные меры воздействия, если их решат применить, направят на финансовый сектор РФ, промышленность и другие важные сферы российской экономики.

Представительница американской администрации также раскритиковала действия Кремля в отношении Украины, назвав их «работой по методичке». По ее словам, с самого начала украинского кризиса президент Байден только тем и занимается, что призывает Москву к переговорам и конструктивному диалогу.

С осени прошлого года главной темой публикаций западных и украинских СМИ, а также выступлений политиков в США и Европе стало предстоящее мифическое «вторжение» российской армии на Украину. Кремль в ответ называет данные утверждения пустыми и безосновательными.
Использованы фотографии:
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126 комментариев
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  1. Skay
    Skay Сегодня, 19:28
    +16
    Имперские штурмовики.Начало.(фото)
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 19:35
      +7
      "Пробирка" точно не прокатит.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 19:38
        +29
        Цитата: knn54
        "Пробирка" точно не прокатит.

        По отношению к нам, им уже и пробирка не нужна. Действуют без оглядки и без опаски, не заморачиваются.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 19:43
          +5
          Ну и пусть, тяжких ошибок груз
          Тянет меня лень и грусть,
          Ну и пусть! laughing
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 23:38
            0
            Я так понимаю, санкции будут за то, что мы НЕ НАПАЛИ на Украину
        2. SSR
          SSR Сегодня, 20:58
          +2
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Цитата: knn54
          "Пробирка" точно не прокатит.

          По отношению к нам, им уже и пробирка не нужна. Действуют без оглядки и без опаски, не заморачиваются.

          Самое прикольное.
          Европейцы бояться торговать с нашими санкционными предприятиями, а англичане (наверное некоторые, но двойного назначения) вообще не парятся. feel
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 22:37
            0
            США кошмарят Европу, точнее Евросоюз. Бриты заблаговременно вышли из него, и кучкуются возле США. Поэтому сильно не заморачиваются.
          2. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 22:48
            0
            Цитата: SSR
            Европейцы бояться торговать с нашими санкционными предприятиями, а англичане (наверное некоторые, но двойного назначения) вообще не парятся.

            Европейцы (немцы)тоже особо не боятся. Покупают у нас, не зажмуриваясь. Скорее наши таможенных барьеров понастроили, лицензии надо, в "товары двойного назначения" записывают все подряд. Зато китайцы не парятся, перешли на покупку у нас в евро и юанях...наш банк открыл нам счёт в этих валютах за 5 минут... Ещё один долларовый ручеек пересох... Для полосатоухих. Понятно, что пока нефтть и газ будут торговать за доллары - это мелочь... Но ведь это тоже можно прекратить.
        3. Wartop
          Wartop Сегодня, 21:57
          +1
          А всё почему? Потому что сами позволили, показывая свою дружелюбнось в ответ на санкции угрозы насмешки и откровенную лож! За 30 лет они поняли что им можно всё и за это им ничего не будет request negative
      2. Комментарий был удален.
      3. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:59
        -3
        Это смотря куда и сколько раз эта Харрёк её засунет-высунет! laughing
      4. frruc
        frruc Сегодня, 20:02
        -4
        Харрис отметила, что пакет, подготовленный странами Североатлантического альянса, содержит в себе достаточно жесткие санкции.

        Так это Харрис в пакет наложила, то-то от нее вонь идет. hi
      5. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 20:12
        +8
        Цитата: knn54
        "Пробирка" точно не прокатит.

        #вторжение - это и есть "пробирка".
      6. fif21
        fif21 Сегодня, 22:48
        0
        Цитата: knn54
        "Пробирка" точно не прокатит.

        Эти нехорошие люди wassat Не стоят своих слов. Пусть сидят смирно на пятой точке, и не пахнут. Уже ОДКБ БК готовит , и не дай бог кому встать за укро бандеровцев !! am
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 19:36
      +1
      Стандартный прием глуповатый пиаршиков, вали все с больной головы на здоровую. Обвиняй в своих действиях противоположную сторону
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 19:37
      +3
      Мадам почему не в бронекостюме? Вот тогда фото было бы фееричное.Лукас бы нервно курил в стороне
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:59
        -5
        Камилла Харрис тупа как пробка,секретариат Белого дома ей очень не доволен.Работает в нужном направлении,для Белого дома,только после волшебного пинка.Это очередной пинок.
        1. одинокий
          одинокий Сегодня, 21:47
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Камилла Харрис тупа как пробка,

          Вполне может быть..Но она или кто то другой ничего самостоятельно не делают..Они исполнители планов системы..За них думает и решает система..
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 21:59
            +1
            Их просто бесит.Они заседают,весело друг другу ездят,придумывают санкционый пакет.Ну всё Россия сдаётся!Путин допускает одного из этих шавок к себе,или Лавром.Один приезжает ,получает отлуп,и повизгивая едет к себе.Там опять друг другу жалуются,снова изобретают новые санкции.Из России ,кто смелый подь сюды.Находится смелый,везёт санкции.Опять получает отлуп,отьезд и опять повизгование с безопасного растояния и так по кругу.А мы со своего пути не сходим ни на шаг.Я уже за запад переживать начал,как бы не свихнулись.А дурь из них лезет,от бешенства.Шольц из за понятия геноцид,стал для нас изгоем.Следующий на очереди Блинкин.Особенно на него страшно смотреть.Такое впечатление что его дома жена сковородкой охаживает,а на работе Лавров.Совсем болезненым стал.У них страх в глазах,не ужели война.Они прекрасно понимают ,что нам не Украина нужна,а они.Подставляют украину,а сами в глаза раболепно заглядывают,а нас бить не будете.Будем ,будем без войны,будут жить под животным страхом её ожидания.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:22
        0
        Цитата: 210окв
        Мадам почему не в бронекостюме? Вот тогда фото было бы фееричное.

        Лучше бы в маске и каске,
        было бы прямо как в сказке!
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 19:37
      +17
      Цитата: Skay
      Имперские штурмовики.Начало.(фото)

      Пора и нам уже что-то предпринимать в их сторону. Начать хоть с того, что пора прекратить им что-то разъяснять и оправдываться по любому поводу.
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:10
      -8
      Цитата: Skay

      Имперские штурмовики.Начало.(фото)


      Всё по книге "Йозеф Геббельс и его команда."
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 20:26
        +3
        Цитата: tihonmarine
        Всё по книге "Йозеф Геббельс и его команда."

