Военное обозрение
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Столтенберг «разглядел признаки» подготовки России к «вторжению на Украину»

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Несмотря на готовность Украины предпринять полномасштабное наступление на республики Донбасса, о чем говорят все последние события, Запад продолжает твердить о "российском вторжении", признаки которого "наблюдаются". Очередным заявлением "отличился" генсек НАТО Йенс Столтенберг.


Натовский чиновник, не видящий признаков возвращения подразделений российской армии к местам дислокации, прекрасно разглядел "подготовку России к вторжению". Вернее, он разглядел какие-то видимые только ему признаки этого. Но Столтенберг с полной уверенностью заявляет, что никакого отвода войск от границы Украины нет, а вот наращивание группировки есть.

Наступили очень-очень опасные дни для Европы: Россия непрерывно накапливает войска вдоль украинских границ, наибольшее накопление со времен "холодной войны"

- заявил он, добавив, что НАТО выступает за диалог, а не военный конфликт.

Высказался Столтенберг и на свою любимую тему, заявив, что НАТО не нарушало никаких договоров, расширяясь на восток. По его словам, нигде не зафиксировано, что альянс не может расширятся, принимая в свои ряды различные страны, а значит и никаких нарушений нет. Поэтому Россия не вправе требовать от Брюсселя политики "закрытых дверей", альянс и далее будут расширяться.

Между тем в российском МИД Столтенберга назвали "сбитым натовским летчиком", заявления которого для России больше не интересны, поскольку они не несут никакой информации.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/NATOpress
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14 комментариев
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 07:10
    +1
    Опять?)))) Этому шапито нет конца)))
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:08
      0
      мат запрещён, а по другому столтенберговбидонов не оп Исять...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:12
    0
    Если его заявления никому не интересны, то зачем его тогда цитировать?Почему просто не плюнуть с высоты кремля на все эти антироссийские вопли и визги, и не нанести удар по всу?Сколько ракет снарядов и бомб должно упасть на мою Ростовскую область, чтобы Путин это заметил, и начал жёстко реагировать?Или,как уже было 2014году когда десятки снарядов с той стороны разносили дома и постройки тут у нас в щепки, а нам нагло врали про то что "более 13 снарядов "взарвалось на наших землях?Что России заявление какого-то чмы-ря, когда у нас под боком идёт самая настоящая война???
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    +1
    Между тем в российском МИД Столтенберга назвали "сбитым натовским летчиком",

    Лавры Маккейна Столтенбергу покоя не дают... бедняга, показался психиатру что ли бы... налицо психические отклонения... русофобия она заразная и труднолечимая вещь.
  4. NKT
    NKT Сегодня, 07:16
    +2

    По его словам, нигде не зафиксировано, что альянс не может расширятся, принимая в свои ряды различные страны

    А Шпигель что-то нашел

    https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/kommersant.ru/s/doc/5227026
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    -1
    Столтенберг «разглядел признаки» подготовки России к «вторжению на Украину»
    На этот раз с помощью кого (чего) рассмотрел? "Свежая" информация американской и британской разведок основанная на фейках в СМИ или что-то написанное в интернете дали основания "рассмотреть"? А дальше даже слезу пробивает
    Наступили очень-очень опасные дни для Европы
    Главное, что не критические в прямом и переносном смысле. Бедная, обиженная и униженная Россией Европа так запугала себя, что сама не знает, что делать и как выпутываться из сетей своей же лжи.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:32
      +2
      Цитата: rotmistr60
      А дальше даже слезу пробивает

      Сами окраину опустили, а теперь "крокодильи" слёзы
  6. Серёга64
    Серёга64 Сегодня, 07:30
    +4
    Высказался Столтенберг и на свою любимую тему, заявив, что НАТО не нарушало никаких договоров, расширяясь на восток. По его словам, нигде не зафиксировано, что альянс не может расширятся, принимая в свои ряды различные страны

    Врёт как живёт
    Немецкие журналисты обнаружили документы, которые подтверждают, что Запад дал четкие гарантии России не расширять НАТО на восток.

    Как сообщает издание "Шпигель", это секретный протокол встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в Бонне в 1991 году.

    В нем зафиксировано, что на переговорах "2 плюс 4" об объединении Германии – Запад, в том числе США и Британия, гарантировали, что расширения НАТО за пределы реки Одер не будет.

    Поэтому Польше и другим странам нельзя предлагать вступать в альянс.

    Вот, например, в протоколе зафиксированы слова представителя США Раймонда Зайца: "НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально".

    Все эти гарантии и обязательства были нарушены. Более того, Вашингтон и Лондон продолжают лгать, что никаких обязательств на этот счет не давали.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: Серёга64
      Врёт как живёт

      Историю пишут победители. Логично, что победители "холодной войны" будут оправдывать свои действия любыми способами.
      Кроме того, выделение США ежегодно более 3-х млрд.$ на статью "продвижение интересов США за рубежом" не оставляет европейским СМИ и политикам ни одного шанса для объективной оценки обстановки.
      К сожалению это объективная реальность. Можно сколько угодно кричать что "сила в правде" результат будет всегда предсказуем.
  7. gla172
    gla172 Сегодня, 07:36
    +1
    ... Или я что то не понимаю или они там за бугром курят что то...
    [center]
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 07:47
      0
      На картинке видно,что,как считают на Западе,Россия приблизилась к границам НАТО.Вот реально,они там то ли прикидываются,то ли у них памяти как у рыбки.
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:02
      +1
      Цитата: gla172
      . Или я что то не понимаю или они там за бугром курят что то...

      М. Захарова хорошо ответила
      Байден: «Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили»
      Надо было добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО»
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:37
    +1
    Слишком сильно наша "элита" увязла в своих личных интересах на Западе.
    Слишком страшно "наступить на ногу" влиятельным чиновникам Запада. Остаётся только оправдываться, извиняться и отступать , отступать... отступать; " Это всё Ленин виноват, это он "мину закладывал". Или совсем в духе кинофильмов про индейцев ;" Напишите говорящую бумагу, что Белый Президент больше не будет расширять НАТО". Да напишут вам хоть сотню бумаг, а потом этими бумагами ....
    Вместо того, чтобы признать республики и ввести войска для защиты их населения, Россия лучше примет на своей территории сотни тысяч беженцев; "Ах, как бы кто не сказал, что мы не соблюдаем Минские соглашения....."
  9. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:53
    0
    Ну надо наверное что-то психотропное принимать от галлюцинаций и навязчивых идей, а то так не ровен час можно сигануть с десятого этажа с криком "Русские идут!".