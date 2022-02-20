Столтенберг «разглядел признаки» подготовки России к «вторжению на Украину»

Наступили очень-очень опасные дни для Европы: Россия непрерывно накапливает войска вдоль украинских границ, наибольшее накопление со времен "холодной войны"

Несмотря на готовность Украины предпринять полномасштабное наступление на республики Донбасса, о чем говорят все последние события, Запад продолжает твердить о "российском вторжении", признаки которого "наблюдаются". Очередным заявлением "отличился" генсек НАТО Йенс Столтенберг.Натовский чиновник, не видящий признаков возвращения подразделений российской армии к местам дислокации, прекрасно разглядел "подготовку России к вторжению". Вернее, он разглядел какие-то видимые только ему признаки этого. Но Столтенберг с полной уверенностью заявляет, что никакого отвода войск от границы Украины нет, а вот наращивание группировки есть.- заявил он, добавив, что НАТО выступает за диалог, а не военный конфликт.Высказался Столтенберг и на свою любимую тему, заявив, что НАТО не нарушало никаких договоров, расширяясь на восток. По его словам, нигде не зафиксировано, что альянс не может расширятся, принимая в свои ряды различные страны, а значит и никаких нарушений нет. Поэтому Россия не вправе требовать от Брюсселя политики "закрытых дверей", альянс и далее будут расширяться.Между тем в российском МИД Столтенберга назвали "сбитым натовским летчиком", заявления которого для России больше не интересны, поскольку они не несут никакой информации.