        Этот-то тут при чём?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 23:26
          0
          Цитата: Пепел Клааса
          Этот-то тут при чём?


          Там где нагнетают обстановку и мир подводят на грань войны, там всегда негласно присутствует Геббельс со своими адептами.
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:38
      -2
      Так и будем молчать?Санкции неизбежны, вопрос в том когда и под каким предлогом их введут. Нам не оставляют выбора-только активное вмешательство и полное военное противодействие всу, нацикам и натовщине на Русских землях находящихся ПОКА в составе недогосударства. Поактивнее использовать высокоточные боеприпасы, повторить "азербайджанской вариант "по выносу огневых позиций всушников "Ланцетами " и активным использованием "Орионов "!
      1. nnm
        nnm Сегодня, 23:05
        0
        Коллеги, а можете словами объяснить, за что столько минусов поставили за эти слова ? Что не так было сказано...
        Зато, смотрю, посты в стиле "закидаем их шапками" просто в топе. Серьезно, млин?
    7. Маз
      Маз Сегодня, 21:07
      +1
      Санкции? Вот вам ваши санкции - анализ ВВС нисколько не пророссийской компании. Европа считает потери.Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон: в этом году Россия дополнительно заработает на нефти 80 млрд дол. при цене 90-100 долларов. Газ при средней цене 770 долларов, что ниже прогноза, даст еще 100 млрд. и тут далее полный расклад
    8. Карпов Руслан
      Карпов Руслан Сегодня, 21:56
      0
      Приветствую!!! Ахаха... точно штурмовики!))) А я гляжу на фото и не пойму, что-то же знакомое))))
  2. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 19:29
    +12
    Большой пакет санкций?..
    Да, это интересно…
    Однако реальная ситуёвина состоит в том, что у палки два конца и в не очень умелых руках она иногда «больно дерётся» в обратную строну…
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 19:40
      +8
      да кто бы сомневался-ввести санкции против россии это смысл жизни американского политика
      1. Вадим Крымов
        Вадим Крымов Сегодня, 19:47
        +2
        Да, американцы здесь особого креатива не проявляют – всё по методичке. Вы правы… Интересен другой вопрос, – а где встречные санкции от России? Или игра в одни ворота, в данном случае в ворота кремлёвские – это такое «восточное коварство» со стороны российского руководства?
        1. Степан S
          Степан S Сегодня, 20:07
          +3
          – а где встречные санкции от России?

          ПИкантность ситуации в том, что каке бы встречные санкции Россиия не ввела, они будут также болезнены для России, а США заместят со временем выпавшие позиции.
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 20:25
            +7
            Пикантность в другом. В том, что санкции против России со стороны США преследуют цель не разрушить экономику России. Цель – подорвать/сократить прибыли части российского олигархата, дабы он – разозлённый финансовыми потерями! – устроил максимальную «фронду» действующей власти, вплоть до попытки её «замены».
            1. Степан S
              Степан S Сегодня, 20:29
              +2
              что санкции против России со стороны США преследуют цель не разрушить экономику России.

              Увы и ах, но это связано, и санкции как раз направлены на разрушение экономики. Та же ситуация с самолетом МС-21, с санкциями на торговлю оружием. Вторгаемся в их вотчину, не дают производить и продавать высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью.
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 20:33
                0
                А что Вы понимаете под «разрушением» экономики в тотальном смысле, а не по «затруднениям» в отдельных позициях?
                1. Степан S
                  Степан S Сегодня, 21:56
                  +2
                  под «разрушением» экономики

                  Это нанесение неприемлемого ущерба отраслям экономики, с остановкой деятельности предприятий, безработицей. К примеру те же санкции на обслуживание самолетов Боинг и Эйрбас практичски парализует авиацию в России. Мы не только за границу не полетим, а даже внутри своей страны. Автомобильные заводы с Европы, там сотни тысяч рабочих. Остановка поставок электроники остановит заводы. И так далее.
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 22:09
                    0
                    Нанесение неприемлемого ущерба отраслям экономики может быть только в случае массового разрушения производств, на эту экономику работающих. А это возможно только в условиях МАССОВОГО «военного удара» по стране. В случае с ядерной державой, коей является Россия, «ответка» сработает даже в том случае, если будет уничтожено «всё управление» – так называемая «мёртвая рука» в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме закончит жизнь на планете Земля вместе с теми, кто «приступит» к тотальному разрушению экономики России «военным способом». Задача - не разрушить экономику России. Задача - руками местных российских «туземных» олигархов «переориентировать» её под свои западные, «господские» потребности и прибыли. Для этого местных туземных олигархов надо разозлить санкциями, а потом дать им команду «фас» на российскую власть, наобещав им всевозможные преференции быть принятыми «на равных» в «мировую элиту» в случае «смещения» действующей не сей момент власти в России. И так далее…
            2. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Сегодня, 20:49
              +2
              Цитата: Вадим Крымов
              Цель – подорвать/сократить прибыли части российского олигархата, дабы он – разозлённый финансовыми потерями! – устроил максимальную «фронду» действующей власти, вплоть до попытки её «замены».

              Я согласен. Мотивация "революции сверху".
          2. Palladin
            Palladin Сегодня, 21:52
            0
            Европе будет больно. На это и расчет
        2. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 20:35
          +1
          Цитата: Вадим Крымов
          Интересен другой вопрос, – а где встречные санкции от России?

          Какие? Правила игры - санкции избирательные, без ущерба для экономики США. Основные каналы двухсторонней торговли не затронуты к обоюдному удовольствию. На объёмы экспорта-импорта не влияют. Обе стороны при своих. По крайней мере - до сего момента. Физические объёмы те же. Если новый пакет будет таким страшным, как кошмарят политиканы из ящика - встречных санкций и не понадобится. Очень надеюсь, что у власти есть "план Б". Хотя и сомневаюсь.
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 20:48
            +2
            То, что 99% жителей планеты Земля являются зрителями в театре, где олигархи играют в свои экономические мизансцены и для которых понятие Родины отсутствует, как и ощущение сердцем и душой Отечеств и Отчизны – факт не новый. Новый он в том, что после СССР в России появились свои доморощенные «международные олигархи», которые и ОПРЕДЕЛЯЮТ внешнюю политику страны. Ибо политика – обслуживает экономику. То есть олигархические прибыли. Ибо «…где богатство твоё – там и сердце твоё…». Богатство олигархов – в деньгах. Там и их сердца… Ваши сомнения понятны…
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Сегодня, 21:13
              +1
              Цитата: Вадим Крымов
              ощущение сердцем и душой Отечеств и Отчизны – факт не новый.

              Ну-у....космополитизм и патриотизм - дилемма не нова... от Канта до Аппиа))
              Цитата: Вадим Крымов
              Ибо политика – обслуживает экономику.

              Совершенно верно. В эпоху глобализации элит иначе и не может быть.
              Цитата: Вадим Крымов
              Богатство олигархов – в деньгах

              Во влиянии. Финансы - инструмент.
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 21:25
                0
                "...Ну-у....космополитизм и патриотизм - дилемма не нова... от Канта до Аппиа))...".
                Космополитизм – это синоним «мирового гражданства», когда «общее выше национального или личного».
                Олигархи же – не космополиты. Олигархи – это всемирный интернационал с методиками диктатуры власти избранных над «простыми».

                "…Во влиянии. Финансы - инструмент…".

                Финансы – не инструмент. Финансы – это гвозди, а инструмент – власть, то есть молоток. Вопрос лишь в том, куда и как эти гвозди вбивать: или в крышку гроба конкурента, или – дополнительно скреплять трон, на котором сидишь.
                1. Пепел Клааса
                  Пепел Клааса Сегодня, 21:41
                  0
                  Цитата: Вадим Крымов
                  Финансы – не инструмент. Финансы – это гвозди, а инструмент – власть, то есть молоток. Вопрос лишь в том, куда и как эти гвозди вбивать: или в крышку гроба конкурента, или – дополнительно скреплять трон, на котором сидишь.

                  Слишком метафорично)
                  В общем, если вопрос только в конкурентной среде, то это решается коалиционно, как мне кажется. Хотя - стюардом на раутах Бильдербергского клуба не служил, шепотки не слушал, изнанку Закулисы не знаю. Да мне и наплевать. Уровень не мой.
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 21:54
                    +1
                    Позволю себе не согласиться с Вами относительно «уровня». Нет необходимости подслушивать «шепотки в кулуарах», потому что конкретные дела озвучивают эти шепотки в реальности более чем громко. Вы всё происходящее вокруг видите ясно, и делать выводы может вполне точно. Вопрос в том, что многие не хотят ничего видеть. И обдумывать увиденное…
                    Кстати, по Бильдербергскому клубу… Думается, что этот клуб такое себе специальное «публичное место», прикрывающее, как дымовой завесой, истинных «решал» и отвлекающее на себя внимание общественности «надутыми щеками» и «фарфоровыми улыбками», мол, мы и есть «истинная власть мира». Как говорил Станиславский – «Не верю!». «Истинные» – в других местах обретаются. Без помпы и не в свете софитов…
        3. Стас
          Стас Сегодня, 22:50
          -1
          Не переживайте, встречные санкции обязательно будут. Воронеж уже напрягся. wassat Поднимут ещё налоги, пенсионный возраст, НДС, цены на услуги ЖКХ, топливо. Ну это так, на вскидку. Вам что мало?
      2. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 20:05
        +3
        Так раньше вводили на раз, а сейчас как-то запас простых решений закончился... ввел санкции, нефть подорожала, металлы... значит и в штатах подорожает, еще больше инфляцию разгонит, а осенью выборы...
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:46
          +3
          По сути полосатые ставят подножку экономике Европы (как конкурента) маскируя её под санкции против России. hi
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:13
        0
        Более других с термином " санкции" ассоциируется термин "недержание". yes
      4. fif21
        fif21 Сегодня, 22:52
        0
        Цитата: seregatara1969
        да кто бы сомневался-ввести санкции против россии это смысл жизни американского политика

        Пока еще не радиоактивного куска мяса. hi
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:41
      +7
      Вот только умелых всех выжили и заставили уйти, остались озабоченные и верные((((
    3. Vintorez
      Vintorez Сегодня, 19:47
      0
      Подскажите пожалуйста какие санкции РФ может ввести против США, которые осложнят ее жизнь. Таких просто нет.
      1. Вадим Крымов
        Вадим Крымов Сегодня, 19:56
        -2
        Пожалуйста, подсказываю. Например, «Военное Обозрение», раздел "Аналитика" – «Что США покупают в России, 15 июня 2019 года», цитаты:


        Так, в России производят точные приборы – лазеры, специальную оптику, делают электронные лампы и трубки. США являются одним из крупнейших покупателей российской оптики, лазерного оборудования, электронных ламп и трубок. Поскольку американцы прекрасно разбираются в качестве продукции и знают цену деньгам, уже этот факт свидетельствует о том, что в России производство перечисленной продукции находится на очень высоком уровне.

        Покупают в России и искусственно выращенные драгоценные камни. Их активно используют в самых разных сферах деятельности, прежде всего в производстве точных изделий. Американские компании покупают искусственные драгоценные камни для их последующего использования в создании лазерного оборудования, в часовой промышленности…

        И так далее...

        Далее сами поищете?
        1. Vintorez
          Vintorez Сегодня, 20:08
          +3
          Статьи на Военном обозрении я читать умею. Подскажите какую оптику у нас покупает США, лазерное оборудование. Может они у нас еще электронику с тепловизорами закупают? Сырье мы им продаем. И если они и другие развитые страны начнут покупать его у других без штанов останемся.
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 20:17
            +2
            Если умеете читать – это хорошо. Но если не понимаете прочитанного, – то это плохо. И свои вопросы Вам лучше переадресовать к автору статьи от 15 июня 2019 года на «Военном обозрении», не ко мне…
            Что касаемо санкций в принципе… Нынешний мир – с точки зрения экономики – организован так, что «все в разной степени зависят от всех». Подчеркну для пущего понимания – в разной степени. Однако определение той или иной «степени зависимости» и НЕ ВСЕГДА напрямую, а порой ОПОСРЕДОВАНО через «вторые-третьи» руки – и есть уровень компетенции власти в лице её экономических референтов. Так сказать – для «встречного хода»…
            1. Vintorez
              Vintorez Сегодня, 20:30
              +2
              Встречный ход понятен, через "десятые" руки купить все в "тридорога".
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 20:55
                0
                Или помешать купить "задёшево"...
          2. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 20:24
            0
            Интересно:

            "в 2019 г. США стали крупнейшим мировым покупателем российских технологий! Как объясняют эксперты, это не только разнообразные патенты, но также всяческие услуги по проектированию и разработке сложного технического оборудования, приборов и пр. В целом за 2019 г. мы продали миру технологий на 1, 4 млрд долл., из них 224 млн пришлось на долю США."

            подробности читайте на
            https://argumenti.ru/society/2020/12/703703
          3. Пижон
            Пижон Сегодня, 21:41
            -2
            Сырье мы им продаем. И если они и другие развитые страны начнут покупать его у других...
            А "другие" где всё это возьмут? Нет на рынке таких свободных объёмов. Негде и не у кого больше будет купить.
        2. frruc
          frruc Сегодня, 20:15
          0
          Вадим Крымов : Пожалуйста, подсказываю. Например......

          Добавьте сюда диз. топливо, уран, титан и др. Можно еще и их дипломатов повыкидывать из страны и лишить недвижимости. И это будет справедливо.
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 20:36
            0
            Да, Вы правы... всего сразу и не перечислишь...
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 20:55
            0
            Цитата: frruc
            Можно еще и их дипломатов повыкидывать из страны и лишить недвижимости.

            Есть ещё и так называемые американские акционеры - якобы добросовестные приобретатели российских активов...Можно напомнить, как происходила национализация в странах Латинской Америки. Важно будет спросить, какие американцы строили Красноярскую ГЭС и как они вообще появились в Сибири...Там много нюансов...
            Если с вами поступают не по законам, то по какому праву кто-то может требовать законности от вас?
            Если США вздумает трясти своей гегемонией, то можно на раз поставить их в конфронтацию с Европой. Не нравятся действия России, и России может не понравиться наглая заокеанская рожа, сующая свой нос куда попало...
            Что касается российских олигархов, то им тоже нужно понять, что их активы - бумага, подписанная покойником и его слугами-покойниками. Кто сказал, что она в нашей стране будет иметь вес и значение в любых условиях...Пусть там - в Лондоне добывают свою медь, алюминий, золото, нефть и газ...завести уголовные дела или признать их лицами, скрывающимися от уплаты налогов в условиях санкций - два пальца об асфальт...
        3. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 22:42
          +1
          Цитата: Вадим Крымов
          Так, в России производят точные приборы – лазеры, специальную оптику, делают электронные лампы и трубки. США являются одним из крупнейших покупателей российской оптики, лазерного оборудования, электронных ламп и трубок.

          Цитата: Скай
          «Инструменты и аппараты оптические»: экспорт в США за 2018 год – 66,58 млн. долл., импорт - 1,02 млрд. долл. Так кто у кого оптику покупает?

          Давайте наши санкции. Ответка в 15 раз больше будет.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 20:09
        -2
        Vintorez : какие санкции РФ может ввести против США, которые осложнят ее жизнь.

        Ну почему нет. Надо работать в этом направлении. Можно осложнить амерам жизнь на Б. и Д. Востоке и Лат. Америке для начала. Далее -полный отказ в расчетах от их доллара.
      3. ViacheslavS
        ViacheslavS Сегодня, 20:21
        +3
        В целом не так уже и много что ни будь типа запрета на пролет самолетов американских авиакомпаний, а то и вообще Боинга в целом над территорией России, расширенное военное сотрудничество с Ираном, Венесуэлой и пр. Но конечно ответ от США может быть намного болезненный, как-то запрет на поставку продукции с американскими технологиями и даже Китай будет официально их выполнять, поставляя контрабандой по тройной цене.
        1. Vintorez
          Vintorez Сегодня, 20:28
          +1
          Да все это можно, но тогда Боинги с Аэрбасами и Бомбардье у нас могут перестать летать.
        2. Степан S
          Степан S Сегодня, 20:48
          0
          типа запрета на пролет самолетов американских авиакомпаний, а то и вообще Боинга в целом над территорией России

          А они введут санкции и запретят обслуживать самолеты Боинг и вся авиация России присядет.
          1. ViacheslavS
            ViacheslavS Сегодня, 21:08
            +1
            Само собой, что в экономическом плане США ударить сильнее чем на оборот, вопрос был о возможных санкциях России в отношении США, которые бы усложнили последним жизнь.
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:55
            0
            Цитата: Степан S
            А они введут санкции и запретят обслуживать самолеты Боинг и вся авиация России присядет.

            И это наконец то будет действенным стимулом для возрождения собственной.
            "Ножки Буша" пережили, переживём и Боинги. hi
      4. fif21
        fif21 Сегодня, 22:58
        0
        Цитата: Vintorez
        Таких просто нет.

        Запретить использовать доллар как денежное средство , прекратить поставки редкоземельных металлов , алюминия , титана , нефти , ну и вишенка на торте - грибки над центрами принятия решений. Соросы , Морганы , Гейцы , Кенеди .. вы где находитесь ?Поделитесь адресами с ССО wassat
    4. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 20:13
      +8
      Давно уже разработан этот пакет санкций. В любом возможном варианте они их применят. Хоть войска за Урал отведи, и Воронеж Украине отдай am
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:32
    +11
    Байданутая Америка....
  4. 210окв
    210окв Сегодня, 19:33
    +7
    Что в ихнем понимании "одумаемся"? В любом случае санкции будут введены. Но Украине это не поможет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:39
      +6
      Цитата: 210окв
      Что в ихнем понимании "одумаемся"? В любом случае санкции будут введены. Но Украине это не поможет.

      Украину это просто угробит. Пока еще есть товарооборот между РФ и Украиной, а введут санкции и Украина будет их выполнять не так как "Минские соглашения".
      Там грозилась дамочка, что "Россия станет изгоем!" Ой, напугала! В мире кроме США и стран НАТО существует оооочень много стран с которыми Россия сможет сотрудничать. А вот захочет ли она сотрудничать с вами ПОТОМ, когда вы прибежите обратно? Вот о чем "дамочкам-командующим-министершам" подумать надо.
  5. Saxahorse
    Saxahorse Сегодня, 19:33
    +6
    Да! Фотка зачетная! Чем дольше тянем и терпим тем больше неприятности из-за этой как бы "Украины" имеем..

    "Нет Украины - нет проблемы!" (с) drinks
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 19:38
      +1
      Цитата: Saxahorse
      Да! Фотка зачетная!

      И как не вывалилась по дороге? Привязали наверное верёвкой...
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 19:37
    +1
    Представительница американской администрации также раскритиковала действия Кремля в отношении Украины, назвав их «работой по методичке».

    Это и называется: "Перевалить с больной головы на здоровую." request
  7. brdm
    brdm Сегодня, 19:40
    +1
    Идите вы уже в АД к своему хозяину!!! Со своими санкциями. Россия сатане всегда не нравилась!.Во все Времена веков!!! "Не даст никто и не когда, Славянам стать Единым. Славяне как свята вода. Для иродов постылых!"
  8. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 19:43
    +4
    Вводите эти санкции уже скорее - а то острый многомесячный попугайный треп про то как их введут да какие они мощные разрушительные адские и чудовищные уже порядком достал.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:47
    +4
    Россия продолжает сужать окно

    Извините, но по моему сужается не у нас, а куго- то другого.... и отнюдь не окно... feel отсюда и санкциии... бооольшой пакет...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 20:38
      +2
      В первую очередь там сузились мозги , ну и следом все остальное... hi
  10. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 19:47
    +1
    Байденизм штатовский - диагноз. Вердикт - неизлечим.
  11. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:48
    +10
    Санкции будут на Россию наложены, даже если Украине подарим СП-2. Дело не в миротворческом желании запада, а в его желании максимально ослабить Россию экономически. Ибо пока военным путем им страшно трогать ядерную державу.
    Поэтому России следует делать то, что ей нужно без оглядки на хотелки "партнеров".
  12. Klingon
    Klingon Сегодня, 19:54
    +3
    Цитата: Vintorez
    Подскажите пожалуйста какие санкции РФ может ввести против США, которые осложнят ее жизнь. Таких просто нет.

    Как вариант можно не продавать титан, алюминий и СПГ. Можно попробовать надавить на сателлитов прикрутив им вентиль.
    Возможно на московском Олимпе что то ещё придумают
  13. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 19:54
    +2
    России уже давно напевать на все санкции! Время ощутимых для экономики санкций закончилось. Хотелось бы, чтобы теперь все собаки почувствовали российские, реальные санкции. Даже если нас считают "бензоколонкой", то... ни капли нефти и топлива, ни кубометра газа! И как бы не изощрялись скептики, хватит лить сухие слезы, этот список можно продолжить: 80% мирового рынка промышленных волоконных лазеров производится в России, Россия, ведущий поставщик алюминия, палладия, титана, никеля, кобальта, платины, золота, меди и стали на мировой рынок, основной поставщиком титана для французской Airbus и американского Boeing, 40% мирового потребления палладия обеспечено Россией, вся Европа сидит исключительно на поставках древесины из России, Россия крупнейший экспортер в мире зерна. Совокупность этих мер, вполне достаточна, чтобы на Западе завизжать, ибо все это, серьезно отразится на экономической, банковской и социальной сфере.
    1. инопланетянин
      инопланетянин Сегодня, 20:10
      +5
      Цитата: Владимир61
      России уже давно наплевать на все санкции!

      Сатановский посоветовал не реагировать на глупость «шестерок из Госдепа»:
      «Давайте проведем аналогию с повестью Алексея Толстого про Буратино. Должен ли Буратино реагировать на каждую хрень, которую скажет ему крыса Шушара? Нет, ведь он знает, что перед ним враг, и ничего хорошего ждать не надо. Его должно волновать, съест его крыса или нет, но зачем обращать внимание на ее слова? Пускай там у себя за печкой шуршит, злая, противная»

      «Так вот Прайс – не очень большая крыса. Виктория Нуланд – побольше. А бывший посол США в России, директор ЦРУ Уильям Бернс – еще крупнее. Но, на мой взгляд, когда у вас в подполье заводится крыса, нужно либо брать дробовик, либо ставить крысоловку. Сегодняшний уровень наших отношений со Штатами дошел до состояния, когда с ними бесполезно разговаривать. Или они начинают вас бояться и стараться не раздражать, или вам конец», – подчеркнул он.
      https://vz.ru/news/2022/2/17/1144095.html
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:02
    +1
    А повоевать с ядерной державой слабо?Аж обидно,подумаешь первое время меньше долларов и евро будет у нас.Что то они завышают возможности своих валют.А природа.Лето жарче обычного ,зима холоднее и всё сдулись.Да заводики НПЗ надо перестравить.За пролёт самолетиков как платить будем,100 самолётиков над нами а один самолётик в Шереметьево с деньгами.Иран им в пример,не помер.А мы далеко не Иран.У меня вообще подозрение,европа уйдёт ,а за место них придут американцы на наш рынок.Американцы всё делают для себя.Как бы еврпа опять не оказалась разменной монетой между нами и США. lol А теперь бред от меня,им же бредить можно. drinks В этот раз наоборот будем делить,нам Англия,Франция и Германия,с Испанией.А американцы пусть с остальными помучаются.
  15. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 20:03
    -5
    Белый Дом: США и союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций
    Плевать.Нам буквально вчера ночью Владимир Владимирович Путин пообещал простить все долги по ЖКХ, Кредиты и ипотеку .Поднять МРОТ ДО 1000 уё.tongue
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 20:48
      +3
      "Вчера ночью" Всё выше описанное Вам просто приснилось.
  16. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 20:06
    +2
    Тут гарант как то сказал, что если драки не избежать - надо бить первым! Чтоб Россия не делала - все равно санкции будут. Так почему же все вентили нафиг не позакручивать? Какие нафиг интересы с ГСМ по украине? Почему не заблокировать любые поставки с троебалтами? Почему все в одни ворота??
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 20:37
      +2
      Потоиу, что " эта нога- кого надо , нога"(с)
  17. Комментарий был удален.
  18. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:16
    0
    Представительница американской администрации также раскритиковала действия Кремля в отношении Украины, назвав их «работой по методичке».

    Это что, фашисты по методичке уже Россию обстреливают, или у афроамериканцев всё наоборот ?
    РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области на границе с Украиной. Пострадавших нет, однако повреждена крыша дома, сообщили ТАСС в администрации Тарасовского района.
  19. Василий Чернышев
    Василий Чернышев Сегодня, 20:20
    -1
    А не думают ли Наши заокеанские... ммм... "партнёры", что своими санкциями иззАда, только спровоцируют Москву на более жёсткие шаги? Ибо терять нечего уже будет... what
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 20:34
      +1
      Есть что терять?))
      Трусы , даже те- не очественные))
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 21:05
        -2
        В России дохрена всякого шмотья производят.
  20. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 20:30
    +1
    Сбер запретите, ага!))
    Удивительные вещи....
  21. Welldone
    Welldone Сегодня, 20:31
    0
    Пакеты на МКС используют. По назначению. Хоть там от них польза.
  22. cniza
    cniza Сегодня, 20:37
    0
    США и их союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций. Они будут введены, если в Москве не «одумаются».


    Когда же до них дойдет , мы никогда не одумаемся и нам отступать уже некуда...
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 21:47
      0
      Цитата: cniza
      США и их союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций. Они будут введены, если в Москве не «одумаются».


      Когда же до них дойдет , мы никогда не одумаемся и нам отступать уже некуда...

      Это нам с вами отступать некуда, они же надеются надавить на верхушку. Им есть, что терять. Следовательно, можно попытаться их прогнуть.
  23. Bradley
    Bradley Сегодня, 20:40
    0
    Белый Дом: США и союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций

    Да никто и не сомневался.
    Тем временем, рубль в 75 раз дешевле бакса. Если сравним зарплаты в долларах до санкций и после, то увидим, что получать мы стали меньше.
    900 баксов при курсе 30р за бакс и при средней ЗП 30к (2014г)
    700 баксов при курсе 75р за бакс и при средней ЗП 50к (2021г)
    Мы потеряли 200 баксов разницы или 15.5к рублей. Половина средней ЗП за 2014 год.

    Рогозин тоже отметился, что ракеты, то есть, но запускать нечего из-за санкций. Нам просто не продают технологии.

    Мы каждый год миллиарды баксов теряем из-за санкций. Русал накроют, то что тогда? Да, вторая контора в мире по алюминию, но из принципа могут и добить.
    На Русал уже накладывали санкции, но и сами обожглись. Все таки, вторая контора в мире.
    Но если приспичит, то обойдутся, мы все ровно больше потеряем.

    Вот не понимаю людей, которые так хотят, чтобы нас санкциями обложили. Ну реально, вы все такие богатые что-ли? Деньги девать некуда?

    У элиты свербит в одном месте, а оплачивать "санкционные парашюты" будем мы? А оно мне надо?
    Конечно, я всё понимаю, найдутся люди, которые последнее отдадут Сечину, ведь ему нужнее. Да и патриотично это, олигархов содержать.
    По крайней мере часть людей реально так думает.

    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:03
      -1
      Рогозин тоже отметился, что ракеты, то есть, но запускать нечего из-за санкций. Нам просто не продают технологии. В этом году у Роскосмоса запланировано 32 запуска и не меньше сотни аппаратов как наших так и иностранных грузовики пилотируемые корабли и да же две исследовательские миссии на Луну и Марс и РКС новое оборудование и космическую электронику с новыми компьютерами создаёт - проблема Роскосмоса в том что ему деньги не выделяют в том количестве что он хочет получать.
      Мы каждый год миллиарды баксов теряем из-за санкций. Русал накроют, то что тогда? Каким образом - что акции продадут?
      Вот не понимаю людей, которые так хотят, чтобы нас санкциями обложили. Ну реально, вы все такие богатые что-ли? Деньги девать некуда? Есть несколько направлений инвестиций но при наличии иностранных конкурентов на внутреннем рынке инвестиции достаточно рисковые если из за санкций онных с нашего рынка уберут мне лично будет очень приятно риски будут минимальными окупаемость проектов быстрая и по всем остальным направлениям у других то же самое. И этот и прочие "Конечно, я всё понимаю, найдутся люди, которые последнее отдадут Сечину, ведь ему нужнее" и иже с ним здесь непричём санкции это хороший пинок для импортозамещения.
      1. Bradley
        Bradley Сегодня, 21:18
        0
        Есть несколько направлений инвестиций но при наличии иностранных конкурентов на внутреннем рынке инвестиции достаточно рисковые если из за санкций онных с нашего рынка уберут мне лично будет очень приятно риски будут минимальными окупаемость проектов быстрая и по всем остальным направлениям у других то же самое.

        Конкуренция как раз и рождает качество. Монополия - зло.
        Как то DHL хотели потеснить "Почту России", но их задушили. Стоит ли говорить, что такое "Почта России"?

        и иже с ним здесь непричём санкции это хороший пинок для импортозамещения.

        Всё заменить нельзя, какая бы экономика не была. Если всё заменить, то это будет ширпотреб.
        1. Пижон
          Пижон Сегодня, 21:56
          -1
          Как то DHL хотели потеснить "Почту России"

          DHL?! Вы их ценовую политику видели?
          И, кстати, пусть они U. S. Post потеснить попробуют. Моментом придушат, как Вы выразились.
          Если всё заменить, то это будет ширпотреб.

          "Ширпотреб" — это товары широкого потребления. Это-то тут при чём?
          Хоть в терминологии не лажайте.
          1. Bradley
            Bradley Сегодня, 22:18
            +1
            DHL?! Вы их ценовую политику видели?
            И, кстати, пусть они U. S. Post потеснить попробуют. Моментом придушат, как Вы выразились.

            Видел. Но они довозят до дома в целости и сохранности.
            А страховка "Почты России" тупо не работает.
            Заказал радиатор для видяхи, приехала мятая коробка с мятым радиатором. В возврате средств мне отказали, дескать это продавец виноват. Ага.
            Уже была такая тема с чехлом для телефона, так же послали. Написал жалобу и ничего.
            Причем я не подписывал квиток о приемке!

            "Ширпотреб" — это товары широкого потребления. Это-то тут при чём?
            Хоть в терминологии не лажайте.

            Я про качество, аки китайское. Если делать всё, то нормально ничего не выйдет.
            1. Пижон
              Пижон Сегодня, 22:43
              -1
              Цитата: Bradley
              DHL?! Вы их ценовую политику видели?
              И, кстати, пусть они U. S. Post потеснить попробуют. Моментом придушат, как Вы выразились.

              Видел. Но они довозят до дома в целости и сохранности.
              А страховка "Почты России" тупо не работает.
              Заказал радиатор для видяхи, приехала мятая коробка с мятым радиатором. В возврате средств мне отказали, дескать это продавец виноват. Ага.
              Уже была такая тема с чехлом для телефона, так же послали. Написал жалобу и ничего.
              Причем я не подписывал квиток о приемке!

              "Ширпотреб" — это товары широкого потребления. Это-то тут при чём?
              Хоть в терминологии не лажайте.

              Я про качество, аки китайское. Если делать всё, то нормально ничего не выйдет.

              По всему видно, что Вы ещё очень молоды — бескомпромисность в суждениях, при крайне ограниченном, судя по тому, что Вы пишете, опыте, свидетельствует об этом.
              Помимо DHL существует куча сервисов курьерской доставки, по соотношению цена/качество кроющие вышеназванную компанию, как бык — овцу. Пользовался, практически, всеми. Как правило, всё доходит до адресата, как положено. Если проблемы случались (а это неизбежно), то взаимоприемлемый выход всегда находился.
              Кстати, именно DHL как-то раз потеряли мой пакет. Никто не идеален.
              Что касается китайского качества, то Вы, опять-таки, не совсем правы. Китайцы очень даже умеют в качество, особенно, за соответствующий прайс.
              Насчёт "если делать всё": "всё" делать, конечно, не стоит. Но производить критическую номенклатуру изделий, государство, которое заботится о своей безопасности, обязано. И нормально всё получается. Пример США, Китая (современного), и СССР это прекрасно доказывает.
              1. Bradley
                Bradley Сегодня, 23:02
                +1
                По всему видно, что Вы ещё очень молоды — бескомпромисность в суждениях, при крайне ограниченном, судя по тому, что Вы пишете, опыте, свидетельствует об этом.
                Помимо DHL существует куча сервисов курьерской доставки, по соотношению цена/качество кроющие вышеназванную компанию, как бык — овцу. Пользовался, практически, всеми. Как правило, всё доходит до адресата, как положено. Если проблемы случались (а это неизбежно), то взаимоприемлемый выход всегда находился.
                Кстати, именно DHL как-то раз потеряли мой пакет. Никто не идеален.

                На вкус и цвет. Но "Почта России" - ну ее нафиг.
                CDEK мою трудовую потеряли, когда ее с бывшей работы выслали.

                Насчёт "если делать всё": "всё" делать, конечно, не стоит. Но производить критическую номенклатуру изделий, государство, которое заботится о своей безопасности, обязано. И нормально всё получается. Пример США, Китая (современного), и СССР это прекрасно доказывает.

                Посмотрите на Штаты. У них сильная экономика, но всё сами не могут делать. Это логично.
                Вы сможете купить на 100 рублей буханку хлеба, 1кг пельменей, 1кг картошки, кофе, сахарный песок и заправить машину?
                С экономикой тоже самое. Хочешь качество - вкладывайся, хочешь количество - делай дешевле, а это в минус качеству.
                Я хоть и люблю докторскую колбасу, но сделали ее не от хорошей жизни, это был эконом продукт.
                Хотя сейчас это нифига не "эконом". 500+ руб за палку (это при условии, что там мясо есть, а не просто потроха и копыта, т.е. не "механической обвалки ").
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 21:08
      +2
      Цитата: Bradley
      Мы каждый год миллиарды баксов теряем из-за санкций. Русал накроют, то что тогда?

      Кто и чем его накроет? Чего вы всё стонете? Где этот алюминий добывают? Какая энергия идёт на его выплавку? Или вы забили себе в мозг, что ФИО в бумажке - вечное право владения?
      Да, хрен там...
  24. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 20:51
    -1
    На ваш пакет есть наш болт. sad
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:20
      -1
      Этот болт скорее всего из вольфрамового сплава сделан что бы потяжелее для "заклятых противников" было.
    2. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 21:59
      -2
      Неплохой болт у Сергея Викторовича.
      Страшно себе представить какой Он у Самого... belay
  25. Парамон
    Парамон Сегодня, 21:06
    +1
    Интересно, что за санкции?
  26. Avior
    Avior Сегодня, 21:13
    +2
    Дальше развитие событий сейчас зависит от того, что реально представляет собой это « пакет санкций».
    « достаточно жесткие санкции» - это слова, а что там реально вложено, насколько готов Запад в том числе пожертвовать какими то своими интересами, или напрячься, например, для замещения России на своих рынках источниками источниками, что далеко не всегдапросто будет- это и будет определять события ближайшего месяца.
    Посмотрим, ожидать, похоже, немного уже осталось.
    1. Liam
      Liam Сегодня, 21:36
      -1
      И что изменится лично для той группы людей которые рулят бесконтрольно РФ с вводом санкций? Они перестанут жить в дворцах и переселятся в халупах? Их кто то привлечет к ответственности за то что угробят экономику? Они проиграют выборы и потеряют власть ииза этого?
      В их личной жизни ничего особо не изменится с санкциями или без.Их власть в России практически бесконтрольна и не подотчетна.

      Они рискуют только если нападут и проиграют войну.А это зависит от самих украинцев.Запад может поддержать и не слабо,но защищать страну и убивать агрессоров должны украинцы.Это их страна и никто за них воевать и умирать не будет.Крым не защитили-и потеряли.И санкции ничего не могли изменить.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 22:02
        +1
        Крым не защитили-и потеряли.И санкции ничего не могли изменить.

        Санкций за Крым практически не было, символические разве что.
        Насчет Крыма- я сегодня ссылку давал на протокол заседания СНБО. Ситуация стояла намного шире, речь шла о полномасштабном вводе войск.
        1. Liam
          Liam Сегодня, 22:09
          -1
          Цитата: Avior
          символические

          Давайте откровенно.Вы считаете что Запад должен был стараться за Украину больше чем сама Украина? Украина отказалась бороться за Крым,не оказала даже символического сопротивления.Наивно думать что кто то окажется бОльшим украинцем чем сами украинцы.Санкции обоюдоострый меч.Теряют деньги обе стороны.Подотчетная власть должна обьяснять внятно людям почему они должны оплатить последствия из своего кармана и почему они должны бороться за Крым в составе Украины если сами украинцы этого не сделали.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 23:31
            +2
            Как по вашему- ну, введут войска на Украину, что дальше?
            А с Крымом ситуация понятна была, проблема была не в Крыме. Разве я пишу что то о Крыме?
            1. Liam
              Liam Сегодня, 23:47
              0
              Цитата: Avior
              введут войска на Украину, что дальше?


              Россия однозначно эту войну проиграет.Не потянет ни экономически ни в военном плане.Реальные военные возможности РФ очень далеки от радужных картинок в головах диванных ВОшных войск.Они привыкли к гибридным войнам и гибридным же победам.ТВ войны прекрасны тем что в них невозможно проиграть.А ситуация изменилась и Крыма уже не получится.Украина другая,Запад готов,ошибки 14 года учтены.Последний месяц Украине уделено очень много внимания.Очень много информации,ТВ передач,Россия однозначно выставлена агрессором ,имидж даже среди населения-ниже плинтуса.Простые люди даже в разговорах между собой говорят что это средневековье какое то так беспричинно толкать всех к войне.И общество достаточно подготовлено что придется отвечать по взрослому в этот раз невзирая на издержки.
              Если Украина выдержит первый удар и война из ТВ игрушки превратится в поток реальных гробов сыновей и внуков диванных урякалок-отрезвление наступит очень быстро и проигравшему припомнят все.От
              ролдугинских контрабасовв до дворцов с уточками и шестами для стриптизерш.
              Украинское общество гораздо более готово к этой войне чем российское.Точнее сказать российское общество совсем к ней не готово.Все ждут триумфального марша ,а это очень опасное состояние.
  27. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:16
    0
    США и их союзники по НАТО приготовили для России большой пакет санкций. Они будут введены, если в Москве не «одумаются».
    . Сразу вспомнил фильм "Конвоиры", когда заключённая девица,морской пехотинец, кстати, хотела испугать своих конвоиров тем, что у неё начинаются ... "сложные дни"!!!
    Что ей сказал старший конвоир .... НАЧИНАЙ!!!
    Прикольная комедия, кстати!
  28. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 21:49
    +1
    Как тут не вспомнить Задорнова.
    "Ну тупые".
    Это собственно о субьектах на этом форуме неизвестного гражданства и местонахождения.
    Все по старой методичке работают.
    Из серии "как же я без настоящего пармезана страдаю".
    Или "А вдруг железный заранес и опять только на жигулях ездить".
    Дебилы вы.
    Не работает это.
    А насчет не слишком сладкой жизни в России мы в курсе.
    Но и кисельных берегов от западных деятелей не ожидаем.
  29. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 22:09
    0
    Это как бандиты, сколько ни плати, всё равно должен будешь. Повод ввести санкции всегда найдут, а не найдут, так сами этот повод выдумают.
  30. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 22:45
    0
    Приготовили? Ну кушайте не обляпайтесь
  31. salat
    salat Сегодня, 22:51
    -1
    А вот она 3-тья мировая, здрасьте, получите и распишитесь!!
  32. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 22:53
    0
    Этими нескончаемыми мелкими санкциями они на мой взгляд обесценили как санкционный инструмент давления, так и восприятие подавляемой стороной (нами) этого как некой "избегаемой угрозы". Мы воспринимаем эти санкции как неизбежные ,и , следовательно,они не работают . Постепенный же их ввод позволяет приготовиться ,что также играет против такой тактики. Я не понимаю зачем они выбирают такие косолапые методы - их рычагов "мягкого влияния" уже недостаточно чтобы пытаться нами управлять, более того - им уже никто не позволит завести эти рычаги также легко,как раньше.
  33. gla172
    gla172 Сегодня, 22:57
    0
    .... Не уж-то это ни когда не кончится?...
  34. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 23:40
    0
    И? Путин чётко сказал Лукашенко "Санкции всё равно введут", значит можно идти вперёд как запланировали. А его ответ Шольцу "А мы считаем геноцидом то, что делает украина на Донбассе" делает Россию ОБЯЗАННОЙ согласно Уставу ООН применить вооружённую силу против государства-геноцидника даже не получая мандата ООН! Так что все козыри у Путина на руках!
    А санкции - обоюдоострый меч....прекращение поставок нефти из Венесуэллы и дизтоплива Роснефтью в США дико взовьет там цены на топливо и начнутся беспорядки, а если им ещё и "положить" энергосети и промпредприятия несколькими кибератаками - хаос поглотит бывшего гегемона. Англия вообще легко сажается на попу - всё, что у неё есть - это финрынки, хак и нет нулей в их базах - торги встанут и Британия рухнет.
  35. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 23:49
    0
    Все это хорошо, кроме одного - мы все видим, как требования нашего президента и МИДа нагло пригнорированы американцами и НАТО, и кроме как о "вот вот вторжении России на Украину", а также о санкциях - ничего никто не говорит. Где наш военно технический ответ на игнор и отказ требований? На кой их вообще так пиарил Кремль, если тишина? Или наш ответ - учения армии и флота? Так они и так должны переодически проходить. На то она и армия и флот, чтобы учиться воевать. Где ответ? Ответа нет... Есть только ответная мобилизация и усиление НАТО, вооружение Украины и санкции новые.